Тур: 1.
3:0
Конец матча
0'
12' Желтая карточкаJoseph Knowles
27' Желтая карточкаAhmed Jahouh
1:0
35' ГолКришна Рой
2:0
40' ГолMourtada Sergine Fall
3:0
90' ГолКришна Рой
90'+7
Ход матча
12'
27'
35'
1:0
40'
90'
3:0
10
Ahmed
Jahouh
21
Кришна
Рой
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Ahmed JahouhПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
21 Кришна РойНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
36 Sahil Panwar
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Sergio Lobera
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Sahil TavoraПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
-
77 Abdul Rabeeh
-
-
-
-
-
44 Alex Saji
-
Главный тренер: Thangboi Singto
История личных встреч
Дели Динамос
Хайдарабад
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Второй тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
8 матчей
37.5%
12.5%
50%
3 победы 1 ничья 4 победы
Первый тайм
37.5%
12.5%
50%
3 победы 1 ничья 4 победы
Второй тайм
25%
37.5%
37.5%
2 победы 3 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
8
4
Голов в среднем за матч
2
1
Среднее время на гол
45
90
Всего голов
9
7
Голов в среднем за матч
2.25
1.75
Среднее время на гол
40
51
Всего голов
17
11
Голов в среднем за матч
2.13
1.38
Тотал матчей
2.5
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
Среднее время на гол
42
65
Бомбардиры внутри турнира
Дели Динамос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кришна Рой
|4 (1)
|0.44
|Маурисио Диего
|3
|0.33
|Mourtada Sergine Fall
|3
|0.33
|Jerry Mawihmingthanga
|2
|0.22
|Ahmed Jahouh
|2 (1)
|0.22
|Amey Ranwade
|1
|0.11
|Isak Vanlalruatfela
|1
|0.11
|Lalmalsawma
|1
|0.11
|Годдард Си
|0
|0
|Дельгадо Карлос
|0
|0
|Khawlhring Lalthathanga
|0
|0
Хайдарабад
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ясир Мохаммад
|1
|0.1
|Пеннанен Петтери
|1
|0.1
|Мойя Хонатан
|1
|0.1
|Hitesh Sharma
|1
|0.1
|Аланис Освальдо
|0
|0
|Mark Zothanpuia
|0
|0
Карточки
Дели Динамос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ahmed Jahouh
|4
|0
|Маурисио Диего
|2
|1
|Pranjal Bhumij
|3
|0
|Сингх Амриндер
|3
|0
|Дельгадо Карлос
|2
|0
|Jerry Lalrinzuala
|2
|0
|Khawlhring Lalthathanga
|2
|0
|Кришна Рой
|1
|0
|Jerry Mawihmingthanga
|1
|0
|Amey Ranwade
|1
|0
|Гахлот Нарендер
|1
|0
|Princeton Rebello
|1
|0
|Aniket Jadhav
|1
|0
|Lalmalsawma
|1
|0
Хайдарабад
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|João Victor I
|3
|0
|Nim Dorjee Tamang
|2
|0
|Joseph Knowles
|2
|0
|Ясир Мохаммад
|2
|0
|Пеннанен Петтери
|1
|0
|Аланис Освальдо
|1
|0
|Сингх Чингленсана
|1
|0
|Sahil Tavora
|1
|0
|Vignesh Dakshinamurthy
|1
|0
|Manoj Mohammed
|1
|0
|Aaren D'Silva
|1
|0
|Mark Zothanpuia
|1
|0
Результаты матчей
Дели Динамос
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Хайдарабад
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
2
5
Дели Динамос
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Хайдарабад
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
71% (5)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
5
3
Упущенные победы
3
1
Дели Динамос
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (6)
11% (1)
22% (2)
Хайдарабад
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
10% (1)
60% (6)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
7
3
Упущенные победы
5
6
Голы по времени матча
Забито
11
5
7 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 3
4 Не забивали 6
0
0%
2
40%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
6
55%
1
20%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
2
18%
2
40%
76-90
Пропущено
4
9
2 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 4
2 Не пропускали 6
1
25%
1
11%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
3
33%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
5
56%
76-90
Забито
6
1
4 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
4 Забивали первыми 1
5 Не забивали 9
2
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
1
100%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Пропущено
7
4
0 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
29%
1
25%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
3
43%
2
50%
76-90
Забито
17
6
11 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 2
8 Забивали первыми 4
0 Не забивали 5
2
12%
2
33%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
8
47%
2
33%
31-45
2
12%
0
0%
46-60
1
6%
0
0%
61-75
3
18%
2
33%
76-90
Пропущено
11
13
2 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 8
1 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 9
1
9%
2
15%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
0
0%
3
23%
31-45
3
27%
1
8%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
4
36%
7
54%
76-90
Результаты последних матчей
Дели Динамос
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Дели Динамос - Башундхара Кингс 1:0 АТК - Дели Динамос 2:2 Джамшедпур - Дели Динамос 0:1 АТК - Дели Динамос 2:5
Мазия - Дели Динамос 2:3 Дели Динамос - Нортист Юнайтед 1:0 Дели Динамос - Бенгалуру 3:2 Керала Бластерс - Дели Динамос 2:1 Дели Динамос - Мазия 6:1 Гоа - Дели Динамос 3:2 Башундхара Кингс - Дели Динамос 3:2 Дели Динамос - Мумбаи Сити 2:2 Дели Динамос - Ченнаин 2:0 Дели Динамос - АТК 0:4 АТК - Дели Динамос 2:0 Дели Динамос - Джамшедпур 0:2 Нортист Юнайтед - Дели Динамос 1:3 Дели Динамос - Хайдарабад 3:1 Дели Динамос - Гоа 1:1 Ченнаин - Дели Динамос 2:2
Хайдарабад
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Нортист Юнайтед - Хайдарабад 1:1 Хайдарабад - АТК 0:2 Керала Бластерс - Хайдарабад 1:0 Пенджаб - Хайдарабад 1:1
Хайдарабад - Бенгалуру 1:1 Мумбаи Сити - Хайдарабад 1:1 Хайдарабад - Ченнаин 0:1 Джамшедпур - Хайдарабад 1:0 Ист Бенгал - Хайдарабад 2:1 АТК - Хайдарабад 0:0 Хайдарабад - АТК 0:0 Керала Бластерс - Хайдарабад 0:1 Хайдарабад - Джамшедпур 2:3 Хайдарабад - АТК 1:0 Дели Динамос - Хайдарабад 3:1 Мумбаи Сити - Хайдарабад 1:1 Ист Бенгал - Хайдарабад 0:2 Хайдарабад - Ченнаин 1:1 Гоа - Хайдарабад 1:3 Хайдарабад - Нортист Юнайтед 6:1
Результаты матчей
Дели Динамос
Хайдарабад
Точный счет
1:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
0:1
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
Точное количество голов
3
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
Точный счет
0:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
1:1
3 раза 43%
1:0
2 раза 29%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
2
2 раза 50%
1
4 раза 57%
0
3 раза 43%
Точный счет
3:2
2 раза 22%
2:2
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
1:1
4 раза 40%
1:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
Точное количество голов
2
4 раза 44%
1
3 раза 33%
3
2 раза 22%
0
5 раз 50%
1
5 раз 50%
Тоталы голов в матче
Дели Динамос
Хайдарабад
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
23
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
63
Больше Меньше
27
- — Выход в 1/2 финала
- — Выход в 1/4 финала
|Мумбаи Сити
|Перейра Диас Хорхе
|6
|Керала Бластерс
|Диамантакос Димитрис
|5 (1)
|Ист Бенгал
|Cleiton Silva
|5
|Дели Динамос
|Кришна Рой
|4
|Ченнаин
|Кривелларо Рафаэл
|3 (5)
|Нортист Юнайтед
|Бемаммер Мохаммед
|5
|Мумбаи Сити
|Ван Нифф Юлл
|1 3
|Бенгалуру
|Синг Наорем Рошан
|2 1
|Дели Динамос
|Ahmed Jahouh
|4
|Ист Бенгал
|Пардо Хосе Антонио
|4