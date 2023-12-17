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  3. Индия
  4. Суперлига Индии 2023-2024
Тур: 1.
Дели Динамос
3:0
Конец матча
Хайдарабад
0'
12' Желтая карточка
Joseph Knowles
27' Желтая карточка
Ahmed Jahouh
1:0
35' Гол
Кришна Рой
2:0
40' Гол
Mourtada Sergine Fall
3:0
90' Гол
Кришна Рой
90'+7
1
Сингх
Амриндер
4
Amey
Ranwade
15
Mourtada
Sergine
Fall
5
Дельгадо
Карлос
18
Jerry
Lalrinzuala
10
Ahmed
Jahouh
7
Khawlhring
Lalthathanga
42
Lenny
Rodrigues
14
Pranjal
Bhumij
21
Кришна
Рой
19
Isak
Vanlalruatfela
1
Сингх
Гурмит
27
Пуджари
Никхил
4
Сингх
Чингленсана
29
Nim
Dorjee
Tamang
5
Vignesh
Dakshinamurthy
8
João
Victor
I
14
Sahil
Tavora
10
Ясир
Мохаммад
7
Пеннанен
Петтери
28
Joseph
Knowles
9
Мойя
Хонатан
Дели Динамос
Хайдарабад

История личных встреч

Дели Динамос
Хайдарабад

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

8 матчей

37.5%
12.5%
50%
3 победы 1 ничья 4 победы

Первый тайм

37.5%
12.5%
50%
3 победы 1 ничья 4 победы

Второй тайм

25%
37.5%
37.5%
2 победы 3 ничьи 3 победы

История матчей

СИ
3:1
СИ
1:0
СИ
2:3
СИ
6:1
СИ
1:1
СИ
0:1
СИ
1:2
СИ
3:2

Голы

Всего голов

8
4

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Всего голов

9
7

Голов в среднем за матч

2.25
1.75

Среднее время на гол

40
51

Всего голов

17
11

Голов в среднем за матч

2.13
1.38

Тотал матчей

2.5
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7

Среднее время на гол

42
65

Бомбардиры внутри турнира

Дели Динамос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кришна Рой 4 (1) 0.44
Маурисио Диего 3 0.33
Mourtada Sergine Fall 3 0.33
Jerry Mawihmingthanga 2 0.22
Ahmed Jahouh 2 (1) 0.22
Amey Ranwade 1 0.11
Isak Vanlalruatfela 1 0.11
Lalmalsawma 1 0.11
Годдард Си 0 0
Дельгадо Карлос 0 0
Khawlhring Lalthathanga 0 0
Хайдарабад
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ясир Мохаммад 1 0.1
Пеннанен Петтери 1 0.1
Мойя Хонатан 1 0.1
Hitesh Sharma 1 0.1
Аланис Освальдо 0 0
Mark Zothanpuia 0 0

Карточки

Дели Динамос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ahmed Jahouh 4 0
Маурисио Диего 2 1
Pranjal Bhumij 3 0
Сингх Амриндер 3 0
Дельгадо Карлос 2 0
Jerry Lalrinzuala 2 0
Khawlhring Lalthathanga 2 0
Кришна Рой 1 0
Jerry Mawihmingthanga 1 0
Amey Ranwade 1 0
Гахлот Нарендер 1 0
Princeton Rebello 1 0
Aniket Jadhav 1 0
Lalmalsawma 1 0
Хайдарабад
Игрок Желтая карточка Красная карточка
João Victor I 3 0
Nim Dorjee Tamang 2 0
Joseph Knowles 2 0
Ясир Мохаммад 2 0
Пеннанен Петтери 1 0
Аланис Освальдо 1 0
Сингх Чингленсана 1 0
Sahil Tavora 1 0
Vignesh Dakshinamurthy 1 0
Manoj Mohammed 1 0
Aaren D'Silva 1 0
Mark Zothanpuia 1 0

Результаты матчей

Дели Динамос
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Хайдарабад
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

2
5
Дели Динамос
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Хайдарабад
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
71% (5)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

5
3

Упущенные победы

3
1
Дели Динамос
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (6)
11% (1)
22% (2)
Хайдарабад
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
10% (1)
60% (6)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

7
3

Упущенные победы

5
6

Голы по времени матча

Забито

11
5
7 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 3
4 Не забивали 6
0
0%
2
40%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
6
55%
1
20%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
2
18%
2
40%
76-90

Пропущено

4
9
2 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 4
2 Не пропускали 6
1
25%
1
11%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
3
33%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
5
56%
76-90

Забито

6
1
4 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
4 Забивали первыми 1
5 Не забивали 9
2
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
1
100%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Пропущено

7
4
0 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
29%
1
25%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
3
43%
2
50%
76-90

Забито

17
6
11 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 2
8 Забивали первыми 4
0 Не забивали 5
2
12%
2
33%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
8
47%
2
33%
31-45
2
12%
0
0%
46-60
1
6%
0
0%
61-75
3
18%
2
33%
76-90

Пропущено

11
13
2 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 8
1 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 9
1
9%
2
15%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
0
0%
3
23%
31-45
3
27%
1
8%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
4
36%
7
54%
76-90

Результаты последних матчей

Дели Динамос
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Дели Динамос - Башундхара Кингс 1:0 АТК - Дели Динамос 2:2 Джамшедпур - Дели Динамос 0:1 АТК - Дели Динамос 2:5
Мазия - Дели Динамос 2:3 Дели Динамос - Нортист Юнайтед 1:0 Дели Динамос - Бенгалуру 3:2 Керала Бластерс - Дели Динамос 2:1 Дели Динамос - Мазия 6:1 Гоа - Дели Динамос 3:2 Башундхара Кингс - Дели Динамос 3:2 Дели Динамос - Мумбаи Сити 2:2 Дели Динамос - Ченнаин 2:0 Дели Динамос - АТК 0:4 АТК - Дели Динамос 2:0 Дели Динамос - Джамшедпур 0:2 Нортист Юнайтед - Дели Динамос 1:3 Дели Динамос - Хайдарабад 3:1 Дели Динамос - Гоа 1:1 Ченнаин - Дели Динамос 2:2
Хайдарабад
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Нортист Юнайтед - Хайдарабад 1:1 Хайдарабад - АТК 0:2 Керала Бластерс - Хайдарабад 1:0 Пенджаб - Хайдарабад 1:1
Хайдарабад - Бенгалуру 1:1 Мумбаи Сити - Хайдарабад 1:1 Хайдарабад - Ченнаин 0:1 Джамшедпур - Хайдарабад 1:0 Ист Бенгал - Хайдарабад 2:1 АТК - Хайдарабад 0:0 Хайдарабад - АТК 0:0 Керала Бластерс - Хайдарабад 0:1 Хайдарабад - Джамшедпур 2:3 Хайдарабад - АТК 1:0 Дели Динамос - Хайдарабад 3:1 Мумбаи Сити - Хайдарабад 1:1 Ист Бенгал - Хайдарабад 0:2 Хайдарабад - Ченнаин 1:1 Гоа - Хайдарабад 1:3 Хайдарабад - Нортист Юнайтед 6:1

Результаты матчей

Дели Динамос
Хайдарабад

Точный счет

1:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
0:1
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%

Точное количество голов

3
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Точный счет

0:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
1:1
3 раза 43%
1:0
2 раза 29%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
2
2 раза 50%
1
4 раза 57%
0
3 раза 43%

Точный счет

3:2
2 раза 22%
2:2
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
1:1
4 раза 40%
1:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%

Точное количество голов

2
4 раза 44%
1
3 раза 33%
3
2 раза 22%
0
5 раз 50%
1
5 раз 50%

Тоталы голов в матче

Дели Динамос
Хайдарабад

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
1.5
Больше Меньше
2
3
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
1.5
Больше Меньше
2
7
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гоа
 8 6 2 0 11 - 3 20
2.
Керала Бластерс
 10 6 2 2 14 - 10 20
3.
АТК
 7 6 1 0 17 - 7 19
4.
Дели Динамос
 9 5 2 2 17 - 11 17
5.
Мумбаи Сити
 8 4 4 0 13 - 6 16
6.
Ченнаин
 10 3 3 4 15 - 18 12
7.
Ист Бенгал
 9 2 4 3 11 - 8 10
8.
Нортист Юнайтед
 10 2 4 4 11 - 16 10
9.
Бенгалуру
 11 2 4 5 11 - 18 10
10.
Джамшедпур
 10 1 3 6 6 - 11 6
11.
Пенджаб
 10 0 5 5 8 - 17 5
12.
Хайдарабад
 10 0 4 6 5 - 14 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Керала Бластерс
 6 4 2 0 10 - 6 14
2.
Дели Динамос
 5 4 1 0 11 - 4 13
3.
Гоа
 5 4 1 0 6 - 2 13
4.
Мумбаи Сити
 4 2 2 0 5 - 3 8
5.
Бенгалуру
 5 2 2 1 6 - 8 8
6.
Ист Бенгал
 6 2 2 2 9 - 5 8
7.
Нортист Юнайтед
 6 2 2 2 9 - 8 8
8.
АТК
 3 2 1 0 6 - 3 7
9.
Ченнаин
 5 2 1 2 9 - 8 7
10.
Джамшедпур
 5 1 2 2 5 - 6 5
11.
Пенджаб
 3 0 2 1 2 - 3 2
12.
Хайдарабад
 3 0 1 2 1 - 4 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АТК
 4 4 0 0 11 - 4 12
2.
Мумбаи Сити
 4 2 2 0 8 - 3 8
3.
Гоа
 3 2 1 0 5 - 1 7
4.
Керала Бластерс
 4 2 0 2 4 - 4 6
5.
Ченнаин
 5 1 2 2 6 - 10 5
6.
Дели Динамос
 4 1 1 2 6 - 7 4
7.
Хайдарабад
 7 0 3 4 4 - 10 3
8.
Пенджаб
 7 0 3 4 6 - 14 3
9.
Ист Бенгал
 3 0 2 1 2 - 3 2
10.
Нортист Юнайтед
 4 0 2 2 2 - 8 2
11.
Бенгалуру
 6 0 2 4 5 - 10 2
12.
Джамшедпур
 5 0 1 4 1 - 5 1
  • — Выход в 1/2 финала
  • — Выход в 1/4 финала

Топ бомбардиров
Мумбаи Сити Перейра Диас Хорхе 6
Керала Бластерс Диамантакос Димитрис 5 (1)
Ист Бенгал Cleiton Silva 5
Дели Динамос Кришна Рой 4
Ченнаин Кривелларо Рафаэл 3 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Нортист Юнайтед Бемаммер Мохаммед 5
Мумбаи Сити Ван Нифф Юлл 1 3
Бенгалуру Синг Наорем Рошан 2 1
Дели Динамос Ahmed Jahouh 4
Ист Бенгал Пардо Хосе Антонио 4
Весь список
  • 46'
    Vignesh Dakshinamurthy уходит с поля. Mark Zothanpuia выходит вместо него
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 40'
    Дельгадо Карлос сделал результативную передачу.
  • 40'
    Г О О О О Л - Mourtada Sergine Fall бьет в цель!
  • 35'
    Amey Ranawade сделал результативную передачу.
  • 35'
    Г О О О О Л - Кришна Рой бьет в цель!
  • 27'
    Ahmed Jahouh получил желтую карточку от судьи
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    • 12'
      Joseph Knowles получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Дели Динамос 3:0 Хайдарабад онлайн

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