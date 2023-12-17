Тур: 15.
1:2
Первый тайм: 43'
0'
21' Желтая карточкаРейнолдс Аластер
0:1
31' ГолFabrice Nkwoh
0:2
33' ГолМакрис Андреас
34' Желтая карточкаПапафотис Вассилис
1:2
40' ГолХадьивасилис Иоаннис
Ход матча
21'
31'
0:1
33'
0:2
40'
- Основной состав
-
13 ДелмироЗащитник
- Полузащитник
-
30 Дигин НиколяПолузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
27 John Ruiz
-
-
-
99 Yigal Becker
- Запасные игроки
- Вратарь
-
15 Роша КенниПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
17 Yair Castro
-
-
-
-
29 Mark Sifneos
-
Главный тренер: Liasos Louka
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Марш ДжорджПолузащитник
-
-
66 Silva
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Цука РавиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Коскела Тони
История личных встреч
Закакиу
АЕЛ Лимасол
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
6
4
Голов в среднем за матч
2
2
Среднее время на гол
45
45
Всего голов
6
8
Голов в среднем за матч
1.2
1.6
Тотал матчей
2.5
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
Среднее время на гол
75
56
Бомбардиры внутри турнира
Закакиу
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Yair Castro
|5 (1)
|0.33
|Дигин Николя
|3 (1)
|0.2
|Хадьивасилис Иоаннис
|2
|0.13
|Шлогар Мартин
|2
|0.13
|Mark Sifneos
|2 (1)
|0.13
|John Ruiz
|1
|0.07
|Рейнолдс Аластер
|1
|0.07
|Делмиро
|1
|0.07
|Роша Кенни
|1
|0.07
|Kyriakos Antoniou
|1
|0.07
АЕЛ Лимасол
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Папафотис Вассилис
|2
|0.13
|Морсай Йонатан
|2
|0.13
|Silva
|2
|0.13
|Хенти Эзекиэль
|2 (1)
|0.13
|Филипович Петар
|1
|0.07
|Макрис Андреас
|1
|0.07
|Срнич Драголюб
|1
|0.07
|Мендоса Хавьер
|1
|0.07
|Андреу Эвангелос
|1
|0.07
Карточки
Закакиу
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Делмиро
|4
|1
|Шлогар Мартин
|3
|1
|Рейнолдс Аластер
|3
|0
|Andreas Christou
|3
|0
|Kyriakos Antoniou
|3
|0
|Evagoras Antoniou
|3
|0
|Yigal Becker
|3
|0
|Valentinos Pastellis
|1
|1
|Дигин Николя
|2
|0
|John Ruiz
|2
|0
|Mark Sifneos
|2
|0
|Yair Castro
|2
|0
|Andreas Fragkou
|1
|0
|Хадьивасилис Иоаннис
|1
|0
|Христофи Алкивиадес
|1
|0
|Konstantinos Michailidis
|1
|0
|Мабани Фостав
|1
|0
|Rasheed Oreoluwa Yusuf
|1
|0
|Alex Opoku Sarfo
|1
|0
|Valdy Matongo
|1
|0
АЕЛ Лимасол
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Марш Джордж
|5
|0
|Филипович Петар
|3
|1
|Мендоса Хавьер
|4
|0
|Цука Рави
|4
|0
|Морсай Йонатан
|3
|0
|Франдзис Христофорос
|3
|0
|Деваст Себастьен
|1
|1
|Медоевич Слободан
|2
|0
|Черных Фёдор
|2
|0
|Макрис Андреас
|2
|0
|Папафотис Вассилис
|2
|0
|Silva
|2
|0
|Андреу Эвангелос
|2
|0
|Хенти Эзекиэль
|0
|1
|Башту Угу
|1
|0
|Fabrice Nkwoh
|1
|0
Результаты матчей
Закакиу
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
АЕЛ Лимасол
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
4
2
Закакиу
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
АЕЛ Лимасол
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
9
7
Упущенные победы
8
9
Закакиу
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
7% (1)
50% (7)
43% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
АЕЛ Лимасол
23.1%
76.9%
3 победы 10 поражений
Первый тайм
36% (5)
14% (2)
50% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
50% (7)
36% (5)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
10
7
Упущенные победы
12
11
Голы по времени матча
Забито
7
3
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 2
9 Не забивали 11
1
14%
1
33%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
1
33%
31-45
2
29%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
29%
0
0%
76-90
Пропущено
20
12
9 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 6
2
10%
2
17%
1-15
3
15%
0
0%
16-30
4
20%
2
17%
31-45
4
20%
2
17%
46-60
0
0%
3
25%
61-75
7
35%
3
25%
76-90
Забито
13
10
7 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 2
7 Не забивали 9
3
23%
1
10%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
2
15%
3
30%
31-45
1
8%
2
20%
46-60
1
8%
2
20%
61-75
4
31%
2
20%
76-90
Пропущено
15
13
4 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 5
0
0%
2
15%
1-15
1
7%
3
23%
16-30
3
20%
2
15%
31-45
4
27%
0
0%
46-60
3
20%
2
15%
61-75
4
27%
4
31%
76-90
Забито
20
13
10 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 4
2 Не забивали 6
4
20%
2
15%
1-15
3
15%
0
0%
16-30
3
15%
4
31%
31-45
3
15%
3
23%
46-60
1
5%
2
15%
61-75
6
30%
2
15%
76-90
Пропущено
35
25
13 В 1-м тайме 11
22 Во 2-м тайме 14
7 Пропускали первыми 9
14 Не пропускали 11
2
6%
4
16%
1-15
4
11%
3
12%
16-30
7
20%
4
16%
31-45
8
23%
2
8%
46-60
3
9%
5
20%
61-75
11
31%
7
28%
76-90
Результаты последних матчей
Закакиу
(20 матчей)
15%
25%
60%
3 победы 5 ничьих 12 поражений
АПОЭЛ - Закакиу 3:1 Кармиотисса - Закакиу 1:1 Закакиу - Неа Саламина 2:2 Отеллос - Закакиу 2:1
Акритас Хлоракас - Закакиу 3:4 Закакиу - Этникос Ахна 1:1 Анортосис - Закакиу 1:1 Закакиу - Аполлон 0:5 Омония Никосия - Закакиу 3:3 Закакиу - Пафос 1:4 Закакиу - АЕК Ларнака 3:1 Докса Катокопия - Закакиу 1:3 Закакиу - Арис Лимасол 0:5 АЕЛ Лимасол - Закакиу 4:3 Закакиу - АПОЭЛ 0:2 Зандхаузен - Закакиу 5:2 Магдебург - Закакиу 8:1 Карлсруэ - Закакиу 6:0 Бавария-2 - Закакиу 4:0 Ботошани - Закакиу 3:0
АЕЛ Лимасол
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
АЕЛ Лимасол - Докса Катокопия 2:0 АЕЛ Лимасол - Арис Лимасол 0:4 АЕК Ларнака - АЕЛ Лимасол 3:0 АПОЭЛ - АЕЛ Лимасол 1:0
АЕЛ Лимасол - Кармиотисса 2:1 Неа Саламина - АЕЛ Лимасол 2:1 АЕЛ Лимасол - Отеллос 2:1 Этникос Ахна - АЕЛ Лимасол 1:0 АЕЛ Лимасол - Анортосис 1:3 Аполлон - АЕЛ Лимасол 2:0 АЕЛ Лимасол - Омония Никосия 0:0 Пафос - АЕЛ Лимасол 3:1 АЕЛ Лимасол - Закакиу 4:3 Докса Катокопия - АЕЛ Лимасол 0:1 Анортосис - АЕЛ Лимасол 0:0 Неа Саламина - АЕЛ Лимасол 3:1 Отеллос - АЕЛ Лимасол 1:1 АЕЛ Лимасол - Докса Катокопия 1:1 АЕЛ Лимасол - Омония Никосия 0:1 Эносис - АЕЛ Лимасол 3:0
Результаты матчей
Закакиу
АЕЛ Лимасол
Точный счет
0:5
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
2:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:4
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
4:3
1 раз 14%
Точное количество голов
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
2
3 раза 43%
0
2 раза 29%
1
1 раз 14%
4
1 раз 14%
Точный счет
1:1
2 раза 29%
1:3
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
4:3
1 раз 14%
1:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
Точное количество голов
1
4 раза 57%
3
3 раза 43%
0
4 раза 57%
1
3 раза 43%
Точный счет
1:1
3 раза 21%
0:5
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
2:1
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 43%
3
4 раза 29%
0
3 раза 21%
2
1 раз 7%
0
6 раз 43%
1
4 раза 29%
2
3 раза 21%
4
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Закакиу
АЕЛ Лимасол
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
52
25
43
16
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
34
Больше Меньше
34
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
113
Больше Меньше
86
59
410
410
113
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|10
|2
|2
|27 - 8
|32
|2.
|15
|9
|5
|1
|31 - 15
|32
|3.
|15
|9
|4
|2
|25 - 12
|31
|4.
|14
|9
|2
|3
|29 - 9
|29
|5.
|14
|9
|2
|3
|27 - 14
|29
|6.
|15
|7
|5
|3
|26 - 17
|26
|7.
|14
|6
|4
|4
|21 - 12
|22
|8.
|14
|5
|4
|5
|20 - 20
|19
|9.
|2:0
|15
|6
|1
|8
|16 - 24
|19
|10.
|15
|3
|4
|8
|19 - 35
|13
|11.
|0:2
|15
|2
|5
|8
|20 - 37
|11
|12.
|15
|2
|4
|9
|16 - 31
|10
|13.
|15
|2
|3
|10
|13 - 25
|9
|14.
|14
|0
|1
|13
|5 - 36
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|6
|1
|0
|17 - 3
|19
|2.
|8
|5
|3
|0
|19 - 8
|18
|3.
|7
|5
|1
|1
|14 - 3
|16
|4.
|7
|5
|1
|1
|10 - 4
|16
|5.
|7
|4
|2
|1
|19 - 12
|14
|6.
|7
|4
|1
|2
|11 - 6
|13
|7.
|2:0
|7
|4
|1
|2
|11 - 12
|13
|8.
|8
|3
|4
|1
|13 - 9
|13
|9.
|8
|3
|2
|3
|10 - 11
|11
|10.
|7
|3
|1
|3
|8 - 6
|10
|11.
|7
|2
|3
|2
|12 - 11
|9
|12.
|0:2
|8
|1
|2
|5
|7 - 22
|5
|13.
|7
|1
|0
|6
|5 - 13
|3
|14.
|7
|0
|1
|6
|4 - 15
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|6
|0
|1
|12 - 3
|18
|2.
|7
|4
|2
|1
|12 - 7
|14
|3.
|7
|4
|1
|2
|15 - 6
|13
|4.
|7
|4
|1
|2
|17 - 10
|13
|5.
|7
|4
|1
|2
|10 - 5
|13
|6.
|7
|3
|3
|1
|13 - 6
|12
|7.
|8
|3
|3
|2
|7 - 5
|12
|8.
|0:2
|7
|1
|3
|3
|13 - 15
|6
|9.
|7
|1
|3
|3
|9 - 14
|6
|10.
|2:0
|8
|2
|0
|6
|5 - 12
|6
|11.
|8
|1
|3
|4
|8 - 12
|6
|12.
|7
|0
|2
|5
|9 - 24
|2
|13.
|8
|0
|1
|7
|4 - 20
|1
|14.
|7
|0
|0
|7
|1 - 21
|0
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|АЕК Ларнака
|Фран Соль
|11
|Пафос
|Жайро
|10
|Омония Никосия
|Семедо Вилли
|8
|Этникос Ахна
|Элиа Мариос
|8
|Омония Никосия
|Какулис Андроникос
|7
|Неа Саламина
|Бехарано Данни
|1 7
|Этникос Ахна
|Де Ириондо Мануэль
|7
|Этникос Ахна
|Marios Peratikos
|1 5
|Неа Саламина
|Тчаха Серж
|1 5
|АПОЭЛ
|Петрович Радосав
|6