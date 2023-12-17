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  2. Матчи
  3. Кипр
  4. Первый дивизион 2023-2024
Тур: 15.
Закакиу
1:2
Первый тайм: 43'
АЕЛ Лимасол
0'
21' Желтая карточка
Рейнолдс Аластер
0:1
31' Гол
Fabrice Nkwoh
0:2
33' Гол
Макрис Андреас
34' Желтая карточка
Папафотис Вассилис
1:2
40' Гол
Хадьивасилис Иоаннис

Ход матча

21'
Рейнолдс Аластер
 
31'
0:1
Fabrice Nkwoh
33'
0:2
Макрис Андреас
34'
 
Папафотис Вассилис
40'
Хадьивасилис Иоаннис
1:2
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Закакиу
Ничья
АЕЛ Лимасол
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Все Коэффициенты
Закакиу
АЕЛ Лимасол

История личных встреч

Закакиу
АЕЛ Лимасол

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

История матчей

ПД
4:3
ТМК
0:1
ТМК
1:0
ПД
0:3
ПД
1:1

Голы

Всего голов

6
4

Голов в среднем за матч

2
2

Среднее время на гол

45
45

Всего голов

6
8

Голов в среднем за матч

1.2
1.6

Тотал матчей

2.5
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4

Среднее время на гол

75
56

Бомбардиры внутри турнира

Закакиу
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Yair Castro 5 (1) 0.33
Дигин Николя 3 (1) 0.2
Хадьивасилис Иоаннис 2 0.13
Шлогар Мартин 2 0.13
Mark Sifneos 2 (1) 0.13
John Ruiz 1 0.07
Рейнолдс Аластер 1 0.07
Делмиро 1 0.07
Роша Кенни 1 0.07
Kyriakos Antoniou 1 0.07
АЕЛ Лимасол
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Папафотис Вассилис 2 0.13
Морсай Йонатан 2 0.13
Silva 2 0.13
Хенти Эзекиэль 2 (1) 0.13
Филипович Петар 1 0.07
Макрис Андреас 1 0.07
Срнич Драголюб 1 0.07
Мендоса Хавьер 1 0.07
Андреу Эвангелос 1 0.07

Карточки

Закакиу
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Делмиро 4 1
Шлогар Мартин 3 1
Рейнолдс Аластер 3 0
Andreas Christou 3 0
Kyriakos Antoniou 3 0
Evagoras Antoniou 3 0
Yigal Becker 3 0
Valentinos Pastellis 1 1
Дигин Николя 2 0
John Ruiz 2 0
Mark Sifneos 2 0
Yair Castro 2 0
Andreas Fragkou 1 0
Хадьивасилис Иоаннис 1 0
Христофи Алкивиадес 1 0
Konstantinos Michailidis 1 0
Мабани Фостав 1 0
Rasheed Oreoluwa Yusuf 1 0
Alex Opoku Sarfo 1 0
Valdy Matongo 1 0
АЕЛ Лимасол
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Марш Джордж 5 0
Филипович Петар 3 1
Мендоса Хавьер 4 0
Цука Рави 4 0
Морсай Йонатан 3 0
Франдзис Христофорос 3 0
Деваст Себастьен 1 1
Медоевич Слободан 2 0
Черных Фёдор 2 0
Макрис Андреас 2 0
Папафотис Вассилис 2 0
Silva 2 0
Андреу Эвангелос 2 0
Хенти Эзекиэль 0 1
Башту Угу 1 0
Fabrice Nkwoh 1 0

Результаты матчей

Закакиу
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
АЕЛ Лимасол
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

4
2
Закакиу
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
АЕЛ Лимасол
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

9
7

Упущенные победы

8
9
Закакиу
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
7% (1)
50% (7)
43% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
АЕЛ Лимасол
23.1%
76.9%
3 победы 10 поражений
Первый тайм
36% (5)
14% (2)
50% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
50% (7)
36% (5)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

10
7

Упущенные победы

12
11

Голы по времени матча

Забито

7
3
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 2
9 Не забивали 11
1
14%
1
33%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
1
33%
31-45
2
29%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
29%
0
0%
76-90

Пропущено

20
12
9 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 6
2
10%
2
17%
1-15
3
15%
0
0%
16-30
4
20%
2
17%
31-45
4
20%
2
17%
46-60
0
0%
3
25%
61-75
7
35%
3
25%
76-90

Забито

13
10
7 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 2
7 Не забивали 9
3
23%
1
10%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
2
15%
3
30%
31-45
1
8%
2
20%
46-60
1
8%
2
20%
61-75
4
31%
2
20%
76-90

Пропущено

15
13
4 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 5
0
0%
2
15%
1-15
1
7%
3
23%
16-30
3
20%
2
15%
31-45
4
27%
0
0%
46-60
3
20%
2
15%
61-75
4
27%
4
31%
76-90

Забито

20
13
10 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 4
2 Не забивали 6
4
20%
2
15%
1-15
3
15%
0
0%
16-30
3
15%
4
31%
31-45
3
15%
3
23%
46-60
1
5%
2
15%
61-75
6
30%
2
15%
76-90

Пропущено

35
25
13 В 1-м тайме 11
22 Во 2-м тайме 14
7 Пропускали первыми 9
14 Не пропускали 11
2
6%
4
16%
1-15
4
11%
3
12%
16-30
7
20%
4
16%
31-45
8
23%
2
8%
46-60
3
9%
5
20%
61-75
11
31%
7
28%
76-90

Результаты последних матчей

Закакиу
(20 матчей)
15%
25%
60%
3 победы 5 ничьих 12 поражений
АПОЭЛ - Закакиу 3:1 Кармиотисса - Закакиу 1:1 Закакиу - Неа Саламина 2:2 Отеллос - Закакиу 2:1
Акритас Хлоракас - Закакиу 3:4 Закакиу - Этникос Ахна 1:1 Анортосис - Закакиу 1:1 Закакиу - Аполлон 0:5 Омония Никосия - Закакиу 3:3 Закакиу - Пафос 1:4 Закакиу - АЕК Ларнака 3:1 Докса Катокопия - Закакиу 1:3 Закакиу - Арис Лимасол 0:5 АЕЛ Лимасол - Закакиу 4:3 Закакиу - АПОЭЛ 0:2 Зандхаузен - Закакиу 5:2 Магдебург - Закакиу 8:1 Карлсруэ - Закакиу 6:0 Бавария-2 - Закакиу 4:0 Ботошани - Закакиу 3:0
АЕЛ Лимасол
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
АЕЛ Лимасол - Докса Катокопия 2:0 АЕЛ Лимасол - Арис Лимасол 0:4 АЕК Ларнака - АЕЛ Лимасол 3:0 АПОЭЛ - АЕЛ Лимасол 1:0
АЕЛ Лимасол - Кармиотисса 2:1 Неа Саламина - АЕЛ Лимасол 2:1 АЕЛ Лимасол - Отеллос 2:1 Этникос Ахна - АЕЛ Лимасол 1:0 АЕЛ Лимасол - Анортосис 1:3 Аполлон - АЕЛ Лимасол 2:0 АЕЛ Лимасол - Омония Никосия 0:0 Пафос - АЕЛ Лимасол 3:1 АЕЛ Лимасол - Закакиу 4:3 Докса Катокопия - АЕЛ Лимасол 0:1 Анортосис - АЕЛ Лимасол 0:0 Неа Саламина - АЕЛ Лимасол 3:1 Отеллос - АЕЛ Лимасол 1:1 АЕЛ Лимасол - Докса Катокопия 1:1 АЕЛ Лимасол - Омония Никосия 0:1 Эносис - АЕЛ Лимасол 3:0

Результаты матчей

Закакиу
АЕЛ Лимасол

Точный счет

0:5
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
2:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:4
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
4:3
1 раз 14%

Точное количество голов

0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
2
3 раза 43%
0
2 раза 29%
1
1 раз 14%
4
1 раз 14%

Точный счет

1:1
2 раза 29%
1:3
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
4:3
1 раз 14%
1:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%

Точное количество голов

1
4 раза 57%
3
3 раза 43%
0
4 раза 57%
1
3 раза 43%

Точный счет

1:1
3 раза 21%
0:5
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
2:1
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 43%
3
4 раза 29%
0
3 раза 21%
2
1 раз 7%
0
6 раз 43%
1
4 раза 29%
2
3 раза 21%
4
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Закакиу
АЕЛ Лимасол

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
5
2
2
5
1.5
4
3
1
6
2.5
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
4
1.5
Больше Меньше
3
4
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
3
0.5
Больше Меньше
8
6
5
9
1.5
4
10
4
10
2.5
1
13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АПОЭЛ
 14 10 2 2 27 - 8 32
2.
Омония Никосия
 15 9 5 1 31 - 15 32
3.
Анортосис
 15 9 4 2 25 - 12 31
4.
Пафос
 14 9 2 3 29 - 9 29
5.
Арис Лимасол
 14 9 2 3 27 - 14 29
6.
АЕК Ларнака
 15 7 5 3 26 - 17 26
7.
Аполлон
 14 6 4 4 21 - 12 22
8.
Неа Саламина
 14 5 4 5 20 - 20 19
9.
АЕЛ Лимасол
 2:0 15 6 1 8 16 - 24 19
10.
Этникос Ахна
 15 3 4 8 19 - 35 13
11.
Закакиу
 0:2 15 2 5 8 20 - 37 11
12.
Кармиотисса
 15 2 4 9 16 - 31 10
13.
Отеллос
 15 2 3 10 13 - 25 9
14.
Докса Катокопия
 14 0 1 13 5 - 36 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АПОЭЛ
 7 6 1 0 17 - 3 19
2.
Омония Никосия
 8 5 3 0 19 - 8 18
3.
Пафос
 7 5 1 1 14 - 3 16
4.
Арис Лимасол
 7 5 1 1 10 - 4 16
5.
АЕК Ларнака
 7 4 2 1 19 - 12 14
6.
Неа Саламина
 7 4 1 2 11 - 6 13
7.
АЕЛ Лимасол
 2:0 7 4 1 2 11 - 12 13
8.
Анортосис
 8 3 4 1 13 - 9 13
9.
Этникос Ахна
 8 3 2 3 10 - 11 11
10.
Аполлон
 7 3 1 3 8 - 6 10
11.
Кармиотисса
 7 2 3 2 12 - 11 9
12.
Закакиу
 0:2 8 1 2 5 7 - 22 5
13.
Отеллос
 7 1 0 6 5 - 13 3
14.
Докса Катокопия
 7 0 1 6 4 - 15 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Анортосис
 7 6 0 1 12 - 3 18
2.
Омония Никосия
 7 4 2 1 12 - 7 14
3.
Пафос
 7 4 1 2 15 - 6 13
4.
Арис Лимасол
 7 4 1 2 17 - 10 13
5.
АПОЭЛ
 7 4 1 2 10 - 5 13
6.
Аполлон
 7 3 3 1 13 - 6 12
7.
АЕК Ларнака
 8 3 3 2 7 - 5 12
8.
Закакиу
 0:2 7 1 3 3 13 - 15 6
9.
Неа Саламина
 7 1 3 3 9 - 14 6
10.
АЕЛ Лимасол
 2:0 8 2 0 6 5 - 12 6
11.
Отеллос
 8 1 3 4 8 - 12 6
12.
Этникос Ахна
 7 0 2 5 9 - 24 2
13.
Кармиотисса
 8 0 1 7 4 - 20 1
14.
Докса Катокопия
 7 0 0 7 1 - 21 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
АЕК Ларнака Фран Соль 11
Пафос Жайро 10
Омония Никосия Семедо Вилли 8
Этникос Ахна Элиа Мариос 8
Омония Никосия Какулис Андроникос 7
Весь список

Топ нарушителей
Неа Саламина Бехарано Данни 1 7
Этникос Ахна Де Ириондо Мануэль 7
Этникос Ахна Marios Peratikos 1 5
Неа Саламина Тчаха Серж 1 5
АПОЭЛ Петрович Радосав 6
Весь список
Лучшие коэффициенты
Закакиу
Ничья
АЕЛ Лимасол
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Где смотреть матч Закакиу 1:2 АЕЛ Лимасол онлайн

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