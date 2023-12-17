Тур: 18. Стадион: Жозеф Марьен.
1:0
Конец матча
0'
1:0
54' ГолЭль-Амин Амура Мохамед
74' Желтая карточкаНильссон Хокан
90' Желтая карточкаЛапуссен Лоик
90' Желтая карточкаBilal Bafdili
90'+5
Ход матча
54'
74'
90'
90'
49
Морис
Антони
28
Матида
Коки
27
Бейтс
Дэвид
22
Коббо
Элиас
16
Схоофс
Роб
19
Мрабти
Керим
77
Флюке
Патрик
- Основной состав
-
49 Морис АнтониВратарь
- Защитник
- Защитник
-
28 Матида КокиЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
26 Сайкс РоссЗащитник
- Полузащитник
-
27 Садики НоаПолузащитник
-
17 Терхо КасперПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Блессин Александер
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
27 Бейтс ДэвидЗащитник
- Защитник
-
22 Коббо ЭлиасЗащитник
- Полузащитник
-
16 Схоофс РобПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Мрабти КеримПолузащитник
-
77 Флюке ПатрикПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
15 Тулен ЯнникВратарь
- Полузащитник
-
10 Маледе ЙонасНападающий
-
38 Антонио БиллНападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Хаси Бесник
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Унион Сент-Жиллуаз
Мехелен
5 матчей
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
20%
5 побед 1 ничья 0 побед
10 матчей
10%
90%
0 побед 1 ничья 9 побед
Первый тайм
20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 5 ничьих 4 победы
15 матчей
26.7%
13.3%
60%
4 победы 2 ничьи 9 побед
Первый тайм
20%
26.7%
53.3%
3 победы 4 ничьи 8 побед
Второй тайм
33.3%
40%
26.7%
5 побед 6 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
11
8
Голов в среднем за матч
1.83
0.89
Среднее время на гол
49
101
Всего голов
16
7
Голов в среднем за матч
1.78
1.17
Среднее время на гол
50
77
Всего голов
27
15
Голов в среднем за матч
1.8
1
Тотал матчей
2.5
14
Больше 93%
Меньше 7%
1
12
Больше 80%
Меньше 20%
3
11
Больше 73%
Меньше 27%
4
4
Больше 27%
Меньше 73%
11
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
Среднее время на гол
50
90
Бомбардиры внутри турнира
Унион Сент-Жиллуаз
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эль-Амин Амура Мохамед
|12
|0.67
|Нильссон Хокан
|7 (3)
|0.39
|Эккерт Айенса Деннис
|6 (3)
|0.33
|Пуэртас Кэмерон
|3 (1)
|0.17
|Лапуссен Лоик
|3
|0.17
|Родригес Кевин II
|2
|0.11
|Сайкс Росс
|2
|0.11
|Терхо Каспер
|2
|0.11
|Кастро-Монтес Алессио
|1
|0.06
|Расмуссен Матиас
|1
|0.06
|Кабангу Элтон
|1
|0.06
|Бёрджесс Кристиан
|1
|0.06
|Амани Жан
|0
|0
|Ванхутт Шарль
|0
|0
|Теклаб Хенок
|0
|0
|Садики Ноа
|0
|0
Мехелен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Схоофс Роб
|4
|0.22
|Мрабти Керим
|2
|0.11
|Хайреманс Джеффри
|2 (1)
|0.11
|Лаубербах Лион
|2
|0.11
|Сторм Никола
|1
|0.06
|Флюке Патрик
|1
|0.06
|Rafik Belghali
|1
|0.06
|Бейтс Дэвид
|1
|0.06
|Бассетте Норман
|1
|0.06
|Маледе Йонас
|0
|0
|Фулон Дам
|0
|0
Карточки
Унион Сент-Жиллуаз
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бёрджесс Кристиан
|5
|0
|Нильссон Хокан
|5
|0
|Лапуссен Лоик
|4
|0
|Ванхутт Шарль
|4
|0
|Макаллистер Кевин
|3
|0
|Амани Жан
|3
|0
|Эль-Амин Амура Мохамед
|3
|0
|Расмуссен Матиас
|2
|0
|Матида Коки
|2
|0
|Лейсен Федде
|2
|0
|Кастро-Монтес Алессио
|1
|0
|Пуэртас Кэмерон
|1
|0
|Линен Сенне
|1
|0
Мехелен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фулон Дам
|5
|0
|Конате Мори
|4
|0
|Бейтс Дэвид
|3
|0
|Уолш Сэнди
|2
|0
|Сторм Никола
|2
|0
|Ванлерберге Йорди
|2
|0
|Коббо Элиас
|2
|0
|Куке Гетан
|2
|0
|Лаубербах Лион
|2
|0
|Bilal Bafdili
|2
|0
|Хайреманс Джеффри
|1
|0
|Схоофс Роб
|1
|0
|Флюке Патрик
|1
|0
|Мрабти Керим
|1
|0
|Нгой Жульен
|1
|0
|Маледе Йонас
|1
|0
|Rafik Belghali
|1
|0
Результаты матчей
Унион Сент-Жиллуаз
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
70% (7)
10% (1)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
30% (3)
10% (1)
Мехелен
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
67% (6)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
5
3
Упущенные победы
2
3
Унион Сент-Жиллуаз
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
13% (1)
75% (6)
Мехелен
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
22% (2)
22% (2)
56% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
0% (0)
67% (6)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
4
6
Упущенные победы
17
6
Унион Сент-Жиллуаз
56.3%
43.7%
9 побед 7 поражений
Первый тайм
50% (9)
17% (3)
33% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
22% (4)
39% (7)
Мехелен
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
22% (4)
44% (8)
33% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
17% (3)
56% (10)
Сухие победы
4
4
Сухие поражения
4
7
Волевые победы
9
9
Упущенные победы
19
9
Голы по времени матча
Забито
24
8
14 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 5
9 Забивали первыми 2
9 Не забивали 13
1
4%
1
13%
1-15
6
25%
1
13%
16-30
7
29%
29%
1
13%
31-45
2
8%
0
0%
46-60
4
17%
2
25%
61-75
4
17%
3
38%
76-90
Пропущено
9
16
6 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 9
1 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 8
0
0%
1
6%
1-15
3
33%
4
25%
16-30
3
33%
2
13%
31-45
1
11%
2
13%
46-60
0
0%
4
25%
61-75
2
22%
3
19%
76-90
Забито
17
8
8 В 1-м тайме 1
9 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 4
11 Не забивали 13
3
18%
0
0%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
4
24%
1
13%
31-45
5
29%
29%
3
38%
46-60
1
6%
0
0%
61-75
3
18%
4
50%
76-90
Пропущено
9
6
5 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 3
1
11%
2
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
4
44%
2
33%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
4
44%
0
0%
76-90
Забито
41
16
22 В 1-м тайме 4
19 Во 2-м тайме 12
14 Забивали первыми 6
2 Не забивали 8
4
10%
1
6%
1-15
7
17%
1
6%
16-30
11
27%
2
13%
31-45
7
17%
3
19%
46-60
5
12%
2
13%
61-75
7
17%
7
44%
76-90
Пропущено
18
22
11 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 10
12 Не пропускали 11
1
6%
3
14%
1-15
3
17%
4
18%
16-30
7
39%
4
18%
31-45
1
6%
3
14%
46-60
0
0%
5
23%
61-75
6
33%
3
14%
76-90
Результаты последних матчей
Унион Сент-Жиллуаз
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Унион Сент-Жиллуаз - Ливерпуль 2:1 Спортинг Шарлеруа - Унион Сент-Жиллуаз 1:3 Васланд-Беверен - Унион Сент-Жиллуаз 0:2 Унион Сент-Жиллуаз - Серкль Брюгге 2:1
Тулуза - Унион Сент-Жиллуаз 0:0 Гент - Унион Сент-Жиллуаз 1:1 Унион Сент-Жиллуаз - Кортрейк 3:0 ЛАСК - Унион Сент-Жиллуаз 3:0 Унион Сент-Жиллуаз - Брюгге 2:1 Унион Сент-Жиллуаз - РФК Мё 2:1 Вестерло - Унион Сент-Жиллуаз 1:3 Унион Сент-Жиллуаз - ЛАСК 2:1 Унион Сент-Жиллуаз - Эйпен 4:1 Унион Сент-Жиллуаз - Твенте 1:4 Сент-Трейден - Унион Сент-Жиллуаз 0:4 Ливерпуль - Унион Сент-Жиллуаз 2:0 Унион Сент-Жиллуаз - Спортинг Шарлеруа 3:1 РВДМ 47 - Унион Сент-Жиллуаз 2:3 Серкль Брюгге - Унион Сент-Жиллуаз 0:2 Унион Сент-Жиллуаз - Тулуза 1:1
Мехелен
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Мехелен - Брюгге 0:0 Мехелен - Сент-Трейден 0:2 Кортрейк - Мехелен 0:3 Мехелен - Спортинг Шарлеруа 1:0
Стандард - Мехелен 1:1 Кнокке - Мехелен 1:1 Мехелен - Серкль Брюгге 0:2 Генк - Мехелен 4:0 Андерлехт - Мехелен 3:1 Мехелен - Антверпен 0:0 Мехелен - АХ Лёвен 1:2 Сент-Трейден - Мехелен 2:0 Мехелен - Эйпен 1:0 Вестерло - Мехелен 2:3 Мехелен - Унион Сент-Жиллуаз 4:0 РВДМ 47 - Мехелен 1:0 Мехелен - Гент 0:1 Брюгге - Мехелен 1:1 Антверпен - Мехелен 1:1 Мехелен - Маккаби Нетания 3:2
Результаты матчей
Унион Сент-Жиллуаз
Мехелен
Точный счет
2:1
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
5:1
1 раз 10%
0:0
2 раза 22%
0:2
2 раза 22%
1:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
Точное количество голов
2
4 раза 40%
3
2 раза 20%
0
1 раз 10%
1
1 раз 10%
4
1 раз 10%
5
1 раз 10%
0
5 раз 56%
1
3 раза 33%
4
1 раз 11%
Точный счет
1:3
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
0:4
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
1:0
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
0:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
Точное количество голов
3
3 раза 38%
1
2 раза 25%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%
4
1 раз 13%
0
4 раза 44%
1
3 раза 33%
3
2 раза 22%
Точный счет
0:2
2 раза 11%
1:3
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
1:0
4 раза 22%
0:0
2 раза 11%
0:2
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
4:0
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
Точное количество голов
2
5 раз 28%
3
5 раз 28%
1
3 раза 17%
0
2 раза 11%
4
2 раза 11%
5
1 раз 6%
0
9 раз 50%
1
6 раз 33%
3
2 раза 11%
4
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Унион Сент-Жиллуаз
Мехелен
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
91
Больше Меньше
45
82
18
46
18
28
18
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
54
53
27
44
27
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
162
Больше Меньше
99
135
315
810
315
315
117
117
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|18
|14
|2
|2
|41 - 18
|44
|2.
|1:0
|18
|11
|5
|2
|35 - 19
|38
|3.
|18
|8
|8
|2
|30 - 20
|32
|4.
|0:1
|18
|8
|6
|4
|34 - 15
|30
|5.
|18
|8
|6
|4
|31 - 15
|30
|6.
|0:0
|18
|7
|8
|3
|33 - 18
|29
|7.
|18
|9
|1
|8
|22 - 20
|28
|8.
|18
|5
|8
|5
|21 - 28
|23
|9.
|18
|5
|7
|6
|18 - 25
|22
|10.
|18
|5
|6
|7
|21 - 31
|21
|11.
|18
|5
|4
|9
|16 - 22
|19
|12.
|18
|4
|6
|8
|18 - 28
|18
|13.
|18
|4
|5
|9
|25 - 33
|17
|14.
|18
|4
|3
|11
|20 - 38
|15
|15.
|18
|3
|4
|11
|22 - 34
|13
|16.
|0:0
|18
|2
|5
|11
|12 - 35
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|8
|1
|1
|24 - 9
|25
|2.
|1:0
|8
|6
|2
|0
|18 - 8
|20
|3.
|0:1
|9
|6
|2
|1
|21 - 4
|20
|4.
|9
|5
|4
|0
|20 - 7
|19
|5.
|9
|5
|4
|0
|19 - 10
|19
|6.
|9
|5
|0
|4
|12 - 12
|15
|7.
|9
|4
|3
|2
|14 - 14
|15
|8.
|9
|3
|4
|2
|8 - 7
|13
|9.
|9
|3
|4
|2
|11 - 11
|13
|10.
|9
|3
|3
|3
|8 - 11
|12
|11.
|0:0
|9
|2
|6
|1
|16 - 11
|12
|12.
|9
|3
|2
|4
|7 - 7
|11
|13.
|9
|2
|2
|5
|12 - 11
|8
|14.
|0:0
|9
|2
|2
|5
|8 - 16
|8
|15.
|9
|2
|2
|5
|12 - 21
|8
|16.
|9
|2
|1
|6
|11 - 19
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|6
|1
|1
|17 - 9
|19
|2.
|1:0
|10
|5
|3
|2
|17 - 11
|18
|3.
|0:0
|9
|5
|2
|2
|17 - 7
|17
|4.
|9
|4
|1
|4
|10 - 8
|13
|5.
|9
|3
|4
|2
|11 - 10
|13
|6.
|9
|3
|2
|4
|11 - 8
|11
|7.
|9
|2
|5
|2
|13 - 17
|11
|8.
|0:1
|9
|2
|4
|3
|13 - 11
|10
|9.
|9
|2
|4
|3
|14 - 14
|10
|10.
|9
|2
|3
|4
|10 - 18
|9
|11.
|9
|2
|2
|5
|9 - 15
|8
|12.
|9
|2
|2
|5
|10 - 20
|8
|13.
|9
|2
|1
|6
|8 - 17
|7
|14.
|9
|1
|2
|6
|10 - 23
|5
|15.
|9
|0
|3
|6
|4 - 14
|3
|16.
|0:0
|9
|0
|3
|6
|4 - 19
|3
- — Выход в плей-офф за чемпионский титул
- — Выход в плей-офф Лиги Европы
- — Зона вылета
|Серкль Брюгге
|Денкей Кевин
|13
|Унион Сент-Жиллуаз
|Эль-Амин Амура Мохамед
|12
|Андерлехт
|Дрейер Андерс
|11 (2)
|Сент-Трейден
|Койта Абубакари
|11 (1)
|Андерлехт
|Дольберг Каспер
|10 (1)
|АХ Лёвен
|Мендиль Хамза
|1 9
|Стандард
|Nathan Ngoy
|1 6
|Генк
|Баа Кристофер
|2 4
|Спортинг Шарлеруа
|Илаймахаритра Марко
|1 5
|Серкль Брюгге
|Ван дер Брюгген Ханнес
|6