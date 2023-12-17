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  3. Бельгия
  4. Первый дивизион А 2023-2024
Тур: 18. Стадион: .
Унион Сент-Жиллуаз
1:0
Конец матча
Мехелен
0'
1:0
54' Гол
Эль-Амин Амура Мохамед
74' Желтая карточка
Нильссон Хокан
90' Желтая карточка
Лапуссен Лоик
90' Желтая карточка
Bilal Bafdili
90'+5
49
Морис
Антони
5
Макаллистер
Кевин
16
Бёрджесс
Кристиан
28
Матида
Коки
21
Кастро-Монтес
Алессио
10
Лапуссен
Лоик
8
Амани
Жан
24
Ванхутт
Шарль
23
Пуэртас
Кэмерон
29
Нильссон
Хокан
47
Эль-Амин
Амура
Мохамед
1
Куке
Гетан
5
Уолш
Сэнди
27
Бейтс
Дэвид
30
Ванлерберге
Йорди
22
Коббо
Элиас
8
Конате
Мори
16
Схоофс
Роб
7
Хайреманс
Джеффри
19
Мрабти
Керим
77
Флюке
Патрик
20
Лаубербах
Лион
Унион Сент-Жиллуаз
3-4-1-2
Мехелен
4-2-3-1

История личных встреч

Унион Сент-Жиллуаз
Мехелен

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
20%
5 побед 1 ничья 0 побед

10 матчей

10%
90%
0 побед 1 ничья 9 побед

Первый тайм

20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 5 ничьих 4 победы

15 матчей

26.7%
13.3%
60%
4 победы 2 ничьи 9 побед

Первый тайм

20%
26.7%
53.3%
3 победы 4 ничьи 8 побед

Второй тайм

33.3%
40%
26.7%
5 побед 6 ничьих 4 победы

История матчей

ПДА
4:0
ПДА
2:1
ПДА
3:0
ПДА
2:0
К
2:1
ПДА
3:1
ПДБВЭ
0:5
К
1:2
К
0:0
ПДБВЭ
1:2
ПДБПЭ
2:1
ПДБПЭ
2:2
ТМК
1:0
ЛППОЗПВЛЕ
1:0
ЛППОЗПВЛЕ
3:0

Голы

Всего голов

11
8

Голов в среднем за матч

1.83
0.89

Среднее время на гол

49
101

Всего голов

16
7

Голов в среднем за матч

1.78
1.17

Среднее время на гол

50
77

Всего голов

27
15

Голов в среднем за матч

1.8
1

Тотал матчей

2.5
14
Больше 93%
Меньше 7%
1
12
Больше 80%
Меньше 20%
3
11
Больше 73%
Меньше 27%
4
4
Больше 27%
Меньше 73%
11
1
Больше 7%
Меньше 93%
14

Среднее время на гол

50
90

Бомбардиры внутри турнира

Унион Сент-Жиллуаз
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эль-Амин Амура Мохамед 12 0.67
Нильссон Хокан 7 (3) 0.39
Эккерт Айенса Деннис 6 (3) 0.33
Пуэртас Кэмерон 3 (1) 0.17
Лапуссен Лоик 3 0.17
Родригес Кевин II 2 0.11
Сайкс Росс 2 0.11
Терхо Каспер 2 0.11
Кастро-Монтес Алессио 1 0.06
Расмуссен Матиас 1 0.06
Кабангу Элтон 1 0.06
Бёрджесс Кристиан 1 0.06
Амани Жан 0 0
Ванхутт Шарль 0 0
Теклаб Хенок 0 0
Садики Ноа 0 0
Мехелен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Схоофс Роб 4 0.22
Мрабти Керим 2 0.11
Хайреманс Джеффри 2 (1) 0.11
Лаубербах Лион 2 0.11
Сторм Никола 1 0.06
Флюке Патрик 1 0.06
Rafik Belghali 1 0.06
Бейтс Дэвид 1 0.06
Бассетте Норман 1 0.06
Маледе Йонас 0 0
Фулон Дам 0 0

Карточки

Унион Сент-Жиллуаз
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бёрджесс Кристиан 5 0
Нильссон Хокан 5 0
Лапуссен Лоик 4 0
Ванхутт Шарль 4 0
Макаллистер Кевин 3 0
Амани Жан 3 0
Эль-Амин Амура Мохамед 3 0
Расмуссен Матиас 2 0
Матида Коки 2 0
Лейсен Федде 2 0
Кастро-Монтес Алессио 1 0
Пуэртас Кэмерон 1 0
Линен Сенне 1 0
Мехелен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фулон Дам 5 0
Конате Мори 4 0
Бейтс Дэвид 3 0
Уолш Сэнди 2 0
Сторм Никола 2 0
Ванлерберге Йорди 2 0
Коббо Элиас 2 0
Куке Гетан 2 0
Лаубербах Лион 2 0
Bilal Bafdili 2 0
Хайреманс Джеффри 1 0
Схоофс Роб 1 0
Флюке Патрик 1 0
Мрабти Керим 1 0
Нгой Жульен 1 0
Маледе Йонас 1 0
Rafik Belghali 1 0

Результаты матчей

Унион Сент-Жиллуаз
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
70% (7)
10% (1)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
30% (3)
10% (1)
Мехелен
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
67% (6)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

5
3

Упущенные победы

2
3
Унион Сент-Жиллуаз
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
13% (1)
75% (6)
Мехелен
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
22% (2)
22% (2)
56% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
0% (0)
67% (6)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

4
6

Упущенные победы

17
6
Унион Сент-Жиллуаз
56.3%
43.7%
9 побед 7 поражений
Первый тайм
50% (9)
17% (3)
33% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
22% (4)
39% (7)
Мехелен
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
22% (4)
44% (8)
33% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
17% (3)
56% (10)

Сухие победы

4
4

Сухие поражения

4
7

Волевые победы

9
9

Упущенные победы

19
9

Голы по времени матча

Забито

24
8
14 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 5
9 Забивали первыми 2
9 Не забивали 13
1
4%
1
13%
1-15
6
25%
1
13%
16-30
7
29%
29%
1
13%
31-45
2
8%
0
0%
46-60
4
17%
2
25%
61-75
4
17%
3
38%
76-90

Пропущено

9
16
6 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 9
1 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 8
0
0%
1
6%
1-15
3
33%
4
25%
16-30
3
33%
2
13%
31-45
1
11%
2
13%
46-60
0
0%
4
25%
61-75
2
22%
3
19%
76-90

Забито

17
8
8 В 1-м тайме 1
9 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 4
11 Не забивали 13
3
18%
0
0%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
4
24%
1
13%
31-45
5
29%
29%
3
38%
46-60
1
6%
0
0%
61-75
3
18%
4
50%
76-90

Пропущено

9
6
5 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 3
1
11%
2
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
4
44%
2
33%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
4
44%
0
0%
76-90

Забито

41
16
22 В 1-м тайме 4
19 Во 2-м тайме 12
14 Забивали первыми 6
2 Не забивали 8
4
10%
1
6%
1-15
7
17%
1
6%
16-30
11
27%
2
13%
31-45
7
17%
3
19%
46-60
5
12%
2
13%
61-75
7
17%
7
44%
76-90

Пропущено

18
22
11 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 10
12 Не пропускали 11
1
6%
3
14%
1-15
3
17%
4
18%
16-30
7
39%
4
18%
31-45
1
6%
3
14%
46-60
0
0%
5
23%
61-75
6
33%
3
14%
76-90

Результаты последних матчей

Унион Сент-Жиллуаз
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Унион Сент-Жиллуаз - Ливерпуль 2:1 Спортинг Шарлеруа - Унион Сент-Жиллуаз 1:3 Васланд-Беверен - Унион Сент-Жиллуаз 0:2 Унион Сент-Жиллуаз - Серкль Брюгге 2:1
Тулуза - Унион Сент-Жиллуаз 0:0 Гент - Унион Сент-Жиллуаз 1:1 Унион Сент-Жиллуаз - Кортрейк 3:0 ЛАСК - Унион Сент-Жиллуаз 3:0 Унион Сент-Жиллуаз - Брюгге 2:1 Унион Сент-Жиллуаз - РФК Мё 2:1 Вестерло - Унион Сент-Жиллуаз 1:3 Унион Сент-Жиллуаз - ЛАСК 2:1 Унион Сент-Жиллуаз - Эйпен 4:1 Унион Сент-Жиллуаз - Твенте 1:4 Сент-Трейден - Унион Сент-Жиллуаз 0:4 Ливерпуль - Унион Сент-Жиллуаз 2:0 Унион Сент-Жиллуаз - Спортинг Шарлеруа 3:1 РВДМ 47 - Унион Сент-Жиллуаз 2:3 Серкль Брюгге - Унион Сент-Жиллуаз 0:2 Унион Сент-Жиллуаз - Тулуза 1:1
Мехелен
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Мехелен - Брюгге 0:0 Мехелен - Сент-Трейден 0:2 Кортрейк - Мехелен 0:3 Мехелен - Спортинг Шарлеруа 1:0
Стандард - Мехелен 1:1 Кнокке - Мехелен 1:1 Мехелен - Серкль Брюгге 0:2 Генк - Мехелен 4:0 Андерлехт - Мехелен 3:1 Мехелен - Антверпен 0:0 Мехелен - АХ Лёвен 1:2 Сент-Трейден - Мехелен 2:0 Мехелен - Эйпен 1:0 Вестерло - Мехелен 2:3 Мехелен - Унион Сент-Жиллуаз 4:0 РВДМ 47 - Мехелен 1:0 Мехелен - Гент 0:1 Брюгге - Мехелен 1:1 Антверпен - Мехелен 1:1 Мехелен - Маккаби Нетания 3:2

Результаты матчей

Унион Сент-Жиллуаз
Мехелен

Точный счет

2:1
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
5:1
1 раз 10%
0:0
2 раза 22%
0:2
2 раза 22%
1:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%

Точное количество голов

2
4 раза 40%
3
2 раза 20%
0
1 раз 10%
1
1 раз 10%
4
1 раз 10%
5
1 раз 10%
0
5 раз 56%
1
3 раза 33%
4
1 раз 11%

Точный счет

1:3
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
0:4
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
1:0
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
0:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%

Точное количество голов

3
3 раза 38%
1
2 раза 25%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%
4
1 раз 13%
0
4 раза 44%
1
3 раза 33%
3
2 раза 22%

Точный счет

0:2
2 раза 11%
1:3
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
1:0
4 раза 22%
0:0
2 раза 11%
0:2
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
4:0
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%

Точное количество голов

2
5 раз 28%
3
5 раз 28%
1
3 раза 17%
0
2 раза 11%
4
2 раза 11%
5
1 раз 6%
0
9 раз 50%
1
6 раз 33%
3
2 раза 11%
4
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Унион Сент-Жиллуаз
Мехелен

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
1
0.5
Больше Меньше
4
5
8
2
1.5
1
8
4
6
2.5
1
8
2
8
3.5
1
8
1
9
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
5
4
5
3
1.5
2
7
4
4
2.5
2
7
1
7
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
2
0.5
Больше Меньше
9
9
13
5
1.5
3
15
8
10
2.5
3
15
3
15
3.5
1
17
1
17
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Унион Сент-Жиллуаз
 18 14 2 2 41 - 18 44
2.
Андерлехт
 1:0 18 11 5 2 35 - 19 38
3.
Гент
 18 8 8 2 30 - 20 32
4.
Антверпен
 0:1 18 8 6 4 34 - 15 30
5.
Брюгге
 18 8 6 4 31 - 15 30
6.
Генк
 0:0 18 7 8 3 33 - 18 29
7.
Серкль Брюгге
 18 9 1 8 22 - 20 28
8.
Сент-Трейден
 18 5 8 5 21 - 28 23
9.
Стандард
 18 5 7 6 18 - 25 22
10.
РВДМ 47
 18 5 6 7 21 - 31 21
11.
Мехелен
 18 5 4 9 16 - 22 19
12.
Спортинг Шарлеруа
 18 4 6 8 18 - 28 18
13.
Вестерло
 18 4 5 9 25 - 33 17
14.
Эйпен
 18 4 3 11 20 - 38 15
15.
АХ Лёвен
 18 3 4 11 22 - 34 13
16.
Кортрейк
 0:0 18 2 5 11 12 - 35 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Унион Сент-Жиллуаз
 10 8 1 1 24 - 9 25
2.
Андерлехт
 1:0 8 6 2 0 18 - 8 20
3.
Антверпен
 0:1 9 6 2 1 21 - 4 20
4.
Брюгге
 9 5 4 0 20 - 7 19
5.
Гент
 9 5 4 0 19 - 10 19
6.
Серкль Брюгге
 9 5 0 4 12 - 12 15
7.
Спортинг Шарлеруа
 9 4 3 2 14 - 14 15
8.
Стандард
 9 3 4 2 8 - 7 13
9.
РВДМ 47
 9 3 4 2 11 - 11 13
10.
Сент-Трейден
 9 3 3 3 8 - 11 12
11.
Генк
 0:0 9 2 6 1 16 - 11 12
12.
Мехелен
 9 3 2 4 7 - 7 11
13.
АХ Лёвен
 9 2 2 5 12 - 11 8
14.
Кортрейк
 0:0 9 2 2 5 8 - 16 8
15.
Эйпен
 9 2 2 5 12 - 21 8
16.
Вестерло
 9 2 1 6 11 - 19 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Унион Сент-Жиллуаз
 8 6 1 1 17 - 9 19
2.
Андерлехт
 1:0 10 5 3 2 17 - 11 18
3.
Генк
 0:0 9 5 2 2 17 - 7 17
4.
Серкль Брюгге
 9 4 1 4 10 - 8 13
5.
Гент
 9 3 4 2 11 - 10 13
6.
Брюгге
 9 3 2 4 11 - 8 11
7.
Сент-Трейден
 9 2 5 2 13 - 17 11
8.
Антверпен
 0:1 9 2 4 3 13 - 11 10
9.
Вестерло
 9 2 4 3 14 - 14 10
10.
Стандард
 9 2 3 4 10 - 18 9
11.
Мехелен
 9 2 2 5 9 - 15 8
12.
РВДМ 47
 9 2 2 5 10 - 20 8
13.
Эйпен
 9 2 1 6 8 - 17 7
14.
АХ Лёвен
 9 1 2 6 10 - 23 5
15.
Спортинг Шарлеруа
 9 0 3 6 4 - 14 3
16.
Кортрейк
 0:0 9 0 3 6 4 - 19 3
  • — Выход в плей-офф за чемпионский титул
  • — Выход в плей-офф Лиги Европы
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Серкль Брюгге Денкей Кевин 13
Унион Сент-Жиллуаз Эль-Амин Амура Мохамед 12
Андерлехт Дрейер Андерс 11 (2)
Сент-Трейден Койта Абубакари 11 (1)
Андерлехт Дольберг Каспер 10 (1)
Весь список

Топ нарушителей
АХ Лёвен Мендиль Хамза 1 9
Стандард Nathan Ngoy 1 6
Генк Баа Кристофер 2 4
Спортинг Шарлеруа Илаймахаритра Марко 1 5
Серкль Брюгге Ван дер Брюгген Ханнес 6
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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