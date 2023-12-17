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  2. Матчи
  3. Швейцария
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 18. Стадион: .
Серветт
2:0
Второй тайм: 50'
Лугано
0'
26' Желтая карточка
Штеффен Ренато
1:0
27' Пенальти
Бедья Крис
29' Желтая карточка
Ондуа Гаэль
31' Желтая карточка
Мацек Роман
2:0
40' Гол
Бедья Крис

Ход матча

26'
 
Штеффен Ренато
27'
Бедья Крис
1:0
29'
Ондуа Гаэль
 
31'
 
Мацек Роман
40'
Бедья Крис
(Цунэмото Кэйго)
2:0
46'
 
Эль-Вафи Айман
Хайдари Альбиан
46'
 
Chinwendu Nkama
Киминьяни Янис

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 2
  • 3 Удары в створ 1
  • 2 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 7
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 53 Владение мячом, % 47
Лучшие коэффициенты
Серветт
Ничья
Лугано
3.95
4.95
51.00
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Все Коэффициенты
32
Фрик
Джереми
3
Цунэмото
Кэйго
4
Руй
Стив
19
Севрен
Йоан
18
Мазику
Брэдли
9
Стеванович
Мирослав
8
Конья
Тимоте
5
Ондуа
Гаэль
17
Кутеса
Дерек
29
Бедья
Крис
10
Антунес
Алексис
1
Саипи
Амир
6
Эспиноса
Джон
17
Май
Ларс-Лукас
5
Хайдари
Альбиан
34
Аригони
Аллан
14
Саббатини
Хонатан
7
Мацек
Роман
21
Киминьяни
Янис
11
Штеффен
Ренато
18
Маю
Хишам
19
Вляди
Шкельчим
Серветт
4-4-2
Лугано
4-2-3-1

История личных встреч

Серветт
Лугано

18 матчей

55.6%
44.4%
10 побед 8 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
38.9%
11.1%
9 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

61.1%
33.3%
5.6%
11 побед 6 ничьих 0 побед

17 матчей

17.6%
82.4%
0 побед 3 ничьи 14 побед

Первый тайм

47.1%
52.9%
0 побед 8 ничьих 11 побед

Второй тайм

29.4%
70.6%
0 побед 5 ничьих 13 побед

35 матчей

28.6%
31.4%
40%
10 побед 11 ничьих 14 побед

Первый тайм

25.7%
42.9%
31.4%
9 побед 15 ничьих 11 побед

Второй тайм

31.4%
31.4%
37.2%
11 побед 11 ничьих 13 побед

История матчей

С
0:1
С
0:0
К
2:2
С
1:1
С
2:2
С
1:0
С
2:2
С
2:0
С
2:1
С
0:2
С
0:1
С
1:1
С
1:1
С
1:1
С
3:1
С
1:1
С
1:0
С
0:0
ТМК
4:0
ЧЛ
2:0
ЧЛ
2:0
ЧЛ
2:0
ЧЛ
1:1
ЧЛ
1:0
ЧЛ
2:0
ЧЛ
0:2
ЧЛ
4:1
ЧЛ
0:6
ЧЛ
0:2
ЧЛ
2:0
ЧЛ
2:1
ЧЛ
0:1
ЧЛ
1:4
ЧЛ
1:1
ЧЛ
6:1

Голы

Всего голов

26
17

Голов в среднем за матч

1.53
0.94

Среднее время на гол

58
95

Всего голов

24
20

Голов в среднем за матч

1.33
1.18

Среднее время на гол

67
76

Всего голов

50
37

Голов в среднем за матч

1.43
1.06

Тотал матчей

2.5
33
Больше 94%
Меньше 6%
2
27
Больше 77%
Меньше 23%
8
11
Больше 31%
Меньше 69%
24
9
Больше 26%
Меньше 74%
26
4
Больше 11%
Меньше 89%
31
2
Больше 6%
Меньше 94%
33
1
Больше 3%
Меньше 97%
34

Среднее время на гол

63
85

Бомбардиры внутри турнира

Серветт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бедья Крис 10 (2) 0.56
Кривелли Энцо 4 (2) 0.22
Гийемено Джереми 3 0.17
Кутеса Дерек 2 0.11
Конья Тимоте 2 0.11
Стеванович Мирослав 2 0.11
Мазику Брэдли 1 0.06
Севрен Йоан 1 0.06
Антунес Алексис 1 0.06
Болла Бендегуз 1 0.06
Роделен Ронни 1 0.06
Руй Стив 1 0.06
Флюке Патрик 1 0.06
Барон Энтони 0 0
Ондуа Гаэль 0 0
Цунэмото Кэйго 0 0
Лугано
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Целар Жан 6 0.33
Штеффен Ренато 3 0.17
Киминьяни Янис 3 0.17
Вляди Шкельчим 3 0.17
Саббатини Хонатан 2 0.11
Хайдари Альбиан 2 0.11
Махмуд Хадж 2 0.11
Боттани Маттиа 1 0.06
Мацек Роман 1 0.06
Эль-Амин Амура Мохамед 1 0.06
Бабич Борис 1 0.06
Валенсуэла Мильтон 1 0.06
Эспиноса Джон 1 0.06
Крешник Хайризи 1 0.06
Маркеш Мартим 1 0.06
Бислими Уран 0 0
Гргич Анто 0 0

Карточки

Серветт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бедья Крис 5 0
Дулин Давид 3 0
Ондуа Гаэль 3 0
Севрен Йоан 3 0
Мазику Брэдли 3 0
Антунес Алексис 3 0
Стеванович Мирослав 1 1
Кривелли Энцо 2 0
Кутеса Дерек 2 0
Гийемено Джереми 2 0
Цунэмото Кэйго 2 0
Малл Джоэл 1 0
Руй Стив 1 0
Конья Тимоте 1 0
Болла Бендегуз 1 0
Барон Энтони 1 0
Вуйоз Николя 1 0
Диба Самба 1 0
Лугано
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хайдари Альбиан 6 0
Мацек Роман 4 0
Бислими Уран 4 0
Крешник Хайризи 4 0
Маркеш Мартим 2 1
Штеффен Ренато 3 0
Эспиноса Джон 1 1
Боттани Маттиа 2 0
Саббатини Хонатан 2 0
Валенсуэла Мильтон 2 0
Май Ларс-Лукас 2 0
Киминьяни Янис 2 0
Вляди Шкельчим 2 0
Махмуд Хадж 2 0
Гргич Анто 1 0
Маю Хишам 1 0
Аригони Аллан 1 0
Саипи Амир 1 0
Эль-Вафи Айман 1 0

Результаты матчей

Серветт
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (6)
13% (1)
13% (1)
Лугано
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

4
2

Упущенные победы

6
5
Серветт
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Лугано
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

5
7

Упущенные победы

10
12
Серветт
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
24% (4)
29% (5)
47% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (9)
24% (4)
24% (4)
Лугано
37.5%
62.5%
6 побед 10 поражений
Первый тайм
29% (5)
41% (7)
29% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
41% (7)
35% (6)

Сухие победы

2
4

Сухие поражения

4
3

Волевые победы

9
9

Упущенные победы

16
17

Голы по времени матча

Забито

18
16
4 В 1-м тайме 3
14 Во 2-м тайме 13
3 Забивали первыми 4
10 Не забивали 10
2
11%
2
13%
1-15
1
6%
1
6%
16-30
1
6%
0
0%
31-45
4
22%
3
19%
46-60
3
17%
6
38%
61-75
7
39%
4
25%
76-90

Пропущено

9
17
6 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 6
2
22%
0
0%
1-15
1
11%
3
18%
16-30
3
33%
2
12%
31-45
1
11%
1
6%
46-60
1
11%
5
29%
29%
61-75
1
11%
6
35%
76-90

Забито

12
13
6 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 4
8 Не забивали 10
4
33%
0
0%
1-15
1
8%
1
8%
16-30
1
8%
4
31%
31-45
0
0%
2
15%
46-60
3
25%
3
23%
61-75
3
25%
3
23%
76-90

Пропущено

9
12
3 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 7
1
11%
2
17%
1-15
2
22%
1
8%
16-30
0
0%
2
17%
31-45
3
33%
3
25%
46-60
2
22%
1
8%
61-75
1
11%
3
25%
76-90

Забито

30
29
10 В 1-м тайме 8
20 Во 2-м тайме 21
10 Забивали первыми 8
1 Не забивали 3
6
20%
2
7%
1-15
2
7%
2
7%
16-30
2
7%
4
14%
31-45
4
13%
5
17%
46-60
6
20%
9
31%
61-75
10
33%
7
24%
76-90

Пропущено

18
29
9 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 19
7 Пропускали первыми 9
13 Не пропускали 13
3
17%
2
7%
1-15
3
17%
4
14%
16-30
3
17%
4
14%
31-45
4
22%
4
14%
46-60
3
17%
6
21%
61-75
2
11%
9
31%
76-90

Результаты последних матчей

Серветт
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Славия Прага - Серветт 4:0 Лозанна - Серветт 1:1 Янг Бойз - Серветт 1:1 Серветт - Рома 1:1
Серветт - Грасcхоппер 2:0 Серветт - Базель 4:1 Серветт - Шериф 2:1 Цюрих - Серветт 0:2 Серветт - Стад Лозанна-Уши 1:1 Серветт - Люцерн 4:2 Шериф - Серветт 1:1 Базель - Серветт 0:1 Лугано - Серветт 0:1 Рома - Серветт 4:0 Серветт - Лозанна 2:1 Серветт - Винтертур 2:2 Люцерн - Серветт 2:0 Серветт - Славия Прага 0:2 Бюль - Серветт 1:4 Серветт - Янг Бойз 0:1
Лугано
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Лугано - Бешикташ 0:2 Лугано - Винтертур 2:1 Лугано - Базель 1:3 Лугано - Люцерн 1:0
Будё-Глимт - Лугано 5:2 Ивердон - Лугано 0:5 Лугано - Цюрих 0:3 Брюгге - Лугано 2:0 Лозанна - Лугано 3:1 Лозанна - Лугано 0:4 Лугано - Янг Бойз 1:1 Лугано - Брюгге 1:3 Грасcхоппер - Лугано 2:1 Лугано - Серветт 0:1 Бешикташ - Лугано 2:3 Винтертур - Лугано 2:3 Лугано - Лозанна 2:1 Янг Бойз - Лугано 4:1 Лугано - Будё-Глимт 0:0 Ланси - Лугано 0:3

Результаты матчей

Серветт
Лугано

Точный счет

2:2
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
1:0
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
6:1
1 раз 11%

Точное количество голов

2
4 раза 50%
4
2 раза 25%
0
1 раз 13%
1
1 раз 13%
1
4 раза 44%
0
2 раза 22%
2
2 раза 22%
6
1 раз 11%

Точный счет

1:1
3 раза 33%
0:1
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
0:3
1 раз 13%
0:5
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%

Точное количество голов

1
6 раз 67%
0
1 раз 11%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
1
3 раза 38%
3
2 раза 25%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%
5
1 раз 13%

Точный счет

1:1
4 раза 24%
0:1
3 раза 18%
2:0
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
4:1
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
2:1
3 раза 18%
0:3
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
7 раз 41%
2
5 раз 29%
0
2 раза 12%
4
2 раза 12%
3
1 раз 6%
1
7 раз 41%
0
3 раза 18%
2
3 раза 18%
3
2 раза 12%
5
1 раз 6%
6
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Серветт
Лугано

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
7
2
6
2
1.5
3
6
2
6
2.5
1
8
2
6
3.5
1
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
0.5
Больше Меньше
7
1
2
7
1.5
4
4
1
8
2.5
3
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
2
0.5
Больше Меньше
14
3
8
9
1.5
7
10
3
14
2.5
4
13
2
15
3.5
2
15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Янг Бойз
 18 11 5 2 40 - 17 38
2.
Санкт-Галлен
 18 10 3 5 33 - 21 33
3.
Серветт
 2:0 18 9 6 3 30 - 20 33
4.
Цюрих
 18 8 7 3 31 - 17 31
5.
Люцерн
 0:0 18 7 5 6 24 - 28 26
6.
Лугано
 0:2 18 8 1 9 30 - 30 25
7.
Винтертур
 18 6 4 8 32 - 39 22
8.
Грасcхоппер
 18 6 3 9 27 - 26 21
9.
Ивердон
 18 5 6 7 23 - 37 21
10.
Лозанна
 18 5 5 8 25 - 30 20
11.
Базель
 0:0 18 4 4 10 22 - 33 16
12.
Стад Лозанна-Уши
 18 2 5 11 19 - 38 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Санкт-Галлен
 9 9 0 0 24 - 7 27
2.
Янг Бойз
 9 7 2 0 25 - 6 23
3.
Люцерн
 0:0 9 6 2 1 16 - 10 20
4.
Серветт
 2:0 9 5 3 1 19 - 10 18
5.
Цюрих
 9 5 3 1 16 - 9 18
6.
Винтертур
 9 5 2 2 14 - 12 17
7.
Лугано
 0:2 9 5 1 3 14 - 11 16
8.
Лозанна
 9 4 3 2 15 - 11 15
9.
Ивердон
 9 4 3 2 15 - 17 15
10.
Грасcхоппер
 9 4 2 3 18 - 11 14
11.
Базель
 0:0 9 3 2 4 13 - 13 11
12.
Стад Лозанна-Уши
 9 1 4 4 10 - 20 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Янг Бойз
 9 4 3 2 15 - 11 15
2.
Серветт
 2:0 9 4 3 2 11 - 10 15
3.
Цюрих
 9 3 4 2 15 - 8 13
4.
Лугано
 0:2 9 3 0 6 16 - 19 9
5.
Грасcхоппер
 9 2 1 6 9 - 15 7
6.
Санкт-Галлен
 9 1 3 5 9 - 14 6
7.
Люцерн
 0:0 9 1 3 5 8 - 18 6
8.
Ивердон
 9 1 3 5 8 - 20 6
9.
Лозанна
 9 1 2 6 10 - 19 5
10.
Винтертур
 9 1 2 6 18 - 27 5
11.
Базель
 0:0 9 1 2 6 9 - 20 5
12.
Стад Лозанна-Уши
 9 1 1 7 9 - 18 4
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Серветт Бедья Крис 10 (3)
Янг Бойз Нсаме Жан-Пьер 9 (1)
Цюрих Окита Жонатан 9 (1)
Цюрих Маркезано Антонио 7 (3)
Лозанна Сене Кали 7 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Янг Бойз Али Мохамед 8
Санкт-Галлен Дзанотти Маттиа 1 6
Грасcхоппер Кристерс Тоберс 7
Стад Лозанна-Уши Florian Danho 2 3
Лозанна Дюссенн Ноэ 6
Весь список
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 40'
    Цунэмото Кэйго сделал результативную передачу.
  • 40'
    Г О О О О Л - Бедья Крис бьет в цель!
  • 31'
    Мацек Роман получил желтую карточку от судьи
Лучшие коэффициенты
Серветт
Ничья
Лугано
3.95
4.95
51.00
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Лугано
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