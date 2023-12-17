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  3. Швейцария
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 18. Стадион: .
Серветт
2:2
Конец матча
Лугано
0'
26' Желтая карточка
Штеффен Ренато
1:0
27' Пенальти
Бедья Крис
29' Желтая карточка
Ондуа Гаэль
31' Желтая карточка
Мацек Роман
2:0
40' Гол
Бедья Крис
2:1
53' Гол
Вляди Шкельчим
67' Красная карточка
Chinwendu Nkama
83' Вторая желтая карточка
Ондуа Гаэль
2:2
84' Гол
Эль-Вафи Айман
89' Желтая карточка
Диба Самба
90' Желтая карточка
Саббатини Хонатан
90'+6

Ход матча

26'
 
Штеффен Ренато
27'
Бедья Крис
1:0
29'
Ондуа Гаэль
 
31'
 
Мацек Роман
40'
Бедья Крис
(Цунэмото Кэйго)
2:0
46'
 
Эль-Вафи Айман
Хайдари Альбиан
46'
 
Chinwendu Nkama
Киминьяни Янис
53'
2:1
Вляди Шкельчим
(Штеффен Ренато)
67'
 
Chinwendu Nkama
71'
Болла Бендегуз
Антунес Алексис
 
71'
 
Целар Жан
Вляди Шкельчим
78'
 
Romeo Morandi
Мацек Роман
81'
Диба Самба
Кутеса Дерек
 
83'
Ондуа Гаэль
 
84'
2:2
Эль-Вафи Айман
(Штеффен Ренато)
89'
Диба Самба
 
90'
Гийемено Джереми
Стеванович Мирослав
 
90'
 
Саббатини Хонатан
90'
 
Бабич Борис
Маю Хишам

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 7
  • 6 Удары в створ 5
  • 2 Угловые 5
  • 0 Офсайды 1
  • 13 Нарушения правил 11
  • 3 Жёлтые карточки 3
  • 1 Красные карточки 1
  • 382 Количество передач 422
  • 47 Владение мячом, % 53
32
Фрик
Джереми
3
Цунэмото
Кэйго
4
Руй
Стив
19
Севрен
Йоан
18
Мазику
Брэдли
9
Стеванович
Мирослав
8
Конья
Тимоте
5
Ондуа
Гаэль
17
Кутеса
Дерек
29
Бедья
Крис
10
Антунес
Алексис
1
Саипи
Амир
6
Эспиноса
Джон
17
Май
Ларс-Лукас
5
Хайдари
Альбиан
34
Аригони
Аллан
14
Саббатини
Хонатан
7
Мацек
Роман
21
Киминьяни
Янис
11
Штеффен
Ренато
18
Маю
Хишам
19
Вляди
Шкельчим
Серветт
4-4-2
Лугано
4-2-3-1

История личных встреч

Серветт
Лугано

18 матчей

55.6%
44.4%
10 побед 8 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
38.9%
11.1%
9 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

61.1%
33.3%
5.6%
11 побед 6 ничьих 0 побед

17 матчей

17.6%
82.4%
0 побед 3 ничьи 14 побед

Первый тайм

47.1%
52.9%
0 побед 8 ничьих 11 побед

Второй тайм

29.4%
70.6%
0 побед 5 ничьих 13 побед

35 матчей

28.6%
31.4%
40%
10 побед 11 ничьих 14 побед

Первый тайм

25.7%
42.9%
31.4%
9 побед 15 ничьих 11 побед

Второй тайм

31.4%
31.4%
37.2%
11 побед 11 ничьих 13 побед

История матчей

С
0:1
С
0:0
К
2:2
С
1:1
С
2:2
С
1:0
С
2:2
С
2:0
С
2:1
С
0:2
С
0:1
С
1:1
С
1:1
С
1:1
С
3:1
С
1:1
С
1:0
С
0:0
ТМК
4:0
ЧЛ
2:0
ЧЛ
2:0
ЧЛ
2:0
ЧЛ
1:1
ЧЛ
1:0
ЧЛ
2:0
ЧЛ
0:2
ЧЛ
4:1
ЧЛ
0:6
ЧЛ
0:2
ЧЛ
2:0
ЧЛ
2:1
ЧЛ
0:1
ЧЛ
1:4
ЧЛ
1:1
ЧЛ
6:1

Голы

Всего голов

26
17

Голов в среднем за матч

1.53
0.94

Среднее время на гол

58
95

Всего голов

24
20

Голов в среднем за матч

1.33
1.18

Среднее время на гол

67
76

Всего голов

50
37

Голов в среднем за матч

1.43
1.06

Тотал матчей

2.5
33
Больше 94%
Меньше 6%
2
27
Больше 77%
Меньше 23%
8
11
Больше 31%
Меньше 69%
24
9
Больше 26%
Меньше 74%
26
4
Больше 11%
Меньше 89%
31
2
Больше 6%
Меньше 94%
33
1
Больше 3%
Меньше 97%
34

Среднее время на гол

63
85

Бомбардиры внутри турнира

Серветт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бедья Крис 10 (2) 0.56
Кривелли Энцо 4 (2) 0.22
Гийемено Джереми 3 0.17
Кутеса Дерек 2 0.11
Конья Тимоте 2 0.11
Стеванович Мирослав 2 0.11
Мазику Брэдли 1 0.06
Севрен Йоан 1 0.06
Антунес Алексис 1 0.06
Болла Бендегуз 1 0.06
Роделен Ронни 1 0.06
Руй Стив 1 0.06
Флюке Патрик 1 0.06
Барон Энтони 0 0
Ондуа Гаэль 0 0
Цунэмото Кэйго 0 0
Лугано
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Целар Жан 6 0.33
Вляди Шкельчим 4 0.22
Штеффен Ренато 3 0.17
Киминьяни Янис 3 0.17
Саббатини Хонатан 2 0.11
Хайдари Альбиан 2 0.11
Махмуд Хадж 2 0.11
Боттани Маттиа 1 0.06
Мацек Роман 1 0.06
Эль-Амин Амура Мохамед 1 0.06
Бабич Борис 1 0.06
Валенсуэла Мильтон 1 0.06
Эспиноса Джон 1 0.06
Крешник Хайризи 1 0.06
Маркеш Мартим 1 0.06
Эль-Вафи Айман 1 0.06
Бислими Уран 0 0
Гргич Анто 0 0

Карточки

Серветт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бедья Крис 5 0
Ондуа Гаэль 3 1
Дулин Давид 3 0
Севрен Йоан 3 0
Мазику Брэдли 3 0
Антунес Алексис 3 0
Стеванович Мирослав 1 1
Кривелли Энцо 2 0
Кутеса Дерек 2 0
Гийемено Джереми 2 0
Цунэмото Кэйго 2 0
Диба Самба 2 0
Малл Джоэл 1 0
Руй Стив 1 0
Конья Тимоте 1 0
Болла Бендегуз 1 0
Барон Энтони 1 0
Вуйоз Николя 1 0
Лугано
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хайдари Альбиан 6 0
Мацек Роман 4 0
Бислими Уран 4 0
Крешник Хайризи 4 0
Маркеш Мартим 2 1
Штеффен Ренато 3 0
Саббатини Хонатан 3 0
Эспиноса Джон 1 1
Боттани Маттиа 2 0
Валенсуэла Мильтон 2 0
Май Ларс-Лукас 2 0
Киминьяни Янис 2 0
Вляди Шкельчим 2 0
Махмуд Хадж 2 0
Chinwendu Nkama 0 1
Гргич Анто 1 0
Маю Хишам 1 0
Аригони Аллан 1 0
Саипи Амир 1 0
Эль-Вафи Айман 1 0

Результаты матчей

Серветт
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (6)
11% (1)
22% (2)
Лугано
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

4
2

Упущенные победы

8
7
Серветт
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Лугано
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

5
7

Упущенные победы

10
12
Серветт
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
28% (5)
28% (5)
44% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (9)
22% (4)
28% (5)
Лугано
37.5%
62.5%
6 побед 10 поражений
Первый тайм
28% (5)
39% (7)
33% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
39% (7)
33% (6)

Сухие победы

2
4

Сухие поражения

4
3

Волевые победы

9
9

Упущенные победы

18
19

Голы по времени матча

Забито

20
18
6 В 1-м тайме 3
14 Во 2-м тайме 15
4 Забивали первыми 4
10 Не забивали 10
2
10%
2
11%
1-15
2
10%
1
6%
16-30
2
10%
0
0%
31-45
4
20%
4
22%
46-60
3
15%
6
33%
61-75
7
35%
5
28%
76-90

Пропущено

11
19
6 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 7
2
18%
0
0%
1-15
1
9%
4
21%
16-30
3
27%
3
16%
31-45
2
18%
1
5%
46-60
1
9%
5
26%
61-75
2
18%
6
32%
76-90

Забито

12
13
6 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 4
9 Не забивали 11
4
33%
0
0%
1-15
1
8%
1
8%
16-30
1
8%
4
31%
31-45
0
0%
2
15%
46-60
3
25%
3
23%
61-75
3
25%
3
23%
76-90

Пропущено

9
12
3 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 7
1
11%
2
17%
1-15
2
22%
1
8%
16-30
0
0%
2
17%
31-45
3
33%
3
25%
46-60
2
22%
1
8%
61-75
1
11%
3
25%
76-90

Забито

32
31
12 В 1-м тайме 8
20 Во 2-м тайме 23
11 Забивали первыми 8
1 Не забивали 3
6
19%
2
6%
1-15
3
9%
2
6%
16-30
3
9%
4
13%
31-45
4
13%
6
19%
46-60
6
19%
9
29%
29%
61-75
10
31%
8
26%
76-90

Пропущено

20
31
9 В 1-м тайме 12
11 Во 2-м тайме 19
7 Пропускали первыми 10
14 Не пропускали 14
3
15%
2
6%
1-15
3
15%
5
16%
16-30
3
15%
5
16%
31-45
5
25%
4
13%
46-60
3
15%
6
19%
61-75
3
15%
9
29%
29%
76-90

Результаты последних матчей

Серветт
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Славия Прага - Серветт 4:0 Лозанна - Серветт 1:1 Янг Бойз - Серветт 1:1 Серветт - Рома 1:1
Серветт - Грасcхоппер 2:0 Серветт - Базель 4:1 Серветт - Шериф 2:1 Цюрих - Серветт 0:2 Серветт - Стад Лозанна-Уши 1:1 Серветт - Люцерн 4:2 Шериф - Серветт 1:1 Базель - Серветт 0:1 Лугано - Серветт 0:1 Рома - Серветт 4:0 Серветт - Лозанна 2:1 Серветт - Винтертур 2:2 Люцерн - Серветт 2:0 Серветт - Славия Прага 0:2 Бюль - Серветт 1:4 Серветт - Янг Бойз 0:1
Лугано
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Лугано - Бешикташ 0:2 Лугано - Винтертур 2:1 Лугано - Базель 1:3 Лугано - Люцерн 1:0
Будё-Глимт - Лугано 5:2 Ивердон - Лугано 0:5 Лугано - Цюрих 0:3 Брюгге - Лугано 2:0 Лозанна - Лугано 3:1 Лозанна - Лугано 0:4 Лугано - Янг Бойз 1:1 Лугано - Брюгге 1:3 Грасcхоппер - Лугано 2:1 Лугано - Серветт 0:1 Бешикташ - Лугано 2:3 Винтертур - Лугано 2:3 Лугано - Лозанна 2:1 Янг Бойз - Лугано 4:1 Лугано - Будё-Глимт 0:0 Ланси - Лугано 0:3

Результаты матчей

Серветт
Лугано

Точный счет

2:2
3 раза 33%
0:1
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%
1:0
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
6:1
1 раз 11%

Точное количество голов

2
5 раз 56%
4
2 раза 22%
0
1 раз 11%
1
1 раз 11%
1
4 раза 44%
0
2 раза 22%
2
2 раза 22%
6
1 раз 11%

Точный счет

1:1
3 раза 33%
0:1
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
0:5
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%

Точное количество голов

1
6 раз 67%
0
1 раз 11%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
1
3 раза 33%
2
2 раза 22%
3
2 раза 22%
0
1 раз 11%
5
1 раз 11%

Точный счет

1:1
4 раза 22%
0:1
3 раза 17%
2:2
3 раза 17%
2:0
2 раза 11%
4:1
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
2:1
3 раза 17%
0:3
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
7 раз 39%
2
6 раз 33%
0
2 раза 11%
4
2 раза 11%
3
1 раз 6%
1
7 раз 39%
2
4 раза 22%
0
3 раза 17%
3
2 раза 11%
5
1 раз 6%
6
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Серветт
Лугано

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
0.5
Больше Меньше
7
2
7
2
1.5
3
6
2
7
2.5
1
8
2
7
3.5
1
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
0.5
Больше Меньше
8
1
2
7
1.5
5
4
1
8
2.5
3
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
2
0.5
Больше Меньше
15
3
9
9
1.5
8
10
3
15
2.5
4
14
2
16
3.5
2
16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Янг Бойз
 18 11 5 2 40 - 17 38
2.
Санкт-Галлен
 18 10 3 5 33 - 21 33
3.
Цюрих
 18 8 7 3 31 - 17 31
4.
Серветт
 18 8 7 3 30 - 22 31
5.
Лугано
 18 8 2 8 32 - 30 26
6.
Люцерн
 18 7 4 7 24 - 29 25
7.
Винтертур
 18 6 4 8 32 - 39 22
8.
Грасcхоппер
 18 6 3 9 27 - 26 21
9.
Ивердон
 18 5 6 7 23 - 37 21
10.
Лозанна
 18 5 5 8 25 - 30 20
11.
Базель
 18 5 3 10 23 - 33 18
12.
Стад Лозанна-Уши
 18 2 5 11 19 - 38 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Санкт-Галлен
 9 9 0 0 24 - 7 27
2.
Янг Бойз
 9 7 2 0 25 - 6 23
3.
Люцерн
 9 6 1 2 16 - 11 19
4.
Цюрих
 9 5 3 1 16 - 9 18
5.
Винтертур
 9 5 2 2 14 - 12 17
6.
Лугано
 9 5 1 3 14 - 11 16
7.
Серветт
 9 4 4 1 19 - 12 16
8.
Лозанна
 9 4 3 2 15 - 11 15
9.
Ивердон
 9 4 3 2 15 - 17 15
10.
Грасcхоппер
 9 4 2 3 18 - 11 14
11.
Базель
 9 3 2 4 13 - 13 11
12.
Стад Лозанна-Уши
 9 1 4 4 10 - 20 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Янг Бойз
 9 4 3 2 15 - 11 15
2.
Серветт
 9 4 3 2 11 - 10 15
3.
Цюрих
 9 3 4 2 15 - 8 13
4.
Лугано
 9 3 1 5 18 - 19 10
5.
Грасcхоппер
 9 2 1 6 9 - 15 7
6.
Базель
 9 2 1 6 10 - 20 7
7.
Санкт-Галлен
 9 1 3 5 9 - 14 6
8.
Люцерн
 9 1 3 5 8 - 18 6
9.
Ивердон
 9 1 3 5 8 - 20 6
10.
Лозанна
 9 1 2 6 10 - 19 5
11.
Винтертур
 9 1 2 6 18 - 27 5
12.
Стад Лозанна-Уши
 9 1 1 7 9 - 18 4
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Серветт Бедья Крис 10 (3)
Янг Бойз Нсаме Жан-Пьер 9 (1)
Цюрих Окита Жонатан 9 (1)
Цюрих Маркезано Антонио 7 (3)
Лозанна Сене Кали 7 (2)
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Топ нарушителей
Янг Бойз Али Мохамед 8
Санкт-Галлен Дзанотти Маттиа 1 6
Грасcхоппер Кристерс Тоберс 7
Стад Лозанна-Уши Florian Danho 2 3
Лозанна Дюссенн Ноэ 6
Весь список
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