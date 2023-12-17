Тур: 18. Стадион: Стад де Женев.
0'
26' Желтая карточкаШтеффен Ренато
1:0
27' ПенальтиБедья Крис
29' Желтая карточкаОндуа Гаэль
31' Желтая карточкаМацек Роман
2:0
40' ГолБедья Крис
2:1
53' ГолВляди Шкельчим
67' Красная карточкаChinwendu Nkama
83' Вторая желтая карточкаОндуа Гаэль
2:2
84' ГолЭль-Вафи Айман
89' Желтая карточкаДиба Самба
90' Желтая карточкаСаббатини Хонатан
90'+6
Ход матча
26'
27'
1:0
29'
31'
40'
2:0
53'
2:1
67'
83'
84'
2:2
89'
90'
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 7
-
6 Удары в створ 5
-
2 Угловые 5
-
0 Офсайды 1
-
13 Нарушения правил 11
-
3 Жёлтые карточки 3
-
1 Красные карточки 1
-
382 Количество передач 422
-
47 Владение мячом, % 53
32
Фрик
Джереми
4
Руй
Стив
19
Севрен
Йоан
17
Кутеса
Дерек
29
Бедья
Крис
18
Маю
Хишам
- Основной состав
-
32 Фрик ДжеремиВратарь
- Защитник
-
4 Руй СтивЗащитник
-
19 Севрен ЙоанЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Кутеса ДерекПолузащитник
-
29 Бедья КрисНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
44 Бессон ЛеоВратарь
- Защитник
-
20 Маньен ТеоЗащитник
-
33 Вуйоз НиколяЗащитник
- Полузащитник
-
30 Диба СамбаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
45 Туати ХусейнНападающий
-
Главный тренер: Вайлер Рене
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Маю ХишамПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
27 Бабич БорисНападающий
- Нападающий
-
13 Serif Berbic
-
-
-
Главный тренер: Кроки-Торти Маттиа
История личных встреч
Серветт
Лугано
18 матчей
55.6%
44.4%
10 побед 8 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
38.9%
11.1%
9 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
61.1%
33.3%
5.6%
11 побед 6 ничьих 0 побед
17 матчей
17.6%
82.4%
0 побед 3 ничьи 14 побед
Первый тайм
47.1%
52.9%
0 побед 8 ничьих 11 побед
Второй тайм
29.4%
70.6%
0 побед 5 ничьих 13 побед
35 матчей
28.6%
31.4%
40%
10 побед 11 ничьих 14 побед
Первый тайм
25.7%
42.9%
31.4%
9 побед 15 ничьих 11 побед
Второй тайм
31.4%
31.4%
37.2%
11 побед 11 ничьих 13 побед
История матчей
Голы
Всего голов
26
17
Голов в среднем за матч
1.53
0.94
Среднее время на гол
58
95
Всего голов
24
20
Голов в среднем за матч
1.33
1.18
Среднее время на гол
67
76
Всего голов
50
37
Голов в среднем за матч
1.43
1.06
Тотал матчей
2.5
33
Больше 94%
Меньше 6%
2
27
Больше 77%
Меньше 23%
8
11
Больше 31%
Меньше 69%
24
9
Больше 26%
Меньше 74%
26
4
Больше 11%
Меньше 89%
31
2
Больше 6%
Меньше 94%
33
1
Больше 3%
Меньше 97%
34
Среднее время на гол
63
85
Бомбардиры внутри турнира
Серветт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бедья Крис
|10 (2)
|0.56
|Кривелли Энцо
|4 (2)
|0.22
|Гийемено Джереми
|3
|0.17
|Кутеса Дерек
|2
|0.11
|Конья Тимоте
|2
|0.11
|Стеванович Мирослав
|2
|0.11
|Мазику Брэдли
|1
|0.06
|Севрен Йоан
|1
|0.06
|Антунес Алексис
|1
|0.06
|Болла Бендегуз
|1
|0.06
|Роделен Ронни
|1
|0.06
|Руй Стив
|1
|0.06
|Флюке Патрик
|1
|0.06
|Барон Энтони
|0
|0
|Ондуа Гаэль
|0
|0
|Цунэмото Кэйго
|0
|0
Лугано
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Целар Жан
|6
|0.33
|Вляди Шкельчим
|4
|0.22
|Штеффен Ренато
|3
|0.17
|Киминьяни Янис
|3
|0.17
|Саббатини Хонатан
|2
|0.11
|Хайдари Альбиан
|2
|0.11
|Махмуд Хадж
|2
|0.11
|Боттани Маттиа
|1
|0.06
|Мацек Роман
|1
|0.06
|Эль-Амин Амура Мохамед
|1
|0.06
|Бабич Борис
|1
|0.06
|Валенсуэла Мильтон
|1
|0.06
|Эспиноса Джон
|1
|0.06
|Крешник Хайризи
|1
|0.06
|Маркеш Мартим
|1
|0.06
|Эль-Вафи Айман
|1
|0.06
|Бислими Уран
|0
|0
|Гргич Анто
|0
|0
Карточки
Серветт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бедья Крис
|5
|0
|Ондуа Гаэль
|3
|1
|Дулин Давид
|3
|0
|Севрен Йоан
|3
|0
|Мазику Брэдли
|3
|0
|Антунес Алексис
|3
|0
|Стеванович Мирослав
|1
|1
|Кривелли Энцо
|2
|0
|Кутеса Дерек
|2
|0
|Гийемено Джереми
|2
|0
|Цунэмото Кэйго
|2
|0
|Диба Самба
|2
|0
|Малл Джоэл
|1
|0
|Руй Стив
|1
|0
|Конья Тимоте
|1
|0
|Болла Бендегуз
|1
|0
|Барон Энтони
|1
|0
|Вуйоз Николя
|1
|0
Лугано
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хайдари Альбиан
|6
|0
|Мацек Роман
|4
|0
|Бислими Уран
|4
|0
|Крешник Хайризи
|4
|0
|Маркеш Мартим
|2
|1
|Штеффен Ренато
|3
|0
|Саббатини Хонатан
|3
|0
|Эспиноса Джон
|1
|1
|Боттани Маттиа
|2
|0
|Валенсуэла Мильтон
|2
|0
|Май Ларс-Лукас
|2
|0
|Киминьяни Янис
|2
|0
|Вляди Шкельчим
|2
|0
|Махмуд Хадж
|2
|0
|Chinwendu Nkama
|0
|1
|Гргич Анто
|1
|0
|Маю Хишам
|1
|0
|Аригони Аллан
|1
|0
|Саипи Амир
|1
|0
|Эль-Вафи Айман
|1
|0
Результаты матчей
Серветт
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (6)
11% (1)
22% (2)
Лугано
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
4
2
Упущенные победы
8
7
Серветт
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Лугано
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
5
7
Упущенные победы
10
12
Серветт
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
28% (5)
28% (5)
44% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (9)
22% (4)
28% (5)
Лугано
37.5%
62.5%
6 побед 10 поражений
Первый тайм
28% (5)
39% (7)
33% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
39% (7)
33% (6)
Сухие победы
2
4
Сухие поражения
4
3
Волевые победы
9
9
Упущенные победы
18
19
Голы по времени матча
Забито
20
18
6 В 1-м тайме 3
14 Во 2-м тайме 15
4 Забивали первыми 4
10 Не забивали 10
2
10%
2
11%
1-15
2
10%
1
6%
16-30
2
10%
0
0%
31-45
4
20%
4
22%
46-60
3
15%
6
33%
61-75
7
35%
5
28%
76-90
Пропущено
11
19
6 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 7
2
18%
0
0%
1-15
1
9%
4
21%
16-30
3
27%
3
16%
31-45
2
18%
1
5%
46-60
1
9%
5
26%
61-75
2
18%
6
32%
76-90
Забито
12
13
6 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 4
9 Не забивали 11
4
33%
0
0%
1-15
1
8%
1
8%
16-30
1
8%
4
31%
31-45
0
0%
2
15%
46-60
3
25%
3
23%
61-75
3
25%
3
23%
76-90
Пропущено
9
12
3 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 7
1
11%
2
17%
1-15
2
22%
1
8%
16-30
0
0%
2
17%
31-45
3
33%
3
25%
46-60
2
22%
1
8%
61-75
1
11%
3
25%
76-90
Забито
32
31
12 В 1-м тайме 8
20 Во 2-м тайме 23
11 Забивали первыми 8
1 Не забивали 3
6
19%
2
6%
1-15
3
9%
2
6%
16-30
3
9%
4
13%
31-45
4
13%
6
19%
46-60
6
19%
9
29%
29%
61-75
10
31%
8
26%
76-90
Пропущено
20
31
9 В 1-м тайме 12
11 Во 2-м тайме 19
7 Пропускали первыми 10
14 Не пропускали 14
3
15%
2
6%
1-15
3
15%
5
16%
16-30
3
15%
5
16%
31-45
5
25%
4
13%
46-60
3
15%
6
19%
61-75
3
15%
9
29%
29%
76-90
Результаты последних матчей
Серветт
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Славия Прага - Серветт 4:0 Лозанна - Серветт 1:1 Янг Бойз - Серветт 1:1 Серветт - Рома 1:1
Серветт - Грасcхоппер 2:0 Серветт - Базель 4:1 Серветт - Шериф 2:1 Цюрих - Серветт 0:2 Серветт - Стад Лозанна-Уши 1:1 Серветт - Люцерн 4:2 Шериф - Серветт 1:1 Базель - Серветт 0:1 Лугано - Серветт 0:1 Рома - Серветт 4:0 Серветт - Лозанна 2:1 Серветт - Винтертур 2:2 Люцерн - Серветт 2:0 Серветт - Славия Прага 0:2 Бюль - Серветт 1:4 Серветт - Янг Бойз 0:1
Лугано
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Лугано - Бешикташ 0:2 Лугано - Винтертур 2:1 Лугано - Базель 1:3 Лугано - Люцерн 1:0
Будё-Глимт - Лугано 5:2 Ивердон - Лугано 0:5 Лугано - Цюрих 0:3 Брюгге - Лугано 2:0 Лозанна - Лугано 3:1 Лозанна - Лугано 0:4 Лугано - Янг Бойз 1:1 Лугано - Брюгге 1:3 Грасcхоппер - Лугано 2:1 Лугано - Серветт 0:1 Бешикташ - Лугано 2:3 Винтертур - Лугано 2:3 Лугано - Лозанна 2:1 Янг Бойз - Лугано 4:1 Лугано - Будё-Глимт 0:0 Ланси - Лугано 0:3
Результаты матчей
Серветт
Лугано
Точный счет
2:2
3 раза 33%
0:1
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%
1:0
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
6:1
1 раз 11%
Точное количество голов
2
5 раз 56%
4
2 раза 22%
0
1 раз 11%
1
1 раз 11%
1
4 раза 44%
0
2 раза 22%
2
2 раза 22%
6
1 раз 11%
Точный счет
1:1
3 раза 33%
0:1
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
0:5
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
Точное количество голов
1
6 раз 67%
0
1 раз 11%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
1
3 раза 33%
2
2 раза 22%
3
2 раза 22%
0
1 раз 11%
5
1 раз 11%
Точный счет
1:1
4 раза 22%
0:1
3 раза 17%
2:2
3 раза 17%
2:0
2 раза 11%
4:1
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
2:1
3 раза 17%
0:3
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
7 раз 39%
2
6 раз 33%
0
2 раза 11%
4
2 раза 11%
3
1 раз 6%
1
7 раз 39%
2
4 раза 22%
0
3 раза 17%
3
2 раза 11%
5
1 раз 6%
6
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Серветт
Лугано
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
81
Больше Меньше
72
72
36
27
18
27
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
81
Больше Меньше
81
27
54
18
36
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
162
Больше Меньше
153
99
810
315
414
216
216
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Серветт
|Бедья Крис
|10 (3)
|Янг Бойз
|Нсаме Жан-Пьер
|9 (1)
|Цюрих
|Окита Жонатан
|9 (1)
|Цюрих
|Маркезано Антонио
|7 (3)
|Лозанна
|Сене Кали
|7 (2)
|Янг Бойз
|Али Мохамед
|8
|Санкт-Галлен
|Дзанотти Маттиа
|1 6
|Грасcхоппер
|Кристерс Тоберс
|7
|Стад Лозанна-Уши
|Florian Danho
|2 3
|Лозанна
|Дюссенн Ноэ
|6