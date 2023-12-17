Тур: 18. Стадион: Свисспорарена.
Ход матча
34'
Статистика матча
-
9 Удары по воротам 2
-
3 Удары в створ 1
-
6 Угловые 0
-
2 Офсайды 1
-
4 Нарушения правил 3
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
51 Владение мячом, % 49
20
Дорн
Пиус
69
Шадер
Софьян
20
Фрай
Фабиан
30
Каде
Антон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Дорн ПиусПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
69 Шадер СофьянНападающий
- Запасные игроки
-
90 Васич ВасоВратарь
-
22 Ульрих ДариоЗащитник
-
16 Кадак ЯкубПолузащитник
-
32 Хаас НиколасПолузащитник
-
17 Клиджэ ТибоНападающий
-
11 Teddy Okou
-
-
41 Noah Rupp
-
-
Главный тренер: Фрик Марио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Фрай ФабианПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Каде АнтонПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Сальви МиркоВратарь
- Полузащитник
- Нападающий
-
35 Romeo Beney
-
36 Eliah Jordan
-
44 Jamal Camci
-
46 Yannis Ryter
-
42 Leon Frokaj
-
Главный тренер: Челестини Фабио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Люцерн
Базель
17 матчей
76.5%
23.5%
13 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
70.6%
64.7%
12 побед 11 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
41.2%
17 побед 7 ничьих 0 побед
51 матч
15.7%
84.3%
0 побед 8 ничьих 43 победы
Первый тайм
23.5%
76.5%
0 побед 12 ничьих 33 победы
Второй тайм
21.6%
78.4%
0 побед 11 ничьих 33 победы
68 матчей
19.1%
17.6%
63.3%
13 побед 12 ничьих 43 победы
Первый тайм
17.6%
33.8%
48.6%
12 побед 23 ничьи 33 победы
Второй тайм
25%
26.5%
48.5%
17 побед 18 ничьих 33 победы
История матчей
Голы
Всего голов
39
37
Голов в среднем за матч
1.26
1
Среднее время на гол
71
90
Всего голов
77
58
Голов в среднем за матч
2.08
1.87
Среднее время на гол
43
48
Всего голов
116
95
Голов в среднем за матч
1.71
1.4
Тотал матчей
2.5
67
Больше 99%
Меньше 1%
1
56
Больше 82%
Меньше 18%
12
43
Больше 63%
Меньше 37%
25
25
Больше 37%
Меньше 63%
43
13
Больше 19%
Меньше 81%
55
3
Больше 4%
Меньше 96%
65
2
Больше 3%
Меньше 97%
66
1
Больше 1%
Меньше 99%
67
1
Больше 1%
Меньше 99%
67
Среднее время на гол
52
64
Бомбардиры внутри турнира
Люцерн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Lars Villiger
|4
|0.22
|Шадер Софьян
|4
|0.22
|Майер Макс
|4 (2)
|0.22
|Яшари Ардон
|3
|0.17
|Кадак Якуб
|2 (1)
|0.11
|Дорн Пиус
|1
|0.06
|Teddy Okou
|1
|0.06
|Симани Денис
|1
|0.06
|Абубакар-Анкра Асума
|1
|0.06
|Клиджэ Тибо
|1
|0.06
|Severin Ottiger
|1
|0.06
|Фрыдек Мартин
|0
|0
|Адеми Кемаль
|0
|0
|Спадануда Кевин
|0
|0
Базель
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фрай Фабиан
|3 (1)
|0.17
|Йованович Джордже
|2
|0.11
|Каде Антон
|2
|0.11
|Ван Бремен Финн
|2
|0.11
|Сигуа Габриэль
|2
|0.11
|Огюстен Жан-Кевин
|2 (1)
|0.11
|Ндой Дан
|1
|0.06
|Джака Таулант
|1
|0.06
|Дубасин Жонатан
|1
|0.06
|Вейга Ренату
|1
|0.06
|Дрэгер Мохамед
|1
|0.06
|Мэлоун Морис
|1
|0.06
|Комас Арнау
|1
|0.06
|Хунцикер Андрин
|1
|0.06
|Romeo Beney
|1
|0.06
|Шмидт Доминик II
|0
|0
|Лопес Серхио
|0
|0
|Бургер Ваутер
|0
|0
|Демир Юсуф
|0
|0
|Барри Тьерно
|0
|0
Карточки
Люцерн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Белоко Стефан
|3
|1
|Фрыдек Мартин
|4
|0
|Симани Денис
|3
|0
|Майер Макс
|3
|0
|Кадак Якуб
|3
|0
|Бека Исмаил
|3
|0
|Яшари Ардон
|3
|0
|Хаас Николас
|2
|0
|Дорн Пиус
|2
|0
|Спадануда Кевин
|2
|0
|Luca Jaquez
|2
|0
|Адеми Кемаль
|1
|0
|Ульрих Дарио
|1
|0
|Teddy Okou
|1
|0
|Severin Ottiger
|1
|0
|Mauricio Willimann
|1
|0
Базель
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Джака Таулант
|3
|1
|Ван Бремен Финн
|4
|0
|Барри Тьерно
|2
|1
|Фрай Фабиан
|3
|0
|Дрэгер Мохамед
|3
|0
|Вейга Ренату
|3
|0
|Сигуа Габриэль
|1
|1
|Рюэгг Кевин
|2
|0
|Шмидт Доминик II
|2
|0
|Йованович Джордже
|2
|0
|Демир Юсуф
|2
|0
|Комас Арнау
|0
|1
|Сальви Мирко
|1
|0
|Огюстен Жан-Кевин
|1
|0
|Миллар Лиам
|1
|0
|Бургер Ваутер
|1
|0
|Дубасин Жонатан
|1
|0
|Каде Антон
|1
|0
|Баришич Адриан-Леон
|1
|0
|Leon Avdullahu
|1
|0
Результаты матчей
Люцерн
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
75% (6)
13% (1)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Базель
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
6
1
Упущенные победы
2
6
Люцерн
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
11% (1)
78% (7)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)
Базель
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
13% (1)
75% (6)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
16
7
Упущенные победы
3
13
Люцерн
84.6%
15.4%
11 побед 2 поражения
Первый тайм
41% (7)
47% (8)
12% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (8)
35% (6)
18% (3)
Базель
35.7%
64.3%
5 побед 9 поражений
Первый тайм
29% (5)
41% (7)
29% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
24% (4)
53% (9)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
22
8
Упущенные победы
5
19
Голы по времени матча
Забито
15
9
7 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 3
9 Не забивали 11
1
7%
1
11%
1-15
5
33%
4
44%
16-30
1
7%
1
11%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
2
13%
1
11%
61-75
4
27%
2
22%
76-90
Пропущено
11
20
3 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 11
3 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 8
3
27%
3
15%
1-15
0
0%
2
10%
16-30
0
0%
4
20%
31-45
1
9%
3
15%
46-60
3
27%
3
15%
61-75
4
36%
5
25%
76-90
Забито
8
14
3 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 4
10 Не забивали 11
0
0%
1
7%
1-15
1
13%
1
7%
16-30
2
25%
2
14%
31-45
1
13%
2
14%
46-60
1
13%
4
29%
61-75
3
38%
4
29%
76-90
Пропущено
18
12
4 В 1-м тайме 3
14 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 8
3
17%
2
17%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
1
6%
0
0%
31-45
3
17%
1
8%
46-60
8
44%
4
33%
61-75
3
17%
4
33%
76-90
Забито
23
23
10 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 13
8 Забивали первыми 7
2 Не забивали 5
1
4%
2
9%
1-15
6
26%
5
22%
16-30
3
13%
3
13%
31-45
3
13%
2
9%
46-60
3
13%
5
22%
61-75
7
30%
6
26%
76-90
Пропущено
29
32
7 В 1-м тайме 12
22 Во 2-м тайме 20
8 Пропускали первыми 10
14 Не пропускали 16
6
21%
5
16%
1-15
0
0%
3
9%
16-30
1
3%
4
13%
31-45
4
14%
4
13%
46-60
11
38%
7
22%
61-75
7
24%
9
28%
76-90
Результаты последних матчей
Люцерн
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Цюрих - Люцерн 1:1 Лугано - Люцерн 1:0 Люцерн - Винтертур 3:1 Янг Бойз - Люцерн 6:1
Люцерн - Грасcхоппер 2:0 Делемон - Люцерн 1:0 Серветт - Люцерн 4:2 Люцерн - Ивердон 2:1 Лозанна - Люцерн 3:1 Люцерн - Цюрих 1:4 Базель - Люцерн 1:1 Люцерн - Серветт 2:0 Тун - Люцерн 1:3 Хоффенхайм - Люцерн 3:1 Люцерн - Лугано 3:2 Грасcхоппер - Люцерн 0:1 Винкельн - Люцерн 0:6 Люцерн - Хиберниан 2:2 Люцерн - Янг Бойз 1:1 Хиберниан - Люцерн 3:1
Базель
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Базель - Грасcхоппер 0:1 Лугано - Базель 1:3 Стад Лозанна-Уши - Базель 1:1 Базель - Санкт-Галлен 2:0
Серветт - Базель 4:1 Базель - Ивердон 2:1 Кринс - Базель 0:1 Лозанна - Базель 3:0 Базель - Серветт 0:1 Янг Бойз - Базель 3:0 Базель - Стад Лозанна-Уши 0:3 Базель - Люцерн 1:1 Ивердон - Базель 3:2 ФК Боспорус - Базель 0:8 Мец - Базель 1:1 Базель - Цюрих 2:2 ФК Сен-Блез - Базель 1:8 Базель - Лозанна 1:2 Грасcхоппер - Базель 3:1 Тобол - Базель 1:2
Результаты матчей
Люцерн
Базель
Точный счет
2:0
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
0:1
2 раза 22%
0:3
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
5:2
1 раз 11%
Точное количество голов
2
4 раза 50%
1
2 раза 25%
3
2 раза 25%
0
3 раза 33%
2
3 раза 33%
1
2 раза 22%
5
1 раз 11%
Точный счет
1:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%
6:1
1 раз 11%
3:0
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
Точное количество голов
1
6 раз 67%
0
2 раза 22%
2
1 раз 11%
1
4 раза 50%
0
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
Точный счет
2:1
3 раза 18%
1:1
3 раза 18%
2:0
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%
0:1
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
Точное количество голов
1
8 раз 47%
2
5 раз 29%
0
2 раза 12%
3
2 раза 12%
1
6 раз 35%
0
5 раз 29%
2
4 раза 24%
3
1 раз 6%
5
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Люцерн
Базель
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
45
26
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
62
18
26
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
152
Больше Меньше
125
710
611
215
215
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|18
|11
|5
|2
|40 - 17
|38
|2.
|18
|10
|3
|5
|33 - 21
|33
|3.
|2:0
|18
|9
|6
|3
|30 - 20
|33
|4.
|18
|8
|7
|3
|31 - 17
|31
|5.
|0:0
|18
|7
|5
|6
|24 - 28
|26
|6.
|0:2
|18
|8
|1
|9
|30 - 30
|25
|7.
|18
|6
|4
|8
|32 - 39
|22
|8.
|18
|6
|3
|9
|27 - 26
|21
|9.
|18
|5
|6
|7
|23 - 37
|21
|10.
|18
|5
|5
|8
|25 - 30
|20
|11.
|0:0
|18
|4
|4
|10
|22 - 33
|16
|12.
|18
|2
|5
|11
|19 - 38
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|9
|0
|0
|24 - 7
|27
|2.
|9
|7
|2
|0
|25 - 6
|23
|3.
|0:0
|9
|6
|2
|1
|16 - 10
|20
|4.
|2:0
|9
|5
|3
|1
|19 - 10
|18
|5.
|9
|5
|3
|1
|16 - 9
|18
|6.
|9
|5
|2
|2
|14 - 12
|17
|7.
|0:2
|9
|5
|1
|3
|14 - 11
|16
|8.
|9
|4
|3
|2
|15 - 11
|15
|9.
|9
|4
|3
|2
|15 - 17
|15
|10.
|9
|4
|2
|3
|18 - 11
|14
|11.
|0:0
|9
|3
|2
|4
|13 - 13
|11
|12.
|9
|1
|4
|4
|10 - 20
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|4
|3
|2
|15 - 11
|15
|2.
|2:0
|9
|4
|3
|2
|11 - 10
|15
|3.
|9
|3
|4
|2
|15 - 8
|13
|4.
|0:2
|9
|3
|0
|6
|16 - 19
|9
|5.
|9
|2
|1
|6
|9 - 15
|7
|6.
|9
|1
|3
|5
|9 - 14
|6
|7.
|0:0
|9
|1
|3
|5
|8 - 18
|6
|8.
|9
|1
|3
|5
|8 - 20
|6
|9.
|9
|1
|2
|6
|10 - 19
|5
|10.
|9
|1
|2
|6
|18 - 27
|5
|11.
|0:0
|9
|1
|2
|6
|9 - 20
|5
|12.
|9
|1
|1
|7
|9 - 18
|4
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Серветт
|Бедья Крис
|10 (3)
|Янг Бойз
|Нсаме Жан-Пьер
|9 (1)
|Цюрих
|Окита Жонатан
|9 (1)
|Цюрих
|Маркезано Антонио
|7 (3)
|Лозанна
|Сене Кали
|7 (2)
|Янг Бойз
|Али Мохамед
|8
|Санкт-Галлен
|Дзанотти Маттиа
|1 6
|Грасcхоппер
|Кристерс Тоберс
|7
|Стад Лозанна-Уши
|Florian Danho
|2 3
|Лозанна
|Дюссенн Ноэ
|6