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  2. Матчи
  3. Швейцария
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 18. Стадион: .
Люцерн
0:0
Второй тайм: 49'
Базель
0'
34' Желтая карточка
Майер Макс

Ход матча

34'
Майер Макс
 
46'
 
Romeo Beney
Карлос Гауто Хуан

Статистика матча

  • 9 Удары по воротам 2
  • 3 Удары в створ 1
  • 6 Угловые 0
  • 2 Офсайды 1
  • 4 Нарушения правил 3
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 51 Владение мячом, % 49
Лучшие коэффициенты
Люцерн
Ничья
Базель
4.30
3.90
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5.10
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Все Коэффициенты
1
Pascal
Loretz
2
Severin
Ottiger
4
Luca
Jaquez
5
Симани
Денис
13
Фрыдек
Мартин
6
Яшари
Ардон
20
Дорн
Пиус
18
Белоко
Стефан
7
Майер
Макс
21
Абубакар-Анкра
Асума
69
Шадер
Софьян
1
Хитц
Mapвин
32
Jonas
Adjei
Adjetey
26
Баришич
Адриан-Леон
25
Ван
Бремен
Финн
31
Шмидт
Доминик
II
20
Фрай
Фабиан
37
Leon
Avdullahu
33
Карлос
Гауто
Хуан
8
Дубасин
Жонатан
30
Каде
Антон
99
Йованович
Джордже
Люцерн
4-1-2-1-2
Базель
4-2-3-1

История личных встреч

Люцерн
Базель

17 матчей

76.5%
23.5%
13 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

70.6%
64.7%
12 побед 11 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
41.2%
17 побед 7 ничьих 0 побед

51 матч

15.7%
84.3%
0 побед 8 ничьих 43 победы

Первый тайм

23.5%
76.5%
0 побед 12 ничьих 33 победы

Второй тайм

21.6%
78.4%
0 побед 11 ничьих 33 победы

68 матчей

19.1%
17.6%
63.3%
13 побед 12 ничьих 43 победы

Первый тайм

17.6%
33.8%
48.6%
12 побед 23 ничьи 33 победы

Второй тайм

25%
26.5%
48.5%
17 побед 18 ничьих 33 победы

История матчей

С
1:1
С
0:2
С
0:1
С
2:3
С
0:2
С
3:0
С
0:3
С
1:3
С
1:1
С
3:4
С
4:1
С
1:2
С
3:2
С
0:0
С
2:1
С
2:1
С
3:0
С
3:2
С
0:1
С
1:1
С
2:1
С
2:2
С
1:0
ТМК
1:0
К
2:1
С
1:4
С
3:1
С
1:2
С
3:1
С
3:0
С
2:3
С
4:0
С
3:0
С
3:0
С
1:3
С
1:2
С
1:4
С
0:3
С
3:0
С
3:1
С
0:2
КШ
1:0
С
1:1
С
1:1
С
0:3
С
0:4
С
1:0
С
2:2
КШ
2:2
С
1:1
С
3:1
С
1:0
С
3:1
С
3:0
С
0:1
С
1:1
С
1:4
С
5:0
С
0:1
С
4:5
С
1:1
С
2:0
С
1:2
С
5:1
С
2:0
С
1:0
С
1:0
С
3:2

Голы

Всего голов

39
37

Голов в среднем за матч

1.26
1

Среднее время на гол

71
90

Всего голов

77
58

Голов в среднем за матч

2.08
1.87

Среднее время на гол

43
48

Всего голов

116
95

Голов в среднем за матч

1.71
1.4

Тотал матчей

2.5
67
Больше 99%
Меньше 1%
1
56
Больше 82%
Меньше 18%
12
43
Больше 63%
Меньше 37%
25
25
Больше 37%
Меньше 63%
43
13
Больше 19%
Меньше 81%
55
3
Больше 4%
Меньше 96%
65
2
Больше 3%
Меньше 97%
66
1
Больше 1%
Меньше 99%
67
1
Больше 1%
Меньше 99%
67

Среднее время на гол

52
64

Бомбардиры внутри турнира

Люцерн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Lars Villiger 4 0.22
Шадер Софьян 4 0.22
Майер Макс 4 (2) 0.22
Яшари Ардон 3 0.17
Кадак Якуб 2 (1) 0.11
Дорн Пиус 1 0.06
Teddy Okou 1 0.06
Симани Денис 1 0.06
Абубакар-Анкра Асума 1 0.06
Клиджэ Тибо 1 0.06
Severin Ottiger 1 0.06
Фрыдек Мартин 0 0
Адеми Кемаль 0 0
Спадануда Кевин 0 0
Базель
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фрай Фабиан 3 (1) 0.17
Йованович Джордже 2 0.11
Каде Антон 2 0.11
Ван Бремен Финн 2 0.11
Сигуа Габриэль 2 0.11
Огюстен Жан-Кевин 2 (1) 0.11
Ндой Дан 1 0.06
Джака Таулант 1 0.06
Дубасин Жонатан 1 0.06
Вейга Ренату 1 0.06
Дрэгер Мохамед 1 0.06
Мэлоун Морис 1 0.06
Комас Арнау 1 0.06
Хунцикер Андрин 1 0.06
Romeo Beney 1 0.06
Шмидт Доминик II 0 0
Лопес Серхио 0 0
Бургер Ваутер 0 0
Демир Юсуф 0 0
Барри Тьерно 0 0

Карточки

Люцерн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Белоко Стефан 3 1
Фрыдек Мартин 4 0
Симани Денис 3 0
Майер Макс 3 0
Кадак Якуб 3 0
Бека Исмаил 3 0
Яшари Ардон 3 0
Хаас Николас 2 0
Дорн Пиус 2 0
Спадануда Кевин 2 0
Luca Jaquez 2 0
Адеми Кемаль 1 0
Ульрих Дарио 1 0
Teddy Okou 1 0
Severin Ottiger 1 0
Mauricio Willimann 1 0
Базель
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Джака Таулант 3 1
Ван Бремен Финн 4 0
Барри Тьерно 2 1
Фрай Фабиан 3 0
Дрэгер Мохамед 3 0
Вейга Ренату 3 0
Сигуа Габриэль 1 1
Рюэгг Кевин 2 0
Шмидт Доминик II 2 0
Йованович Джордже 2 0
Демир Юсуф 2 0
Комас Арнау 0 1
Сальви Мирко 1 0
Огюстен Жан-Кевин 1 0
Миллар Лиам 1 0
Бургер Ваутер 1 0
Дубасин Жонатан 1 0
Каде Антон 1 0
Баришич Адриан-Леон 1 0
Leon Avdullahu 1 0

Результаты матчей

Люцерн
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
75% (6)
13% (1)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Базель
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

6
1

Упущенные победы

2
6
Люцерн
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
11% (1)
78% (7)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)
Базель
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
13% (1)
75% (6)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

16
7

Упущенные победы

3
13
Люцерн
84.6%
15.4%
11 побед 2 поражения
Первый тайм
41% (7)
47% (8)
12% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (8)
35% (6)
18% (3)
Базель
35.7%
64.3%
5 побед 9 поражений
Первый тайм
29% (5)
41% (7)
29% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
24% (4)
53% (9)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

22
8

Упущенные победы

5
19

Голы по времени матча

Забито

15
9
7 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 3
9 Не забивали 11
1
7%
1
11%
1-15
5
33%
4
44%
16-30
1
7%
1
11%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
2
13%
1
11%
61-75
4
27%
2
22%
76-90

Пропущено

11
20
3 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 11
3 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 8
3
27%
3
15%
1-15
0
0%
2
10%
16-30
0
0%
4
20%
31-45
1
9%
3
15%
46-60
3
27%
3
15%
61-75
4
36%
5
25%
76-90

Забито

8
14
3 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 4
10 Не забивали 11
0
0%
1
7%
1-15
1
13%
1
7%
16-30
2
25%
2
14%
31-45
1
13%
2
14%
46-60
1
13%
4
29%
61-75
3
38%
4
29%
76-90

Пропущено

18
12
4 В 1-м тайме 3
14 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 8
3
17%
2
17%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
1
6%
0
0%
31-45
3
17%
1
8%
46-60
8
44%
4
33%
61-75
3
17%
4
33%
76-90

Забито

23
23
10 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 13
8 Забивали первыми 7
2 Не забивали 5
1
4%
2
9%
1-15
6
26%
5
22%
16-30
3
13%
3
13%
31-45
3
13%
2
9%
46-60
3
13%
5
22%
61-75
7
30%
6
26%
76-90

Пропущено

29
32
7 В 1-м тайме 12
22 Во 2-м тайме 20
8 Пропускали первыми 10
14 Не пропускали 16
6
21%
5
16%
1-15
0
0%
3
9%
16-30
1
3%
4
13%
31-45
4
14%
4
13%
46-60
11
38%
7
22%
61-75
7
24%
9
28%
76-90

Результаты последних матчей

Люцерн
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Цюрих - Люцерн 1:1 Лугано - Люцерн 1:0 Люцерн - Винтертур 3:1 Янг Бойз - Люцерн 6:1
Люцерн - Грасcхоппер 2:0 Делемон - Люцерн 1:0 Серветт - Люцерн 4:2 Люцерн - Ивердон 2:1 Лозанна - Люцерн 3:1 Люцерн - Цюрих 1:4 Базель - Люцерн 1:1 Люцерн - Серветт 2:0 Тун - Люцерн 1:3 Хоффенхайм - Люцерн 3:1 Люцерн - Лугано 3:2 Грасcхоппер - Люцерн 0:1 Винкельн - Люцерн 0:6 Люцерн - Хиберниан 2:2 Люцерн - Янг Бойз 1:1 Хиберниан - Люцерн 3:1
Базель
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Базель - Грасcхоппер 0:1 Лугано - Базель 1:3 Стад Лозанна-Уши - Базель 1:1 Базель - Санкт-Галлен 2:0
Серветт - Базель 4:1 Базель - Ивердон 2:1 Кринс - Базель 0:1 Лозанна - Базель 3:0 Базель - Серветт 0:1 Янг Бойз - Базель 3:0 Базель - Стад Лозанна-Уши 0:3 Базель - Люцерн 1:1 Ивердон - Базель 3:2 ФК Боспорус - Базель 0:8 Мец - Базель 1:1 Базель - Цюрих 2:2 ФК Сен-Блез - Базель 1:8 Базель - Лозанна 1:2 Грасcхоппер - Базель 3:1 Тобол - Базель 1:2

Результаты матчей

Люцерн
Базель

Точный счет

2:0
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
0:1
2 раза 22%
0:3
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
5:2
1 раз 11%

Точное количество голов

2
4 раза 50%
1
2 раза 25%
3
2 раза 25%
0
3 раза 33%
2
3 раза 33%
1
2 раза 22%
5
1 раз 11%

Точный счет

1:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%
6:1
1 раз 11%
3:0
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%

Точное количество голов

1
6 раз 67%
0
2 раза 22%
2
1 раз 11%
1
4 раза 50%
0
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%

Точный счет

2:1
3 раза 18%
1:1
3 раза 18%
2:0
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%
0:1
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%

Точное количество голов

1
8 раз 47%
2
5 раз 29%
0
2 раза 12%
3
2 раза 12%
1
6 раз 35%
0
5 раз 29%
2
4 раза 24%
3
1 раз 6%
5
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Люцерн
Базель

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
1.5
Больше Меньше
4
5
2
6
2.5
1
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
6
2
1
8
1.5
2
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
2
0.5
Больше Меньше
12
5
7
10
1.5
6
11
2
15
2.5
2
15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Янг Бойз
 18 11 5 2 40 - 17 38
2.
Санкт-Галлен
 18 10 3 5 33 - 21 33
3.
Серветт
 2:0 18 9 6 3 30 - 20 33
4.
Цюрих
 18 8 7 3 31 - 17 31
5.
Люцерн
 0:0 18 7 5 6 24 - 28 26
6.
Лугано
 0:2 18 8 1 9 30 - 30 25
7.
Винтертур
 18 6 4 8 32 - 39 22
8.
Грасcхоппер
 18 6 3 9 27 - 26 21
9.
Ивердон
 18 5 6 7 23 - 37 21
10.
Лозанна
 18 5 5 8 25 - 30 20
11.
Базель
 0:0 18 4 4 10 22 - 33 16
12.
Стад Лозанна-Уши
 18 2 5 11 19 - 38 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Санкт-Галлен
 9 9 0 0 24 - 7 27
2.
Янг Бойз
 9 7 2 0 25 - 6 23
3.
Люцерн
 0:0 9 6 2 1 16 - 10 20
4.
Серветт
 2:0 9 5 3 1 19 - 10 18
5.
Цюрих
 9 5 3 1 16 - 9 18
6.
Винтертур
 9 5 2 2 14 - 12 17
7.
Лугано
 0:2 9 5 1 3 14 - 11 16
8.
Лозанна
 9 4 3 2 15 - 11 15
9.
Ивердон
 9 4 3 2 15 - 17 15
10.
Грасcхоппер
 9 4 2 3 18 - 11 14
11.
Базель
 0:0 9 3 2 4 13 - 13 11
12.
Стад Лозанна-Уши
 9 1 4 4 10 - 20 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Янг Бойз
 9 4 3 2 15 - 11 15
2.
Серветт
 2:0 9 4 3 2 11 - 10 15
3.
Цюрих
 9 3 4 2 15 - 8 13
4.
Лугано
 0:2 9 3 0 6 16 - 19 9
5.
Грасcхоппер
 9 2 1 6 9 - 15 7
6.
Санкт-Галлен
 9 1 3 5 9 - 14 6
7.
Люцерн
 0:0 9 1 3 5 8 - 18 6
8.
Ивердон
 9 1 3 5 8 - 20 6
9.
Лозанна
 9 1 2 6 10 - 19 5
10.
Винтертур
 9 1 2 6 18 - 27 5
11.
Базель
 0:0 9 1 2 6 9 - 20 5
12.
Стад Лозанна-Уши
 9 1 1 7 9 - 18 4
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Серветт Бедья Крис 10 (3)
Янг Бойз Нсаме Жан-Пьер 9 (1)
Цюрих Окита Жонатан 9 (1)
Цюрих Маркезано Антонио 7 (3)
Лозанна Сене Кали 7 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Янг Бойз Али Мохамед 8
Санкт-Галлен Дзанотти Маттиа 1 6
Грасcхоппер Кристерс Тоберс 7
Стад Лозанна-Уши Florian Danho 2 3
Лозанна Дюссенн Ноэ 6
Весь список
  • Второй тайм
  • 46'
    Карлос Гауто Хуан уходит с поля. Romeo Beney выходит вместо него
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 52'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 34'
    Майер Макс получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
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Люцерн
Ничья
Базель
4.30
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