Тур: 18. Стадион: Свисспорарена.
0'
34' Желтая карточкаМайер Макс
0:1
66' ГолДубасин Жонатан
69' Желтая карточкаДорн Пиус
88' Желтая карточкаLars Villiger
89' Желтая карточкаLeon Avdullahu
90' Желтая карточкаLuca Jaquez
90' Желтая карточкаБарри Тьерно
90' Желтая карточкаФрыдек Мартин
90'+4
Ход матча
34'
66'
69'
88'
89'
90'
90'
90'
Статистика матча
-
17 Удары по воротам 8
-
4 Удары в створ 2
-
13 Угловые 1
-
3 Офсайды 1
-
8 Нарушения правил 12
-
5 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
421 Количество передач 369
-
53 Владение мячом, % 47
20
Дорн
Пиус
69
Шадер
Софьян
20
Фрай
Фабиан
30
Каде
Антон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Дорн ПиусПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
69 Шадер СофьянНападающий
- Запасные игроки
-
90 Васич ВасоВратарь
-
22 Ульрих ДариоЗащитник
-
16 Кадак ЯкубПолузащитник
-
32 Хаас НиколасПолузащитник
-
17 Клиджэ ТибоНападающий
-
11 Teddy Okou
-
-
41 Noah Rupp
-
-
Главный тренер: Фрик Марио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Фрай ФабианПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Каде АнтонПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Сальви МиркоВратарь
- Полузащитник
- Нападающий
-
35 Romeo Beney
-
36 Eliah Jordan
-
44 Jamal Camci
-
46 Yannis Ryter
-
42 Leon Frokaj
-
Главный тренер: Челестини Фабио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Люцерн
Базель
17 матчей
76.5%
23.5%
13 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
70.6%
64.7%
12 побед 11 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
41.2%
17 побед 7 ничьих 0 побед
51 матч
15.7%
84.3%
0 побед 8 ничьих 43 победы
Первый тайм
23.5%
76.5%
0 побед 12 ничьих 33 победы
Второй тайм
21.6%
78.4%
0 побед 11 ничьих 33 победы
68 матчей
19.1%
17.6%
63.3%
13 побед 12 ничьих 43 победы
Первый тайм
17.6%
33.8%
48.6%
12 побед 23 ничьи 33 победы
Второй тайм
25%
26.5%
48.5%
17 побед 18 ничьих 33 победы
История матчей
Голы
Всего голов
39
37
Голов в среднем за матч
1.26
1
Среднее время на гол
71
90
Всего голов
77
58
Голов в среднем за матч
2.08
1.87
Среднее время на гол
43
48
Всего голов
116
95
Голов в среднем за матч
1.71
1.4
Тотал матчей
2.5
67
Больше 99%
Меньше 1%
1
56
Больше 82%
Меньше 18%
12
43
Больше 63%
Меньше 37%
25
25
Больше 37%
Меньше 63%
43
13
Больше 19%
Меньше 81%
55
3
Больше 4%
Меньше 96%
65
2
Больше 3%
Меньше 97%
66
1
Больше 1%
Меньше 99%
67
1
Больше 1%
Меньше 99%
67
Среднее время на гол
52
64
Бомбардиры внутри турнира
Люцерн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Lars Villiger
|4
|0.22
|Шадер Софьян
|4
|0.22
|Майер Макс
|4 (2)
|0.22
|Яшари Ардон
|3
|0.17
|Кадак Якуб
|2 (1)
|0.11
|Дорн Пиус
|1
|0.06
|Teddy Okou
|1
|0.06
|Симани Денис
|1
|0.06
|Абубакар-Анкра Асума
|1
|0.06
|Клиджэ Тибо
|1
|0.06
|Severin Ottiger
|1
|0.06
|Фрыдек Мартин
|0
|0
|Адеми Кемаль
|0
|0
|Спадануда Кевин
|0
|0
Базель
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фрай Фабиан
|3 (1)
|0.17
|Йованович Джордже
|2
|0.11
|Дубасин Жонатан
|2
|0.11
|Каде Антон
|2
|0.11
|Ван Бремен Финн
|2
|0.11
|Сигуа Габриэль
|2
|0.11
|Огюстен Жан-Кевин
|2 (1)
|0.11
|Ндой Дан
|1
|0.06
|Джака Таулант
|1
|0.06
|Вейга Ренату
|1
|0.06
|Дрэгер Мохамед
|1
|0.06
|Мэлоун Морис
|1
|0.06
|Комас Арнау
|1
|0.06
|Хунцикер Андрин
|1
|0.06
|Romeo Beney
|1
|0.06
|Шмидт Доминик II
|0
|0
|Лопес Серхио
|0
|0
|Бургер Ваутер
|0
|0
|Демир Юсуф
|0
|0
|Барри Тьерно
|0
|0
Карточки
Люцерн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фрыдек Мартин
|5
|0
|Белоко Стефан
|3
|1
|Симани Денис
|3
|0
|Майер Макс
|3
|0
|Дорн Пиус
|3
|0
|Кадак Якуб
|3
|0
|Бека Исмаил
|3
|0
|Яшари Ардон
|3
|0
|Luca Jaquez
|3
|0
|Хаас Николас
|2
|0
|Спадануда Кевин
|2
|0
|Адеми Кемаль
|1
|0
|Ульрих Дарио
|1
|0
|Teddy Okou
|1
|0
|Severin Ottiger
|1
|0
|Lars Villiger
|1
|0
|Mauricio Willimann
|1
|0
Базель
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Джака Таулант
|3
|1
|Барри Тьерно
|3
|1
|Ван Бремен Финн
|4
|0
|Фрай Фабиан
|3
|0
|Дрэгер Мохамед
|3
|0
|Вейга Ренату
|3
|0
|Сигуа Габриэль
|1
|1
|Рюэгг Кевин
|2
|0
|Шмидт Доминик II
|2
|0
|Йованович Джордже
|2
|0
|Демир Юсуф
|2
|0
|Leon Avdullahu
|2
|0
|Комас Арнау
|0
|1
|Сальви Мирко
|1
|0
|Огюстен Жан-Кевин
|1
|0
|Миллар Лиам
|1
|0
|Бургер Ваутер
|1
|0
|Дубасин Жонатан
|1
|0
|Каде Антон
|1
|0
|Баришич Адриан-Леон
|1
|0
Результаты матчей
Люцерн
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
67% (6)
22% (2)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Базель
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
6
1
Упущенные победы
2
6
Люцерн
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
11% (1)
78% (7)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)
Базель
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
11% (1)
67% (6)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
16
7
Упущенные победы
3
13
Люцерн
78.6%
21.4%
11 побед 3 поражения
Первый тайм
39% (7)
50% (9)
11% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (8)
33% (6)
22% (4)
Базель
40%
60%
6 побед 9 поражений
Первый тайм
28% (5)
44% (8)
28% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
22% (4)
50% (9)
Сухие победы
3
4
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
22
8
Упущенные победы
5
19
Голы по времени матча
Забито
15
10
7 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 4
10 Не забивали 11
1
7%
1
10%
1-15
5
33%
4
40%
16-30
1
7%
1
10%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
2
13%
2
20%
61-75
4
27%
2
20%
76-90
Пропущено
12
20
3 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 8
3
25%
3
15%
1-15
0
0%
2
10%
16-30
0
0%
4
20%
31-45
1
8%
3
15%
46-60
4
33%
3
15%
61-75
4
33%
5
25%
76-90
Забито
8
14
3 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 4
11 Не забивали 12
0
0%
1
7%
1-15
1
13%
1
7%
16-30
2
25%
2
14%
31-45
1
13%
2
14%
46-60
1
13%
4
29%
61-75
3
38%
4
29%
76-90
Пропущено
18
12
4 В 1-м тайме 3
14 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 8
3
17%
2
17%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
1
6%
0
0%
31-45
3
17%
1
8%
46-60
8
44%
4
33%
61-75
3
17%
4
33%
76-90
Забито
23
24
10 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 14
8 Забивали первыми 8
3 Не забивали 5
1
4%
2
8%
1-15
6
26%
5
21%
16-30
3
13%
3
13%
31-45
3
13%
2
8%
46-60
3
13%
6
25%
61-75
7
30%
6
25%
76-90
Пропущено
30
32
7 В 1-м тайме 12
23 Во 2-м тайме 20
9 Пропускали первыми 10
15 Не пропускали 16
6
20%
5
16%
1-15
0
0%
3
9%
16-30
1
3%
4
13%
31-45
4
13%
4
13%
46-60
12
40%
7
22%
61-75
7
23%
9
28%
76-90
Результаты последних матчей
Люцерн
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Цюрих - Люцерн 1:1 Лугано - Люцерн 1:0 Люцерн - Винтертур 3:1 Янг Бойз - Люцерн 6:1
Люцерн - Грасcхоппер 2:0 Делемон - Люцерн 1:0 Серветт - Люцерн 4:2 Люцерн - Ивердон 2:1 Лозанна - Люцерн 3:1 Люцерн - Цюрих 1:4 Базель - Люцерн 1:1 Люцерн - Серветт 2:0 Тун - Люцерн 1:3 Хоффенхайм - Люцерн 3:1 Люцерн - Лугано 3:2 Грасcхоппер - Люцерн 0:1 Винкельн - Люцерн 0:6 Люцерн - Хиберниан 2:2 Люцерн - Янг Бойз 1:1 Хиберниан - Люцерн 3:1
Базель
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Базель - Грасcхоппер 0:1 Лугано - Базель 1:3 Стад Лозанна-Уши - Базель 1:1 Базель - Санкт-Галлен 2:0
Серветт - Базель 4:1 Базель - Ивердон 2:1 Кринс - Базель 0:1 Лозанна - Базель 3:0 Базель - Серветт 0:1 Янг Бойз - Базель 3:0 Базель - Стад Лозанна-Уши 0:3 Базель - Люцерн 1:1 Ивердон - Базель 3:2 ФК Боспорус - Базель 0:8 Мец - Базель 1:1 Базель - Цюрих 2:2 ФК Сен-Блез - Базель 1:8 Базель - Лозанна 1:2 Грасcхоппер - Базель 3:1 Тобол - Базель 1:2
Результаты матчей
Люцерн
Базель
Точный счет
2:0
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
0:1
2 раза 22%
0:3
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
5:2
1 раз 11%
Точное количество голов
2
4 раза 44%
1
2 раза 22%
3
2 раза 22%
0
1 раз 11%
0
3 раза 33%
2
3 раза 33%
1
2 раза 22%
5
1 раз 11%
Точный счет
1:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%
6:1
1 раз 11%
3:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
Точное количество голов
1
6 раз 67%
0
2 раза 22%
2
1 раз 11%
1
5 раз 56%
0
2 раза 22%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
Точный счет
2:1
3 раза 17%
1:1
3 раза 17%
0:1
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%
0:1
3 раза 17%
1:1
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
Точное количество голов
1
8 раз 44%
2
5 раз 28%
0
3 раза 17%
3
2 раза 11%
1
7 раз 39%
0
5 раз 28%
2
4 раза 22%
3
1 раз 6%
5
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Люцерн
Базель
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
81
Больше Меньше
63
63
45
27
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
72
18
27
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
153
Больше Меньше
135
711
612
216
216
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Серветт
|Бедья Крис
|10 (3)
|Янг Бойз
|Нсаме Жан-Пьер
|9 (1)
|Цюрих
|Окита Жонатан
|9 (1)
|Цюрих
|Маркезано Антонио
|7 (3)
|Лозанна
|Сене Кали
|7 (2)
|Янг Бойз
|Али Мохамед
|8
|Санкт-Галлен
|Дзанотти Маттиа
|1 6
|Грасcхоппер
|Кристерс Тоберс
|7
|Стад Лозанна-Уши
|Florian Danho
|2 3
|Лозанна
|Дюссенн Ноэ
|6