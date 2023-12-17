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  3. Швейцария
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 18. Стадион: .
Люцерн
0:1
Конец матча
Базель
0'
34' Желтая карточка
Майер Макс
0:1
66' Гол
Дубасин Жонатан
69' Желтая карточка
Дорн Пиус
88' Желтая карточка
Lars Villiger
89' Желтая карточка
Leon Avdullahu
90' Желтая карточка
Luca Jaquez
90' Желтая карточка
Барри Тьерно
90' Желтая карточка
Фрыдек Мартин
90'+4

Ход матча

34'
Майер Макс
 
46'
 
Romeo Beney
Карлос Гауто Хуан
66'
0:1
Дубасин Жонатан
(Йованович Джордже)
67'
Teddy Okou
Шадер Софьян
 
69'
Дорн Пиус
 
72'
 
Барри Тьерно
Дубасин Жонатан
78'
Клиджэ Тибо
Майер Макс
 
78'
Lars Villiger
Абубакар-Анкра Асума
 
88'
Lars Villiger
 
89'
 
Leon Avdullahu
90'
Luca Jaquez
 
90'
 
Барри Тьерно
90'
Фрыдек Мартин
 

Статистика матча

  • 17 Удары по воротам 8
  • 4 Удары в створ 2
  • 13 Угловые 1
  • 3 Офсайды 1
  • 8 Нарушения правил 12
  • 5 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 421 Количество передач 369
  • 53 Владение мячом, % 47
1
Pascal
Loretz
2
Severin
Ottiger
4
Luca
Jaquez
5
Симани
Денис
13
Фрыдек
Мартин
6
Яшари
Ардон
20
Дорн
Пиус
18
Белоко
Стефан
7
Майер
Макс
21
Абубакар-Анкра
Асума
69
Шадер
Софьян
1
Хитц
Mapвин
32
Jonas
Adjei
Adjetey
26
Баришич
Адриан-Леон
25
Ван
Бремен
Финн
31
Шмидт
Доминик
II
20
Фрай
Фабиан
37
Leon
Avdullahu
33
Карлос
Гауто
Хуан
8
Дубасин
Жонатан
30
Каде
Антон
99
Йованович
Джордже
Люцерн
4-1-2-1-2
Базель
4-2-3-1

История личных встреч

Люцерн
Базель

17 матчей

76.5%
23.5%
13 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

70.6%
64.7%
12 побед 11 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
41.2%
17 побед 7 ничьих 0 побед

51 матч

15.7%
84.3%
0 побед 8 ничьих 43 победы

Первый тайм

23.5%
76.5%
0 побед 12 ничьих 33 победы

Второй тайм

21.6%
78.4%
0 побед 11 ничьих 33 победы

68 матчей

19.1%
17.6%
63.3%
13 побед 12 ничьих 43 победы

Первый тайм

17.6%
33.8%
48.6%
12 побед 23 ничьи 33 победы

Второй тайм

25%
26.5%
48.5%
17 побед 18 ничьих 33 победы

История матчей

С
1:1
С
0:2
С
0:1
С
2:3
С
0:2
С
3:0
С
0:3
С
1:3
С
1:1
С
3:4
С
4:1
С
1:2
С
3:2
С
0:0
С
2:1
С
2:1
С
3:0
С
3:2
С
0:1
С
1:1
С
2:1
С
2:2
С
1:0
ТМК
1:0
К
2:1
С
1:4
С
3:1
С
1:2
С
3:1
С
3:0
С
2:3
С
4:0
С
3:0
С
3:0
С
1:3
С
1:2
С
1:4
С
0:3
С
3:0
С
3:1
С
0:2
КШ
1:0
С
1:1
С
1:1
С
0:3
С
0:4
С
1:0
С
2:2
КШ
2:2
С
1:1
С
3:1
С
1:0
С
3:1
С
3:0
С
0:1
С
1:1
С
1:4
С
5:0
С
0:1
С
4:5
С
1:1
С
2:0
С
1:2
С
5:1
С
2:0
С
1:0
С
1:0
С
3:2

Голы

Всего голов

39
37

Голов в среднем за матч

1.26
1

Среднее время на гол

71
90

Всего голов

77
58

Голов в среднем за матч

2.08
1.87

Среднее время на гол

43
48

Всего голов

116
95

Голов в среднем за матч

1.71
1.4

Тотал матчей

2.5
67
Больше 99%
Меньше 1%
1
56
Больше 82%
Меньше 18%
12
43
Больше 63%
Меньше 37%
25
25
Больше 37%
Меньше 63%
43
13
Больше 19%
Меньше 81%
55
3
Больше 4%
Меньше 96%
65
2
Больше 3%
Меньше 97%
66
1
Больше 1%
Меньше 99%
67
1
Больше 1%
Меньше 99%
67

Среднее время на гол

52
64

Бомбардиры внутри турнира

Люцерн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Lars Villiger 4 0.22
Шадер Софьян 4 0.22
Майер Макс 4 (2) 0.22
Яшари Ардон 3 0.17
Кадак Якуб 2 (1) 0.11
Дорн Пиус 1 0.06
Teddy Okou 1 0.06
Симани Денис 1 0.06
Абубакар-Анкра Асума 1 0.06
Клиджэ Тибо 1 0.06
Severin Ottiger 1 0.06
Фрыдек Мартин 0 0
Адеми Кемаль 0 0
Спадануда Кевин 0 0
Базель
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фрай Фабиан 3 (1) 0.17
Йованович Джордже 2 0.11
Дубасин Жонатан 2 0.11
Каде Антон 2 0.11
Ван Бремен Финн 2 0.11
Сигуа Габриэль 2 0.11
Огюстен Жан-Кевин 2 (1) 0.11
Ндой Дан 1 0.06
Джака Таулант 1 0.06
Вейга Ренату 1 0.06
Дрэгер Мохамед 1 0.06
Мэлоун Морис 1 0.06
Комас Арнау 1 0.06
Хунцикер Андрин 1 0.06
Romeo Beney 1 0.06
Шмидт Доминик II 0 0
Лопес Серхио 0 0
Бургер Ваутер 0 0
Демир Юсуф 0 0
Барри Тьерно 0 0

Карточки

Люцерн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фрыдек Мартин 5 0
Белоко Стефан 3 1
Симани Денис 3 0
Майер Макс 3 0
Дорн Пиус 3 0
Кадак Якуб 3 0
Бека Исмаил 3 0
Яшари Ардон 3 0
Luca Jaquez 3 0
Хаас Николас 2 0
Спадануда Кевин 2 0
Адеми Кемаль 1 0
Ульрих Дарио 1 0
Teddy Okou 1 0
Severin Ottiger 1 0
Lars Villiger 1 0
Mauricio Willimann 1 0
Базель
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Джака Таулант 3 1
Барри Тьерно 3 1
Ван Бремен Финн 4 0
Фрай Фабиан 3 0
Дрэгер Мохамед 3 0
Вейга Ренату 3 0
Сигуа Габриэль 1 1
Рюэгг Кевин 2 0
Шмидт Доминик II 2 0
Йованович Джордже 2 0
Демир Юсуф 2 0
Leon Avdullahu 2 0
Комас Арнау 0 1
Сальви Мирко 1 0
Огюстен Жан-Кевин 1 0
Миллар Лиам 1 0
Бургер Ваутер 1 0
Дубасин Жонатан 1 0
Каде Антон 1 0
Баришич Адриан-Леон 1 0

Результаты матчей

Люцерн
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
67% (6)
22% (2)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Базель
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

6
1

Упущенные победы

2
6
Люцерн
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
11% (1)
78% (7)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)
Базель
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
11% (1)
67% (6)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

16
7

Упущенные победы

3
13
Люцерн
78.6%
21.4%
11 побед 3 поражения
Первый тайм
39% (7)
50% (9)
11% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (8)
33% (6)
22% (4)
Базель
40%
60%
6 побед 9 поражений
Первый тайм
28% (5)
44% (8)
28% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
22% (4)
50% (9)

Сухие победы

3
4

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

22
8

Упущенные победы

5
19

Голы по времени матча

Забито

15
10
7 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 4
10 Не забивали 11
1
7%
1
10%
1-15
5
33%
4
40%
16-30
1
7%
1
10%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
2
13%
2
20%
61-75
4
27%
2
20%
76-90

Пропущено

12
20
3 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 8
3
25%
3
15%
1-15
0
0%
2
10%
16-30
0
0%
4
20%
31-45
1
8%
3
15%
46-60
4
33%
3
15%
61-75
4
33%
5
25%
76-90

Забито

8
14
3 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 4
11 Не забивали 12
0
0%
1
7%
1-15
1
13%
1
7%
16-30
2
25%
2
14%
31-45
1
13%
2
14%
46-60
1
13%
4
29%
61-75
3
38%
4
29%
76-90

Пропущено

18
12
4 В 1-м тайме 3
14 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 8
3
17%
2
17%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
1
6%
0
0%
31-45
3
17%
1
8%
46-60
8
44%
4
33%
61-75
3
17%
4
33%
76-90

Забито

23
24
10 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 14
8 Забивали первыми 8
3 Не забивали 5
1
4%
2
8%
1-15
6
26%
5
21%
16-30
3
13%
3
13%
31-45
3
13%
2
8%
46-60
3
13%
6
25%
61-75
7
30%
6
25%
76-90

Пропущено

30
32
7 В 1-м тайме 12
23 Во 2-м тайме 20
9 Пропускали первыми 10
15 Не пропускали 16
6
20%
5
16%
1-15
0
0%
3
9%
16-30
1
3%
4
13%
31-45
4
13%
4
13%
46-60
12
40%
7
22%
61-75
7
23%
9
28%
76-90

Результаты последних матчей

Люцерн
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Цюрих - Люцерн 1:1 Лугано - Люцерн 1:0 Люцерн - Винтертур 3:1 Янг Бойз - Люцерн 6:1
Люцерн - Грасcхоппер 2:0 Делемон - Люцерн 1:0 Серветт - Люцерн 4:2 Люцерн - Ивердон 2:1 Лозанна - Люцерн 3:1 Люцерн - Цюрих 1:4 Базель - Люцерн 1:1 Люцерн - Серветт 2:0 Тун - Люцерн 1:3 Хоффенхайм - Люцерн 3:1 Люцерн - Лугано 3:2 Грасcхоппер - Люцерн 0:1 Винкельн - Люцерн 0:6 Люцерн - Хиберниан 2:2 Люцерн - Янг Бойз 1:1 Хиберниан - Люцерн 3:1
Базель
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Базель - Грасcхоппер 0:1 Лугано - Базель 1:3 Стад Лозанна-Уши - Базель 1:1 Базель - Санкт-Галлен 2:0
Серветт - Базель 4:1 Базель - Ивердон 2:1 Кринс - Базель 0:1 Лозанна - Базель 3:0 Базель - Серветт 0:1 Янг Бойз - Базель 3:0 Базель - Стад Лозанна-Уши 0:3 Базель - Люцерн 1:1 Ивердон - Базель 3:2 ФК Боспорус - Базель 0:8 Мец - Базель 1:1 Базель - Цюрих 2:2 ФК Сен-Блез - Базель 1:8 Базель - Лозанна 1:2 Грасcхоппер - Базель 3:1 Тобол - Базель 1:2

Результаты матчей

Люцерн
Базель

Точный счет

2:0
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
0:1
2 раза 22%
0:3
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
5:2
1 раз 11%

Точное количество голов

2
4 раза 44%
1
2 раза 22%
3
2 раза 22%
0
1 раз 11%
0
3 раза 33%
2
3 раза 33%
1
2 раза 22%
5
1 раз 11%

Точный счет

1:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%
6:1
1 раз 11%
3:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%

Точное количество голов

1
6 раз 67%
0
2 раза 22%
2
1 раз 11%
1
5 раз 56%
0
2 раза 22%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%

Точный счет

2:1
3 раза 17%
1:1
3 раза 17%
0:1
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%
0:1
3 раза 17%
1:1
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%

Точное количество голов

1
8 раз 44%
2
5 раз 28%
0
3 раза 17%
3
2 раза 11%
1
7 раз 39%
0
5 раз 28%
2
4 раза 22%
3
1 раз 6%
5
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Люцерн
Базель

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
0.5
Больше Меньше
6
3
6
3
1.5
4
5
2
7
2.5
1
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
7
2
1
8
1.5
2
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
3
0.5
Больше Меньше
13
5
7
11
1.5
6
12
2
16
2.5
2
16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Янг Бойз
 18 11 5 2 40 - 17 38
2.
Санкт-Галлен
 18 10 3 5 33 - 21 33
3.
Цюрих
 18 8 7 3 31 - 17 31
4.
Серветт
 18 8 7 3 30 - 22 31
5.
Лугано
 18 8 2 8 32 - 30 26
6.
Люцерн
 18 7 4 7 24 - 29 25
7.
Винтертур
 18 6 4 8 32 - 39 22
8.
Грасcхоппер
 18 6 3 9 27 - 26 21
9.
Ивердон
 18 5 6 7 23 - 37 21
10.
Лозанна
 18 5 5 8 25 - 30 20
11.
Базель
 18 5 3 10 23 - 33 18
12.
Стад Лозанна-Уши
 18 2 5 11 19 - 38 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Санкт-Галлен
 9 9 0 0 24 - 7 27
2.
Янг Бойз
 9 7 2 0 25 - 6 23
3.
Люцерн
 9 6 1 2 16 - 11 19
4.
Цюрих
 9 5 3 1 16 - 9 18
5.
Винтертур
 9 5 2 2 14 - 12 17
6.
Лугано
 9 5 1 3 14 - 11 16
7.
Серветт
 9 4 4 1 19 - 12 16
8.
Лозанна
 9 4 3 2 15 - 11 15
9.
Ивердон
 9 4 3 2 15 - 17 15
10.
Грасcхоппер
 9 4 2 3 18 - 11 14
11.
Базель
 9 3 2 4 13 - 13 11
12.
Стад Лозанна-Уши
 9 1 4 4 10 - 20 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Янг Бойз
 9 4 3 2 15 - 11 15
2.
Серветт
 9 4 3 2 11 - 10 15
3.
Цюрих
 9 3 4 2 15 - 8 13
4.
Лугано
 9 3 1 5 18 - 19 10
5.
Грасcхоппер
 9 2 1 6 9 - 15 7
6.
Базель
 9 2 1 6 10 - 20 7
7.
Санкт-Галлен
 9 1 3 5 9 - 14 6
8.
Люцерн
 9 1 3 5 8 - 18 6
9.
Ивердон
 9 1 3 5 8 - 20 6
10.
Лозанна
 9 1 2 6 10 - 19 5
11.
Винтертур
 9 1 2 6 18 - 27 5
12.
Стад Лозанна-Уши
 9 1 1 7 9 - 18 4
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Серветт Бедья Крис 10 (3)
Янг Бойз Нсаме Жан-Пьер 9 (1)
Цюрих Окита Жонатан 9 (1)
Цюрих Маркезано Антонио 7 (3)
Лозанна Сене Кали 7 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Янг Бойз Али Мохамед 8
Санкт-Галлен Дзанотти Маттиа 1 6
Грасcхоппер Кристерс Тоберс 7
Стад Лозанна-Уши Florian Danho 2 3
Лозанна Дюссенн Ноэ 6
Весь список
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    • Первый тайм
    • 52'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 34'
      Майер Макс получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
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