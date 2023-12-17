  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Кипр
  4. Первый дивизион 2023-2024
Тур: 15.
Пафос
0:1
Конец матча
АПОЭЛ
0'
5' Желтая карточка
Джевфе
28' Желтая карточка
Маркиньос XXIII
38' Желтая карточка
Вильяфаньес Лукас
45' Желтая карточка
Родригеш Педру
0:1
54' Гол
Шебаке Иссам
85' Желтая карточка
Петрович Радосав
89' Желтая карточка
Наме Мустафа
90'+10
Пафос
АПОЭЛ

История личных встреч

Пафос
АПОЭЛ

11 матчей

54.5%
45.5%
6 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

36.4%
54.5%
9.1%
4 победы 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

63.6%
54.5%
7 побед 6 ничьих 0 побед

16 матчей

25%
75%
0 побед 4 ничьи 12 побед

Первый тайм

43.8%
56.2%
0 побед 7 ничьих 10 побед

Второй тайм

31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 9 побед

27 матчей

22.2%
33.3%
44.5%
6 побед 9 ничьих 12 побед

Первый тайм

14.8%
48.1%
37.1%
4 победы 13 ничьих 10 побед

Второй тайм

25.9%
40.7%
33.4%
7 побед 11 ничьих 9 побед

История матчей

ПД
1:0
ПД
1:1
ПД
0:0
ПД
1:2
ПД
1:1
ПД
3:1
ПД
2:1
ПД
1:1
ПД
4:0
ПД
0:1
ПД
1:1
ПД
2:3
ПД
0:1
ПД
2:0
ПД
3:0
ПД
1:2
ПД
0:0
ПД
2:3
ПД
4:0
ПД
0:1
ПД
6:2
ПД
5:1
ПД
1:1
ПД
0:1
ПД
0:0
ПД
4:1
ПД
2:2

Голы

Всего голов

19
11

Голов в среднем за матч

1.46
0.79

Среднее время на гол

61
114

Всего голов

28
16

Голов в среднем за матч

2
1.23

Среднее время на гол

45
73

Всего голов

47
27

Голов в среднем за матч

1.74
1

Тотал матчей

2.5
24
Больше 89%
Меньше 11%
3
19
Больше 70%
Меньше 30%
8
13
Больше 48%
Меньше 52%
14
9
Больше 33%
Меньше 67%
18
5
Больше 19%
Меньше 81%
22
2
Больше 7%
Меньше 93%
25
1
Больше 4%
Меньше 96%
26
1
Больше 4%
Меньше 96%
26

Среднее время на гол

51
90

Бомбардиры внутри турнира

Пафос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Жайро 10 (1) 0.67
Танкович Муамер 5 (1) 0.33
Твумаси Патрик 3 0.2
Драгомир Влад 3 0.2
Бруно V 2 0.13
Matheus Davo 2 0.13
Валакари Онни 2 (1) 0.13
Бочкай Петар 1 0.07
Наме Мустафа 1 0.07
АПОЭЛ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Маркиньос XXIII 5 (1) 0.33
Вильяфаньес Лукас 3 0.2
Ндонгаля Дьемерси 3 0.2
Шебаке Иссам 3 0.2
Квилитая Георгий 3 (1) 0.2
Джевфе 2 0.13
Донис Анастасиос 2 0.13
Креспо Хосе 1 0.07
Петрович Радосав 1 0.07
Эфрем Георгиос 1 0.07
Эдуарду Уилсон 1 0.07
Далсью 1 0.07
Гавриэл Ставрос 1 0.07

Карточки

Пафос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бочкай Петар 5 0
Икоко Джордан 3 0
Бруно V 3 0
Квида Джозев 3 0
Гольдар Давид 2 0
Жайро 2 0
Родригеш Педру 2 0
Драгомир Влад 2 0
Пеладжио Педро 2 0
Танкович Муамер 1 0
Ивушич Ивица 1 0
Рус Адриан 1 0
Наме Мустафа 1 0
Абдусаламов Магомедхабиб 1 0
АПОЭЛ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Петрович Радосав 7 0
Маркиньос XXIII 5 0
Костадинов Георги 4 0
Эфрем Георгиос 2 1
Шебаке Иссам 2 1
Джевфе 3 0
Вильяфаньес Лукас 3 0
Далсью 1 1
Гавриэл Ставрос 1 1
Креспо Хосе 2 0
Ндонгаля Дьемерси 2 0
Сациас Яннис 2 0
Fawaz Abdullahi 2 0
Белек Вид 1 0
Сушич Матео 1 0
Томане Антониу 1 0
Двали Лаша 1 0
Квилитая Георгий 1 0
Вронтис Стилианос 1 0
Караманолис Андреас 1 0

Результаты матчей

Пафос
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
АПОЭЛ
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

0
2
Пафос
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
14% (1)
71% (5)
АПОЭЛ
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)

Сухие победы

1
4

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

14
17
Пафос
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
27% (4)
40% (6)
АПОЭЛ
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
13% (2)
53% (8)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)

Сухие победы

5
4

Сухие поражения

4
5

Волевые победы

4
2

Упущенные победы

14
19

Голы по времени матча

Забито

14
10
5 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 6
10 Не забивали 8
1
7%
0
0%
1-15
3
21%
3
30%
16-30
1
7%
1
10%
31-45
4
29%
4
40%
46-60
2
14%
1
10%
61-75
3
21%
1
10%
76-90

Пропущено

4
6
3 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 5
1
25%
1
17%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
2
33%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Забито

15
17
7 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 7
9 Не забивали 8
1
7%
0
0%
1-15
1
7%
3
18%
16-30
5
33%
4
24%
31-45
2
13%
2
12%
46-60
2
13%
3
18%
61-75
4
27%
5
29%
29%
76-90

Пропущено

6
3
4 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 0
4 Пропускали первыми 0
5 Не пропускали 3
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
1
33%
16-30
2
33%
2
67%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Забито

29
27
12 В 1-м тайме 11
17 Во 2-м тайме 16
7 Забивали первыми 13
4 Не забивали 1
2
7%
0
0%
1-15
4
14%
6
22%
16-30
6
21%
5
19%
31-45
6
21%
6
22%
46-60
4
14%
4
15%
61-75
7
24%
6
22%
76-90

Пропущено

10
9
7 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 3
7 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 8
2
20%
1
11%
1-15
2
20%
1
11%
16-30
3
30%
4
44%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
1
10%
1
11%
76-90

Результаты последних матчей

Пафос
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Кармиотисса - Пафос 2:1 Неа Саламина - Пафос 0:2 Пафос - Отеллос 3:0 Этникос Ахна - Пафос 1:4
Пафос - Анортосис 1:0 Аполлон - Пафос 0:3 Пафос - Омония Никосия 0:2 Пафос - АЕК Ларнака 0:0 Закакиу - Пафос 1:4 АПОЭЛ - Пафос 1:0 Пафос - Докса Катокопия 4:0 Арис Лимасол - Пафос 1:1 Пафос - АЕЛ Лимасол 3:1 Пафос - Кармиотисса 3:0 Пафос - Докса 2:1 Аполлон - Пафос 2:1 Хайденхайм - Пафос 1:1 Унион Берлин - Пафос 1:2 Аль-Фатех - Пафос 1:0 Удинезе - Пафос 2:0
АПОЭЛ
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
АПОЭЛ - Закакиу 3:1 АПОЭЛ - Докса Катокопия 5:0 Арис Лимасол - АПОЭЛ 1:0 АПОЭЛ - АЕЛ Лимасол 1:0
АЕК Ларнака - АПОЭЛ 0:3 Кармиотисса - АПОЭЛ 1:2 АПОЭЛ - Пейе 2014 2:0 АПОЭЛ - Неа Саламина 1:0 Отеллос - АПОЭЛ 0:1 АПОЭЛ - Этникос Ахна 5:1 АПОЭЛ - Пафос 1:0 Анортосис - АПОЭЛ 1:1 АПОЭЛ - Аполлон 1:1 Омония Никосия - АПОЭЛ 2:1 АПОЭЛ - Гент 1:2 Гент - АПОЭЛ 2:0 Закакиу - АПОЭЛ 0:2 АПОЭЛ - Дила 1:0 Дила - АПОЭЛ 0:2 Войводина Нови Сад - АПОЭЛ 1:2

Результаты матчей

Пафос
АПОЭЛ

Точный счет

3:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
1:0
3 раза 43%
1:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%
5:1
1 раз 14%

Точное количество голов

0
3 раза 38%
3
3 раза 38%
1
1 раз 13%
4
1 раз 13%
1
4 раза 57%
5
2 раза 29%
3
1 раз 14%

Точный счет

1:4
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
0:1
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%

Точное количество голов

1
2 раза 29%
4
2 раза 29%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
1
4 раза 50%
2
2 раза 25%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%

Точный счет

0:2
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:4
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
1:0
4 раза 27%
0:1
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%

Точное количество голов

0
4 раза 27%
3
4 раза 27%
1
3 раза 20%
4
3 раза 20%
2
1 раз 7%
1
8 раз 53%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
5
2 раза 13%
0
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Пафос
АПОЭЛ

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
0.5
Больше Меньше
4
4
1.5
3
4
4
4
2.5
3
4
1
7
3.5
2
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
7
1
4
3
1.5
3
5
3
4
2.5
1
7
2
5
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
4
0.5
Больше Меньше
14
1
8
7
1.5
6
9
7
8
2.5
4
11
3
12
3.5
2
13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АПОЭЛ
 15 11 2 2 28 - 8 35
2.
Омония Никосия
 15 9 5 1 31 - 15 32
3.
Анортосис
 15 9 4 2 25 - 12 31
4.
Арис Лимасол
 14 9 2 3 27 - 14 29
5.
Пафос
 15 9 2 4 29 - 10 29
6.
АЕК Ларнака
 15 7 5 3 26 - 17 26
7.
Аполлон
 0:2 15 6 4 5 21 - 14 22
8.
Неа Саламина
 2:0 15 6 4 5 22 - 20 22
9.
АЕЛ Лимасол
 15 6 1 8 18 - 25 19
10.
Этникос Ахна
 15 3 4 8 19 - 35 13
11.
Закакиу
 15 2 5 8 21 - 39 11
12.
Кармиотисса
 15 2 4 9 16 - 31 10
13.
Отеллос
 15 2 3 10 13 - 25 9
14.
Докса Катокопия
 14 0 1 13 5 - 36 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АПОЭЛ
 7 6 1 0 17 - 3 19
2.
Омония Никосия
 8 5 3 0 19 - 8 18
3.
Арис Лимасол
 7 5 1 1 10 - 4 16
4.
Пафос
 8 5 1 2 14 - 4 16
5.
АЕК Ларнака
 7 4 2 1 19 - 12 14
6.
Неа Саламина
 2:0 7 4 1 2 11 - 6 13
7.
АЕЛ Лимасол
 7 4 1 2 11 - 12 13
8.
Анортосис
 8 3 4 1 13 - 9 13
9.
Этникос Ахна
 8 3 2 3 10 - 11 11
10.
Аполлон
 0:2 8 3 1 4 8 - 8 10
11.
Кармиотисса
 7 2 3 2 12 - 11 9
12.
Закакиу
 8 1 2 5 8 - 24 5
13.
Отеллос
 7 1 0 6 5 - 13 3
14.
Докса Катокопия
 7 0 1 6 4 - 15 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Анортосис
 7 6 0 1 12 - 3 18
2.
АПОЭЛ
 8 5 1 2 11 - 5 16
3.
Омония Никосия
 7 4 2 1 12 - 7 14
4.
Пафос
 7 4 1 2 15 - 6 13
5.
Арис Лимасол
 7 4 1 2 17 - 10 13
6.
Аполлон
 0:2 7 3 3 1 13 - 6 12
7.
АЕК Ларнака
 8 3 3 2 7 - 5 12
8.
Неа Саламина
 2:0 8 2 3 3 11 - 14 9
9.
Закакиу
 7 1 3 3 13 - 15 6
10.
АЕЛ Лимасол
 8 2 0 6 7 - 13 6
11.
Отеллос
 8 1 3 4 8 - 12 6
12.
Этникос Ахна
 7 0 2 5 9 - 24 2
13.
Кармиотисса
 8 0 1 7 4 - 20 1
14.
Докса Катокопия
 7 0 0 7 1 - 21 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
АЕК Ларнака Фран Соль 11
Пафос Жайро 10
Омония Никосия Семедо Вилли 8
Этникос Ахна Элиа Мариос 8
Омония Никосия Какулис Андроникос 7
Весь список

Топ нарушителей
Неа Саламина Бехарано Данни 1 7
Неа Саламина Тчаха Серж 1 6
АПОЭЛ Петрович Радосав 7
Этникос Ахна Де Ириондо Мануэль 7
Этникос Ахна Marios Peratikos 1 5
Весь список
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 49'
    Родригеш Педру получил желтую карточку от судьи
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 38'
      Вильяфаньес Лукас получил желтую карточку от судьи
    • 28'
      Маркиньос XXIII получил желтую карточку от судьи
    • 5'
      Jefte получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
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