Тур: 15.
0'
5' Желтая карточкаДжевфе
28' Желтая карточкаМаркиньос XXIII
38' Желтая карточкаВильяфаньес Лукас
45' Желтая карточкаРодригеш Педру
0:1
54' ГолШебаке Иссам
85' Желтая карточкаПетрович Радосав
89' Желтая карточкаНаме Мустафа
90'+10
Ход матча
5'
28'
45'
54'
0:1
57'
85'
89'
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
7 Бруно VПолузащитник
-
10 ЖайроПолузащитник
- Полузащитник
-
12 Бочкай ПетарПолузащитник
-
25 Наме МустафаПолузащитник
- Запасные игроки
- Вратарь
-
17 Рус АдрианЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Juan Carlos Carcedo
- Основной состав
-
27 Белек ВидВратарь
-
14 Шебаке ИссамЗащитник
-
16 Сушич МатеоЗащитник
- Защитник
-
20 ДалсьюПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
6 ДжевфеНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Сациас ЯннисПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Са Пинту Рикарду
История личных встреч
Пафос
АПОЭЛ
11 матчей
54.5%
45.5%
6 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
36.4%
54.5%
9.1%
4 победы 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
63.6%
54.5%
7 побед 6 ничьих 0 побед
16 матчей
25%
75%
0 побед 4 ничьи 12 побед
Первый тайм
43.8%
56.2%
0 побед 7 ничьих 10 побед
Второй тайм
31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 9 побед
27 матчей
22.2%
33.3%
44.5%
6 побед 9 ничьих 12 побед
Первый тайм
14.8%
48.1%
37.1%
4 победы 13 ничьих 10 побед
Второй тайм
25.9%
40.7%
33.4%
7 побед 11 ничьих 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
19
11
Голов в среднем за матч
1.46
0.79
Среднее время на гол
61
114
Всего голов
28
16
Голов в среднем за матч
2
1.23
Среднее время на гол
45
73
Всего голов
47
27
Голов в среднем за матч
1.74
1
Тотал матчей
2.5
24
Больше 89%
Меньше 11%
3
19
Больше 70%
Меньше 30%
8
13
Больше 48%
Меньше 52%
14
9
Больше 33%
Меньше 67%
18
5
Больше 19%
Меньше 81%
22
2
Больше 7%
Меньше 93%
25
1
Больше 4%
Меньше 96%
26
1
Больше 4%
Меньше 96%
26
Среднее время на гол
51
90
Бомбардиры внутри турнира
Пафос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Жайро
|10 (1)
|0.67
|Танкович Муамер
|5 (1)
|0.33
|Твумаси Патрик
|3
|0.2
|Драгомир Влад
|3
|0.2
|Бруно V
|2
|0.13
|Matheus Davo
|2
|0.13
|Валакари Онни
|2 (1)
|0.13
|Бочкай Петар
|1
|0.07
|Наме Мустафа
|1
|0.07
АПОЭЛ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Маркиньос XXIII
|5 (1)
|0.33
|Вильяфаньес Лукас
|3
|0.2
|Ндонгаля Дьемерси
|3
|0.2
|Шебаке Иссам
|3
|0.2
|Квилитая Георгий
|3 (1)
|0.2
|Джевфе
|2
|0.13
|Донис Анастасиос
|2
|0.13
|Креспо Хосе
|1
|0.07
|Петрович Радосав
|1
|0.07
|Эфрем Георгиос
|1
|0.07
|Эдуарду Уилсон
|1
|0.07
|Далсью
|1
|0.07
|Гавриэл Ставрос
|1
|0.07
Карточки
Пафос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бочкай Петар
|5
|0
|Икоко Джордан
|3
|0
|Бруно V
|3
|0
|Квида Джозев
|3
|0
|Гольдар Давид
|2
|0
|Жайро
|2
|0
|Родригеш Педру
|2
|0
|Драгомир Влад
|2
|0
|Пеладжио Педро
|2
|0
|Танкович Муамер
|1
|0
|Ивушич Ивица
|1
|0
|Рус Адриан
|1
|0
|Наме Мустафа
|1
|0
|Абдусаламов Магомедхабиб
|1
|0
АПОЭЛ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Петрович Радосав
|7
|0
|Маркиньос XXIII
|5
|0
|Костадинов Георги
|4
|0
|Эфрем Георгиос
|2
|1
|Шебаке Иссам
|2
|1
|Джевфе
|3
|0
|Вильяфаньес Лукас
|3
|0
|Далсью
|1
|1
|Гавриэл Ставрос
|1
|1
|Креспо Хосе
|2
|0
|Ндонгаля Дьемерси
|2
|0
|Сациас Яннис
|2
|0
|Fawaz Abdullahi
|2
|0
|Белек Вид
|1
|0
|Сушич Матео
|1
|0
|Томане Антониу
|1
|0
|Двали Лаша
|1
|0
|Квилитая Георгий
|1
|0
|Вронтис Стилианос
|1
|0
|Караманолис Андреас
|1
|0
Результаты матчей
Пафос
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
АПОЭЛ
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
1
2
Упущенные победы
0
2
Пафос
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
14% (1)
71% (5)
АПОЭЛ
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Сухие победы
1
4
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
14
17
Пафос
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
27% (4)
40% (6)
АПОЭЛ
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
13% (2)
53% (8)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)
Сухие победы
5
4
Сухие поражения
4
5
Волевые победы
4
2
Упущенные победы
14
19
Голы по времени матча
Забито
14
10
5 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 6
10 Не забивали 8
1
7%
0
0%
1-15
3
21%
3
30%
16-30
1
7%
1
10%
31-45
4
29%
4
40%
46-60
2
14%
1
10%
61-75
3
21%
1
10%
76-90
Пропущено
4
6
3 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 5
1
25%
1
17%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
2
33%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Забито
15
17
7 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 7
9 Не забивали 8
1
7%
0
0%
1-15
1
7%
3
18%
16-30
5
33%
4
24%
31-45
2
13%
2
12%
46-60
2
13%
3
18%
61-75
4
27%
5
29%
29%
76-90
Пропущено
6
3
4 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 0
4 Пропускали первыми 0
5 Не пропускали 3
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
1
33%
16-30
2
33%
2
67%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Забито
29
27
12 В 1-м тайме 11
17 Во 2-м тайме 16
7 Забивали первыми 13
4 Не забивали 1
2
7%
0
0%
1-15
4
14%
6
22%
16-30
6
21%
5
19%
31-45
6
21%
6
22%
46-60
4
14%
4
15%
61-75
7
24%
6
22%
76-90
Пропущено
10
9
7 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 3
7 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 8
2
20%
1
11%
1-15
2
20%
1
11%
16-30
3
30%
4
44%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
1
10%
1
11%
76-90
Результаты последних матчей
Пафос
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Кармиотисса - Пафос 2:1 Неа Саламина - Пафос 0:2 Пафос - Отеллос 3:0 Этникос Ахна - Пафос 1:4
Пафос - Анортосис 1:0 Аполлон - Пафос 0:3 Пафос - Омония Никосия 0:2 Пафос - АЕК Ларнака 0:0 Закакиу - Пафос 1:4 АПОЭЛ - Пафос 1:0 Пафос - Докса Катокопия 4:0 Арис Лимасол - Пафос 1:1 Пафос - АЕЛ Лимасол 3:1 Пафос - Кармиотисса 3:0 Пафос - Докса 2:1 Аполлон - Пафос 2:1 Хайденхайм - Пафос 1:1 Унион Берлин - Пафос 1:2 Аль-Фатех - Пафос 1:0 Удинезе - Пафос 2:0
АПОЭЛ
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
АПОЭЛ - Закакиу 3:1 АПОЭЛ - Докса Катокопия 5:0 Арис Лимасол - АПОЭЛ 1:0 АПОЭЛ - АЕЛ Лимасол 1:0
АЕК Ларнака - АПОЭЛ 0:3 Кармиотисса - АПОЭЛ 1:2 АПОЭЛ - Пейе 2014 2:0 АПОЭЛ - Неа Саламина 1:0 Отеллос - АПОЭЛ 0:1 АПОЭЛ - Этникос Ахна 5:1 АПОЭЛ - Пафос 1:0 Анортосис - АПОЭЛ 1:1 АПОЭЛ - Аполлон 1:1 Омония Никосия - АПОЭЛ 2:1 АПОЭЛ - Гент 1:2 Гент - АПОЭЛ 2:0 Закакиу - АПОЭЛ 0:2 АПОЭЛ - Дила 1:0 Дила - АПОЭЛ 0:2 Войводина Нови Сад - АПОЭЛ 1:2
Результаты матчей
Пафос
АПОЭЛ
Точный счет
3:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
1:0
3 раза 43%
1:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%
5:1
1 раз 14%
Точное количество голов
0
3 раза 38%
3
3 раза 38%
1
1 раз 13%
4
1 раз 13%
1
4 раза 57%
5
2 раза 29%
3
1 раз 14%
Точный счет
1:4
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
0:1
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
Точное количество голов
1
2 раза 29%
4
2 раза 29%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
1
4 раза 50%
2
2 раза 25%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
Точный счет
0:2
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:4
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
1:0
4 раза 27%
0:1
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
Точное количество голов
0
4 раза 27%
3
4 раза 27%
1
3 раза 20%
4
3 раза 20%
2
1 раз 7%
1
8 раз 53%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
5
2 раза 13%
0
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Пафос
АПОЭЛ
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
44
34
44
34
17
25
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
71
43
35
34
17
25
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
114
Больше Меньше
141
87
69
78
411
312
213
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|11
|2
|2
|28 - 8
|35
|2.
|15
|9
|5
|1
|31 - 15
|32
|3.
|15
|9
|4
|2
|25 - 12
|31
|4.
|14
|9
|2
|3
|27 - 14
|29
|5.
|15
|9
|2
|4
|29 - 10
|29
|6.
|15
|7
|5
|3
|26 - 17
|26
|7.
|0:2
|15
|6
|4
|5
|21 - 14
|22
|8.
|2:0
|15
|6
|4
|5
|22 - 20
|22
|9.
|15
|6
|1
|8
|18 - 25
|19
|10.
|15
|3
|4
|8
|19 - 35
|13
|11.
|15
|2
|5
|8
|21 - 39
|11
|12.
|15
|2
|4
|9
|16 - 31
|10
|13.
|15
|2
|3
|10
|13 - 25
|9
|14.
|14
|0
|1
|13
|5 - 36
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|6
|1
|0
|17 - 3
|19
|2.
|8
|5
|3
|0
|19 - 8
|18
|3.
|7
|5
|1
|1
|10 - 4
|16
|4.
|8
|5
|1
|2
|14 - 4
|16
|5.
|7
|4
|2
|1
|19 - 12
|14
|6.
|2:0
|7
|4
|1
|2
|11 - 6
|13
|7.
|7
|4
|1
|2
|11 - 12
|13
|8.
|8
|3
|4
|1
|13 - 9
|13
|9.
|8
|3
|2
|3
|10 - 11
|11
|10.
|0:2
|8
|3
|1
|4
|8 - 8
|10
|11.
|7
|2
|3
|2
|12 - 11
|9
|12.
|8
|1
|2
|5
|8 - 24
|5
|13.
|7
|1
|0
|6
|5 - 13
|3
|14.
|7
|0
|1
|6
|4 - 15
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|6
|0
|1
|12 - 3
|18
|2.
|8
|5
|1
|2
|11 - 5
|16
|3.
|7
|4
|2
|1
|12 - 7
|14
|4.
|7
|4
|1
|2
|15 - 6
|13
|5.
|7
|4
|1
|2
|17 - 10
|13
|6.
|0:2
|7
|3
|3
|1
|13 - 6
|12
|7.
|8
|3
|3
|2
|7 - 5
|12
|8.
|2:0
|8
|2
|3
|3
|11 - 14
|9
|9.
|7
|1
|3
|3
|13 - 15
|6
|10.
|8
|2
|0
|6
|7 - 13
|6
|11.
|8
|1
|3
|4
|8 - 12
|6
|12.
|7
|0
|2
|5
|9 - 24
|2
|13.
|8
|0
|1
|7
|4 - 20
|1
|14.
|7
|0
|0
|7
|1 - 21
|0
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|АЕК Ларнака
|Фран Соль
|11
|Пафос
|Жайро
|10
|Омония Никосия
|Семедо Вилли
|8
|Этникос Ахна
|Элиа Мариос
|8
|Омония Никосия
|Какулис Андроникос
|7
|Неа Саламина
|Бехарано Данни
|1 7
|Неа Саламина
|Тчаха Серж
|1 6
|АПОЭЛ
|Петрович Радосав
|7
|Этникос Ахна
|Де Ириондо Мануэль
|7
|Этникос Ахна
|Marios Peratikos
|1 5