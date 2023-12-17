Тур: 15.
0:2
Второй тайм: 57'
0'
0:1
18' ГолДурмишай Фиорин
0:2
32' ГолНарсинг Лусиано
44' Желтая карточкаТчаха Серж
45' Желтая карточкаЭкполо Годсвилл
Ход матча
18'
0:1
32'
0:2
44'
45'
46'
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
43 Маркеш ПедруНападающий
-
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Коль ИсраэльПолузащитник
-
87 Варга КевинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
Главный тренер: Милоевич Владан
- Основной состав
-
30 Киссас ТасосВратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Тчаха СержЗащитник
- Защитник
-
8 МигелитоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
-
-
77 Edson Silva
-
99 Osman Koroma
-
-
-
-
-
Главный тренер: Христос Христодулу
История личных встреч
Аполлон
Неа Саламина
30 матчей
90%
10%
27 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
70%
33.3%
21 победа 10 ничьих 0 побед
Второй тайм
73.3%
13.3%
13.4%
22 победы 4 ничьи 0 побед
13 матчей
46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 7 побед
Первый тайм
30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 8 побед
Второй тайм
69.2%
30.8%
0 побед 9 ничьих 8 побед
43 матча
62.8%
20.9%
16.3%
27 побед 9 ничьих 7 побед
Первый тайм
48.8%
32.6%
18.6%
21 победа 14 ничьих 8 побед
Второй тайм
51.2%
30.2%
18.6%
22 победы 13 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
55
30
Голов в среднем за матч
2.5
1.43
Среднее время на гол
36
63
Всего голов
20
14
Голов в среднем за матч
0.95
0.64
Среднее время на гол
94
141
Всего голов
75
44
Голов в среднем за матч
1.74
1.02
Тотал матчей
2.5
41
Больше 95%
Меньше 5%
2
35
Больше 81%
Меньше 19%
8
24
Больше 56%
Меньше 44%
19
12
Больше 28%
Меньше 72%
31
7
Больше 16%
Меньше 84%
36
Среднее время на гол
51
87
Бомбардиры внутри турнира
Аполлон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Маркеш Педру
|5
|0.33
|Вальбуэна Матьё
|4 (1)
|0.27
|Крменчик Михал
|2
|0.13
|Юрчевич Марио
|2
|0.13
|Перец Элиэль
|2 (1)
|0.13
|Абдураими Бешарт
|1
|0.07
|Костаче Ионуц
|1
|0.07
|Дариква Тендайи
|1
|0.07
|Сагаль Анхело
|1
|0.07
|Экполо Годсвилл
|1
|0.07
Неа Саламина
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Diego Dorregaray
|7 (3)
|0.47
|Abdelaye Diakite
|4
|0.27
|Дурмишай Фиорин
|3
|0.2
|Antonis Katsiaris
|2
|0.13
|Нарсинг Лусиано
|1
|0.07
|Даткович Нико
|1
|0.07
|Мигелито
|1
|0.07
|Бехарано Данни
|1
|0.07
|Папагеоргиу Гиоргос
|1
|0.07
|Kialy Abdoul Kone
|1
|0.07
Карточки
Аполлон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дариква Тендайи
|4
|0
|Кириаку Хараламбос
|2
|1
|Вальбуэна Матьё
|3
|0
|Теки Тесфальдет
|3
|0
|Коль Исраэль
|3
|0
|Абдураими Бешарт
|2
|0
|Экполо Годсвилл
|2
|0
|Vladan Milojevic
|0
|1
|Дигин Николя
|1
|0
|Крменчик Михал
|1
|0
|Леувенбург Петер
|1
|0
|Сагаль Анхело
|1
|0
|Юрчевич Марио
|1
|0
|Психас Петрос
|1
|0
|Перец Элиэль
|1
|0
|Шполярич Данило
|1
|0
Неа Саламина
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бехарано Данни
|7
|1
|Тчаха Серж
|6
|1
|Diego Dorregaray
|4
|0
|Карлитуш Тавареш
|3
|0
|Abdelaye Diakite
|3
|0
|Нарсинг Лусиано
|2
|0
|Daniel Celea
|2
|0
|Michalis Christodoulou
|2
|0
|Даткович Нико
|1
|0
|Фернандеш Виктор
|1
|0
|Edson Silva
|1
|0
|Мигелито
|1
|0
|Дурмишай Фиорин
|1
|0
|Мелиссас Никос
|1
|0
|Папагеоргиу Гиоргос
|1
|0
|Antonis Katsiaris
|1
|0
|Сержио Констрантинос
|1
|0
|Kialy Abdoul Kone
|1
|0
|Giorgos Viktoros
|1
|0
Результаты матчей
Аполлон
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Неа Саламина
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
1
9
Аполлон
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Неа Саламина
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
2
4
Упущенные победы
12
11
Аполлон
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
21% (3)
36% (5)
43% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
Неа Саламина
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
14% (2)
50% (7)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
36% (5)
43% (6)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
6
5
Волевые победы
2
6
Упущенные победы
13
20
Голы по времени матча
Забито
8
12
3 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 3
10 Не забивали 8
2
25%
1
8%
1-15
1
13%
3
25%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
0
0%
3
25%
46-60
3
38%
0
0%
61-75
2
25%
4
33%
76-90
Пропущено
6
11
4 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 7
0
0%
2
18%
1-15
1
17%
1
9%
16-30
3
50%
2
18%
31-45
1
17%
1
9%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
1
17%
3
27%
76-90
Забито
12
11
6 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 4
8 Не забивали 9
3
25%
1
9%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
3
25%
1
9%
31-45
2
17%
1
9%
46-60
0
0%
3
27%
61-75
4
33%
4
36%
76-90
Пропущено
7
6
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
29%
1
17%
31-45
1
14%
3
50%
46-60
2
29%
1
17%
61-75
1
14%
1
17%
76-90
Забито
20
23
9 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 15
9 Забивали первыми 7
4 Не забивали 3
5
25%
2
9%
1-15
1
5%
4
17%
16-30
3
15%
2
9%
31-45
2
10%
4
17%
46-60
3
15%
3
13%
61-75
6
30%
8
35%
76-90
Пропущено
13
17
7 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 11
1
8%
2
12%
1-15
1
8%
1
6%
16-30
5
38%
3
18%
31-45
2
15%
4
24%
46-60
2
15%
3
18%
61-75
2
15%
4
24%
76-90
Результаты последних матчей
Аполлон
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Айя-Напа - Аполлон 0:6 Отеллос - Аполлон 0:3 Этникос Ахна - Аполлон 2:2 Аполлон - Анортосис 0:1
Аполлон - АЕК Ларнака 0:1 Омония Никосия - Аполлон 2:0 Аполлон - Пафос 0:3 Закакиу - Аполлон 0:5 Аполлон - Омония 29-го Мая 4:0 Аполлон - Докса Катокопия 4:0 Арис Лимасол - Аполлон 0:1 Аполлон - АЕЛ Лимасол 2:0 АПОЭЛ - Аполлон 1:1 Аполлон - Кармиотисса 1:0 Неа Саламина - Аполлон 1:1 Аполлон - Отеллос 1:1 Наполи - Аполлон 2:0 Аполлон - Пафос 2:1 Аполлон - Аль-Гарафа 0:1 Аль-Васль - Аполлон 1:1
Неа Саламина
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Неа Саламина - Омония Никосия 0:2 Неа Саламина - Пафос 0:2 Закакиу - Неа Саламина 2:2 Неа Саламина - Докса Катокопия 2:0
Неа Саламина - Эносис 6:0 Арис Лимасол - Неа Саламина 2:1 Неа Саламина - АЕЛ Лимасол 2:1 Неа Саламина - Этникос Ахна 4:0 АПОЭЛ - Неа Саламина 1:0 Неа Саламина - Кармиотисса 2:0 АЕК Ларнака - Неа Саламина 1:1 Отеллос - Неа Саламина 2:3 Анортосис - Неа Саламина 2:2 Неа Саламина - Аполлон 1:1 Омония Никосия - Неа Саламина 4:0 Неа Саламина - Отеллос 2:0 Этникос Ахна - Неа Саламина 4:1 Неа Саламина - Анортосис 0:4 Неа Саламина - АЕЛ Лимасол 3:1 Неа Саламина - Олимпиакос Никосия 3:2
Результаты матчей
Аполлон
Неа Саламина
Точный счет
0:1
2 раза 29%
0:3
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
0:2
2 раза 29%
2:0
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
Точное количество голов
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
4
1 раз 14%
2
3 раза 43%
0
2 раза 29%
1
1 раз 14%
4
1 раз 14%
Точный счет
1:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
0:5
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:2
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
Точное количество голов
1
3 раза 43%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
5
1 раз 14%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
3
1 раз 14%
Точный счет
0:1
3 раза 21%
1:1
3 раза 21%
0:3
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
0:5
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
0:2
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
4:0
2 раза 14%
1:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
Точное количество голов
1
5 раз 36%
0
4 раза 29%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
2
5 раз 36%
0
4 раза 29%
1
3 раза 21%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Аполлон
Неа Саламина
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
52
25
43
16
16
16
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
52
34
34
25
16
16
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
104
Больше Меньше
104
59
77
311
212
212
113
113
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|11
|2
|2
|28 - 8
|35
|2.
|15
|9
|5
|1
|31 - 15
|32
|3.
|15
|9
|4
|2
|25 - 12
|31
|4.
|14
|9
|2
|3
|27 - 14
|29
|5.
|15
|9
|2
|4
|29 - 10
|29
|6.
|15
|7
|5
|3
|26 - 17
|26
|7.
|0:2
|15
|6
|4
|5
|21 - 14
|22
|8.
|2:0
|15
|6
|4
|5
|22 - 20
|22
|9.
|15
|6
|1
|8
|18 - 25
|19
|10.
|15
|3
|4
|8
|19 - 35
|13
|11.
|15
|2
|5
|8
|21 - 39
|11
|12.
|15
|2
|4
|9
|16 - 31
|10
|13.
|15
|2
|3
|10
|13 - 25
|9
|14.
|14
|0
|1
|13
|5 - 36
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|6
|1
|0
|17 - 3
|19
|2.
|8
|5
|3
|0
|19 - 8
|18
|3.
|7
|5
|1
|1
|10 - 4
|16
|4.
|8
|5
|1
|2
|14 - 4
|16
|5.
|7
|4
|2
|1
|19 - 12
|14
|6.
|2:0
|7
|4
|1
|2
|11 - 6
|13
|7.
|7
|4
|1
|2
|11 - 12
|13
|8.
|8
|3
|4
|1
|13 - 9
|13
|9.
|8
|3
|2
|3
|10 - 11
|11
|10.
|0:2
|8
|3
|1
|4
|8 - 8
|10
|11.
|7
|2
|3
|2
|12 - 11
|9
|12.
|8
|1
|2
|5
|8 - 24
|5
|13.
|7
|1
|0
|6
|5 - 13
|3
|14.
|7
|0
|1
|6
|4 - 15
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|6
|0
|1
|12 - 3
|18
|2.
|8
|5
|1
|2
|11 - 5
|16
|3.
|7
|4
|2
|1
|12 - 7
|14
|4.
|7
|4
|1
|2
|15 - 6
|13
|5.
|7
|4
|1
|2
|17 - 10
|13
|6.
|0:2
|7
|3
|3
|1
|13 - 6
|12
|7.
|8
|3
|3
|2
|7 - 5
|12
|8.
|2:0
|8
|2
|3
|3
|11 - 14
|9
|9.
|7
|1
|3
|3
|13 - 15
|6
|10.
|8
|2
|0
|6
|7 - 13
|6
|11.
|8
|1
|3
|4
|8 - 12
|6
|12.
|7
|0
|2
|5
|9 - 24
|2
|13.
|8
|0
|1
|7
|4 - 20
|1
|14.
|7
|0
|0
|7
|1 - 21
|0
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|АЕК Ларнака
|Фран Соль
|11
|Пафос
|Жайро
|10
|Омония Никосия
|Семедо Вилли
|8
|Этникос Ахна
|Элиа Мариос
|8
|Омония Никосия
|Какулис Андроникос
|7
|Неа Саламина
|Бехарано Данни
|1 7
|Неа Саламина
|Тчаха Серж
|1 6
|АПОЭЛ
|Петрович Радосав
|7
|Этникос Ахна
|Де Ириондо Мануэль
|7
|Этникос Ахна
|Marios Peratikos
|1 5