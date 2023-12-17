Тур: 15.
0:2
Конец матча
0'
0:1
18' ГолДурмишай Фиорин
0:2
32' ГолНарсинг Лусиано
44' Желтая карточкаТчаха Серж
45' Желтая карточкаЭкполо Годсвилл
84' Желтая карточкаПанайоту Антреас
90' Желтая карточкаТеки Тесфальдет
90'+10
Ход матча
18'
0:1
32'
0:2
44'
45'
46'
84'
90'
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
43 Маркеш ПедруНападающий
-
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Коль ИсраэльПолузащитник
-
87 Варга КевинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
Главный тренер: Милоевич Владан
- Основной состав
-
30 Киссас ТасосВратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Тчаха СержЗащитник
- Защитник
-
8 МигелитоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
-
-
77 Edson Silva
-
99 Osman Koroma
-
-
-
-
-
Главный тренер: Христос Христодулу
История личных встреч
Аполлон
Неа Саламина
30 матчей
90%
10%
27 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
70%
33.3%
21 победа 10 ничьих 0 побед
Второй тайм
73.3%
13.3%
13.4%
22 победы 4 ничьи 0 побед
13 матчей
46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 7 побед
Первый тайм
30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 8 побед
Второй тайм
69.2%
30.8%
0 побед 9 ничьих 8 побед
43 матча
62.8%
20.9%
16.3%
27 побед 9 ничьих 7 побед
Первый тайм
48.8%
32.6%
18.6%
21 победа 14 ничьих 8 побед
Второй тайм
51.2%
30.2%
18.6%
22 победы 13 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
55
30
Голов в среднем за матч
2.5
1.43
Среднее время на гол
36
63
Всего голов
20
14
Голов в среднем за матч
0.95
0.64
Среднее время на гол
94
141
Всего голов
75
44
Голов в среднем за матч
1.74
1.02
Тотал матчей
2.5
41
Больше 95%
Меньше 5%
2
35
Больше 81%
Меньше 19%
8
24
Больше 56%
Меньше 44%
19
12
Больше 28%
Меньше 72%
31
7
Больше 16%
Меньше 84%
36
Среднее время на гол
51
87
Бомбардиры внутри турнира
Аполлон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Маркеш Педру
|5
|0.33
|Вальбуэна Матьё
|4 (1)
|0.27
|Крменчик Михал
|2
|0.13
|Юрчевич Марио
|2
|0.13
|Перец Элиэль
|2 (1)
|0.13
|Абдураими Бешарт
|1
|0.07
|Костаче Ионуц
|1
|0.07
|Дариква Тендайи
|1
|0.07
|Сагаль Анхело
|1
|0.07
|Экполо Годсвилл
|1
|0.07
Неа Саламина
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Diego Dorregaray
|7 (3)
|0.47
|Abdelaye Diakite
|4
|0.27
|Дурмишай Фиорин
|3
|0.2
|Antonis Katsiaris
|2
|0.13
|Нарсинг Лусиано
|1
|0.07
|Даткович Нико
|1
|0.07
|Мигелито
|1
|0.07
|Бехарано Данни
|1
|0.07
|Папагеоргиу Гиоргос
|1
|0.07
|Kialy Abdoul Kone
|1
|0.07
Карточки
Аполлон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дариква Тендайи
|4
|0
|Теки Тесфальдет
|4
|0
|Кириаку Хараламбос
|2
|1
|Вальбуэна Матьё
|3
|0
|Коль Исраэль
|3
|0
|Абдураими Бешарт
|2
|0
|Экполо Годсвилл
|2
|0
|Vladan Milojevic
|0
|1
|Дигин Николя
|1
|0
|Крменчик Михал
|1
|0
|Леувенбург Петер
|1
|0
|Сагаль Анхело
|1
|0
|Юрчевич Марио
|1
|0
|Панайоту Антреас
|1
|0
|Психас Петрос
|1
|0
|Перец Элиэль
|1
|0
|Шполярич Данило
|1
|0
Неа Саламина
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бехарано Данни
|7
|1
|Тчаха Серж
|6
|1
|Diego Dorregaray
|4
|0
|Карлитуш Тавареш
|3
|0
|Abdelaye Diakite
|3
|0
|Нарсинг Лусиано
|2
|0
|Daniel Celea
|2
|0
|Michalis Christodoulou
|2
|0
|Даткович Нико
|1
|0
|Фернандеш Виктор
|1
|0
|Edson Silva
|1
|0
|Мигелито
|1
|0
|Дурмишай Фиорин
|1
|0
|Мелиссас Никос
|1
|0
|Папагеоргиу Гиоргос
|1
|0
|Antonis Katsiaris
|1
|0
|Сержио Констрантинос
|1
|0
|Kialy Abdoul Kone
|1
|0
|Giorgos Viktoros
|1
|0
Результаты матчей
Аполлон
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Неа Саламина
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
4
3
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
1
9
Аполлон
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Неа Саламина
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
2
4
Упущенные победы
12
11
Аполлон
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
20% (3)
33% (5)
47% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)
Неа Саламина
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
20% (3)
47% (7)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
40% (6)
40% (6)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
7
5
Волевые победы
2
6
Упущенные победы
13
20
Голы по времени матча
Забито
8
14
3 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 4
11 Не забивали 8
2
25%
1
7%
1-15
1
13%
4
29%
16-30
0
0%
2
14%
31-45
0
0%
3
21%
46-60
3
38%
0
0%
61-75
2
25%
4
29%
76-90
Пропущено
8
11
6 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 7
0
0%
2
18%
1-15
2
25%
1
9%
16-30
4
50%
2
18%
31-45
1
13%
1
9%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
1
13%
3
27%
76-90
Забито
12
11
6 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 4
9 Не забивали 10
3
25%
1
9%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
3
25%
1
9%
31-45
2
17%
1
9%
46-60
0
0%
3
27%
61-75
4
33%
4
36%
76-90
Пропущено
7
6
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
29%
1
17%
31-45
1
14%
3
50%
46-60
2
29%
1
17%
61-75
1
14%
1
17%
76-90
Забито
20
25
9 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 15
9 Забивали первыми 8
5 Не забивали 3
5
25%
2
8%
1-15
1
5%
5
20%
16-30
3
15%
3
12%
31-45
2
10%
4
16%
46-60
3
15%
3
12%
61-75
6
30%
8
32%
76-90
Пропущено
15
17
9 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 11
1
7%
2
12%
1-15
2
13%
1
6%
16-30
6
40%
3
18%
31-45
2
13%
4
24%
46-60
2
13%
3
18%
61-75
2
13%
4
24%
76-90
Результаты последних матчей
Аполлон
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Айя-Напа - Аполлон 0:6 Отеллос - Аполлон 0:3 Этникос Ахна - Аполлон 2:2 Аполлон - Анортосис 0:1
Аполлон - АЕК Ларнака 0:1 Омония Никосия - Аполлон 2:0 Аполлон - Пафос 0:3 Закакиу - Аполлон 0:5 Аполлон - Омония 29-го Мая 4:0 Аполлон - Докса Катокопия 4:0 Арис Лимасол - Аполлон 0:1 Аполлон - АЕЛ Лимасол 2:0 АПОЭЛ - Аполлон 1:1 Аполлон - Кармиотисса 1:0 Неа Саламина - Аполлон 1:1 Аполлон - Отеллос 1:1 Наполи - Аполлон 2:0 Аполлон - Пафос 2:1 Аполлон - Аль-Гарафа 0:1 Аль-Васль - Аполлон 1:1
Неа Саламина
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Неа Саламина - Омония Никосия 0:2 Неа Саламина - Пафос 0:2 Закакиу - Неа Саламина 2:2 Неа Саламина - Докса Катокопия 2:0
Неа Саламина - Эносис 6:0 Арис Лимасол - Неа Саламина 2:1 Неа Саламина - АЕЛ Лимасол 2:1 Неа Саламина - Этникос Ахна 4:0 АПОЭЛ - Неа Саламина 1:0 Неа Саламина - Кармиотисса 2:0 АЕК Ларнака - Неа Саламина 1:1 Отеллос - Неа Саламина 2:3 Анортосис - Неа Саламина 2:2 Неа Саламина - Аполлон 1:1 Омония Никосия - Неа Саламина 4:0 Неа Саламина - Отеллос 2:0 Этникос Ахна - Неа Саламина 4:1 Неа Саламина - Анортосис 0:4 Неа Саламина - АЕЛ Лимасол 3:1 Неа Саламина - Олимпиакос Никосия 3:2
Результаты матчей
Аполлон
Неа Саламина
Точный счет
0:1
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
0:2
2 раза 29%
2:0
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
Точное количество голов
0
4 раза 50%
1
2 раза 25%
2
1 раз 13%
4
1 раз 13%
2
3 раза 43%
0
2 раза 29%
1
1 раз 14%
4
1 раз 14%
Точный счет
1:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
0:5
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:2
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
Точное количество голов
1
3 раза 43%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
5
1 раз 14%
2
3 раза 38%
0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
3
1 раз 13%
Точный счет
0:1
3 раза 20%
1:1
3 раза 20%
0:3
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
0:5
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
0:2
3 раза 20%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
4:0
2 раза 13%
1:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
Точное количество голов
0
5 раз 33%
1
5 раз 33%
2
2 раза 13%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
2
6 раз 40%
0
4 раза 27%
1
3 раза 20%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Аполлон
Неа Саламина
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
44
Больше Меньше
52
26
43
17
16
17
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
62
34
44
25
17
16
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
105
Больше Меньше
114
510
87
312
213
213
114
114
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|АЕК Ларнака
|Фран Соль
|11
|Пафос
|Жайро
|10
|Омония Никосия
|Семедо Вилли
|8
|Этникос Ахна
|Элиа Мариос
|8
|Омония Никосия
|Какулис Андроникос
|7
|Неа Саламина
|Бехарано Данни
|1 7
|Неа Саламина
|Тчаха Серж
|1 6
|АПОЭЛ
|Петрович Радосав
|7
|Этникос Ахна
|Де Ириондо Мануэль
|7
|Этникос Ахна
|Marios Peratikos
|1 5