  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Кипр
  4. Первый дивизион 2023-2024
Тур: 15.
Аполлон
0:2
Конец матча
Неа Саламина
0'
0:1
18' Гол
Дурмишай Фиорин
0:2
32' Гол
Нарсинг Лусиано
44' Желтая карточка
Тчаха Серж
45' Желтая карточка
Экполо Годсвилл
84' Желтая карточка
Панайоту Антреас
90' Желтая карточка
Теки Тесфальдет
90'+10
Аполлон
Неа Саламина

История личных встреч

Аполлон
Неа Саламина

30 матчей

90%
10%
27 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

70%
33.3%
21 победа 10 ничьих 0 побед

Второй тайм

73.3%
13.3%
13.4%
22 победы 4 ничьи 0 побед

13 матчей

46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 7 побед

Первый тайм

30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 8 побед

Второй тайм

69.2%
30.8%
0 побед 9 ничьих 8 побед

43 матча

62.8%
20.9%
16.3%
27 побед 9 ничьих 7 побед

Первый тайм

48.8%
32.6%
18.6%
21 победа 14 ничьих 8 побед

Второй тайм

51.2%
30.2%
18.6%
22 победы 13 ничьих 8 побед

История матчей

ПД
1:1
ПД
2:0
ПД
1:1
ПД
1:1
ПД
3:0
ПД
1:3
ПД
4:1
ПД
2:1
ПД
1:1
ПД
0:3
ПД
1:0
ПД
0:0
ПД
5:0
ПД
1:1
ПД
0:3
ПД
0:3
ПД
2:1
ПД
3:0
ПД
2:0
ПД
5:0
ПД
5:0
ПД
4:0
ТМС
1:2
ПД
0:3
КК
1:3
КК
1:0
ПД
1:2
ПД
2:0
КК
1:0
КК
0:1
ПД
3:1
ПД
1:1
ПД
2:2
ПД
3:2
ПД
1:2
ПД
0:1
К
2:0
К
1:0
ПД
4:1
К
1:2
ПД
0:0
К
2:0
ПД
4:1

Голы

Всего голов

55
30

Голов в среднем за матч

2.5
1.43

Среднее время на гол

36
63

Всего голов

20
14

Голов в среднем за матч

0.95
0.64

Среднее время на гол

94
141

Всего голов

75
44

Голов в среднем за матч

1.74
1.02

Тотал матчей

2.5
41
Больше 95%
Меньше 5%
2
35
Больше 81%
Меньше 19%
8
24
Больше 56%
Меньше 44%
19
12
Больше 28%
Меньше 72%
31
7
Больше 16%
Меньше 84%
36

Среднее время на гол

51
87

Бомбардиры внутри турнира

Аполлон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Маркеш Педру 5 0.33
Вальбуэна Матьё 4 (1) 0.27
Крменчик Михал 2 0.13
Юрчевич Марио 2 0.13
Перец Элиэль 2 (1) 0.13
Абдураими Бешарт 1 0.07
Костаче Ионуц 1 0.07
Дариква Тендайи 1 0.07
Сагаль Анхело 1 0.07
Экполо Годсвилл 1 0.07
Неа Саламина
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Diego Dorregaray 7 (3) 0.47
Abdelaye Diakite 4 0.27
Дурмишай Фиорин 3 0.2
Antonis Katsiaris 2 0.13
Нарсинг Лусиано 1 0.07
Даткович Нико 1 0.07
Мигелито 1 0.07
Бехарано Данни 1 0.07
Папагеоргиу Гиоргос 1 0.07
Kialy Abdoul Kone 1 0.07

Карточки

Аполлон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дариква Тендайи 4 0
Теки Тесфальдет 4 0
Кириаку Хараламбос 2 1
Вальбуэна Матьё 3 0
Коль Исраэль 3 0
Абдураими Бешарт 2 0
Экполо Годсвилл 2 0
Vladan Milojevic 0 1
Дигин Николя 1 0
Крменчик Михал 1 0
Леувенбург Петер 1 0
Сагаль Анхело 1 0
Юрчевич Марио 1 0
Панайоту Антреас 1 0
Психас Петрос 1 0
Перец Элиэль 1 0
Шполярич Данило 1 0
Неа Саламина
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бехарано Данни 7 1
Тчаха Серж 6 1
Diego Dorregaray 4 0
Карлитуш Тавареш 3 0
Abdelaye Diakite 3 0
Нарсинг Лусиано 2 0
Daniel Celea 2 0
Michalis Christodoulou 2 0
Даткович Нико 1 0
Фернандеш Виктор 1 0
Edson Silva 1 0
Мигелито 1 0
Дурмишай Фиорин 1 0
Мелиссас Никос 1 0
Папагеоргиу Гиоргос 1 0
Antonis Katsiaris 1 0
Сержио Констрантинос 1 0
Kialy Abdoul Kone 1 0
Giorgos Viktoros 1 0

Результаты матчей

Аполлон
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Неа Саламина
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

4
3

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

1
9
Аполлон
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Неа Саламина
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

2
4

Упущенные победы

12
11
Аполлон
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
20% (3)
33% (5)
47% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)
Неа Саламина
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
20% (3)
47% (7)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
40% (6)
40% (6)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

7
5

Волевые победы

2
6

Упущенные победы

13
20

Голы по времени матча

Забито

8
14
3 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 4
11 Не забивали 8
2
25%
1
7%
1-15
1
13%
4
29%
16-30
0
0%
2
14%
31-45
0
0%
3
21%
46-60
3
38%
0
0%
61-75
2
25%
4
29%
76-90

Пропущено

8
11
6 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 7
0
0%
2
18%
1-15
2
25%
1
9%
16-30
4
50%
2
18%
31-45
1
13%
1
9%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
1
13%
3
27%
76-90

Забито

12
11
6 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 4
9 Не забивали 10
3
25%
1
9%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
3
25%
1
9%
31-45
2
17%
1
9%
46-60
0
0%
3
27%
61-75
4
33%
4
36%
76-90

Пропущено

7
6
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
29%
1
17%
31-45
1
14%
3
50%
46-60
2
29%
1
17%
61-75
1
14%
1
17%
76-90

Забито

20
25
9 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 15
9 Забивали первыми 8
5 Не забивали 3
5
25%
2
8%
1-15
1
5%
5
20%
16-30
3
15%
3
12%
31-45
2
10%
4
16%
46-60
3
15%
3
12%
61-75
6
30%
8
32%
76-90

Пропущено

15
17
9 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 11
1
7%
2
12%
1-15
2
13%
1
6%
16-30
6
40%
3
18%
31-45
2
13%
4
24%
46-60
2
13%
3
18%
61-75
2
13%
4
24%
76-90

Результаты последних матчей

Аполлон
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Айя-Напа - Аполлон 0:6 Отеллос - Аполлон 0:3 Этникос Ахна - Аполлон 2:2 Аполлон - Анортосис 0:1
Аполлон - АЕК Ларнака 0:1 Омония Никосия - Аполлон 2:0 Аполлон - Пафос 0:3 Закакиу - Аполлон 0:5 Аполлон - Омония 29-го Мая 4:0 Аполлон - Докса Катокопия 4:0 Арис Лимасол - Аполлон 0:1 Аполлон - АЕЛ Лимасол 2:0 АПОЭЛ - Аполлон 1:1 Аполлон - Кармиотисса 1:0 Неа Саламина - Аполлон 1:1 Аполлон - Отеллос 1:1 Наполи - Аполлон 2:0 Аполлон - Пафос 2:1 Аполлон - Аль-Гарафа 0:1 Аль-Васль - Аполлон 1:1
Неа Саламина
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Неа Саламина - Омония Никосия 0:2 Неа Саламина - Пафос 0:2 Закакиу - Неа Саламина 2:2 Неа Саламина - Докса Катокопия 2:0
Неа Саламина - Эносис 6:0 Арис Лимасол - Неа Саламина 2:1 Неа Саламина - АЕЛ Лимасол 2:1 Неа Саламина - Этникос Ахна 4:0 АПОЭЛ - Неа Саламина 1:0 Неа Саламина - Кармиотисса 2:0 АЕК Ларнака - Неа Саламина 1:1 Отеллос - Неа Саламина 2:3 Анортосис - Неа Саламина 2:2 Неа Саламина - Аполлон 1:1 Омония Никосия - Неа Саламина 4:0 Неа Саламина - Отеллос 2:0 Этникос Ахна - Неа Саламина 4:1 Неа Саламина - Анортосис 0:4 Неа Саламина - АЕЛ Лимасол 3:1 Неа Саламина - Олимпиакос Никосия 3:2

Результаты матчей

Аполлон
Неа Саламина

Точный счет

0:1
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
0:2
2 раза 29%
2:0
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%

Точное количество голов

0
4 раза 50%
1
2 раза 25%
2
1 раз 13%
4
1 раз 13%
2
3 раза 43%
0
2 раза 29%
1
1 раз 14%
4
1 раз 14%

Точный счет

1:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
0:5
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:2
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%

Точное количество голов

1
3 раза 43%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
5
1 раз 14%
2
3 раза 38%
0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
3
1 раз 13%

Точный счет

0:1
3 раза 20%
1:1
3 раза 20%
0:3
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
0:5
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
0:2
3 раза 20%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
4:0
2 раза 13%
1:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%

Точное количество голов

0
5 раз 33%
1
5 раз 33%
2
2 раза 13%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
2
6 раз 40%
0
4 раза 27%
1
3 раза 20%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Аполлон
Неа Саламина

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
4
0.5
Больше Меньше
5
2
2
6
1.5
4
3
1
7
2.5
1
6
1
7
3.5
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
6
2
3
4
1.5
4
4
2
5
2.5
1
7
1
6
3.5
1
6
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
5
0.5
Больше Меньше
11
4
5
10
1.5
8
7
3
12
2.5
2
13
2
13
3.5
1
14
1
14
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АПОЭЛ
 15 11 2 2 28 - 8 35
2.
Омония Никосия
 15 9 5 1 31 - 15 32
3.
Анортосис
 15 9 4 2 25 - 12 31
4.
Арис Лимасол
 14 9 2 3 27 - 14 29
5.
Пафос
 15 9 2 4 29 - 10 29
6.
АЕК Ларнака
 15 7 5 3 26 - 17 26
7.
Аполлон
 15 6 4 5 21 - 14 22
8.
Неа Саламина
 15 6 4 5 22 - 20 22
9.
АЕЛ Лимасол
 15 6 1 8 18 - 25 19
10.
Этникос Ахна
 15 3 4 8 19 - 35 13
11.
Закакиу
 15 2 5 8 21 - 39 11
12.
Кармиотисса
 15 2 4 9 16 - 31 10
13.
Отеллос
 15 2 3 10 13 - 25 9
14.
Докса Катокопия
 14 0 1 13 5 - 36 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АПОЭЛ
 7 6 1 0 17 - 3 19
2.
Омония Никосия
 8 5 3 0 19 - 8 18
3.
Арис Лимасол
 7 5 1 1 10 - 4 16
4.
Пафос
 8 5 1 2 14 - 4 16
5.
АЕК Ларнака
 7 4 2 1 19 - 12 14
6.
Неа Саламина
 7 4 1 2 11 - 6 13
7.
АЕЛ Лимасол
 7 4 1 2 11 - 12 13
8.
Анортосис
 8 3 4 1 13 - 9 13
9.
Этникос Ахна
 8 3 2 3 10 - 11 11
10.
Аполлон
 8 3 1 4 8 - 8 10
11.
Кармиотисса
 7 2 3 2 12 - 11 9
12.
Закакиу
 8 1 2 5 8 - 24 5
13.
Отеллос
 7 1 0 6 5 - 13 3
14.
Докса Катокопия
 7 0 1 6 4 - 15 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Анортосис
 7 6 0 1 12 - 3 18
2.
АПОЭЛ
 8 5 1 2 11 - 5 16
3.
Омония Никосия
 7 4 2 1 12 - 7 14
4.
Пафос
 7 4 1 2 15 - 6 13
5.
Арис Лимасол
 7 4 1 2 17 - 10 13
6.
Аполлон
 7 3 3 1 13 - 6 12
7.
АЕК Ларнака
 8 3 3 2 7 - 5 12
8.
Неа Саламина
 8 2 3 3 11 - 14 9
9.
Закакиу
 7 1 3 3 13 - 15 6
10.
АЕЛ Лимасол
 8 2 0 6 7 - 13 6
11.
Отеллос
 8 1 3 4 8 - 12 6
12.
Этникос Ахна
 7 0 2 5 9 - 24 2
13.
Кармиотисса
 8 0 1 7 4 - 20 1
14.
Докса Катокопия
 7 0 0 7 1 - 21 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
АЕК Ларнака Фран Соль 11
Пафос Жайро 10
Омония Никосия Семедо Вилли 8
Этникос Ахна Элиа Мариос 8
Омония Никосия Какулис Андроникос 7
Весь список

Топ нарушителей
Неа Саламина Бехарано Данни 1 7
Неа Саламина Тчаха Серж 1 6
АПОЭЛ Петрович Радосав 7
Этникос Ахна Де Ириондо Мануэль 7
Этникос Ахна Marios Peratikos 1 5
Весь список
  • Первый тайм
  • 53'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 50'
    Экполо Годсвилл получил желтую карточку от судьи
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