Тур: 18. Стадион: Босуил.
Ход матча
8'
0:1
35'
56
Дебаст
Зено
14
Вертонген
Ян
23
Ритс
Матс
17
Леони
Тео
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
34 Батай ЙеллеПолузащитник
-
11 Муйя АрбнорПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Ван Боммел Марк
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
56 Дебаст ЗеноЗащитник
-
14 Вертонген ЯнЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Ритс МатсПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
17 Леони ТеоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
20 Васкес ЛуисНападающий
-
-
Главный тренер: Ример Брайн
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Антверпен
Андерлехт
8 матчей
50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
87.5%
12.5%
0 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
87.5%
37.5%
7 побед 3 ничьи 0 побед
11 матчей
27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед
Первый тайм
63.6%
36.4%
0 побед 7 ничьих 5 побед
Второй тайм
27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед
19 матчей
21.1%
36.8%
42.1%
4 победы 7 ничьих 8 побед
Первый тайм
73.7%
26.3%
0 побед 14 ничьих 5 побед
Второй тайм
36.8%
31.6%
31.6%
7 побед 6 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
5
10
Голов в среднем за матч
0.56
1
Среднее время на гол
162
90
Всего голов
13
10
Голов в среднем за матч
1.3
1.11
Среднее время на гол
69
81
Всего голов
18
20
Голов в среднем за матч
0.95
1.05
Тотал матчей
2.5
15
Больше 79%
Меньше 21%
4
11
Больше 58%
Меньше 42%
8
8
Больше 42%
Меньше 58%
11
3
Больше 16%
Меньше 84%
16
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
Среднее время на гол
95
85
Бомбардиры внутри турнира
Антверпен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Янссен Винсент
|8 (1)
|0.44
|Баликвиша Мишель-Анже
|5
|0.28
|Муйя Арбнор
|4
|0.22
|Эккеленкамп Юрген
|4
|0.22
|Иленикена Джордж
|4
|0.22
|Эджуке Чидера
|2
|0.11
|Керк Джирано
|1
|0.06
|Вермирен Артур
|1
|0.06
|Батай Йелле
|1
|0.06
|Винс Сэмюэл
|1
|0.06
|Алдервейрельд Тоби
|0
|0
|Де Лат Ричи
|0
|0
|Юсуф Альхассан
|0
|0
|Ондрейка Якоб
|0
|0
|Авила Гастон
|0
|0
|Ван Ден Босх Зено
|0
|0
|Кейта Мандела
|0
|0
|Корбани Кобе
|0
|0
Андерлехт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дрейер Андерс
|11 (2)
|0.61
|Дольберг Каспер
|10 (2)
|0.56
|Струйкенс Марио
|3
|0.17
|Амузу Френсис
|3
|0.17
|Леони Тео
|2
|0.11
|Васкес Луис
|2
|0.11
|Вертонген Ян
|1
|0.06
|Н'Диайе Мусса
|1
|0.06
|Дилейни Томас
|1
|0.06
|Сарделла Киллиан
|0
|0
|Азар Торган
|0
|0
|Аугустинссон Людвиг
|0
|0
|Ритс Матс
|0
|0
|Версхарен Яри
|0
|0
|Арнстад Кристиан
|0
|0
Карточки
Антверпен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Янссен Винсент
|4
|0
|Керк Джирано
|2
|0
|Юсуф Альхассан
|2
|0
|Баликвиша Мишель-Анже
|2
|0
|Муйя Арбнор
|2
|0
|Вермирен Артур
|2
|0
|Ван Боммел Марк
|1
|0
|Кулибали Сумайла
|1
|0
|Алдервейрельд Тоби
|1
|0
|Батай Йелле
|1
|0
|Эккеленкамп Юрген
|1
|0
|Ван Ден Босх Зено
|1
|0
|Иленикена Джордж
|1
|0
Андерлехт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дебаст Зено
|4
|1
|Сарделла Киллиан
|3
|0
|Леони Тео
|3
|0
|Дрейер Андерс
|1
|1
|Вертонген Ян
|2
|0
|Дилейни Томас
|2
|0
|Ритс Матс
|2
|0
|Азар Торган
|2
|0
|Аугустинссон Людвиг
|2
|0
|Флипс Алексис
|2
|0
|Патрис Луи
|2
|0
|Васкес Луис
|2
|0
|Шмейхель Каспер
|1
|0
|Диавара Амаду
|1
|0
|Дольберг Каспер
|1
|0
|Арнстад Кристиан
|1
|0
|Н'Диайе Мусса
|1
|0
|Струйкенс Марио
|1
|0
|Brian Riemer
|1
|0
Результаты матчей
Антверпен
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
75% (6)
25% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Андерлехт
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
13% (1)
13% (1)
75% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
6
3
Упущенные победы
0
6
Антверпен
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Андерлехт
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
6
0
Упущенные победы
10
18
Антверпен
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
53% (9)
24% (4)
24% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
41% (7)
24% (4)
Андерлехт
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
24% (4)
35% (6)
41% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
41% (7)
29% (5)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
12
3
Упущенные победы
10
24
Голы по времени матча
Забито
18
15
13 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 6
12 Не забивали 9
6
33%
1
7%
1-15
0
0%
4
27%
16-30
7
39%
3
20%
31-45
1
6%
2
13%
46-60
2
11%
2
13%
61-75
2
11%
3
20%
76-90
Пропущено
6
12
4 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 7
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
2
17%
16-30
2
33%
2
17%
31-45
0
0%
3
25%
46-60
1
17%
2
17%
61-75
1
17%
3
25%
76-90
Забито
13
18
5 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 6
10 Не забивали 9
1
8%
3
17%
1-15
2
15%
1
6%
16-30
2
15%
4
22%
31-45
2
15%
3
17%
46-60
2
15%
2
11%
61-75
4
31%
5
28%
76-90
Пропущено
11
8
4 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 7
1
9%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
3
27%
1
13%
31-45
1
9%
1
13%
46-60
2
18%
3
38%
61-75
4
36%
1
13%
76-90
Забито
31
33
18 В 1-м тайме 16
13 Во 2-м тайме 17
7 Забивали первыми 12
5 Не забивали 1
7
23%
4
12%
1-15
2
6%
5
15%
16-30
9
29%
29%
7
21%
31-45
3
10%
5
15%
46-60
4
13%
4
12%
61-75
6
19%
8
24%
76-90
Пропущено
17
20
8 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 13
7 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 14
2
12%
1
5%
1-15
1
6%
3
15%
16-30
5
29%
29%
3
15%
31-45
1
6%
4
20%
46-60
3
18%
5
25%
61-75
5
29%
29%
4
20%
76-90
Результаты последних матчей
Антверпен
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Антверпен - Барселона 3:2 Серкль Брюгге - Антверпен 1:3 Антверпен - Спортинг Шарлеруа 5:2 Антверпен - АХ Лёвен 1:0
Шахтёр Донецк - Антверпен 1:0 Сент-Трейден - Антверпен 1:1 Антверпен - Стандард 6:0 Порту - Антверпен 2:0 Антверпен - Генк 3:2 Льерс Кемпензонен - Антверпен 1:4 Брюгге - Антверпен 2:1 Антверпен - Порту 1:4 Спортинг Шарлеруа - Антверпен 3:2 Антверпен - Эйпен 4:1 Антверпен - Шахтёр Донецк 2:3 Мехелен - Антверпен 0:0 Антверпен - Гент 0:0 Антверпен - РВДМ 47 0:0 Барселона - Антверпен 5:0 Вестерло - Антверпен 0:3
Андерлехт
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Андерлехт - Стандард 2:2 Андерлехт - Стандард 2:0 Вестерло - Андерлехт 1:3 Андерлехт - РВДМ 47 2:1
Гент - Андерлехт 1:1 Серкль Брюгге - Андерлехт 0:3 Ла Лувьер - Андерлехт 0:1 Андерлехт - АХ Лёвен 5:1 Стандард - Андерлехт 3:2 Андерлехт - Мехелен 3:1 Эйпен - Андерлехт 1:3 Андерлехт - Брюгге 1:1 Кортрейк - Андерлехт 2:2 Генк - Андерлехт 1:1 Андерлехт - Спортинг Шарлеруа 2:1 Андерлехт - Вестерло 2:1 Сент-Трейден - Андерлехт 0:1 Андерлехт - Антверпен 1:0 Унион Сент-Жиллуаз - Андерлехт 2:0 Андерлехт - Аякс 3:0
Результаты матчей
Антверпен
Андерлехт
Точный счет
0:0
2 раза 25%
1:0
2 раза 25%
6:0
2 раза 25%
3:2
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
2:1
3 раза 38%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
5:1
1 раз 13%
Точное количество голов
0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
6
2 раза 25%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
2
4 раза 50%
1
2 раза 25%
3
1 раз 13%
5
1 раз 13%
Точный счет
1:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
1:1
2 раза 22%
1:3
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
Точное количество голов
1
3 раза 33%
0
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
2 раза 22%
1
3 раза 33%
3
3 раза 33%
2
2 раза 22%
0
1 раз 11%
Точный счет
0:0
3 раза 18%
1:0
3 раза 18%
1:1
2 раза 12%
3:2
2 раза 12%
6:0
2 раза 12%
0:3
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
2:1
3 раза 18%
1:1
3 раза 18%
1:3
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
5 раз 29%
0
4 раза 24%
3
3 раза 18%
2
2 раза 12%
6
2 раза 12%
4
1 раз 6%
2
6 раз 35%
1
5 раз 29%
3
4 раза 24%
0
1 раз 6%
5
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Антверпен
Андерлехт
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
44
62
44
26
35
17
26
17
26
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
81
45
54
27
36
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
134
Больше Меньше
161
89
116
611
512
314
116
215
116
215
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|18
|14
|2
|2
|41 - 18
|44
|2.
|1:0
|18
|11
|5
|2
|35 - 19
|38
|3.
|18
|8
|8
|2
|30 - 20
|32
|4.
|0:1
|18
|8
|6
|4
|34 - 15
|30
|5.
|18
|8
|6
|4
|31 - 15
|30
|6.
|0:0
|18
|7
|8
|3
|33 - 18
|29
|7.
|18
|9
|1
|8
|22 - 20
|28
|8.
|18
|5
|8
|5
|21 - 28
|23
|9.
|18
|5
|7
|6
|18 - 25
|22
|10.
|18
|5
|6
|7
|21 - 31
|21
|11.
|18
|5
|4
|9
|16 - 22
|19
|12.
|18
|4
|6
|8
|18 - 28
|18
|13.
|18
|4
|5
|9
|25 - 33
|17
|14.
|18
|4
|3
|11
|20 - 38
|15
|15.
|18
|3
|4
|11
|22 - 34
|13
|16.
|0:0
|18
|2
|5
|11
|12 - 35
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|8
|1
|1
|24 - 9
|25
|2.
|1:0
|8
|6
|2
|0
|18 - 8
|20
|3.
|0:1
|9
|6
|2
|1
|21 - 4
|20
|4.
|9
|5
|4
|0
|20 - 7
|19
|5.
|9
|5
|4
|0
|19 - 10
|19
|6.
|9
|5
|0
|4
|12 - 12
|15
|7.
|9
|4
|3
|2
|14 - 14
|15
|8.
|9
|3
|4
|2
|8 - 7
|13
|9.
|9
|3
|4
|2
|11 - 11
|13
|10.
|9
|3
|3
|3
|8 - 11
|12
|11.
|0:0
|9
|2
|6
|1
|16 - 11
|12
|12.
|9
|3
|2
|4
|7 - 7
|11
|13.
|9
|2
|2
|5
|12 - 11
|8
|14.
|0:0
|9
|2
|2
|5
|8 - 16
|8
|15.
|9
|2
|2
|5
|12 - 21
|8
|16.
|9
|2
|1
|6
|11 - 19
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|6
|1
|1
|17 - 9
|19
|2.
|1:0
|10
|5
|3
|2
|17 - 11
|18
|3.
|0:0
|9
|5
|2
|2
|17 - 7
|17
|4.
|9
|4
|1
|4
|10 - 8
|13
|5.
|9
|3
|4
|2
|11 - 10
|13
|6.
|9
|3
|2
|4
|11 - 8
|11
|7.
|9
|2
|5
|2
|13 - 17
|11
|8.
|0:1
|9
|2
|4
|3
|13 - 11
|10
|9.
|9
|2
|4
|3
|14 - 14
|10
|10.
|9
|2
|3
|4
|10 - 18
|9
|11.
|9
|2
|2
|5
|9 - 15
|8
|12.
|9
|2
|2
|5
|10 - 20
|8
|13.
|9
|2
|1
|6
|8 - 17
|7
|14.
|9
|1
|2
|6
|10 - 23
|5
|15.
|9
|0
|3
|6
|4 - 14
|3
|16.
|0:0
|9
|0
|3
|6
|4 - 19
|3
- — Выход в плей-офф за чемпионский титул
- — Выход в плей-офф Лиги Европы
- — Зона вылета
|Серкль Брюгге
|Денкей Кевин
|13
|Унион Сент-Жиллуаз
|Эль-Амин Амура Мохамед
|12
|Андерлехт
|Дрейер Андерс
|11 (2)
|Сент-Трейден
|Койта Абубакари
|11 (1)
|Андерлехт
|Дольберг Каспер
|10 (1)
|АХ Лёвен
|Мендиль Хамза
|1 9
|Стандард
|Nathan Ngoy
|1 6
|Генк
|Баа Кристофер
|2 4
|Спортинг Шарлеруа
|Илаймахаритра Марко
|1 5
|Серкль Брюгге
|Ван дер Брюгген Ханнес
|6