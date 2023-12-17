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  3. Бельгия
  4. Первый дивизион А 2023-2024
Тур: 18. Стадион: .
Антверпен
1:1
Конец матча
Андерлехт
0'
0:1
8' Гол
Леони Тео
17' Желтая карточка
Аугустинссон Людвиг
35' Желтая карточка
Ван Боммел Марк
67' Желтая карточка
Иленикена Джордж
67' Желтая карточка
Вертонген Ян
70' Желтая карточка
Эккеленкамп Юрген
70' Желтая карточка
Дрейер Андерс
1:1
89' Гол
Иленикена Джордж
90' Желтая карточка
Дебаст Зено
90' Желтая карточка
Brian Riemer
90'+6
1
Бутез
Жан
2
Де
Лат
Ричи
23
Алдервейрельд
Тоби
44
Кулибали
Сумайла
5
Вейндал
Оуэн
48
Вермирен
Артур
27
Кейта
Мандела
7
Керк
Джирано
24
Эккеленкамп
Юрген
19
Эджуке
Чидера
18
Янссен
Винсент
33
Шмейхель
Каспер
54
Сарделла
Киллиан
56
Дебаст
Зено
14
Вертонген
Ян
15
Аугустинссон
Людвиг
29
Струйкенс
Марио
23
Ритс
Матс
10
Версхарен
Яри
36
Дрейер
Андерс
12
Дольберг
Каспер
17
Леони
Тео
Антверпен
4-2-3-1
Андерлехт
4-3-3

История личных встреч

Антверпен
Андерлехт

8 матчей

50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

87.5%
12.5%
0 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

87.5%
37.5%
7 побед 3 ничьи 0 побед

11 матчей

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед

Первый тайм

63.6%
36.4%
0 побед 7 ничьих 5 побед

Второй тайм

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед

19 матчей

21.1%
36.8%
42.1%
4 победы 7 ничьих 8 побед

Первый тайм

73.7%
26.3%
0 побед 14 ничьих 5 побед

Второй тайм

36.8%
31.6%
31.6%
7 побед 6 ничьих 6 побед

История матчей

ПДА
1:0
ПДА
0:0
ПДА
0:0
ПОЗЧТ
2:1
ПОЗЧТ
0:4
ПДА
2:1
ПДА
2:0
ПОЗЧТ
1:0
ПОЗЧТ
2:2
ПДА
1:4
ПДА
1:0
ПДА
0:0
ПДА
1:2
ПОЗЧТ
1:1
ПОЗЧТ
1:2
ПДА
0:1
ПДА
1:1
ПДА
2:1
ПДА
0:0

Голы

Всего голов

5
10

Голов в среднем за матч

0.56
1

Среднее время на гол

162
90

Всего голов

13
10

Голов в среднем за матч

1.3
1.11

Среднее время на гол

69
81

Всего голов

18
20

Голов в среднем за матч

0.95
1.05

Тотал матчей

2.5
15
Больше 79%
Меньше 21%
4
11
Больше 58%
Меньше 42%
8
8
Больше 42%
Меньше 58%
11
3
Больше 16%
Меньше 84%
16
1
Больше 5%
Меньше 95%
18

Среднее время на гол

95
85

Бомбардиры внутри турнира

Антверпен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Янссен Винсент 8 (1) 0.44
Баликвиша Мишель-Анже 5 0.28
Иленикена Джордж 5 0.28
Муйя Арбнор 4 0.22
Эккеленкамп Юрген 4 0.22
Эджуке Чидера 2 0.11
Керк Джирано 1 0.06
Вермирен Артур 1 0.06
Батай Йелле 1 0.06
Винс Сэмюэл 1 0.06
Алдервейрельд Тоби 0 0
Де Лат Ричи 0 0
Юсуф Альхассан 0 0
Ондрейка Якоб 0 0
Авила Гастон 0 0
Ван Ден Босх Зено 0 0
Кейта Мандела 0 0
Корбани Кобе 0 0
Андерлехт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дрейер Андерс 11 (2) 0.61
Дольберг Каспер 10 (2) 0.56
Струйкенс Марио 3 0.17
Амузу Френсис 3 0.17
Леони Тео 2 0.11
Васкес Луис 2 0.11
Вертонген Ян 1 0.06
Н'Диайе Мусса 1 0.06
Дилейни Томас 1 0.06
Сарделла Киллиан 0 0
Азар Торган 0 0
Аугустинссон Людвиг 0 0
Ритс Матс 0 0
Версхарен Яри 0 0
Арнстад Кристиан 0 0

Карточки

Антверпен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Янссен Винсент 4 0
Керк Джирано 2 0
Эккеленкамп Юрген 2 0
Юсуф Альхассан 2 0
Баликвиша Мишель-Анже 2 0
Муйя Арбнор 2 0
Вермирен Артур 2 0
Иленикена Джордж 2 0
Ван Боммел Марк 1 0
Кулибали Сумайла 1 0
Алдервейрельд Тоби 1 0
Батай Йелле 1 0
Ван Ден Босх Зено 1 0
Андерлехт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дебаст Зено 5 1
Дрейер Андерс 2 1
Вертонген Ян 3 0
Сарделла Киллиан 3 0
Леони Тео 3 0
Дилейни Томас 2 0
Ритс Матс 2 0
Азар Торган 2 0
Аугустинссон Людвиг 2 0
Флипс Алексис 2 0
Патрис Луи 2 0
Васкес Луис 2 0
Brian Riemer 2 0
Шмейхель Каспер 1 0
Диавара Амаду 1 0
Дольберг Каспер 1 0
Арнстад Кристиан 1 0
Н'Диайе Мусса 1 0
Струйкенс Марио 1 0

Результаты матчей

Антверпен
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
67% (6)
22% (2)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
Андерлехт
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
13% (1)
13% (1)
75% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

6
3

Упущенные победы

1
7
Антверпен
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Андерлехт
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (4)
50% (5)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

6
0

Упущенные победы

10
18
Антверпен
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (9)
22% (4)
28% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
39% (7)
22% (4)
Андерлехт
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
28% (5)
33% (6)
39% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
39% (7)
33% (6)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

12
3

Упущенные победы

11
25

Голы по времени матча

Забито

19
16
13 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 7
12 Не забивали 9
6
32%
2
13%
1-15
0
0%
4
25%
16-30
7
37%
3
19%
31-45
1
5%
2
13%
46-60
2
11%
2
13%
61-75
3
16%
3
19%
76-90

Пропущено

7
13
5 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 8
2
29%
0
0%
1-15
1
14%
2
15%
16-30
2
29%
2
15%
31-45
0
0%
3
23%
46-60
1
14%
2
15%
61-75
1
14%
4
31%
76-90

Забито

13
18
5 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 6
11 Не забивали 10
1
8%
3
17%
1-15
2
15%
1
6%
16-30
2
15%
4
22%
31-45
2
15%
3
17%
46-60
2
15%
2
11%
61-75
4
31%
5
28%
76-90

Пропущено

11
8
4 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 7
1
9%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
3
27%
1
13%
31-45
1
9%
1
13%
46-60
2
18%
3
38%
61-75
4
36%
1
13%
76-90

Забито

32
34
18 В 1-м тайме 17
14 Во 2-м тайме 17
7 Забивали первыми 13
5 Не забивали 1
7
22%
5
15%
1-15
2
6%
5
15%
16-30
9
28%
7
21%
31-45
3
9%
5
15%
46-60
4
13%
4
12%
61-75
7
22%
8
24%
76-90

Пропущено

18
21
9 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 14
8 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 15
3
17%
1
5%
1-15
1
6%
3
14%
16-30
5
28%
3
14%
31-45
1
6%
4
19%
46-60
3
17%
5
24%
61-75
5
28%
5
24%
76-90

Результаты последних матчей

Антверпен
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Антверпен - Барселона 3:2 Серкль Брюгге - Антверпен 1:3 Антверпен - Спортинг Шарлеруа 5:2 Антверпен - АХ Лёвен 1:0
Шахтёр Донецк - Антверпен 1:0 Сент-Трейден - Антверпен 1:1 Антверпен - Стандард 6:0 Порту - Антверпен 2:0 Антверпен - Генк 3:2 Льерс Кемпензонен - Антверпен 1:4 Брюгге - Антверпен 2:1 Антверпен - Порту 1:4 Спортинг Шарлеруа - Антверпен 3:2 Антверпен - Эйпен 4:1 Антверпен - Шахтёр Донецк 2:3 Мехелен - Антверпен 0:0 Антверпен - Гент 0:0 Антверпен - РВДМ 47 0:0 Барселона - Антверпен 5:0 Вестерло - Антверпен 0:3
Андерлехт
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Андерлехт - Стандард 2:2 Андерлехт - Стандард 2:0 Вестерло - Андерлехт 1:3 Андерлехт - РВДМ 47 2:1
Гент - Андерлехт 1:1 Серкль Брюгге - Андерлехт 0:3 Ла Лувьер - Андерлехт 0:1 Андерлехт - АХ Лёвен 5:1 Стандард - Андерлехт 3:2 Андерлехт - Мехелен 3:1 Эйпен - Андерлехт 1:3 Андерлехт - Брюгге 1:1 Кортрейк - Андерлехт 2:2 Генк - Андерлехт 1:1 Андерлехт - Спортинг Шарлеруа 2:1 Андерлехт - Вестерло 2:1 Сент-Трейден - Андерлехт 0:1 Андерлехт - Антверпен 1:0 Унион Сент-Жиллуаз - Андерлехт 2:0 Андерлехт - Аякс 3:0

Результаты матчей

Антверпен
Андерлехт

Точный счет

0:0
2 раза 22%
1:0
2 раза 22%
6:0
2 раза 22%
1:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
2:1
3 раза 38%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
5:1
1 раз 13%

Точное количество голов

1
3 раза 33%
0
2 раза 22%
6
2 раза 22%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
2
4 раза 50%
1
2 раза 25%
3
1 раз 13%
5
1 раз 13%

Точный счет

1:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
1:1
3 раза 30%
1:3
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%

Точное количество голов

1
3 раза 33%
0
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
2 раза 22%
1
4 раза 40%
3
3 раза 30%
2
2 раза 20%
0
1 раз 10%

Точный счет

0:0
3 раза 17%
1:0
3 раза 17%
1:1
3 раза 17%
3:2
2 раза 11%
6:0
2 раза 11%
0:3
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
1:1
4 раза 22%
2:1
3 раза 17%
1:3
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
6 раз 33%
0
4 раза 22%
3
3 раза 17%
2
2 раза 11%
6
2 раза 11%
4
1 раз 6%
2
6 раз 33%
1
6 раз 33%
3
4 раза 22%
0
1 раз 6%
5
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Антверпен
Андерлехт

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
4
5
1.5
6
2
4
5
2.5
2
6
3
6
3.5
1
7
2
7
4.5
1
7
2
7
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
9
1
4
5
1.5
5
5
2
7
2.5
3
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
4
0.5
Больше Меньше
17
1
8
10
1.5
11
7
6
12
2.5
5
13
3
15
3.5
1
17
2
16
4.5
1
17
2
16
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Унион Сент-Жиллуаз
 18 14 2 2 41 - 18 44
2.
Андерлехт
 18 10 6 2 35 - 20 36
3.
Гент
 18 8 8 2 30 - 20 32
4.
Антверпен
 18 8 7 3 35 - 15 31
5.
Генк
 4:0 18 8 7 3 37 - 18 31
6.
Брюгге
 18 8 6 4 31 - 15 30
7.
Серкль Брюгге
 18 9 1 8 22 - 20 28
8.
Сент-Трейден
 18 5 8 5 21 - 28 23
9.
Стандард
 18 5 7 6 18 - 25 22
10.
РВДМ 47
 18 5 6 7 21 - 31 21
11.
Мехелен
 18 5 4 9 16 - 22 19
12.
Спортинг Шарлеруа
 18 4 6 8 18 - 28 18
13.
Вестерло
 18 4 5 9 25 - 33 17
14.
Эйпен
 18 4 3 11 20 - 38 15
15.
АХ Лёвен
 18 3 4 11 22 - 34 13
16.
Кортрейк
 0:4 18 2 4 12 12 - 39 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Унион Сент-Жиллуаз
 10 8 1 1 24 - 9 25
2.
Антверпен
 9 6 3 0 22 - 4 21
3.
Андерлехт
 8 6 2 0 18 - 8 20
4.
Брюгге
 9 5 4 0 20 - 7 19
5.
Гент
 9 5 4 0 19 - 10 19
6.
Серкль Брюгге
 9 5 0 4 12 - 12 15
7.
Спортинг Шарлеруа
 9 4 3 2 14 - 14 15
8.
Генк
 4:0 9 3 5 1 20 - 11 14
9.
Стандард
 9 3 4 2 8 - 7 13
10.
РВДМ 47
 9 3 4 2 11 - 11 13
11.
Сент-Трейден
 9 3 3 3 8 - 11 12
12.
Мехелен
 9 3 2 4 7 - 7 11
13.
АХ Лёвен
 9 2 2 5 12 - 11 8
14.
Кортрейк
 0:4 9 2 2 5 8 - 16 8
15.
Эйпен
 9 2 2 5 12 - 21 8
16.
Вестерло
 9 2 1 6 11 - 19 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Унион Сент-Жиллуаз
 8 6 1 1 17 - 9 19
2.
Генк
 4:0 9 5 2 2 17 - 7 17
3.
Андерлехт
 10 4 4 2 17 - 12 16
4.
Серкль Брюгге
 9 4 1 4 10 - 8 13
5.
Гент
 9 3 4 2 11 - 10 13
6.
Брюгге
 9 3 2 4 11 - 8 11
7.
Сент-Трейден
 9 2 5 2 13 - 17 11
8.
Антверпен
 9 2 4 3 13 - 11 10
9.
Вестерло
 9 2 4 3 14 - 14 10
10.
Стандард
 9 2 3 4 10 - 18 9
11.
Мехелен
 9 2 2 5 9 - 15 8
12.
РВДМ 47
 9 2 2 5 10 - 20 8
13.
Эйпен
 9 2 1 6 8 - 17 7
14.
АХ Лёвен
 9 1 2 6 10 - 23 5
15.
Спортинг Шарлеруа
 9 0 3 6 4 - 14 3
16.
Кортрейк
 0:4 9 0 2 7 4 - 23 2
  • — Выход в плей-офф за чемпионский титул
  • — Выход в плей-офф Лиги Европы
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Серкль Брюгге Денкей Кевин 13
Унион Сент-Жиллуаз Эль-Амин Амура Мохамед 12
Андерлехт Дрейер Андерс 11 (2)
Сент-Трейден Койта Абубакари 11 (1)
Андерлехт Дольберг Каспер 10 (1)
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Топ нарушителей
АХ Лёвен Мендиль Хамза 1 9
Стандард Nathan Ngoy 1 6
Генк Баа Кристофер 2 4
Спортинг Шарлеруа Илаймахаритра Марко 1 5
Андерлехт Дебаст Зено 1 5
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