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  3. Бельгия
  4. Первый дивизион А 2023-2024
Тур: 18. Стадион: .
Генк
4:0
Второй тайм: 90'
Кортрейк
0'
1:0
23' Гол
Пейнтсил Джозеф
45' Желтая карточка
Авенатти Фелипе
2:0
49' Гол
Сор Коллинс
3:0
54' Гол
Пейнтсил Джозеф
58' Желтая карточка
Мампасси Марк Рене
4:0
60' Пенальти
Хейнен Бриан
26
Вандервоордт
Маартен
23
Муньос
Даниэль
46
Куэста
Карлос
2
Маккензи
Марк
18
Кайембе
Йорис
8
Хейнен
Бриан
17
Грошовски
Патрик
28
Пейнтсил
Джозеф
10
Эль-Ханнус
Билаль
7
Фадера
Алию
14
Сор
Коллинс
1
Tom
Vandenberghe
66
Радованович
Александар
44
Сильва
Жоао
4
Мампасси
Марк
Рене
11
Dion
De
Neve
6
Мессату
Наэль
27
Сиссако
Абдулайе
16
Кана
Марко
20
Авенатти
Фелипе
39
Дэвис
Айзек
70
Бруно
Массимо
Генк
4-2-3-1
Кортрейк
4-3-3

История личных встреч

Генк
Кортрейк

18 матчей

94.4%
5.6%
17 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

55.6%
16.7%
27.7%
10 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

83.3%
33.3%
15 побед 6 ничьих 0 побед

11 матчей

45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 6 побед

Первый тайм

90.9%
9.1%
0 побед 10 ничьих 6 побед

Второй тайм

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 5 побед

29 матчей

58.6%
20.7%
20.7%
17 побед 6 ничьих 6 побед

Первый тайм

34.5%
44.8%
20.7%
10 побед 13 ничьих 6 побед

Второй тайм

51.7%
31%
17.3%
15 побед 9 ничьих 5 побед

История матчей

ПДА
0:3
ПДА
1:0
ПДА
2:1
ПДА
2:0
ПДА
1:2
ПДА
2:1
ПДА
2:0
ПДА
0:1
ПДА
2:1
ПДА
1:1
ПДА
3:3
К
1:0
К
3:2
ПДА
2:3
ПДА
0:0
ЛППОЗПВЛЕ
3:0
ЛППОЗПВЛЕ
0:3
ЛП
3:0
ЛП
4:1
ЛП
1:0
ЛП
1:0
ЛЖ
3:0
ЛЖ
1:1
ЛЖ
2:2
ЛЖ
1:0
ЛЖ
2:0
ЛЖ
1:1
ЛЖ
3:4
ПЛ
2:0

Голы

Всего голов

27
24

Голов в среднем за матч

1.93
1.6

Среднее время на гол

46
56

Всего голов

22
6

Голов в среднем за матч

1.47
0.43

Среднее время на гол

61
210

Всего голов

49
30

Голов в среднем за матч

1.69
1.03

Тотал матчей

2.5
28
Больше 97%
Меньше 3%
1
22
Больше 76%
Меньше 24%
7
15
Больше 52%
Меньше 48%
14
6
Больше 21%
Меньше 79%
23
5
Больше 17%
Меньше 83%
24
2
Больше 7%
Меньше 93%
27
1
Больше 3%
Меньше 97%
28

Среднее время на гол

53
87

Бомбардиры внутри турнира

Генк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пейнтсил Джозеф 6 0.33
Хейнен Бриан 5 (2) 0.28
Муньос Даниэль 5 0.28
Арокодаре Толуваласе 4 0.22
Сор Коллинс 4 0.22
Эль-Ханнус Билаль 3 0.17
Зекири Анди 3 0.17
Кайембе Йорис 1 0.06
Баа Кристофер 1 0.06
Куэста Карлос 1 0.06
Аль-Эйт-Хадж Ануар 1 0.06
Фадера Алию 1 0.06
Галарса Матиас 1 0.06
Грошовски Патрик 0 0
Маккензи Марк 0 0
Ойен Люка 0 0
Кортрейк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дэвис Айзек 4 0.22
Dion De Neve 2 0.11
Abdelkahar Kadri 2 0.11
Авенатти Фелипе 2 (1) 0.11
Оджо Шейи 1 0.06
Tom Vandenberghe 1 0.06
Бруно Массимо 0 0
Энен Давид 0 0
Сиссако Абдулайе 0 0
Райан Алебиосу 0 0

Карточки

Генк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Баа Кристофер 4 2
Муньос Даниэль 4 0
Куэста Карлос 3 0
Пейнтсил Джозеф 3 0
Фадера Алию 3 0
Галарса Матиас 3 0
Эль-Ханнус Билаль 3 0
Грошовски Патрик 2 0
Зекири Анди 2 0
Хейнен Бриан 2 0
Кайембе Йорис 2 0
Маккензи Марк 2 0
Артеага Херардо 1 0
Аль-Эйт-Хадж Ануар 1 0
Сор Коллинс 1 0
Ойен Люка 1 0
Кортрейк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Авенатти Фелипе 4 1
Малинов Кристиян 5 0
Мессату Наэль 5 0
Кана Марко 3 1
Эль-Идрисси Мунем 4 0
Сильва Жоао 3 0
Радованович Александар 2 0
Аудоор Линнт 2 0
Мампасси Марк Рене 2 0
Dion De Neve 2 0
Martin Wasinski 2 0
Abdelkahar Kadri 2 0
Бруно Массимо 1 0
Оджо Шейи 1 0
Сиссако Абдулайе 1 0
Мбайо Дилан 1 0
Майтен Александр 1 0
Lars Montegnies 1 0

Результаты матчей

Генк
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Кортрейк
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

9
6
Генк
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
11% (1)
67% (6)
Кортрейк
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
25% (2)
75% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
63% (5)
38% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

4
5

Волевые победы

4
12

Упущенные победы

14
6
Генк
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
24% (4)
41% (7)
35% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
29% (5)
41% (7)
Кортрейк
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
12% (2)
41% (7)
47% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
47% (8)
24% (4)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

5
6

Волевые победы

5
12

Упущенные победы

23
12

Голы по времени матча

Забито

16
6
6 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
11 Не забивали 13
1
6%
2
33%
1-15
3
19%
2
33%
16-30
2
13%
0
0%
31-45
3
19%
0
0%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
5
31%
2
33%
76-90

Пропущено

11
17
6 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 8
2
18%
1
6%
1-15
1
9%
2
12%
16-30
3
27%
7
41%
31-45
1
9%
4
24%
46-60
1
9%
3
18%
61-75
3
27%
0
0%
76-90

Забито

16
8
7 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 4
10 Не забивали 11
0
0%
0
0%
1-15
2
13%
2
25%
16-30
5
31%
1
13%
31-45
2
13%
2
25%
46-60
3
19%
2
25%
61-75
4
25%
1
13%
76-90

Пропущено

8
16
3 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 12
3 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 8
2
25%
1
6%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
1
13%
1
6%
31-45
0
0%
4
25%
46-60
4
50%
2
13%
61-75
1
13%
6
38%
76-90

Забито

32
14
13 В 1-м тайме 7
19 Во 2-м тайме 7
9 Забивали первыми 6
4 Не забивали 7
1
3%
2
14%
1-15
5
16%
4
29%
16-30
7
22%
1
7%
31-45
5
16%
2
14%
46-60
5
16%
2
14%
61-75
9
28%
3
21%
76-90

Пропущено

19
33
9 В 1-м тайме 14
10 Во 2-м тайме 19
7 Пропускали первыми 11
12 Не пропускали 16
4
21%
2
6%
1-15
1
5%
4
12%
16-30
4
21%
8
24%
31-45
1
5%
8
24%
46-60
5
26%
5
15%
61-75
4
21%
6
18%
76-90

Результаты последних матчей

Генк
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Генк - Чукарички 2:0 Эйпен - Генк 1:3 Остенде - Генк 3:1 Генк - Гент 2:2
Фиорентина - Генк 2:1 Стандард - Генк 1:0 Генк - АХ Лёвен 3:1 Ференцварош - Генк 1:1 Антверпен - Генк 3:2 ЮРСЛ Визе - Генк 0:4 Кортрейк - Генк 0:3 Генк - Ференцварош 0:0 Генк - Мехелен 4:0 Гент - Генк 1:1 Чукарички - Генк 0:2 Генк - Вестерло 3:3 Брюгге - Генк 1:1 Генк - Сент-Трейден 3:3 Генк - Фиорентина 2:2 Унион Сент-Жиллуаз - Генк 0:2
Кортрейк
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Кортрейк - Вестерло 1:2 Кортрейк - РВДМ 47 0:1 Эйпен - Кортрейк 1:1 Кортрейк - Мехелен 0:3
Унион Сент-Жиллуаз - Кортрейк 3:0 РВДМ 47 - Кортрейк 1:1 Дендер - Кортрейк 1:1 Кортрейк - Генк 0:3 Кортрейк - Брюгге 1:0 Вестерло - Кортрейк 1:0 Кортрейк - Серкль Брюгге 2:1 Спортинг Шарлеруа - Кортрейк 1:0 Кортрейк - Андерлехт 2:2 АХ Лёвен - Кортрейк 3:0 Кортрейк - Стандард 1:1 Кортрейк - Эйпен 1:3 Антверпен - Кортрейк 6:0 Кортрейк - Сент-Трейден 0:1 Гент - Кортрейк 3:2 Кортрейк - Волендам 2:1

Результаты матчей

Генк
Кортрейк

Точный счет

3:3
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
0:3
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%

Точное количество голов

3
3 раза 38%
0
2 раза 25%
1
1 раз 13%
2
1 раз 13%
4
1 раз 13%
1
4 раза 44%
0
3 раза 33%
2
2 раза 22%

Точный счет

1:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
0:4
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
1:0
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
3:0
2 раза 25%
3:2
1 раз 13%
6:0
1 раз 13%

Точное количество голов

1
3 раза 33%
2
2 раза 22%
3
2 раза 22%
0
1 раз 11%
4
1 раз 11%
0
5 раз 63%
1
2 раза 25%
2
1 раз 13%

Точный счет

1:1
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
3:3
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
1:0
3 раза 18%
1:1
3 раза 18%
0:3
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
6:0
1 раз 6%

Точное количество голов

3
5 раз 29%
1
4 раза 24%
0
3 раза 18%
2
3 раза 18%
4
2 раза 12%
0
8 раз 47%
1
6 раз 35%
2
3 раза 18%

Тоталы голов в матче

Генк
Кортрейк

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
6
3
5
3
1.5
2
7
4
4
2.5
1
7
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
0.5
Больше Меньше
3
5
5
4
1.5
1
7
3
6
2.5
1
8
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
3
0.5
Больше Меньше
9
8
10
7
1.5
3
14
7
10
2.5
2
15
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Унион Сент-Жиллуаз
 18 14 2 2 41 - 18 44
2.
Андерлехт
 18 10 6 2 35 - 20 36
3.
Гент
 18 8 8 2 30 - 20 32
4.
Антверпен
 18 8 7 3 35 - 15 31
5.
Генк
 4:0 18 8 7 3 37 - 18 31
6.
Брюгге
 18 8 6 4 31 - 15 30
7.
Серкль Брюгге
 18 9 1 8 22 - 20 28
8.
Сент-Трейден
 18 5 8 5 21 - 28 23
9.
Стандард
 18 5 7 6 18 - 25 22
10.
РВДМ 47
 18 5 6 7 21 - 31 21
11.
Мехелен
 18 5 4 9 16 - 22 19
12.
Спортинг Шарлеруа
 18 4 6 8 18 - 28 18
13.
Вестерло
 18 4 5 9 25 - 33 17
14.
Эйпен
 18 4 3 11 20 - 38 15
15.
АХ Лёвен
 18 3 4 11 22 - 34 13
16.
Кортрейк
 0:4 18 2 4 12 12 - 39 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Унион Сент-Жиллуаз
 10 8 1 1 24 - 9 25
2.
Антверпен
 9 6 3 0 22 - 4 21
3.
Андерлехт
 8 6 2 0 18 - 8 20
4.
Брюгге
 9 5 4 0 20 - 7 19
5.
Гент
 9 5 4 0 19 - 10 19
6.
Серкль Брюгге
 9 5 0 4 12 - 12 15
7.
Спортинг Шарлеруа
 9 4 3 2 14 - 14 15
8.
Генк
 4:0 9 3 5 1 20 - 11 14
9.
Стандард
 9 3 4 2 8 - 7 13
10.
РВДМ 47
 9 3 4 2 11 - 11 13
11.
Сент-Трейден
 9 3 3 3 8 - 11 12
12.
Мехелен
 9 3 2 4 7 - 7 11
13.
АХ Лёвен
 9 2 2 5 12 - 11 8
14.
Кортрейк
 0:4 9 2 2 5 8 - 16 8
15.
Эйпен
 9 2 2 5 12 - 21 8
16.
Вестерло
 9 2 1 6 11 - 19 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Унион Сент-Жиллуаз
 8 6 1 1 17 - 9 19
2.
Генк
 4:0 9 5 2 2 17 - 7 17
3.
Андерлехт
 10 4 4 2 17 - 12 16
4.
Серкль Брюгге
 9 4 1 4 10 - 8 13
5.
Гент
 9 3 4 2 11 - 10 13
6.
Брюгге
 9 3 2 4 11 - 8 11
7.
Сент-Трейден
 9 2 5 2 13 - 17 11
8.
Антверпен
 9 2 4 3 13 - 11 10
9.
Вестерло
 9 2 4 3 14 - 14 10
10.
Стандард
 9 2 3 4 10 - 18 9
11.
Мехелен
 9 2 2 5 9 - 15 8
12.
РВДМ 47
 9 2 2 5 10 - 20 8
13.
Эйпен
 9 2 1 6 8 - 17 7
14.
АХ Лёвен
 9 1 2 6 10 - 23 5
15.
Спортинг Шарлеруа
 9 0 3 6 4 - 14 3
16.
Кортрейк
 0:4 9 0 2 7 4 - 23 2
  • — Выход в плей-офф за чемпионский титул
  • — Выход в плей-офф Лиги Европы
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Серкль Брюгге Денкей Кевин 13
Унион Сент-Жиллуаз Эль-Амин Амура Мохамед 12
Андерлехт Дрейер Андерс 11 (2)
Сент-Трейден Койта Абубакари 11 (1)
Андерлехт Дольберг Каспер 10 (1)
Весь список

Топ нарушителей
АХ Лёвен Мендиль Хамза 1 9
Стандард Nathan Ngoy 1 6
Генк Баа Кристофер 2 4
Спортинг Шарлеруа Илаймахаритра Марко 1 5
Андерлехт Дебаст Зено 1 5
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      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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      Авенатти Фелипе получил желтую карточку от судьи
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