Тур: 18. Стадион: Чегека Арена.
0'
1:0
23' ГолПейнтсил Джозеф
45' Желтая карточкаАвенатти Фелипе
2:0
49' ГолСор Коллинс
3:0
54' ГолПейнтсил Джозеф
58' Желтая карточкаМампасси Марк Рене
4:0
60' ПенальтиХейнен Бриан
90'+3
Ход матча
23'
1:0
45'
49'
2:0
54'
3:0
60'
4:0
77'
14
Сор
Коллинс
44
Сильва
Жоао
11
Dion
De
Neve
16
Кана
Марко
39
Дэвис
Айзек
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Сор КоллинсНападающий
- Запасные игроки
-
41 Пендерс МайкВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
24 Ойен ЛюкаНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Вранкен Вутер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
44 Сильва ЖоаоЗащитник
- Защитник
-
11 Dion De NeveЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Кана МаркоПолузащитник
- Нападающий
-
39 Дэвис АйзекНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
95 Пирар ЛюкаВратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
54 Оджо ШейиПолузащитник
-
89 Аудоор ЛиннтПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Джозеф Акпала
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Генк
Кортрейк
18 матчей
94.4%
5.6%
17 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
55.6%
16.7%
27.7%
10 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
83.3%
33.3%
15 побед 6 ничьих 0 побед
11 матчей
45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 6 побед
Первый тайм
90.9%
9.1%
0 побед 10 ничьих 6 побед
Второй тайм
27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 5 побед
29 матчей
58.6%
20.7%
20.7%
17 побед 6 ничьих 6 побед
Первый тайм
34.5%
44.8%
20.7%
10 побед 13 ничьих 6 побед
Второй тайм
51.7%
31%
17.3%
15 побед 9 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
27
24
Голов в среднем за матч
1.93
1.6
Среднее время на гол
46
56
Всего голов
22
6
Голов в среднем за матч
1.47
0.43
Среднее время на гол
61
210
Всего голов
49
30
Голов в среднем за матч
1.69
1.03
Тотал матчей
2.5
28
Больше 97%
Меньше 3%
1
22
Больше 76%
Меньше 24%
7
15
Больше 52%
Меньше 48%
14
6
Больше 21%
Меньше 79%
23
5
Больше 17%
Меньше 83%
24
2
Больше 7%
Меньше 93%
27
1
Больше 3%
Меньше 97%
28
Среднее время на гол
53
87
Бомбардиры внутри турнира
Генк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пейнтсил Джозеф
|6
|0.33
|Хейнен Бриан
|5 (2)
|0.28
|Муньос Даниэль
|5
|0.28
|Арокодаре Толуваласе
|4
|0.22
|Сор Коллинс
|4
|0.22
|Эль-Ханнус Билаль
|3
|0.17
|Зекири Анди
|3
|0.17
|Кайембе Йорис
|1
|0.06
|Баа Кристофер
|1
|0.06
|Куэста Карлос
|1
|0.06
|Аль-Эйт-Хадж Ануар
|1
|0.06
|Фадера Алию
|1
|0.06
|Галарса Матиас
|1
|0.06
|Грошовски Патрик
|0
|0
|Маккензи Марк
|0
|0
|Ойен Люка
|0
|0
Кортрейк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дэвис Айзек
|4
|0.22
|Dion De Neve
|2
|0.11
|Abdelkahar Kadri
|2
|0.11
|Авенатти Фелипе
|2 (1)
|0.11
|Оджо Шейи
|1
|0.06
|Tom Vandenberghe
|1
|0.06
|Бруно Массимо
|0
|0
|Энен Давид
|0
|0
|Сиссако Абдулайе
|0
|0
|Райан Алебиосу
|0
|0
Карточки
Генк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Баа Кристофер
|4
|2
|Муньос Даниэль
|4
|0
|Куэста Карлос
|3
|0
|Пейнтсил Джозеф
|3
|0
|Фадера Алию
|3
|0
|Галарса Матиас
|3
|0
|Эль-Ханнус Билаль
|3
|0
|Грошовски Патрик
|2
|0
|Зекири Анди
|2
|0
|Хейнен Бриан
|2
|0
|Кайембе Йорис
|2
|0
|Маккензи Марк
|2
|0
|Артеага Херардо
|1
|0
|Аль-Эйт-Хадж Ануар
|1
|0
|Сор Коллинс
|1
|0
|Ойен Люка
|1
|0
Кортрейк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Авенатти Фелипе
|4
|1
|Малинов Кристиян
|5
|0
|Мессату Наэль
|5
|0
|Кана Марко
|3
|1
|Эль-Идрисси Мунем
|4
|0
|Сильва Жоао
|3
|0
|Радованович Александар
|2
|0
|Аудоор Линнт
|2
|0
|Мампасси Марк Рене
|2
|0
|Dion De Neve
|2
|0
|Martin Wasinski
|2
|0
|Abdelkahar Kadri
|2
|0
|Бруно Массимо
|1
|0
|Оджо Шейи
|1
|0
|Сиссако Абдулайе
|1
|0
|Мбайо Дилан
|1
|0
|Майтен Александр
|1
|0
|Lars Montegnies
|1
|0
Результаты матчей
Генк
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
Кортрейк
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
9
6
Генк
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
11% (1)
67% (6)
Кортрейк
100%
0 побед 7 поражений
Первый тайм
0% (0)
22% (2)
78% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
56% (5)
44% (4)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
4
6
Волевые победы
4
12
Упущенные победы
14
6
Генк
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
28% (5)
39% (7)
33% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
28% (5)
39% (7)
Кортрейк
35.7%
64.3%
5 побед 9 поражений
Первый тайм
11% (2)
39% (7)
50% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
44% (8)
28% (5)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
5
7
Волевые победы
5
12
Упущенные победы
23
12
Голы по времени матча
Забито
20
6
7 В 1-м тайме 4
13 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 2
11 Не забивали 14
1
5%
2
33%
1-15
4
20%
2
33%
16-30
2
10%
0
0%
31-45
6
30%
0
0%
46-60
2
10%
0
0%
61-75
5
25%
2
33%
76-90
Пропущено
11
21
6 В 1-м тайме 11
5 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 7
6 Не пропускали 9
2
18%
1
5%
1-15
1
9%
3
14%
16-30
3
27%
7
33%
31-45
1
9%
7
33%
46-60
1
9%
3
14%
61-75
3
27%
0
0%
76-90
Забито
16
8
7 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 4
11 Не забивали 12
0
0%
0
0%
1-15
2
13%
2
25%
16-30
5
31%
1
13%
31-45
2
13%
2
25%
46-60
3
19%
2
25%
61-75
4
25%
1
13%
76-90
Пропущено
8
16
3 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 12
3 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 8
2
25%
1
6%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
1
13%
1
6%
31-45
0
0%
4
25%
46-60
4
50%
2
13%
61-75
1
13%
6
38%
76-90
Забито
36
14
14 В 1-м тайме 7
22 Во 2-м тайме 7
10 Забивали первыми 6
4 Не забивали 8
1
3%
2
14%
1-15
6
17%
4
29%
16-30
7
19%
1
7%
31-45
8
22%
2
14%
46-60
5
14%
2
14%
61-75
9
25%
3
21%
76-90
Пропущено
19
37
9 В 1-м тайме 15
10 Во 2-м тайме 22
7 Пропускали первыми 12
12 Не пропускали 17
4
21%
2
5%
1-15
1
5%
5
14%
16-30
4
21%
8
22%
31-45
1
5%
11
30%
30%
46-60
5
26%
5
14%
61-75
4
21%
6
16%
76-90
Результаты последних матчей
Генк
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Генк - Чукарички 2:0 Эйпен - Генк 1:3 Остенде - Генк 3:1 Генк - Гент 2:2
Фиорентина - Генк 2:1 Стандард - Генк 1:0 Генк - АХ Лёвен 3:1 Ференцварош - Генк 1:1 Антверпен - Генк 3:2 ЮРСЛ Визе - Генк 0:4 Кортрейк - Генк 0:3 Генк - Ференцварош 0:0 Генк - Мехелен 4:0 Гент - Генк 1:1 Чукарички - Генк 0:2 Генк - Вестерло 3:3 Брюгге - Генк 1:1 Генк - Сент-Трейден 3:3 Генк - Фиорентина 2:2 Унион Сент-Жиллуаз - Генк 0:2
Кортрейк
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Кортрейк - Вестерло 1:2 Кортрейк - РВДМ 47 0:1 Эйпен - Кортрейк 1:1 Кортрейк - Мехелен 0:3
Унион Сент-Жиллуаз - Кортрейк 3:0 РВДМ 47 - Кортрейк 1:1 Дендер - Кортрейк 1:1 Кортрейк - Генк 0:3 Кортрейк - Брюгге 1:0 Вестерло - Кортрейк 1:0 Кортрейк - Серкль Брюгге 2:1 Спортинг Шарлеруа - Кортрейк 1:0 Кортрейк - Андерлехт 2:2 АХ Лёвен - Кортрейк 3:0 Кортрейк - Стандард 1:1 Кортрейк - Эйпен 1:3 Антверпен - Кортрейк 6:0 Кортрейк - Сент-Трейден 0:1 Гент - Кортрейк 3:2 Кортрейк - Волендам 2:1
Результаты матчей
Генк
Кортрейк
Точный счет
4:0
2 раза 22%
3:3
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
0:3
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
Точное количество голов
3
3 раза 33%
0
2 раза 22%
4
2 раза 22%
1
1 раз 11%
2
1 раз 11%
1
4 раза 44%
0
3 раза 33%
2
2 раза 22%
Точный счет
1:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
0:4
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
1:0
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
3:0
2 раза 22%
3:2
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
6:0
1 раз 11%
Точное количество голов
1
3 раза 33%
2
2 раза 22%
3
2 раза 22%
0
1 раз 11%
4
1 раз 11%
0
6 раз 67%
1
2 раза 22%
2
1 раз 11%
Точный счет
1:1
3 раза 17%
0:1
2 раза 11%
3:3
2 раза 11%
4:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
1:0
3 раза 17%
1:1
3 раза 17%
0:3
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
6:0
1 раз 6%
Точное количество голов
3
5 раз 28%
1
4 раза 22%
0
3 раза 17%
2
3 раза 17%
4
3 раза 17%
0
9 раз 50%
1
6 раз 33%
2
3 раза 17%
Тоталы голов в матче
Генк
Кортрейк
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
63
63
27
54
27
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
81
Больше Меньше
36
54
18
36
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
153
Больше Меньше
99
117
315
810
315
- — Выход в плей-офф за чемпионский титул
- — Выход в плей-офф Лиги Европы
- — Зона вылета
|Серкль Брюгге
|Денкей Кевин
|13
|Унион Сент-Жиллуаз
|Эль-Амин Амура Мохамед
|12
|Андерлехт
|Дрейер Андерс
|11 (2)
|Сент-Трейден
|Койта Абубакари
|11 (1)
|Андерлехт
|Дольберг Каспер
|10 (1)
|АХ Лёвен
|Мендиль Хамза
|1 9
|Стандард
|Nathan Ngoy
|1 6
|Генк
|Баа Кристофер
|2 4
|Спортинг Шарлеруа
|Илаймахаритра Марко
|1 5
|Андерлехт
|Дебаст Зено
|1 5