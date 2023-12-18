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  4. Суперлига Индии 2023-2024
Тур: 1.
Пенджаб
 
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Ченнаин
Прогноз на матч от Liveresult
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Пенджаб
Ничья
Ченнаин
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Все Коэффициенты
16
Чхемзонг
Киран
12
Khaiminthang
Lhungdim
74
Nongmaikapam
Meitei
5
Хациисаяс
Димитриос
45
Nitesh
Darjee
80
Amarjit
Singh
Kiyam
23
Asish
Pradhan
99
Luka
Majcen
2
Tekcham
Singh
11
Samuel
Kynshi
8
Талаль
Мехди
24
Debjit
Majumder
33
Bikash
Yumnam
16
Голуи
Сартхак
3
Эдвардз
Райан
6
Ankit
Mukherjee
37
Yumkhaibam
Jiteshwor
Singh
30
Ayush
Adhikari
10
Connor
Shields
50
Кривелларо
Рафаэл
7
Ninthoinganba
Meetei
17
Мюррей
Джордан
Пенджаб
Ченнаин

История личных встреч

Пенджаб
Ченнаин

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

СИ
5:1

Голы

Всего голов

5
0

Голов в среднем за матч

5
0

Среднее время на гол

18
0

Всего голов

5
1

Голов в среднем за матч

5
1

Среднее время на гол

18
90

Бомбардиры внутри турнира

Пенджаб
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Luka Majcen 3 0.3
Juan Mera 1 0.1
Хациисаяс Димитриос 1 0.1
Krishananda Singh Khungdongbam 1 0.1
Nikhil Prabhu 1 0.1
Melroy Assisi 1 0.1
Талаль Мехди 0 0
Amarjit Singh Kiyam 0 0
Krishnananda Khundongbam 0 0
Nongmaikapam Meitei 0 0
Ченнаин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кривелларо Рафаэл 3 (2) 0.3
Мюррей Джордан 3 (2) 0.3
Connor Shields 3 0.3
Ninthoinganba Meetei 2 0.2
Чоудхари Фарух 1 0.1
Rahim Ali 1 0.1
Эдвардз Райан 1 0.1
Vincy Barretto 1 0.1
Ankit Mukherjee 0 0

Карточки

Пенджаб
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Nikhil Prabhu 4 0
Хациисаяс Димитриос 2 1
Melroy Assisi 1 1
Khaiminthang Lhungdim 2 0
Nitesh Darjee 2 0
Luka Majcen 1 0
Juan Mera 1 0
Prasanth Karuthadathkuni 1 0
Талаль Мехди 1 0
Ravi Kumar 1 0
Amarjit Singh Kiyam 1 0
Mashoor Thangalakath 1 0
Amarjit Singh 1 0
Kingslee Fernandes 1 0
Nongmaikapam Meitei 1 0
Ченнаин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эдвардз Райан 2 1
Чоудхари Фарух 2 0
Rahim Ali 2 0
Bikash Yumnam 2 0
Irfan Yadwad 2 0
Кривелларо Рафаэл 1 0
Connor Shields 1 0
Debjit Majumder 1 0
Ankit Mukherjee 1 0
Ayush Adhikari 1 0
Yumkhaibam Jiteshwor Singh 1 0
Aakash Sangwan 1 0
Alexander Romario Jesuraj 1 0
Оуэн Койл 1 0

Результаты матчей

Пенджаб
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Ченнаин
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
5
Пенджаб
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
Ченнаин
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

11
6

Упущенные победы

3
9
Пенджаб
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
50% (5)
10% (1)
Ченнаин
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
60% (6)
0% (0)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
20% (2)
70% (7)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

11
6

Упущенные победы

5
14

Голы по времени матча

Забито

2
6
0 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 3
8 Не забивали 7
0
0%
4
67%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

3
10
1 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
0
0%
1
10%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
4
40%
31-45
1
33%
2
20%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
1
33%
2
20%
76-90

Забито

6
10
4 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 3
6 Не забивали 6
0
0%
1
10%
1-15
3
50%
3
30%
16-30
1
17%
1
10%
31-45
1
17%
3
30%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
2
20%
76-90

Пропущено

14
7
8 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
1
7%
1
14%
1-15
4
29%
2
29%
16-30
3
21%
1
14%
31-45
1
7%
1
14%
46-60
2
14%
1
14%
61-75
3
21%
1
14%
76-90

Забито

8
16
4 В 1-м тайме 11
4 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 6
4 Не забивали 3
0
0%
5
31%
1-15
3
38%
4
25%
16-30
1
13%
2
13%
31-45
1
13%
3
19%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
2
25%
2
13%
76-90

Пропущено

17
17
9 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 7
1
6%
2
12%
1-15
4
24%
2
12%
16-30
4
24%
5
29%
29%
31-45
2
12%
3
18%
46-60
2
12%
2
12%
61-75
4
24%
3
18%
76-90

Результаты последних матчей

Пенджаб
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Пенджаб - Керала Бластерс 0:1 Ист Бенгал - Пенджаб 0:0 Бенгалуру - Пенджаб 3:3 Пенджаб - Хайдарабад 1:1
Мумбаи Сити - Пенджаб 2:1 Ченнаин - Пенджаб 5:1 Джамшедпур - Пенджаб 0:0 Пенджаб - Нортист Юнайтед 1:1 Гоа - Пенджаб 1:0 АТК - Пенджаб 3:1 Четхэм - Пенджаб 4:0 Спортинг Халса - Пенджаб 3:3 Пенджаб - Крей Велли 1:2 Пенджаб - Эббсфлит 0:6 Пенджаб - ТРАУ 2:0 Раджастан Юнайтед - Пенджаб 0:4 Пенджаб - Черчиль Бразерз 3:1 Пенджаб - Судева 8:0 НИРОКА - Пенджаб 0:1 Аиджал - Пенджаб 0:1
Ченнаин
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Ченнаин - Бенгалуру 2:0 Джамшедпур - Ченнаин 2:2 Керала Бластерс - Ченнаин 3:3 Ченнаин - Ист Бенгал 1:1
Ченнаин - Гоа 0:3 Ченнаин - Пенджаб 5:1 Хайдарабад - Ченнаин 0:1 Ченнаин - АТК 1:3 Нортист Юнайтед - Ченнаин 3:0 Дели Динамос - Ченнаин 2:0 Ченнаин - Нортист Юнайтед 4:3 Гоа - Ченнаин 1:2 Ченнаин - Ист Бенгал 2:0 Керала Бластерс - Ченнаин 2:1 Ченнаин - Дели Динамос 2:2 Бенгалуру - Ченнаин 3:1 Ченнаин - АТК 0:0 Хайдарабад - Ченнаин 1:1 Джамшедпур - Ченнаин 2:2 Мумбаи Сити - Ченнаин 2:1

Результаты матчей

Пенджаб
Ченнаин

Точный счет

1:1
2 раза 67%
0:1
1 раз 33%
0:3
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
5:1
1 раз 20%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
5
1 раз 20%

Точный счет

0:0
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
5:1
1 раз 14%
0:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%

Точное количество голов

0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
3
1 раз 14%
0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Точный счет

0:0
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
5:1
1 раз 10%
2:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
5:1
1 раз 10%

Точное количество голов

1
5 раз 50%
0
4 раза 40%
3
1 раз 10%
0
3 раза 30%
1
3 раза 30%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%
5
1 раз 10%

Тоталы голов в матче

Пенджаб
Ченнаин

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
4
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
3
2
1
6
1.5
2
3
1
6
2.5
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
4
0.5
Больше Меньше
7
3
1
9
1.5
4
6
1
9
2.5
2
8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гоа
 8 6 2 0 11 - 3 20
2.
Керала Бластерс
 10 6 2 2 14 - 10 20
3.
АТК
 7 6 1 0 17 - 7 19
4.
Дели Динамос
 9 5 2 2 17 - 11 17
5.
Мумбаи Сити
 8 4 4 0 13 - 6 16
6.
Ченнаин
 10 3 3 4 15 - 18 12
7.
Ист Бенгал
 9 2 4 3 11 - 8 10
8.
Нортист Юнайтед
 10 2 4 4 11 - 16 10
9.
Бенгалуру
 11 2 4 5 11 - 18 10
10.
Джамшедпур
 10 1 3 6 6 - 11 6
11.
Пенджаб
 10 0 5 5 8 - 17 5
12.
Хайдарабад
 10 0 4 6 5 - 14 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Керала Бластерс
 6 4 2 0 10 - 6 14
2.
Дели Динамос
 5 4 1 0 11 - 4 13
3.
Гоа
 5 4 1 0 6 - 2 13
4.
Мумбаи Сити
 4 2 2 0 5 - 3 8
5.
Бенгалуру
 5 2 2 1 6 - 8 8
6.
Ист Бенгал
 6 2 2 2 9 - 5 8
7.
Нортист Юнайтед
 6 2 2 2 9 - 8 8
8.
АТК
 3 2 1 0 6 - 3 7
9.
Ченнаин
 5 2 1 2 9 - 8 7
10.
Джамшедпур
 5 1 2 2 5 - 6 5
11.
Пенджаб
 3 0 2 1 2 - 3 2
12.
Хайдарабад
 3 0 1 2 1 - 4 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АТК
 4 4 0 0 11 - 4 12
2.
Мумбаи Сити
 4 2 2 0 8 - 3 8
3.
Гоа
 3 2 1 0 5 - 1 7
4.
Керала Бластерс
 4 2 0 2 4 - 4 6
5.
Ченнаин
 5 1 2 2 6 - 10 5
6.
Дели Динамос
 4 1 1 2 6 - 7 4
7.
Хайдарабад
 7 0 3 4 4 - 10 3
8.
Пенджаб
 7 0 3 4 6 - 14 3
9.
Ист Бенгал
 3 0 2 1 2 - 3 2
10.
Нортист Юнайтед
 4 0 2 2 2 - 8 2
11.
Бенгалуру
 6 0 2 4 5 - 10 2
12.
Джамшедпур
 5 0 1 4 1 - 5 1
  • — Выход в 1/2 финала
  • — Выход в 1/4 финала

Топ бомбардиров
Мумбаи Сити Перейра Диас Хорхе 6
Керала Бластерс Диамантакос Димитрис 5 (1)
Ист Бенгал Cleiton Silva 5
Дели Динамос Кришна Рой 4
Ченнаин Кривелларо Рафаэл 3 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Нортист Юнайтед Бемаммер Мохаммед 5
Мумбаи Сити Ван Нифф Юлл 1 3
Бенгалуру Синг Наорем Рошан 2 1
Дели Динамос Ahmed Jahouh 4
Ист Бенгал Пардо Хосе Антонио 4
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