Тур: 1.
Прогноз на матч от Liveresult
99
Luka
Majcen
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Luka MajcenПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
-
14 Juan MeraНападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Вергетис Стайкос
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
-
-
22 Sachu Siby
-
18 Sourav Das
-
-
-
29 Irfan Yadwad
-
Главный тренер: Койл Оуэн
История личных встреч
Пенджаб
Ченнаин
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
5
0
Голов в среднем за матч
5
0
Среднее время на гол
18
0
Всего голов
5
1
Голов в среднем за матч
5
1
Среднее время на гол
18
90
Бомбардиры внутри турнира
Пенджаб
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Luka Majcen
|3
|0.3
|Juan Mera
|1
|0.1
|Хациисаяс Димитриос
|1
|0.1
|Krishananda Singh Khungdongbam
|1
|0.1
|Nikhil Prabhu
|1
|0.1
|Melroy Assisi
|1
|0.1
|Талаль Мехди
|0
|0
|Amarjit Singh Kiyam
|0
|0
|Krishnananda Khundongbam
|0
|0
|Nongmaikapam Meitei
|0
|0
Ченнаин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кривелларо Рафаэл
|3 (2)
|0.3
|Мюррей Джордан
|3 (2)
|0.3
|Connor Shields
|3
|0.3
|Ninthoinganba Meetei
|2
|0.2
|Чоудхари Фарух
|1
|0.1
|Rahim Ali
|1
|0.1
|Эдвардз Райан
|1
|0.1
|Vincy Barretto
|1
|0.1
|Ankit Mukherjee
|0
|0
Карточки
Пенджаб
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Nikhil Prabhu
|4
|0
|Хациисаяс Димитриос
|2
|1
|Melroy Assisi
|1
|1
|Khaiminthang Lhungdim
|2
|0
|Nitesh Darjee
|2
|0
|Luka Majcen
|1
|0
|Juan Mera
|1
|0
|Prasanth Karuthadathkuni
|1
|0
|Талаль Мехди
|1
|0
|Ravi Kumar
|1
|0
|Amarjit Singh Kiyam
|1
|0
|Mashoor Thangalakath
|1
|0
|Amarjit Singh
|1
|0
|Kingslee Fernandes
|1
|0
|Nongmaikapam Meitei
|1
|0
Ченнаин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эдвардз Райан
|2
|1
|Чоудхари Фарух
|2
|0
|Rahim Ali
|2
|0
|Bikash Yumnam
|2
|0
|Irfan Yadwad
|2
|0
|Кривелларо Рафаэл
|1
|0
|Connor Shields
|1
|0
|Debjit Majumder
|1
|0
|Ankit Mukherjee
|1
|0
|Ayush Adhikari
|1
|0
|Yumkhaibam Jiteshwor Singh
|1
|0
|Aakash Sangwan
|1
|0
|Alexander Romario Jesuraj
|1
|0
|Оуэн Койл
|1
|0
Результаты матчей
Пенджаб
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Ченнаин
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
2
5
Пенджаб
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
Ченнаин
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
11
6
Упущенные победы
3
9
Пенджаб
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
50% (5)
10% (1)
Ченнаин
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
60% (6)
0% (0)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
20% (2)
70% (7)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
11
6
Упущенные победы
5
14
Голы по времени матча
Забито
2
6
0 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 3
8 Не забивали 7
0
0%
4
67%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
3
10
1 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
0
0%
1
10%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
4
40%
31-45
1
33%
2
20%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
1
33%
2
20%
76-90
Забито
6
10
4 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 3
6 Не забивали 6
0
0%
1
10%
1-15
3
50%
3
30%
16-30
1
17%
1
10%
31-45
1
17%
3
30%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
2
20%
76-90
Пропущено
14
7
8 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
1
7%
1
14%
1-15
4
29%
2
29%
16-30
3
21%
1
14%
31-45
1
7%
1
14%
46-60
2
14%
1
14%
61-75
3
21%
1
14%
76-90
Забито
8
16
4 В 1-м тайме 11
4 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 6
4 Не забивали 3
0
0%
5
31%
1-15
3
38%
4
25%
16-30
1
13%
2
13%
31-45
1
13%
3
19%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
2
25%
2
13%
76-90
Пропущено
17
17
9 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 7
1
6%
2
12%
1-15
4
24%
2
12%
16-30
4
24%
5
29%
29%
31-45
2
12%
3
18%
46-60
2
12%
2
12%
61-75
4
24%
3
18%
76-90
Результаты последних матчей
Пенджаб
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Пенджаб - Керала Бластерс 0:1 Ист Бенгал - Пенджаб 0:0 Бенгалуру - Пенджаб 3:3 Пенджаб - Хайдарабад 1:1
Мумбаи Сити - Пенджаб 2:1 Ченнаин - Пенджаб 5:1 Джамшедпур - Пенджаб 0:0 Пенджаб - Нортист Юнайтед 1:1 Гоа - Пенджаб 1:0 АТК - Пенджаб 3:1 Четхэм - Пенджаб 4:0 Спортинг Халса - Пенджаб 3:3 Пенджаб - Крей Велли 1:2 Пенджаб - Эббсфлит 0:6 Пенджаб - ТРАУ 2:0 Раджастан Юнайтед - Пенджаб 0:4 Пенджаб - Черчиль Бразерз 3:1 Пенджаб - Судева 8:0 НИРОКА - Пенджаб 0:1 Аиджал - Пенджаб 0:1
Ченнаин
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Ченнаин - Бенгалуру 2:0 Джамшедпур - Ченнаин 2:2 Керала Бластерс - Ченнаин 3:3 Ченнаин - Ист Бенгал 1:1
Ченнаин - Гоа 0:3 Ченнаин - Пенджаб 5:1 Хайдарабад - Ченнаин 0:1 Ченнаин - АТК 1:3 Нортист Юнайтед - Ченнаин 3:0 Дели Динамос - Ченнаин 2:0 Ченнаин - Нортист Юнайтед 4:3 Гоа - Ченнаин 1:2 Ченнаин - Ист Бенгал 2:0 Керала Бластерс - Ченнаин 2:1 Ченнаин - Дели Динамос 2:2 Бенгалуру - Ченнаин 3:1 Ченнаин - АТК 0:0 Хайдарабад - Ченнаин 1:1 Джамшедпур - Ченнаин 2:2 Мумбаи Сити - Ченнаин 2:1
Результаты матчей
Пенджаб
Ченнаин
Точный счет
1:1
2 раза 67%
0:1
1 раз 33%
0:3
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
5:1
1 раз 20%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
5
1 раз 20%
Точный счет
0:0
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
5:1
1 раз 14%
0:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%
Точное количество голов
0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
3
1 раз 14%
0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
Точный счет
0:0
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
5:1
1 раз 10%
2:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
5:1
1 раз 10%
Точное количество голов
1
5 раз 50%
0
4 раза 40%
3
1 раз 10%
0
3 раза 30%
1
3 раза 30%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%
5
1 раз 10%
Тоталы голов в матче
Пенджаб
Ченнаин
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
41
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
32
16
23
16
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
64
Больше Меньше
73
19
46
19
28
- — Выход в 1/2 финала
- — Выход в 1/4 финала
|Мумбаи Сити
|Перейра Диас Хорхе
|6
|Керала Бластерс
|Диамантакос Димитрис
|5 (1)
|Ист Бенгал
|Cleiton Silva
|5
|Дели Динамос
|Кришна Рой
|4
|Ченнаин
|Кривелларо Рафаэл
|3 (5)
|Нортист Юнайтед
|Бемаммер Мохаммед
|5
|Мумбаи Сити
|Ван Нифф Юлл
|1 3
|Бенгалуру
|Синг Наорем Рошан
|2 1
|Дели Динамос
|Ahmed Jahouh
|4
|Ист Бенгал
|Пардо Хосе Антонио
|4
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Пенджаб - Ченнаин
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