Тур: 15.
0:0
Первый тайм: 26'
0'
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Наби АдилПолузащитник
-
21 Альсё БрианПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
77 Aleksa Puric
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Georgios Petrakis
- Основной состав
- Вратарь
-
3 КажуЗащитник
- Защитник
-
20 Яго СтивЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Гомис ЯнникПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
19 Сане МамадуЗащитник
- Защитник
-
37 Сёке ЮлиусПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
91 Mislav Zadro
-
27 Zakaria Sawo
-
-
Главный тренер: Шпилевский Алексей
История личных встреч
Докса Катокопия
Арис Лимасол
6 матчей
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
116.7%
33.3%
7 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
66.7%
3 победы 4 ничьи 0 побед
13 матчей
15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 11 побед
Первый тайм
38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 5 побед
Второй тайм
23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 9 побед
19 матчей
21.1%
21.1%
57.8%
4 победы 4 ничьи 11 побед
Первый тайм
36.8%
36.8%
26.4%
7 побед 7 ничьих 5 побед
Второй тайм
15.8%
36.8%
47.4%
3 победы 7 ничьих 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
13
10
Голов в среднем за матч
1.44
1
Среднее время на гол
62
90
Всего голов
24
10
Голов в среднем за матч
2.4
1.11
Среднее время на гол
37
81
Всего голов
37
20
Голов в среднем за матч
1.95
1.05
Тотал матчей
2.5
16
Больше 84%
Меньше 16%
3
12
Больше 63%
Меньше 37%
7
6
Больше 32%
Меньше 68%
13
2
Больше 11%
Меньше 89%
17
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
Среднее время на гол
46
85
Бомбардиры внутри турнира
Докса Катокопия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Асанте Эрнест
|1
|0.07
|Труич Никола
|1
|0.07
|Велковски Димитар
|1
|0.07
|Садик Берат
|1 (1)
|0.07
Арис Лимасол
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гомис Янник
|4 (1)
|0.27
|Кокорин Александр
|3
|0.2
|Стемпиньски Мариуш
|3
|0.2
|Моннор Джейден
|3
|0.2
|Шуманский Артем
|3 (1)
|0.2
|Шполярич Матья
|2
|0.13
|Маямбела Михлали
|2
|0.13
|Бенгтссон Лео
|2
|0.13
|Урошевич Слободан
|1
|0.07
|Кажу
|1
|0.07
|Струски Кароль
|1
|0.07
|Николич Велько
|1
|0.07
|Шави Уоррен
|1
|0.07
Карточки
Докса Катокопия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ньярко Эрнест
|6
|0
|Альсё Бриан
|5
|0
|Наби Адил
|4
|0
|Трайчевски Душко
|3
|0
|Стилиану Мариос
|3
|0
|Evangelos Kyriakou
|3
|0
|Фофана Гессума
|3
|0
|Труич Никола
|1
|1
|Шишковски Дамьян
|1
|1
|Джа-Джедже Брис
|2
|0
|Пантич Александар
|2
|0
|Мухаммед Муса
|2
|0
|Хасселбайнк Глеофило
|2
|0
|Садик Берат
|1
|0
|Сецерович Аднан
|1
|0
|Велковски Димитар
|1
|0
|Aleksa Puric
|1
|0
|Nicolai Skoglund
|1
|0
Арис Лимасол
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Яго Стив
|3
|1
|Урошевич Слободан
|4
|0
|Маямбела Михлали
|4
|0
|Сёке Юлиус
|4
|0
|Кокорин Александр
|3
|0
|Кажу
|3
|0
|Гомис Янник
|3
|0
|Бенгтссон Лео
|3
|0
|Браун Морган
|3
|0
|Мукету-Муссунда Алекс
|3
|0
|Брорссон Франц
|1
|1
|Струски Кароль
|2
|0
|Шуманский Артем
|2
|0
|Шави Уоррен
|2
|0
|Моннор Джейден
|2
|0
|Zakaria Sawo
|0
|1
|Стемпиньски Мариуш
|1
|0
|Ванаилсон Лусиано
|1
|0
|Николич Велько
|1
|0
|Сане Мамаду
|1
|0
Результаты матчей
Докса Катокопия
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)
Арис Лимасол
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
4
3
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
5
5
Докса Катокопия
100%
7 побед 0 поражений
Первый тайм
71% (5)
29% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (7)
0% (0)
0% (0)
Арис Лимасол
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
71% (5)
29% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Сухие победы
6
3
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
22
1
Упущенные победы
0
11
Докса Катокопия
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
43% (6)
29% (4)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
29% (4)
21% (3)
Арис Лимасол
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
43% (6)
43% (6)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
43% (6)
43% (6)
Сухие победы
6
4
Сухие поражения
4
3
Волевые победы
22
3
Упущенные победы
5
16
Голы по времени матча
Забито
5
18
4 В 1-м тайме 10
1 Во 2-м тайме 8
1 Забивали первыми 5
11 Не забивали 7
0
0%
3
17%
1-15
3
60%
1
6%
16-30
1
20%
6
33%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
5
28%
61-75
0
0%
3
17%
76-90
Пропущено
14
9
7 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 4
3
21%
0
0%
1-15
3
21%
0
0%
16-30
1
7%
2
22%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
2
14%
2
22%
61-75
5
36%
4
44%
76-90
Забито
0
11
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 8
0 Забивали первыми 5
14 Не забивали 8
0
0%
1
9%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
0
0%
3
27%
61-75
0
0%
3
27%
76-90
Пропущено
22
3
7 В 1-м тайме 1
15 Во 2-м тайме 2
7 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 3
2
9%
1
33%
1-15
4
18%
0
0%
16-30
1
5%
0
0%
31-45
3
14%
1
33%
46-60
5
23%
1
33%
61-75
7
32%
0
0%
76-90
Забито
5
29
4 В 1-м тайме 13
1 Во 2-м тайме 16
1 Забивали первыми 10
11 Не забивали 1
0
0%
4
14%
1-15
3
60%
3
10%
16-30
1
20%
6
21%
31-45
1
20%
2
7%
46-60
0
0%
8
28%
61-75
0
0%
6
21%
76-90
Пропущено
36
12
14 В 1-м тайме 3
22 Во 2-м тайме 9
13 Пропускали первыми 4
14 Не пропускали 7
5
14%
1
8%
1-15
7
19%
0
0%
16-30
2
6%
2
17%
31-45
3
8%
2
17%
46-60
7
19%
3
25%
61-75
12
33%
4
33%
76-90
Результаты последних матчей
Докса Катокопия
(20 матчей)
5%
10%
85%
1 победа 2 ничьи 17 поражений
АЕЛ Лимасол - Докса Катокопия 2:0 АПОЭЛ - Докса Катокопия 5:0 Докса Катокопия - Кармиотисса 2:2 Неа Саламина - Докса Катокопия 2:0
Докса Катокопия - Омония 29-го Мая 0:1 Докса Катокопия - Отеллос 0:2 Этникос Ахна - Докса Катокопия 2:0 Докса Катокопия - Анортосис 0:2 Аполлон - Докса Катокопия 4:0 Докса Катокопия - Омония Никосия 1:3 Пафос - Докса Катокопия 4:0 Докса Катокопия - Закакиу 1:3 Докса Катокопия - АЕК Ларнака 0:2 Арис Лимасол - Докса Катокопия 2:1 Докса Катокопия - АЕЛ Лимасол 0:1 АЕЛ Лимасол - Докса Катокопия 1:1 Докса Катокопия - Неа Саламина 0:1 Олимпиакос Никосия - Докса Катокопия 1:2 Докса Катокопия - Акритас Хлоракас 1:3 Докса Катокопия - Эносис 0:1
Арис Лимасол
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Арис Лимасол - Спарта Прага 1:3 АЕК Ларнака - Арис Лимасол 2:1 АЕЛ Лимасол - Арис Лимасол 0:4 Рейнджерс - Арис Лимасол 1:1
Арис Лимасол - АПОЭЛ 1:0 Кармиотисса - Арис Лимасол 4:1 Бетис - Арис Лимасол 4:1 Арис Лимасол - Неа Саламина 2:1 Отеллос - Арис Лимасол 0:1 Арис Лимасол - Бетис 0:1 Арис Лимасол - Этникос Ахна 2:0 Анортосис - Арис Лимасол 2:3 Арис Лимасол - Рейнджерс 2:1 Арис Лимасол - Аполлон 0:1 Омония Никосия - Арис Лимасол 2:2 Спарта Прага - Арис Лимасол 3:2 Арис Лимасол - Пафос 1:1 Закакиу - Арис Лимасол 0:5 Арис Лимасол - Слован Братислава 6:2 Арис Лимасол - Докса Катокопия 2:1
Результаты матчей
Докса Катокопия
Арис Лимасол
Точный счет
0:2
3 раза 43%
1:3
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:0
2 раза 29%
2:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
Точное количество голов
0
4 раза 57%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
2
4 раза 57%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
Точный счет
2:0
3 раза 43%
4:0
2 раза 29%
2:1
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
0:4
1 раз 14%
0:5
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
Точное количество голов
0
6 раз 86%
1
1 раз 14%
1
3 раза 43%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
5
1 раз 14%
Точный счет
0:2
3 раза 21%
2:0
3 раза 21%
1:3
2 раза 14%
4:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
2:1
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
0:4
1 раз 7%
0:5
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
Точное количество голов
0
10 раз 71%
1
3 раза 21%
2
1 раз 7%
1
5 раз 36%
2
5 раз 36%
0
1 раз 7%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Докса Катокопия
Арис Лимасол
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
34
Больше Меньше
61
16
43
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
16
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
410
Больше Меньше
131
113
86
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|11
|2
|2
|28 - 8
|35
|2.
|15
|9
|5
|1
|31 - 15
|32
|3.
|15
|9
|4
|2
|25 - 12
|31
|4.
|0:0
|15
|9
|3
|3
|27 - 14
|30
|5.
|15
|9
|2
|4
|29 - 10
|29
|6.
|15
|7
|5
|3
|26 - 17
|26
|7.
|15
|6
|4
|5
|21 - 14
|22
|8.
|15
|6
|4
|5
|22 - 20
|22
|9.
|15
|6
|1
|8
|18 - 25
|19
|10.
|15
|3
|4
|8
|19 - 35
|13
|11.
|15
|2
|5
|8
|21 - 39
|11
|12.
|15
|2
|4
|9
|16 - 31
|10
|13.
|15
|2
|3
|10
|13 - 25
|9
|14.
|0:0
|15
|0
|2
|13
|5 - 36
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|6
|1
|0
|17 - 3
|19
|2.
|8
|5
|3
|0
|19 - 8
|18
|3.
|0:0
|7
|5
|1
|1
|10 - 4
|16
|4.
|8
|5
|1
|2
|14 - 4
|16
|5.
|7
|4
|2
|1
|19 - 12
|14
|6.
|7
|4
|1
|2
|11 - 6
|13
|7.
|7
|4
|1
|2
|11 - 12
|13
|8.
|8
|3
|4
|1
|13 - 9
|13
|9.
|8
|3
|2
|3
|10 - 11
|11
|10.
|8
|3
|1
|4
|8 - 8
|10
|11.
|7
|2
|3
|2
|12 - 11
|9
|12.
|8
|1
|2
|5
|8 - 24
|5
|13.
|7
|1
|0
|6
|5 - 13
|3
|14.
|0:0
|8
|0
|2
|6
|4 - 15
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|6
|0
|1
|12 - 3
|18
|2.
|8
|5
|1
|2
|11 - 5
|16
|3.
|7
|4
|2
|1
|12 - 7
|14
|4.
|0:0
|8
|4
|2
|2
|17 - 10
|14
|5.
|7
|4
|1
|2
|15 - 6
|13
|6.
|7
|3
|3
|1
|13 - 6
|12
|7.
|8
|3
|3
|2
|7 - 5
|12
|8.
|8
|2
|3
|3
|11 - 14
|9
|9.
|7
|1
|3
|3
|13 - 15
|6
|10.
|8
|2
|0
|6
|7 - 13
|6
|11.
|8
|1
|3
|4
|8 - 12
|6
|12.
|7
|0
|2
|5
|9 - 24
|2
|13.
|8
|0
|1
|7
|4 - 20
|1
|14.
|0:0
|7
|0
|0
|7
|1 - 21
|0
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|АЕК Ларнака
|Фран Соль
|11
|Пафос
|Жайро
|10
|Омония Никосия
|Семедо Вилли
|8
|Этникос Ахна
|Элиа Мариос
|8
|Омония Никосия
|Какулис Андроникос
|7
|Неа Саламина
|Бехарано Данни
|1 7
|Неа Саламина
|Тчаха Серж
|1 6
|АПОЭЛ
|Петрович Радосав
|7
|Этникос Ахна
|Де Ириондо Мануэль
|7
|Этникос Ахна
|Marios Peratikos
|1 5