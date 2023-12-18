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  3. Кипр
  4. Первый дивизион 2023-2024
Тур: 15.
Докса Катокопия
0:0
Первый тайм: 26'
Арис Лимасол
0'
Лучшие коэффициенты
Докса Катокопия
Ничья
Арис Лимасол
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Докса Катокопия
Арис Лимасол

История личных встреч

Докса Катокопия
Арис Лимасол

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

116.7%
33.3%
7 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
66.7%
3 победы 4 ничьи 0 побед

13 матчей

15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 11 побед

Первый тайм

38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 5 побед

Второй тайм

23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 9 побед

19 матчей

21.1%
21.1%
57.8%
4 победы 4 ничьи 11 побед

Первый тайм

36.8%
36.8%
26.4%
7 побед 7 ничьих 5 побед

Второй тайм

15.8%
36.8%
47.4%
3 победы 7 ничьих 9 побед

История матчей

ПД
2:1
ПД
2:1
ПД
1:2
ПД
1:0
ПД
1:2
ПД
1:0
ПД
2:1
ПД
0:1
ПД
4:1
ПД
3:1
ПД
4:0
ПД
4:3
ПД
1:1
ПД
1:1
ПД
2:1
ПД
2:0
ПД
3:1
ПД
1:1
ПД
2:2

Голы

Всего голов

13
10

Голов в среднем за матч

1.44
1

Среднее время на гол

62
90

Всего голов

24
10

Голов в среднем за матч

2.4
1.11

Среднее время на гол

37
81

Всего голов

37
20

Голов в среднем за матч

1.95
1.05

Тотал матчей

2.5
16
Больше 84%
Меньше 16%
3
12
Больше 63%
Меньше 37%
7
6
Больше 32%
Меньше 68%
13
2
Больше 11%
Меньше 89%
17
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
18

Среднее время на гол

46
85

Бомбардиры внутри турнира

Докса Катокопия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Асанте Эрнест 1 0.07
Труич Никола 1 0.07
Велковски Димитар 1 0.07
Садик Берат 1 (1) 0.07
Арис Лимасол
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гомис Янник 4 (1) 0.27
Кокорин Александр 3 0.2
Стемпиньски Мариуш 3 0.2
Моннор Джейден 3 0.2
Шуманский Артем 3 (1) 0.2
Шполярич Матья 2 0.13
Маямбела Михлали 2 0.13
Бенгтссон Лео 2 0.13
Урошевич Слободан 1 0.07
Кажу 1 0.07
Струски Кароль 1 0.07
Николич Велько 1 0.07
Шави Уоррен 1 0.07

Карточки

Докса Катокопия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ньярко Эрнест 6 0
Альсё Бриан 5 0
Наби Адил 4 0
Трайчевски Душко 3 0
Стилиану Мариос 3 0
Evangelos Kyriakou 3 0
Фофана Гессума 3 0
Труич Никола 1 1
Шишковски Дамьян 1 1
Джа-Джедже Брис 2 0
Пантич Александар 2 0
Мухаммед Муса 2 0
Хасселбайнк Глеофило 2 0
Садик Берат 1 0
Сецерович Аднан 1 0
Велковски Димитар 1 0
Aleksa Puric 1 0
Nicolai Skoglund 1 0
Арис Лимасол
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Яго Стив 3 1
Урошевич Слободан 4 0
Маямбела Михлали 4 0
Сёке Юлиус 4 0
Кокорин Александр 3 0
Кажу 3 0
Гомис Янник 3 0
Бенгтссон Лео 3 0
Браун Морган 3 0
Мукету-Муссунда Алекс 3 0
Брорссон Франц 1 1
Струски Кароль 2 0
Шуманский Артем 2 0
Шави Уоррен 2 0
Моннор Джейден 2 0
Zakaria Sawo 0 1
Стемпиньски Мариуш 1 0
Ванаилсон Лусиано 1 0
Николич Велько 1 0
Сане Мамаду 1 0

Результаты матчей

Докса Катокопия
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)
Арис Лимасол
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

4
3

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

5
5
Докса Катокопия
100%
7 побед 0 поражений
Первый тайм
71% (5)
29% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (7)
0% (0)
0% (0)
Арис Лимасол
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
71% (5)
29% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)

Сухие победы

6
3

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

22
1

Упущенные победы

0
11
Докса Катокопия
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
43% (6)
29% (4)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
29% (4)
21% (3)
Арис Лимасол
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
43% (6)
43% (6)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
43% (6)
43% (6)

Сухие победы

6
4

Сухие поражения

4
3

Волевые победы

22
3

Упущенные победы

5
16

Голы по времени матча

Забито

5
18
4 В 1-м тайме 10
1 Во 2-м тайме 8
1 Забивали первыми 5
11 Не забивали 7
0
0%
3
17%
1-15
3
60%
1
6%
16-30
1
20%
6
33%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
5
28%
61-75
0
0%
3
17%
76-90

Пропущено

14
9
7 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 4
3
21%
0
0%
1-15
3
21%
0
0%
16-30
1
7%
2
22%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
2
14%
2
22%
61-75
5
36%
4
44%
76-90

Забито

0
11
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 8
0 Забивали первыми 5
14 Не забивали 8
0
0%
1
9%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
0
0%
3
27%
61-75
0
0%
3
27%
76-90

Пропущено

22
3
7 В 1-м тайме 1
15 Во 2-м тайме 2
7 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 3
2
9%
1
33%
1-15
4
18%
0
0%
16-30
1
5%
0
0%
31-45
3
14%
1
33%
46-60
5
23%
1
33%
61-75
7
32%
0
0%
76-90

Забито

5
29
4 В 1-м тайме 13
1 Во 2-м тайме 16
1 Забивали первыми 10
11 Не забивали 1
0
0%
4
14%
1-15
3
60%
3
10%
16-30
1
20%
6
21%
31-45
1
20%
2
7%
46-60
0
0%
8
28%
61-75
0
0%
6
21%
76-90

Пропущено

36
12
14 В 1-м тайме 3
22 Во 2-м тайме 9
13 Пропускали первыми 4
14 Не пропускали 7
5
14%
1
8%
1-15
7
19%
0
0%
16-30
2
6%
2
17%
31-45
3
8%
2
17%
46-60
7
19%
3
25%
61-75
12
33%
4
33%
76-90

Результаты последних матчей

Докса Катокопия
(20 матчей)
5%
10%
85%
1 победа 2 ничьи 17 поражений
АЕЛ Лимасол - Докса Катокопия 2:0 АПОЭЛ - Докса Катокопия 5:0 Докса Катокопия - Кармиотисса 2:2 Неа Саламина - Докса Катокопия 2:0
Докса Катокопия - Омония 29-го Мая 0:1 Докса Катокопия - Отеллос 0:2 Этникос Ахна - Докса Катокопия 2:0 Докса Катокопия - Анортосис 0:2 Аполлон - Докса Катокопия 4:0 Докса Катокопия - Омония Никосия 1:3 Пафос - Докса Катокопия 4:0 Докса Катокопия - Закакиу 1:3 Докса Катокопия - АЕК Ларнака 0:2 Арис Лимасол - Докса Катокопия 2:1 Докса Катокопия - АЕЛ Лимасол 0:1 АЕЛ Лимасол - Докса Катокопия 1:1 Докса Катокопия - Неа Саламина 0:1 Олимпиакос Никосия - Докса Катокопия 1:2 Докса Катокопия - Акритас Хлоракас 1:3 Докса Катокопия - Эносис 0:1
Арис Лимасол
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Арис Лимасол - Спарта Прага 1:3 АЕК Ларнака - Арис Лимасол 2:1 АЕЛ Лимасол - Арис Лимасол 0:4 Рейнджерс - Арис Лимасол 1:1
Арис Лимасол - АПОЭЛ 1:0 Кармиотисса - Арис Лимасол 4:1 Бетис - Арис Лимасол 4:1 Арис Лимасол - Неа Саламина 2:1 Отеллос - Арис Лимасол 0:1 Арис Лимасол - Бетис 0:1 Арис Лимасол - Этникос Ахна 2:0 Анортосис - Арис Лимасол 2:3 Арис Лимасол - Рейнджерс 2:1 Арис Лимасол - Аполлон 0:1 Омония Никосия - Арис Лимасол 2:2 Спарта Прага - Арис Лимасол 3:2 Арис Лимасол - Пафос 1:1 Закакиу - Арис Лимасол 0:5 Арис Лимасол - Слован Братислава 6:2 Арис Лимасол - Докса Катокопия 2:1

Результаты матчей

Докса Катокопия
Арис Лимасол

Точный счет

0:2
3 раза 43%
1:3
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:0
2 раза 29%
2:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%

Точное количество голов

0
4 раза 57%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
2
4 раза 57%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%

Точный счет

2:0
3 раза 43%
4:0
2 раза 29%
2:1
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
0:4
1 раз 14%
0:5
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%

Точное количество голов

0
6 раз 86%
1
1 раз 14%
1
3 раза 43%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
5
1 раз 14%

Точный счет

0:2
3 раза 21%
2:0
3 раза 21%
1:3
2 раза 14%
4:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
2:1
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
0:4
1 раз 7%
0:5
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%

Точное количество голов

0
10 раз 71%
1
3 раза 21%
2
1 раз 7%
1
5 раз 36%
2
5 раз 36%
0
1 раз 7%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Докса Катокопия
Арис Лимасол

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
4
0.5
Больше Меньше
6
1
1
6
1.5
4
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
6
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
10
0.5
Больше Меньше
13
1
1
13
1.5
8
6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АПОЭЛ
 15 11 2 2 28 - 8 35
2.
Омония Никосия
 15 9 5 1 31 - 15 32
3.
Анортосис
 15 9 4 2 25 - 12 31
4.
Арис Лимасол
 0:0 15 9 3 3 27 - 14 30
5.
Пафос
 15 9 2 4 29 - 10 29
6.
АЕК Ларнака
 15 7 5 3 26 - 17 26
7.
Аполлон
 15 6 4 5 21 - 14 22
8.
Неа Саламина
 15 6 4 5 22 - 20 22
9.
АЕЛ Лимасол
 15 6 1 8 18 - 25 19
10.
Этникос Ахна
 15 3 4 8 19 - 35 13
11.
Закакиу
 15 2 5 8 21 - 39 11
12.
Кармиотисса
 15 2 4 9 16 - 31 10
13.
Отеллос
 15 2 3 10 13 - 25 9
14.
Докса Катокопия
 0:0 15 0 2 13 5 - 36 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АПОЭЛ
 7 6 1 0 17 - 3 19
2.
Омония Никосия
 8 5 3 0 19 - 8 18
3.
Арис Лимасол
 0:0 7 5 1 1 10 - 4 16
4.
Пафос
 8 5 1 2 14 - 4 16
5.
АЕК Ларнака
 7 4 2 1 19 - 12 14
6.
Неа Саламина
 7 4 1 2 11 - 6 13
7.
АЕЛ Лимасол
 7 4 1 2 11 - 12 13
8.
Анортосис
 8 3 4 1 13 - 9 13
9.
Этникос Ахна
 8 3 2 3 10 - 11 11
10.
Аполлон
 8 3 1 4 8 - 8 10
11.
Кармиотисса
 7 2 3 2 12 - 11 9
12.
Закакиу
 8 1 2 5 8 - 24 5
13.
Отеллос
 7 1 0 6 5 - 13 3
14.
Докса Катокопия
 0:0 8 0 2 6 4 - 15 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Анортосис
 7 6 0 1 12 - 3 18
2.
АПОЭЛ
 8 5 1 2 11 - 5 16
3.
Омония Никосия
 7 4 2 1 12 - 7 14
4.
Арис Лимасол
 0:0 8 4 2 2 17 - 10 14
5.
Пафос
 7 4 1 2 15 - 6 13
6.
Аполлон
 7 3 3 1 13 - 6 12
7.
АЕК Ларнака
 8 3 3 2 7 - 5 12
8.
Неа Саламина
 8 2 3 3 11 - 14 9
9.
Закакиу
 7 1 3 3 13 - 15 6
10.
АЕЛ Лимасол
 8 2 0 6 7 - 13 6
11.
Отеллос
 8 1 3 4 8 - 12 6
12.
Этникос Ахна
 7 0 2 5 9 - 24 2
13.
Кармиотисса
 8 0 1 7 4 - 20 1
14.
Докса Катокопия
 0:0 7 0 0 7 1 - 21 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
АЕК Ларнака Фран Соль 11
Пафос Жайро 10
Омония Никосия Семедо Вилли 8
Этникос Ахна Элиа Мариос 8
Омония Никосия Какулис Андроникос 7
Весь список

Топ нарушителей
Неа Саламина Бехарано Данни 1 7
Неа Саламина Тчаха Серж 1 6
АПОЭЛ Петрович Радосав 7
Этникос Ахна Де Ириондо Мануэль 7
Этникос Ахна Marios Peratikos 1 5
Весь список
  • Первый тайм
  • Судья начинает матч
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 82% завершится победой Докса Катокопия.
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