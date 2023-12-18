Тур: 15.
2:0
Конец матча
0'
1:0
34' ГолАсанте Эрнест
2:0
45' Гол в свои воротаГомис Янник
63' Желтая карточкаEvangelos Kyriakou
69' Желтая карточкаКажу
74' Желтая карточкаАльсё Бриан
87' Желтая карточкаТрайчевски Душко
90' Желтая карточкаМоннор Джейден
90' Желтая карточкаСадик Берат
90' Желтая карточкаAleksa Puric
90' Желтая карточкаХасселбайнк Глеофило
90'+9
Ход матча
34'
1:0
45'
2:0
69'
74'
87'
90'
90'
90'
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Наби АдилПолузащитник
-
21 Альсё БрианПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
77 Aleksa Puric
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Georgios Petrakis
- Основной состав
- Вратарь
-
3 КажуЗащитник
- Защитник
-
20 Яго СтивЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Гомис ЯнникПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
19 Сане МамадуЗащитник
- Защитник
-
37 Сёке ЮлиусПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
91 Mislav Zadro
-
27 Zakaria Sawo
-
-
Главный тренер: Шпилевский Алексей
История личных встреч
Докса Катокопия
Арис Лимасол
6 матчей
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
116.7%
33.3%
7 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
66.7%
3 победы 4 ничьи 0 побед
13 матчей
15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 11 побед
Первый тайм
38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 5 побед
Второй тайм
23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 9 побед
19 матчей
21.1%
21.1%
57.8%
4 победы 4 ничьи 11 побед
Первый тайм
36.8%
36.8%
26.4%
7 побед 7 ничьих 5 побед
Второй тайм
15.8%
36.8%
47.4%
3 победы 7 ничьих 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
13
10
Голов в среднем за матч
1.44
1
Среднее время на гол
62
90
Всего голов
24
10
Голов в среднем за матч
2.4
1.11
Среднее время на гол
37
81
Всего голов
37
20
Голов в среднем за матч
1.95
1.05
Тотал матчей
2.5
16
Больше 84%
Меньше 16%
3
12
Больше 63%
Меньше 37%
7
6
Больше 32%
Меньше 68%
13
2
Больше 11%
Меньше 89%
17
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
Среднее время на гол
46
85
Бомбардиры внутри турнира
Докса Катокопия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Асанте Эрнест
|2
|0.13
|Труич Никола
|1
|0.07
|Велковски Димитар
|1
|0.07
|Садик Берат
|1 (1)
|0.07
Арис Лимасол
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гомис Янник
|4 (1)
|0.27
|Кокорин Александр
|3
|0.2
|Стемпиньски Мариуш
|3
|0.2
|Моннор Джейден
|3
|0.2
|Шуманский Артем
|3 (1)
|0.2
|Шполярич Матья
|2
|0.13
|Маямбела Михлали
|2
|0.13
|Бенгтссон Лео
|2
|0.13
|Урошевич Слободан
|1
|0.07
|Кажу
|1
|0.07
|Струски Кароль
|1
|0.07
|Николич Велько
|1
|0.07
|Шави Уоррен
|1
|0.07
Карточки
Докса Катокопия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ньярко Эрнест
|6
|0
|Альсё Бриан
|6
|0
|Наби Адил
|4
|0
|Трайчевски Душко
|4
|0
|Evangelos Kyriakou
|4
|0
|Стилиану Мариос
|3
|0
|Фофана Гессума
|3
|0
|Хасселбайнк Глеофило
|3
|0
|Труич Никола
|1
|1
|Шишковски Дамьян
|1
|1
|Садик Берат
|2
|0
|Джа-Джедже Брис
|2
|0
|Пантич Александар
|2
|0
|Мухаммед Муса
|2
|0
|Aleksa Puric
|2
|0
|Сецерович Аднан
|1
|0
|Велковски Димитар
|1
|0
|Nicolai Skoglund
|1
|0
Арис Лимасол
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Яго Стив
|3
|1
|Урошевич Слободан
|4
|0
|Маямбела Михлали
|4
|0
|Кажу
|4
|0
|Сёке Юлиус
|4
|0
|Кокорин Александр
|3
|0
|Гомис Янник
|3
|0
|Бенгтссон Лео
|3
|0
|Браун Морган
|3
|0
|Мукету-Муссунда Алекс
|3
|0
|Моннор Джейден
|3
|0
|Брорссон Франц
|1
|1
|Струски Кароль
|2
|0
|Шуманский Артем
|2
|0
|Шави Уоррен
|2
|0
|Zakaria Sawo
|0
|1
|Стемпиньски Мариуш
|1
|0
|Ванаилсон Лусиано
|1
|0
|Николич Велько
|1
|0
|Сане Мамаду
|1
|0
Результаты матчей
Докса Катокопия
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
63% (5)
38% (3)
Арис Лимасол
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
4
3
Волевые победы
1
2
Упущенные победы
5
6
Докса Катокопия
100%
7 побед 0 поражений
Первый тайм
71% (5)
29% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (7)
0% (0)
0% (0)
Арис Лимасол
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Сухие победы
6
3
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
22
1
Упущенные победы
0
11
Докса Катокопия
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
47% (7)
27% (4)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
33% (5)
20% (3)
Арис Лимасол
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
40% (6)
40% (6)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
47% (7)
40% (6)
Сухие победы
7
4
Сухие поражения
4
4
Волевые победы
23
3
Упущенные победы
5
17
Голы по времени матча
Забито
6
19
5 В 1-м тайме 11
1 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 5
11 Не забивали 7
0
0%
3
16%
1-15
3
50%
1
5%
16-30
2
33%
7
37%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
5
26%
61-75
0
0%
3
16%
76-90
Пропущено
15
10
8 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 5
3
20%
0
0%
1-15
3
20%
0
0%
16-30
2
13%
3
30%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
2
13%
2
20%
61-75
5
33%
4
40%
76-90
Забито
0
11
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 8
0 Забивали первыми 5
15 Не забивали 9
0
0%
1
9%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
0
0%
3
27%
61-75
0
0%
3
27%
76-90
Пропущено
22
3
7 В 1-м тайме 1
15 Во 2-м тайме 2
7 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 3
2
9%
1
33%
1-15
4
18%
0
0%
16-30
1
5%
0
0%
31-45
3
14%
1
33%
46-60
5
23%
1
33%
61-75
7
32%
0
0%
76-90
Забито
6
30
5 В 1-м тайме 14
1 Во 2-м тайме 16
2 Забивали первыми 10
11 Не забивали 1
0
0%
4
13%
1-15
3
50%
3
10%
16-30
2
33%
7
23%
31-45
1
17%
2
7%
46-60
0
0%
8
27%
61-75
0
0%
6
20%
76-90
Пропущено
37
13
15 В 1-м тайме 4
22 Во 2-м тайме 9
13 Пропускали первыми 5
15 Не пропускали 8
5
14%
1
8%
1-15
7
19%
0
0%
16-30
3
8%
3
23%
31-45
3
8%
2
15%
46-60
7
19%
3
23%
61-75
12
32%
4
31%
76-90
Результаты последних матчей
Докса Катокопия
(20 матчей)
5%
10%
85%
1 победа 2 ничьи 17 поражений
АЕЛ Лимасол - Докса Катокопия 2:0 АПОЭЛ - Докса Катокопия 5:0 Докса Катокопия - Кармиотисса 2:2 Неа Саламина - Докса Катокопия 2:0
Докса Катокопия - Омония 29-го Мая 0:1 Докса Катокопия - Отеллос 0:2 Этникос Ахна - Докса Катокопия 2:0 Докса Катокопия - Анортосис 0:2 Аполлон - Докса Катокопия 4:0 Докса Катокопия - Омония Никосия 1:3 Пафос - Докса Катокопия 4:0 Докса Катокопия - Закакиу 1:3 Докса Катокопия - АЕК Ларнака 0:2 Арис Лимасол - Докса Катокопия 2:1 Докса Катокопия - АЕЛ Лимасол 0:1 АЕЛ Лимасол - Докса Катокопия 1:1 Докса Катокопия - Неа Саламина 0:1 Олимпиакос Никосия - Докса Катокопия 1:2 Докса Катокопия - Акритас Хлоракас 1:3 Докса Катокопия - Эносис 0:1
Арис Лимасол
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Арис Лимасол - Спарта Прага 1:3 АЕК Ларнака - Арис Лимасол 2:1 АЕЛ Лимасол - Арис Лимасол 0:4 Рейнджерс - Арис Лимасол 1:1
Арис Лимасол - АПОЭЛ 1:0 Кармиотисса - Арис Лимасол 4:1 Бетис - Арис Лимасол 4:1 Арис Лимасол - Неа Саламина 2:1 Отеллос - Арис Лимасол 0:1 Арис Лимасол - Бетис 0:1 Арис Лимасол - Этникос Ахна 2:0 Анортосис - Арис Лимасол 2:3 Арис Лимасол - Рейнджерс 2:1 Арис Лимасол - Аполлон 0:1 Омония Никосия - Арис Лимасол 2:2 Спарта Прага - Арис Лимасол 3:2 Арис Лимасол - Пафос 1:1 Закакиу - Арис Лимасол 0:5 Арис Лимасол - Слован Братислава 6:2 Арис Лимасол - Докса Катокопия 2:1
Результаты матчей
Докса Катокопия
Арис Лимасол
Точный счет
0:2
3 раза 38%
1:3
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:0
2 раза 29%
2:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
Точное количество голов
0
4 раза 50%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
2
4 раза 57%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
Точный счет
2:0
3 раза 43%
4:0
2 раза 29%
2:1
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 13%
0:4
1 раз 13%
0:5
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
Точное количество голов
0
6 раз 86%
1
1 раз 14%
1
3 раза 38%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
5
1 раз 13%
Точный счет
2:0
4 раза 27%
0:2
3 раза 20%
1:3
2 раза 13%
4:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
2:1
3 раза 20%
2:0
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
0:4
1 раз 7%
0:5
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
Точное количество голов
0
10 раз 67%
1
3 раза 20%
2
2 раза 13%
1
5 раз 33%
2
5 раз 33%
0
2 раза 13%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Докса Катокопия
Арис Лимасол
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
44
Больше Меньше
61
26
43
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
16
Больше Меньше
71
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
510
Больше Меньше
132
213
87
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|АЕК Ларнака
|Фран Соль
|11
|Пафос
|Жайро
|10
|Омония Никосия
|Семедо Вилли
|8
|Этникос Ахна
|Элиа Мариос
|8
|Омония Никосия
|Какулис Андроникос
|7
|Неа Саламина
|Бехарано Данни
|1 7
|Неа Саламина
|Тчаха Серж
|1 6
|АПОЭЛ
|Петрович Радосав
|7
|Этникос Ахна
|Де Ириондо Мануэль
|7
|Этникос Ахна
|Marios Peratikos
|1 5