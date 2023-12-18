  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
  4. Серия A 2023-2024
Тур: 16. Стадион: . Главный судья: Феличиани Эрманно
Аталанта
 
Позже
Салернитана
Прогнозы 128
Аталанта 96.1% (123)
X 3.9% (5)
Салернитана 0% (0)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Аталанта
Ничья
Салернитана
1.27
Реклама, tennisi.bet
6.35
Реклама, betboom.ru
12.50
Реклама, betcity.ru
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
29
Карнесекки
Марко
42
Скальвини
Джорджио
19
Джимсити
Берат
15
Де
Рон
Мартен
77
Дзаппакоста
Давиде
22
Руджери
Маттео
13
Эдерсон
Хонорато
8
Пашалич
Марио
7
Копмейнерс
Тëн
11
Лукман
Адемола
9
Муриэль
Луис
56
Костиль
Бенуа
30
Маццокки
Паскуале
23
Дьомбер
Норберт
98
Пирола
Лоренцо
5
Данилюк
Флавиус
18
Кулибали
Лассана
7
Мартеджани
Агустин
25
Маджоре
Джулио
87
Кандрева
Антонио
10
Диа
Булайе
33
Чауна
Лум
Аталанта
3-4-1-2
Салернитана
4-3-2-1

История личных встреч

Аталанта
Салернитана

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

200%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

4 матча

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа

Первый тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

75%
25%
3 победы 0 ничьих 1 победа

История матчей

СA
1:0
СA
8:2
СA
1:1
СA
0:1

Голы

Всего голов

9
1

Голов в среднем за матч

4.5
0.5

Среднее время на гол

20
180

Всего голов

1
3

Голов в среднем за матч

0.5
1.5

Среднее время на гол

180
60

Всего голов

10
4

Голов в среднем за матч

2.5
1

Тотал матчей

2.5
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

36
90

Бомбардиры внутри турнира

Аталанта
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лукман Адемола 6 0.4
Скамакка Джанлука 5 0.33
Эдерсон Хонорато 4 0.27
Копмейнерс Тëн 3 0.2
Сапата Дуван 3 0.2
Де Кетеларе Шарль 1 0.07
Муриэль Луис 1 0.07
Пашалич Марио 1 0.07
Колашинац Сеад 1 0.07
Цортеа Надир 1 0.07
Де Рон Мартен 0 0
Руджери Маттео 0 0
Миранчук Алексей 0 0
Дзаппакоста Давиде 0 0
Хатебур Ханс 0 0
Адопо Ндари 0 0
Салернитана
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Диа Булайе 4 (1) 0.27
Кандрева Антонио 3 0.2
Кастанос Григорис 1 0.07
Иквуемеси Чуквубуикем 1 0.07
Сими Нванкво 1 0.07
Кабрал Жоване 1 0.07
Маццокки Паскуале 0 0
Кулибали Лассана 0 0
Брадарич Домагой 0 0
Чауна Лум 0 0

Карточки

Аталанта
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Де Рон Мартен 6 0
Толой Рафаэл 3 1
Джимсити Берат 3 0
Эдерсон Хонорато 2 0
Колашинац Сеад 2 0
Хатебур Ханс 2 0
Лукман Адемола 2 0
Дзаппакоста Давиде 1 0
Копмейнерс Тëн 1 0
Хольм Эмиль 1 0
Руджери Маттео 1 0
Цортеа Надир 1 0
Скальвини Джорджио 1 0
Джан Пьеро Гасперини 1 0
Салернитана
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дьомбер Норберт 7 0
Фасио Федерико 3 1
Маджоре Джулио 4 0
Маццокки Паскуале 3 0
Кулибали Лассана 3 0
Кастанос Григорис 3 0
Брадарич Домагой 3 0
Индзаги Филиппо 2 0
Ловато Маттео 2 0
Данилюк Флавиус 2 0
Иквуемеси Чуквубуикем 2 0
Кандрева Антонио 1 0
Бохинен Эмиль 1 0
Кабрал Жоване 1 0
Ботхейм Эрик 1 0
Диа Булайе 1 0
Пирола Лоренцо 1 0
Ленговски Матеуш 1 0
Мартеджани Агустин 1 0
Чауна Лум 1 0

Результаты матчей

Аталанта
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
Салернитана
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
63% (5)
38% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

2
4
Аталанта
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
63% (5)
13% (1)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Салернитана
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
14% (1)
14% (1)
71% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

10
11

Упущенные победы

7
6
Аталанта
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
47% (7)
27% (4)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)
Салернитана
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
40% (6)
27% (4)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
33% (5)
47% (7)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

12
11

Упущенные победы

9
10

Голы по времени матча

Забито

12
4
4 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 1
9 Не забивали 13
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
4
33%
1
25%
31-45
2
17%
1
25%
46-60
3
25%
0
0%
61-75
3
25%
0
0%
76-90

Пропущено

6
14
3 В 1-м тайме 9
3 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 6
3 Не пропускали 7
0
0%
3
21%
1-15
0
0%
3
21%
16-30
3
50%
3
21%
31-45
1
17%
2
14%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
3
21%
76-90

Забито

13
7
6 В 1-м тайме 0
7 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 0
8 Не забивали 10
3
23%
0
0%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
3
23%
2
29%
46-60
1
8%
3
43%
61-75
3
23%
2
29%
76-90

Пропущено

11
16
7 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 8
5 Не пропускали 8
2
18%
4
25%
1-15
2
18%
1
6%
16-30
3
27%
2
13%
31-45
1
9%
2
13%
46-60
0
0%
1
6%
61-75
3
27%
6
38%
76-90

Забито

25
11
10 В 1-м тайме 3
15 Во 2-м тайме 8
9 Забивали первыми 1
2 Не забивали 8
3
12%
1
9%
1-15
2
8%
1
9%
16-30
5
20%
1
9%
31-45
5
20%
3
27%
46-60
4
16%
3
27%
61-75
6
24%
2
18%
76-90

Пропущено

17
30
10 В 1-м тайме 16
7 Во 2-м тайме 14
5 Пропускали первыми 14
8 Не пропускали 15
2
12%
7
23%
1-15
2
12%
4
13%
16-30
6
35%
5
17%
31-45
2
12%
4
13%
46-60
0
0%
1
3%
61-75
5
29%
29%
9
30%
76-90

Результаты последних матчей

Аталанта
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Ракув - Аталанта 0:4 Аталанта - Милан 3:2 Торино - Аталанта 3:0 Аталанта - Спортинг Л 1:1
Аталанта - Наполи 1:2 Удинезе - Аталанта 1:1 Аталанта - Штурм Грац 1:0 Аталанта - Интер Милан 1:2 Эмполи - Аталанта 0:3 Штурм Грац - Аталанта 2:2 Аталанта - Дженоа 2:0 Лацио - Аталанта 3:2 Спортинг Л - Аталанта 1:2 Аталанта - Ювентус 0:0 Верона - Аталанта 0:1 Аталанта - Кальяри 2:0 Аталанта - Ракув 2:0 Фиорентина - Аталанта 3:2 Аталанта - Монца 3:0 Фрозиноне - Аталанта 2:1
Салернитана
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Салернитана - Болонья 1:2 Фиорентина - Салернитана 3:0 Салернитана - Лацио 2:1 Сассуоло - Салернитана 2:2
Салернитана - Наполи 0:2 Салернитана - Сампдория 4:0 Дженоа - Салернитана 1:0 Салернитана - Кальяри 2:2 Монца - Салернитана 3:0 Салернитана - Интер Милан 0:4 Эмполи - Салернитана 1:0 Салернитана - Фрозиноне 1:1 Салернитана - Торино 0:3 Лечче - Салернитана 2:0 Салернитана - Удинезе 1:1 Рома - Салернитана 2:2 Салернитана - Тернана 1:0 Салернитана - Аугсбург 2:1 Салернитана - Хатайспор 1:6 Фрозиноне - Салернитана 1:1

Результаты матчей

Аталанта
Салернитана

Точный счет

2:0
2 раза 29%
1:2
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
1:1
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
0:4
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%

Точное количество голов

2
2 раза 29%
1
2 раза 29%
3
2 раза 29%
0
1 раз 14%
0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
2
2 раза 25%

Точный счет

3:2
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
1:0
2 раза 29%
2:2
2 раза 29%
3:0
2 раза 29%
2:0
1 раз 14%

Точное количество голов

2
3 раза 38%
1
3 раза 38%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
0
5 раз 71%
2
2 раза 29%

Точный счет

3:2
3 раза 20%
2:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%

Точное количество голов

2
5 раз 33%
1
5 раз 33%
3
3 раза 20%
0
2 раза 13%
0
8 раз 53%
2
4 раза 27%
1
3 раза 20%

Тоталы голов в матче

Аталанта
Салернитана

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
5
3
4
3
1.5
2
6
2
5
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
2
5
4
4
1.5
2
5
1
7
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
2
0.5
Больше Меньше
7
8
8
7
1.5
4
11
3
12
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 16 13 2 1 39 - 7 41
2.
Ювентус
 Заявка 16 11 4 1 24 - 10 37
3.
Милан
 Заявка 16 10 2 4 29 - 18 32
4.
Болонья
 Заявка 16 7 7 2 20 - 12 28
5.
Наполи
 Заявка 16 8 3 5 28 - 19 27
6.
Фиорентина
 Заявка 16 8 3 5 25 - 18 27
7.
Рома
 Заявка 16 7 4 5 28 - 19 25
8.
Аталанта
 Заявка 15 7 2 6 24 - 18 23
9.
Торино
 Заявка 16 6 5 5 14 - 16 23
10.
Лацио
 Заявка 16 6 3 7 16 - 18 21
11.
Монца
 Заявка 16 5 6 5 16 - 17 21
12.
Лечче
 Заявка 16 4 8 4 19 - 21 20
13.
Фрозиноне
 Заявка 16 5 4 7 21 - 26 19
14.
Дженоа
 Заявка 16 4 4 8 16 - 21 16
15.
Сассуоло
 Заявка 16 4 4 8 24 - 30 16
16.
Кальяри
 Заявка 16 3 4 9 16 - 29 13
17.
Удинезе
 Заявка 16 1 10 5 14 - 27 13
18.
Эмполи
 Заявка 16 3 3 10 10 - 28 12
19.
Верона
 Заявка 16 2 5 9 13 - 23 11
20.
Салернитана
 Заявка 15 1 5 9 11 - 30 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ювентус
 Заявка 8 6 2 0 12 - 4 20
2.
Интер Милан
 Заявка 8 6 1 1 21 - 5 19
3.
Болонья
 Заявка 8 6 1 1 12 - 4 19
4.
Милан
 Заявка 8 6 0 2 14 - 4 18
5.
Рома
 Заявка 8 5 2 1 19 - 7 17
6.
Фрозиноне
 Заявка 8 5 2 1 14 - 10 17
7.
Фиорентина
 Заявка 8 5 1 2 14 - 8 16
8.
Торино
 Заявка 8 4 3 1 8 - 5 15
9.
Лечче
 Заявка 9 4 3 2 11 - 11 15
10.
Лацио
 Заявка 8 4 2 2 8 - 6 14
11.
Аталанта
 Заявка 7 4 1 2 12 - 6 13
12.
Монца
 Заявка 8 3 4 1 10 - 5 13
13.
Дженоа
 Заявка 8 3 3 2 11 - 10 12
14.
Кальяри
 Заявка 8 3 2 3 11 - 15 11
15.
Наполи
 Заявка 8 3 1 4 12 - 13 10
16.
Сассуоло
 Заявка 8 2 2 4 11 - 13 8
17.
Верона
 Заявка 7 1 3 3 7 - 11 6
18.
Салернитана
 Заявка 8 1 3 4 7 - 16 6
19.
Удинезе
 Заявка 8 0 6 2 9 - 14 6
20.
Эмполи
 Заявка 8 1 2 5 5 - 12 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 8 7 1 0 18 - 2 22
2.
Наполи
 Заявка 8 5 2 1 16 - 6 17
3.
Ювентус
 Заявка 8 5 2 1 12 - 6 17
4.
Милан
 Заявка 8 4 2 2 15 - 14 14
5.
Фиорентина
 Заявка 8 3 2 3 11 - 10 11
6.
Аталанта
 Заявка 8 3 1 4 12 - 12 10
7.
Болонья
 Заявка 8 1 6 1 8 - 8 9
8.
Рома
 Заявка 8 2 2 4 9 - 12 8
9.
Сассуоло
 Заявка 8 2 2 4 13 - 17 8
10.
Торино
 Заявка 8 2 2 4 6 - 11 8
11.
Монца
 Заявка 8 2 2 4 6 - 12 8
12.
Лацио
 Заявка 8 2 1 5 8 - 12 7
13.
Эмполи
 Заявка 8 2 1 5 5 - 16 7
14.
Удинезе
 Заявка 8 1 4 3 5 - 13 7
15.
Лечче
 Заявка 7 0 5 2 8 - 10 5
16.
Верона
 Заявка 9 1 2 6 6 - 12 5
17.
Дженоа
 Заявка 8 1 1 6 5 - 11 4
18.
Салернитана
 Заявка 7 0 2 5 4 - 14 2
19.
Фрозиноне
 Заявка 8 0 2 6 7 - 16 2
20.
Кальяри
 Заявка 8 0 2 6 5 - 14 2
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Интер Милан Мартинес Лаутаро 15 (2)
Сассуоло Берарди Доменико 9 (3)
Милан Жиру Оливье 8 (4)
Интер Милан Тюрам Маркус 7 (6)
Болонья Зиркзее Джошуа 7 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Рома Паредес Леандро 7
Салернитана Дьомбер Норберт 7
Лечче Рамадани Юльбер 7
Эмполи Мале Юссеф 7
Верона Дуда Ондрей 1 5
Весь список
  • До матча
  • Доброго времени суток, дорогие друзья! Приветствуем вас на заключительном матче 16 тура Серии А между "Аталантой" из Бергамо и "Салернитаной" из Салерно. Вместе с вами за ходом этой встречи наблюдать буду я, Михаил Бугров. 
  • 61 посетитеть LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
    Сделать ставку на это событие и получить бонус вы можете в букмекерской конторе BetBoom.
    BetBoom
    ПОСТАВИТЬ
Прогнозы 128
Аталанта 96.1% (123)
X 3.9% (5)
Салернитана 0% (0)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Аталанта
Ничья
Салернитана
1.27
Реклама, tennisi.bet
6.35
Реклама, betboom.ru
12.50
Реклама, betcity.ru
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Смотрите в отличном качестве за 149 руб.
Где смотреть матч Аталанта - Салернитана онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

Реклама, winline.ru

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

Видеотрансляция

Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Аталанта - Салернитана

Исход игры
Аталанта
95.3% (123)
Ничья
3.9% (5)
Салернитана
0.8% (1)
Тотал 2.5
Больше
46.96% (54)
Меньше
53.04% (61)
Обе команды забьют
Да
38.26% (44)
Нет
61.74% (71)
Популярный счёт
2:0 Аталанта
41.1% (53)
2:1 Аталанта
24.8% (32)
3:0 Аталанта
8.5% (11)
3:1 Аталанта
7% (9)
1:0 Аталанта
4.7% (6)
Конкурс прогнозов
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Реклама, fon.bet
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Аталанта
Салернитана
Бонусы букмекеров
Букмекеры
1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (11) Обзор Играть
4 Бонус: $200 Отзывы (4) Обзор Играть
5 Бонус: $150 Отзывы (1) Обзор Играть






Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 