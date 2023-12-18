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Доброго времени суток, дорогие друзья! Приветствуем вас на заключительном матче 16 тура Серии А между "Аталантой" из Бергамо и "Салернитаной" из Салерно. Вместе с вами за ходом этой встречи наблюдать буду я, Михаил Бугров.