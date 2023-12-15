Тур: 16. Стадион: Гевисс Стэдиум. Главный судья: Феличиани Эрманно
Позже
-
Главный тренер: Гасперини Джан Пьеро
- Травмы и дисквалификации
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Главный тренер: Индзаги Филиппо
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Аталанта
Салернитана
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
200%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
4 матча
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа
Первый тайм
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
75%
25%
3 победы 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
9
1
Голов в среднем за матч
4.5
0.5
Среднее время на гол
20
180
Всего голов
1
3
Голов в среднем за матч
0.5
1.5
Среднее время на гол
180
60
Всего голов
10
4
Голов в среднем за матч
2.5
1
Тотал матчей
2.5
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
Среднее время на гол
36
90
Бомбардиры внутри турнира
Аталанта
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лукман Адемола
|6
|0.4
|Скамакка Джанлука
|5
|0.33
|Эдерсон Хонорато
|4
|0.27
|Копмейнерс Тëн
|3
|0.2
|Сапата Дуван
|3
|0.2
|Де Кетеларе Шарль
|1
|0.07
|Муриэль Луис
|1
|0.07
|Пашалич Марио
|1
|0.07
|Колашинац Сеад
|1
|0.07
|Цортеа Надир
|1
|0.07
|Де Рон Мартен
|0
|0
|Руджери Маттео
|0
|0
|Миранчук Алексей
|0
|0
|Дзаппакоста Давиде
|0
|0
|Хатебур Ханс
|0
|0
|Адопо Ндари
|0
|0
Салернитана
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Диа Булайе
|4 (1)
|0.27
|Кандрева Антонио
|3
|0.2
|Кастанос Григорис
|1
|0.07
|Иквуемеси Чуквубуикем
|1
|0.07
|Сими Нванкво
|1
|0.07
|Кабрал Жоване
|1
|0.07
|Маццокки Паскуале
|0
|0
|Кулибали Лассана
|0
|0
|Брадарич Домагой
|0
|0
|Чауна Лум
|0
|0
Карточки
Аталанта
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Де Рон Мартен
|6
|0
|Толой Рафаэл
|3
|1
|Джимсити Берат
|3
|0
|Эдерсон Хонорато
|2
|0
|Колашинац Сеад
|2
|0
|Хатебур Ханс
|2
|0
|Лукман Адемола
|2
|0
|Дзаппакоста Давиде
|1
|0
|Копмейнерс Тëн
|1
|0
|Хольм Эмиль
|1
|0
|Руджери Маттео
|1
|0
|Цортеа Надир
|1
|0
|Скальвини Джорджио
|1
|0
|Джан Пьеро Гасперини
|1
|0
Салернитана
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дьомбер Норберт
|7
|0
|Фасио Федерико
|3
|1
|Маджоре Джулио
|4
|0
|Маццокки Паскуале
|3
|0
|Кулибали Лассана
|3
|0
|Кастанос Григорис
|3
|0
|Брадарич Домагой
|3
|0
|Индзаги Филиппо
|2
|0
|Ловато Маттео
|2
|0
|Данилюк Флавиус
|2
|0
|Иквуемеси Чуквубуикем
|2
|0
|Кандрева Антонио
|1
|0
|Бохинен Эмиль
|1
|0
|Кабрал Жоване
|1
|0
|Ботхейм Эрик
|1
|0
|Диа Булайе
|1
|0
|Пирола Лоренцо
|1
|0
|Ленговски Матеуш
|1
|0
|Мартеджани Агустин
|1
|0
|Чауна Лум
|1
|0
Результаты матчей
Аталанта
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
Салернитана
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
63% (5)
38% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
2
4
Аталанта
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
63% (5)
13% (1)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Салернитана
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
14% (1)
14% (1)
71% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
10
11
Упущенные победы
7
6
Аталанта
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
47% (7)
27% (4)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)
Салернитана
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
40% (6)
27% (4)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
33% (5)
47% (7)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
12
11
Упущенные победы
9
10
Голы по времени матча
Забито
12
4
4 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 1
9 Не забивали 13
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
4
33%
1
25%
31-45
2
17%
1
25%
46-60
3
25%
0
0%
61-75
3
25%
0
0%
76-90
Пропущено
6
14
3 В 1-м тайме 9
3 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 6
3 Не пропускали 7
0
0%
3
21%
1-15
0
0%
3
21%
16-30
3
50%
3
21%
31-45
1
17%
2
14%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
3
21%
76-90
Забито
13
7
6 В 1-м тайме 0
7 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 0
8 Не забивали 10
3
23%
0
0%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
3
23%
2
29%
46-60
1
8%
3
43%
61-75
3
23%
2
29%
76-90
Пропущено
11
16
7 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 8
5 Не пропускали 8
2
18%
4
25%
1-15
2
18%
1
6%
16-30
3
27%
2
13%
31-45
1
9%
2
13%
46-60
0
0%
1
6%
61-75
3
27%
6
38%
76-90
Забито
25
11
10 В 1-м тайме 3
15 Во 2-м тайме 8
9 Забивали первыми 1
2 Не забивали 8
3
12%
1
9%
1-15
2
8%
1
9%
16-30
5
20%
1
9%
31-45
5
20%
3
27%
46-60
4
16%
3
27%
61-75
6
24%
2
18%
76-90
Пропущено
17
30
10 В 1-м тайме 16
7 Во 2-м тайме 14
5 Пропускали первыми 14
8 Не пропускали 15
2
12%
7
23%
1-15
2
12%
4
13%
16-30
6
35%
5
17%
31-45
2
12%
4
13%
46-60
0
0%
1
3%
61-75
5
29%
29%
9
30%
76-90
Результаты последних матчей
Аталанта
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Ракув - Аталанта 0:4 Аталанта - Милан 3:2 Торино - Аталанта 3:0 Аталанта - Спортинг Л 1:1
Аталанта - Наполи 1:2 Удинезе - Аталанта 1:1 Аталанта - Штурм Грац 1:0 Аталанта - Интер Милан 1:2 Эмполи - Аталанта 0:3 Штурм Грац - Аталанта 2:2 Аталанта - Дженоа 2:0 Лацио - Аталанта 3:2 Спортинг Л - Аталанта 1:2 Аталанта - Ювентус 0:0 Верона - Аталанта 0:1 Аталанта - Кальяри 2:0 Аталанта - Ракув 2:0 Фиорентина - Аталанта 3:2 Аталанта - Монца 3:0 Фрозиноне - Аталанта 2:1
Салернитана
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Салернитана - Болонья 1:2 Фиорентина - Салернитана 3:0 Салернитана - Лацио 2:1 Сассуоло - Салернитана 2:2
Салернитана - Наполи 0:2 Салернитана - Сампдория 4:0 Дженоа - Салернитана 1:0 Салернитана - Кальяри 2:2 Монца - Салернитана 3:0 Салернитана - Интер Милан 0:4 Эмполи - Салернитана 1:0 Салернитана - Фрозиноне 1:1 Салернитана - Торино 0:3 Лечче - Салернитана 2:0 Салернитана - Удинезе 1:1 Рома - Салернитана 2:2 Салернитана - Тернана 1:0 Салернитана - Аугсбург 2:1 Салернитана - Хатайспор 1:6 Фрозиноне - Салернитана 1:1
Результаты матчей
Аталанта
Салернитана
Точный счет
2:0
2 раза 29%
1:2
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
1:1
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
0:4
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
Точное количество голов
2
2 раза 29%
1
2 раза 29%
3
2 раза 29%
0
1 раз 14%
0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
2
2 раза 25%
Точный счет
3:2
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
1:0
2 раза 29%
2:2
2 раза 29%
3:0
2 раза 29%
2:0
1 раз 14%
Точное количество голов
2
3 раза 38%
1
3 раза 38%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
0
5 раз 71%
2
2 раза 29%
Точный счет
3:2
3 раза 20%
2:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
Точное количество голов
2
5 раз 33%
1
5 раз 33%
3
3 раза 20%
0
2 раза 13%
0
8 раз 53%
2
4 раза 27%
1
3 раза 20%
Тоталы голов в матче
Аталанта
Салернитана
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
53
43
26
25
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
25
44
25
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
132
Больше Меньше
78
87
411
312
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|12
|2
|1
|37 - 7
|38
|2.
|Заявка
|16
|11
|4
|1
|24 - 10
|37
|3.
|Заявка
|15
|9
|2
|4
|26 - 18
|29
|4.
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|28 - 17
|25
|5.
|Заявка
|15
|6
|7
|2
|18 - 12
|25
|6.
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|26 - 18
|24
|7.
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|24 - 18
|24
|8.
|Заявка
|15
|7
|2
|6
|24 - 18
|23
|9.
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|16 - 16
|21
|10.
|Заявка
|15
|5
|6
|4
|16 - 14
|21
|11.
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|13 - 16
|20
|12.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|20 - 24
|19
|13.
|Заявка
|15
|3
|8
|4
|17 - 20
|17
|14.
|Заявка
|16
|4
|4
|8
|16 - 21
|16
|15.
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|22 - 28
|15
|16.
|Заявка
|15
|3
|4
|8
|15 - 27
|13
|17.
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|10 - 27
|12
|18.
|Заявка
|15
|1
|9
|5
|12 - 25
|12
|19.
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|13 - 22
|11
|20.
|Заявка
|15
|1
|5
|9
|11 - 30
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|6
|2
|0
|12 - 4
|20
|2.
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|21 - 5
|19
|3.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|19 - 7
|17
|4.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|14 - 10
|17
|5.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|10 - 4
|16
|6.
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|11 - 4
|15
|7.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|8 - 4
|14
|8.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|12 - 6
|13
|9.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|13 - 8
|13
|10.
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|10 - 5
|13
|11.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|7 - 5
|12
|12.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|11 - 10
|12
|13.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|9 - 10
|12
|14.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|11 - 15
|11
|15.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|11 - 13
|8
|16.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|10 - 12
|7
|17.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|7 - 11
|6
|18.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|7 - 16
|6
|19.
|Заявка
|7
|0
|5
|2
|7 - 12
|5
|20.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|5 - 12
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|16 - 2
|19
|2.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|16 - 6
|17
|3.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|12 - 6
|17
|4.
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|15 - 14
|14
|5.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|11 - 10
|11
|6.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|12 - 12
|10
|7.
|Заявка
|8
|1
|6
|1
|8 - 8
|9
|8.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|9 - 10
|8
|9.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|6 - 9
|8
|10.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|6 - 11
|8
|11.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|11 - 15
|7
|12.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|5 - 15
|7
|13.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|8 - 12
|7
|14.
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|5 - 13
|7
|15.
|Заявка
|7
|0
|5
|2
|8 - 10
|5
|16.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|6 - 11
|5
|17.
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|5 - 11
|4
|18.
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|4 - 12
|2
|19.
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|6 - 14
|2
|20.
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|4 - 14
|2
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- — Вылет в Серию B
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|7
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|Рамадани Юльбер
|7
|Эмполи
|Мале Юссеф
|7
|Верона
|Дуда Ондрей
|1 5
|Аталанта
|Де Рон Мартен
|6
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Аталанта - Салернитана
Исход игры
Аталанта
98.1% (53)
Ничья
1.9% (1)
Салернитана
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
47.17% (25)
Меньше
52.83% (28)
Обе команды забьют
Да
41.51% (22)
Нет
58.49% (31)
Популярный счёт
2:0 Аталанта
42.6% (23)
2:1 Аталанта
29.6% (16)
3:1 Аталанта
9.3% (5)
3:0 Аталанта
7.4% (4)
1:0 Аталанта
7.4% (4)
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