Тур: 14. Стадион: Жозе Алваладе. Главный судья: Алмейда Нуно
Позже
Прогноз на матч от Liveresult
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Главный тренер: Аморим Рубен
- Травмы и дисквалификации
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Главный тренер: Консейсау Сержиу
- Травмы и дисквалификации
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- Травмирован
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- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Спортинг Л
Порту
24 матча
62.5%
37.5%
15 побед 9 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
58.3%
12 побед 14 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
41.7%
8.3%
12 побед 10 ничьих 0 побед
23 матча
13%
87%
0 побед 3 ничьи 20 побед
Первый тайм
47.8%
52.2%
0 побед 11 ничьих 10 побед
Второй тайм
17.4%
82.6%
0 побед 4 ничьи 21 победа
47 матчей
31.9%
25.5%
42.6%
15 побед 12 ничьих 20 побед
Первый тайм
25.5%
53.2%
21.3%
12 побед 25 ничьих 10 побед
Второй тайм
25.5%
29.8%
44.7%
12 побед 14 ничьих 21 победа
История матчей
Голы
Всего голов
29
21
Голов в среднем за матч
1.16
0.95
Среднее время на гол
77
94
Всего голов
37
21
Голов в среднем за матч
1.68
0.84
Среднее время на гол
53
107
Всего голов
66
42
Голов в среднем за матч
1.4
0.89
Тотал матчей
2.5
39
Больше 83%
Меньше 17%
8
34
Больше 72%
Меньше 28%
13
21
Больше 45%
Меньше 55%
26
9
Больше 19%
Меньше 81%
38
3
Больше 6%
Меньше 94%
44
1
Больше 2%
Меньше 98%
46
1
Больше 2%
Меньше 98%
46
Среднее время на гол
64
100
Бомбардиры внутри турнира
Спортинг Л
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дьёкереш Виктор
|9 (2)
|0.69
|Паулинью Жуан
|6
|0.46
|Поте
|3
|0.23
|Эдвардс Маркус
|2
|0.15
|Сантуш Нуну II
|1
|0.08
|Морита Хидемаса
|1
|0.08
|Юлманд Мортен
|1
|0.08
|Катаму Жени
|1
|0.08
|Диоманде Усман
|1
|0.08
|Браганса Даниэл
|1
|0.08
|Инасиу Гонсалу
|1
|0.08
|Эсгаю Рикарду
|0
|0
|Матеус Рейс
|0
|0
Порту
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эванилсон
|4
|0.31
|Тареми Мехди
|3 (1)
|0.23
|Эуштакиу Стивен
|2
|0.15
|Консейсау Франсишку
|2
|0.15
|Маркано Иван
|2
|0.15
|Мартинес Антонио III
|2
|0.15
|Галено Вандерсон
|1 (1)
|0.08
|Пепе Кеплер
|1
|0.08
|Венделл Боргес
|1
|0.08
|Зе Педро
|1
|0.08
|Хайме Иван
|1
|0.08
|Занузи Зайду
|1
|0.08
|Боржеш Гонсалу
|0
|0
|Мендеш Жоау
|0
|0
|Кардозу Фабиу
|0
|0
|Груйич Марко
|0
|0
|Франко Андре
|0
|0
|Пепе VI
|0
|0
Карточки
Спортинг Л
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Инасиу Гонсалу
|5
|1
|Коатес Себастьян
|5
|0
|Диоманде Усман
|3
|1
|Эдвардс Маркус
|4
|0
|Юлманд Мортен
|4
|0
|Эсгаю Рикарду
|3
|0
|Поте
|3
|0
|Морита Хидемаса
|3
|0
|Нету Луиш
|2
|0
|Сантуш Нуну II
|2
|0
|Дьёкереш Виктор
|2
|0
|Аморим Рубен
|1
|0
|Матеус Рейс
|1
|0
|Браганса Даниэл
|1
|0
|Куарежма Эдуарду
|1
|0
Порту
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Карму Давид
|5
|1
|Венделл Боргес
|4
|1
|Консейсау Франсишку
|5
|0
|Нико Гонсалес
|4
|0
|Кардозу Фабиу
|2
|1
|Санчес Хорхе
|3
|0
|Варела Алан
|3
|0
|Консейсау Сержиу
|2
|0
|Тареми Мехди
|2
|0
|Мартинес Антонио III
|2
|0
|Галено Вандерсон
|2
|0
|Эуштакиу Стивен
|2
|0
|Эванилсон
|2
|0
|Боржеш Гонсалу
|2
|0
|Пепе Кеплер
|1
|0
|Отавио Эдмилсон
|1
|0
|Маркано Иван
|1
|0
|Зе Педро
|1
|0
|Груйич Марко
|1
|0
|Мариу Жоау III
|1
|0
|Лодер Дэнни
|1
|0
|Франко Андре
|1
|0
|Пепе VI
|1
|0
|Geraldo Wendel2
|1
|0
Результаты матчей
Спортинг Л
100%
7 побед 0 поражений
Первый тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Порту
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
7
3
Упущенные победы
0
0
Спортинг Л
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
17% (1)
83% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Порту
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Сухие победы
0
3
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
5
1
Упущенные победы
8
9
Спортинг Л
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
38% (5)
15% (2)
Порту
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
23% (3)
62% (8)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)
Сухие победы
3
4
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
12
4
Упущенные победы
8
9
Голы по времени матча
Забито
16
12
6 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 3
6 Не забивали 7
3
19%
1
8%
1-15
1
6%
2
17%
16-30
2
13%
3
25%
31-45
4
25%
1
8%
46-60
3
19%
2
17%
61-75
3
19%
3
25%
76-90
Пропущено
7
4
2 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
3
43%
2
50%
46-60
1
14%
1
25%
61-75
1
14%
0
0%
76-90
Забито
11
9
7 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 4
7 Не забивали 8
1
9%
4
44%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
4
36%
0
0%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
3
27%
4
44%
76-90
Пропущено
9
5
2 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
22%
2
40%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
1
11%
1
20%
61-75
4
44%
2
40%
76-90
Забито
27
21
13 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 11
12 Забивали первыми 7
0 Не забивали 2
4
15%
5
24%
1-15
3
11%
2
10%
16-30
6
22%
3
14%
31-45
4
15%
2
10%
46-60
4
15%
2
10%
61-75
6
22%
7
33%
76-90
Пропущено
16
9
4 В 1-м тайме 3
12 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 9
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
4
25%
2
22%
31-45
5
31%
2
22%
46-60
2
13%
2
22%
61-75
5
31%
2
22%
76-90
Результаты последних матчей
Спортинг Л
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Спортинг Л - Штурм Грац 3:0 Витория Гимарайнш - Спортинг Л 3:2 Спортинг Л - Жил Висенте 3:1 Аталанта - Спортинг Л 1:1
Спортинг Л - Дюмиенсе 8:0 Бенфика - Спортинг Л 2:1 Спортинг Л - Ракув 2:1 Спортинг Л - Эштрела 3:2 Спортинг Л - Фаренсе 4:2 Боавишта - Спортинг Л 0:2 Ракув - Спортинг Л 1:1 СД Оливайш и Москавиди - Спортинг Л 1:3 Спортинг Л - Арока 2:1 Спортинг Л - Аталанта 1:2 Фаренсе - Спортинг Л 2:3 Спортинг Л - Риу Аве 2:0 Штурм Грац - Спортинг Л 1:2 Спортинг Л - Морейренсе 3:0 Брага - Спортинг Л 1:1 Спортинг Л - Фамаликан 1:0
Порту
(20 матчей)
70%
5%
25%
14 побед 1 ничья 5 поражений
Порту - Шахтёр Донецк 5:3 Порту - Каса Пия 3:1 Эшторил - Порту 3:1 Фамаликан - Порту 0:3
Барселона - Порту 2:1 Порту - Монталегре 4:0 Витория Гимарайнш - Порту 1:2 Порту - Антверпен 2:0 Порту - Эшторил 0:1 Визела - Порту 0:2 Антверпен - Порту 1:4 Вилар-де Пердизеш - Порту 0:2 Порту - Портимоненсе 1:0 Порту - Барселона 0:1 Бенфика - Порту 1:0 Порту - Жил Висенте 2:1 Шахтёр Донецк - Порту 1:3 Эштрела - Порту 0:1 Порту - Арока 1:1 Риу Аве - Порту 1:2
Результаты матчей
Спортинг Л
Порту
Точный счет
3:2
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
2:1
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
Точное количество голов
3
4 раза 57%
2
2 раза 29%
1
1 раз 14%
2
2 раза 33%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%
Точный счет
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
1:2
3 раза 43%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
Точное количество голов
2
3 раза 50%
1
2 раза 33%
3
1 раз 17%
2
4 раза 57%
0
1 раз 14%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%
Точный счет
3:2
3 раза 23%
2:1
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
1:2
3 раза 23%
0:1
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
Точное количество голов
3
5 раз 38%
2
5 раз 38%
1
3 раза 23%
2
6 раз 46%
1
3 раза 23%
0
2 раза 15%
3
2 раза 15%
Тоталы голов в матче
Спортинг Л
Порту
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
33
43
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
52
15
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
103
Больше Меньше
85
58
211
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|10
|1
|2
|28 - 15
|31
|2.
|Заявка
|13
|10
|1
|2
|21 - 9
|31
|3.
|Заявка
|13
|9
|3
|1
|24 - 10
|30
|4.
|Заявка
|13
|9
|2
|2
|36 - 20
|29
|5.
|Заявка
|13
|8
|1
|4
|23 - 16
|25
|6.
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|15 - 11
|22
|7.
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|22 - 18
|18
|8.
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|12 - 14
|17
|9.
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|15 - 18
|16
|10.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|20 - 27
|15
|11.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|14 - 27
|15
|12.
|Заявка
|13
|4
|1
|8
|24 - 23
|13
|13.
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|10 - 16
|13
|14.
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|25 - 26
|12
|15.
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|15 - 22
|11
|16.
|Заявка
|13
|3
|1
|9
|15 - 35
|10
|17.
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|15 - 19
|10
|18.
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|13 - 21
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|7
|0
|0
|17 - 6
|21
|2.
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|17 - 9
|15
|3.
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|11 - 3
|14
|4.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|17 - 7
|13
|5.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|9 - 5
|13
|6.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|19 - 11
|12
|7.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|13 - 9
|11
|8.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|13 - 5
|10
|9.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|6 - 7
|10
|10.
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|8 - 9
|9
|11.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|6 - 6
|8
|12.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|7 - 10
|8
|13.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|10 - 12
|8
|14.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|11 - 15
|8
|15.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|11 - 13
|7
|16.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|3 - 5
|5
|17.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|7 - 11
|5
|18.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|7 - 12
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|12 - 4
|18
|2.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|13 - 7
|16
|3.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|19 - 13
|16
|4.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|9 - 5
|14
|5.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|11 - 9
|10
|6.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|6 - 7
|10
|7.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|7 - 11
|8
|8.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|9 - 9
|7
|9.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|9 - 12
|7
|10.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|7 - 17
|7
|11.
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|6 - 7
|7
|12.
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|7 - 9
|7
|13.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|8 - 8
|5
|14.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 9
|5
|15.
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|5 - 10
|3
|16.
|Заявка
|7
|1
|0
|6
|11 - 18
|3
|17.
|Заявка
|7
|1
|0
|6
|4 - 22
|3
|18.
|Заявка
|6
|0
|0
|6
|6 - 15
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА
- — Выход в 3-ий квалификационный раунд Лиги чемпионов УЕФА
- — Выход во 2-ий квалификационный раунд Лиги Европы УЕФА
- — Выход во 2-ий квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф
- — Зона вылета
|Брага
|Банза Симон
|13 (3)
|Спортинг Л
|Дьёкереш Виктор
|9 (4)
|Шавиш
|Эрнандес Эктор II
|8 (1)
|Брага
|Орта Рикарду
|7 (2)
|Боавишта
|Боженик Роберт
|6 (2)
|Шавиш
|Ногейра
|2 6
|Каса Пия
|Кастро Пабло
|2 6
|Боавишта
|Перес Себастьян
|1 5
|Порту
|Карму Давид
|1 5
|Эшторил
|Холсгров Джордан
|1 5
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Спортинг Л - Порту
Исход игры
Спортинг Л
46.3% (25)
Ничья
25.9% (14)
Порту
27.8% (15)
Тотал 2.5
Больше
62.96% (34)
Меньше
37.04% (20)
Обе команды забьют
Да
83.33% (45)
Нет
16.67% (9)
Популярный счёт
2:1 Спортинг Л
33.3% (18)
1:1 Ничья
20.4% (11)
1:2 Порту
18.5% (10)
1:0 Спортинг Л
7.4% (4)
2:2 Ничья
5.6% (3)
0:2 Порту
3.7% (2)
0:1 Порту
3.7% (2)
3:2 Спортинг Л
3.7% (2)
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