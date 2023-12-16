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  4. Примейра-лига 2023-2024
Тур: 14. Стадион: . Главный судья: Алмейда Нуно
Спортинг Л
 
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Прогнозы 53
Спортинг Л 45.3% (24)
X 26.4% (14)
Порту 28.3% (15)
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Спортинг Л
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История личных встреч

Спортинг Л
Порту

24 матча

62.5%
37.5%
15 побед 9 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
58.3%
12 побед 14 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
41.7%
8.3%
12 побед 10 ничьих 0 побед

23 матча

13%
87%
0 побед 3 ничьи 20 побед

Первый тайм

47.8%
52.2%
0 побед 11 ничьих 10 побед

Второй тайм

17.4%
82.6%
0 побед 4 ничьи 21 победа

47 матчей

31.9%
25.5%
42.6%
15 побед 12 ничьих 20 побед

Первый тайм

25.5%
53.2%
21.3%
12 побед 25 ничьих 10 побед

Второй тайм

25.5%
29.8%
44.7%
12 побед 14 ничьих 21 победа

История матчей

ПЛ
1:2
КЛ
0:2
ПЛ
3:0
К
1:0
К
1:2
ПЛ
2:2
ПЛ
1:1
ПЛ
0:0
КЛ
2:1
ПЛ
2:2
ПЛ
2:0
ПЛ
1:2
К
2:2
ПЛ
2:1
КЛ
1:1
ПЛ
0:0
К
1:0
ПЛ
2:1
К
1:0
КЛ
0:0
ПЛ
0:0
ПЛ
2:1
ПЛ
2:1
ПЛ
1:3
ПЛ
2:0
ПЛ
3:0
К
1:3
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
КЛ
0:0
ПЛ
3:1
ПЛ
0:0
ПЛ
2:0
ПЛ
2:0
ПЛ
0:0
ПЛ
3:2
ПЛ
1:1
ПЛ
3:0
К
5:2
ПЛ
1:0
ПЛ
0:0
КЛ
4:1
К
1:1
ПЛ
1:2
С
0:2
К
0:2
ПЛ
2:0

Голы

Всего голов

29
21

Голов в среднем за матч

1.16
0.95

Среднее время на гол

77
94

Всего голов

37
21

Голов в среднем за матч

1.68
0.84

Среднее время на гол

53
107

Всего голов

66
42

Голов в среднем за матч

1.4
0.89

Тотал матчей

2.5
39
Больше 83%
Меньше 17%
8
34
Больше 72%
Меньше 28%
13
21
Больше 45%
Меньше 55%
26
9
Больше 19%
Меньше 81%
38
3
Больше 6%
Меньше 94%
44
1
Больше 2%
Меньше 98%
46
1
Больше 2%
Меньше 98%
46

Среднее время на гол

64
100

Бомбардиры внутри турнира

Спортинг Л
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дьёкереш Виктор 9 (2) 0.69
Паулинью Жуан 6 0.46
Поте 3 0.23
Эдвардс Маркус 2 0.15
Сантуш Нуну II 1 0.08
Морита Хидемаса 1 0.08
Юлманд Мортен 1 0.08
Катаму Жени 1 0.08
Диоманде Усман 1 0.08
Браганса Даниэл 1 0.08
Инасиу Гонсалу 1 0.08
Эсгаю Рикарду 0 0
Матеус Рейс 0 0
Порту
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эванилсон 4 0.31
Тареми Мехди 3 (1) 0.23
Эуштакиу Стивен 2 0.15
Консейсау Франсишку 2 0.15
Маркано Иван 2 0.15
Мартинес Антонио III 2 0.15
Галено Вандерсон 1 (1) 0.08
Пепе Кеплер 1 0.08
Венделл Боргес 1 0.08
Зе Педро 1 0.08
Хайме Иван 1 0.08
Занузи Зайду 1 0.08
Боржеш Гонсалу 0 0
Мендеш Жоау 0 0
Кардозу Фабиу 0 0
Груйич Марко 0 0
Франко Андре 0 0
Пепе VI 0 0

Карточки

Спортинг Л
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Инасиу Гонсалу 5 1
Коатес Себастьян 5 0
Диоманде Усман 3 1
Эдвардс Маркус 4 0
Юлманд Мортен 4 0
Эсгаю Рикарду 3 0
Поте 3 0
Морита Хидемаса 3 0
Нету Луиш 2 0
Сантуш Нуну II 2 0
Дьёкереш Виктор 2 0
Аморим Рубен 1 0
Матеус Рейс 1 0
Браганса Даниэл 1 0
Куарежма Эдуарду 1 0
Порту
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Карму Давид 5 1
Венделл Боргес 4 1
Консейсау Франсишку 5 0
Нико Гонсалес 4 0
Кардозу Фабиу 2 1
Санчес Хорхе 3 0
Варела Алан 3 0
Консейсау Сержиу 2 0
Тареми Мехди 2 0
Мартинес Антонио III 2 0
Галено Вандерсон 2 0
Эуштакиу Стивен 2 0
Эванилсон 2 0
Боржеш Гонсалу 2 0
Пепе Кеплер 1 0
Отавио Эдмилсон 1 0
Маркано Иван 1 0
Зе Педро 1 0
Груйич Марко 1 0
Мариу Жоау III 1 0
Лодер Дэнни 1 0
Франко Андре 1 0
Пепе VI 1 0
Geraldo Wendel2 1 0

Результаты матчей

Спортинг Л
100%
7 побед 0 поражений
Первый тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Порту
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

7
3

Упущенные победы

0
0
Спортинг Л
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
17% (1)
83% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Порту
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)

Сухие победы

0
3

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

5
1

Упущенные победы

8
9
Спортинг Л
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
38% (5)
15% (2)
Порту
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
23% (3)
62% (8)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)

Сухие победы

3
4

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

12
4

Упущенные победы

8
9

Голы по времени матча

Забито

16
12
6 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 3
6 Не забивали 7
3
19%
1
8%
1-15
1
6%
2
17%
16-30
2
13%
3
25%
31-45
4
25%
1
8%
46-60
3
19%
2
17%
61-75
3
19%
3
25%
76-90

Пропущено

7
4
2 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
3
43%
2
50%
46-60
1
14%
1
25%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Забито

11
9
7 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 4
7 Не забивали 8
1
9%
4
44%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
4
36%
0
0%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
3
27%
4
44%
76-90

Пропущено

9
5
2 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
22%
2
40%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
1
11%
1
20%
61-75
4
44%
2
40%
76-90

Забито

27
21
13 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 11
12 Забивали первыми 7
0 Не забивали 2
4
15%
5
24%
1-15
3
11%
2
10%
16-30
6
22%
3
14%
31-45
4
15%
2
10%
46-60
4
15%
2
10%
61-75
6
22%
7
33%
76-90

Пропущено

16
9
4 В 1-м тайме 3
12 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 9
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
4
25%
2
22%
31-45
5
31%
2
22%
46-60
2
13%
2
22%
61-75
5
31%
2
22%
76-90

Результаты последних матчей

Спортинг Л
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Спортинг Л - Штурм Грац 3:0 Витория Гимарайнш - Спортинг Л 3:2 Спортинг Л - Жил Висенте 3:1 Аталанта - Спортинг Л 1:1
Спортинг Л - Дюмиенсе 8:0 Бенфика - Спортинг Л 2:1 Спортинг Л - Ракув 2:1 Спортинг Л - Эштрела 3:2 Спортинг Л - Фаренсе 4:2 Боавишта - Спортинг Л 0:2 Ракув - Спортинг Л 1:1 СД Оливайш и Москавиди - Спортинг Л 1:3 Спортинг Л - Арока 2:1 Спортинг Л - Аталанта 1:2 Фаренсе - Спортинг Л 2:3 Спортинг Л - Риу Аве 2:0 Штурм Грац - Спортинг Л 1:2 Спортинг Л - Морейренсе 3:0 Брага - Спортинг Л 1:1 Спортинг Л - Фамаликан 1:0
Порту
(20 матчей)
70%
5%
25%
14 побед 1 ничья 5 поражений
Порту - Шахтёр Донецк 5:3 Порту - Каса Пия 3:1 Эшторил - Порту 3:1 Фамаликан - Порту 0:3
Барселона - Порту 2:1 Порту - Монталегре 4:0 Витория Гимарайнш - Порту 1:2 Порту - Антверпен 2:0 Порту - Эшторил 0:1 Визела - Порту 0:2 Антверпен - Порту 1:4 Вилар-де Пердизеш - Порту 0:2 Порту - Портимоненсе 1:0 Порту - Барселона 0:1 Бенфика - Порту 1:0 Порту - Жил Висенте 2:1 Шахтёр Донецк - Порту 1:3 Эштрела - Порту 0:1 Порту - Арока 1:1 Риу Аве - Порту 1:2

Результаты матчей

Спортинг Л
Порту

Точный счет

3:2
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
2:1
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%

Точное количество голов

3
4 раза 57%
2
2 раза 29%
1
1 раз 14%
2
2 раза 33%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Точный счет

0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
1:2
3 раза 43%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%

Точное количество голов

2
3 раза 50%
1
2 раза 33%
3
1 раз 17%
2
4 раза 57%
0
1 раз 14%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%

Точный счет

3:2
3 раза 23%
2:1
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
1:2
3 раза 23%
0:1
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%

Точное количество голов

3
5 раз 38%
2
5 раз 38%
1
3 раза 23%
2
6 раз 46%
1
3 раза 23%
0
2 раза 15%
3
2 раза 15%

Тоталы голов в матче

Спортинг Л
Порту

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
1.5
Больше Меньше
3
3
4
3
2.5
1
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
1.5
Больше Меньше
5
2
1
5
2.5
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
3
1.5
Больше Меньше
8
5
5
8
2.5
2
11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 13 10 1 2 28 - 15 31
2.
Порту
 Заявка 13 10 1 2 21 - 9 31
3.
Бенфика
 Заявка 13 9 3 1 24 - 10 30
4.
Брага
 Заявка 13 9 2 2 36 - 20 29
5.
Витория Гимарайнш
 Заявка 13 8 1 4 23 - 16 25
6.
Морейренсе
 Заявка 13 6 4 3 15 - 11 22
7.
Фаренсе
 Заявка 14 5 3 6 22 - 18 18
8.
Фамаликан
 Заявка 13 4 5 4 12 - 14 17
9.
Эштрела
 Заявка 14 4 4 6 15 - 18 16
10.
Боавишта
 Заявка 13 4 3 6 20 - 27 15
11.
Портимоненсе
 Заявка 13 4 3 6 14 - 27 15
12.
Эшторил
 Заявка 13 4 1 8 24 - 23 13
13.
Каса Пия
 Заявка 13 3 4 6 10 - 16 13
14.
Жил Висенте
 Заявка 13 3 3 7 25 - 26 12
15.
Риу Аве
 Заявка 13 2 5 6 15 - 22 11
16.
Шавиш
 Заявка 13 3 1 9 15 - 35 10
17.
Арока
 Заявка 13 2 4 7 15 - 19 10
18.
Визела
 Заявка 13 2 4 7 13 - 21 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 7 7 0 0 17 - 6 21
2.
Витория Гимарайнш
 Заявка 7 5 0 2 17 - 9 15
3.
Бенфика
 Заявка 6 4 2 0 11 - 3 14
4.
Брага
 Заявка 6 4 1 1 17 - 7 13
5.
Порту
 Заявка 6 4 1 1 9 - 5 13
6.
Жил Висенте
 Заявка 7 3 3 1 19 - 11 12
7.
Фаренсе
 Заявка 8 3 2 3 13 - 9 11
8.
Эшторил
 Заявка 6 3 1 2 13 - 5 10
9.
Фамаликан
 Заявка 6 3 1 2 6 - 7 10
10.
Эштрела
 Заявка 7 3 0 4 8 - 9 9
11.
Морейренсе
 Заявка 6 2 2 2 6 - 6 8
12.
Портимоненсе
 Заявка 6 2 2 2 7 - 10 8
13.
Риу Аве
 Заявка 7 2 2 3 10 - 12 8
14.
Боавишта
 Заявка 7 2 2 3 11 - 15 8
15.
Шавиш
 Заявка 6 2 1 3 11 - 13 7
16.
Каса Пия
 Заявка 6 1 2 3 3 - 5 5
17.
Арока
 Заявка 7 1 2 4 7 - 11 5
18.
Визела
 Заявка 7 1 2 4 7 - 12 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Порту
 Заявка 7 6 0 1 12 - 4 18
2.
Бенфика
 Заявка 7 5 1 1 13 - 7 16
3.
Брага
 Заявка 7 5 1 1 19 - 13 16
4.
Морейренсе
 Заявка 7 4 2 1 9 - 5 14
5.
Спортинг Л
 Заявка 6 3 1 2 11 - 9 10
6.
Витория Гимарайнш
 Заявка 6 3 1 2 6 - 7 10
7.
Каса Пия
 Заявка 7 2 2 3 7 - 11 8
8.
Фаренсе
 Заявка 6 2 1 3 9 - 9 7
9.
Боавишта
 Заявка 6 2 1 3 9 - 12 7
10.
Портимоненсе
 Заявка 7 2 1 4 7 - 17 7
11.
Фамаликан
 Заявка 7 1 4 2 6 - 7 7
12.
Эштрела
 Заявка 7 1 4 2 7 - 9 7
13.
Арока
 Заявка 6 1 2 3 8 - 8 5
14.
Визела
 Заявка 6 1 2 3 6 - 9 5
15.
Риу Аве
 Заявка 6 0 3 3 5 - 10 3
16.
Эшторил
 Заявка 7 1 0 6 11 - 18 3
17.
Шавиш
 Заявка 7 1 0 6 4 - 22 3
18.
Жил Висенте
 Заявка 6 0 0 6 6 - 15 0
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  • — Выход в плей-офф
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Брага Банза Симон 13 (3)
Спортинг Л Дьёкереш Виктор 9 (4)
Шавиш Эрнандес Эктор II 8 (1)
Брага Орта Рикарду 7 (2)
Боавишта Боженик Роберт 6 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Шавиш Ногейра 2 6
Каса Пия Кастро Пабло 2 6
Боавишта Перес Себастьян 1 5
Порту Карму Давид 1 5
Эшторил Холсгров Джордан 1 5
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Спортинг Л - Порту от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 18 декабря 2023, осталось 2 дня 11 часов 47 минут.

    Главный судья: Алмейда Нуно

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  • 34 посетителя LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
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    • Прогнозы 53
    Спортинг Л 45.3% (24)
    X 26.4% (14)
    Порту 28.3% (15)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Спортинг Л
    Ничья
    Порту
    2.22
    3.59
    3.38
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Спортинг Л - Порту

    Исход игры
    Спортинг Л
    46.3% (25)
    Ничья
    25.9% (14)
    Порту
    27.8% (15)
    Тотал 2.5
    Больше
    62.96% (34)
    Меньше
    37.04% (20)
    Обе команды забьют
    Да
    83.33% (45)
    Нет
    16.67% (9)
    Популярный счёт
    2:1 Спортинг Л
    33.3% (18)
    1:1 Ничья
    20.4% (11)
    1:2 Порту
    18.5% (10)
    1:0 Спортинг Л
    7.4% (4)
    2:2 Ничья
    5.6% (3)
    0:2 Порту
    3.7% (2)
    0:1 Порту
    3.7% (2)
    3:2 Спортинг Л
    3.7% (2)
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