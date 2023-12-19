Тур: 17. Стадион: Башакшехир Фатих Терим.
3:1
Конец матча
0'
0:1
26' ГолСайс Самуэль
1:1
45' ПенальтиПёнтек Кшиштоф
2:1
50' ПенальтиПёнтек Кшиштоф
3:1
62' ГолПелкас Димитрис
63' Желтая карточкаЧифтчи Угюр
65' Желтая карточкаТюрюдж Дениз
83' Желтая карточкаХарисис Харилаос
90'+7
Ход матча
26'
0:1
45'
1:1
50'
2:1
62'
3:1
63'
65'
83'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 3
-
6 Удары в створ 4
-
3 Угловые 1
-
2 Офсайды 3
-
22 Нарушения правил 11
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
62 Владение мячом, % 38
Прогноз на матч от Liveresult
15
Дюбуа
Лео
27
Ба
Уссейну
23
Тюрюдж
Дениз
19
Абейд
Мехди
14
Камара
Самба
24
Сайс
Самуэль
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Дюбуа ЛеоЗащитник
- Защитник
-
27 Ба УссейнуЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Тюрюдж ДенизПолузащитник
-
19 Абейд МехдиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
98 Дилмен ДенизВратарь
- Защитник
- Защитник
-
90 Карзев ЭденПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Кени ФилиппНападающий
-
Главный тренер: Атан Кагдас
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Камара СамбаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Сайс СамуэльПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
99 Палули МуратЗащитник
- Защитник
-
58 Эрдал ЗияЗащитник
- Полузащитник
-
37 Арслан ХаканПолузащитник
-
19 Квет РоманПолузащитник
- Полузащитник
-
77 Бэрроу МодуПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Четин Сервет
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Истанбул Башакшехир
Сивасспор
13 матчей
69.2%
30.8%
9 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
38.5%
23.1%
38.4%
5 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
92.3%
15.4%
12 побед 2 ничьи 0 побед
10 матчей
60%
40%
0 побед 6 ничьих 4 победы
Первый тайм
60%
40%
0 побед 6 ничьих 9 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 5 ничьих 4 победы
23 матча
39.1%
43.5%
17.4%
9 побед 10 ничьих 4 победы
Первый тайм
21.7%
39.1%
39.2%
5 побед 9 ничьих 9 побед
Второй тайм
52.2%
30.4%
17.4%
12 побед 7 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
17
12
Голов в среднем за матч
1.55
1
Среднее время на гол
58
90
Всего голов
10
12
Голов в среднем за матч
0.83
1.09
Среднее время на гол
108
82
Всего голов
27
24
Голов в среднем за матч
1.17
1.04
Тотал матчей
2.5
20
Больше 87%
Меньше 13%
3
17
Больше 74%
Меньше 26%
6
7
Больше 30%
Меньше 70%
16
4
Больше 17%
Меньше 83%
19
2
Больше 9%
Меньше 91%
21
1
Больше 4%
Меньше 96%
22
Среднее время на гол
76
86
Бомбардиры внутри турнира
Истанбул Башакшехир
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пёнтек Кшиштоф
|6 (2)
|0.38
|Фигейредо Жоау
|3
|0.19
|Абейд Мехди
|2
|0.13
|Пелкас Димитрис
|2
|0.13
|Опоку Джером
|2
|0.13
|Дюбуа Лео
|1
|0.06
|Лима Лукас
|1
|0.06
|Тюрюдж Дениз
|0
|0
|Алексич Даниел
|0
|0
|Озджан Беркай
|0
|0
|Ба Уссейну
|0
|0
|Илкхан Эмирхан
|0
|0
Сивасспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сайс Самуэль
|5
|0.31
|Манай Рей
|5
|0.31
|Нжи Клинтон Муа
|2
|0.13
|Родригес Жерсон
|2
|0.13
|Койта Бенгали-Фоде
|1
|0.06
|Османпаша Джанер
|1
|0.06
|Бэрроу Моду
|1
|0.06
|Аппиндангойе Аарон
|1
|0.06
|Квет Роман
|1
|0.06
|Башсан Эмрах
|0
|0
|Харисис Харилаос
|0
|0
|Кападжак Бурак
|0
|0
|Окумуш Аладдин
|0
|0
|Конак Юнус Эмре
|0
|0
Карточки
Истанбул Башакшехир
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ба Уссейну
|4
|1
|Опоку Джером
|4
|1
|Тюрюдж Дениз
|4
|0
|Пелкас Димитрис
|4
|0
|Фигейредо Жоау
|2
|1
|Гюрлер Сердар
|2
|0
|Дюбуа Лео
|2
|0
|Пёнтек Кшиштоф
|2
|0
|Лима Лукас
|2
|0
|Деннис Эммануэль
|2
|0
|Озджан Беркай
|2
|0
|Алексич Даниел
|1
|0
|Текдемир Махмут
|1
|0
|Бабаджан Волкан
|1
|0
|Абейд Мехди
|1
|0
|Карзев Эден
|1
|0
Сивасспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Харисис Харилаос
|6
|0
|Нжи Клинтон Муа
|2
|1
|Османпаша Джанер
|3
|0
|Чифтчи Угюр
|3
|0
|Манай Рей
|3
|0
|Сайс Самуэль
|3
|0
|Койта Бенгали-Фоде
|2
|0
|Башсан Эмрах
|2
|0
|Родригес Жерсон
|2
|0
|Квет Роман
|2
|0
|Камара Самба
|2
|0
|Конак Юнус Эмре
|2
|0
|Эрдал Зия
|1
|0
|Вурал Али Шашал
|1
|0
|Кападжак Бурак
|1
|0
Результаты матчей
Истанбул Башакшехир
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
Сивасспор
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
71% (5)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
3
4
Упущенные победы
5
3
Истанбул Башакшехир
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
38% (3)
63% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Сивасспор
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
10
4
Упущенные победы
2
6
Истанбул Башакшехир
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
31% (5)
56% (9)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
50% (8)
13% (2)
Сивасспор
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
19% (3)
50% (8)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
50% (8)
19% (3)
Сухие победы
6
2
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
13
8
Упущенные победы
7
9
Голы по времени матча
Забито
14
12
7 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 5
9 Не забивали 9
4
29%
4
33%
1-15
2
14%
1
8%
16-30
1
7%
1
8%
31-45
3
21%
2
17%
46-60
4
29%
0
0%
61-75
0
0%
4
33%
76-90
Пропущено
10
17
7 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 8
2
20%
0
0%
1-15
2
20%
2
12%
16-30
3
30%
5
29%
29%
31-45
3
30%
2
12%
46-60
0
0%
6
35%
61-75
0
0%
2
12%
76-90
Забито
5
7
3 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 4
13 Не забивали 11
2
40%
3
43%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
1
20%
1
14%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Пропущено
10
10
6 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 6
2
20%
1
10%
1-15
3
30%
0
0%
16-30
1
10%
3
30%
31-45
1
10%
2
20%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
3
30%
3
30%
76-90
Забито
19
19
10 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 9
6 Не забивали 4
6
32%
7
37%
1-15
2
11%
3
16%
16-30
2
11%
2
11%
31-45
4
21%
2
11%
46-60
4
21%
1
5%
61-75
1
5%
4
21%
76-90
Пропущено
20
27
13 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 16
9 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 14
4
20%
1
4%
1-15
5
25%
2
7%
16-30
4
20%
8
30%
30%
31-45
4
20%
4
15%
46-60
0
0%
7
26%
61-75
3
15%
5
19%
76-90
Результаты последних матчей
Истанбул Башакшехир
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Истанбул Башакшехир - Хатайспор 1:0 Истанбул Башакшехир - Шанлыурфаспор 2:0 Ризеспор - Истанбул Башакшехир 3:2 Истанбул Башакшехир - Пендикспор 4:1
Бешикташ - Истанбул Башакшехир 1:0 Истанбул Башакшехир - Анкарагюджю 3:3 Антальяспор - Истанбул Башакшехир 1:0 Самсунспор - Истанбул Башакшехир 0:0 Истанбул Башакшехир - Газиантеп 2:0 Кайсериспор - Истанбул Башакшехир 0:0 Фенербахче - Истанбул Башакшехир 4:0 Истанбул Башакшехир - Галатасарай 1:2 Истанбулспор - Истанбул Башакшехир 0:2 Истанбул Башакшехир - Коньяспор 0:1 Истанбул Башакшехир - Фатих Карагюмрюк 0:2 Аланьяспор - Истанбул Башакшехир 2:0 Фенербахче - Истанбул Башакшехир 2:0 Истанбул Башакшехир - Трабзонспор 3:1 Адана Демирспор - Истанбул Башакшехир 2:3 Истанбул Башакшехир - Газиантеп 3:0
Сивасспор
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Коньяспор - Сивасспор 0:1 Сивасспор - Арнавуткей 2:1 Фенербахче - Сивасспор 4:1 Сивасспор - Трабзонспор 3:3
Кайсериспор - Сивасспор 0:0 Фатих Карагюмрюк - Сивасспор 3:0 Сивасспор - Адана Демирспор 1:1 Сивасспор - Артвин Хопаспор 4:0 Аланьяспор - Сивасспор 1:2 Сивасспор - Касымпаша 0:1 Пендикспор - Сивасспор 2:3 Сивасспор - Хатайспор 0:0 Ризеспор - Сивасспор 1:1 Сивасспор - Анкарагюджю 1:3 Сивасспор - Corum 2:1 Бешикташ - Сивасспор 2:0 Сивасспор - Антальяспор 1:1 Газиантеп - Сивасспор 1:3 Сивасспор - Самсунспор 1:1 Сивасспор - Кайсериспор 2:2
Результаты матчей
Истанбул Башакшехир
Сивасспор
Точный счет
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
1:1
3 раза 43%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
Точное количество голов
0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
3
2 раза 25%
2
1 раз 13%
4
1 раз 13%
1
4 раза 57%
0
2 раза 29%
3
1 раз 14%
Точный счет
0:0
2 раза 25%
1:0
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
Точное количество голов
0
6 раз 75%
2
2 раза 25%
1
4 раза 44%
0
2 раза 22%
3
2 раза 22%
2
1 раз 11%
Точный счет
1:0
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
1:1
4 раза 25%
0:1
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
Точное количество голов
0
8 раз 50%
2
3 раза 19%
1
2 раза 13%
3
2 раза 13%
4
1 раз 6%
1
8 раз 50%
0
4 раза 25%
3
3 раза 19%
2
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Истанбул Башакшехир
Сивасспор
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
52
44
16
35
16
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
26
Больше Меньше
72
26
36
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
88
Больше Меньше
124
610
412
313
313
115
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|13
|1
|1
|40 - 11
|40
|2.
|Заявка
|15
|13
|1
|1
|31 - 9
|40
|3.
|Заявка
|15
|8
|5
|2
|21 - 14
|29
|4.
|1:0 Заявка
|16
|9
|2
|5
|28 - 19
|29
|5.
|Заявка
|15
|8
|2
|5
|22 - 19
|26
|6.
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|22 - 17
|23
|7.
|0:1 Заявка
|16
|6
|5
|5
|27 - 20
|23
|8.
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|15 - 20
|22
|9.
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|27 - 31
|21
|10.
|Заявка
|15
|4
|6
|5
|24 - 22
|18
|11.
|Заявка
|15
|4
|6
|5
|21 - 21
|18
|12.
|1:0 Заявка
|16
|6
|0
|10
|16 - 25
|18
|13.
|Заявка
|16
|5
|3
|8
|18 - 21
|18
|14.
|Заявка
|16
|4
|6
|6
|19 - 27
|18
|15.
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|18 - 14
|17
|16.
|Заявка
|15
|4
|2
|9
|17 - 25
|14
|17.
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|15 - 21
|14
|18.
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|12 - 23
|14
|19.
|Заявка
|15
|3
|4
|8
|16 - 33
|13
|20.
|0:1 Заявка
|16
|2
|2
|12
|11 - 28
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|7
|0
|0
|19 - 6
|21
|2.
|Заявка
|8
|7
|0
|1
|26 - 10
|21
|3.
|0:1 Заявка
|8
|6
|1
|1
|19 - 6
|19
|4.
|Заявка
|8
|5
|3
|0
|11 - 3
|18
|5.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|11 - 5
|16
|6.
|1:0 Заявка
|7
|5
|0
|2
|11 - 6
|15
|7.
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|10 - 7
|15
|8.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|7 - 4
|14
|9.
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|14 - 10
|13
|10.
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|17 - 18
|13
|11.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|15 - 12
|12
|12.
|1:0 Заявка
|8
|4
|0
|4
|8 - 10
|12
|13.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|11 - 5
|12
|14.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|10 - 10
|10
|15.
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|9 - 9
|10
|16.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|10 - 12
|9
|17.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|8 - 9
|8
|18.
|0:1 Заявка
|9
|2
|1
|6
|8 - 14
|7
|19.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|6 - 17
|5
|20.
|Заявка
|7
|0
|5
|2
|7 - 10
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|14 - 1
|19
|2.
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|12 - 3
|19
|3.
|1:0 Заявка
|9
|4
|2
|3
|17 - 13
|14
|4.
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|12 - 17
|13
|5.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|10 - 11
|11
|6.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|11 - 14
|10
|7.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|12 - 10
|8
|8.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|12 - 12
|8
|9.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|10 - 13
|8
|10.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|10 - 16
|8
|11.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|8 - 16
|8
|12.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|7 - 12
|6
|13.
|1:0 Заявка
|8
|2
|0
|6
|8 - 15
|6
|14.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|9 - 10
|6
|15.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|7 - 9
|5
|16.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|2 - 11
|5
|17.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|4 - 11
|5
|18.
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|7 - 15
|4
|19.
|0:1 Заявка
|8
|0
|4
|4
|8 - 14
|4
|20.
|0:1 Заявка
|7
|0
|1
|6
|3 - 14
|1
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
- — Зона вылета
|Фенербахче
|Джеко Эдин
|13 (2)
|Галатасарай
|Икарди Мауро
|12 (5)
|Кайсериспор
|Тиам Маме
|10 (1)
|Касымпаша
|Кара Айтач
|9 (2)
|Фенербахче
|Шиманьски Себастьян
|8 (4)
|Трабзонспор
|Менди Батиста
|1 6
|Газиантеп
|Соялп Фуркан
|1 5
|Фенербахче
|Юксек Исмаил
|2 3
|Аланьяспор
|Алмейда Ричард
|6
|Сивасспор
|Харисис Харилаос
|6