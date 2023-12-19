  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Турция
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 17. Стадион: .
Истанбул Башакшехир
3:1
Конец матча
Сивасспор
0'
0:1
26' Гол
Сайс Самуэль
1:1
45' Пенальти
Пёнтек Кшиштоф
2:1
50' Пенальти
Пёнтек Кшиштоф
3:1
62' Гол
Пелкас Димитрис
63' Желтая карточка
Чифтчи Угюр
65' Желтая карточка
Тюрюдж Дениз
83' Желтая карточка
Харисис Харилаос
90'+7
1
Бабаджан
Волкан
15
Дюбуа
Лео
5
Дуарте
Леонардо
27
Ба
Уссейну
6
Лима
Лукас
10
Озджан
Беркай
23
Тюрюдж
Дениз
19
Абейд
Мехди
14
Пелкас
Димитрис
25
Фигейредо
Жоау
9
Пёнтек
Кшиштоф
35
Вурал
Али
Шашал
23
Окумуш
Аладдин
88
Османпаша
Джанер
14
Камара
Самба
3
Чифтчи
Угюр
72
Конак
Юнус
Эмре
16
Кападжак
Бурак
8
Харисис
Харилаос
24
Сайс
Самуэль
10
Нжи
Клинтон
Муа
9
Манай
Рей
Истанбул Башакшехир
4-1-4-1
Сивасспор
4-1-4-1

История личных встреч

Истанбул Башакшехир
Сивасспор

13 матчей

69.2%
30.8%
9 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

38.5%
23.1%
38.4%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

92.3%
15.4%
12 побед 2 ничьи 0 побед

10 матчей

60%
40%
0 побед 6 ничьих 4 победы

Первый тайм

60%
40%
0 побед 6 ничьих 9 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 5 ничьих 4 победы

23 матча

39.1%
43.5%
17.4%
9 побед 10 ничьих 4 победы

Первый тайм

21.7%
39.1%
39.2%
5 побед 9 ничьих 9 побед

Второй тайм

52.2%
30.4%
17.4%
12 побед 7 ничьих 4 победы

История матчей

С
1:1
С
0:2
С
0:2
С
2:1
С
0:0
С
1:1
С
1:1
С
1:1
С
0:0
С
0:1
С
1:1
С
1:0
К
0:0
К
2:0
С
2:2
С
2:2
С
2:1
С
0:2
С
4:1
С
2:0
С
1:2
С
4:2
С
0:1

Голы

Всего голов

17
12

Голов в среднем за матч

1.55
1

Среднее время на гол

58
90

Всего голов

10
12

Голов в среднем за матч

0.83
1.09

Среднее время на гол

108
82

Всего голов

27
24

Голов в среднем за матч

1.17
1.04

Тотал матчей

2.5
20
Больше 87%
Меньше 13%
3
17
Больше 74%
Меньше 26%
6
7
Больше 30%
Меньше 70%
16
4
Больше 17%
Меньше 83%
19
2
Больше 9%
Меньше 91%
21
1
Больше 4%
Меньше 96%
22

Среднее время на гол

76
86

Бомбардиры внутри турнира

Истанбул Башакшехир
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пёнтек Кшиштоф 6 (2) 0.38
Фигейредо Жоау 3 0.19
Абейд Мехди 2 0.13
Пелкас Димитрис 2 0.13
Опоку Джером 2 0.13
Дюбуа Лео 1 0.06
Лима Лукас 1 0.06
Тюрюдж Дениз 0 0
Алексич Даниел 0 0
Озджан Беркай 0 0
Ба Уссейну 0 0
Илкхан Эмирхан 0 0
Сивасспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сайс Самуэль 5 0.31
Манай Рей 5 0.31
Нжи Клинтон Муа 2 0.13
Родригес Жерсон 2 0.13
Койта Бенгали-Фоде 1 0.06
Османпаша Джанер 1 0.06
Бэрроу Моду 1 0.06
Аппиндангойе Аарон 1 0.06
Квет Роман 1 0.06
Башсан Эмрах 0 0
Харисис Харилаос 0 0
Кападжак Бурак 0 0
Окумуш Аладдин 0 0
Конак Юнус Эмре 0 0

Карточки

Истанбул Башакшехир
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ба Уссейну 4 1
Опоку Джером 4 1
Тюрюдж Дениз 4 0
Пелкас Димитрис 4 0
Фигейредо Жоау 2 1
Гюрлер Сердар 2 0
Дюбуа Лео 2 0
Пёнтек Кшиштоф 2 0
Лима Лукас 2 0
Деннис Эммануэль 2 0
Озджан Беркай 2 0
Алексич Даниел 1 0
Текдемир Махмут 1 0
Бабаджан Волкан 1 0
Абейд Мехди 1 0
Карзев Эден 1 0
Сивасспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Харисис Харилаос 6 0
Нжи Клинтон Муа 2 1
Османпаша Джанер 3 0
Чифтчи Угюр 3 0
Манай Рей 3 0
Сайс Самуэль 3 0
Койта Бенгали-Фоде 2 0
Башсан Эмрах 2 0
Родригес Жерсон 2 0
Квет Роман 2 0
Камара Самба 2 0
Конак Юнус Эмре 2 0
Эрдал Зия 1 0
Вурал Али Шашал 1 0
Кападжак Бурак 1 0

Результаты матчей

Истанбул Башакшехир
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
Сивасспор
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
71% (5)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

3
4

Упущенные победы

5
3
Истанбул Башакшехир
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
38% (3)
63% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Сивасспор
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

10
4

Упущенные победы

2
6
Истанбул Башакшехир
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
31% (5)
56% (9)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
50% (8)
13% (2)
Сивасспор
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
19% (3)
50% (8)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
50% (8)
19% (3)

Сухие победы

6
2

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

13
8

Упущенные победы

7
9

Голы по времени матча

Забито

14
12
7 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 5
9 Не забивали 9
4
29%
4
33%
1-15
2
14%
1
8%
16-30
1
7%
1
8%
31-45
3
21%
2
17%
46-60
4
29%
0
0%
61-75
0
0%
4
33%
76-90

Пропущено

10
17
7 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 8
2
20%
0
0%
1-15
2
20%
2
12%
16-30
3
30%
5
29%
29%
31-45
3
30%
2
12%
46-60
0
0%
6
35%
61-75
0
0%
2
12%
76-90

Забито

5
7
3 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 4
13 Не забивали 11
2
40%
3
43%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
1
20%
1
14%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Пропущено

10
10
6 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 6
2
20%
1
10%
1-15
3
30%
0
0%
16-30
1
10%
3
30%
31-45
1
10%
2
20%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
3
30%
3
30%
76-90

Забито

19
19
10 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 9
6 Не забивали 4
6
32%
7
37%
1-15
2
11%
3
16%
16-30
2
11%
2
11%
31-45
4
21%
2
11%
46-60
4
21%
1
5%
61-75
1
5%
4
21%
76-90

Пропущено

20
27
13 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 16
9 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 14
4
20%
1
4%
1-15
5
25%
2
7%
16-30
4
20%
8
30%
30%
31-45
4
20%
4
15%
46-60
0
0%
7
26%
61-75
3
15%
5
19%
76-90

Результаты последних матчей

Истанбул Башакшехир
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Истанбул Башакшехир - Хатайспор 1:0 Истанбул Башакшехир - Шанлыурфаспор 2:0 Ризеспор - Истанбул Башакшехир 3:2 Истанбул Башакшехир - Пендикспор 4:1
Бешикташ - Истанбул Башакшехир 1:0 Истанбул Башакшехир - Анкарагюджю 3:3 Антальяспор - Истанбул Башакшехир 1:0 Самсунспор - Истанбул Башакшехир 0:0 Истанбул Башакшехир - Газиантеп 2:0 Кайсериспор - Истанбул Башакшехир 0:0 Фенербахче - Истанбул Башакшехир 4:0 Истанбул Башакшехир - Галатасарай 1:2 Истанбулспор - Истанбул Башакшехир 0:2 Истанбул Башакшехир - Коньяспор 0:1 Истанбул Башакшехир - Фатих Карагюмрюк 0:2 Аланьяспор - Истанбул Башакшехир 2:0 Фенербахче - Истанбул Башакшехир 2:0 Истанбул Башакшехир - Трабзонспор 3:1 Адана Демирспор - Истанбул Башакшехир 2:3 Истанбул Башакшехир - Газиантеп 3:0
Сивасспор
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Коньяспор - Сивасспор 0:1 Сивасспор - Арнавуткей 2:1 Фенербахче - Сивасспор 4:1 Сивасспор - Трабзонспор 3:3
Кайсериспор - Сивасспор 0:0 Фатих Карагюмрюк - Сивасспор 3:0 Сивасспор - Адана Демирспор 1:1 Сивасспор - Артвин Хопаспор 4:0 Аланьяспор - Сивасспор 1:2 Сивасспор - Касымпаша 0:1 Пендикспор - Сивасспор 2:3 Сивасспор - Хатайспор 0:0 Ризеспор - Сивасспор 1:1 Сивасспор - Анкарагюджю 1:3 Сивасспор - Corum 2:1 Бешикташ - Сивасспор 2:0 Сивасспор - Антальяспор 1:1 Газиантеп - Сивасспор 1:3 Сивасспор - Самсунспор 1:1 Сивасспор - Кайсериспор 2:2

Результаты матчей

Истанбул Башакшехир
Сивасспор

Точный счет

0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
1:1
3 раза 43%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%

Точное количество голов

0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
3
2 раза 25%
2
1 раз 13%
4
1 раз 13%
1
4 раза 57%
0
2 раза 29%
3
1 раз 14%

Точный счет

0:0
2 раза 25%
1:0
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%

Точное количество голов

0
6 раз 75%
2
2 раза 25%
1
4 раза 44%
0
2 раза 22%
3
2 раза 22%
2
1 раз 11%

Точный счет

1:0
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
1:1
4 раза 25%
0:1
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%

Точное количество голов

0
8 раз 50%
2
3 раза 19%
1
2 раза 13%
3
2 раза 13%
4
1 раз 6%
1
8 раз 50%
0
4 раза 25%
3
3 раза 19%
2
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Истанбул Башакшехир
Сивасспор

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
5
2
4
4
1.5
1
6
3
5
2.5
1
6
1
7
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
6
0.5
Больше Меньше
7
2
2
6
1.5
3
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
8
0.5
Больше Меньше
12
4
6
10
1.5
4
12
3
13
2.5
3
13
1
15
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фенербахче
 Заявка 15 13 1 1 40 - 11 40
2.
Галатасарай
 Заявка 15 13 1 1 31 - 9 40
3.
Кайсериспор
 Заявка 15 8 5 2 21 - 14 29
4.
Трабзонспор
 1:0 Заявка 16 9 2 5 28 - 19 29
5.
Бешикташ
 Заявка 15 8 2 5 22 - 19 26
6.
Антальяспор
 Заявка 15 6 5 4 22 - 17 23
7.
Адана Демирспор
 0:1 Заявка 16 6 5 5 27 - 20 23
8.
Ризеспор
 Заявка 15 6 4 5 15 - 20 22
9.
Касымпаша
 Заявка 15 6 3 6 27 - 31 21
10.
Хатайспор
 Заявка 15 4 6 5 24 - 22 18
11.
Анкарагюджю
 Заявка 15 4 6 5 21 - 21 18
12.
Газиантеп
 1:0 Заявка 16 6 0 10 16 - 25 18
13.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 16 5 3 8 18 - 21 18
14.
Сивасспор
 Заявка 16 4 6 6 19 - 27 18
15.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 15 4 5 6 18 - 14 17
16.
Самсунспор
 Заявка 15 4 2 9 17 - 25 14
17.
Коньяспор
 Заявка 15 3 5 7 15 - 21 14
18.
Аланьяспор
 Заявка 15 3 5 7 12 - 23 14
19.
Пендикспор
 Заявка 15 3 4 8 16 - 33 13
20.
Истанбулспор
 0:1 Заявка 16 2 2 12 11 - 28 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 7 7 0 0 19 - 6 21
2.
Фенербахче
 Заявка 8 7 0 1 26 - 10 21
3.
Адана Демирспор
 0:1 Заявка 8 6 1 1 19 - 6 19
4.
Кайсериспор
 Заявка 8 5 3 0 11 - 3 18
5.
Бешикташ
 Заявка 7 5 1 1 11 - 5 16
6.
Трабзонспор
 1:0 Заявка 7 5 0 2 11 - 6 15
7.
Антальяспор
 Заявка 8 4 3 1 10 - 7 15
8.
Ризеспор
 Заявка 7 4 2 1 7 - 4 14
9.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 8 4 1 3 14 - 10 13
10.
Касымпаша
 Заявка 8 4 1 3 17 - 18 13
11.
Хатайспор
 Заявка 7 3 3 1 15 - 12 12
12.
Газиантеп
 1:0 Заявка 8 4 0 4 8 - 10 12
13.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 8 3 3 2 11 - 5 12
14.
Самсунспор
 Заявка 7 3 1 3 10 - 10 10
15.
Анкарагюджю
 Заявка 8 2 4 2 9 - 9 10
16.
Аланьяспор
 Заявка 8 2 3 3 10 - 12 9
17.
Коньяспор
 Заявка 8 2 2 4 8 - 9 8
18.
Истанбулспор
 0:1 Заявка 9 2 1 6 8 - 14 7
19.
Пендикспор
 Заявка 7 1 2 4 6 - 17 5
20.
Сивасспор
 Заявка 7 0 5 2 7 - 10 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фенербахче
 Заявка 7 6 1 0 14 - 1 19
2.
Галатасарай
 Заявка 8 6 1 1 12 - 3 19
3.
Трабзонспор
 1:0 Заявка 9 4 2 3 17 - 13 14
4.
Сивасспор
 Заявка 9 4 1 4 12 - 17 13
5.
Кайсериспор
 Заявка 7 3 2 2 10 - 11 11
6.
Бешикташ
 Заявка 8 3 1 4 11 - 14 10
7.
Антальяспор
 Заявка 7 2 2 3 12 - 10 8
8.
Анкарагюджю
 Заявка 7 2 2 3 12 - 12 8
9.
Касымпаша
 Заявка 7 2 2 3 10 - 13 8
10.
Пендикспор
 Заявка 8 2 2 4 10 - 16 8
11.
Ризеспор
 Заявка 8 2 2 4 8 - 16 8
12.
Коньяспор
 Заявка 7 1 3 3 7 - 12 6
13.
Газиантеп
 1:0 Заявка 8 2 0 6 8 - 15 6
14.
Хатайспор
 Заявка 8 1 3 4 9 - 10 6
15.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 7 1 2 4 7 - 9 5
16.
Аланьяспор
 Заявка 7 1 2 4 2 - 11 5
17.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 8 1 2 5 4 - 11 5
18.
Самсунспор
 Заявка 8 1 1 6 7 - 15 4
19.
Адана Демирспор
 0:1 Заявка 8 0 4 4 8 - 14 4
20.
Истанбулспор
 0:1 Заявка 7 0 1 6 3 - 14 1
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Фенербахче Джеко Эдин 13 (2)
Галатасарай Икарди Мауро 12 (5)
Кайсериспор Тиам Маме 10 (1)
Касымпаша Кара Айтач 9 (2)
Фенербахче Шиманьски Себастьян 8 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Трабзонспор Менди Батиста 1 6
Газиантеп Соялп Фуркан 1 5
Фенербахче Юксек Исмаил 2 3
Аланьяспор Алмейда Ричард 6
Сивасспор Харисис Харилаос 6
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    Прогноз на матч от Liveresult
    Где смотреть матч Истанбул Башакшехир 3:1 Сивасспор онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



    Бонусы букмекеров
    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (11) Обзор Играть
    4 Бонус: $200 Отзывы (4) Обзор Играть
    5 Бонус: $150 Отзывы (1) Обзор Играть






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     