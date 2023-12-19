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  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 17. Стадион: .
Истанбулспор
 
Позже
Трабзонспор
Прогнозы 4
Истанбулспор 0% (0)
X 0% (0)
Трабзонспор 100% (4)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Истанбулспор
Ничья
Трабзонспор
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Все Коэффициенты
59
Арда
Альп
21
Дахени
Демиако
4
Есиль
Мехмет
14
Дели
Симон
66
Яшар
Али
23
Эрдоган
Окан
24
Сарикайя
Муаммер
18
Ндао
Алассан
34
Лосаж
Флорьян
27
Этеми
Вален
99
Сантос
Жаксон
1
Чакыр
Угурджан
19
Стрюгер-Ларсен
Йенс
6
Менди
Батиста
24
Денсвил
Стефано
18
Элмалы
Эврен
Эрен
5
Оздемир
Берат
7
Вишча
Эдин
11
Бакасетас
Тасос
10
Эмюр
Абдулкадир
27
Трезеге
30
Онуачу
Пол
Истанбулспор
4-2-3-1
Трабзонспор
4-1-4-1

История личных встреч

Истанбулспор
Трабзонспор

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

История матчей

С
4:0
С
0:2

Голы

Всего голов

4
2

Голов в среднем за матч

4
2

Среднее время на гол

22
45

Всего голов

4
2

Голов в среднем за матч

2
1

Тотал матчей

2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

45
90

Бомбардиры внутри турнира

Истанбулспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гюльтекин Эмир 3 0.2
Йылмаз Ибрахим 2 0.13
Этеми Вален 1 0.07
Мамаду Менди 1 0.07
Рроца Эдуарт 1 0.07
Лосаж Флорьян 1 0.07
Ндао Алассан 1 0.07
Траоре Джакариджа Жуниор 1 0.07
Самбисса Давид 0 0
Сарикайя Муаммер 0 0
Сантос Жаксон 0 0
Яшар Али 0 0
Кейлю Кубилай 0 0
Трабзонспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Онуачу Пол 7 0.47
Бакасетас Тасос 4 (1) 0.27
Трезеге 3 0.2
Вишча Эдин 2 0.13
Барди Энис 2 0.13
Дестан Энис 2 0.13
Пепе Николя 2 0.13
Денсвил Стефано 1 0.07
Бенкович Филип 1 0.07
Оздемир Берат 1 0.07
Гюрпюз Гёктан 1 0.07
Эмюр Абдулкадир 0 0
Фунтас Таксиархис 0 0

Карточки

Истанбулспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лосаж Флорьян 4 0
Есиль Мехмет 4 0
Яшар Али 2 1
Дахени Демиако 3 0
Сарикайя Муаммер 3 0
Рроца Эдуарт 3 0
Эрдоган Окан 1 1
Йылмаз Ибрахим 2 0
Темель Вефа 2 0
Якин Хакан 0 1
Дели Симон 1 0
Коли Расин 1 0
Самбисса Давид 1 0
Воробьев Модест 1 0
Этеми Вален 1 0
Сантос Жаксон 1 0
Гюльтекин Эмир 1 0
Траоре Джакариджа Жуниор 1 0
Трабзонспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Менди Батиста 6 1
Элмалы Эврен Эрен 4 0
Бакасетас Тасос 3 0
Дестан Энис 3 0
Стрюгер-Ларсен Йенс 2 0
Курбелис Димитрис 2 0
Чакыр Угурджан 2 0
Вишча Эдин 1 0
Барди Энис 1 0
Онуачу Пол 1 0
Эмюр Абдулкадир 1 0
Хасполат Догукан 1 0
Теклич Тонио 1 0
Бания Раян 1 0
Айдин Мехмет 1 0

Результаты матчей

Истанбулспор
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Трабзонспор
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

2
4

Упущенные победы

4
5
Истанбулспор
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
86% (6)
14% (1)
0% (0)
Трабзонспор
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

12
4

Упущенные победы

1
8
Истанбулспор
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
27% (4)
27% (4)
Трабзонспор
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
40% (6)
40% (6)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

14
8

Упущенные победы

5
13

Голы по времени матча

Забито

8
16
4 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 4
10 Не забивали 10
1
13%
2
13%
1-15
2
25%
1
6%
16-30
1
13%
4
25%
31-45
0
0%
4
25%
46-60
1
13%
2
13%
61-75
3
38%
3
19%
76-90

Пропущено

13
13
4 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 7
0
0%
1
8%
1-15
2
15%
3
23%
16-30
2
15%
0
0%
31-45
5
38%
0
0%
46-60
0
0%
3
23%
61-75
4
31%
6
46%
76-90

Забито

4
10
3 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 4
11 Не забивали 10
1
25%
2
20%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
2
50%
1
10%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
1
25%
2
20%
76-90

Пропущено

13
7
3 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 5
2
15%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
8%
2
29%
31-45
3
23%
1
14%
46-60
3
23%
1
14%
61-75
4
31%
2
29%
76-90

Забито

12
26
7 В 1-м тайме 12
5 Во 2-м тайме 14
6 Забивали первыми 8
6 Не забивали 5
2
17%
4
15%
1-15
2
17%
3
12%
16-30
3
25%
5
19%
31-45
0
0%
6
23%
46-60
1
8%
3
12%
61-75
4
33%
5
19%
76-90

Пропущено

26
20
7 В 1-м тайме 7
19 Во 2-м тайме 13
9 Пропускали первыми 6
15 Не пропускали 12
2
8%
1
5%
1-15
2
8%
4
20%
16-30
3
12%
2
10%
31-45
8
31%
1
5%
46-60
3
12%
4
20%
61-75
8
31%
8
40%
76-90

Результаты последних матчей

Истанбулспор
(20 матчей)
15%
20%
65%
3 победы 4 ничьи 13 поражений
Истанбулспор - Аланьяспор 0:1 Фатих Карагюмрюк - Истанбулспор 3:0 Истанбулспор - Хатайспор 2:1 Ризеспор - Истанбулспор 1:0
Самсунспор - Истанбулспор 2:1 Истанбулспор - Пендикспор 2:4 Истанбулспор - Кепез Беледие Анталья 2:3 Касымпаша - Истанбулспор 3:1 Истанбулспор - Анкарагюджю 2:1 Бешикташ - Истанбулспор 2:0 Истанбулспор - Антальяспор 1:2 Истанбулспор - Галатасарай 0:1 Газиантеп - Истанбулспор 2:0 Истанбулспор - Истанбул Башакшехир 0:2 Башакшехир - Истанбулспор 0:1 Истанбулспор - Кайсериспор 1:1 Коньяспор - Истанбулспор 1:1 Истанбулспор - Карагумрук 0:1 Истанбулспор - Антальяспор 1:1 Газиантепспор - Истанбулспор 1:1
Трабзонспор
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Газиантеп - Трабзонспор 1:3 Трабзонспор - Йени Корумспор 3:1 Трабзонспор - Кайсериспор 0:1 Сивасспор - Трабзонспор 3:3
Трабзонспор - Коньяспор 2:1 Фенербахче - Трабзонспор 2:3 Фатих Карагюмрюк - Трабзонспор 0:0 Трабзонспор - Аланьяспор 1:0 Адана Демирспор - Трабзонспор 1:0 Трабзонспор - Пендикспор 2:1 Хатайспор - Трабзонспор 3:2 Трабзонспор - Бешикташ 3:0 Касымпаша - Трабзонспор 1:5 Трабзонспор - Ризеспор 2:3 Галатасарай - Трабзонспор 2:0 Трабзонспор - Антальяспор 1:0 Трабзон ФК - Трабзонспор 0:5 Трабзонспор - АЕК 1:3 Триглав Крань - Трабзонспор 0:4 Трабзонспор - Работнички 4:1

Результаты матчей

Истанбулспор
Трабзонспор

Точный счет

0:1
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:4
1 раз 13%
2:1
2 раза 29%
1:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%

Точное количество голов

0
3 раза 38%
2
3 раза 38%
1
2 раза 25%
2
3 раза 43%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%

Точный счет

2:0
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
1:5
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%

Точное количество голов

0
4 раза 57%
1
3 раза 43%
0
3 раза 38%
3
3 раза 38%
2
1 раз 13%
5
1 раз 13%

Точный счет

2:1
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
1:0
3 раза 20%
2:1
2 раза 13%
2:3
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%

Точное количество голов

0
7 раз 47%
1
5 раз 33%
2
3 раза 20%
0
4 раза 27%
2
4 раза 27%
3
4 раза 27%
1
2 раза 13%
5
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Истанбулспор
Трабзонспор

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
0.5
Больше Меньше
6
1
3
5
1.5
4
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
4
0.5
Больше Меньше
5
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
7
0.5
Больше Меньше
11
4
3
12
1.5
9
6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фенербахче
 Заявка 15 13 1 1 40 - 11 40
2.
Галатасарай
 Заявка 15 13 1 1 31 - 9 40
3.
Кайсериспор
 Заявка 15 8 5 2 21 - 14 29
4.
Трабзонспор
 Заявка 15 8 2 5 27 - 19 26
5.
Бешикташ
 Заявка 15 8 2 5 22 - 19 26
6.
Адана Демирспор
 Заявка 15 6 5 4 27 - 19 23
7.
Антальяспор
 Заявка 15 6 5 4 22 - 17 23
8.
Ризеспор
 Заявка 15 6 4 5 15 - 20 22
9.
Касымпаша
 Заявка 15 6 3 6 27 - 31 21
10.
Хатайспор
 Заявка 15 4 6 5 24 - 22 18
11.
Анкарагюджю
 Заявка 15 4 6 5 21 - 21 18
12.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 16 5 3 8 18 - 21 18
13.
Сивасспор
 Заявка 16 4 6 6 19 - 27 18
14.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 15 4 5 6 18 - 14 17
15.
Газиантеп
 Заявка 15 5 0 10 15 - 25 15
16.
Самсунспор
 Заявка 15 4 2 9 17 - 25 14
17.
Коньяспор
 Заявка 15 3 5 7 15 - 21 14
18.
Аланьяспор
 Заявка 15 3 5 7 12 - 23 14
19.
Пендикспор
 Заявка 15 3 4 8 16 - 33 13
20.
Истанбулспор
 Заявка 15 2 2 11 11 - 27 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 7 7 0 0 19 - 6 21
2.
Фенербахче
 Заявка 8 7 0 1 26 - 10 21
3.
Адана Демирспор
 Заявка 8 6 1 1 19 - 6 19
4.
Кайсериспор
 Заявка 8 5 3 0 11 - 3 18
5.
Бешикташ
 Заявка 7 5 1 1 11 - 5 16
6.
Трабзонспор
 Заявка 7 5 0 2 11 - 6 15
7.
Антальяспор
 Заявка 8 4 3 1 10 - 7 15
8.
Ризеспор
 Заявка 7 4 2 1 7 - 4 14
9.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 8 4 1 3 14 - 10 13
10.
Касымпаша
 Заявка 8 4 1 3 17 - 18 13
11.
Хатайспор
 Заявка 7 3 3 1 15 - 12 12
12.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 8 3 3 2 11 - 5 12
13.
Самсунспор
 Заявка 7 3 1 3 10 - 10 10
14.
Анкарагюджю
 Заявка 8 2 4 2 9 - 9 10
15.
Газиантеп
 Заявка 7 3 0 4 7 - 10 9
16.
Аланьяспор
 Заявка 8 2 3 3 10 - 12 9
17.
Коньяспор
 Заявка 8 2 2 4 8 - 9 8
18.
Истанбулспор
 Заявка 8 2 1 5 8 - 13 7
19.
Пендикспор
 Заявка 7 1 2 4 6 - 17 5
20.
Сивасспор
 Заявка 7 0 5 2 7 - 10 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фенербахче
 Заявка 7 6 1 0 14 - 1 19
2.
Галатасарай
 Заявка 8 6 1 1 12 - 3 19
3.
Сивасспор
 Заявка 9 4 1 4 12 - 17 13
4.
Кайсериспор
 Заявка 7 3 2 2 10 - 11 11
5.
Трабзонспор
 Заявка 8 3 2 3 16 - 13 11
6.
Бешикташ
 Заявка 8 3 1 4 11 - 14 10
7.
Антальяспор
 Заявка 7 2 2 3 12 - 10 8
8.
Анкарагюджю
 Заявка 7 2 2 3 12 - 12 8
9.
Касымпаша
 Заявка 7 2 2 3 10 - 13 8
10.
Пендикспор
 Заявка 8 2 2 4 10 - 16 8
11.
Ризеспор
 Заявка 8 2 2 4 8 - 16 8
12.
Коньяспор
 Заявка 7 1 3 3 7 - 12 6
13.
Газиантеп
 Заявка 8 2 0 6 8 - 15 6
14.
Хатайспор
 Заявка 8 1 3 4 9 - 10 6
15.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 7 1 2 4 7 - 9 5
16.
Аланьяспор
 Заявка 7 1 2 4 2 - 11 5
17.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 8 1 2 5 4 - 11 5
18.
Адана Демирспор
 Заявка 7 0 4 3 8 - 13 4
19.
Самсунспор
 Заявка 8 1 1 6 7 - 15 4
20.
Истанбулспор
 Заявка 7 0 1 6 3 - 14 1
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Топ бомбардиров
Фенербахче Джеко Эдин 13 (2)
Галатасарай Икарди Мауро 12 (5)
Кайсериспор Тиам Маме 10 (1)
Касымпаша Кара Айтач 9 (2)
Фенербахче Шиманьски Себастьян 8 (4)
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Топ нарушителей
Трабзонспор Менди Батиста 1 6
Газиантеп Соялп Фуркан 1 5
Фенербахче Юксек Исмаил 2 3
Аланьяспор Алмейда Ричард 6
Сивасспор Харисис Харилаос 6
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Где смотреть матч Истанбулспор - Трабзонспор онлайн

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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Истанбулспор - Трабзонспор

Исход игры
Истанбулспор
0% (0)
Ничья
0% (0)
Трабзонспор
100% (4)
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