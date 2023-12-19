Тур: 17. Стадион: Некми Кадыоглу.
Остановлена
Ход матча
11'
0:1
39'
1:1
52'
65'
68'
1:2
72'
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 6
-
2 Удары в створ 4
-
1 Угловые 3
-
3 Офсайды 1
-
6 Нарушения правил 8
-
3 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
43 Владение мячом, % 57
Прогноз на матч от Liveresult
59
Арда
Альп
23
Эрдоган
Окан
14
Дели
Симон
66
Яшар
Али
18
Ндао
Алассан
27
Этеми
Вален
27
Трезеге
30
Онуачу
Пол
- Основной состав
-
59 Арда АльпВратарь
-
23 Эрдоган ОканЗащитник
- Защитник
-
14 Дели СимонЗащитник
- Защитник
-
66 Яшар АлиЗащитник
-
18 Ндао АлассанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Этеми ВаленНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
13 Коли РасинЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Мамаду МендиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 Шахан ОзканНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Якин Хакан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 ТрезегеПолузащитник
-
30 Онуачу ПолНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
50 Айдин МехметЗащитник
- Полузащитник
-
23 Гюнеш УмутПолузащитник
- Полузащитник
-
16 Шен КеремПолузащитник
-
91 Теклич ТониоПолузащитник
-
94 Дестан ЭнисНападающий
-
Главный тренер: Авчи Абдулла
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Истанбулспор
Трабзонспор
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
4
2
Голов в среднем за матч
4
2
Среднее время на гол
22
45
Всего голов
4
2
Голов в среднем за матч
2
1
Тотал матчей
2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
45
90
Бомбардиры внутри турнира
Истанбулспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гюльтекин Эмир
|3
|0.2
|Йылмаз Ибрахим
|2
|0.13
|Этеми Вален
|1
|0.07
|Сарикайя Муаммер
|1
|0.07
|Мамаду Менди
|1
|0.07
|Рроца Эдуарт
|1
|0.07
|Ндао Алассан
|1
|0.07
|Лосаж Флорьян
|1
|0.07
|Траоре Джакариджа Жуниор
|1
|0.07
|Самбисса Давид
|0
|0
|Сантос Жаксон
|0
|0
|Яшар Али
|0
|0
|Кейлю Кубилай
|0
|0
Трабзонспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Онуачу Пол
|8
|0.53
|Трезеге
|4
|0.27
|Бакасетас Тасос
|4 (1)
|0.27
|Вишча Эдин
|2
|0.13
|Барди Энис
|2
|0.13
|Дестан Энис
|2
|0.13
|Пепе Николя
|2
|0.13
|Денсвил Стефано
|1
|0.07
|Бенкович Филип
|1
|0.07
|Оздемир Берат
|1
|0.07
|Гюрпюз Гёктан
|1
|0.07
|Эмюр Абдулкадир
|0
|0
|Фунтас Таксиархис
|0
|0
Карточки
Истанбулспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Есиль Мехмет
|5
|0
|Дахени Демиако
|4
|0
|Лосаж Флорьян
|4
|0
|Эрдоган Окан
|2
|1
|Яшар Али
|2
|1
|Сарикайя Муаммер
|3
|0
|Рроца Эдуарт
|3
|0
|Йылмаз Ибрахим
|2
|0
|Темель Вефа
|2
|0
|Якин Хакан
|0
|1
|Дели Симон
|1
|0
|Коли Расин
|1
|0
|Самбисса Давид
|1
|0
|Воробьев Модест
|1
|0
|Этеми Вален
|1
|0
|Сантос Жаксон
|1
|0
|Гюльтекин Эмир
|1
|0
|Траоре Джакариджа Жуниор
|1
|0
Трабзонспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Менди Батиста
|6
|1
|Элмалы Эврен Эрен
|4
|0
|Бакасетас Тасос
|3
|0
|Дестан Энис
|3
|0
|Стрюгер-Ларсен Йенс
|2
|0
|Курбелис Димитрис
|2
|0
|Чакыр Угурджан
|2
|0
|Вишча Эдин
|1
|0
|Барди Энис
|1
|0
|Онуачу Пол
|1
|0
|Эмюр Абдулкадир
|1
|0
|Хасполат Догукан
|1
|0
|Теклич Тонио
|1
|0
|Бания Раян
|1
|0
|Айдин Мехмет
|1
|0
Результаты матчей
Истанбулспор
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Трабзонспор
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
2
4
Упущенные победы
4
5
Истанбулспор
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
86% (6)
14% (1)
0% (0)
Трабзонспор
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
12
4
Упущенные победы
1
8
Истанбулспор
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
27% (4)
27% (4)
Трабзонспор
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
40% (6)
40% (6)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
14
8
Упущенные победы
5
13
Голы по времени матча
Забито
8
16
4 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 4
10 Не забивали 10
1
13%
2
13%
1-15
2
25%
1
6%
16-30
1
13%
4
25%
31-45
0
0%
4
25%
46-60
1
13%
2
13%
61-75
3
38%
3
19%
76-90
Пропущено
13
13
4 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 7
0
0%
1
8%
1-15
2
15%
3
23%
16-30
2
15%
0
0%
31-45
5
38%
0
0%
46-60
0
0%
3
23%
61-75
4
31%
6
46%
76-90
Забито
4
10
3 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 4
11 Не забивали 10
1
25%
2
20%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
2
50%
1
10%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
1
25%
2
20%
76-90
Пропущено
13
7
3 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 5
2
15%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
8%
2
29%
31-45
3
23%
1
14%
46-60
3
23%
1
14%
61-75
4
31%
2
29%
76-90
Забито
12
26
7 В 1-м тайме 12
5 Во 2-м тайме 14
6 Забивали первыми 8
6 Не забивали 5
2
17%
4
15%
1-15
2
17%
3
12%
16-30
3
25%
5
19%
31-45
0
0%
6
23%
46-60
1
8%
3
12%
61-75
4
33%
5
19%
76-90
Пропущено
26
20
7 В 1-м тайме 7
19 Во 2-м тайме 13
9 Пропускали первыми 6
15 Не пропускали 12
2
8%
1
5%
1-15
2
8%
4
20%
16-30
3
12%
2
10%
31-45
8
31%
1
5%
46-60
3
12%
4
20%
61-75
8
31%
8
40%
76-90
Результаты последних матчей
Истанбулспор
(20 матчей)
15%
20%
65%
3 победы 4 ничьи 13 поражений
Истанбулспор - Аланьяспор 0:1 Фатих Карагюмрюк - Истанбулспор 3:0 Истанбулспор - Хатайспор 2:1 Ризеспор - Истанбулспор 1:0
Самсунспор - Истанбулспор 2:1 Истанбулспор - Пендикспор 2:4 Истанбулспор - Кепез Беледие Анталья 2:3 Касымпаша - Истанбулспор 3:1 Истанбулспор - Анкарагюджю 2:1 Бешикташ - Истанбулспор 2:0 Истанбулспор - Антальяспор 1:2 Истанбулспор - Галатасарай 0:1 Газиантеп - Истанбулспор 2:0 Истанбулспор - Истанбул Башакшехир 0:2 Башакшехир - Истанбулспор 0:1 Истанбулспор - Кайсериспор 1:1 Коньяспор - Истанбулспор 1:1 Истанбулспор - Карагумрук 0:1 Истанбулспор - Антальяспор 1:1 Газиантепспор - Истанбулспор 1:1
Трабзонспор
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Газиантеп - Трабзонспор 1:3 Трабзонспор - Йени Корумспор 3:1 Трабзонспор - Кайсериспор 0:1 Сивасспор - Трабзонспор 3:3
Трабзонспор - Коньяспор 2:1 Фенербахче - Трабзонспор 2:3 Фатих Карагюмрюк - Трабзонспор 0:0 Трабзонспор - Аланьяспор 1:0 Адана Демирспор - Трабзонспор 1:0 Трабзонспор - Пендикспор 2:1 Хатайспор - Трабзонспор 3:2 Трабзонспор - Бешикташ 3:0 Касымпаша - Трабзонспор 1:5 Трабзонспор - Ризеспор 2:3 Галатасарай - Трабзонспор 2:0 Трабзонспор - Антальяспор 1:0 Трабзон ФК - Трабзонспор 0:5 Трабзонспор - АЕК 1:3 Триглав Крань - Трабзонспор 0:4 Трабзонспор - Работнички 4:1
Результаты матчей
Истанбулспор
Трабзонспор
Точный счет
0:1
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:4
1 раз 13%
2:1
2 раза 29%
1:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
Точное количество голов
0
3 раза 38%
2
3 раза 38%
1
2 раза 25%
2
3 раза 43%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
Точный счет
2:0
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
1:5
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
Точное количество голов
0
4 раза 57%
1
3 раза 43%
0
3 раза 38%
3
3 раза 38%
2
1 раз 13%
5
1 раз 13%
Точный счет
2:1
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
1:0
3 раза 20%
2:1
2 раза 13%
2:3
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
Точное количество голов
0
7 раз 47%
1
5 раз 33%
2
3 раза 20%
0
4 раза 27%
2
4 раза 27%
3
4 раза 27%
1
2 раза 13%
5
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Истанбулспор
Трабзонспор
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
61
35
43
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
34
Больше Меньше
53
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
87
Больше Меньше
114
312
96
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|13
|1
|1
|40 - 11
|40
|2.
|Заявка
|15
|13
|1
|1
|31 - 9
|40
|3.
|Заявка
|15
|8
|5
|2
|21 - 14
|29
|4.
|Заявка
|15
|8
|2
|5
|29 - 20
|26
|5.
|Заявка
|15
|8
|2
|5
|22 - 19
|26
|6.
|Заявка
|16
|6
|6
|4
|29 - 21
|24
|7.
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|22 - 17
|23
|8.
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|15 - 20
|22
|9.
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|27 - 31
|21
|10.
|Заявка
|15
|4
|6
|5
|24 - 22
|18
|11.
|Заявка
|15
|4
|6
|5
|21 - 21
|18
|12.
|Заявка
|16
|5
|3
|8
|18 - 21
|18
|13.
|Заявка
|16
|4
|6
|6
|19 - 27
|18
|14.
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|18 - 14
|17
|15.
|Заявка
|16
|5
|1
|10
|17 - 27
|16
|16.
|Заявка
|15
|4
|2
|9
|17 - 25
|14
|17.
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|15 - 21
|14
|18.
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|12 - 23
|14
|19.
|Заявка
|15
|3
|4
|8
|16 - 33
|13
|20.
|Заявка
|15
|2
|2
|11
|12 - 29
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|7
|0
|0
|19 - 6
|21
|2.
|Заявка
|8
|7
|0
|1
|26 - 10
|21
|3.
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|19 - 6
|19
|4.
|Заявка
|8
|5
|3
|0
|11 - 3
|18
|5.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|11 - 5
|16
|6.
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|11 - 6
|15
|7.
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|10 - 7
|15
|8.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|7 - 4
|14
|9.
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|14 - 10
|13
|10.
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|17 - 18
|13
|11.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|15 - 12
|12
|12.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|11 - 5
|12
|13.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|10 - 10
|10
|14.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|9 - 12
|10
|15.
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|9 - 9
|10
|16.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|10 - 12
|9
|17.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|8 - 9
|8
|18.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|9 - 15
|7
|19.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|6 - 17
|5
|20.
|Заявка
|7
|0
|5
|2
|7 - 10
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|14 - 1
|19
|2.
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|12 - 3
|19
|3.
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|12 - 17
|13
|4.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|10 - 11
|11
|5.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|18 - 14
|11
|6.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|11 - 14
|10
|7.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|12 - 10
|8
|8.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|12 - 12
|8
|9.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|10 - 13
|8
|10.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|10 - 16
|8
|11.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|8 - 16
|8
|12.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|7 - 12
|6
|13.
|Заявка
|8
|2
|0
|6
|8 - 15
|6
|14.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|9 - 10
|6
|15.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|7 - 9
|5
|16.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|2 - 11
|5
|17.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|4 - 11
|5
|18.
|Заявка
|8
|0
|5
|3
|10 - 15
|5
|19.
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|7 - 15
|4
|20.
|Заявка
|7
|0
|1
|6
|3 - 14
|1
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
- — Зона вылета
|Фенербахче
|Джеко Эдин
|13 (2)
|Галатасарай
|Икарди Мауро
|12 (5)
|Кайсериспор
|Тиам Маме
|10 (1)
|Касымпаша
|Кара Айтач
|9 (2)
|Фенербахче
|Шиманьски Себастьян
|8 (4)
|Трабзонспор
|Менди Батиста
|1 6
|Газиантеп
|Соялп Фуркан
|1 5
|Фенербахче
|Юксек Исмаил
|2 3
|Аланьяспор
|Алмейда Ричард
|6
|Сивасспор
|Харисис Харилаос
|6