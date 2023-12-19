  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Турция
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 17. Стадион: .
Газиантеп
 
Позже
Адана Демирспор
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Газиантеп
Ничья
Адана Демирспор
3.75
3.70
Реклама, fon.bet
2.68
Все Коэффициенты
33
Ницэ
Флорин
11
Эскихеллач
Мустафа
63
Н'Кулу
Николя
3
Джилободжи
Папи
4
Кызылдаг
Арда
22
М'баката
Салем
61
Озчичек
Огюн
50
Маркович
Лазар
8
Евтович
Марко
10
Градель
Макс-Ален
70
Драгус
Денис
71
Магомедалиев
Шахрудин
22
Свенссон
Юнас
4
Гюлер
Семих
66
Сиссе
Пап
Абу
32
Эрдоган
Юсуф
8
Акбаба
Эмре
17
Н'Диайе
Папа
90
Стамбули
Бенжамен
10
Беланда
Юнес
7
Сари
Юсуф
9
Ньянг
М'Байе
Газиантеп
4-2-3-1
Адана Демирспор
4-2-3-1

История личных встреч

Газиантеп
Адана Демирспор

2 матча

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

История матчей

С
3:0
С
1:1
С
0:3
С
4:0
ТМК
0:0
ПЛТ
3:2

Голы

Всего голов

1
2

Голов в среднем за матч

0.33
0.67

Среднее время на гол

270
135

Всего голов

10
4

Голов в среднем за матч

3.33
1.33

Среднее время на гол

27
67

Всего голов

11
6

Голов в среднем за матч

1.83
1

Тотал матчей

2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
1
Больше 17%
Меньше 83%
5

Среднее время на гол

49
90

Бомбардиры внутри турнира

Газиантеп
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Драгус Денис 5 0.33
Максим Александру 2 (2) 0.13
Маркович Лазар 1 0.07
Соялп Фуркан 1 0.07
Эскихеллач Мустафа 1 0.07
Н'Кулу Николя 1 0.07
Евтович Марко 1 0.07
Айети Альбиан 1 0.07
Риаскос Брайан 1 0.07
Кызылдаг Арда 1 0.07
Градель Макс-Ален 0 0
Адана Демирспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ньянг М'Байе 8 (4) 0.53
Эрдоган Юсуф 4 (1) 0.27
Балотелли Марио 3 0.2
Беланда Юнес 3 0.2
Акбаба Эмре 2 0.13
Нани Луиш 1 0.07
Ндиайе Чериф 1 0.07
Стамбули Бенжамен 1 0.07
Гравильон Эндрю 1 0.07
Айдоган Тайфун 1 0.07
Бараси Юсуф 1 0.07
Сари Юсуф 0 0
Свенссон Юнас 0 0
Кевин Родригес 0 0
Гюлер Семих 0 0

Карточки

Газиантеп
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Соялп Фуркан 5 1
Градель Макс-Ален 4 0
Максим Александру 2 1
Бикел Жаниу 3 0
Драгус Денис 3 0
Эскихеллач Мустафа 3 0
Евтович Марко 2 0
Маркович Лазар 2 0
Джилободжи Папи 2 0
Ницэ Флорин 2 0
Эрсой Эртугрул 2 0
Озчичек Огюн 2 0
Гюнеш Эрдал 1 0
Н'Кулу Николя 1 0
Мораис Жуниор II 1 0
Риаскос Брайан 1 0
Хасеф Науфель 1 0
Кызылдаг Арда 1 0
Станковски Лука 1 0
Адана Демирспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кевин Родригес 4 1
Озбир Эртач 3 1
Беланда Юнес 4 0
Акбаба Эмре 4 0
Стамбули Бенжамен 1 1
Ньянг М'Байе 2 0
Эрдоган Юсуф 2 0
Гюлер Семих 2 0
Айдоган Тайфун 2 0
Токёз Дорукхан 2 0
Нани Луиш 1 0
Балотелли Марио 1 0
Свенссон Юнас 1 0
Гравильон Эндрю 1 0
Ндиайе Чериф 1 0
Сари Юсуф 1 0

Результаты матчей

Газиантеп
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Адана Демирспор
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
63% (5)
38% (3)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
7
Газиантеп
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Адана Демирспор
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

13
3

Упущенные победы

5
17
Газиантеп
60%
40%
9 побед 6 поражений
Первый тайм
33% (5)
33% (5)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
27% (4)
27% (4)
Адана Демирспор
10%
90%
1 победа 9 поражений
Первый тайм
20% (3)
27% (4)
53% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
47% (7)
47% (7)

Сухие победы

7
0

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

13
3

Упущенные победы

7
24

Голы по времени матча

Забито

7
7
1 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 3
10 Не забивали 9
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
1
14%
16-30
0
0%
3
43%
31-45
2
29%
1
14%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
2
29%
2
29%
76-90

Пропущено

10
14
4 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 7
2
20%
1
7%
1-15
0
0%
3
21%
16-30
2
20%
1
7%
31-45
2
20%
3
21%
46-60
2
20%
3
21%
61-75
2
20%
3
21%
76-90

Забито

9
19
6 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 11
2 Забивали первыми 7
10 Не забивали 8
1
11%
2
11%
1-15
1
11%
5
26%
16-30
4
44%
1
5%
31-45
2
22%
3
16%
46-60
0
0%
3
16%
61-75
1
11%
5
26%
76-90

Пропущено

14
6
7 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 0
7 Не пропускали 3
4
29%
0
0%
1-15
2
14%
0
0%
16-30
1
7%
2
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
21%
1
17%
61-75
4
29%
3
50%
76-90

Забито

16
26
7 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 14
5 Забивали первыми 10
5 Не забивали 2
1
6%
2
8%
1-15
2
13%
6
23%
16-30
4
25%
4
15%
31-45
4
25%
4
15%
46-60
2
13%
3
12%
61-75
3
19%
7
27%
76-90

Пропущено

24
20
11 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 13
10 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 10
6
25%
1
5%
1-15
2
8%
3
15%
16-30
3
13%
3
15%
31-45
2
8%
3
15%
46-60
5
21%
4
20%
61-75
6
25%
6
30%
76-90

Результаты последних матчей

Газиантеп
(20 матчей)
35%
65%
7 побед 0 ничьих 13 поражений
Газиантеп - Трабзонспор 1:3 Газиантеп - Этимесгут 2:1 Касымпаша - Газиантеп 4:2 Газиантеп - Анкарагюджю 0:1
Аланьяспор - Газиантеп 0:3 Газиантеп - Ризеспор 2:0 Газиантеп - Эфелер 09 4:0 Бешикташ - Газиантеп 2:0 Газиантеп - Антальяспор 1:0 Истанбул Башакшехир - Газиантеп 2:0 Самсунспор - Газиантеп 1:2 Газиантеп - Истанбулспор 2:0 Кайсериспор - Газиантеп 2:0 Газиантеп - Галатасарай 0:3 Коньяспор - Газиантеп 2:0 Газиантеп - Сивасспор 1:3 Фенербахче - Газиантеп 2:1 Фенербахче - Газиантеп 3:0 Газиантеп - Истанбулспор 0:3 Истанбул Башакшехир - Газиантеп 3:0
Адана Демирспор
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Галатасарай - Адана Демирспор 3:1 Адана Демирспор - Самсунспор 2:3 Кайсериспор - Адана Демирспор 1:1 Адана Демирспор - Фенербахче 0:0
Сивасспор - Адана Демирспор 1:1 Адана Демирспор - Коньяспор 3:0 Фатих Карагюмрюк - Адана Демирспор 2:0 Адана Демирспор - Трабзонспор 1:0 Адана Демирспор - Аланьяспор 4:0 Адана Демирспор - Бешикташ 4:2 Касымпаша - Адана Демирспор 2:1 Адана Демирспор - Пендикспор 3:0 Хатайспор - Адана Демирспор 3:3 Адана Демирспор - Генк 1:0 Генк - Адана Демирспор 2:1 Анкарагюджю - Адана Демирспор 1:1 Осиек - Адана Демирспор 3:2 Адана Демирспор - Ризеспор 2:1 Адана Демирспор - Осиек 5:1 Адана Демирспор - ЧФР Клуж 2:1

Результаты матчей

Газиантеп
Адана Демирспор

Точный счет

1:3
2 раза 29%
2:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
3:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%

Точное количество голов

1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%
2
2 раза 25%
3
2 раза 25%
4
2 раза 25%
0
1 раз 13%
1
1 раз 13%

Точный счет

2:0
4 раза 50%
0:3
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
1:1
3 раза 43%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%

Точное количество голов

0
4 раза 50%
2
2 раза 25%
1
1 раз 13%
3
1 раз 13%
1
5 раз 71%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%

Точный счет

2:0
6 раз 40%
0:3
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
1:1
3 раза 20%
2:1
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%

Точное количество голов

0
6 раз 40%
1
4 раза 27%
2
4 раза 27%
3
1 раз 7%
1
6 раз 40%
3
3 раза 20%
0
2 раза 13%
2
2 раза 13%
4
2 раза 13%

Тоталы голов в матче

Газиантеп
Адана Демирспор

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
7
1
2
5
1.5
6
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
4
0.5
Больше Меньше
6
1
3
5
1.5
1
6
1
7
2.5
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
6
0.5
Больше Меньше
13
2
5
10
1.5
7
8
1
14
2.5
5
10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фенербахче
 Заявка 15 13 1 1 40 - 11 40
2.
Галатасарай
 Заявка 15 13 1 1 31 - 9 40
3.
Кайсериспор
 Заявка 15 8 5 2 21 - 14 29
4.
Трабзонспор
 Заявка 15 8 2 5 27 - 19 26
5.
Бешикташ
 Заявка 15 8 2 5 22 - 19 26
6.
Адана Демирспор
 Заявка 15 6 5 4 27 - 19 23
7.
Антальяспор
 Заявка 15 6 5 4 22 - 17 23
8.
Ризеспор
 Заявка 15 6 4 5 15 - 20 22
9.
Касымпаша
 Заявка 15 6 3 6 27 - 31 21
10.
Хатайспор
 Заявка 15 4 6 5 24 - 22 18
11.
Анкарагюджю
 Заявка 15 4 6 5 21 - 21 18
12.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 16 5 3 8 18 - 21 18
13.
Сивасспор
 Заявка 16 4 6 6 19 - 27 18
14.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 15 4 5 6 18 - 14 17
15.
Газиантеп
 Заявка 15 5 0 10 15 - 25 15
16.
Самсунспор
 Заявка 15 4 2 9 17 - 25 14
17.
Коньяспор
 Заявка 15 3 5 7 15 - 21 14
18.
Аланьяспор
 Заявка 15 3 5 7 12 - 23 14
19.
Пендикспор
 Заявка 15 3 4 8 16 - 33 13
20.
Истанбулспор
 Заявка 15 2 2 11 11 - 27 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 7 7 0 0 19 - 6 21
2.
Фенербахче
 Заявка 8 7 0 1 26 - 10 21
3.
Адана Демирспор
 Заявка 8 6 1 1 19 - 6 19
4.
Кайсериспор
 Заявка 8 5 3 0 11 - 3 18
5.
Бешикташ
 Заявка 7 5 1 1 11 - 5 16
6.
Трабзонспор
 Заявка 7 5 0 2 11 - 6 15
7.
Антальяспор
 Заявка 8 4 3 1 10 - 7 15
8.
Ризеспор
 Заявка 7 4 2 1 7 - 4 14
9.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 8 4 1 3 14 - 10 13
10.
Касымпаша
 Заявка 8 4 1 3 17 - 18 13
11.
Хатайспор
 Заявка 7 3 3 1 15 - 12 12
12.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 8 3 3 2 11 - 5 12
13.
Самсунспор
 Заявка 7 3 1 3 10 - 10 10
14.
Анкарагюджю
 Заявка 8 2 4 2 9 - 9 10
15.
Газиантеп
 Заявка 7 3 0 4 7 - 10 9
16.
Аланьяспор
 Заявка 8 2 3 3 10 - 12 9
17.
Коньяспор
 Заявка 8 2 2 4 8 - 9 8
18.
Истанбулспор
 Заявка 8 2 1 5 8 - 13 7
19.
Пендикспор
 Заявка 7 1 2 4 6 - 17 5
20.
Сивасспор
 Заявка 7 0 5 2 7 - 10 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фенербахче
 Заявка 7 6 1 0 14 - 1 19
2.
Галатасарай
 Заявка 8 6 1 1 12 - 3 19
3.
Сивасспор
 Заявка 9 4 1 4 12 - 17 13
4.
Кайсериспор
 Заявка 7 3 2 2 10 - 11 11
5.
Трабзонспор
 Заявка 8 3 2 3 16 - 13 11
6.
Бешикташ
 Заявка 8 3 1 4 11 - 14 10
7.
Антальяспор
 Заявка 7 2 2 3 12 - 10 8
8.
Анкарагюджю
 Заявка 7 2 2 3 12 - 12 8
9.
Касымпаша
 Заявка 7 2 2 3 10 - 13 8
10.
Пендикспор
 Заявка 8 2 2 4 10 - 16 8
11.
Ризеспор
 Заявка 8 2 2 4 8 - 16 8
12.
Коньяспор
 Заявка 7 1 3 3 7 - 12 6
13.
Газиантеп
 Заявка 8 2 0 6 8 - 15 6
14.
Хатайспор
 Заявка 8 1 3 4 9 - 10 6
15.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 7 1 2 4 7 - 9 5
16.
Аланьяспор
 Заявка 7 1 2 4 2 - 11 5
17.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 8 1 2 5 4 - 11 5
18.
Адана Демирспор
 Заявка 7 0 4 3 8 - 13 4
19.
Самсунспор
 Заявка 8 1 1 6 7 - 15 4
20.
Истанбулспор
 Заявка 7 0 1 6 3 - 14 1
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Фенербахче Джеко Эдин 13 (2)
Галатасарай Икарди Мауро 12 (5)
Кайсериспор Тиам Маме 10 (1)
Касымпаша Кара Айтач 9 (2)
Фенербахче Шиманьски Себастьян 8 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Трабзонспор Менди Батиста 1 6
Газиантеп Соялп Фуркан 1 5
Фенербахче Юксек Исмаил 2 3
Аланьяспор Алмейда Ричард 6
Сивасспор Харисис Харилаос 6
Весь список
Где смотреть матч Газиантеп - Адана Демирспор онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

Реклама, winline.ru

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

Видеотрансляция

Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Газиантеп - Адана Демирспор

Конкурс прогнозов
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Реклама, fon.bet
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Газиантеп
Адана Демирспор
Бонусы букмекеров
Букмекеры
1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть






Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 