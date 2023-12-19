Тур: 17. Стадион: Газиантеп.
2:2
Конец матча
0'
1:0
17' ГолКызылдаг Арда
35' Желтая карточкаН'Диайе Папа
2:0
54' ГолМаркович Лазар
61' Желтая карточкаMarius Sumudica
2:1
71' ГолАкбаба Эмре
2:2
73' ГолАкинтола Дэвид
90'+6
Ход матча
17'
1:0
35'
54'
61'
71'
2:1
73'
2:2
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 4
-
5 Удары в створ 7
-
5 Угловые 5
-
1 Офсайды 1
-
15 Нарушения правил 9
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
40 Владение мячом, % 60
Прогноз на матч от Liveresult
33
Ницэ
Флорин
61
Озчичек
Огюн
70
Драгус
Денис
32
Эрдоган
Юсуф
17
Н'Диайе
Папа
10
Беланда
Юнес
- Основной состав
-
33 Ницэ ФлоринВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
61 Озчичек ОгюнПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
70 Драгус ДенисНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
19 Шен БатуханВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
26 Мирза КиханНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Шумудикэ Мариус
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
32 Эрдоган ЮсуфЗащитник
-
17 Н'Диайе ПапаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Беланда ЮнесПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Челик ИззетПолузащитник
-
20 Мишю ЭдуарПолузащитник
-
30 Нани ЛуишПолузащитник
- Полузащитник
-
56 Бараси ЮсуфНападающий
-
Главный тренер: Serkan Damla
История личных встреч
Газиантеп
Адана Демирспор
2 матча
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
4 матча
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Второй тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
6 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
1
2
Голов в среднем за матч
0.33
0.67
Среднее время на гол
270
135
Всего голов
10
4
Голов в среднем за матч
3.33
1.33
Среднее время на гол
27
67
Всего голов
11
6
Голов в среднем за матч
1.83
1
Тотал матчей
2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
Среднее время на гол
49
90
Бомбардиры внутри турнира
Газиантеп
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Драгус Денис
|5
|0.31
|Маркович Лазар
|2
|0.13
|Кызылдаг Арда
|2
|0.13
|Максим Александру
|2 (2)
|0.13
|Соялп Фуркан
|1
|0.06
|Эскихеллач Мустафа
|1
|0.06
|Н'Кулу Николя
|1
|0.06
|Евтович Марко
|1
|0.06
|Айети Альбиан
|1
|0.06
|Риаскос Брайан
|1
|0.06
|Градель Макс-Ален
|0
|0
Адана Демирспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ньянг М'Байе
|8 (4)
|0.5
|Эрдоган Юсуф
|4 (1)
|0.25
|Акбаба Эмре
|3
|0.19
|Балотелли Марио
|3
|0.19
|Беланда Юнес
|3
|0.19
|Нани Луиш
|1
|0.06
|Ндиайе Чериф
|1
|0.06
|Стамбули Бенжамен
|1
|0.06
|Акинтола Дэвид
|1
|0.06
|Гравильон Эндрю
|1
|0.06
|Айдоган Тайфун
|1
|0.06
|Бараси Юсуф
|1
|0.06
|Сари Юсуф
|0
|0
|Свенссон Юнас
|0
|0
|Кевин Родригес
|0
|0
|Гюлер Семих
|0
|0
Карточки
Газиантеп
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Соялп Фуркан
|5
|1
|Градель Макс-Ален
|4
|0
|Максим Александру
|2
|1
|Бикел Жаниу
|3
|0
|Драгус Денис
|3
|0
|Эскихеллач Мустафа
|3
|0
|Евтович Марко
|2
|0
|Маркович Лазар
|2
|0
|Джилободжи Папи
|2
|0
|Ницэ Флорин
|2
|0
|Эрсой Эртугрул
|2
|0
|Озчичек Огюн
|2
|0
|Гюнеш Эрдал
|1
|0
|Н'Кулу Николя
|1
|0
|Мораис Жуниор II
|1
|0
|Риаскос Брайан
|1
|0
|Marius Sumudica
|1
|0
|Хасеф Науфель
|1
|0
|Кызылдаг Арда
|1
|0
|Станковски Лука
|1
|0
Адана Демирспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кевин Родригес
|4
|1
|Озбир Эртач
|3
|1
|Беланда Юнес
|4
|0
|Акбаба Эмре
|4
|0
|Стамбули Бенжамен
|1
|1
|Ньянг М'Байе
|2
|0
|Эрдоган Юсуф
|2
|0
|Гюлер Семих
|2
|0
|Айдоган Тайфун
|2
|0
|Токёз Дорукхан
|2
|0
|Нани Луиш
|1
|0
|Балотелли Марио
|1
|0
|Свенссон Юнас
|1
|0
|Н'Диайе Папа
|1
|0
|Гравильон Эндрю
|1
|0
|Ндиайе Чериф
|1
|0
|Сари Юсуф
|1
|0
Результаты матчей
Газиантеп
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Адана Демирспор
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
63% (5)
38% (3)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
4
9
Газиантеп
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Адана Демирспор
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
13
3
Упущенные победы
5
17
Газиантеп
60%
40%
9 побед 6 поражений
Первый тайм
38% (6)
31% (5)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
25% (4)
31% (5)
Адана Демирспор
10%
90%
1 победа 9 поражений
Первый тайм
19% (3)
25% (4)
56% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
44% (7)
44% (7)
Сухие победы
7
0
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
13
3
Упущенные победы
9
26
Голы по времени матча
Забито
9
9
2 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 3
10 Не забивали 9
0
0%
0
0%
1-15
2
22%
1
11%
16-30
0
0%
3
33%
31-45
3
33%
1
11%
46-60
2
22%
2
22%
61-75
2
22%
2
22%
76-90
Пропущено
12
16
4 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 8
2
17%
1
6%
1-15
0
0%
4
25%
16-30
2
17%
1
6%
31-45
2
17%
4
25%
46-60
4
33%
3
19%
61-75
2
17%
3
19%
76-90
Забито
9
19
6 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 11
2 Забивали первыми 7
11 Не забивали 9
1
11%
2
11%
1-15
1
11%
5
26%
16-30
4
44%
1
5%
31-45
2
22%
3
16%
46-60
0
0%
3
16%
61-75
1
11%
5
26%
76-90
Пропущено
14
6
7 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 0
7 Не пропускали 3
4
29%
0
0%
1-15
2
14%
0
0%
16-30
1
7%
2
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
21%
1
17%
61-75
4
29%
3
50%
76-90
Забито
18
28
8 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 16
6 Забивали первыми 10
5 Не забивали 2
1
6%
2
7%
1-15
3
17%
6
21%
16-30
4
22%
4
14%
31-45
5
28%
4
14%
46-60
2
11%
5
18%
61-75
3
17%
7
25%
76-90
Пропущено
26
22
11 В 1-м тайме 8
15 Во 2-м тайме 14
10 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 11
6
23%
1
5%
1-15
2
8%
4
18%
16-30
3
12%
3
14%
31-45
2
8%
4
18%
46-60
7
27%
4
18%
61-75
6
23%
6
27%
76-90
Результаты последних матчей
Газиантеп
(20 матчей)
35%
65%
7 побед 0 ничьих 13 поражений
Газиантеп - Трабзонспор 1:3 Газиантеп - Этимесгут 2:1 Касымпаша - Газиантеп 4:2 Газиантеп - Анкарагюджю 0:1
Аланьяспор - Газиантеп 0:3 Газиантеп - Ризеспор 2:0 Газиантеп - Эфелер 09 4:0 Бешикташ - Газиантеп 2:0 Газиантеп - Антальяспор 1:0 Истанбул Башакшехир - Газиантеп 2:0 Самсунспор - Газиантеп 1:2 Газиантеп - Истанбулспор 2:0 Кайсериспор - Газиантеп 2:0 Газиантеп - Галатасарай 0:3 Коньяспор - Газиантеп 2:0 Газиантеп - Сивасспор 1:3 Фенербахче - Газиантеп 2:1 Фенербахче - Газиантеп 3:0 Газиантеп - Истанбулспор 0:3 Истанбул Башакшехир - Газиантеп 3:0
Адана Демирспор
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Галатасарай - Адана Демирспор 3:1 Адана Демирспор - Самсунспор 2:3 Кайсериспор - Адана Демирспор 1:1 Адана Демирспор - Фенербахче 0:0
Сивасспор - Адана Демирспор 1:1 Адана Демирспор - Коньяспор 3:0 Фатих Карагюмрюк - Адана Демирспор 2:0 Адана Демирспор - Трабзонспор 1:0 Адана Демирспор - Аланьяспор 4:0 Адана Демирспор - Бешикташ 4:2 Касымпаша - Адана Демирспор 2:1 Адана Демирспор - Пендикспор 3:0 Хатайспор - Адана Демирспор 3:3 Адана Демирспор - Генк 1:0 Генк - Адана Демирспор 2:1 Анкарагюджю - Адана Демирспор 1:1 Осиек - Адана Демирспор 3:2 Адана Демирспор - Ризеспор 2:1 Адана Демирспор - Осиек 5:1 Адана Демирспор - ЧФР Клуж 2:1
Результаты матчей
Газиантеп
Адана Демирспор
Точный счет
1:3
2 раза 25%
2:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
Точное количество голов
2
3 раза 38%
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
2 раза 25%
4
2 раза 25%
0
1 раз 13%
1
1 раз 13%
Точный счет
2:0
4 раза 50%
0:3
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
1:1
3 раза 38%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
Точное количество голов
0
4 раза 50%
2
2 раза 25%
1
1 раз 13%
3
1 раз 13%
1
5 раз 63%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
Точный счет
2:0
6 раз 38%
0:3
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
1:1
3 раза 19%
2:1
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
Точное количество голов
0
6 раз 38%
2
5 раз 31%
1
4 раза 25%
3
1 раз 6%
1
6 раз 38%
2
3 раза 19%
3
3 раза 19%
0
2 раза 13%
4
2 раза 13%
Тоталы голов в матче
Газиантеп
Адана Демирспор
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
71
35
62
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
44
Больше Меньше
71
35
26
17
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
106
Больше Меньше
142
610
88
115
511
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|13
|1
|1
|40 - 11
|40
|2.
|Заявка
|15
|13
|1
|1
|31 - 9
|40
|3.
|Заявка
|15
|8
|5
|2
|21 - 14
|29
|4.
|Заявка
|15
|8
|2
|5
|29 - 20
|26
|5.
|Заявка
|15
|8
|2
|5
|22 - 19
|26
|6.
|Заявка
|16
|6
|6
|4
|29 - 21
|24
|7.
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|22 - 17
|23
|8.
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|15 - 20
|22
|9.
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|27 - 31
|21
|10.
|Заявка
|15
|4
|6
|5
|24 - 22
|18
|11.
|Заявка
|15
|4
|6
|5
|21 - 21
|18
|12.
|Заявка
|16
|5
|3
|8
|18 - 21
|18
|13.
|Заявка
|16
|4
|6
|6
|19 - 27
|18
|14.
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|18 - 14
|17
|15.
|Заявка
|16
|5
|1
|10
|17 - 27
|16
|16.
|Заявка
|15
|4
|2
|9
|17 - 25
|14
|17.
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|15 - 21
|14
|18.
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|12 - 23
|14
|19.
|Заявка
|15
|3
|4
|8
|16 - 33
|13
|20.
|Заявка
|15
|2
|2
|11
|12 - 29
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|7
|0
|0
|19 - 6
|21
|2.
|Заявка
|8
|7
|0
|1
|26 - 10
|21
|3.
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|19 - 6
|19
|4.
|Заявка
|8
|5
|3
|0
|11 - 3
|18
|5.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|11 - 5
|16
|6.
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|11 - 6
|15
|7.
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|10 - 7
|15
|8.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|7 - 4
|14
|9.
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|14 - 10
|13
|10.
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|17 - 18
|13
|11.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|15 - 12
|12
|12.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|11 - 5
|12
|13.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|10 - 10
|10
|14.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|9 - 12
|10
|15.
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|9 - 9
|10
|16.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|10 - 12
|9
|17.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|8 - 9
|8
|18.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|9 - 15
|7
|19.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|6 - 17
|5
|20.
|Заявка
|7
|0
|5
|2
|7 - 10
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|14 - 1
|19
|2.
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|12 - 3
|19
|3.
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|12 - 17
|13
|4.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|10 - 11
|11
|5.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|18 - 14
|11
|6.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|11 - 14
|10
|7.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|12 - 10
|8
|8.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|12 - 12
|8
|9.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|10 - 13
|8
|10.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|10 - 16
|8
|11.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|8 - 16
|8
|12.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|7 - 12
|6
|13.
|Заявка
|8
|2
|0
|6
|8 - 15
|6
|14.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|9 - 10
|6
|15.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|7 - 9
|5
|16.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|2 - 11
|5
|17.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|4 - 11
|5
|18.
|Заявка
|8
|0
|5
|3
|10 - 15
|5
|19.
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|7 - 15
|4
|20.
|Заявка
|7
|0
|1
|6
|3 - 14
|1
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
- — Зона вылета
|Фенербахче
|Джеко Эдин
|13 (2)
|Галатасарай
|Икарди Мауро
|12 (5)
|Кайсериспор
|Тиам Маме
|10 (1)
|Касымпаша
|Кара Айтач
|9 (2)
|Фенербахче
|Шиманьски Себастьян
|8 (4)
|Трабзонспор
|Менди Батиста
|1 6
|Газиантеп
|Соялп Фуркан
|1 5
|Фенербахче
|Юксек Исмаил
|2 3
|Аланьяспор
|Алмейда Ричард
|6
|Сивасспор
|Харисис Харилаос
|6