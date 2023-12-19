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  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 17. Стадион: .
Газиантеп
2:2
Конец матча
Адана Демирспор
0'
1:0
17' Гол
Кызылдаг Арда
35' Желтая карточка
Н'Диайе Папа
2:0
54' Гол
Маркович Лазар
61' Желтая карточка
Marius Sumudica
2:1
71' Гол
Акбаба Эмре
2:2
73' Гол
Акинтола Дэвид
90'+6

Ход матча

17'
Кызылдаг Арда
(Маркович Лазар)
1:0
35'
 
Н'Диайе Папа
46'
 
Мишю Эдуар
Н'Диайе Папа
46'
 
Бараси Юсуф
Ньянг М'Байе
46'
 
Акинтола Дэвид
Беланда Юнес
54'
Маркович Лазар
(Градель Макс-Ален)
2:0
61'
Marius Sumudica
 
71'
2:1
Акбаба Эмре
73'
2:2
Акинтола Дэвид
(Сари Юсуф)
76'
Риаскос Брайан
Маркович Лазар
 
82'
Чаглаян Огулджан
Драгус Денис
 
86'
 
Айдоган Тайфун
Акбаба Эмре
90'
 
Нани Луиш
Сари Юсуф

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 4
  • 5 Удары в створ 7
  • 5 Угловые 5
  • 1 Офсайды 1
  • 15 Нарушения правил 9
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 40 Владение мячом, % 60
Прогноз на матч от Liveresult
33
Ницэ
Флорин
4
Кызылдаг
Арда
63
Н'Кулу
Николя
3
Джилободжи
Папи
22
М'баката
Салем
8
Евтович
Марко
61
Озчичек
Огюн
11
Эскихеллач
Мустафа
50
Маркович
Лазар
70
Драгус
Денис
10
Градель
Макс-Ален
71
Магомедалиев
Шахрудин
22
Свенссон
Юнас
4
Гюлер
Семих
66
Сиссе
Пап
Абу
32
Эрдоган
Юсуф
17
Н'Диайе
Папа
90
Стамбули
Бенжамен
7
Сари
Юсуф
10
Беланда
Юнес
8
Акбаба
Эмре
9
Ньянг
М'Байе
Газиантеп
3-4-3
Адана Демирспор
4-2-3-1

История личных встреч

Газиантеп
Адана Демирспор

2 матча

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

История матчей

С
3:0
С
1:1
С
0:3
С
4:0
ТМК
0:0
ПЛТ
3:2

Голы

Всего голов

1
2

Голов в среднем за матч

0.33
0.67

Среднее время на гол

270
135

Всего голов

10
4

Голов в среднем за матч

3.33
1.33

Среднее время на гол

27
67

Всего голов

11
6

Голов в среднем за матч

1.83
1

Тотал матчей

2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
1
Больше 17%
Меньше 83%
5

Среднее время на гол

49
90

Бомбардиры внутри турнира

Газиантеп
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Драгус Денис 5 0.31
Маркович Лазар 2 0.13
Кызылдаг Арда 2 0.13
Максим Александру 2 (2) 0.13
Соялп Фуркан 1 0.06
Эскихеллач Мустафа 1 0.06
Н'Кулу Николя 1 0.06
Евтович Марко 1 0.06
Айети Альбиан 1 0.06
Риаскос Брайан 1 0.06
Градель Макс-Ален 0 0
Адана Демирспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ньянг М'Байе 8 (4) 0.5
Эрдоган Юсуф 4 (1) 0.25
Акбаба Эмре 3 0.19
Балотелли Марио 3 0.19
Беланда Юнес 3 0.19
Нани Луиш 1 0.06
Ндиайе Чериф 1 0.06
Стамбули Бенжамен 1 0.06
Акинтола Дэвид 1 0.06
Гравильон Эндрю 1 0.06
Айдоган Тайфун 1 0.06
Бараси Юсуф 1 0.06
Сари Юсуф 0 0
Свенссон Юнас 0 0
Кевин Родригес 0 0
Гюлер Семих 0 0

Карточки

Газиантеп
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Соялп Фуркан 5 1
Градель Макс-Ален 4 0
Максим Александру 2 1
Бикел Жаниу 3 0
Драгус Денис 3 0
Эскихеллач Мустафа 3 0
Евтович Марко 2 0
Маркович Лазар 2 0
Джилободжи Папи 2 0
Ницэ Флорин 2 0
Эрсой Эртугрул 2 0
Озчичек Огюн 2 0
Гюнеш Эрдал 1 0
Н'Кулу Николя 1 0
Мораис Жуниор II 1 0
Риаскос Брайан 1 0
Marius Sumudica 1 0
Хасеф Науфель 1 0
Кызылдаг Арда 1 0
Станковски Лука 1 0
Адана Демирспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кевин Родригес 4 1
Озбир Эртач 3 1
Беланда Юнес 4 0
Акбаба Эмре 4 0
Стамбули Бенжамен 1 1
Ньянг М'Байе 2 0
Эрдоган Юсуф 2 0
Гюлер Семих 2 0
Айдоган Тайфун 2 0
Токёз Дорукхан 2 0
Нани Луиш 1 0
Балотелли Марио 1 0
Свенссон Юнас 1 0
Н'Диайе Папа 1 0
Гравильон Эндрю 1 0
Ндиайе Чериф 1 0
Сари Юсуф 1 0

Результаты матчей

Газиантеп
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Адана Демирспор
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
63% (5)
38% (3)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

4
9
Газиантеп
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Адана Демирспор
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

13
3

Упущенные победы

5
17
Газиантеп
60%
40%
9 побед 6 поражений
Первый тайм
38% (6)
31% (5)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
25% (4)
31% (5)
Адана Демирспор
10%
90%
1 победа 9 поражений
Первый тайм
19% (3)
25% (4)
56% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
44% (7)
44% (7)

Сухие победы

7
0

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

13
3

Упущенные победы

9
26

Голы по времени матча

Забито

9
9
2 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 3
10 Не забивали 9
0
0%
0
0%
1-15
2
22%
1
11%
16-30
0
0%
3
33%
31-45
3
33%
1
11%
46-60
2
22%
2
22%
61-75
2
22%
2
22%
76-90

Пропущено

12
16
4 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 8
2
17%
1
6%
1-15
0
0%
4
25%
16-30
2
17%
1
6%
31-45
2
17%
4
25%
46-60
4
33%
3
19%
61-75
2
17%
3
19%
76-90

Забито

9
19
6 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 11
2 Забивали первыми 7
11 Не забивали 9
1
11%
2
11%
1-15
1
11%
5
26%
16-30
4
44%
1
5%
31-45
2
22%
3
16%
46-60
0
0%
3
16%
61-75
1
11%
5
26%
76-90

Пропущено

14
6
7 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 0
7 Не пропускали 3
4
29%
0
0%
1-15
2
14%
0
0%
16-30
1
7%
2
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
21%
1
17%
61-75
4
29%
3
50%
76-90

Забито

18
28
8 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 16
6 Забивали первыми 10
5 Не забивали 2
1
6%
2
7%
1-15
3
17%
6
21%
16-30
4
22%
4
14%
31-45
5
28%
4
14%
46-60
2
11%
5
18%
61-75
3
17%
7
25%
76-90

Пропущено

26
22
11 В 1-м тайме 8
15 Во 2-м тайме 14
10 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 11
6
23%
1
5%
1-15
2
8%
4
18%
16-30
3
12%
3
14%
31-45
2
8%
4
18%
46-60
7
27%
4
18%
61-75
6
23%
6
27%
76-90

Результаты последних матчей

Газиантеп
(20 матчей)
35%
65%
7 побед 0 ничьих 13 поражений
Газиантеп - Трабзонспор 1:3 Газиантеп - Этимесгут 2:1 Касымпаша - Газиантеп 4:2 Газиантеп - Анкарагюджю 0:1
Аланьяспор - Газиантеп 0:3 Газиантеп - Ризеспор 2:0 Газиантеп - Эфелер 09 4:0 Бешикташ - Газиантеп 2:0 Газиантеп - Антальяспор 1:0 Истанбул Башакшехир - Газиантеп 2:0 Самсунспор - Газиантеп 1:2 Газиантеп - Истанбулспор 2:0 Кайсериспор - Газиантеп 2:0 Газиантеп - Галатасарай 0:3 Коньяспор - Газиантеп 2:0 Газиантеп - Сивасспор 1:3 Фенербахче - Газиантеп 2:1 Фенербахче - Газиантеп 3:0 Газиантеп - Истанбулспор 0:3 Истанбул Башакшехир - Газиантеп 3:0
Адана Демирспор
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Галатасарай - Адана Демирспор 3:1 Адана Демирспор - Самсунспор 2:3 Кайсериспор - Адана Демирспор 1:1 Адана Демирспор - Фенербахче 0:0
Сивасспор - Адана Демирспор 1:1 Адана Демирспор - Коньяспор 3:0 Фатих Карагюмрюк - Адана Демирспор 2:0 Адана Демирспор - Трабзонспор 1:0 Адана Демирспор - Аланьяспор 4:0 Адана Демирспор - Бешикташ 4:2 Касымпаша - Адана Демирспор 2:1 Адана Демирспор - Пендикспор 3:0 Хатайспор - Адана Демирспор 3:3 Адана Демирспор - Генк 1:0 Генк - Адана Демирспор 2:1 Анкарагюджю - Адана Демирспор 1:1 Осиек - Адана Демирспор 3:2 Адана Демирспор - Ризеспор 2:1 Адана Демирспор - Осиек 5:1 Адана Демирспор - ЧФР Клуж 2:1

Результаты матчей

Газиантеп
Адана Демирспор

Точный счет

1:3
2 раза 25%
2:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%

Точное количество голов

2
3 раза 38%
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
2 раза 25%
4
2 раза 25%
0
1 раз 13%
1
1 раз 13%

Точный счет

2:0
4 раза 50%
0:3
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
1:1
3 раза 38%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%

Точное количество голов

0
4 раза 50%
2
2 раза 25%
1
1 раз 13%
3
1 раз 13%
1
5 раз 63%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%

Точный счет

2:0
6 раз 38%
0:3
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
1:1
3 раза 19%
2:1
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%

Точное количество голов

0
6 раз 38%
2
5 раз 31%
1
4 раза 25%
3
1 раз 6%
1
6 раз 38%
2
3 раза 19%
3
3 раза 19%
0
2 раза 13%
4
2 раза 13%

Тоталы голов в матче

Газиантеп
Адана Демирспор

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
7
1
3
5
1.5
6
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
4
0.5
Больше Меньше
7
1
3
5
1.5
2
6
1
7
2.5
1
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
6
0.5
Больше Меньше
14
2
6
10
1.5
8
8
1
15
2.5
5
11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фенербахче
 Заявка 15 13 1 1 40 - 11 40
2.
Галатасарай
 Заявка 15 13 1 1 31 - 9 40
3.
Кайсериспор
 Заявка 15 8 5 2 21 - 14 29
4.
Трабзонспор
 Заявка 15 8 2 5 29 - 20 26
5.
Бешикташ
 Заявка 15 8 2 5 22 - 19 26
6.
Адана Демирспор
 Заявка 16 6 6 4 29 - 21 24
7.
Антальяспор
 Заявка 15 6 5 4 22 - 17 23
8.
Ризеспор
 Заявка 15 6 4 5 15 - 20 22
9.
Касымпаша
 Заявка 15 6 3 6 27 - 31 21
10.
Хатайспор
 Заявка 15 4 6 5 24 - 22 18
11.
Анкарагюджю
 Заявка 15 4 6 5 21 - 21 18
12.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 16 5 3 8 18 - 21 18
13.
Сивасспор
 Заявка 16 4 6 6 19 - 27 18
14.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 15 4 5 6 18 - 14 17
15.
Газиантеп
 Заявка 16 5 1 10 17 - 27 16
16.
Самсунспор
 Заявка 15 4 2 9 17 - 25 14
17.
Коньяспор
 Заявка 15 3 5 7 15 - 21 14
18.
Аланьяспор
 Заявка 15 3 5 7 12 - 23 14
19.
Пендикспор
 Заявка 15 3 4 8 16 - 33 13
20.
Истанбулспор
 Заявка 15 2 2 11 12 - 29 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 7 7 0 0 19 - 6 21
2.
Фенербахче
 Заявка 8 7 0 1 26 - 10 21
3.
Адана Демирспор
 Заявка 8 6 1 1 19 - 6 19
4.
Кайсериспор
 Заявка 8 5 3 0 11 - 3 18
5.
Бешикташ
 Заявка 7 5 1 1 11 - 5 16
6.
Трабзонспор
 Заявка 7 5 0 2 11 - 6 15
7.
Антальяспор
 Заявка 8 4 3 1 10 - 7 15
8.
Ризеспор
 Заявка 7 4 2 1 7 - 4 14
9.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 8 4 1 3 14 - 10 13
10.
Касымпаша
 Заявка 8 4 1 3 17 - 18 13
11.
Хатайспор
 Заявка 7 3 3 1 15 - 12 12
12.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 8 3 3 2 11 - 5 12
13.
Самсунспор
 Заявка 7 3 1 3 10 - 10 10
14.
Газиантеп
 Заявка 8 3 1 4 9 - 12 10
15.
Анкарагюджю
 Заявка 8 2 4 2 9 - 9 10
16.
Аланьяспор
 Заявка 8 2 3 3 10 - 12 9
17.
Коньяспор
 Заявка 8 2 2 4 8 - 9 8
18.
Истанбулспор
 Заявка 8 2 1 5 9 - 15 7
19.
Пендикспор
 Заявка 7 1 2 4 6 - 17 5
20.
Сивасспор
 Заявка 7 0 5 2 7 - 10 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фенербахче
 Заявка 7 6 1 0 14 - 1 19
2.
Галатасарай
 Заявка 8 6 1 1 12 - 3 19
3.
Сивасспор
 Заявка 9 4 1 4 12 - 17 13
4.
Кайсериспор
 Заявка 7 3 2 2 10 - 11 11
5.
Трабзонспор
 Заявка 8 3 2 3 18 - 14 11
6.
Бешикташ
 Заявка 8 3 1 4 11 - 14 10
7.
Антальяспор
 Заявка 7 2 2 3 12 - 10 8
8.
Анкарагюджю
 Заявка 7 2 2 3 12 - 12 8
9.
Касымпаша
 Заявка 7 2 2 3 10 - 13 8
10.
Пендикспор
 Заявка 8 2 2 4 10 - 16 8
11.
Ризеспор
 Заявка 8 2 2 4 8 - 16 8
12.
Коньяспор
 Заявка 7 1 3 3 7 - 12 6
13.
Газиантеп
 Заявка 8 2 0 6 8 - 15 6
14.
Хатайспор
 Заявка 8 1 3 4 9 - 10 6
15.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 7 1 2 4 7 - 9 5
16.
Аланьяспор
 Заявка 7 1 2 4 2 - 11 5
17.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 8 1 2 5 4 - 11 5
18.
Адана Демирспор
 Заявка 8 0 5 3 10 - 15 5
19.
Самсунспор
 Заявка 8 1 1 6 7 - 15 4
20.
Истанбулспор
 Заявка 7 0 1 6 3 - 14 1
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Фенербахче Джеко Эдин 13 (2)
Галатасарай Икарди Мауро 12 (5)
Кайсериспор Тиам Маме 10 (1)
Касымпаша Кара Айтач 9 (2)
Фенербахче Шиманьски Себастьян 8 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Трабзонспор Менди Батиста 1 6
Газиантеп Соялп Фуркан 1 5
Фенербахче Юксек Исмаил 2 3
Аланьяспор Алмейда Ричард 6
Сивасспор Харисис Харилаос 6
Весь список
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    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 35'
      Н'Диайе Папа получил желтую карточку от судьи
    • 17'
      Маркович Лазар сделал результативную передачу.
    • 17'
      Г О О О О Л - Кызылдаг Арда бьет в цель!
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