  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Индия
  4. Суперлига Индии 2023-2024
Тур: 1.
Мумбаи Сити
0:1
Первый тайм: 28'
АТК
0'
13' Красная карточка
Мишра Акаш
0:1
25' Гол
Каммингс Джейсон

Ход матча

13'
Мишра Акаш
 
18'
Валпуя
Чхангте Лаллианзуала
 
25'
0:1
Каммингс Джейсон
Лучшие коэффициенты
Мумбаи Сити
Ничья
АТК
4.70
Реклама, pari.ru
3.50
Реклама, pari.ru
3.72
Реклама, olimp.bet
Все Коэффициенты
1
Лаченпа
Пхурба
2
Бхеке
Рахул
18
Гриффитс
Ростин
5
Сингх
Мехтаб
31
Мишра
Акаш
45
Лаленгмавия
8
Ван
Нифф
Юлл
24
Стюарт
Грэг
7
Чхангте
Лаллианзуала
30
Перейра
Диас
Хорхе
29
Сингх
Бипин
1
Каит
Вишал
44
Asish
Rai
5
Хэмилл
Брендан
26
Юсте
Эктор
15
Босе
Субхасиш
22
Deepak
Tangri
7
Тапа
Анируд
11
Сингх
Манвир
10
Hugo
Boumous
17
Колако
Листон
35
Каммингс
Джейсон
Мумбаи Сити
АТК

История личных встреч

Мумбаи Сити
АТК

8 матчей

75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

62.5%
25%
12.5%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
37.5%
12.5%
4 победы 3 ничьи 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 1 победа

10 матчей

60%
30%
10%
6 побед 3 ничьи 1 победа

Первый тайм

50%
30%
20%
5 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

40%
50%
10%
4 победы 5 ничьих 1 победа

История матчей

СИ
0:1
СИ
2:2
СИ
1:1
СИ
1:5
СИ
2:1
СИ
2:0
СИ
0:1
СИ
0:2
СИ
2:2
СИ
1:3

Голы

Всего голов

7
12

Голов в среднем за матч

1.4
2.4

Среднее время на гол

64
37

Всего голов

4
6

Голов в среднем за матч

0.8
1.2

Среднее время на гол

112
75

Всего голов

11
18

Голов в среднем за матч

1.1
1.8

Тотал матчей

2.5
8
Больше 80%
Меньше 20%
2
5
Больше 50%
Меньше 50%
5
4
Больше 40%
Меньше 60%
6
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
1
Больше 10%
Меньше 90%
9

Среднее время на гол

81
50

Бомбардиры внутри турнира

Мумбаи Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Перейра Диас Хорхе 6 (1) 0.67
Стюарт Грэг 1 0.11
Чхангте Лаллианзуала 1 (1) 0.11
Гриффитс Ростин 1 0.11
Эль-Хайяти Абденассер 1 0.11
Лаленгмавия 1 0.11
Мишра Акаш 1 0.11
Рэйн Дилип Джаеш 0 0
Сингх Мехтаб 0 0
Сингх Пратап Викрам 0 0
АТК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Садику Армандо 3 0.38
Каммингс Джейсон 3 0.38
Петратос Димитри 2 0.25
Сингх Манвир 2 0.25
Колако Листон 1 0.13
Kiyan Nassiri 1 0.13
Хэмилл Брендан 1 0.13
Hugo Boumous 1 0.13
Deepak Tangri 1 0.13
Asish Rai 1 0.13
Босе Субхасиш 1 0.13
Самад Сахал 0 0
Юсте Эктор 0 0

Карточки

Мумбаи Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ван Нифф Юлл 3 1
Стюарт Грэг 3 0
Сингх Мехтаб 3 0
Сингх Пратап Викрам 3 0
Мишра Акаш 1 1
Эль-Хайяти Абденассер 2 0
Бхеке Рахул 2 0
Рэйн Дилип Джаеш 2 0
Лаленгмавия 2 0
Лаченпа Пхурба 0 1
Гриффитс Ростин 1 0
Раи Винит 1 0
Тири 1 0
Сингх Гуркират 1 0
АТК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хэмилл Брендан 2 0
Юсте Эктор 2 0
Asish Rai 2 0
Садику Армандо 1 0
Hugo Boumous 1 0
Али Анвар 1 0
Колако Листон 1 0
Сингх Манвир 1 0
Deepak Tangri 1 0
Мартинс Глан 1 0
Kiyan Nassiri 1 0
Abhishek Suryavanshi 1 0
Lalrinliana Hnamte 1 0

Результаты матчей

Мумбаи Сити
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
АТК
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
4

Упущенные победы

1
0
Мумбаи Сити
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
АТК
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

8
6
Мумбаи Сити
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
АТК
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

2
4

Упущенные победы

9
6

Голы по времени матча

Забито

5
11
1 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 2
5 Не забивали 3
0
0%
1
9%
1-15
0
0%
3
27%
16-30
1
20%
1
9%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
1
20%
1
9%
61-75
3
60%
3
27%
76-90

Пропущено

3
4
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
2
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
25%
76-90

Забито

8
6
4 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
5 Не забивали 4
1
13%
1
17%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
1
13%
1
17%
31-45
2
25%
1
17%
46-60
1
13%
2
33%
61-75
1
13%
1
17%
76-90

Пропущено

3
3
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
2
67%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

13
17
5 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 4
2 Не забивали 0
1
8%
2
12%
1-15
2
15%
3
18%
16-30
2
15%
2
12%
31-45
2
15%
3
18%
46-60
2
15%
3
18%
61-75
4
31%
4
24%
76-90

Пропущено

6
7
3 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
0
0%
2
29%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
50%
2
29%
31-45
1
17%
2
29%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
1
14%
76-90

Результаты последних матчей

Мумбаи Сити
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Мумбаи Сити - Ист Бенгал 0:0 Гоа - Мумбаи Сити 0:0 Бенгалуру - Мумбаи Сити 0:4 Мумбаи Сити - Навбахор 1:2
Нассаджи Мазандаран - Мумбаи Сити 2:0 Мумбаи Сити - Аль-Хиляль Эр-Рияд 0:2 Мумбаи Сити - Пенджаб 2:1 Мумбаи Сити - Хайдарабад 1:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Мумбаи Сити 6:0 Мумбаи Сити - Керала Бластерс 2:1 Навбахор - Мумбаи Сити 3:0 Дели Динамос - Мумбаи Сити 2:2 Нортист Юнайтед - Мумбаи Сити 1:2 Мумбаи Сити - Нассаджи Мазандаран 0:2 Бенгалуру - Мумбаи Сити 1:2 Мумбаи Сити - Бенгалуру 0:1 Мумбаи Сити - Ист Бенгал 0:1 Бенгалуру - Мумбаи Сити 2:1 Гоа - Мумбаи Сити 3:5 Мумбаи Сити - Хайдарабад 1:1
АТК
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Нортист Юнайтед - АТК 1:3 Мазия - АТК 1:0 АТК - Дели Динамос 2:2 Хайдарабад - АТК 0:2
АТК - Дели Динамос 2:5 Башундхара Кингс - АТК 2:1 Джамшедпур - АТК 2:3 АТК - Башундхара Кингс 2:2 Ченнаин - АТК 1:3 АТК - Мазия 2:1 АТК - Бенгалуру 1:0 АТК - Пенджаб 3:1 Дели Динамос - АТК 0:4 АТК - Бенгалуру 2:2 АТК - Хайдарабад 0:0 Хайдарабад - АТК 0:0 АТК - Дели Динамос 2:0 Ист Бенгал - АТК 0:2 АТК - Керала Бластерс 2:1 Хайдарабад - АТК 1:0

Результаты матчей

Мумбаи Сити
АТК

Точный счет

2:1
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%

Точное количество голов

2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Точный счет

0:0
1 раз 25%
0:4
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
1:3
2 раза 50%
0:2
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%

Точное количество голов

2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
4
1 раз 25%
3
3 раза 75%
2
1 раз 25%

Точный счет

0:0
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
0:4
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
1:3
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%

Точное количество голов

2
4 раза 50%
0
2 раза 25%
1
1 раз 13%
4
1 раз 13%
3
4 раза 57%
2
2 раза 29%
1
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

Мумбаи Сити
АТК

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
2
2
1.5
2
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
3
1
1.5
1
3
2.5
3
1
1
3
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
5
3
1.5
6
1
1
7
2.5
4
3
1
7
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АТК
 1:0 8 7 1 0 18 - 7 22
2.
Гоа
 8 6 2 0 11 - 3 20
3.
Керала Бластерс
 10 6 2 2 14 - 10 20
4.
Дели Динамос
 9 5 2 2 17 - 11 17
5.
Мумбаи Сити
 0:1 9 4 4 1 13 - 7 16
6.
Ченнаин
 11 3 3 5 15 - 19 12
7.
Ист Бенгал
 9 2 4 3 11 - 8 10
8.
Нортист Юнайтед
 10 2 4 4 11 - 16 10
9.
Бенгалуру
 11 2 4 5 11 - 18 10
10.
Пенджаб
 11 1 5 5 9 - 17 8
11.
Джамшедпур
 10 1 3 6 6 - 11 6
12.
Хайдарабад
 10 0 4 6 5 - 14 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Керала Бластерс
 6 4 2 0 10 - 6 14
2.
Дели Динамос
 5 4 1 0 11 - 4 13
3.
Гоа
 5 4 1 0 6 - 2 13
4.
Мумбаи Сити
 0:1 5 2 2 1 5 - 4 8
5.
Бенгалуру
 5 2 2 1 6 - 8 8
6.
Ист Бенгал
 6 2 2 2 9 - 5 8
7.
Нортист Юнайтед
 6 2 2 2 9 - 8 8
8.
АТК
 1:0 3 2 1 0 6 - 3 7
9.
Ченнаин
 5 2 1 2 9 - 8 7
10.
Пенджаб
 4 1 2 1 3 - 3 5
11.
Джамшедпур
 5 1 2 2 5 - 6 5
12.
Хайдарабад
 3 0 1 2 1 - 4 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АТК
 1:0 5 5 0 0 12 - 4 15
2.
Мумбаи Сити
 0:1 4 2 2 0 8 - 3 8
3.
Гоа
 3 2 1 0 5 - 1 7
4.
Керала Бластерс
 4 2 0 2 4 - 4 6
5.
Ченнаин
 6 1 2 3 6 - 11 5
6.
Дели Динамос
 4 1 1 2 6 - 7 4
7.
Хайдарабад
 7 0 3 4 4 - 10 3
8.
Пенджаб
 7 0 3 4 6 - 14 3
9.
Ист Бенгал
 3 0 2 1 2 - 3 2
10.
Нортист Юнайтед
 4 0 2 2 2 - 8 2
11.
Бенгалуру
 6 0 2 4 5 - 10 2
12.
Джамшедпур
 5 0 1 4 1 - 5 1
  • — Выход в 1/2 финала
  • — Выход в 1/4 финала

Топ бомбардиров
Мумбаи Сити Перейра Диас Хорхе 6
Керала Бластерс Диамантакос Димитрис 5 (1)
Ист Бенгал Cleiton Silva 5
Дели Динамос Кришна Рой 4
Ченнаин Кривелларо Рафаэл 3 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Нортист Юнайтед Бемаммер Мохаммед 5
Мумбаи Сити Ван Нифф Юлл 1 3
Бенгалуру Синг Наорем Рошан 2 1
Дели Динамос Ahmed Jahouh 4
Ист Бенгал Пардо Хосе Антонио 4
Весь список
Лучшие коэффициенты
Мумбаи Сити
Ничья
АТК
4.70
Реклама, pari.ru
3.50
Реклама, pari.ru
3.72
Реклама, olimp.bet
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Мумбаи Сити 0:1 АТК онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

Реклама, winline.ru

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

Видеотрансляция

Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



Реклама, fon.bet
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Мумбаи Сити
АТК
Бонусы букмекеров
Букмекеры
1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (11) Обзор Играть
4 Бонус: $200 Отзывы (4) Обзор Играть
5 Бонус: $150 Отзывы (1) Обзор Играть






Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 