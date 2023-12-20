Тур: 1.
0:1
Первый тайм: 28'
Ход матча
13'
25'
0:1
31
Мишра
Акаш
45
Лаленгмавия
24
Стюарт
Грэг
29
Сингх
Бипин
44
Asish
Rai
26
Юсте
Эктор
11
Сингх
Манвир
10
Hugo
Boumous
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
31 Мишра АкашЗащитник
-
45 ЛаленгмавияПолузащитник
- Полузащитник
-
24 Стюарт ГрэгПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
29 Сингх БипинНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
4 ТириЗащитник
-
3 ВалпуяЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Раи ВинитПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Петр Кратки
- Основной состав
- Вратарь
-
44 Asish RaiЗащитник
- Защитник
-
26 Юсте ЭкторЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Сингх МанвирПолузащитник
-
10 Hugo BoumousПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Нападающий
- Нападающий
-
77 Ravi Rana
-
-
-
-
-
-
31 Arsh Ahmad
-
Главный тренер: Juan Ferrando
История личных встреч
Мумбаи Сити
АТК
8 матчей
75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
62.5%
25%
12.5%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
37.5%
12.5%
4 победы 3 ничьи 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 1 победа
10 матчей
60%
30%
10%
6 побед 3 ничьи 1 победа
Первый тайм
50%
30%
20%
5 побед 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
40%
50%
10%
4 победы 5 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
7
12
Голов в среднем за матч
1.4
2.4
Среднее время на гол
64
37
Всего голов
4
6
Голов в среднем за матч
0.8
1.2
Среднее время на гол
112
75
Всего голов
11
18
Голов в среднем за матч
1.1
1.8
Тотал матчей
2.5
8
Больше 80%
Меньше 20%
2
5
Больше 50%
Меньше 50%
5
4
Больше 40%
Меньше 60%
6
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
Среднее время на гол
81
50
Бомбардиры внутри турнира
Мумбаи Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Перейра Диас Хорхе
|6 (1)
|0.67
|Стюарт Грэг
|1
|0.11
|Чхангте Лаллианзуала
|1 (1)
|0.11
|Гриффитс Ростин
|1
|0.11
|Эль-Хайяти Абденассер
|1
|0.11
|Лаленгмавия
|1
|0.11
|Мишра Акаш
|1
|0.11
|Рэйн Дилип Джаеш
|0
|0
|Сингх Мехтаб
|0
|0
|Сингх Пратап Викрам
|0
|0
АТК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Садику Армандо
|3
|0.38
|Каммингс Джейсон
|3
|0.38
|Петратос Димитри
|2
|0.25
|Сингх Манвир
|2
|0.25
|Колако Листон
|1
|0.13
|Kiyan Nassiri
|1
|0.13
|Хэмилл Брендан
|1
|0.13
|Hugo Boumous
|1
|0.13
|Deepak Tangri
|1
|0.13
|Asish Rai
|1
|0.13
|Босе Субхасиш
|1
|0.13
|Самад Сахал
|0
|0
|Юсте Эктор
|0
|0
Карточки
Мумбаи Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ван Нифф Юлл
|3
|1
|Стюарт Грэг
|3
|0
|Сингх Мехтаб
|3
|0
|Сингх Пратап Викрам
|3
|0
|Мишра Акаш
|1
|1
|Эль-Хайяти Абденассер
|2
|0
|Бхеке Рахул
|2
|0
|Рэйн Дилип Джаеш
|2
|0
|Лаленгмавия
|2
|0
|Лаченпа Пхурба
|0
|1
|Гриффитс Ростин
|1
|0
|Раи Винит
|1
|0
|Тири
|1
|0
|Сингх Гуркират
|1
|0
АТК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хэмилл Брендан
|2
|0
|Юсте Эктор
|2
|0
|Asish Rai
|2
|0
|Садику Армандо
|1
|0
|Hugo Boumous
|1
|0
|Али Анвар
|1
|0
|Колако Листон
|1
|0
|Сингх Манвир
|1
|0
|Deepak Tangri
|1
|0
|Мартинс Глан
|1
|0
|Kiyan Nassiri
|1
|0
|Abhishek Suryavanshi
|1
|0
|Lalrinliana Hnamte
|1
|0
Результаты матчей
Мумбаи Сити
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
АТК
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
4
Упущенные победы
1
0
Мумбаи Сити
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
АТК
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
8
6
Мумбаи Сити
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
АТК
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
2
4
Упущенные победы
9
6
Голы по времени матча
Забито
5
11
1 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 2
5 Не забивали 3
0
0%
1
9%
1-15
0
0%
3
27%
16-30
1
20%
1
9%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
1
20%
1
9%
61-75
3
60%
3
27%
76-90
Пропущено
3
4
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
2
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
25%
76-90
Забито
8
6
4 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
5 Не забивали 4
1
13%
1
17%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
1
13%
1
17%
31-45
2
25%
1
17%
46-60
1
13%
2
33%
61-75
1
13%
1
17%
76-90
Пропущено
3
3
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
2
67%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Забито
13
17
5 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 4
2 Не забивали 0
1
8%
2
12%
1-15
2
15%
3
18%
16-30
2
15%
2
12%
31-45
2
15%
3
18%
46-60
2
15%
3
18%
61-75
4
31%
4
24%
76-90
Пропущено
6
7
3 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
0
0%
2
29%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
50%
2
29%
31-45
1
17%
2
29%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
1
14%
76-90
Результаты последних матчей
Мумбаи Сити
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Мумбаи Сити - Ист Бенгал 0:0 Гоа - Мумбаи Сити 0:0 Бенгалуру - Мумбаи Сити 0:4 Мумбаи Сити - Навбахор 1:2
Нассаджи Мазандаран - Мумбаи Сити 2:0 Мумбаи Сити - Аль-Хиляль Эр-Рияд 0:2 Мумбаи Сити - Пенджаб 2:1 Мумбаи Сити - Хайдарабад 1:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Мумбаи Сити 6:0 Мумбаи Сити - Керала Бластерс 2:1 Навбахор - Мумбаи Сити 3:0 Дели Динамос - Мумбаи Сити 2:2 Нортист Юнайтед - Мумбаи Сити 1:2 Мумбаи Сити - Нассаджи Мазандаран 0:2 Бенгалуру - Мумбаи Сити 1:2 Мумбаи Сити - Бенгалуру 0:1 Мумбаи Сити - Ист Бенгал 0:1 Бенгалуру - Мумбаи Сити 2:1 Гоа - Мумбаи Сити 3:5 Мумбаи Сити - Хайдарабад 1:1
АТК
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Нортист Юнайтед - АТК 1:3 Мазия - АТК 1:0 АТК - Дели Динамос 2:2 Хайдарабад - АТК 0:2
АТК - Дели Динамос 2:5 Башундхара Кингс - АТК 2:1 Джамшедпур - АТК 2:3 АТК - Башундхара Кингс 2:2 Ченнаин - АТК 1:3 АТК - Мазия 2:1 АТК - Бенгалуру 1:0 АТК - Пенджаб 3:1 Дели Динамос - АТК 0:4 АТК - Бенгалуру 2:2 АТК - Хайдарабад 0:0 Хайдарабад - АТК 0:0 АТК - Дели Динамос 2:0 Ист Бенгал - АТК 0:2 АТК - Керала Бластерс 2:1 Хайдарабад - АТК 1:0
Результаты матчей
Мумбаи Сити
АТК
Точный счет
2:1
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
Точное количество голов
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
Точный счет
0:0
1 раз 25%
0:4
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
1:3
2 раза 50%
0:2
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
Точное количество голов
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
4
1 раз 25%
3
3 раза 75%
2
1 раз 25%
Точный счет
0:0
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
0:4
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
1:3
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
Точное количество голов
2
4 раза 50%
0
2 раза 25%
1
1 раз 13%
4
1 раз 13%
3
4 раза 57%
2
2 раза 29%
1
1 раз 14%
Тоталы голов в матче
Мумбаи Сити
АТК
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
22
21
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
31
13
31
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
53
61
17
43
17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|8
|7
|1
|0
|18 - 7
|22
|2.
|8
|6
|2
|0
|11 - 3
|20
|3.
|10
|6
|2
|2
|14 - 10
|20
|4.
|9
|5
|2
|2
|17 - 11
|17
|5.
|0:1
|9
|4
|4
|1
|13 - 7
|16
|6.
|11
|3
|3
|5
|15 - 19
|12
|7.
|9
|2
|4
|3
|11 - 8
|10
|8.
|10
|2
|4
|4
|11 - 16
|10
|9.
|11
|2
|4
|5
|11 - 18
|10
|10.
|11
|1
|5
|5
|9 - 17
|8
|11.
|10
|1
|3
|6
|6 - 11
|6
|12.
|10
|0
|4
|6
|5 - 14
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|4
|2
|0
|10 - 6
|14
|2.
|5
|4
|1
|0
|11 - 4
|13
|3.
|5
|4
|1
|0
|6 - 2
|13
|4.
|0:1
|5
|2
|2
|1
|5 - 4
|8
|5.
|5
|2
|2
|1
|6 - 8
|8
|6.
|6
|2
|2
|2
|9 - 5
|8
|7.
|6
|2
|2
|2
|9 - 8
|8
|8.
|1:0
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|9.
|5
|2
|1
|2
|9 - 8
|7
|10.
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|11.
|5
|1
|2
|2
|5 - 6
|5
|12.
|3
|0
|1
|2
|1 - 4
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|5
|5
|0
|0
|12 - 4
|15
|2.
|0:1
|4
|2
|2
|0
|8 - 3
|8
|3.
|3
|2
|1
|0
|5 - 1
|7
|4.
|4
|2
|0
|2
|4 - 4
|6
|5.
|6
|1
|2
|3
|6 - 11
|5
|6.
|4
|1
|1
|2
|6 - 7
|4
|7.
|7
|0
|3
|4
|4 - 10
|3
|8.
|7
|0
|3
|4
|6 - 14
|3
|9.
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|10.
|4
|0
|2
|2
|2 - 8
|2
|11.
|6
|0
|2
|4
|5 - 10
|2
|12.
|5
|0
|1
|4
|1 - 5
|1
- — Выход в 1/2 финала
- — Выход в 1/4 финала
|Мумбаи Сити
|Перейра Диас Хорхе
|6
|Керала Бластерс
|Диамантакос Димитрис
|5 (1)
|Ист Бенгал
|Cleiton Silva
|5
|Дели Динамос
|Кришна Рой
|4
|Ченнаин
|Кривелларо Рафаэл
|3 (5)
|Нортист Юнайтед
|Бемаммер Мохаммед
|5
|Мумбаи Сити
|Ван Нифф Юлл
|1 3
|Бенгалуру
|Синг Наорем Рошан
|2 1
|Дели Динамос
|Ahmed Jahouh
|4
|Ист Бенгал
|Пардо Хосе Антонио
|4