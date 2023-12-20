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  4. Суперлига Индии 2023-2024
Тур: 1.
Мумбаи Сити
2:1
Конец матча
АТК
0'
13' Красная карточка
Мишра Акаш
0:1
25' Гол
Каммингс Джейсон
1:1
44' Гол
Стюарт Грэг
45' Желтая карточка
Deepak Tangri
45' Желтая карточка
Перейра Диас Хорхе
54' Красная карточка
Asish Rai
57' Желтая карточка
Босе Субхасиш
57' Желтая карточка
Колако Листон
57' Красная карточка
Колако Листон
70' Желтая карточка
Стюарт Грэг
2:1
73' Гол
Сингх Бипин
85' Желтая карточка
Сингх Пратап Викрам
87' Желтая карточка
Лаченпа Пхурба
88' Вторая желтая карточка
Стюарт Грэг
90' Желтая карточка
Ravi Rana
90' Желтая карточка
Садику Армандо
90' Вторая желтая карточка
Сингх Пратап Викрам
90' Красная карточка
Юсте Эктор
90'+10
1
Лаченпа
Пхурба
2
Бхеке
Рахул
18
Гриффитс
Ростин
5
Сингх
Мехтаб
31
Мишра
Акаш
45
Лаленгмавия
8
Ван
Нифф
Юлл
24
Стюарт
Грэг
7
Чхангте
Лаллианзуала
30
Перейра
Диас
Хорхе
29
Сингх
Бипин
1
Каит
Вишал
44
Asish
Rai
5
Хэмилл
Брендан
26
Юсте
Эктор
15
Босе
Субхасиш
22
Deepak
Tangri
7
Тапа
Анируд
11
Сингх
Манвир
10
Hugo
Boumous
17
Колако
Листон
35
Каммингс
Джейсон
Мумбаи Сити
АТК

История личных встреч

Мумбаи Сити
АТК

8 матчей

75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

62.5%
25%
12.5%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
37.5%
12.5%
4 победы 3 ничьи 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 1 победа

10 матчей

60%
30%
10%
6 побед 3 ничьи 1 победа

Первый тайм

50%
30%
20%
5 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

40%
50%
10%
4 победы 5 ничьих 1 победа

История матчей

СИ
0:1
СИ
2:2
СИ
1:1
СИ
1:5
СИ
2:1
СИ
2:0
СИ
0:1
СИ
0:2
СИ
2:2
СИ
1:3

Голы

Всего голов

7
12

Голов в среднем за матч

1.4
2.4

Среднее время на гол

64
37

Всего голов

4
6

Голов в среднем за матч

0.8
1.2

Среднее время на гол

112
75

Всего голов

11
18

Голов в среднем за матч

1.1
1.8

Тотал матчей

2.5
8
Больше 80%
Меньше 20%
2
5
Больше 50%
Меньше 50%
5
4
Больше 40%
Меньше 60%
6
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
1
Больше 10%
Меньше 90%
9

Среднее время на гол

81
50

Бомбардиры внутри турнира

Мумбаи Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Перейра Диас Хорхе 6 (1) 0.67
Стюарт Грэг 2 0.22
Чхангте Лаллианзуала 1 (1) 0.11
Сингх Бипин 1 0.11
Гриффитс Ростин 1 0.11
Эль-Хайяти Абденассер 1 0.11
Лаленгмавия 1 0.11
Мишра Акаш 1 0.11
Рэйн Дилип Джаеш 0 0
Сингх Мехтаб 0 0
Сингх Пратап Викрам 0 0
АТК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Каммингс Джейсон 4 0.5
Садику Армандо 3 0.38
Петратос Димитри 2 0.25
Сингх Манвир 2 0.25
Колако Листон 1 0.13
Kiyan Nassiri 1 0.13
Хэмилл Брендан 1 0.13
Hugo Boumous 1 0.13
Deepak Tangri 1 0.13
Asish Rai 1 0.13
Босе Субхасиш 1 0.13
Самад Сахал 0 0
Юсте Эктор 0 0

Карточки

Мумбаи Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Стюарт Грэг 4 1
Сингх Пратап Викрам 4 1
Ван Нифф Юлл 3 1
Сингх Мехтаб 3 0
Лаченпа Пхурба 1 1
Мишра Акаш 1 1
Эль-Хайяти Абденассер 2 0
Бхеке Рахул 2 0
Рэйн Дилип Джаеш 2 0
Лаленгмавия 2 0
Гриффитс Ростин 1 0
Перейра Диас Хорхе 1 0
Раи Винит 1 0
Тири 1 0
Сингх Гуркират 1 0
АТК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Юсте Эктор 2 1
Колако Листон 2 1
Asish Rai 2 1
Хэмилл Брендан 2 0
Садику Армандо 2 0
Deepak Tangri 2 0
Hugo Boumous 1 0
Али Анвар 1 0
Сингх Манвир 1 0
Мартинс Глан 1 0
Босе Субхасиш 1 0
Kiyan Nassiri 1 0
Abhishek Suryavanshi 1 0
Ravi Rana 1 0
Lalrinliana Hnamte 1 0

Результаты матчей

Мумбаи Сити
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
АТК
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
4

Упущенные победы

1
1
Мумбаи Сити
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
АТК
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

8
6
Мумбаи Сити
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
АТК
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

3
4

Упущенные победы

9
7

Голы по времени матча

Забито

7
12
2 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 3
5 Не забивали 3
0
0%
1
8%
1-15
0
0%
4
33%
16-30
2
29%
1
8%
31-45
0
0%
2
17%
46-60
2
29%
1
8%
61-75
3
43%
3
25%
76-90

Пропущено

4
6
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
0
0%
2
33%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
1
17%
31-45
1
25%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
25%
1
17%
76-90

Забито

8
6
4 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
6 Не забивали 5
1
13%
1
17%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
1
13%
1
17%
31-45
2
25%
1
17%
46-60
1
13%
2
33%
61-75
1
13%
1
17%
76-90

Пропущено

3
3
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
2
67%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

15
18
6 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 5
2 Не забивали 0
1
7%
2
11%
1-15
2
13%
4
22%
16-30
3
20%
2
11%
31-45
2
13%
3
17%
46-60
3
20%
3
17%
61-75
4
27%
4
22%
76-90

Пропущено

7
9
4 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 6
0
0%
2
22%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
3
43%
3
33%
31-45
1
14%
2
22%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
2
29%
1
11%
76-90

Результаты последних матчей

Мумбаи Сити
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Мумбаи Сити - Ист Бенгал 0:0 Гоа - Мумбаи Сити 0:0 Бенгалуру - Мумбаи Сити 0:4 Мумбаи Сити - Навбахор 1:2
Нассаджи Мазандаран - Мумбаи Сити 2:0 Мумбаи Сити - Аль-Хиляль Эр-Рияд 0:2 Мумбаи Сити - Пенджаб 2:1 Мумбаи Сити - Хайдарабад 1:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Мумбаи Сити 6:0 Мумбаи Сити - Керала Бластерс 2:1 Навбахор - Мумбаи Сити 3:0 Дели Динамос - Мумбаи Сити 2:2 Нортист Юнайтед - Мумбаи Сити 1:2 Мумбаи Сити - Нассаджи Мазандаран 0:2 Бенгалуру - Мумбаи Сити 1:2 Мумбаи Сити - Бенгалуру 0:1 Мумбаи Сити - Ист Бенгал 0:1 Бенгалуру - Мумбаи Сити 2:1 Гоа - Мумбаи Сити 3:5 Мумбаи Сити - Хайдарабад 1:1
АТК
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Нортист Юнайтед - АТК 1:3 Мазия - АТК 1:0 АТК - Дели Динамос 2:2 Хайдарабад - АТК 0:2
АТК - Дели Динамос 2:5 Башундхара Кингс - АТК 2:1 Джамшедпур - АТК 2:3 АТК - Башундхара Кингс 2:2 Ченнаин - АТК 1:3 АТК - Мазия 2:1 АТК - Бенгалуру 1:0 АТК - Пенджаб 3:1 Дели Динамос - АТК 0:4 АТК - Бенгалуру 2:2 АТК - Хайдарабад 0:0 Хайдарабад - АТК 0:0 АТК - Дели Динамос 2:0 Ист Бенгал - АТК 0:2 АТК - Керала Бластерс 2:1 Хайдарабад - АТК 1:0

Результаты матчей

Мумбаи Сити
АТК

Точный счет

2:1
3 раза 60%
0:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%

Точное количество голов

2
3 раза 60%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Точный счет

0:0
1 раз 25%
0:4
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
1:3
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%

Точное количество голов

2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
4
1 раз 25%
3
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%

Точный счет

2:1
3 раза 33%
0:0
2 раза 22%
0:4
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
1:3
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%

Точное количество голов

2
5 раз 56%
0
2 раза 22%
1
1 раз 11%
4
1 раз 11%
3
4 раза 50%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%

Тоталы голов в матче

Мумбаи Сити
АТК

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
3
2
1.5
2
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
3
1
1.5
4
1
1
3
2.5
3
2
1
3
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
6
3
1.5
6
2
1
8
2.5
4
4
1
8
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гоа
 8 6 2 0 11 - 3 20
2.
Керала Бластерс
 10 6 2 2 14 - 10 20
3.
АТК
 8 6 1 1 18 - 9 19
4.
Мумбаи Сити
 9 5 4 0 15 - 7 19
5.
Дели Динамос
 9 5 2 2 17 - 11 17
6.
Ченнаин
 11 3 3 5 15 - 19 12
7.
Ист Бенгал
 9 2 4 3 11 - 8 10
8.
Нортист Юнайтед
 10 2 4 4 11 - 16 10
9.
Бенгалуру
 11 2 4 5 11 - 18 10
10.
Пенджаб
 11 1 5 5 9 - 17 8
11.
Джамшедпур
 10 1 3 6 6 - 11 6
12.
Хайдарабад
 10 0 4 6 5 - 14 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Керала Бластерс
 6 4 2 0 10 - 6 14
2.
Дели Динамос
 5 4 1 0 11 - 4 13
3.
Гоа
 5 4 1 0 6 - 2 13
4.
Мумбаи Сити
 5 3 2 0 7 - 4 11
5.
Бенгалуру
 5 2 2 1 6 - 8 8
6.
Ист Бенгал
 6 2 2 2 9 - 5 8
7.
Нортист Юнайтед
 6 2 2 2 9 - 8 8
8.
АТК
 3 2 1 0 6 - 3 7
9.
Ченнаин
 5 2 1 2 9 - 8 7
10.
Пенджаб
 4 1 2 1 3 - 3 5
11.
Джамшедпур
 5 1 2 2 5 - 6 5
12.
Хайдарабад
 3 0 1 2 1 - 4 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АТК
 5 4 0 1 12 - 6 12
2.
Мумбаи Сити
 4 2 2 0 8 - 3 8
3.
Гоа
 3 2 1 0 5 - 1 7
4.
Керала Бластерс
 4 2 0 2 4 - 4 6
5.
Ченнаин
 6 1 2 3 6 - 11 5
6.
Дели Динамос
 4 1 1 2 6 - 7 4
7.
Хайдарабад
 7 0 3 4 4 - 10 3
8.
Пенджаб
 7 0 3 4 6 - 14 3
9.
Ист Бенгал
 3 0 2 1 2 - 3 2
10.
Нортист Юнайтед
 4 0 2 2 2 - 8 2
11.
Бенгалуру
 6 0 2 4 5 - 10 2
12.
Джамшедпур
 5 0 1 4 1 - 5 1
  • — Выход в 1/2 финала
  • — Выход в 1/4 финала

Топ бомбардиров
Мумбаи Сити Перейра Диас Хорхе 6
Керала Бластерс Диамантакос Димитрис 5 (1)
Ист Бенгал Cleiton Silva 5
АТК Каммингс Джейсон 4 (1)
Дели Динамос Кришна Рой 4
Весь список

Топ нарушителей
Мумбаи Сити Стюарт Грэг 1 4
Мумбаи Сити Сингх Пратап Викрам 1 4
Нортист Юнайтед Бемаммер Мохаммед 5
Мумбаи Сити Ван Нифф Юлл 1 3
Бенгалуру Синг Наорем Рошан 2 1
Весь список
  • Второй тайм
  • 101'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 100'
    УДАЛЕНИЕ! - Юсте Эктор увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
  • 100'
    Сингх Пратап Викрам получает вторую желтую карточку. Удаление.
  • 99'
    Садику Армандо получил желтую карточку от судьи
  • 92'
    Ravi Rana получил желтую карточку от судьи
  • 88'
    Стюарт Грэг получает вторую желтую карточку. Удаление.
  • 88'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
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    • Первый тайм
    • 51'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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