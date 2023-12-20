Тур: 1.
2:1
Конец матча
0'
13' Красная карточкаМишра Акаш
0:1
25' ГолКаммингс Джейсон
1:1
44' ГолСтюарт Грэг
45' Желтая карточкаDeepak Tangri
45' Желтая карточкаПерейра Диас Хорхе
54' Красная карточкаAsish Rai
57' Желтая карточкаБосе Субхасиш
57' Желтая карточкаКолако Листон
57' Красная карточкаКолако Листон
70' Желтая карточкаСтюарт Грэг
2:1
73' ГолСингх Бипин
85' Желтая карточкаСингх Пратап Викрам
87' Желтая карточкаЛаченпа Пхурба
88' Вторая желтая карточкаСтюарт Грэг
90' Желтая карточкаRavi Rana
90' Желтая карточкаСадику Армандо
90' Вторая желтая карточкаСингх Пратап Викрам
90' Красная карточкаЮсте Эктор
90'+10
Ход матча
13'
25'
44'
1:1
45'
54'
57'
57'
57'
70'
73'
2:1
87'
88'
90'
90'
90'
31
Мишра
Акаш
45
Лаленгмавия
24
Стюарт
Грэг
29
Сингх
Бипин
44
Asish
Rai
26
Юсте
Эктор
11
Сингх
Манвир
10
Hugo
Boumous
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
31 Мишра АкашЗащитник
-
45 ЛаленгмавияПолузащитник
- Полузащитник
-
24 Стюарт ГрэгПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
29 Сингх БипинНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
4 ТириЗащитник
-
3 ВалпуяЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Раи ВинитПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Петр Кратки
- Основной состав
- Вратарь
-
44 Asish RaiЗащитник
- Защитник
-
26 Юсте ЭкторЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Сингх МанвирПолузащитник
-
10 Hugo BoumousПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Нападающий
- Нападающий
-
77 Ravi Rana
-
-
-
-
-
-
31 Arsh Ahmad
-
Главный тренер: Juan Ferrando
История личных встреч
Мумбаи Сити
АТК
8 матчей
75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
62.5%
25%
12.5%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
37.5%
12.5%
4 победы 3 ничьи 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 1 победа
10 матчей
60%
30%
10%
6 побед 3 ничьи 1 победа
Первый тайм
50%
30%
20%
5 побед 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
40%
50%
10%
4 победы 5 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
7
12
Голов в среднем за матч
1.4
2.4
Среднее время на гол
64
37
Всего голов
4
6
Голов в среднем за матч
0.8
1.2
Среднее время на гол
112
75
Всего голов
11
18
Голов в среднем за матч
1.1
1.8
Тотал матчей
2.5
8
Больше 80%
Меньше 20%
2
5
Больше 50%
Меньше 50%
5
4
Больше 40%
Меньше 60%
6
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
Среднее время на гол
81
50
Бомбардиры внутри турнира
Мумбаи Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Перейра Диас Хорхе
|6 (1)
|0.67
|Стюарт Грэг
|2
|0.22
|Чхангте Лаллианзуала
|1 (1)
|0.11
|Сингх Бипин
|1
|0.11
|Гриффитс Ростин
|1
|0.11
|Эль-Хайяти Абденассер
|1
|0.11
|Лаленгмавия
|1
|0.11
|Мишра Акаш
|1
|0.11
|Рэйн Дилип Джаеш
|0
|0
|Сингх Мехтаб
|0
|0
|Сингх Пратап Викрам
|0
|0
АТК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Каммингс Джейсон
|4
|0.5
|Садику Армандо
|3
|0.38
|Петратос Димитри
|2
|0.25
|Сингх Манвир
|2
|0.25
|Колако Листон
|1
|0.13
|Kiyan Nassiri
|1
|0.13
|Хэмилл Брендан
|1
|0.13
|Hugo Boumous
|1
|0.13
|Deepak Tangri
|1
|0.13
|Asish Rai
|1
|0.13
|Босе Субхасиш
|1
|0.13
|Самад Сахал
|0
|0
|Юсте Эктор
|0
|0
Карточки
Мумбаи Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Стюарт Грэг
|4
|1
|Сингх Пратап Викрам
|4
|1
|Ван Нифф Юлл
|3
|1
|Сингх Мехтаб
|3
|0
|Лаченпа Пхурба
|1
|1
|Мишра Акаш
|1
|1
|Эль-Хайяти Абденассер
|2
|0
|Бхеке Рахул
|2
|0
|Рэйн Дилип Джаеш
|2
|0
|Лаленгмавия
|2
|0
|Гриффитс Ростин
|1
|0
|Перейра Диас Хорхе
|1
|0
|Раи Винит
|1
|0
|Тири
|1
|0
|Сингх Гуркират
|1
|0
АТК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Юсте Эктор
|2
|1
|Колако Листон
|2
|1
|Asish Rai
|2
|1
|Хэмилл Брендан
|2
|0
|Садику Армандо
|2
|0
|Deepak Tangri
|2
|0
|Hugo Boumous
|1
|0
|Али Анвар
|1
|0
|Сингх Манвир
|1
|0
|Мартинс Глан
|1
|0
|Босе Субхасиш
|1
|0
|Kiyan Nassiri
|1
|0
|Abhishek Suryavanshi
|1
|0
|Ravi Rana
|1
|0
|Lalrinliana Hnamte
|1
|0
Результаты матчей
Мумбаи Сити
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
АТК
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
3
4
Упущенные победы
1
1
Мумбаи Сити
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
АТК
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
8
6
Мумбаи Сити
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
АТК
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
3
4
Упущенные победы
9
7
Голы по времени матча
Забито
7
12
2 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 3
5 Не забивали 3
0
0%
1
8%
1-15
0
0%
4
33%
16-30
2
29%
1
8%
31-45
0
0%
2
17%
46-60
2
29%
1
8%
61-75
3
43%
3
25%
76-90
Пропущено
4
6
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
0
0%
2
33%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
1
17%
31-45
1
25%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
25%
1
17%
76-90
Забито
8
6
4 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
6 Не забивали 5
1
13%
1
17%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
1
13%
1
17%
31-45
2
25%
1
17%
46-60
1
13%
2
33%
61-75
1
13%
1
17%
76-90
Пропущено
3
3
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
2
67%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Забито
15
18
6 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 5
2 Не забивали 0
1
7%
2
11%
1-15
2
13%
4
22%
16-30
3
20%
2
11%
31-45
2
13%
3
17%
46-60
3
20%
3
17%
61-75
4
27%
4
22%
76-90
Пропущено
7
9
4 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 6
0
0%
2
22%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
3
43%
3
33%
31-45
1
14%
2
22%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
2
29%
1
11%
76-90
Результаты последних матчей
Мумбаи Сити
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Мумбаи Сити - Ист Бенгал 0:0 Гоа - Мумбаи Сити 0:0 Бенгалуру - Мумбаи Сити 0:4 Мумбаи Сити - Навбахор 1:2
Нассаджи Мазандаран - Мумбаи Сити 2:0 Мумбаи Сити - Аль-Хиляль Эр-Рияд 0:2 Мумбаи Сити - Пенджаб 2:1 Мумбаи Сити - Хайдарабад 1:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Мумбаи Сити 6:0 Мумбаи Сити - Керала Бластерс 2:1 Навбахор - Мумбаи Сити 3:0 Дели Динамос - Мумбаи Сити 2:2 Нортист Юнайтед - Мумбаи Сити 1:2 Мумбаи Сити - Нассаджи Мазандаран 0:2 Бенгалуру - Мумбаи Сити 1:2 Мумбаи Сити - Бенгалуру 0:1 Мумбаи Сити - Ист Бенгал 0:1 Бенгалуру - Мумбаи Сити 2:1 Гоа - Мумбаи Сити 3:5 Мумбаи Сити - Хайдарабад 1:1
АТК
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Нортист Юнайтед - АТК 1:3 Мазия - АТК 1:0 АТК - Дели Динамос 2:2 Хайдарабад - АТК 0:2
АТК - Дели Динамос 2:5 Башундхара Кингс - АТК 2:1 Джамшедпур - АТК 2:3 АТК - Башундхара Кингс 2:2 Ченнаин - АТК 1:3 АТК - Мазия 2:1 АТК - Бенгалуру 1:0 АТК - Пенджаб 3:1 Дели Динамос - АТК 0:4 АТК - Бенгалуру 2:2 АТК - Хайдарабад 0:0 Хайдарабад - АТК 0:0 АТК - Дели Динамос 2:0 Ист Бенгал - АТК 0:2 АТК - Керала Бластерс 2:1 Хайдарабад - АТК 1:0
Результаты матчей
Мумбаи Сити
АТК
Точный счет
2:1
3 раза 60%
0:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
Точное количество голов
2
3 раза 60%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
Точный счет
0:0
1 раз 25%
0:4
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
1:3
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
Точное количество голов
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
4
1 раз 25%
3
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
Точный счет
2:1
3 раза 33%
0:0
2 раза 22%
0:4
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
1:3
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
Точное количество голов
2
5 раз 56%
0
2 раза 22%
1
1 раз 11%
4
1 раз 11%
3
4 раза 50%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
Тоталы голов в матче
Мумбаи Сити
АТК
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
32
21
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
31
41
13
32
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
63
62
18
44
18
- — Выход в 1/2 финала
- — Выход в 1/4 финала
|Мумбаи Сити
|Перейра Диас Хорхе
|6
|Керала Бластерс
|Диамантакос Димитрис
|5 (1)
|Ист Бенгал
|Cleiton Silva
|5
|АТК
|Каммингс Джейсон
|4 (1)
|Дели Динамос
|Кришна Рой
|4
|Мумбаи Сити
|Стюарт Грэг
|1 4
|Мумбаи Сити
|Сингх Пратап Викрам
|1 4
|Нортист Юнайтед
|Бемаммер Мохаммед
|5
|Мумбаи Сити
|Ван Нифф Юлл
|1 3
|Бенгалуру
|Синг Наорем Рошан
|2 1