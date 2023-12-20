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  3. Бельгия
  4. Первый дивизион А 2023-2024
Тур: 19. Стадион: .
Серкль Брюгге
0:0
Первый тайм: 38'
Кортрейк
0'
21' Желтая карточка
Варела Джордан
30' Желтая карточка
Эль-Идрисси Мунем

Ход матча

21'
Варела Джордан
 
30'
 
Эль-Идрисси Мунем
Лучшие коэффициенты
Серкль Брюгге
Ничья
Кортрейк
10.00
6.00
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9.92
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Все Коэффициенты
1
Варлесон
41
Сике
Уго
4
Даланн
Йеспер
5
Попович
Борис
77
Варела
Джордан
6
Лемарешаль
Феликс
28
Ван
дер
Брюгген
Ханнес
34
Сомерс
Тибо
10
Гбоо
Янн
11
Минда
Алан
9
Денкей
Кевин
1
Tom
Vandenberghe
4
Мампасси
Марк
Рене
66
Радованович
Александар
44
Сильва
Жоао
54
Оджо
Шейи
11
Dion
De
Neve
16
Кана
Марко
27
Сиссако
Абдулайе
99
Эль-Идрисси
Мунем
70
Бруно
Массимо
39
Дэвис
Айзек
Серкль Брюгге
4-2-3-1
Кортрейк
3-4-2-1

История личных встреч

Серкль Брюгге
Кортрейк

13 матчей

61.5%
38.5%
8 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

84.6%
46.2%
11 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

38.5%
30.8%
30.7%
5 побед 4 ничьи 0 побед

16 матчей

6.3%
93.7%
0 побед 1 ничья 15 побед

Первый тайм

31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 7 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 4 ничьи 16 побед

29 матчей

27.6%
20.7%
51.7%
8 побед 6 ничьих 15 побед

Первый тайм

37.9%
37.9%
24.2%
11 побед 11 ничьих 7 побед

Второй тайм

17.2%
27.6%
55.2%
5 побед 8 ничьих 16 побед

История матчей

ПДА
2:1
ПДА
2:0
ПДА
1:1
ПДА
2:0
ПДА
0:2
ПДА
1:2
ПДА
0:1
ТМК
0:1
ТМС
0:1
ПДА
1:0
ПДА
1:3
ПДАТЗПВЛЕПО
4:0
ПДАТЗПВЛЕПО
1:2
ПДА
2:1
ПДА
1:1
ТМК
1:3
ТМК
1:1
ТМК
0:0
ЛЖ
1:0
ЛЖ
0:4
ЛЖ
0:4
ЛЖ
4:0
ЛЖ
4:0
ЛЖ
3:1
ТМС
0:0
КБ
2:2
КБ
1:2
ЛЖ
3:1
ЛЖ
1:2

Голы

Всего голов

15
12

Голов в среднем за матч

1
0.86

Среднее время на гол

90
105

Всего голов

24
24

Голов в среднем за матч

1.71
1.6

Среднее время на гол

52
56

Всего голов

39
36

Голов в среднем за матч

1.34
1.24

Тотал матчей

2.5
27
Больше 93%
Меньше 7%
2
22
Больше 76%
Меньше 24%
7
16
Больше 55%
Меньше 45%
13
10
Больше 34%
Меньше 66%
19

Среднее время на гол

66
72

Бомбардиры внутри турнира

Серкль Брюгге
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Денкей Кевин 13 (2) 0.68
Сомерс Тибо 3 0.16
Минда Алан 2 0.11
Лопес Леонардо 2 0.11
Олайгбе Казим 2 0.11
Сике Уго 0 0
Лемарешаль Феликс 0 0
Christiaan Ravych 0 0
Даланн Йеспер 0 0
Варлесон 0 0
Гбоо Янн 0 0
Уткус Эдгарас 0 0
Попович Борис 0 0
Nils De Wilde 0 0
Кортрейк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дэвис Айзек 4 0.21
Dion De Neve 2 0.11
Abdelkahar Kadri 2 0.11
Авенатти Фелипе 2 (1) 0.11
Оджо Шейи 1 0.05
Tom Vandenberghe 1 0.05
Бруно Массимо 0 0
Энен Давид 0 0
Сиссако Абдулайе 0 0
Райан Алебиосу 0 0

Карточки

Серкль Брюгге
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ван дер Брюгген Ханнес 6 0
Уткус Эдгарас 5 0
Денкей Кевин 4 0
Попович Борис 4 0
Сомерс Тибо 3 0
Мьянге Сенна 1 1
Лопес Леонардо 2 0
Варела Джордан 2 0
Сике Уго 2 0
Фрэнсис Абу 2 0
Назиньо Флавио 2 0
Минда Алан 2 0
Лемарешаль Феликс 2 0
Christiaan Ravych 2 0
Nils De Wilde 2 0
Даланн Йеспер 1 0
Деман Оливье 1 0
Кортрейк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Авенатти Фелипе 4 1
Малинов Кристиян 5 0
Мессату Наэль 5 0
Кана Марко 3 1
Эль-Идрисси Мунем 4 0
Сильва Жоао 3 0
Радованович Александар 2 0
Аудоор Линнт 2 0
Мампасси Марк Рене 2 0
Dion De Neve 2 0
Martin Wasinski 2 0
Abdelkahar Kadri 2 0
Бруно Массимо 1 0
Оджо Шейи 1 0
Сиссако Абдулайе 1 0
Мбайо Дилан 1 0
Майтен Александр 1 0
Lars Montegnies 1 0

Результаты матчей

Серкль Брюгге
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
Кортрейк
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

2
6
Серкль Брюгге
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (3)
67% (6)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Кортрейк
100%
0 побед 7 поражений
Первый тайм
0% (0)
22% (2)
78% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
56% (5)
44% (4)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

3
6

Волевые победы

6
12

Упущенные победы

7
6
Серкль Брюгге
52.9%
47.1%
9 побед 8 поражений
Первый тайм
28% (5)
56% (10)
17% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
28% (5)
44% (8)
Кортрейк
35.7%
64.3%
5 побед 9 поражений
Первый тайм
11% (2)
39% (7)
50% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
44% (8)
28% (5)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

6
7

Волевые победы

9
12

Упущенные победы

9
12

Голы по времени матча

Забито

13
6
5 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 2
6 Забивали первыми 2
11 Не забивали 14
2
15%
2
33%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
3
23%
0
0%
31-45
2
15%
0
0%
46-60
3
23%
0
0%
61-75
3
23%
2
33%
76-90

Пропущено

11
21
6 В 1-м тайме 11
5 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 7
5 Не пропускали 9
2
18%
1
5%
1-15
1
9%
3
14%
16-30
3
27%
7
33%
31-45
3
27%
7
33%
46-60
0
0%
3
14%
61-75
2
18%
0
0%
76-90

Забито

11
8
3 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 4
10 Не забивали 12
1
9%
0
0%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
2
18%
1
13%
31-45
2
18%
2
25%
46-60
4
36%
2
25%
61-75
2
18%
1
13%
76-90

Пропущено

7
16
4 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 12
3 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 8
1
14%
1
6%
1-15
2
29%
2
13%
16-30
1
14%
1
6%
31-45
2
29%
4
25%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
1
14%
6
38%
76-90

Забито

24
14
8 В 1-м тайме 7
16 Во 2-м тайме 7
11 Забивали первыми 6
3 Не забивали 8
3
13%
2
14%
1-15
0
0%
4
29%
16-30
5
21%
1
7%
31-45
4
17%
2
14%
46-60
7
29%
29%
2
14%
61-75
5
21%
3
21%
76-90

Пропущено

18
37
10 В 1-м тайме 15
8 Во 2-м тайме 22
6 Пропускали первыми 12
9 Не пропускали 17
3
17%
2
5%
1-15
3
17%
5
14%
16-30
4
22%
8
22%
31-45
5
28%
11
30%
30%
46-60
0
0%
5
14%
61-75
3
17%
6
16%
76-90

Результаты последних матчей

Серкль Брюгге
(20 матчей)
45%
5%
50%
9 побед 1 ничья 10 поражений
АХ Лёвен - Серкль Брюгге 1:2 Серкль Брюгге - Антверпен 1:3 Унион Сент-Жиллуаз - Серкль Брюгге 2:1 Серкль Брюгге - Эйпен 2:0
Брюгге - Серкль Брюгге 0:0 Серкль Брюгге - Андерлехт 0:3 Серкль Брюгге - Зульте-Варегем 2:2 Мехелен - Серкль Брюгге 0:2 Серкль Брюгге - Гент 2:0 Серкль Брюгге - АХ Лёвен 3:2 Кортрейк - Серкль Брюгге 2:1 Серкль Брюгге - Унион Сент-Жиллуаз 0:2 РВДМ 47 - Серкль Брюгге 2:1 Серкль Брюгге - Вестерло 2:1 Сент-Трейден - Серкль Брюгге 0:2 Стандард - Серкль Брюгге 0:1 Серкль Брюгге - Генк 0:1 Серкль Брюгге - Спортинг Шарлеруа 2:0 Антверпен - Серкль Брюгге 1:0 Лилль - Серкль Брюгге 7:2
Кортрейк
(20 матчей)
15%
20%
65%
3 победы 4 ничьи 13 поражений
Генк - Кортрейк 4:0 Кортрейк - Вестерло 1:2 Кортрейк - РВДМ 47 0:1 Эйпен - Кортрейк 1:1
Кортрейк - Мехелен 0:3 Унион Сент-Жиллуаз - Кортрейк 3:0 РВДМ 47 - Кортрейк 1:1 Дендер - Кортрейк 1:1 Кортрейк - Генк 0:3 Кортрейк - Брюгге 1:0 Вестерло - Кортрейк 1:0 Кортрейк - Серкль Брюгге 2:1 Спортинг Шарлеруа - Кортрейк 1:0 Кортрейк - Андерлехт 2:2 АХ Лёвен - Кортрейк 3:0 Кортрейк - Стандард 1:1 Кортрейк - Эйпен 1:3 Антверпен - Кортрейк 6:0 Кортрейк - Сент-Трейден 0:1 Гент - Кортрейк 3:2

Результаты матчей

Серкль Брюгге
Кортрейк

Точный счет

2:0
3 раза 33%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
0:3
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%

Точное количество голов

2
4 раза 44%
0
3 раза 33%
1
1 раз 11%
3
1 раз 11%
1
4 раза 44%
0
3 раза 33%
2
2 раза 22%

Точный счет

2:1
3 раза 33%
0:2
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:0
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
3:0
2 раза 22%
3:2
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
6:0
1 раз 11%

Точное количество голов

1
4 раза 44%
2
3 раза 33%
0
2 раза 22%
0
6 раз 67%
1
2 раза 22%
2
1 раз 11%

Точный счет

2:1
4 раза 22%
0:2
3 раза 17%
2:0
3 раза 17%
0:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
1:0
3 раза 17%
1:1
3 раза 17%
0:3
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
6:0
1 раз 6%

Точное количество голов

2
7 раз 39%
0
5 раз 28%
1
5 раз 28%
3
1 раз 6%
0
9 раз 50%
1
6 раз 33%
2
3 раза 17%

Тоталы голов в матче

Серкль Брюгге
Кортрейк

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
0.5
Больше Меньше
6
3
5
4
1.5
2
7
1
8
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
3
6
3
6
1.5
1
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
5
0.5
Больше Меньше
9
9
8
10
1.5
3
15
1
17
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Унион Сент-Жиллуаз
 18 14 2 2 41 - 18 44
2.
Андерлехт
 18 10 6 2 35 - 20 36
3.
Гент
 18 8 8 2 30 - 20 32
4.
Антверпен
 18 8 7 3 35 - 15 31
5.
Генк
 18 8 7 3 37 - 18 31
6.
Брюгге
 18 8 6 4 31 - 15 30
7.
Серкль Брюгге
 0:0 19 9 2 8 22 - 20 29
8.
Сент-Трейден
 18 5 8 5 21 - 28 23
9.
Стандард
 18 5 7 6 18 - 25 22
10.
РВДМ 47
 18 5 6 7 21 - 31 21
11.
Мехелен
 18 5 4 9 16 - 22 19
12.
Спортинг Шарлеруа
 18 4 6 8 18 - 28 18
13.
Вестерло
 18 4 5 9 25 - 33 17
14.
Эйпен
 18 4 3 11 20 - 38 15
15.
АХ Лёвен
 18 3 4 11 22 - 34 13
16.
Кортрейк
 0:0 19 2 5 12 12 - 39 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Унион Сент-Жиллуаз
 10 8 1 1 24 - 9 25
2.
Антверпен
 9 6 3 0 22 - 4 21
3.
Андерлехт
 8 6 2 0 18 - 8 20
4.
Брюгге
 9 5 4 0 20 - 7 19
5.
Гент
 9 5 4 0 19 - 10 19
6.
Серкль Брюгге
 0:0 10 5 1 4 12 - 12 16
7.
Спортинг Шарлеруа
 9 4 3 2 14 - 14 15
8.
Генк
 9 3 5 1 20 - 11 14
9.
Стандард
 9 3 4 2 8 - 7 13
10.
РВДМ 47
 9 3 4 2 11 - 11 13
11.
Сент-Трейден
 9 3 3 3 8 - 11 12
12.
Мехелен
 9 3 2 4 7 - 7 11
13.
АХ Лёвен
 9 2 2 5 12 - 11 8
14.
Кортрейк
 0:0 9 2 2 5 8 - 16 8
15.
Эйпен
 9 2 2 5 12 - 21 8
16.
Вестерло
 9 2 1 6 11 - 19 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Унион Сент-Жиллуаз
 8 6 1 1 17 - 9 19
2.
Генк
 9 5 2 2 17 - 7 17
3.
Андерлехт
 10 4 4 2 17 - 12 16
4.
Серкль Брюгге
 0:0 9 4 1 4 10 - 8 13
5.
Гент
 9 3 4 2 11 - 10 13
6.
Брюгге
 9 3 2 4 11 - 8 11
7.
Сент-Трейден
 9 2 5 2 13 - 17 11
8.
Антверпен
 9 2 4 3 13 - 11 10
9.
Вестерло
 9 2 4 3 14 - 14 10
10.
Стандард
 9 2 3 4 10 - 18 9
11.
Мехелен
 9 2 2 5 9 - 15 8
12.
РВДМ 47
 9 2 2 5 10 - 20 8
13.
Эйпен
 9 2 1 6 8 - 17 7
14.
АХ Лёвен
 9 1 2 6 10 - 23 5
15.
Спортинг Шарлеруа
 9 0 3 6 4 - 14 3
16.
Кортрейк
 0:0 10 0 3 7 4 - 23 3
  • — Выход в плей-офф за чемпионский титул
  • — Выход в плей-офф Лиги Европы
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Серкль Брюгге Денкей Кевин 13
Унион Сент-Жиллуаз Эль-Амин Амура Мохамед 12
Андерлехт Дрейер Андерс 11 (2)
Сент-Трейден Койта Абубакари 11 (1)
Андерлехт Дольберг Каспер 10 (1)
Весь список

Топ нарушителей
АХ Лёвен Мендиль Хамза 1 9
Стандард Nathan Ngoy 1 6
Генк Баа Кристофер 2 4
Спортинг Шарлеруа Илаймахаритра Марко 1 5
Андерлехт Дебаст Зено 1 5
Весь список
Лучшие коэффициенты
Серкль Брюгге
Ничья
Кортрейк
10.00
6.00
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9.92
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