Тур: 19. Стадион: Ян Брейдель.
0:0
Первый тайм: 38'
Ход матча
21'
1
Варлесон
41
Сике
Уго
34
Сомерс
Тибо
10
Гбоо
Янн
11
Минда
Алан
44
Сильва
Жоао
54
Оджо
Шейи
11
Dion
De
Neve
16
Кана
Марко
39
Дэвис
Айзек
- Основной состав
-
1 ВарлесонВратарь
-
41 Сике УгоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
34 Сомерс ТибоПолузащитник
-
10 Гбоо ЯннПолузащитник
-
11 Минда АланПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
18 Мьянге СеннаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Miron Muslic
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
44 Сильва ЖоаоЗащитник
-
54 Оджо ШейиЗащитник
-
11 Dion De NeveЗащитник
-
16 Кана МаркоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
39 Дэвис АйзекНападающий
- Запасные игроки
-
95 Пирар ЛюкаВратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
89 Аудоор ЛиннтПолузащитник
- Нападающий
-
-
76 Djibi Seck
-
Главный тренер: Джозеф Акпала
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Серкль Брюгге
Кортрейк
13 матчей
61.5%
38.5%
8 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
84.6%
46.2%
11 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
38.5%
30.8%
30.7%
5 побед 4 ничьи 0 побед
16 матчей
6.3%
93.7%
0 побед 1 ничья 15 побед
Первый тайм
31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 7 побед
Второй тайм
25%
75%
0 побед 4 ничьи 16 побед
29 матчей
27.6%
20.7%
51.7%
8 побед 6 ничьих 15 побед
Первый тайм
37.9%
37.9%
24.2%
11 побед 11 ничьих 7 побед
Второй тайм
17.2%
27.6%
55.2%
5 побед 8 ничьих 16 побед
История матчей
Голы
Всего голов
15
12
Голов в среднем за матч
1
0.86
Среднее время на гол
90
105
Всего голов
24
24
Голов в среднем за матч
1.71
1.6
Среднее время на гол
52
56
Всего голов
39
36
Голов в среднем за матч
1.34
1.24
Тотал матчей
2.5
27
Больше 93%
Меньше 7%
2
22
Больше 76%
Меньше 24%
7
16
Больше 55%
Меньше 45%
13
10
Больше 34%
Меньше 66%
19
Среднее время на гол
66
72
Бомбардиры внутри турнира
Серкль Брюгге
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Денкей Кевин
|13 (2)
|0.68
|Сомерс Тибо
|3
|0.16
|Минда Алан
|2
|0.11
|Лопес Леонардо
|2
|0.11
|Олайгбе Казим
|2
|0.11
|Сике Уго
|0
|0
|Лемарешаль Феликс
|0
|0
|Christiaan Ravych
|0
|0
|Даланн Йеспер
|0
|0
|Варлесон
|0
|0
|Гбоо Янн
|0
|0
|Уткус Эдгарас
|0
|0
|Попович Борис
|0
|0
|Nils De Wilde
|0
|0
Кортрейк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дэвис Айзек
|4
|0.21
|Dion De Neve
|2
|0.11
|Abdelkahar Kadri
|2
|0.11
|Авенатти Фелипе
|2 (1)
|0.11
|Оджо Шейи
|1
|0.05
|Tom Vandenberghe
|1
|0.05
|Бруно Массимо
|0
|0
|Энен Давид
|0
|0
|Сиссако Абдулайе
|0
|0
|Райан Алебиосу
|0
|0
Карточки
Серкль Брюгге
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ван дер Брюгген Ханнес
|6
|0
|Уткус Эдгарас
|5
|0
|Денкей Кевин
|4
|0
|Попович Борис
|4
|0
|Сомерс Тибо
|3
|0
|Мьянге Сенна
|1
|1
|Лопес Леонардо
|2
|0
|Варела Джордан
|2
|0
|Сике Уго
|2
|0
|Фрэнсис Абу
|2
|0
|Назиньо Флавио
|2
|0
|Минда Алан
|2
|0
|Лемарешаль Феликс
|2
|0
|Christiaan Ravych
|2
|0
|Nils De Wilde
|2
|0
|Даланн Йеспер
|1
|0
|Деман Оливье
|1
|0
Кортрейк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Авенатти Фелипе
|4
|1
|Малинов Кристиян
|5
|0
|Мессату Наэль
|5
|0
|Кана Марко
|3
|1
|Эль-Идрисси Мунем
|4
|0
|Сильва Жоао
|3
|0
|Радованович Александар
|2
|0
|Аудоор Линнт
|2
|0
|Мампасси Марк Рене
|2
|0
|Dion De Neve
|2
|0
|Martin Wasinski
|2
|0
|Abdelkahar Kadri
|2
|0
|Бруно Массимо
|1
|0
|Оджо Шейи
|1
|0
|Сиссако Абдулайе
|1
|0
|Мбайо Дилан
|1
|0
|Майтен Александр
|1
|0
|Lars Montegnies
|1
|0
Результаты матчей
Серкль Брюгге
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
Кортрейк
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
2
6
Серкль Брюгге
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (3)
67% (6)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Кортрейк
100%
0 побед 7 поражений
Первый тайм
0% (0)
22% (2)
78% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
56% (5)
44% (4)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
3
6
Волевые победы
6
12
Упущенные победы
7
6
Серкль Брюгге
52.9%
47.1%
9 побед 8 поражений
Первый тайм
28% (5)
56% (10)
17% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
28% (5)
44% (8)
Кортрейк
35.7%
64.3%
5 побед 9 поражений
Первый тайм
11% (2)
39% (7)
50% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
44% (8)
28% (5)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
6
7
Волевые победы
9
12
Упущенные победы
9
12
Голы по времени матча
Забито
13
6
5 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 2
6 Забивали первыми 2
11 Не забивали 14
2
15%
2
33%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
3
23%
0
0%
31-45
2
15%
0
0%
46-60
3
23%
0
0%
61-75
3
23%
2
33%
76-90
Пропущено
11
21
6 В 1-м тайме 11
5 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 7
5 Не пропускали 9
2
18%
1
5%
1-15
1
9%
3
14%
16-30
3
27%
7
33%
31-45
3
27%
7
33%
46-60
0
0%
3
14%
61-75
2
18%
0
0%
76-90
Забито
11
8
3 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 4
10 Не забивали 12
1
9%
0
0%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
2
18%
1
13%
31-45
2
18%
2
25%
46-60
4
36%
2
25%
61-75
2
18%
1
13%
76-90
Пропущено
7
16
4 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 12
3 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 8
1
14%
1
6%
1-15
2
29%
2
13%
16-30
1
14%
1
6%
31-45
2
29%
4
25%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
1
14%
6
38%
76-90
Забито
24
14
8 В 1-м тайме 7
16 Во 2-м тайме 7
11 Забивали первыми 6
3 Не забивали 8
3
13%
2
14%
1-15
0
0%
4
29%
16-30
5
21%
1
7%
31-45
4
17%
2
14%
46-60
7
29%
29%
2
14%
61-75
5
21%
3
21%
76-90
Пропущено
18
37
10 В 1-м тайме 15
8 Во 2-м тайме 22
6 Пропускали первыми 12
9 Не пропускали 17
3
17%
2
5%
1-15
3
17%
5
14%
16-30
4
22%
8
22%
31-45
5
28%
11
30%
30%
46-60
0
0%
5
14%
61-75
3
17%
6
16%
76-90
Результаты последних матчей
Серкль Брюгге
(20 матчей)
45%
5%
50%
9 побед 1 ничья 10 поражений
АХ Лёвен - Серкль Брюгге 1:2 Серкль Брюгге - Антверпен 1:3 Унион Сент-Жиллуаз - Серкль Брюгге 2:1 Серкль Брюгге - Эйпен 2:0
Брюгге - Серкль Брюгге 0:0 Серкль Брюгге - Андерлехт 0:3 Серкль Брюгге - Зульте-Варегем 2:2 Мехелен - Серкль Брюгге 0:2 Серкль Брюгге - Гент 2:0 Серкль Брюгге - АХ Лёвен 3:2 Кортрейк - Серкль Брюгге 2:1 Серкль Брюгге - Унион Сент-Жиллуаз 0:2 РВДМ 47 - Серкль Брюгге 2:1 Серкль Брюгге - Вестерло 2:1 Сент-Трейден - Серкль Брюгге 0:2 Стандард - Серкль Брюгге 0:1 Серкль Брюгге - Генк 0:1 Серкль Брюгге - Спортинг Шарлеруа 2:0 Антверпен - Серкль Брюгге 1:0 Лилль - Серкль Брюгге 7:2
Кортрейк
(20 матчей)
15%
20%
65%
3 победы 4 ничьи 13 поражений
Генк - Кортрейк 4:0 Кортрейк - Вестерло 1:2 Кортрейк - РВДМ 47 0:1 Эйпен - Кортрейк 1:1
Кортрейк - Мехелен 0:3 Унион Сент-Жиллуаз - Кортрейк 3:0 РВДМ 47 - Кортрейк 1:1 Дендер - Кортрейк 1:1 Кортрейк - Генк 0:3 Кортрейк - Брюгге 1:0 Вестерло - Кортрейк 1:0 Кортрейк - Серкль Брюгге 2:1 Спортинг Шарлеруа - Кортрейк 1:0 Кортрейк - Андерлехт 2:2 АХ Лёвен - Кортрейк 3:0 Кортрейк - Стандард 1:1 Кортрейк - Эйпен 1:3 Антверпен - Кортрейк 6:0 Кортрейк - Сент-Трейден 0:1 Гент - Кортрейк 3:2
Результаты матчей
Серкль Брюгге
Кортрейк
Точный счет
2:0
3 раза 33%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
0:3
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
Точное количество голов
2
4 раза 44%
0
3 раза 33%
1
1 раз 11%
3
1 раз 11%
1
4 раза 44%
0
3 раза 33%
2
2 раза 22%
Точный счет
2:1
3 раза 33%
0:2
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:0
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
3:0
2 раза 22%
3:2
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
6:0
1 раз 11%
Точное количество голов
1
4 раза 44%
2
3 раза 33%
0
2 раза 22%
0
6 раз 67%
1
2 раза 22%
2
1 раз 11%
Точный счет
2:1
4 раза 22%
0:2
3 раза 17%
2:0
3 раза 17%
0:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
1:0
3 раза 17%
1:1
3 раза 17%
0:3
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
6:0
1 раз 6%
Точное количество голов
2
7 раз 39%
0
5 раз 28%
1
5 раз 28%
3
1 раз 6%
0
9 раз 50%
1
6 раз 33%
2
3 раза 17%
Тоталы голов в матче
Серкль Брюгге
Кортрейк
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
63
Больше Меньше
63
54
27
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
36
36
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
135
Больше Меньше
99
810
315
117
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|18
|14
|2
|2
|41 - 18
|44
|2.
|18
|10
|6
|2
|35 - 20
|36
|3.
|18
|8
|8
|2
|30 - 20
|32
|4.
|18
|8
|7
|3
|35 - 15
|31
|5.
|18
|8
|7
|3
|37 - 18
|31
|6.
|18
|8
|6
|4
|31 - 15
|30
|7.
|0:0
|19
|9
|2
|8
|22 - 20
|29
|8.
|18
|5
|8
|5
|21 - 28
|23
|9.
|18
|5
|7
|6
|18 - 25
|22
|10.
|18
|5
|6
|7
|21 - 31
|21
|11.
|18
|5
|4
|9
|16 - 22
|19
|12.
|18
|4
|6
|8
|18 - 28
|18
|13.
|18
|4
|5
|9
|25 - 33
|17
|14.
|18
|4
|3
|11
|20 - 38
|15
|15.
|18
|3
|4
|11
|22 - 34
|13
|16.
|0:0
|19
|2
|5
|12
|12 - 39
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|8
|1
|1
|24 - 9
|25
|2.
|9
|6
|3
|0
|22 - 4
|21
|3.
|8
|6
|2
|0
|18 - 8
|20
|4.
|9
|5
|4
|0
|20 - 7
|19
|5.
|9
|5
|4
|0
|19 - 10
|19
|6.
|0:0
|10
|5
|1
|4
|12 - 12
|16
|7.
|9
|4
|3
|2
|14 - 14
|15
|8.
|9
|3
|5
|1
|20 - 11
|14
|9.
|9
|3
|4
|2
|8 - 7
|13
|10.
|9
|3
|4
|2
|11 - 11
|13
|11.
|9
|3
|3
|3
|8 - 11
|12
|12.
|9
|3
|2
|4
|7 - 7
|11
|13.
|9
|2
|2
|5
|12 - 11
|8
|14.
|0:0
|9
|2
|2
|5
|8 - 16
|8
|15.
|9
|2
|2
|5
|12 - 21
|8
|16.
|9
|2
|1
|6
|11 - 19
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|6
|1
|1
|17 - 9
|19
|2.
|9
|5
|2
|2
|17 - 7
|17
|3.
|10
|4
|4
|2
|17 - 12
|16
|4.
|0:0
|9
|4
|1
|4
|10 - 8
|13
|5.
|9
|3
|4
|2
|11 - 10
|13
|6.
|9
|3
|2
|4
|11 - 8
|11
|7.
|9
|2
|5
|2
|13 - 17
|11
|8.
|9
|2
|4
|3
|13 - 11
|10
|9.
|9
|2
|4
|3
|14 - 14
|10
|10.
|9
|2
|3
|4
|10 - 18
|9
|11.
|9
|2
|2
|5
|9 - 15
|8
|12.
|9
|2
|2
|5
|10 - 20
|8
|13.
|9
|2
|1
|6
|8 - 17
|7
|14.
|9
|1
|2
|6
|10 - 23
|5
|15.
|9
|0
|3
|6
|4 - 14
|3
|16.
|0:0
|10
|0
|3
|7
|4 - 23
|3
- — Выход в плей-офф за чемпионский титул
- — Выход в плей-офф Лиги Европы
- — Зона вылета
|Серкль Брюгге
|Денкей Кевин
|13
|Унион Сент-Жиллуаз
|Эль-Амин Амура Мохамед
|12
|Андерлехт
|Дрейер Андерс
|11 (2)
|Сент-Трейден
|Койта Абубакари
|11 (1)
|Андерлехт
|Дольберг Каспер
|10 (1)
|АХ Лёвен
|Мендиль Хамза
|1 9
|Стандард
|Nathan Ngoy
|1 6
|Генк
|Баа Кристофер
|2 4
|Спортинг Шарлеруа
|Илаймахаритра Марко
|1 5
|Андерлехт
|Дебаст Зено
|1 5