Тур: 19. Стадион: Ян Брейдель.
3:0
Конец матча
0'
21' Желтая карточкаВарела Джордан
30' Желтая карточкаЭль-Идрисси Мунем
1:0
45' ГолСомерс Тибо
2:0
47' ГолДенкей Кевин
3:0
55' ГолМинда Алан
57' Желтая карточкаСиссако Абдулайе
76' Желтая карточкаВан дер Брюгген Ханнес
77' Желтая карточкаМирон Муслич
90' Желтая карточкаМампасси Марк Рене
90'+5
Ход матча
21'
45'
1:0
47'
2:0
55'
3:0
57'
77'
1
Варлесон
41
Сике
Уго
34
Сомерс
Тибо
10
Гбоо
Янн
11
Минда
Алан
44
Сильва
Жоао
54
Оджо
Шейи
11
Dion
De
Neve
16
Кана
Марко
39
Дэвис
Айзек
- Основной состав
-
1 ВарлесонВратарь
-
41 Сике УгоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
34 Сомерс ТибоПолузащитник
-
10 Гбоо ЯннПолузащитник
-
11 Минда АланПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
18 Мьянге СеннаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Miron Muslic
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
44 Сильва ЖоаоЗащитник
-
54 Оджо ШейиЗащитник
-
11 Dion De NeveЗащитник
-
16 Кана МаркоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
39 Дэвис АйзекНападающий
- Запасные игроки
-
95 Пирар ЛюкаВратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
89 Аудоор ЛиннтПолузащитник
- Нападающий
-
-
76 Djibi Seck
-
Главный тренер: Джозеф Акпала
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Серкль Брюгге
Кортрейк
13 матчей
61.5%
38.5%
8 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
84.6%
46.2%
11 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
38.5%
30.8%
30.7%
5 побед 4 ничьи 0 побед
16 матчей
6.3%
93.7%
0 побед 1 ничья 15 побед
Первый тайм
31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 7 побед
Второй тайм
25%
75%
0 побед 4 ничьи 16 побед
29 матчей
27.6%
20.7%
51.7%
8 побед 6 ничьих 15 побед
Первый тайм
37.9%
37.9%
24.2%
11 побед 11 ничьих 7 побед
Второй тайм
17.2%
27.6%
55.2%
5 побед 8 ничьих 16 побед
История матчей
Голы
Всего голов
15
12
Голов в среднем за матч
1
0.86
Среднее время на гол
90
105
Всего голов
24
24
Голов в среднем за матч
1.71
1.6
Среднее время на гол
52
56
Всего голов
39
36
Голов в среднем за матч
1.34
1.24
Тотал матчей
2.5
27
Больше 93%
Меньше 7%
2
22
Больше 76%
Меньше 24%
7
16
Больше 55%
Меньше 45%
13
10
Больше 34%
Меньше 66%
19
Среднее время на гол
66
72
Бомбардиры внутри турнира
Серкль Брюгге
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Денкей Кевин
|14 (2)
|0.74
|Сомерс Тибо
|4
|0.21
|Минда Алан
|3
|0.16
|Лопес Леонардо
|2
|0.11
|Олайгбе Казим
|2
|0.11
|Гбоо Янн
|0
|0
|Сике Уго
|0
|0
|Лемарешаль Феликс
|0
|0
|Christiaan Ravych
|0
|0
|Даланн Йеспер
|0
|0
|Варлесон
|0
|0
|Уткус Эдгарас
|0
|0
|Попович Борис
|0
|0
|Nils De Wilde
|0
|0
Кортрейк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дэвис Айзек
|4
|0.21
|Dion De Neve
|2
|0.11
|Abdelkahar Kadri
|2
|0.11
|Авенатти Фелипе
|2 (1)
|0.11
|Оджо Шейи
|1
|0.05
|Tom Vandenberghe
|1
|0.05
|Бруно Массимо
|0
|0
|Энен Давид
|0
|0
|Сиссако Абдулайе
|0
|0
|Райан Алебиосу
|0
|0
Карточки
Серкль Брюгге
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ван дер Брюгген Ханнес
|7
|0
|Уткус Эдгарас
|5
|0
|Денкей Кевин
|4
|0
|Попович Борис
|4
|0
|Сомерс Тибо
|3
|0
|Мьянге Сенна
|1
|1
|Лопес Леонардо
|2
|0
|Варела Джордан
|2
|0
|Сике Уго
|2
|0
|Фрэнсис Абу
|2
|0
|Назиньо Флавио
|2
|0
|Минда Алан
|2
|0
|Лемарешаль Феликс
|2
|0
|Christiaan Ravych
|2
|0
|Nils De Wilde
|2
|0
|Даланн Йеспер
|1
|0
|Деман Оливье
|1
|0
|Мирон Муслич
|1
|0
Кортрейк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Авенатти Фелипе
|4
|1
|Малинов Кристиян
|5
|0
|Эль-Идрисси Мунем
|5
|0
|Мессату Наэль
|5
|0
|Кана Марко
|3
|1
|Сильва Жоао
|3
|0
|Мампасси Марк Рене
|3
|0
|Сиссако Абдулайе
|2
|0
|Радованович Александар
|2
|0
|Аудоор Линнт
|2
|0
|Dion De Neve
|2
|0
|Martin Wasinski
|2
|0
|Abdelkahar Kadri
|2
|0
|Бруно Массимо
|1
|0
|Оджо Шейи
|1
|0
|Мбайо Дилан
|1
|0
|Майтен Александр
|1
|0
|Lars Montegnies
|1
|0
Результаты матчей
Серкль Брюгге
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)
Кортрейк
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
2
6
Серкль Брюгге
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (3)
67% (6)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Кортрейк
100%
0 побед 8 поражений
Первый тайм
0% (0)
20% (2)
80% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (5)
50% (5)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
3
7
Волевые победы
6
12
Упущенные победы
7
6
Серкль Брюгге
55.6%
44.4%
10 побед 8 поражений
Первый тайм
32% (6)
53% (10)
16% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (6)
26% (5)
42% (8)
Кортрейк
33.3%
66.7%
5 побед 10 поражений
Первый тайм
11% (2)
37% (7)
53% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (5)
42% (8)
32% (6)
Сухие победы
5
3
Сухие поражения
6
8
Волевые победы
9
12
Упущенные победы
9
12
Голы по времени матча
Забито
16
6
6 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 2
7 Забивали первыми 2
11 Не забивали 15
2
13%
2
33%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
4
25%
0
0%
31-45
4
25%
0
0%
46-60
3
19%
0
0%
61-75
3
19%
2
33%
76-90
Пропущено
11
24
6 В 1-м тайме 12
5 Во 2-м тайме 12
3 Пропускали первыми 8
5 Не пропускали 10
2
18%
1
4%
1-15
1
9%
3
13%
16-30
3
27%
8
33%
31-45
3
27%
9
38%
46-60
0
0%
3
13%
61-75
2
18%
0
0%
76-90
Забито
11
8
3 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 4
11 Не забивали 13
1
9%
0
0%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
2
18%
1
13%
31-45
2
18%
2
25%
46-60
4
36%
2
25%
61-75
2
18%
1
13%
76-90
Пропущено
7
16
4 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 12
3 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 8
1
14%
1
6%
1-15
2
29%
2
13%
16-30
1
14%
1
6%
31-45
2
29%
4
25%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
1
14%
6
38%
76-90
Забито
27
14
9 В 1-м тайме 7
18 Во 2-м тайме 7
12 Забивали первыми 6
3 Не забивали 9
3
11%
2
14%
1-15
0
0%
4
29%
16-30
6
22%
1
7%
31-45
6
22%
2
14%
46-60
7
26%
2
14%
61-75
5
19%
3
21%
76-90
Пропущено
18
40
10 В 1-м тайме 16
8 Во 2-м тайме 24
6 Пропускали первыми 13
9 Не пропускали 18
3
17%
2
5%
1-15
3
17%
5
13%
16-30
4
22%
9
23%
31-45
5
28%
13
33%
46-60
0
0%
5
13%
61-75
3
17%
6
15%
76-90
Результаты последних матчей
Серкль Брюгге
(20 матчей)
45%
5%
50%
9 побед 1 ничья 10 поражений
АХ Лёвен - Серкль Брюгге 1:2 Серкль Брюгге - Антверпен 1:3 Унион Сент-Жиллуаз - Серкль Брюгге 2:1 Серкль Брюгге - Эйпен 2:0
Брюгге - Серкль Брюгге 0:0 Серкль Брюгге - Андерлехт 0:3 Серкль Брюгге - Зульте-Варегем 2:2 Мехелен - Серкль Брюгге 0:2 Серкль Брюгге - Гент 2:0 Серкль Брюгге - АХ Лёвен 3:2 Кортрейк - Серкль Брюгге 2:1 Серкль Брюгге - Унион Сент-Жиллуаз 0:2 РВДМ 47 - Серкль Брюгге 2:1 Серкль Брюгге - Вестерло 2:1 Сент-Трейден - Серкль Брюгге 0:2 Стандард - Серкль Брюгге 0:1 Серкль Брюгге - Генк 0:1 Серкль Брюгге - Спортинг Шарлеруа 2:0 Антверпен - Серкль Брюгге 1:0 Лилль - Серкль Брюгге 7:2
Кортрейк
(20 матчей)
15%
20%
65%
3 победы 4 ничьи 13 поражений
Генк - Кортрейк 4:0 Кортрейк - Вестерло 1:2 Кортрейк - РВДМ 47 0:1 Эйпен - Кортрейк 1:1
Кортрейк - Мехелен 0:3 Унион Сент-Жиллуаз - Кортрейк 3:0 РВДМ 47 - Кортрейк 1:1 Дендер - Кортрейк 1:1 Кортрейк - Генк 0:3 Кортрейк - Брюгге 1:0 Вестерло - Кортрейк 1:0 Кортрейк - Серкль Брюгге 2:1 Спортинг Шарлеруа - Кортрейк 1:0 Кортрейк - Андерлехт 2:2 АХ Лёвен - Кортрейк 3:0 Кортрейк - Стандард 1:1 Кортрейк - Эйпен 1:3 Антверпен - Кортрейк 6:0 Кортрейк - Сент-Трейден 0:1 Гент - Кортрейк 3:2
Результаты матчей
Серкль Брюгге
Кортрейк
Точный счет
2:0
3 раза 30%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
0:3
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
Точное количество голов
2
4 раза 40%
0
3 раза 30%
3
2 раза 20%
1
1 раз 10%
1
4 раза 44%
0
3 раза 33%
2
2 раза 22%
Точный счет
2:1
3 раза 33%
0:2
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
3:0
3 раза 30%
1:0
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
3:2
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
6:0
1 раз 10%
Точное количество голов
1
4 раза 44%
2
3 раза 33%
0
2 раза 22%
0
7 раз 70%
1
2 раза 20%
2
1 раз 10%
Точный счет
2:1
4 раза 21%
0:2
3 раза 16%
2:0
3 раза 16%
0:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
1:0
3 раза 16%
1:1
3 раза 16%
3:0
3 раза 16%
0:3
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
6:0
1 раз 5%
Точное количество голов
2
7 раз 37%
0
5 раз 26%
1
5 раз 26%
3
2 раза 11%
0
10 раз 53%
1
6 раз 32%
2
3 раза 16%
Тоталы голов в матче
Серкль Брюгге
Кортрейк
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
73
Больше Меньше
63
64
27
28
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
37
36
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
145
Больше Меньше
910
910
316
217
- — Выход в плей-офф за чемпионский титул
- — Выход в плей-офф Лиги Европы
- — Зона вылета
|Серкль Брюгге
|Денкей Кевин
|14
|Унион Сент-Жиллуаз
|Эль-Амин Амура Мохамед
|12
|Андерлехт
|Дрейер Андерс
|11 (2)
|Сент-Трейден
|Койта Абубакари
|11 (1)
|Андерлехт
|Дольберг Каспер
|10 (1)
|АХ Лёвен
|Мендиль Хамза
|1 9
|Стандард
|Nathan Ngoy
|1 6
|Генк
|Баа Кристофер
|2 4
|Серкль Брюгге
|Ван дер Брюгген Ханнес
|7
|Спортинг Шарлеруа
|Илаймахаритра Марко
|1 5