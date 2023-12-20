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  3. Бельгия
  4. Первый дивизион А 2023-2024
Тур: 19. Стадион: .
Мехелен
3:0
Конец матча
Стандард
0'
13' Красная карточка
Бокади Мервей
1:0
35' Гол
Бассетте Норман
51' Желтая карточка
Бейтс Дэвид
2:0
67' Гол
Мрабти Керим
75' Желтая карточка
Хефкенс Карл
82' Желтая карточка
Схоофс Роб
3:0
90' Пенальти
Хайреманс Джеффри
90'+4
1
Куке
Гетан
5
Уолш
Сэнди
27
Бейтс
Дэвид
22
Коббо
Элиас
23
Фулон
Дам
8
Конате
Мори
30
Ванлерберге
Йорди
19
Мрабти
Керим
16
Схоофс
Роб
7
Хайреманс
Джеффри
70
Бассетте
Норман
16
Бодар
Арно
20
Бокади
Мервей
34
Лайфис
Константинос
3
Nathan
Ngoy
13
Фосси
Марлон
19
Дженепо
Мусса
8
Прайс
Айзек
24
О'Нил
Эйден
6
Кавабэ
Хаяо
18
Сова
Камал
14
Канга
Вилфрид
Мехелен
4-2-3-1
Стандард
3-4-2-1

История личных встреч

Мехелен
Стандард

11 матчей

90.9%
9.1%
10 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

63.6%
36.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

81.8%
27.3%
9 побед 3 ничьи 0 побед

15 матчей

26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 11 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 10 побед

Второй тайм

20%
80%
0 побед 3 ничьи 11 побед

26 матчей

38.5%
19.2%
42.3%
10 побед 5 ничьих 11 побед

Первый тайм

26.9%
34.6%
38.5%
7 побед 9 ничьих 10 побед

Второй тайм

34.6%
23.1%
42.3%
9 побед 6 ничьих 11 побед

История матчей

ПДА
1:1
ПДА
2:0
ПДА
2:0
ПДА
1:2
ПДА
3:1
ТМК
2:2
ПОЗПВЛЕ
3:1
ПОЗПВЛЕ
1:2
ПДА
0:4
ПДА
2:2
ТМС
4:0
ПДА
2:3
ПДА
1:2
ПДА
3:2
ПДА
1:1
ЛППОЗПВЛЕ
2:0
ЛППОЗПВЛЕ
1:0
ЛП
2:2
ЛП
2:1
ЛП
4:0
ЛП
2:1
ЛЖ
1:0
ЛЖ
2:0
ЛЖ
2:0
ЛЖ
0:2
ЛЖ
3:2

Голы

Всего голов

19
18

Голов в среднем за матч

1.73
1.2

Среднее время на гол

52
75

Всего голов

30
13

Голов в среднем за матч

2
1.18

Среднее время на гол

45
76

Всего голов

49
31

Голов в среднем за матч

1.88
1.19

Тотал матчей

2.5
24
Больше 92%
Меньше 8%
2
16
Больше 62%
Меньше 38%
10
11
Больше 42%
Меньше 58%
15
3
Больше 12%
Меньше 88%
23

Среднее время на гол

47
75

Бомбардиры внутри турнира

Мехелен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Схоофс Роб 4 0.21
Мрабти Керим 3 0.16
Хайреманс Джеффри 3 (2) 0.16
Лаубербах Лион 2 0.11
Бассетте Норман 2 0.11
Сторм Никола 1 0.05
Флюке Патрик 1 0.05
Rafik Belghali 1 0.05
Бейтс Дэвид 1 0.05
Маледе Йонас 0 0
Уолш Сэнди 0 0
Фулон Дам 0 0
Стандард
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кавабэ Хаяо 6 0.32
Канга Вилфрид 5 0.26
Сова Камал 2 0.11
Альсате Стивен 1 0.05
Бокади Мервей 1 0.05
Прайс Айзек 1 0.05
Драгус Денис 1 0.05
Nathan Ngoy 1 0.05
Фосси Марлон 0 0
Cihan Canak 0 0
Доннум Арон 0 0

Карточки

Мехелен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фулон Дам 5 0
Бейтс Дэвид 4 0
Конате Мори 4 0
Схоофс Роб 2 0
Уолш Сэнди 2 0
Сторм Никола 2 0
Ванлерберге Йорди 2 0
Коббо Элиас 2 0
Куке Гетан 2 0
Лаубербах Лион 2 0
Bilal Bafdili 2 0
Хайреманс Джеффри 1 0
Флюке Патрик 1 0
Мрабти Керим 1 0
Нгой Жульен 1 0
Маледе Йонас 1 0
Rafik Belghali 1 0
Стандард
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Nathan Ngoy 6 1
Ванхесден Зиньо 6 0
Хефкенс Карл 4 0
Хэйден Айзак 3 0
Альсате Стивен 1 1
Баликвиша Вильям 1 1
Кавабэ Хаяо 2 0
О'Нил Эйден 2 0
Канга Вилфрид 2 0
Доннум Арон 2 0
Дженепо Мусса 2 0
Бокади Мервей 0 1
Лаурсен Якоб-Баррет 1 0
Девале Жиль 1 0
Драгус Денис 1 0
Noah Ohio 1 0
Прайс Айзек 1 0
Мандл Ромейн 1 0
Lucas Noubi Ngnokam 1 0

Результаты матчей

Мехелен
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
20% (2)
60% (6)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)
Стандард
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

2
6
Мехелен
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (6)
0% (0)
33% (3)
Стандард
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
30% (3)
20% (2)
50% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

11
2

Упущенные победы

7
8
Мехелен
60%
40%
9 побед 6 поражений
Первый тайм
37% (7)
42% (8)
21% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (11)
16% (3)
26% (5)
Стандард
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
26% (5)
37% (7)
37% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (4)
42% (8)
37% (7)

Сухие победы

8
2

Сухие поражения

4
5

Волевые победы

11
4

Упущенные победы

9
14

Голы по времени матча

Забито

11
11
2 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 4
13 Не забивали 13
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
2
18%
5
45%
31-45
3
27%
1
9%
46-60
1
9%
3
27%
61-75
5
45%
1
9%
76-90

Пропущено

6
20
4 В 1-м тайме 10
2 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 6
3 Не пропускали 10
2
33%
3
15%
1-15
0
0%
2
10%
16-30
2
33%
5
25%
31-45
1
17%
1
5%
46-60
1
17%
3
15%
61-75
0
0%
6
30%
76-90

Забито

8
8
3 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 3
14 Не забивали 14
1
13%
1
13%
1-15
1
13%
2
25%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
2
25%
2
25%
61-75
3
38%
1
13%
76-90

Пропущено

16
7
7 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 3
7 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 6
1
6%
0
0%
1-15
4
25%
4
57%
16-30
2
13%
0
0%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
4
25%
1
14%
61-75
3
19%
2
29%
76-90

Забито

19
19
5 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 7
8 Не забивали 8
1
5%
1
5%
1-15
1
5%
3
16%
16-30
3
16%
5
26%
31-45
3
16%
3
16%
46-60
3
16%
5
26%
61-75
8
42%
2
11%
76-90

Пропущено

22
27
11 В 1-м тайме 14
11 Во 2-м тайме 13
10 Пропускали первыми 10
11 Не пропускали 16
3
14%
3
11%
1-15
4
18%
6
22%
16-30
4
18%
5
19%
31-45
3
14%
1
4%
46-60
5
23%
4
15%
61-75
3
14%
8
30%
30%
76-90

Результаты последних матчей

Мехелен
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Унион Сент-Жиллуаз - Мехелен 1:0 Мехелен - Брюгге 0:0 Мехелен - Сент-Трейден 0:2 Кортрейк - Мехелен 0:3
Мехелен - Спортинг Шарлеруа 1:0 Стандард - Мехелен 1:1 Кнокке - Мехелен 1:1 Мехелен - Серкль Брюгге 0:2 Генк - Мехелен 4:0 Андерлехт - Мехелен 3:1 Мехелен - Антверпен 0:0 Мехелен - АХ Лёвен 1:2 Сент-Трейден - Мехелен 2:0 Мехелен - Эйпен 1:0 Вестерло - Мехелен 2:3 Мехелен - Унион Сент-Жиллуаз 4:0 РВДМ 47 - Мехелен 1:0 Мехелен - Гент 0:1 Брюгге - Мехелен 1:1 Антверпен - Мехелен 1:1
Стандард
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Стандард - Спортинг Шарлеруа 0:0 Андерлехт - Стандард 2:2 Андерлехт - Стандард 2:0 Брюгге - Стандард 2:0
Стандард - Генк 1:0 Антверпен - Стандард 6:0 Стандард - Мехелен 1:1 Стандард - СВ Харелбеке 5:0 Гент - Стандард 3:1 Стандард - Андерлехт 3:2 Стандард - Брюгге 2:1 АХ Лёвен - Стандард 1:2 Стандард - Вестерло 0:0 Эйпен - Стандард 1:3 Стандард - РВДМ 47 1:1 Кортрейк - Стандард 1:1 Стандард - Серкль Брюгге 0:1 Спортинг Шарлеруа - Стандард 1:1 Стандард - Унион Сент-Жиллуаз 0:1 Сент-Трейден - Стандард 1:0

Результаты матчей

Мехелен
Стандард

Точный счет

0:0
2 раза 20%
0:2
2 раза 20%
1:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
0:0
2 раза 22%
0:1
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%

Точное количество голов

0
5 раз 50%
1
3 раза 30%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%
0
4 раза 44%
1
3 раза 33%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%

Точный счет

1:0
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
0:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
1:1
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
6:0
1 раз 10%

Точное количество голов

0
4 раза 44%
1
3 раза 33%
3
2 раза 22%
0
4 раза 40%
1
3 раза 30%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%

Точный счет

1:0
4 раза 21%
0:0
2 раза 11%
0:2
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
4:0
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
1:1
4 раза 21%
0:0
2 раза 11%
0:1
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
6:0
1 раз 5%

Точное количество голов

0
9 раз 47%
1
6 раз 32%
3
3 раза 16%
4
1 раз 5%
0
8 раз 42%
1
6 раз 32%
2
3 раза 16%
3
2 раза 11%

Тоталы голов в матче

Мехелен
Стандард

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
5
0.5
Больше Меньше
5
4
2
8
1.5
2
7
2
8
2.5
1
8
1
9
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
4
0.5
Больше Меньше
6
4
2
7
1.5
3
7
2
7
2.5
1
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
9
0.5
Больше Меньше
11
8
4
15
1.5
5
14
4
15
2.5
2
17
1
18
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Унион Сент-Жиллуаз
 18 14 2 2 41 - 18 44
2.
Андерлехт
 18 10 6 2 35 - 20 36
3.
Гент
 18 8 8 2 30 - 20 32
4.
Антверпен
 18 8 7 3 35 - 15 31
5.
Генк
 18 8 7 3 37 - 18 31
6.
Серкль Брюгге
 19 10 1 8 25 - 20 31
7.
Брюгге
 18 8 6 4 31 - 15 30
8.
Сент-Трейден
 18 5 8 5 21 - 28 23
9.
Мехелен
 19 6 4 9 19 - 22 22
10.
Стандард
 19 5 7 7 18 - 28 22
11.
РВДМ 47
 18 5 6 7 21 - 31 21
12.
Спортинг Шарлеруа
 18 4 6 8 18 - 28 18
13.
Вестерло
 18 4 5 9 25 - 33 17
14.
Эйпен
 18 4 3 11 20 - 38 15
15.
АХ Лёвен
 18 3 4 11 22 - 34 13
16.
Кортрейк
 19 2 4 13 12 - 42 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Унион Сент-Жиллуаз
 10 8 1 1 24 - 9 25
2.
Антверпен
 9 6 3 0 22 - 4 21
3.
Андерлехт
 8 6 2 0 18 - 8 20
4.
Брюгге
 9 5 4 0 20 - 7 19
5.
Гент
 9 5 4 0 19 - 10 19
6.
Серкль Брюгге
 10 6 0 4 15 - 12 18
7.
Спортинг Шарлеруа
 9 4 3 2 14 - 14 15
8.
Генк
 9 3 5 1 20 - 11 14
9.
Мехелен
 10 4 2 4 10 - 7 14
10.
Стандард
 9 3 4 2 8 - 7 13
11.
РВДМ 47
 9 3 4 2 11 - 11 13
12.
Сент-Трейден
 9 3 3 3 8 - 11 12
13.
АХ Лёвен
 9 2 2 5 12 - 11 8
14.
Кортрейк
 9 2 2 5 8 - 16 8
15.
Эйпен
 9 2 2 5 12 - 21 8
16.
Вестерло
 9 2 1 6 11 - 19 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Унион Сент-Жиллуаз
 8 6 1 1 17 - 9 19
2.
Генк
 9 5 2 2 17 - 7 17
3.
Андерлехт
 10 4 4 2 17 - 12 16
4.
Серкль Брюгге
 9 4 1 4 10 - 8 13
5.
Гент
 9 3 4 2 11 - 10 13
6.
Брюгге
 9 3 2 4 11 - 8 11
7.
Сент-Трейден
 9 2 5 2 13 - 17 11
8.
Антверпен
 9 2 4 3 13 - 11 10
9.
Вестерло
 9 2 4 3 14 - 14 10
10.
Стандард
 10 2 3 5 10 - 21 9
11.
Мехелен
 9 2 2 5 9 - 15 8
12.
РВДМ 47
 9 2 2 5 10 - 20 8
13.
Эйпен
 9 2 1 6 8 - 17 7
14.
АХ Лёвен
 9 1 2 6 10 - 23 5
15.
Спортинг Шарлеруа
 9 0 3 6 4 - 14 3
16.
Кортрейк
 10 0 2 8 4 - 26 2
  • — Выход в плей-офф за чемпионский титул
  • — Выход в плей-офф Лиги Европы
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Серкль Брюгге Денкей Кевин 14
Унион Сент-Жиллуаз Эль-Амин Амура Мохамед 12
Андерлехт Дрейер Андерс 11 (2)
Сент-Трейден Койта Абубакари 11 (1)
Андерлехт Дольберг Каспер 10 (1)
Весь список

Топ нарушителей
АХ Лёвен Мендиль Хамза 1 9
Стандард Nathan Ngoy 1 6
Генк Баа Кристофер 2 4
Серкль Брюгге Ван дер Брюгген Ханнес 7
Спортинг Шарлеруа Илаймахаритра Марко 1 5
Весь список
  • Первый тайм
  • 51'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 46'
    Nathan Ngoy уходит с поля. Хаутекит Ибе выходит вместо него
  • 35'
    Уолш Сэнди сделал результативную передачу.
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