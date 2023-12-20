Тур: 19. Стадион: Аргосштадион Ахтер де Казерне.
0'
13' Красная карточкаБокади Мервей
1:0
35' ГолБассетте Норман
51' Желтая карточкаБейтс Дэвид
2:0
67' ГолМрабти Керим
75' Желтая карточкаХефкенс Карл
82' Желтая карточкаСхоофс Роб
3:0
90' ПенальтиХайреманс Джеффри
90'+4
Ход матча
13'
35'
1:0
46'
51'
67'
2:0
75'
82'
90'
27
Бейтс
Дэвид
22
Коббо
Элиас
23
Фулон
Дам
19
Мрабти
Керим
16
Схоофс
Роб
16
Бодар
Арно
13
Фосси
Марлон
24
О'Нил
Эйден
18
Сова
Камал
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
27 Бейтс ДэвидЗащитник
-
22 Коббо ЭлиасЗащитник
-
23 Фулон ДамЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Мрабти КеримПолузащитник
-
16 Схоофс РобПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
15 Тулен ЯнникВратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Маледе ЙонасНападающий
-
77 Флюке ПатрикНападающий
-
38 Антонио БиллНападающий
-
-
Главный тренер: Хаси Бесник
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
-
16 Бодар АрноВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Фосси МарлонЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
24 О'Нил ЭйденПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Сова КамалПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
25 Хаутекит ИбеЗащитник
-
33 Сахабо ХакимПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
61 Cihan Canak
-
-
-
Главный тренер: Хофкенс Карл
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Мехелен
Стандард
11 матчей
90.9%
9.1%
10 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
63.6%
36.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
81.8%
27.3%
9 побед 3 ничьи 0 побед
15 матчей
26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 11 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 10 побед
Второй тайм
20%
80%
0 побед 3 ничьи 11 побед
26 матчей
38.5%
19.2%
42.3%
10 побед 5 ничьих 11 побед
Первый тайм
26.9%
34.6%
38.5%
7 побед 9 ничьих 10 побед
Второй тайм
34.6%
23.1%
42.3%
9 побед 6 ничьих 11 побед
История матчей
Голы
Всего голов
19
18
Голов в среднем за матч
1.73
1.2
Среднее время на гол
52
75
Всего голов
30
13
Голов в среднем за матч
2
1.18
Среднее время на гол
45
76
Всего голов
49
31
Голов в среднем за матч
1.88
1.19
Тотал матчей
2.5
24
Больше 92%
Меньше 8%
2
16
Больше 62%
Меньше 38%
10
11
Больше 42%
Меньше 58%
15
3
Больше 12%
Меньше 88%
23
Среднее время на гол
47
75
Бомбардиры внутри турнира
Мехелен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Схоофс Роб
|4
|0.21
|Мрабти Керим
|3
|0.16
|Хайреманс Джеффри
|3 (2)
|0.16
|Лаубербах Лион
|2
|0.11
|Бассетте Норман
|2
|0.11
|Сторм Никола
|1
|0.05
|Флюке Патрик
|1
|0.05
|Rafik Belghali
|1
|0.05
|Бейтс Дэвид
|1
|0.05
|Маледе Йонас
|0
|0
|Уолш Сэнди
|0
|0
|Фулон Дам
|0
|0
Стандард
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кавабэ Хаяо
|6
|0.32
|Канга Вилфрид
|5
|0.26
|Сова Камал
|2
|0.11
|Альсате Стивен
|1
|0.05
|Бокади Мервей
|1
|0.05
|Прайс Айзек
|1
|0.05
|Драгус Денис
|1
|0.05
|Nathan Ngoy
|1
|0.05
|Фосси Марлон
|0
|0
|Cihan Canak
|0
|0
|Доннум Арон
|0
|0
Карточки
Мехелен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фулон Дам
|5
|0
|Бейтс Дэвид
|4
|0
|Конате Мори
|4
|0
|Схоофс Роб
|2
|0
|Уолш Сэнди
|2
|0
|Сторм Никола
|2
|0
|Ванлерберге Йорди
|2
|0
|Коббо Элиас
|2
|0
|Куке Гетан
|2
|0
|Лаубербах Лион
|2
|0
|Bilal Bafdili
|2
|0
|Хайреманс Джеффри
|1
|0
|Флюке Патрик
|1
|0
|Мрабти Керим
|1
|0
|Нгой Жульен
|1
|0
|Маледе Йонас
|1
|0
|Rafik Belghali
|1
|0
Стандард
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Nathan Ngoy
|6
|1
|Ванхесден Зиньо
|6
|0
|Хефкенс Карл
|4
|0
|Хэйден Айзак
|3
|0
|Альсате Стивен
|1
|1
|Баликвиша Вильям
|1
|1
|Кавабэ Хаяо
|2
|0
|О'Нил Эйден
|2
|0
|Канга Вилфрид
|2
|0
|Доннум Арон
|2
|0
|Дженепо Мусса
|2
|0
|Бокади Мервей
|0
|1
|Лаурсен Якоб-Баррет
|1
|0
|Девале Жиль
|1
|0
|Драгус Денис
|1
|0
|Noah Ohio
|1
|0
|Прайс Айзек
|1
|0
|Мандл Ромейн
|1
|0
|Lucas Noubi Ngnokam
|1
|0
Результаты матчей
Мехелен
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
20% (2)
60% (6)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)
Стандард
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
2
6
Мехелен
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (6)
0% (0)
33% (3)
Стандард
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
30% (3)
20% (2)
50% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
11
2
Упущенные победы
7
8
Мехелен
60%
40%
9 побед 6 поражений
Первый тайм
37% (7)
42% (8)
21% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (11)
16% (3)
26% (5)
Стандард
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
26% (5)
37% (7)
37% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (4)
42% (8)
37% (7)
Сухие победы
8
2
Сухие поражения
4
5
Волевые победы
11
4
Упущенные победы
9
14
Голы по времени матча
Забито
11
11
2 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 4
13 Не забивали 13
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
2
18%
5
45%
31-45
3
27%
1
9%
46-60
1
9%
3
27%
61-75
5
45%
1
9%
76-90
Пропущено
6
20
4 В 1-м тайме 10
2 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 6
3 Не пропускали 10
2
33%
3
15%
1-15
0
0%
2
10%
16-30
2
33%
5
25%
31-45
1
17%
1
5%
46-60
1
17%
3
15%
61-75
0
0%
6
30%
76-90
Забито
8
8
3 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 3
14 Не забивали 14
1
13%
1
13%
1-15
1
13%
2
25%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
2
25%
2
25%
61-75
3
38%
1
13%
76-90
Пропущено
16
7
7 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 3
7 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 6
1
6%
0
0%
1-15
4
25%
4
57%
16-30
2
13%
0
0%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
4
25%
1
14%
61-75
3
19%
2
29%
76-90
Забито
19
19
5 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 7
8 Не забивали 8
1
5%
1
5%
1-15
1
5%
3
16%
16-30
3
16%
5
26%
31-45
3
16%
3
16%
46-60
3
16%
5
26%
61-75
8
42%
2
11%
76-90
Пропущено
22
27
11 В 1-м тайме 14
11 Во 2-м тайме 13
10 Пропускали первыми 10
11 Не пропускали 16
3
14%
3
11%
1-15
4
18%
6
22%
16-30
4
18%
5
19%
31-45
3
14%
1
4%
46-60
5
23%
4
15%
61-75
3
14%
8
30%
30%
76-90
Результаты последних матчей
Мехелен
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Унион Сент-Жиллуаз - Мехелен 1:0 Мехелен - Брюгге 0:0 Мехелен - Сент-Трейден 0:2 Кортрейк - Мехелен 0:3
Мехелен - Спортинг Шарлеруа 1:0 Стандард - Мехелен 1:1 Кнокке - Мехелен 1:1 Мехелен - Серкль Брюгге 0:2 Генк - Мехелен 4:0 Андерлехт - Мехелен 3:1 Мехелен - Антверпен 0:0 Мехелен - АХ Лёвен 1:2 Сент-Трейден - Мехелен 2:0 Мехелен - Эйпен 1:0 Вестерло - Мехелен 2:3 Мехелен - Унион Сент-Жиллуаз 4:0 РВДМ 47 - Мехелен 1:0 Мехелен - Гент 0:1 Брюгге - Мехелен 1:1 Антверпен - Мехелен 1:1
Стандард
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Стандард - Спортинг Шарлеруа 0:0 Андерлехт - Стандард 2:2 Андерлехт - Стандард 2:0 Брюгге - Стандард 2:0
Стандард - Генк 1:0 Антверпен - Стандард 6:0 Стандард - Мехелен 1:1 Стандард - СВ Харелбеке 5:0 Гент - Стандард 3:1 Стандард - Андерлехт 3:2 Стандард - Брюгге 2:1 АХ Лёвен - Стандард 1:2 Стандард - Вестерло 0:0 Эйпен - Стандард 1:3 Стандард - РВДМ 47 1:1 Кортрейк - Стандард 1:1 Стандард - Серкль Брюгге 0:1 Спортинг Шарлеруа - Стандард 1:1 Стандард - Унион Сент-Жиллуаз 0:1 Сент-Трейден - Стандард 1:0
Результаты матчей
Мехелен
Стандард
Точный счет
0:0
2 раза 20%
0:2
2 раза 20%
1:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
0:0
2 раза 22%
0:1
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
Точное количество голов
0
5 раз 50%
1
3 раза 30%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%
0
4 раза 44%
1
3 раза 33%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
Точный счет
1:0
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
0:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
1:1
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
6:0
1 раз 10%
Точное количество голов
0
4 раза 44%
1
3 раза 33%
3
2 раза 22%
0
4 раза 40%
1
3 раза 30%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%
Точный счет
1:0
4 раза 21%
0:0
2 раза 11%
0:2
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
4:0
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
1:1
4 раза 21%
0:0
2 раза 11%
0:1
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
6:0
1 раз 5%
Точное количество голов
0
9 раз 47%
1
6 раз 32%
3
3 раза 16%
4
1 раз 5%
0
8 раз 42%
1
6 раз 32%
2
3 раза 16%
3
2 раза 11%
Тоталы голов в матче
Мехелен
Стандард
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
55
Больше Меньше
54
28
27
28
18
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
54
Больше Меньше
64
27
37
27
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
109
Больше Меньше
118
415
514
415
217
118
- — Выход в плей-офф за чемпионский титул
- — Выход в плей-офф Лиги Европы
- — Зона вылета
|Серкль Брюгге
|Денкей Кевин
|14
|Унион Сент-Жиллуаз
|Эль-Амин Амура Мохамед
|12
|Андерлехт
|Дрейер Андерс
|11 (2)
|Сент-Трейден
|Койта Абубакари
|11 (1)
|Андерлехт
|Дольберг Каспер
|10 (1)
|АХ Лёвен
|Мендиль Хамза
|1 9
|Стандард
|Nathan Ngoy
|1 6
|Генк
|Баа Кристофер
|2 4
|Серкль Брюгге
|Ван дер Брюгген Ханнес
|7
|Спортинг Шарлеруа
|Илаймахаритра Марко
|1 5