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  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 17. Стадион: .
Самсунспор
1:1
Конец матча
Коньяспор
0'
0:1
29' Пенальти
Чикалеши Сокол
1:1
68' Пенальти
Нтчам Оливье
72' Желтая карточка
Чифт Юнус Эмре
80' Желтая карточка
Тирпан Микаэль
82' Желтая карточка
Хольсе Карло
90'+8

Ход матча

29'
0:1
Чикалеши Сокол
56'
Фофана Морике
Тэт Флавьен
 
68'
Нтчам Оливье
1:1
72'
Чифт Юнус Эмре
 
76'
 
Оливейра Нелсон
Чикалеши Сокол
77'
 
Мурич Роберт
Андреасен Лука
77'
 
Юлгюн Огулджан
Дикмен Сонер
80'
Тирпан Микаэль
 
82'
Хольсе Карло
 
86'
Димата Ландри
Чифт Юнус Эмре
 
86'
Челик Осман
Кылынч Эмре
 
86'
 
Н'Зонзи Стивен
Чикылдэу Александру
90'
Кара Эркан
Нтчам Оливье
 
90'
 
Субаши Ясир
Морено Марлос

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 5
  • 3 Удары в створ 2
  • 4 Угловые 8
  • 0 Офсайды 6
  • 18 Нарушения правил 11
  • 3 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 47 Владение мячом, % 53
Прогноз на матч от Liveresult
1
Коджук
Окан
24
Тирпан
Микаэль
37
Шатка
Любомир
5
Озтюрк
Алим
28
Генюл
Сонер
22
Чифт
Юнус
Эмре
13
Тэт
Флавьен
21
Хольсе
Карло
10
Нтчам
Оливье
11
Кылынч
Эмре
9
Муандилмаджи
Мариус
61
Бернардони
Поль
22
Огюз
Ахмет
4
Демирбаг
Адиль
15
Кальво
Франсиско
12
Хауберт
Гильерме
6
Дикмен
Сонер
5
Язгылы
Угурджан
8
Чикылдэу
Александру
11
Андреасен
Лука
17
Чикалеши
Сокол
70
Морено
Марлос
Самсунспор
4-2-3-1
Коньяспор
4-3-3

История личных встреч

Самсунспор
Коньяспор

2 матча

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

5 матчей

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 1 победа

История матчей

ТМК
3:2
ТПЛ
1:1
ТПЛ
2:2
АЛ
0:0
АЛ
2:1

Голы

Всего голов

1
5

Голов в среднем за матч

0.5
1.67

Среднее время на гол

180
54

Всего голов

7
1

Голов в среднем за матч

2.33
0.5

Среднее время на гол

38
180

Всего голов

8
6

Голов в среднем за матч

1.6
1.2

Тотал матчей

2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
1
Больше 20%
Меньше 80%
4

Среднее время на гол

56
75

Бомбардиры внутри турнира

Самсунспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Муандилмаджи Мариус 5 0.31
Нтчам Оливье 4 (3) 0.25
Хольсе Карло 2 0.13
Кылынч Эмре 1 0.06
Айдогду Сонер 1 0.06
Шиндлер Кингсли 1 0.06
Аит Бенассер Юссеф 1 0.06
Ван Дронгелен Рик 1 0.06
Димата Ландри 1 0.06
Кара Эркан 1 (1) 0.06
Фофана Морике 0 0
Явру Зеки 0 0
Антальялы Тайлан 0 0
Тэт Флавьен 0 0
Нану Гомеш 0 0
Генюл Сонер 0 0
Гюмюшкая Мухаммед 0 0
Коньяспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Чикалеши Сокол 6 (3) 0.38
Хауберт Гильерме 2 0.13
Мурич Роберт 2 0.13
Андреасен Лука 2 0.13
Морено Марлос 1 0.06
Огюз Ахмет 1 0.06
Чикылдэу Александру 1 0.06
Язгылы Угурджан 1 0.06
Оливейра Нелсон 0 0
Михаляк Конрад 0 0

Карточки

Самсунспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тирпан Микаэль 4 0
Кылынч Эмре 3 0
Фофана Морике 2 0
Шатка Любомир 2 0
Нтчам Оливье 2 0
Аит Бенассер Юссеф 2 0
Ван Дронгелен Рик 2 0
Димата Ландри 2 0
Хольсе Карло 2 0
Муандилмаджи Мариус 2 0
Чифт Юнус Эмре 2 0
Айдогду Сонер 1 0
Шиндлер Кингсли 1 0
Тэт Флавьен 1 0
Коджук Окан 1 0
Челик Осман 1 0
Генюл Сонер 1 0
Бола Марк 1 0
Коньяспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Огюз Ахмет 4 0
Демирбаг Адиль 2 1
Юлгюн Огулджан 2 1
Кальво Франсиско 3 0
Чикалеши Сокол 2 0
Морено Марлос 2 0
Паш Бруно 2 0
Дикмен Сонер 2 0
Оливейра Нелсон 1 0
Андреасен Лука 1 0
Язгылы Угурджан 1 0
Демиртапа Кархаман 1 0
Караель Джебраил 1 0

Результаты матчей

Самсунспор
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Коньяспор
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

3
7
Самсунспор
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Коньяспор
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
13% (1)
75% (6)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

12
6

Упущенные победы

4
6
Самсунспор
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
31% (5)
38% (6)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
31% (5)
25% (4)
Коньяспор
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
25% (4)
63% (10)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
25% (4)
44% (7)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

16
6

Упущенные победы

7
13

Голы по времени матча

Забито

11
8
3 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 3
10 Не забивали 9
1
9%
0
0%
1-15
2
18%
2
25%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
1
9%
3
38%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
5
45%
1
13%
76-90

Пропущено

11
13
6 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 7
1
9%
1
8%
1-15
3
27%
2
15%
16-30
2
18%
1
8%
31-45
0
0%
3
23%
46-60
1
9%
1
8%
61-75
4
36%
5
38%
76-90

Забито

7
9
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 7
0 Забивали первыми 5
12 Не забивали 9
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
2
22%
31-45
2
29%
1
11%
46-60
1
14%
2
22%
61-75
1
14%
4
44%
76-90

Пропущено

15
8
9 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 6
8 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 6
3
20%
2
25%
1-15
4
27%
0
0%
16-30
2
13%
0
0%
31-45
1
7%
1
13%
46-60
4
27%
2
25%
61-75
1
7%
3
38%
76-90

Забито

18
17
6 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 11
1 Забивали первыми 8
6 Не забивали 2
1
6%
0
0%
1-15
3
17%
2
12%
16-30
2
11%
4
24%
31-45
3
17%
4
24%
46-60
3
17%
2
12%
61-75
6
33%
5
29%
29%
76-90

Пропущено

26
21
15 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 15
14 Пропускали первыми 8
15 Не пропускали 13
4
15%
3
14%
1-15
7
27%
2
10%
16-30
4
15%
1
5%
31-45
1
4%
4
19%
46-60
5
19%
3
14%
61-75
5
19%
8
38%
76-90

Результаты последних матчей

Самсунспор
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Самсунспор - Касымпаша 4:2 Самсунспор - Токат Беледие Плевнеспор 3:0 Адана Демирспор - Самсунспор 2:3 Самсунспор - Бешикташ 1:2
Пендикспор - Самсунспор 1:0 Самсунспор - Истанбулспор 2:1 Самсунспор - Хатайспор 2:1 Анкарагюджю - Самсунспор 2:0 Самсунспор - Истанбул Башакшехир 0:0 Ризеспор - Самсунспор 1:0 Самсунспор - Газиантеп 1:2 Антальяспор - Самсунспор 2:0 Галатасарай - Самсунспор 4:2 Самсунспор - Гиресунспор 6:1 Кайсериспор - Самсунспор 2:1 Самсунспор - Фенербахче 0:2 Сивасспор - Самсунспор 1:1 Самсунспор - Бодрумспор 4:0 Коньяспор - Самсунспор 3:2 Самсунспор - Ризеспор 1:0
Коньяспор
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Коньяспор - Сивасспор 0:1 Коньяспор - Бейоглу Йени 3:0 Аланьяспор - Коньяспор 2:2 Коньяспор - Касымпаша 2:0
Коньяспор - Серик Беледиеспор 1:1 Трабзонспор - Коньяспор 2:1 Коньяспор - Фатих Карагюмрюк 1:1 Коньяспор - Эрбаспор 3:0 Адана Демирспор - Коньяспор 3:0 Коньяспор - Пендикспор 1:2 Хатайспор - Коньяспор 3:1 Коньяспор - Бешикташ 0:2 Анкарагюджю - Коньяспор 1:1 Коньяспор - Ризеспор 1:2 Коньяспор - Генчлербирлиги 2:0 Истанбул Башакшехир - Коньяспор 0:1 Коньяспор - Газиантеп 2:0 Антальяспор - Коньяспор 1:1 Коньяспор - Истанбулспор 1:1 Анкарагюджю - Коньяспор 1:3

Результаты матчей

Самсунспор
Коньяспор

Точный счет

1:2
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
1:1
2 раза 25%
1:2
2 раза 25%
2:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%

Точное количество голов

1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
4
1 раз 13%
1
4 раза 50%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%

Точный счет

1:0
2 раза 25%
2:0
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
1:1
3 раза 38%
0:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%

Точное количество голов

0
4 раза 50%
1
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
1
6 раз 75%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%

Точный счет

2:1
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
4:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
1:1
5 раз 31%
0:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%

Точное количество голов

0
6 раз 38%
1
5 раз 31%
2
3 раза 19%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
1
10 раз 63%
0
3 раза 19%
2
3 раза 19%

Тоталы голов в матче

Самсунспор
Коньяспор

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
6
2
3
5
1.5
2
6
1
7
2.5
1
7
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
4
0.5
Больше Меньше
7
1
2
6
1.5
1
7
1
7
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
6
0.5
Больше Меньше
13
3
5
11
1.5
3
13
2
14
2.5
1
15
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фенербахче
 Заявка 16 14 1 1 44 - 14 43
2.
Галатасарай
 Заявка 16 14 1 1 32 - 9 43
3.
Кайсериспор
 Заявка 16 8 5 3 24 - 18 29
4.
Трабзонспор
 Заявка 15 8 2 5 29 - 20 26
5.
Бешикташ
 Заявка 15 8 2 5 22 - 19 26
6.
Ризеспор
 Заявка 16 7 4 5 20 - 21 25
7.
Адана Демирспор
 Заявка 16 6 6 4 29 - 21 24
8.
Антальяспор
 Заявка 16 6 6 4 22 - 17 24
9.
Касымпаша
 Заявка 16 6 4 6 27 - 31 22
10.
Хатайспор
 Заявка 15 4 6 5 24 - 22 18
11.
Анкарагюджю
 Заявка 15 4 6 5 21 - 21 18
12.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 16 5 3 8 18 - 21 18
13.
Сивасспор
 Заявка 16 4 6 6 19 - 27 18
14.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 16 4 5 7 18 - 15 17
15.
Газиантеп
 Заявка 16 5 1 10 17 - 27 16
16.
Самсунспор
 Заявка 16 4 3 9 18 - 26 15
17.
Коньяспор
 Заявка 16 3 6 7 16 - 22 15
18.
Аланьяспор
 Заявка 15 3 5 7 12 - 23 14
19.
Пендикспор
 Заявка 16 3 4 9 17 - 38 13
20.
Истанбулспор
 Заявка 15 2 2 11 12 - 29 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 8 8 0 0 20 - 6 24
2.
Фенербахче
 Заявка 8 7 0 1 26 - 10 21
3.
Адана Демирспор
 Заявка 8 6 1 1 19 - 6 19
4.
Кайсериспор
 Заявка 9 5 3 1 14 - 7 18
5.
Ризеспор
 Заявка 8 5 2 1 12 - 5 17
6.
Бешикташ
 Заявка 7 5 1 1 11 - 5 16
7.
Антальяспор
 Заявка 9 4 4 1 10 - 7 16
8.
Трабзонспор
 Заявка 7 5 0 2 11 - 6 15
9.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 8 4 1 3 14 - 10 13
10.
Касымпаша
 Заявка 8 4 1 3 17 - 18 13
11.
Хатайспор
 Заявка 7 3 3 1 15 - 12 12
12.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 8 3 3 2 11 - 5 12
13.
Самсунспор
 Заявка 8 3 2 3 11 - 11 11
14.
Газиантеп
 Заявка 8 3 1 4 9 - 12 10
15.
Анкарагюджю
 Заявка 8 2 4 2 9 - 9 10
16.
Аланьяспор
 Заявка 8 2 3 3 10 - 12 9
17.
Коньяспор
 Заявка 8 2 2 4 8 - 9 8
18.
Истанбулспор
 Заявка 8 2 1 5 9 - 15 7
19.
Пендикспор
 Заявка 7 1 2 4 6 - 17 5
20.
Сивасспор
 Заявка 7 0 5 2 7 - 10 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фенербахче
 Заявка 8 7 1 0 18 - 4 22
2.
Галатасарай
 Заявка 8 6 1 1 12 - 3 19
3.
Сивасспор
 Заявка 9 4 1 4 12 - 17 13
4.
Кайсериспор
 Заявка 7 3 2 2 10 - 11 11
5.
Трабзонспор
 Заявка 8 3 2 3 18 - 14 11
6.
Бешикташ
 Заявка 8 3 1 4 11 - 14 10
7.
Касымпаша
 Заявка 8 2 3 3 10 - 13 9
8.
Антальяспор
 Заявка 7 2 2 3 12 - 10 8
9.
Анкарагюджю
 Заявка 7 2 2 3 12 - 12 8
10.
Ризеспор
 Заявка 8 2 2 4 8 - 16 8
11.
Пендикспор
 Заявка 9 2 2 5 11 - 21 8
12.
Коньяспор
 Заявка 8 1 4 3 8 - 13 7
13.
Газиантеп
 Заявка 8 2 0 6 8 - 15 6
14.
Хатайспор
 Заявка 8 1 3 4 9 - 10 6
15.
Аланьяспор
 Заявка 7 1 2 4 2 - 11 5
16.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 8 1 2 5 7 - 10 5
17.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 8 1 2 5 4 - 11 5
18.
Адана Демирспор
 Заявка 8 0 5 3 10 - 15 5
19.
Самсунспор
 Заявка 8 1 1 6 7 - 15 4
20.
Истанбулспор
 Заявка 7 0 1 6 3 - 14 1
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Фенербахче Джеко Эдин 13 (2)
Галатасарай Икарди Мауро 12 (5)
Кайсериспор Тиам Маме 11 (2)
Касымпаша Кара Айтач 9 (2)
Фенербахче Шиманьски Себастьян 8 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Трабзонспор Менди Батиста 1 6
Газиантеп Соялп Фуркан 1 5
Фенербахче Юксек Исмаил 2 3
Аланьяспор Алмейда Ричард 6
Сивасспор Харисис Харилаос 6
Весь список
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    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 29'
      Г О О О О Л - Чикалеши Сокол из команды Коньяспор забивает с точки!
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