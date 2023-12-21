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  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 17. Стадион: .
Ризеспор
5:1
Конец матча
Пендикспор
0'
0:1
9' Гол
Акбунар Халиль
1:1
16' Гол
Гайч Адольфо
23' Желтая карточка
Велинтон Соуза
2:1
41' Гол
Кесер Бенхур
3:1
45' Гол
Варешанович Дал
45' Желтая карточка
Вукович Йосип
4:1
54' Гол
Гайч Адольфо
5:1
58' Гол
Варешанович Дал
62' Вторая желтая карточка
Велинтон Соуза
62' Желтая карточка
Лусамба Арно
64' Желтая карточка
Кесер Бенхур
77' Желтая карточка
Олавоин Ибрахим
5:1
90' Не забитый пенальти
Ромеро Оскар
90'+3

Ход матча

9'
0:1
Акбунар Халиль
(Лусамба Арно)
16'
Гайч Адольфо
1:1
23'
 
Велинтон Соуза
41'
Кесер Бенхур
(Шахин Мухаммет Таха)
2:1
45'
Варешанович Дал
(Кесер Бенхур)
3:1
45'
 
Вукович Йосип
54'
Гайч Адольфо
(Варешанович Дал)
4:1
58'
Варешанович Дал
(Кесер Бенхур)
5:1
61'
Пала Митхат
Зекири Альтин
 
61'
Минчев Мартин
Шелви Джонджо
 
62'
 
Велинтон Соуза
62'
 
Лусамба Арно
64'
Кесер Бенхур
 
67'
Зауэр Густаво
Кесер Бенхур
 
67'
Пинчи Оскар
Варешанович Дал
 
67'
 
Каппел Леандро
Хассан Ахмед
67'
 
Акча Мурат
Лусамба Арно
67'
 
Акдаг Ибрахим
Вукович Йосип
72'
Пехливан Халиль
Нильсен Каспер
 
75'
 
Ромеро Оскар
Акбунар Халиль
76'
 
Кайя Гёкхан
Секейра Нуну
77'
Олавоин Ибрахим
 
90'
5:1
Ромеро Оскар

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 6
  • 5 Удары в створ 5
  • 5 Угловые 6
  • 5 Офсайды 0
  • 9 Нарушения правил 11
  • 2 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 1
  • 59 Владение мячом, % 41
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогноз на матч от Liveresult
1
Четин
Тарык
37
Шахин
Мухаммет
Таха
2
Аликулов
Хусниддин
16
Яшар
Сейфеттин
Анил
5
Нильсен
Каспер
6
Шелви
Джонджо
10
Олавоин
Ибрахим
7
Кесер
Бенхур
8
Варешанович
Дал
77
Зекири
Альтин
9
Гайч
Адольфо
35
Огюр
Бурак
22
Озгенч
Эрдем
20
Зюлюнгёз
Беркай
23
Велинтон
Соуза
6
Секейра
Нуну
4
Вукович
Йосип
66
Лусамба
Арно
34
Тюрам
Рожерио
18
Мидтше
Фредрик
11
Акбунар
Халиль
19
Хассан
Ахмед
Ризеспор
4-2-3-1
Пендикспор
4-2-3-1

История личных встреч

Ризеспор
Пендикспор

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

История матчей

ПЛТ
3:2
ПЛТ
1:1

Голы

Всего голов

1
2

Голов в среднем за матч

1
2

Среднее время на гол

90
45

Всего голов

3
1

Голов в среднем за матч

3
1

Среднее время на гол

30
90

Всего голов

4
3

Голов в среднем за матч

2
1.5

Тотал матчей

2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

45
60

Бомбардиры внутри турнира

Ризеспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Варешанович Дал 5 0.31
Кесер Бенхур 4 0.25
Гайч Адольфо 4 0.25
Олавоин Ибрахим 2 0.13
Шелви Джонджо 1 0.06
Зекири Альтин 1 0.06
Мари Джон 1 0.06
Мочи Отилла 1 0.06
Зауэр Густаво 1 (1) 0.06
Пала Митхат 0 0
Шахин Мухаммет Таха 0 0
Пехливан Халиль 0 0
Топчу Эмир Хан 0 0
Яшар Сейфеттин Анил 0 0
Пендикспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ярдымджи Эренджан 5 0.31
Ромеро Оскар 3 (3) 0.19
Велинтон Соуза 2 0.13
Тюрам Рожерио 2 0.13
Акбунар Халиль 1 0.06
Цекици Эндри 1 0.06
Кайя Гёкхан 1 0.06
Диаби Абдулай 1 0.06
Зюлюнгёз Беркай 1 0.06
Лусамба Арно 0 0
Мидтше Фредрик 0 0
Секейра Нуну 0 0

Карточки

Ризеспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Топчу Эмир Хан 4 1
Пала Митхат 4 1
Олавоин Ибрахим 5 0
Варешанович Дал 4 0
Шахин Мухаммет Таха 4 0
Шелви Джонджо 3 0
Мочи Отилла 3 0
Кесер Бенхур 3 0
Зекири Альтин 3 0
Аккан Гёкхан 2 0
Нильсен Каспер 2 0
Минчев Мартин 2 0
Гайч Адольфо 2 0
Пехливан Халиль 1 0
Зауэр Густаво 1 0
Пинчи Оскар 1 0
Коч Алберк 1 0
Гёрген Зафер 1 0
Яшар Сейфеттин Анил 1 0
Пендикспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Велинтон Соуза 3 1
Вукович Йосип 4 0
Асан Серкан 2 1
Озгенч Эрдем 2 0
Секейра Нуну 2 0
Лусамба Арно 2 0
Цекици Эндри 2 0
Акдаг Ибрахим 2 0
Канполат Эрдем 2 0
Акбунар Халиль 1 0
Ромеро Оскар 1 0
Тюрам Рожерио 1 0
Мидтше Фредрик 1 0
Кайя Гёкхан 1 0
Рассул Джохер Хадим 1 0
Зюлюнгёз Беркай 1 0
Огюр Бурак 1 0
Битин Горкем 1 0
Осман Озкейлю 1 0

Результаты матчей

Ризеспор
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
38% (3)
63% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Пендикспор
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

3
3

Упущенные победы

1
5
Ризеспор
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
75% (6)
13% (1)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Пендикспор
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
11% (1)
56% (5)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

12
14

Упущенные победы

6
3
Ризеспор
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
56% (9)
38% (6)
6% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
38% (6)
19% (3)
Пендикспор
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
31% (5)
38% (6)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
19% (3)
38% (6)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

15
17

Упущенные победы

7
8

Голы по времени матча

Забито

12
11
8 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
10 Не забивали 9
2
17%
1
9%
1-15
2
17%
1
9%
16-30
4
33%
4
36%
31-45
2
17%
1
9%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
2
17%
3
27%
76-90

Пропущено

5
21
4 В 1-м тайме 10
1 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 6
4 Не пропускали 9
3
60%
4
19%
1-15
0
0%
2
10%
16-30
1
20%
4
19%
31-45
0
0%
5
24%
46-60
1
20%
2
10%
61-75
0
0%
4
19%
76-90

Забито

8
7
2 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 3
11 Не забивали 10
0
0%
0
0%
1-15
1
13%
1
14%
16-30
1
13%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
2
25%
2
29%
61-75
4
50%
2
29%
76-90

Пропущено

16
16
6 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 6
2
13%
2
13%
1-15
2
13%
1
6%
16-30
2
13%
1
6%
31-45
3
19%
3
19%
46-60
3
19%
2
13%
61-75
4
25%
7
44%
76-90

Забито

20
18
10 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 6
5 Не забивали 3
2
10%
1
6%
1-15
3
15%
2
11%
16-30
5
25%
5
28%
31-45
2
10%
2
11%
46-60
2
10%
3
17%
61-75
6
30%
5
28%
76-90

Пропущено

21
37
10 В 1-м тайме 14
11 Во 2-м тайме 23
10 Пропускали первыми 10
11 Не пропускали 15
5
24%
6
16%
1-15
2
10%
3
8%
16-30
3
14%
5
14%
31-45
3
14%
8
22%
46-60
4
19%
4
11%
61-75
4
19%
11
30%
30%
76-90

Результаты последних матчей

Ризеспор
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Анкарагюджю - Ризеспор 1:1 Ризеспор - Букаспор 1928 4:0 Ризеспор - Истанбул Башакшехир 3:2 Антальяспор - Ризеспор 0:0
Ризеспор - Истанбулспор 1:0 Газиантеп - Ризеспор 2:0 Ризеспор - Галатасарай 0:1 Кайсериспор - Ризеспор 3:1 Ризеспор - Самсунспор 1:0 Фенербахче - Ризеспор 5:0 Ризеспор - Сивасспор 1:1 Коньяспор - Ризеспор 1:2 Ризеспор - Фатих Карагюмрюк 1:0 Трабзонспор - Ризеспор 2:3 Ризеспор - Аланьяспор 0:0 Адана Демирспор - Ризеспор 2:1 Ризеспор - Умраниеспор 0:0 Антальяспор - Ризеспор 0:0 Аланьяспор - Ризеспор 3:1 Самсунспор - Ризеспор 1:0
Пендикспор
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Кайсериспор - Пендикспор 2:0 Пендикспор - Испарта 32 Спор 5:3 Пендикспор - Галатасарай 0:2 Истанбул Башакшехир - Пендикспор 4:1
Пендикспор - Самсунспор 1:0 Истанбулспор - Пендикспор 2:4 Пендикспор - Фенербахче 0:5 Коньяспор - Пендикспор 1:2 Пендикспор - Сивасспор 2:3 Трабзонспор - Пендикспор 2:1 Пендикспор - Фатих Карагюмрюк 1:1 Адана Демирспор - Пендикспор 3:0 Пендикспор - Аланьяспор 1:1 Касымпаша - Пендикспор 1:1 Бешикташ - Пендикспор 1:1 Пендикспор - Хатайспор 1:5 Коджаелиспор - Пендикспор 2:0 Пендикспор - Антальяспор 1:1 Пендикспор - Анкарагюджю 2:3 Пендикспор - Маниса ФК 2:0

Результаты матчей

Ризеспор
Пендикспор

Точный счет

1:0
3 раза 38%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
5:1
1 раз 13%
1:1
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
0:5
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:5
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%

Точное количество голов

1
4 раза 50%
0
2 раза 25%
3
1 раз 13%
5
1 раз 13%
1
4 раза 57%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%

Точный счет

0:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%
1:1
2 раза 22%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:4
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
5:1
1 раз 11%

Точное количество голов

0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
1
5 раз 56%
0
2 раза 22%
2
1 раз 11%
4
1 раз 11%

Точный счет

1:0
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
1:1
4 раза 25%
0:2
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
7 раз 44%
0
5 раз 31%
3
2 раза 13%
2
1 раз 6%
5
1 раз 6%
1
9 раз 56%
0
4 раза 25%
2
2 раза 13%
4
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Ризеспор
Пендикспор

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
5
2
2
6
1.5
1
6
2
6
2.5
1
7
3.5
1
7
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
0.5
Больше Меньше
7
2
2
6
1.5
2
7
1
7
2.5
1
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
5
0.5
Больше Меньше
12
4
4
12
1.5
3
13
3
13
2.5
1
15
1
15
3.5
1
15
1
15
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фенербахче
 Заявка 16 14 1 1 44 - 14 43
2.
Галатасарай
 Заявка 16 14 1 1 32 - 9 43
3.
Кайсериспор
 Заявка 16 8 5 3 24 - 18 29
4.
Трабзонспор
 Заявка 15 8 2 5 29 - 20 26
5.
Бешикташ
 Заявка 15 8 2 5 22 - 19 26
6.
Ризеспор
 Заявка 16 7 4 5 20 - 21 25
7.
Адана Демирспор
 Заявка 16 6 6 4 29 - 21 24
8.
Антальяспор
 Заявка 16 6 6 4 22 - 17 24
9.
Касымпаша
 Заявка 16 6 4 6 27 - 31 22
10.
Хатайспор
 Заявка 15 4 6 5 24 - 22 18
11.
Анкарагюджю
 Заявка 15 4 6 5 21 - 21 18
12.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 16 5 3 8 18 - 21 18
13.
Сивасспор
 Заявка 16 4 6 6 19 - 27 18
14.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 16 4 5 7 18 - 15 17
15.
Газиантеп
 Заявка 16 5 1 10 17 - 27 16
16.
Самсунспор
 Заявка 16 4 3 9 18 - 26 15
17.
Коньяспор
 Заявка 16 3 6 7 16 - 22 15
18.
Аланьяспор
 Заявка 15 3 5 7 12 - 23 14
19.
Пендикспор
 Заявка 16 3 4 9 17 - 38 13
20.
Истанбулспор
 Заявка 15 2 2 11 12 - 29 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 8 8 0 0 20 - 6 24
2.
Фенербахче
 Заявка 8 7 0 1 26 - 10 21
3.
Адана Демирспор
 Заявка 8 6 1 1 19 - 6 19
4.
Кайсериспор
 Заявка 9 5 3 1 14 - 7 18
5.
Ризеспор
 Заявка 8 5 2 1 12 - 5 17
6.
Бешикташ
 Заявка 7 5 1 1 11 - 5 16
7.
Антальяспор
 Заявка 9 4 4 1 10 - 7 16
8.
Трабзонспор
 Заявка 7 5 0 2 11 - 6 15
9.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 8 4 1 3 14 - 10 13
10.
Касымпаша
 Заявка 8 4 1 3 17 - 18 13
11.
Хатайспор
 Заявка 7 3 3 1 15 - 12 12
12.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 8 3 3 2 11 - 5 12
13.
Самсунспор
 Заявка 8 3 2 3 11 - 11 11
14.
Газиантеп
 Заявка 8 3 1 4 9 - 12 10
15.
Анкарагюджю
 Заявка 8 2 4 2 9 - 9 10
16.
Аланьяспор
 Заявка 8 2 3 3 10 - 12 9
17.
Коньяспор
 Заявка 8 2 2 4 8 - 9 8
18.
Истанбулспор
 Заявка 8 2 1 5 9 - 15 7
19.
Пендикспор
 Заявка 7 1 2 4 6 - 17 5
20.
Сивасспор
 Заявка 7 0 5 2 7 - 10 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фенербахче
 Заявка 8 7 1 0 18 - 4 22
2.
Галатасарай
 Заявка 8 6 1 1 12 - 3 19
3.
Сивасспор
 Заявка 9 4 1 4 12 - 17 13
4.
Кайсериспор
 Заявка 7 3 2 2 10 - 11 11
5.
Трабзонспор
 Заявка 8 3 2 3 18 - 14 11
6.
Бешикташ
 Заявка 8 3 1 4 11 - 14 10
7.
Касымпаша
 Заявка 8 2 3 3 10 - 13 9
8.
Антальяспор
 Заявка 7 2 2 3 12 - 10 8
9.
Анкарагюджю
 Заявка 7 2 2 3 12 - 12 8
10.
Ризеспор
 Заявка 8 2 2 4 8 - 16 8
11.
Пендикспор
 Заявка 9 2 2 5 11 - 21 8
12.
Коньяспор
 Заявка 8 1 4 3 8 - 13 7
13.
Газиантеп
 Заявка 8 2 0 6 8 - 15 6
14.
Хатайспор
 Заявка 8 1 3 4 9 - 10 6
15.
Аланьяспор
 Заявка 7 1 2 4 2 - 11 5
16.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 8 1 2 5 7 - 10 5
17.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 8 1 2 5 4 - 11 5
18.
Адана Демирспор
 Заявка 8 0 5 3 10 - 15 5
19.
Самсунспор
 Заявка 8 1 1 6 7 - 15 4
20.
Истанбулспор
 Заявка 7 0 1 6 3 - 14 1
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Фенербахче Джеко Эдин 13 (2)
Галатасарай Икарди Мауро 12 (5)
Кайсериспор Тиам Маме 11 (2)
Касымпаша Кара Айтач 9 (2)
Фенербахче Шиманьски Себастьян 8 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Трабзонспор Менди Батиста 1 6
Газиантеп Соялп Фуркан 1 5
Фенербахче Юксек Исмаил 2 3
Аланьяспор Алмейда Ричард 6
Сивасспор Харисис Харилаос 6
Весь список
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    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 46'
      Вукович Йосип получил желтую карточку от судьи
    • 46'
      Кесер Бенхур сделал результативную передачу.
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