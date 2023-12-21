Тур: 17. Стадион: Caykur Didi Stadyumu.
5:1
Конец матча
0'
0:1
9' ГолАкбунар Халиль
1:1
16' ГолГайч Адольфо
23' Желтая карточкаВелинтон Соуза
2:1
41' ГолКесер Бенхур
3:1
45' ГолВарешанович Дал
45' Желтая карточкаВукович Йосип
4:1
54' ГолГайч Адольфо
5:1
58' ГолВарешанович Дал
62' Вторая желтая карточкаВелинтон Соуза
62' Желтая карточкаЛусамба Арно
64' Желтая карточкаКесер Бенхур
77' Желтая карточкаОлавоин Ибрахим
5:1
90' Не забитый пенальтиРомеро Оскар
90'+3
Ход матча
9'
0:1
16'
1:1
23'
41'
45'
3:1
45'
54'
4:1
58'
5:1
62'
62'
64'
77'
90'
5:1
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 6
-
5 Удары в створ 5
-
5 Угловые 6
-
5 Офсайды 0
-
9 Нарушения правил 11
-
2 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 1
-
59 Владение мячом, % 41
Прогноз на матч от Liveresult
35
Огюр
Бурак
22
Озгенч
Эрдем
66
Лусамба
Арно
19
Хассан
Ахмед
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Гёрген ЗаферВратарь
-
27 Коркмаз ЭрайЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
54 Пала МитхатПолузащитник
-
21 Пинчи ОскарПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 Мор Фэй МэймНападающий
-
Главный тренер: Палут Ильхан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
-
35 Огюр БуракВратарь
-
22 Озгенч ЭрдемЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
66 Лусамба АрноПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Хассан АхмедНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
13 Акча МуратЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Ромеро ОскарПолузащитник
-
58 Кайя ГёкханПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
70 Melih Guney
-
-
Главный тренер: Виейра Иво
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Ризеспор
Пендикспор
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
1
2
Голов в среднем за матч
1
2
Среднее время на гол
90
45
Всего голов
3
1
Голов в среднем за матч
3
1
Среднее время на гол
30
90
Всего голов
4
3
Голов в среднем за матч
2
1.5
Тотал матчей
2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
45
60
Бомбардиры внутри турнира
Ризеспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Варешанович Дал
|5
|0.31
|Кесер Бенхур
|4
|0.25
|Гайч Адольфо
|4
|0.25
|Олавоин Ибрахим
|2
|0.13
|Шелви Джонджо
|1
|0.06
|Зекири Альтин
|1
|0.06
|Мари Джон
|1
|0.06
|Мочи Отилла
|1
|0.06
|Зауэр Густаво
|1 (1)
|0.06
|Пала Митхат
|0
|0
|Шахин Мухаммет Таха
|0
|0
|Пехливан Халиль
|0
|0
|Топчу Эмир Хан
|0
|0
|Яшар Сейфеттин Анил
|0
|0
Пендикспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ярдымджи Эренджан
|5
|0.31
|Ромеро Оскар
|3 (3)
|0.19
|Велинтон Соуза
|2
|0.13
|Тюрам Рожерио
|2
|0.13
|Акбунар Халиль
|1
|0.06
|Цекици Эндри
|1
|0.06
|Кайя Гёкхан
|1
|0.06
|Диаби Абдулай
|1
|0.06
|Зюлюнгёз Беркай
|1
|0.06
|Лусамба Арно
|0
|0
|Мидтше Фредрик
|0
|0
|Секейра Нуну
|0
|0
Карточки
Ризеспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Топчу Эмир Хан
|4
|1
|Пала Митхат
|4
|1
|Олавоин Ибрахим
|5
|0
|Варешанович Дал
|4
|0
|Шахин Мухаммет Таха
|4
|0
|Шелви Джонджо
|3
|0
|Мочи Отилла
|3
|0
|Кесер Бенхур
|3
|0
|Зекири Альтин
|3
|0
|Аккан Гёкхан
|2
|0
|Нильсен Каспер
|2
|0
|Минчев Мартин
|2
|0
|Гайч Адольфо
|2
|0
|Пехливан Халиль
|1
|0
|Зауэр Густаво
|1
|0
|Пинчи Оскар
|1
|0
|Коч Алберк
|1
|0
|Гёрген Зафер
|1
|0
|Яшар Сейфеттин Анил
|1
|0
Пендикспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Велинтон Соуза
|3
|1
|Вукович Йосип
|4
|0
|Асан Серкан
|2
|1
|Озгенч Эрдем
|2
|0
|Секейра Нуну
|2
|0
|Лусамба Арно
|2
|0
|Цекици Эндри
|2
|0
|Акдаг Ибрахим
|2
|0
|Канполат Эрдем
|2
|0
|Акбунар Халиль
|1
|0
|Ромеро Оскар
|1
|0
|Тюрам Рожерио
|1
|0
|Мидтше Фредрик
|1
|0
|Кайя Гёкхан
|1
|0
|Рассул Джохер Хадим
|1
|0
|Зюлюнгёз Беркай
|1
|0
|Огюр Бурак
|1
|0
|Битин Горкем
|1
|0
|Осман Озкейлю
|1
|0
Результаты матчей
Ризеспор
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
38% (3)
63% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Пендикспор
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
3
3
Упущенные победы
1
5
Ризеспор
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
75% (6)
13% (1)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Пендикспор
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
11% (1)
56% (5)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
12
14
Упущенные победы
6
3
Ризеспор
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
56% (9)
38% (6)
6% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
38% (6)
19% (3)
Пендикспор
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
31% (5)
38% (6)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
19% (3)
38% (6)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
15
17
Упущенные победы
7
8
Голы по времени матча
Забито
12
11
8 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
10 Не забивали 9
2
17%
1
9%
1-15
2
17%
1
9%
16-30
4
33%
4
36%
31-45
2
17%
1
9%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
2
17%
3
27%
76-90
Пропущено
5
21
4 В 1-м тайме 10
1 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 6
4 Не пропускали 9
3
60%
4
19%
1-15
0
0%
2
10%
16-30
1
20%
4
19%
31-45
0
0%
5
24%
46-60
1
20%
2
10%
61-75
0
0%
4
19%
76-90
Забито
8
7
2 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 3
11 Не забивали 10
0
0%
0
0%
1-15
1
13%
1
14%
16-30
1
13%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
2
25%
2
29%
61-75
4
50%
2
29%
76-90
Пропущено
16
16
6 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 6
2
13%
2
13%
1-15
2
13%
1
6%
16-30
2
13%
1
6%
31-45
3
19%
3
19%
46-60
3
19%
2
13%
61-75
4
25%
7
44%
76-90
Забито
20
18
10 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 6
5 Не забивали 3
2
10%
1
6%
1-15
3
15%
2
11%
16-30
5
25%
5
28%
31-45
2
10%
2
11%
46-60
2
10%
3
17%
61-75
6
30%
5
28%
76-90
Пропущено
21
37
10 В 1-м тайме 14
11 Во 2-м тайме 23
10 Пропускали первыми 10
11 Не пропускали 15
5
24%
6
16%
1-15
2
10%
3
8%
16-30
3
14%
5
14%
31-45
3
14%
8
22%
46-60
4
19%
4
11%
61-75
4
19%
11
30%
30%
76-90
Результаты последних матчей
Ризеспор
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Анкарагюджю - Ризеспор 1:1 Ризеспор - Букаспор 1928 4:0 Ризеспор - Истанбул Башакшехир 3:2 Антальяспор - Ризеспор 0:0
Ризеспор - Истанбулспор 1:0 Газиантеп - Ризеспор 2:0 Ризеспор - Галатасарай 0:1 Кайсериспор - Ризеспор 3:1 Ризеспор - Самсунспор 1:0 Фенербахче - Ризеспор 5:0 Ризеспор - Сивасспор 1:1 Коньяспор - Ризеспор 1:2 Ризеспор - Фатих Карагюмрюк 1:0 Трабзонспор - Ризеспор 2:3 Ризеспор - Аланьяспор 0:0 Адана Демирспор - Ризеспор 2:1 Ризеспор - Умраниеспор 0:0 Антальяспор - Ризеспор 0:0 Аланьяспор - Ризеспор 3:1 Самсунспор - Ризеспор 1:0
Пендикспор
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Кайсериспор - Пендикспор 2:0 Пендикспор - Испарта 32 Спор 5:3 Пендикспор - Галатасарай 0:2 Истанбул Башакшехир - Пендикспор 4:1
Пендикспор - Самсунспор 1:0 Истанбулспор - Пендикспор 2:4 Пендикспор - Фенербахче 0:5 Коньяспор - Пендикспор 1:2 Пендикспор - Сивасспор 2:3 Трабзонспор - Пендикспор 2:1 Пендикспор - Фатих Карагюмрюк 1:1 Адана Демирспор - Пендикспор 3:0 Пендикспор - Аланьяспор 1:1 Касымпаша - Пендикспор 1:1 Бешикташ - Пендикспор 1:1 Пендикспор - Хатайспор 1:5 Коджаелиспор - Пендикспор 2:0 Пендикспор - Антальяспор 1:1 Пендикспор - Анкарагюджю 2:3 Пендикспор - Маниса ФК 2:0
Результаты матчей
Ризеспор
Пендикспор
Точный счет
1:0
3 раза 38%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
5:1
1 раз 13%
1:1
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
0:5
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:5
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
Точное количество голов
1
4 раза 50%
0
2 раза 25%
3
1 раз 13%
5
1 раз 13%
1
4 раза 57%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
Точный счет
0:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%
1:1
2 раза 22%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:4
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
5:1
1 раз 11%
Точное количество голов
0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
1
5 раз 56%
0
2 раза 22%
2
1 раз 11%
4
1 раз 11%
Точный счет
1:0
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
1:1
4 раза 25%
0:2
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
7 раз 44%
0
5 раз 31%
3
2 раза 13%
2
1 раз 6%
5
1 раз 6%
1
9 раз 56%
0
4 раза 25%
2
2 раза 13%
4
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Ризеспор
Пендикспор
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
52
26
16
26
17
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
72
26
27
17
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
115
Больше Меньше
124
412
313
313
115
115
115
115
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|14
|1
|1
|44 - 14
|43
|2.
|Заявка
|16
|14
|1
|1
|32 - 9
|43
|3.
|Заявка
|16
|8
|5
|3
|24 - 18
|29
|4.
|Заявка
|15
|8
|2
|5
|29 - 20
|26
|5.
|Заявка
|15
|8
|2
|5
|22 - 19
|26
|6.
|Заявка
|16
|7
|4
|5
|20 - 21
|25
|7.
|Заявка
|16
|6
|6
|4
|29 - 21
|24
|8.
|Заявка
|16
|6
|6
|4
|22 - 17
|24
|9.
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|27 - 31
|22
|10.
|Заявка
|15
|4
|6
|5
|24 - 22
|18
|11.
|Заявка
|15
|4
|6
|5
|21 - 21
|18
|12.
|Заявка
|16
|5
|3
|8
|18 - 21
|18
|13.
|Заявка
|16
|4
|6
|6
|19 - 27
|18
|14.
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|18 - 15
|17
|15.
|Заявка
|16
|5
|1
|10
|17 - 27
|16
|16.
|Заявка
|16
|4
|3
|9
|18 - 26
|15
|17.
|Заявка
|16
|3
|6
|7
|16 - 22
|15
|18.
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|12 - 23
|14
|19.
|Заявка
|16
|3
|4
|9
|17 - 38
|13
|20.
|Заявка
|15
|2
|2
|11
|12 - 29
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|8
|0
|0
|20 - 6
|24
|2.
|Заявка
|8
|7
|0
|1
|26 - 10
|21
|3.
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|19 - 6
|19
|4.
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|14 - 7
|18
|5.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|12 - 5
|17
|6.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|11 - 5
|16
|7.
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|10 - 7
|16
|8.
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|11 - 6
|15
|9.
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|14 - 10
|13
|10.
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|17 - 18
|13
|11.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|15 - 12
|12
|12.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|11 - 5
|12
|13.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|11 - 11
|11
|14.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|9 - 12
|10
|15.
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|9 - 9
|10
|16.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|10 - 12
|9
|17.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|8 - 9
|8
|18.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|9 - 15
|7
|19.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|6 - 17
|5
|20.
|Заявка
|7
|0
|5
|2
|7 - 10
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|7
|1
|0
|18 - 4
|22
|2.
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|12 - 3
|19
|3.
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|12 - 17
|13
|4.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|10 - 11
|11
|5.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|18 - 14
|11
|6.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|11 - 14
|10
|7.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|10 - 13
|9
|8.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|12 - 10
|8
|9.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|12 - 12
|8
|10.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|8 - 16
|8
|11.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|11 - 21
|8
|12.
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|8 - 13
|7
|13.
|Заявка
|8
|2
|0
|6
|8 - 15
|6
|14.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|9 - 10
|6
|15.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|2 - 11
|5
|16.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|7 - 10
|5
|17.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|4 - 11
|5
|18.
|Заявка
|8
|0
|5
|3
|10 - 15
|5
|19.
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|7 - 15
|4
|20.
|Заявка
|7
|0
|1
|6
|3 - 14
|1
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
- — Зона вылета
|Фенербахче
|Джеко Эдин
|13 (2)
|Галатасарай
|Икарди Мауро
|12 (5)
|Кайсериспор
|Тиам Маме
|11 (2)
|Касымпаша
|Кара Айтач
|9 (2)
|Фенербахче
|Шиманьски Себастьян
|8 (4)
|Трабзонспор
|Менди Батиста
|1 6
|Газиантеп
|Соялп Фуркан
|1 5
|Фенербахче
|Юксек Исмаил
|2 3
|Аланьяспор
|Алмейда Ричард
|6
|Сивасспор
|Харисис Харилаос
|6