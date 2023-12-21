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  2. Матчи
  3. Индия
  4. Суперлига Индии 2023-2024
Тур: 1.
Хайдарабад
0:5
Второй тайм: 90+'
Джамшедпур
0'
0:1
2' Гол
Чима Даниэль
0:2
20' Гол
Чима Даниэль
36' Желтая карточка
Jitendra Singh
40' Желтая карточка
Pratik Chowdhary
41' Желтая карточка
Joseph Knowles
0:3
70' Гол
Чима Даниэль
0:4
74' Гол в свои ворота
Мойя Хонатан
76' Желтая карточка
Сингх Чингленсана
0:5
79' Гол
Чима Даниэль
25
Laxmikant
Kattimani
27
Пуджари
Никхил
4
Сингх
Чингленсана
29
Nim
Dorjee
Tamang
88
Mark
Zothanpuia
8
João
Victor
I
14
Sahil
Tavora
10
Ясир
Мохаммад
7
Пеннанен
Петтери
28
Joseph
Knowles
9
Мойя
Хонатан
32
Rehenesh
TP
24
Pratik
Chowdhary
91
Элсинью
4
Laldinpuia
Pc
3
Jitendra
Singh
77
Nikhil
Barla
8
Rei
Tachikawa
10
Манзорро
Жереми
17
Imran
Khan
99
Чима
Даниэль
15
Sanan
Mohammed
Хайдарабад
Джамшедпур

История личных встреч

Хайдарабад
Джамшедпур

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 4 победы

9 матчей

11.1%
44.4%
44.5%
1 победа 4 ничьи 4 победы

Первый тайм

11.1%
55.6%
33.3%
1 победа 5 ничьих 3 победы

Второй тайм

33.3%
22.2%
44.5%
3 победы 2 ничьи 4 победы

История матчей

СИ
1:0
СИ
2:3
СИ
0:1
СИ
0:3
СИ
1:1
СИ
0:0
СИ
1:1
СИ
1:1
СИ
3:1

Голы

Всего голов

4
3

Голов в среднем за матч

1
0.6

Среднее время на гол

90
150

Всего голов

5
8

Голов в среднем за матч

1
2

Среднее время на гол

90
45

Всего голов

9
11

Голов в среднем за матч

1
1.22

Тотал матчей

2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
6
Больше 67%
Меньше 33%
3
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
1
Больше 11%
Меньше 89%
8

Среднее время на гол

90
73

Бомбардиры внутри турнира

Хайдарабад
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ясир Мохаммад 1 0.09
Пеннанен Петтери 1 0.09
Мойя Хонатан 1 0.09
Hitesh Sharma 1 0.09
Аланис Освальдо 0 0
Mark Zothanpuia 0 0
Джамшедпур
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Чима Даниэль 6 0.55
Laldinpuia Pc 1 0.09
Rei Tachikawa 1 0.09
Sanan Mohammed 1 0.09
Амбри Стив 1 (1) 0.09
Манзорро Жереми 0 0
Imran Khan 0 0
Nikhil Barla 0 0

Карточки

Хайдарабад
Игрок Желтая карточка Красная карточка
João Victor I 3 0
Joseph Knowles 3 0
Nim Dorjee Tamang 2 0
Сингх Чингленсана 2 0
Ясир Мохаммад 2 0
Пеннанен Петтери 1 0
Аланис Освальдо 1 0
Sahil Tavora 1 0
Vignesh Dakshinamurthy 1 0
Manoj Mohammed 1 0
Aaren D'Silva 1 0
Mark Zothanpuia 1 0
Джамшедпур
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Pratik Chowdhary 4 0
Стеванович Ален 3 0
Манзорро Жереми 3 0
Халдер Пронай 3 0
Jitendra Singh 3 0
Nikhil Barla 3 0
Emil Benny 2 0
Rehenesh TP 0 1
Чима Даниэль 1 0
Элсинью 1 0
Доунгел Семинлен 1 0
Ricky Lallawmawma 1 0
Амбри Стив 1 0
Nongdamba Naorem 1 0
Imran Khan 1 0
Laldinpuia Pc 1 0

Результаты матчей

Хайдарабад
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Джамшедпур
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
1
Хайдарабад
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
29% (2)
71% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
Джамшедпур
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

7
4

Упущенные победы

4
3
Хайдарабад
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
30% (3)
60% (6)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
Джамшедпур
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
20% (2)
70% (7)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

7
4

Упущенные победы

5
4

Голы по времени матча

Забито

1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
9 Не забивали 9
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
5
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
2
50%
3
60%
76-90

Забито

5
5
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
6 Не забивали 7
2
40%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
3
60%
76-90

Пропущено

9
6
4 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 3
1
11%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
3
33%
1
17%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
5
56%
1
17%
76-90

Забито

6
6
4 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 3
5 Не забивали 6
2
33%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
2
33%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
3
50%
76-90

Пропущено

13
11
5 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 7
2
15%
1
9%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
3
23%
2
18%
31-45
1
8%
2
18%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
7
54%
4
36%
76-90

Результаты последних матчей

Хайдарабад
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Дели Динамос - Хайдарабад 3:0 Нортист Юнайтед - Хайдарабад 1:1 Хайдарабад - АТК 0:2 Керала Бластерс - Хайдарабад 1:0
Пенджаб - Хайдарабад 1:1 Хайдарабад - Бенгалуру 1:1 Мумбаи Сити - Хайдарабад 1:1 Хайдарабад - Ченнаин 0:1 Джамшедпур - Хайдарабад 1:0 Ист Бенгал - Хайдарабад 2:1 АТК - Хайдарабад 0:0 Хайдарабад - АТК 0:0 Керала Бластерс - Хайдарабад 0:1 Хайдарабад - Джамшедпур 2:3 Хайдарабад - АТК 1:0 Дели Динамос - Хайдарабад 3:1 Мумбаи Сити - Хайдарабад 1:1 Ист Бенгал - Хайдарабад 0:2 Хайдарабад - Ченнаин 1:1 Гоа - Хайдарабад 1:3
Джамшедпур
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Бенгалуру - Джамшедпур 1:0 Джамшедпур - Ченнаин 2:2 Джамшедпур - Дели Динамос 0:1 Гоа - Джамшедпур 1:0
Джамшедпур - АТК 2:3 Нортист Юнайтед - Джамшедпур 2:1 Джамшедпур - Пенджаб 0:0 Джамшедпур - Хайдарабад 1:0 Керала Бластерс - Джамшедпур 1:0 Ист Бенгал - Джамшедпур 0:0 Джамшедпур - Бенгалуру 0:1 Дели Динамос - Джамшедпур 0:2 Хайдарабад - Джамшедпур 2:3 Джамшедпур - АТК 0:0 Нортист Юнайтед - Джамшедпур 0:2 Джамшедпур - Мумбаи Сити 1:2 Джамшедпур - Бенгалуру 0:3 Ист Бенгал - Джамшедпур 1:2 Джамшедпур - Ченнаин 2:2 Керала Бластерс - Джамшедпур 3:1

Результаты матчей

Хайдарабад
Джамшедпур

Точный счет

0:1
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%

Точный счет

1:1
3 раза 43%
1:0
2 раза 29%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
1:0
3 раза 60%
0:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%

Точное количество голов

1
4 раза 57%
0
3 раза 43%
0
4 раза 80%
1
1 раз 20%

Точный счет

1:1
4 раза 40%
1:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
1:0
4 раза 40%
0:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%

Точное количество голов

0
5 раз 50%
1
5 раз 50%
0
6 раз 60%
1
2 раза 20%
2
2 раза 20%

Тоталы голов в матче

Хайдарабад
Джамшедпур

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше
3
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
5
0.5
Больше Меньше
4
6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гоа
 8 6 2 0 11 - 3 20
2.
Керала Бластерс
 10 6 2 2 14 - 10 20
3.
АТК
 8 6 1 1 18 - 9 19
4.
Мумбаи Сити
 9 5 4 0 15 - 7 19
5.
Дели Динамос
 9 5 2 2 17 - 11 17
6.
Ченнаин
 11 3 3 5 15 - 19 12
7.
Ист Бенгал
 9 2 4 3 11 - 8 10
8.
Нортист Юнайтед
 10 2 4 4 11 - 16 10
9.
Бенгалуру
 11 2 4 5 11 - 18 10
10.
Джамшедпур
 5:0 11 2 3 6 11 - 11 9
11.
Пенджаб
 11 1 5 5 9 - 17 8
12.
Хайдарабад
 0:5 11 0 4 7 5 - 19 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Керала Бластерс
 6 4 2 0 10 - 6 14
2.
Дели Динамос
 5 4 1 0 11 - 4 13
3.
Гоа
 5 4 1 0 6 - 2 13
4.
Мумбаи Сити
 5 3 2 0 7 - 4 11
5.
Бенгалуру
 5 2 2 1 6 - 8 8
6.
Ист Бенгал
 6 2 2 2 9 - 5 8
7.
Нортист Юнайтед
 6 2 2 2 9 - 8 8
8.
АТК
 3 2 1 0 6 - 3 7
9.
Ченнаин
 5 2 1 2 9 - 8 7
10.
Пенджаб
 4 1 2 1 3 - 3 5
11.
Джамшедпур
 5:0 5 1 2 2 5 - 6 5
12.
Хайдарабад
 0:5 4 0 1 3 1 - 9 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АТК
 5 4 0 1 12 - 6 12
2.
Мумбаи Сити
 4 2 2 0 8 - 3 8
3.
Гоа
 3 2 1 0 5 - 1 7
4.
Керала Бластерс
 4 2 0 2 4 - 4 6
5.
Ченнаин
 6 1 2 3 6 - 11 5
6.
Дели Динамос
 4 1 1 2 6 - 7 4
7.
Джамшедпур
 5:0 6 1 1 4 6 - 5 4
8.
Хайдарабад
 0:5 7 0 3 4 4 - 10 3
9.
Пенджаб
 7 0 3 4 6 - 14 3
10.
Ист Бенгал
 3 0 2 1 2 - 3 2
11.
Нортист Юнайтед
 4 0 2 2 2 - 8 2
12.
Бенгалуру
 6 0 2 4 5 - 10 2
  • — Выход в 1/2 финала
  • — Выход в 1/4 финала

Топ бомбардиров
Джамшедпур Чима Даниэль 6
Мумбаи Сити Перейра Диас Хорхе 6
Керала Бластерс Диамантакос Димитрис 5 (1)
Ист Бенгал Cleiton Silva 5
АТК Каммингс Джейсон 4 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Мумбаи Сити Стюарт Грэг 1 4
Мумбаи Сити Сингх Пратап Викрам 1 4
Нортист Юнайтед Бемаммер Мохаммед 5
Мумбаи Сити Ван Нифф Юлл 1 3
Бенгалуру Синг Наорем Рошан 2 1
Весь список
  • 74'
    Г О О О О Л - Мойя Хонатан уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
  • 70'
    Г О О О О Л - Чима Даниэль бьет в цель!
  • 66'
    Sanan Mohammed уходит с поля. Доунгел Семинлен выходит вместо него
  • 55'
    Joseph Knowles уходит с поля. Abdul Rabeeh выходит вместо него
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 41'
    Joseph Knowles получил желтую карточку от судьи
  • 40'
    Pratik Chaudhari получил желтую карточку от судьи
  • Бонусы букмекеров
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    • 36'
      Jitendra Singh получил желтую карточку от судьи
    • 20'
      Манзорро Жереми сделал результативную передачу.
    • 20'
      Г О О О О Л - Чима Даниэль бьет в цель!
    • 2'
      Imran Khan сделал результативную передачу.
    • 2'
      Г О О О О Л - Чима Даниэль бьет в цель!
    • 2'
      ГОООООЛ Hyderabad FC забивает
    • Судья начинает матч
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    Хайдарабад
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