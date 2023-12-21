Тур: 1.
0:5
Конец матча
0'
0:1
2' ГолЧима Даниэль
0:2
20' ГолЧима Даниэль
36' Желтая карточкаJitendra Singh
40' Желтая карточкаPratik Chowdhary
41' Желтая карточкаJoseph Knowles
0:3
70' ГолДоунгел Семинлен
0:4
74' Гол в свои воротаМойя Хонатан
76' Желтая карточкаСингх Чингленсана
0:5
79' ГолЧима Даниэль
90'+7
Ход матча
2'
0:1
20'
0:2
36'
40'
41'
70'
0:3
74'
0:4
79'
0:5
14
Sahil
Tavora
32
Rehenesh
TP
91
Элсинью
77
Nikhil
Barla
17
Imran
Khan
99
Чима
Даниэль
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Sahil TavoraПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
-
-
77 Abdul Rabeeh
-
-
-
-
44 Alex Saji
-
Главный тренер: Thangboi Singto
- Основной состав
-
32 Rehenesh TPВратарь
- Защитник
-
91 ЭлсиньюЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
77 Nikhil BarlaПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Imran KhanПолузащитник
-
99 Чима ДаниэльНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
31 Vishal Yadav
-
-
27 Emil Benny
-
12 Provat Lakra
-
-
Главный тренер: Scott Cooper
История личных встреч
Хайдарабад
Джамшедпур
3 матча
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед
6 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 4 победы
9 матчей
11.1%
44.4%
44.5%
1 победа 4 ничьи 4 победы
Первый тайм
11.1%
55.6%
33.3%
1 победа 5 ничьих 3 победы
Второй тайм
33.3%
22.2%
44.5%
3 победы 2 ничьи 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
4
3
Голов в среднем за матч
1
0.6
Среднее время на гол
90
150
Всего голов
5
8
Голов в среднем за матч
1
2
Среднее время на гол
90
45
Всего голов
9
11
Голов в среднем за матч
1
1.22
Тотал матчей
2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
6
Больше 67%
Меньше 33%
3
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
Среднее время на гол
90
73
Бомбардиры внутри турнира
Хайдарабад
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ясир Мохаммад
|1
|0.09
|Пеннанен Петтери
|1
|0.09
|Мойя Хонатан
|1
|0.09
|Hitesh Sharma
|1
|0.09
|Аланис Освальдо
|0
|0
|Mark Zothanpuia
|0
|0
Джамшедпур
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Чима Даниэль
|5
|0.45
|Доунгел Семинлен
|1
|0.09
|Laldinpuia Pc
|1
|0.09
|Rei Tachikawa
|1
|0.09
|Sanan Mohammed
|1
|0.09
|Амбри Стив
|1 (1)
|0.09
|Nikhil Barla
|0
|0
|Манзорро Жереми
|0
|0
|Imran Khan
|0
|0
Карточки
Хайдарабад
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|João Victor I
|3
|0
|Joseph Knowles
|3
|0
|Nim Dorjee Tamang
|2
|0
|Сингх Чингленсана
|2
|0
|Ясир Мохаммад
|2
|0
|Пеннанен Петтери
|1
|0
|Аланис Освальдо
|1
|0
|Sahil Tavora
|1
|0
|Vignesh Dakshinamurthy
|1
|0
|Manoj Mohammed
|1
|0
|Aaren D'Silva
|1
|0
|Mark Zothanpuia
|1
|0
Джамшедпур
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Pratik Chowdhary
|4
|0
|Стеванович Ален
|3
|0
|Манзорро Жереми
|3
|0
|Халдер Пронай
|3
|0
|Jitendra Singh
|3
|0
|Nikhil Barla
|3
|0
|Emil Benny
|2
|0
|Rehenesh TP
|0
|1
|Чима Даниэль
|1
|0
|Элсинью
|1
|0
|Доунгел Семинлен
|1
|0
|Ricky Lallawmawma
|1
|0
|Амбри Стив
|1
|0
|Nongdamba Naorem
|1
|0
|Imran Khan
|1
|0
|Laldinpuia Pc
|1
|0
Результаты матчей
Хайдарабад
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Джамшедпур
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
2
1
Хайдарабад
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
29% (2)
71% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
Джамшедпур
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
7
4
Упущенные победы
4
3
Хайдарабад
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
27% (3)
55% (6)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
Джамшедпур
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
27% (3)
64% (7)
9% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
7
5
Упущенные победы
6
4
Голы по времени матча
Забито
2
5
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
9 Не забивали 9
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Пропущено
8
6
3 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
2
25%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
1
13%
2
33%
61-75
3
38%
3
50%
76-90
Забито
5
5
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
7 Не забивали 8
2
40%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
3
60%
76-90
Пропущено
9
6
4 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 3
1
11%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
3
33%
1
17%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
5
56%
1
17%
76-90
Забито
7
10
4 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 4
5 Не забивали 6
2
29%
2
20%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
2
29%
1
10%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
14%
1
10%
61-75
2
29%
4
40%
76-90
Пропущено
17
12
7 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 8
3
18%
1
8%
1-15
1
6%
1
8%
16-30
3
18%
2
17%
31-45
1
6%
2
17%
46-60
1
6%
2
17%
61-75
8
47%
4
33%
76-90
Результаты последних матчей
Хайдарабад
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Дели Динамос - Хайдарабад 3:0 Нортист Юнайтед - Хайдарабад 1:1 Хайдарабад - АТК 0:2 Керала Бластерс - Хайдарабад 1:0
Пенджаб - Хайдарабад 1:1 Хайдарабад - Бенгалуру 1:1 Мумбаи Сити - Хайдарабад 1:1 Хайдарабад - Ченнаин 0:1 Джамшедпур - Хайдарабад 1:0 Ист Бенгал - Хайдарабад 2:1 АТК - Хайдарабад 0:0 Хайдарабад - АТК 0:0 Керала Бластерс - Хайдарабад 0:1 Хайдарабад - Джамшедпур 2:3 Хайдарабад - АТК 1:0 Дели Динамос - Хайдарабад 3:1 Мумбаи Сити - Хайдарабад 1:1 Ист Бенгал - Хайдарабад 0:2 Хайдарабад - Ченнаин 1:1 Гоа - Хайдарабад 1:3
Джамшедпур
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Бенгалуру - Джамшедпур 1:0 Джамшедпур - Ченнаин 2:2 Джамшедпур - Дели Динамос 0:1 Гоа - Джамшедпур 1:0
Джамшедпур - АТК 2:3 Нортист Юнайтед - Джамшедпур 2:1 Джамшедпур - Пенджаб 0:0 Джамшедпур - Хайдарабад 1:0 Керала Бластерс - Джамшедпур 1:0 Ист Бенгал - Джамшедпур 0:0 Джамшедпур - Бенгалуру 0:1 Дели Динамос - Джамшедпур 0:2 Хайдарабад - Джамшедпур 2:3 Джамшедпур - АТК 0:0 Нортист Юнайтед - Джамшедпур 0:2 Джамшедпур - Мумбаи Сити 1:2 Джамшедпур - Бенгалуру 0:3 Ист Бенгал - Джамшедпур 1:2 Джамшедпур - Ченнаин 2:2 Керала Бластерс - Джамшедпур 3:1
Результаты матчей
Хайдарабад
Джамшедпур
Точный счет
0:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
0:5
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
Точное количество голов
0
3 раза 75%
1
1 раз 25%
0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
Точный счет
1:1
3 раза 43%
1:0
2 раза 29%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
1:0
3 раза 50%
0:0
1 раз 17%
0:5
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
Точное количество голов
1
4 раза 57%
0
3 раза 43%
0
4 раза 67%
1
1 раз 17%
5
1 раз 17%
Точный счет
1:1
4 раза 36%
1:0
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
0:5
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
1:0
4 раза 36%
0:0
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:5
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
Точное количество голов
0
6 раз 55%
1
5 раз 45%
0
6 раз 55%
1
2 раза 18%
2
2 раза 18%
5
1 раз 9%
Тоталы голов в матче
Хайдарабад
Джамшедпур
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
13
Больше Меньше
32
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
24
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
56
Больше Меньше
56
- — Выход в 1/2 финала
- — Выход в 1/4 финала
|Мумбаи Сити
|Перейра Диас Хорхе
|6
|Керала Бластерс
|Диамантакос Димитрис
|5 (1)
|Джамшедпур
|Чима Даниэль
|5
|Ист Бенгал
|Cleiton Silva
|5
|АТК
|Каммингс Джейсон
|4 (1)
|Мумбаи Сити
|Стюарт Грэг
|1 4
|Мумбаи Сити
|Сингх Пратап Викрам
|1 4
|Нортист Юнайтед
|Бемаммер Мохаммед
|5
|Мумбаи Сити
|Ван Нифф Юлл
|1 3
|Бенгалуру
|Синг Наорем Рошан
|2 1