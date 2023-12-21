Тур: 17. Стадион: Эрьяман.
0:0
Конец матча
0'
0:0
17' Не забитый пенальтиБаич Риад
45' Желтая карточкаСаглам Геркем
71' Желтая карточкаРивас Ригоберто
90'+6
Ход матча
17'
0:0
45'
71'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 2
-
4 Удары в створ 5
-
6 Угловые 5
-
0 Офсайды 0
-
9 Нарушения правил 15
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
50 Владение мячом, % 50
Прогноз на матч от Liveresult
18
Муякич
Нихад
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
18 Муякич НихадЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
8 ПедриньюПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
45 Четин МертЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Белезоглу Эмре
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Аличи КеримЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
12 Бекай ВисарВратарь
- Защитник
- Защитник
-
31 Матур ОгужанЗащитник
-
20 Абид РейанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Ходжич АрминПолузащитник
-
Главный тренер: Демирель Волкан
История личных встреч
Анкарагюджю
Хатайспор
7 матчей
85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
85.7%
28.6%
6 побед 2 ничьи 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
133.3%
0 побед 4 ничьи 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
10 матчей
60%
20%
20%
6 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
30%
60%
10%
3 победы 6 ничьих 1 победа
Второй тайм
60%
20%
20%
6 побед 2 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
10
9
Голов в среднем за матч
2
1.8
Среднее время на гол
45
50
Всего голов
7
2
Голов в среднем за матч
1.4
0.4
Среднее время на гол
64
225
Всего голов
17
11
Голов в среднем за матч
1.7
1.1
Тотал матчей
2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
6
Больше 60%
Меньше 40%
4
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
Среднее время на гол
52
81
Бомбардиры внутри турнира
Анкарагюджю
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бекироглу Эфкан
|4
|0.25
|Соу Али
|3
|0.19
|Джигерджи Толга
|3 (1)
|0.19
|Сепас Реналдо
|3
|0.19
|Моруцан Олимпиу
|2
|0.13
|Баич Риад
|2
|0.13
|Родригес Гарри
|1
|0.06
|Македа Федерико
|1
|0.06
|Улудаг Алпер
|1
|0.06
|Педринью V
|1
|0.06
|Ганоушек Матей
|0
|0
|Гюнерен Али Каан
|0
|0
|Тюркмен Джем
|0
|0
Хатайспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Страндберг Карлос
|5 (1)
|0.31
|Деле-Баширу Фисайо
|4
|0.25
|Дадашов Ренат
|4 (3)
|0.25
|Ламкель Зе Дидье
|3
|0.19
|Ривас Ригоберто
|2
|0.13
|Саглам Геркем
|1
|0.06
|Гулам Фаузи
|1
|0.06
|Аличи Керим
|1
|0.06
|Абид Рейан
|1
|0.06
|Килама Ги-Марселен
|1
|0.06
|Йылдырым Бертуг
|1
|0.06
|Фернандеш Желсон II
|0
|0
|Абурджания Георгий
|0
|0
Карточки
Анкарагюджю
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Радакович Урош
|4
|0
|Соу Али
|2
|1
|Джигерджи Толга
|2
|0
|Педринью V
|2
|0
|Муякич Нихад
|2
|0
|Моруцан Олимпиу
|2
|0
|Четин Мерт
|2
|0
|Сепас Реналдо
|2
|0
|Улудаг Алпер
|1
|0
|Кициу Стелиос
|1
|0
|Родригес Гарри
|1
|0
|Гюнгёрду Бахадир
|1
|0
|Билазер Хайрулла
|1
|0
|Гюнерен Али Каан
|1
|0
|Джоканович Андрей
|1
|0
Хатайспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фернандеш Желсон II
|3
|1
|Дадашов Ренат
|4
|0
|Деле-Баширу Фисайо
|4
|0
|Кардешлер Эрдже
|3
|0
|Саглам Геркем
|3
|0
|Ламкель Зе Дидье
|3
|0
|Ривас Ригоберто
|3
|0
|Бекароглу Бурак
|3
|0
|Массанга Шандрель
|3
|0
|Гулам Фаузи
|2
|0
|Абурджания Георгий
|2
|0
|Страндберг Карлос
|2
|0
|Аличи Керим
|2
|0
|Ходжич Армин II
|2
|0
|Килама Ги-Марселен
|2
|0
|Беяз Омер
|2
|0
|Матур Огужан
|2
|0
|Демирель Волкан
|0
|1
|Абид Рейан
|1
|0
|Бекай Висар
|1
|0
|Демир Дженгиз
|1
|0
|Йылдырым Бертуг
|1
|0
|Аксой Энгин Джан
|1
|0
Результаты матчей
Анкарагюджю
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
22% (2)
67% (6)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Хатайспор
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
4
4
Анкарагюджю
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Хатайспор
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
67% (6)
11% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
6
1
Упущенные победы
8
15
Анкарагюджю
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
25% (4)
63% (10)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
38% (6)
38% (6)
Хатайспор
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
31% (5)
50% (8)
19% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
56% (9)
31% (5)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
6
2
Упущенные победы
12
19
Голы по времени матча
Забито
9
9
4 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 2
10 Не забивали 12
2
22%
1
11%
1-15
1
11%
1
11%
16-30
1
11%
1
11%
31-45
2
22%
4
44%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
1
11%
2
22%
76-90
Пропущено
9
10
4 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
1
11%
3
30%
1-15
3
33%
1
10%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
2
22%
1
10%
61-75
2
22%
4
40%
76-90
Забито
13
17
5 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 13
3 Забивали первыми 4
9 Не забивали 10
1
8%
1
6%
1-15
2
15%
2
12%
16-30
2
15%
1
6%
31-45
3
23%
3
18%
46-60
3
23%
6
35%
61-75
2
15%
4
24%
76-90
Пропущено
11
10
6 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 6
2
18%
0
0%
1-15
3
27%
1
10%
16-30
1
9%
4
40%
31-45
1
9%
2
20%
46-60
3
27%
1
10%
61-75
1
9%
2
20%
76-90
Забито
22
26
9 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 19
8 Забивали первыми 6
3 Не забивали 6
3
14%
2
8%
1-15
3
14%
3
12%
16-30
3
14%
2
8%
31-45
5
23%
7
27%
46-60
5
23%
6
23%
61-75
3
14%
6
23%
76-90
Пропущено
20
20
10 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 11
3
15%
3
15%
1-15
6
30%
2
10%
16-30
1
5%
5
25%
31-45
2
10%
2
10%
46-60
5
25%
2
10%
61-75
3
15%
6
30%
76-90
Результаты последних матчей
Анкарагюджю
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Анкарагюджю - Ризеспор 1:1 Анкарагюджю - Искендерун 3:1 Анкарагюджю - Бешикташ 1:1 Газиантеп - Анкарагюджю 0:1
Анкарагюджю - Антальяспор 0:4 Истанбул Башакшехир - Анкарагюджю 3:3 Анкарагюджю - Аргуван Беледиеспор 2:0 Анкарагюджю - Самсунспор 2:0 Истанбулспор - Анкарагюджю 2:1 Анкарагюджю - Кайсериспор 3:0 Галатасарай - Анкарагюджю 2:1 Анкарагюджю - Коньяспор 1:1 Сивасспор - Анкарагюджю 1:3 Анкарагюджю - Фенербахче 0:1 Фатих Карагюмрюк - Анкарагюджю 1:1 Анкарагюджю - Адана Демирспор 1:1 Касымпаша - Анкарагюджю 3:2 Анкарагюджю - Коньяспор 1:3 Анкарагюджю - Карагумрук 1:0 Пендикспор - Анкарагюджю 2:3
Хатайспор
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Истанбул Башакшехир - Хатайспор 1:0 Хатайспор - Дюзджеспор 2:1 Хатайспор - Антальяспор 3:3 Истанбулспор - Хатайспор 2:1
Хатайспор - Галатасарай 2:1 Самсунспор - Хатайспор 2:1 Хатайспор - Сарыер 2:0 Хатайспор - Кайсериспор 1:2 Фенербахче - Хатайспор 4:2 Хатайспор - Коньяспор 3:1 Сивасспор - Хатайспор 0:0 Хатайспор - Трабзонспор 3:2 Фатих Карагюмрюк - Хатайспор 0:0 Хатайспор - Сакарьяспор 2:0 Хатайспор - Адана Демирспор 3:3 Аланьяспор - Хатайспор 0:0 Хатайспор - Касымпаша 0:0 Пендикспор - Хатайспор 1:5 Хатайспор - Антальяспор 2:1 Салернитана - Хатайспор 1:6
Результаты матчей
Анкарагюджю
Хатайспор
Точный счет
1:1
4 раза 44%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
0:4
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:3
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
Точное количество голов
1
4 раза 44%
0
3 раза 33%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
3
4 раза 57%
0
1 раз 14%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%
Точный счет
2:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
0:0
4 раза 44%
2:1
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
1:5
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%
Точное количество голов
1
4 раза 57%
3
2 раза 29%
2
1 раз 14%
0
5 раз 56%
1
2 раза 22%
2
1 раз 11%
5
1 раз 11%
Точный счет
1:1
5 раз 31%
0:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
0:0
5 раз 31%
2:1
3 раза 19%
3:3
2 раза 13%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
Точное количество голов
1
8 раз 50%
0
3 раза 19%
3
3 раза 19%
2
2 раза 13%
0
6 раз 38%
3
4 раза 25%
1
3 раза 19%
2
2 раза 13%
5
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Анкарагюджю
Хатайспор
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
63
Больше Меньше
61
27
52
18
43
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
34
Больше Меньше
27
25
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
133
Больше Меньше
106
511
79
313
511
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|14
|1
|1
|44 - 14
|43
|2.
|Заявка
|16
|14
|1
|1
|32 - 9
|43
|3.
|Заявка
|16
|8
|5
|3
|24 - 18
|29
|4.
|Заявка
|15
|8
|2
|5
|29 - 20
|26
|5.
|Заявка
|16
|8
|2
|6
|23 - 22
|26
|6.
|Заявка
|16
|7
|4
|5
|20 - 21
|25
|7.
|Заявка
|16
|6
|6
|4
|29 - 21
|24
|8.
|Заявка
|16
|6
|6
|4
|22 - 17
|24
|9.
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|27 - 31
|22
|10.
|Заявка
|16
|4
|7
|5
|24 - 22
|19
|11.
|Заявка
|16
|4
|7
|5
|21 - 21
|19
|12.
|Заявка
|16
|5
|3
|8
|18 - 21
|18
|13.
|Заявка
|16
|4
|6
|6
|19 - 27
|18
|14.
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|18 - 15
|17
|15.
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|15 - 24
|17
|16.
|Заявка
|16
|5
|1
|10
|17 - 27
|16
|17.
|Заявка
|16
|4
|3
|9
|18 - 26
|15
|18.
|Заявка
|16
|3
|6
|7
|16 - 22
|15
|19.
|Заявка
|16
|3
|4
|9
|17 - 38
|13
|20.
|Заявка
|15
|2
|2
|11
|12 - 29
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|8
|0
|0
|20 - 6
|24
|2.
|Заявка
|8
|7
|0
|1
|26 - 10
|21
|3.
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|19 - 6
|19
|4.
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|14 - 7
|18
|5.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|12 - 5
|17
|6.
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|12 - 8
|16
|7.
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|10 - 7
|16
|8.
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|11 - 6
|15
|9.
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|14 - 10
|13
|10.
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|17 - 18
|13
|11.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|15 - 12
|12
|12.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|11 - 5
|12
|13.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|11 - 11
|11
|14.
|Заявка
|9
|2
|5
|2
|9 - 9
|11
|15.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|9 - 12
|10
|16.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|10 - 12
|9
|17.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|8 - 9
|8
|18.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|9 - 15
|7
|19.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|6 - 17
|5
|20.
|Заявка
|7
|0
|5
|2
|7 - 10
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|7
|1
|0
|18 - 4
|22
|2.
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|12 - 3
|19
|3.
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|12 - 17
|13
|4.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|10 - 11
|11
|5.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|18 - 14
|11
|6.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|11 - 14
|10
|7.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|10 - 13
|9
|8.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|12 - 10
|8
|9.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|12 - 12
|8
|10.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|5 - 12
|8
|11.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|8 - 16
|8
|12.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|11 - 21
|8
|13.
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|8 - 13
|7
|14.
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|9 - 10
|7
|15.
|Заявка
|8
|2
|0
|6
|8 - 15
|6
|16.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|7 - 10
|5
|17.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|4 - 11
|5
|18.
|Заявка
|8
|0
|5
|3
|10 - 15
|5
|19.
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|7 - 15
|4
|20.
|Заявка
|7
|0
|1
|6
|3 - 14
|1
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
- — Зона вылета
|Фенербахче
|Джеко Эдин
|13 (2)
|Галатасарай
|Икарди Мауро
|12 (5)
|Кайсериспор
|Тиам Маме
|11 (2)
|Касымпаша
|Кара Айтач
|9 (2)
|Фенербахче
|Шиманьски Себастьян
|8 (4)
|Трабзонспор
|Менди Батиста
|1 6
|Газиантеп
|Соялп Фуркан
|1 5
|Фенербахче
|Юксек Исмаил
|2 3
|Аланьяспор
|Алмейда Ричард
|6
|Сивасспор
|Харисис Харилаос
|6