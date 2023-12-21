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  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 17. Стадион: .
Анкарагюджю
0:0
Конец матча
Хатайспор
0'
0:0
17' Не забитый пенальти
Баич Риад
45' Желтая карточка
Саглам Геркем
71' Желтая карточка
Ривас Ригоберто
90'+6

Ход матча

17'
Баич Риад
0:0
45'
 
Саглам Геркем
46'
 
Массанга Шандрель
Аксой Энгин Джан
58'
Ганоушек Матей
Улудаг Алпер
 
67'
Македа Федерико
Баич Риад
 
67'
Хадзийованнис Анастасиос
Бекироглу Эфкан
 
71'
 
Ривас Ригоберто
75'
 
Беяз Омер
Абурджания Георгий
84'
 
Фернандеш Желсон II
Дадашов Ренат
90'
 
Ходжич Армин
Деле-Баширу Фисайо

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 2
  • 4 Удары в створ 5
  • 6 Угловые 5
  • 0 Офсайды 0
  • 9 Нарушения правил 15
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 50 Владение мячом, % 50
Прогноз на матч от Liveresult
99
Гюнгёрду
Бахадир
4
Чанкая
Атакан
26
Радакович
Урош
18
Муякич
Нихад
3
Улудаг
Алпер
23
Гюнерен
Али
Каан
8
Педринью
V
80
Моруцан
Олимпиу
10
Бекироглу
Эфкан
29
Сепас
Реналдо
9
Баич
Риад
1
Кардешлер
Эрдже
22
Аличи
Керим
3
Килама
Ги-Марселен
19
Максимович
Никола
57
Аксой
Энгин
Джан
5
Саглам
Геркем
29
Абурджания
Георгий
99
Ривас
Ригоберто
17
Деле-Баширу
Фисайо
10
Страндберг
Карлос
9
Дадашов
Ренат
Анкарагюджю
4-2-3-1
Хатайспор
4-2-3-1

История личных встреч

Анкарагюджю
Хатайспор

7 матчей

85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

85.7%
28.6%
6 побед 2 ничьи 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

133.3%
0 побед 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

10 матчей

60%
20%
20%
6 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

30%
60%
10%
3 победы 6 ничьих 1 победа

Второй тайм

60%
20%
20%
6 побед 2 ничьи 2 победы

История матчей

С
0:3
С
0:3
С
4:1
С
4:1
С
2:0
ТМК
2:1
ВЛ
2:0
ВЛ
1:1
ВЛ
2:1
Л
0:0

Голы

Всего голов

10
9

Голов в среднем за матч

2
1.8

Среднее время на гол

45
50

Всего голов

7
2

Голов в среднем за матч

1.4
0.4

Среднее время на гол

64
225

Всего голов

17
11

Голов в среднем за матч

1.7
1.1

Тотал матчей

2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
6
Больше 60%
Меньше 40%
4
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
2
Больше 20%
Меньше 80%
8

Среднее время на гол

52
81

Бомбардиры внутри турнира

Анкарагюджю
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бекироглу Эфкан 4 0.25
Соу Али 3 0.19
Джигерджи Толга 3 (1) 0.19
Сепас Реналдо 3 0.19
Моруцан Олимпиу 2 0.13
Баич Риад 2 0.13
Родригес Гарри 1 0.06
Македа Федерико 1 0.06
Улудаг Алпер 1 0.06
Педринью V 1 0.06
Ганоушек Матей 0 0
Гюнерен Али Каан 0 0
Тюркмен Джем 0 0
Хатайспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Страндберг Карлос 5 (1) 0.31
Деле-Баширу Фисайо 4 0.25
Дадашов Ренат 4 (3) 0.25
Ламкель Зе Дидье 3 0.19
Ривас Ригоберто 2 0.13
Саглам Геркем 1 0.06
Гулам Фаузи 1 0.06
Аличи Керим 1 0.06
Абид Рейан 1 0.06
Килама Ги-Марселен 1 0.06
Йылдырым Бертуг 1 0.06
Фернандеш Желсон II 0 0
Абурджания Георгий 0 0

Карточки

Анкарагюджю
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Радакович Урош 4 0
Соу Али 2 1
Джигерджи Толга 2 0
Педринью V 2 0
Муякич Нихад 2 0
Моруцан Олимпиу 2 0
Четин Мерт 2 0
Сепас Реналдо 2 0
Улудаг Алпер 1 0
Кициу Стелиос 1 0
Родригес Гарри 1 0
Гюнгёрду Бахадир 1 0
Билазер Хайрулла 1 0
Гюнерен Али Каан 1 0
Джоканович Андрей 1 0
Хатайспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фернандеш Желсон II 3 1
Дадашов Ренат 4 0
Деле-Баширу Фисайо 4 0
Кардешлер Эрдже 3 0
Саглам Геркем 3 0
Ламкель Зе Дидье 3 0
Ривас Ригоберто 3 0
Бекароглу Бурак 3 0
Массанга Шандрель 3 0
Гулам Фаузи 2 0
Абурджания Георгий 2 0
Страндберг Карлос 2 0
Аличи Керим 2 0
Ходжич Армин II 2 0
Килама Ги-Марселен 2 0
Беяз Омер 2 0
Матур Огужан 2 0
Демирель Волкан 0 1
Абид Рейан 1 0
Бекай Висар 1 0
Демир Дженгиз 1 0
Йылдырым Бертуг 1 0
Аксой Энгин Джан 1 0

Результаты матчей

Анкарагюджю
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
22% (2)
67% (6)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Хатайспор
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

4
4
Анкарагюджю
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Хатайспор
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
67% (6)
11% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

6
1

Упущенные победы

8
15
Анкарагюджю
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
25% (4)
63% (10)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
38% (6)
38% (6)
Хатайспор
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
31% (5)
50% (8)
19% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
56% (9)
31% (5)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

6
2

Упущенные победы

12
19

Голы по времени матча

Забито

9
9
4 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 2
10 Не забивали 12
2
22%
1
11%
1-15
1
11%
1
11%
16-30
1
11%
1
11%
31-45
2
22%
4
44%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
1
11%
2
22%
76-90

Пропущено

9
10
4 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
1
11%
3
30%
1-15
3
33%
1
10%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
2
22%
1
10%
61-75
2
22%
4
40%
76-90

Забито

13
17
5 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 13
3 Забивали первыми 4
9 Не забивали 10
1
8%
1
6%
1-15
2
15%
2
12%
16-30
2
15%
1
6%
31-45
3
23%
3
18%
46-60
3
23%
6
35%
61-75
2
15%
4
24%
76-90

Пропущено

11
10
6 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 6
2
18%
0
0%
1-15
3
27%
1
10%
16-30
1
9%
4
40%
31-45
1
9%
2
20%
46-60
3
27%
1
10%
61-75
1
9%
2
20%
76-90

Забито

22
26
9 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 19
8 Забивали первыми 6
3 Не забивали 6
3
14%
2
8%
1-15
3
14%
3
12%
16-30
3
14%
2
8%
31-45
5
23%
7
27%
46-60
5
23%
6
23%
61-75
3
14%
6
23%
76-90

Пропущено

20
20
10 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 11
3
15%
3
15%
1-15
6
30%
2
10%
16-30
1
5%
5
25%
31-45
2
10%
2
10%
46-60
5
25%
2
10%
61-75
3
15%
6
30%
76-90

Результаты последних матчей

Анкарагюджю
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Анкарагюджю - Ризеспор 1:1 Анкарагюджю - Искендерун 3:1 Анкарагюджю - Бешикташ 1:1 Газиантеп - Анкарагюджю 0:1
Анкарагюджю - Антальяспор 0:4 Истанбул Башакшехир - Анкарагюджю 3:3 Анкарагюджю - Аргуван Беледиеспор 2:0 Анкарагюджю - Самсунспор 2:0 Истанбулспор - Анкарагюджю 2:1 Анкарагюджю - Кайсериспор 3:0 Галатасарай - Анкарагюджю 2:1 Анкарагюджю - Коньяспор 1:1 Сивасспор - Анкарагюджю 1:3 Анкарагюджю - Фенербахче 0:1 Фатих Карагюмрюк - Анкарагюджю 1:1 Анкарагюджю - Адана Демирспор 1:1 Касымпаша - Анкарагюджю 3:2 Анкарагюджю - Коньяспор 1:3 Анкарагюджю - Карагумрук 1:0 Пендикспор - Анкарагюджю 2:3
Хатайспор
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Истанбул Башакшехир - Хатайспор 1:0 Хатайспор - Дюзджеспор 2:1 Хатайспор - Антальяспор 3:3 Истанбулспор - Хатайспор 2:1
Хатайспор - Галатасарай 2:1 Самсунспор - Хатайспор 2:1 Хатайспор - Сарыер 2:0 Хатайспор - Кайсериспор 1:2 Фенербахче - Хатайспор 4:2 Хатайспор - Коньяспор 3:1 Сивасспор - Хатайспор 0:0 Хатайспор - Трабзонспор 3:2 Фатих Карагюмрюк - Хатайспор 0:0 Хатайспор - Сакарьяспор 2:0 Хатайспор - Адана Демирспор 3:3 Аланьяспор - Хатайспор 0:0 Хатайспор - Касымпаша 0:0 Пендикспор - Хатайспор 1:5 Хатайспор - Антальяспор 2:1 Салернитана - Хатайспор 1:6

Результаты матчей

Анкарагюджю
Хатайспор

Точный счет

1:1
4 раза 44%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
0:4
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:3
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%

Точное количество голов

1
4 раза 44%
0
3 раза 33%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
3
4 раза 57%
0
1 раз 14%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%

Точный счет

2:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
0:0
4 раза 44%
2:1
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
1:5
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%

Точное количество голов

1
4 раза 57%
3
2 раза 29%
2
1 раз 14%
0
5 раз 56%
1
2 раза 22%
2
1 раз 11%
5
1 раз 11%

Точный счет

1:1
5 раз 31%
0:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
0:0
5 раз 31%
2:1
3 раза 19%
3:3
2 раза 13%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%

Точное количество голов

1
8 раз 50%
0
3 раза 19%
3
3 раза 19%
2
2 раза 13%
0
6 раз 38%
3
4 раза 25%
1
3 раза 19%
2
2 раза 13%
5
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Анкарагюджю
Хатайспор

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
0.5
Больше Меньше
6
1
2
7
1.5
5
2
1
8
2.5
4
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
4
1.5
Больше Меньше
2
7
2
5
2.5
1
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
3
0.5
Больше Меньше
10
6
5
11
1.5
7
9
3
13
2.5
5
11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фенербахче
 Заявка 16 14 1 1 44 - 14 43
2.
Галатасарай
 Заявка 16 14 1 1 32 - 9 43
3.
Кайсериспор
 Заявка 16 8 5 3 24 - 18 29
4.
Трабзонспор
 Заявка 15 8 2 5 29 - 20 26
5.
Бешикташ
 Заявка 16 8 2 6 23 - 22 26
6.
Ризеспор
 Заявка 16 7 4 5 20 - 21 25
7.
Адана Демирспор
 Заявка 16 6 6 4 29 - 21 24
8.
Антальяспор
 Заявка 16 6 6 4 22 - 17 24
9.
Касымпаша
 Заявка 16 6 4 6 27 - 31 22
10.
Хатайспор
 Заявка 16 4 7 5 24 - 22 19
11.
Анкарагюджю
 Заявка 16 4 7 5 21 - 21 19
12.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 16 5 3 8 18 - 21 18
13.
Сивасспор
 Заявка 16 4 6 6 19 - 27 18
14.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 16 4 5 7 18 - 15 17
15.
Аланьяспор
 Заявка 16 4 5 7 15 - 24 17
16.
Газиантеп
 Заявка 16 5 1 10 17 - 27 16
17.
Самсунспор
 Заявка 16 4 3 9 18 - 26 15
18.
Коньяспор
 Заявка 16 3 6 7 16 - 22 15
19.
Пендикспор
 Заявка 16 3 4 9 17 - 38 13
20.
Истанбулспор
 Заявка 15 2 2 11 12 - 29 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 8 8 0 0 20 - 6 24
2.
Фенербахче
 Заявка 8 7 0 1 26 - 10 21
3.
Адана Демирспор
 Заявка 8 6 1 1 19 - 6 19
4.
Кайсериспор
 Заявка 9 5 3 1 14 - 7 18
5.
Ризеспор
 Заявка 8 5 2 1 12 - 5 17
6.
Бешикташ
 Заявка 8 5 1 2 12 - 8 16
7.
Антальяспор
 Заявка 9 4 4 1 10 - 7 16
8.
Трабзонспор
 Заявка 7 5 0 2 11 - 6 15
9.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 8 4 1 3 14 - 10 13
10.
Касымпаша
 Заявка 8 4 1 3 17 - 18 13
11.
Хатайспор
 Заявка 7 3 3 1 15 - 12 12
12.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 8 3 3 2 11 - 5 12
13.
Самсунспор
 Заявка 8 3 2 3 11 - 11 11
14.
Анкарагюджю
 Заявка 9 2 5 2 9 - 9 11
15.
Газиантеп
 Заявка 8 3 1 4 9 - 12 10
16.
Аланьяспор
 Заявка 8 2 3 3 10 - 12 9
17.
Коньяспор
 Заявка 8 2 2 4 8 - 9 8
18.
Истанбулспор
 Заявка 8 2 1 5 9 - 15 7
19.
Пендикспор
 Заявка 7 1 2 4 6 - 17 5
20.
Сивасспор
 Заявка 7 0 5 2 7 - 10 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фенербахче
 Заявка 8 7 1 0 18 - 4 22
2.
Галатасарай
 Заявка 8 6 1 1 12 - 3 19
3.
Сивасспор
 Заявка 9 4 1 4 12 - 17 13
4.
Кайсериспор
 Заявка 7 3 2 2 10 - 11 11
5.
Трабзонспор
 Заявка 8 3 2 3 18 - 14 11
6.
Бешикташ
 Заявка 8 3 1 4 11 - 14 10
7.
Касымпаша
 Заявка 8 2 3 3 10 - 13 9
8.
Антальяспор
 Заявка 7 2 2 3 12 - 10 8
9.
Анкарагюджю
 Заявка 7 2 2 3 12 - 12 8
10.
Аланьяспор
 Заявка 8 2 2 4 5 - 12 8
11.
Ризеспор
 Заявка 8 2 2 4 8 - 16 8
12.
Пендикспор
 Заявка 9 2 2 5 11 - 21 8
13.
Коньяспор
 Заявка 8 1 4 3 8 - 13 7
14.
Хатайспор
 Заявка 9 1 4 4 9 - 10 7
15.
Газиантеп
 Заявка 8 2 0 6 8 - 15 6
16.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 8 1 2 5 7 - 10 5
17.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 8 1 2 5 4 - 11 5
18.
Адана Демирспор
 Заявка 8 0 5 3 10 - 15 5
19.
Самсунспор
 Заявка 8 1 1 6 7 - 15 4
20.
Истанбулспор
 Заявка 7 0 1 6 3 - 14 1
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Фенербахче Джеко Эдин 13 (2)
Галатасарай Икарди Мауро 12 (5)
Кайсериспор Тиам Маме 11 (2)
Касымпаша Кара Айтач 9 (2)
Фенербахче Шиманьски Себастьян 8 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Трабзонспор Менди Батиста 1 6
Газиантеп Соялп Фуркан 1 5
Фенербахче Юксек Исмаил 2 3
Аланьяспор Алмейда Ричард 6
Сивасспор Харисис Харилаос 6
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 46'
    Саглам Геркем получил желтую карточку от судьи
  • 17'
    ОН ПРОМАЗАЛ - Баич Риад пробил пенальти, но не смог забить!
  • 10'
    Г О О О О Л - Сепас Реналдо бьет в цель!
  • Судья начинает матч
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