Тур: 16.
2:1
Второй тайм: 90+'
0'
12' Желтая карточкаСтамулис Костас
13' Красная карточкаЭммануэль Ломотей
14' Желтая карточкаStylianos Kallenos
17' Желтая карточкаPetros Ioannou
0:1
21' ГолДе Ириондо Мануэль
1:1
45' ГолКастанас Костас
2:1
85' ГолMarijan Suto
Ход матча
12'
17'
21'
45'
1:1
85'
2:1
- Основной состав
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Ананг БенсонПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Перес ХосеНападающий
-
-
-
22 Antxon Jaso
-
-
-
-
Главный тренер: Michal Scasny
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
16 Бейкер ЛукасЗащитник
- Защитник
-
71 Дражич ДеянПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
70 Элиа МариосНападающий
-
-
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Marinos Satsias
История личных встреч
Отеллос
Этникос Ахна
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
7 матчей
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Второй тайм
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы
10 матчей
30%
30%
40%
3 победы 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
10%
50%
40%
1 победа 5 ничьих 4 победы
Второй тайм
20%
50%
30%
2 победы 5 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
3
7
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Всего голов
9
4
Голов в среднем за матч
1.29
1.33
Среднее время на гол
70
67
Всего голов
12
11
Голов в среднем за матч
1.2
1.1
Тотал матчей
2.5
8
Больше 80%
Меньше 20%
2
7
Больше 70%
Меньше 30%
3
5
Больше 50%
Меньше 50%
5
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
Среднее время на гол
75
81
Бомбардиры внутри турнира
Отеллос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Попеску Кэлин
|4
|0.25
|Eduardo Nardini
|2
|0.13
|Кастанас Костас
|1
|0.06
|Христодулу Георгиос
|1
|0.06
|Янсен Квинт
|1
|0.06
|Н'Диайе Мамаду
|1
|0.06
|Ibrahim Sangare II
|1
|0.06
|Lukas Brambilla
|1
|0.06
|Перес Хосе
|1
|0.06
|Habib Oueslati
|1
|0.06
Этникос Ахна
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Элиа Мариос
|8 (3)
|0.5
|Пехливанис Мариос
|3
|0.19
|Enzo Cabrera2
|3
|0.19
|Де Ириондо Мануэль
|2
|0.13
|Липски Патрик
|2
|0.13
|Дражич Деян
|1
|0.06
|Эммануэль Ломотей
|1
|0.06
Карточки
Отеллос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Eduardo Nardini
|6
|0
|Рамос Лукас
|5
|0
|Ананг Бенсон
|3
|1
|Habib Oueslati
|4
|0
|Н'Диайе Мамаду
|3
|0
|Ibrahim Sangare II
|3
|0
|Lukas Brambilla
|3
|0
|Antxon Jaso
|3
|0
|Marijan Suto
|2
|0
|Попеску Кэлин
|2
|0
|Кастанас Костас
|1
|0
|Христодулу Георгиос
|1
|0
|Таудуль Матеуш
|1
|0
|Кориню Жереми
|1
|0
|Стамулис Костас
|1
|0
Этникос Ахна
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Де Ириондо Мануэль
|7
|0
|Marios Peratikos
|5
|1
|Спировски Стефан
|5
|0
|Petros Ioannou
|5
|0
|Enzo Cabrera2
|5
|0
|Эммануэль Ломотей
|2
|1
|Giorgos Nicolas Angelopoulos
|2
|1
|Липски Патрик
|3
|0
|Элиа Мариос
|2
|0
|Ристевски Кирче
|2
|0
|Дражич Деян
|2
|0
|Elia Konstantinos
|2
|0
|Богатинов Мартин
|0
|1
|Гомеш Жозе
|1
|0
|Пехливанис Мариос
|1
|0
|Thomas Nikolaou
|1
|0
|Vladimir Bradonjic
|1
|0
|Stylianos Kallenos
|1
|0
|Sotiris Fiakas
|1
|0
Результаты матчей
Отеллос
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
29% (2)
71% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Этникос Ахна
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
4
3
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
3
9
Отеллос
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Этникос Ахна
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
10
8
Упущенные победы
4
9
Отеллос
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
20% (3)
40% (6)
40% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
33% (5)
47% (7)
Этникос Ахна
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
13% (2)
33% (5)
53% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
33% (5)
40% (6)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
5
5
Волевые победы
11
8
Упущенные победы
7
18
Голы по времени матча
Забито
5
9
2 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
12 Не забивали 10
0
0%
3
33%
1-15
1
20%
2
22%
16-30
1
20%
1
11%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
2
22%
76-90
Пропущено
13
24
7 В 1-м тайме 12
6 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 7
1
8%
1
4%
1-15
2
15%
8
33%
16-30
4
31%
3
13%
31-45
3
23%
2
8%
46-60
0
0%
6
25%
61-75
3
23%
4
17%
76-90
Забито
8
10
3 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 5
9 Не забивали 9
0
0%
3
30%
1-15
1
13%
1
10%
16-30
2
25%
2
20%
31-45
1
13%
2
20%
46-60
3
38%
0
0%
61-75
1
13%
2
20%
76-90
Пропущено
12
11
6 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
3
25%
2
18%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
2
17%
2
18%
31-45
2
17%
0
0%
46-60
2
17%
2
18%
61-75
2
17%
5
45%
76-90
Забито
13
19
5 В 1-м тайме 12
8 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 7
6 Не забивали 4
0
0%
6
32%
1-15
2
15%
3
16%
16-30
3
23%
3
16%
31-45
1
8%
3
16%
46-60
4
31%
0
0%
61-75
3
23%
4
21%
76-90
Пропущено
25
35
13 В 1-м тайме 16
12 Во 2-м тайме 19
11 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 12
4
16%
3
9%
1-15
3
12%
8
23%
16-30
6
24%
5
14%
31-45
5
20%
2
6%
46-60
2
8%
8
23%
61-75
5
20%
9
26%
76-90
Результаты последних матчей
Отеллос
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Анортосис - Отеллос 2:1 Отеллос - Дигенис Акритас 4:1 Отеллос - Аполлон 0:3 Отеллос - Омония Никосия 1:2
Пафос - Отеллос 3:0 Отеллос - Закакиу 2:1 Докса Катокопия - Отеллос 0:2 Отеллос - Арис Лимасол 0:1 АЕЛ Лимасол - Отеллос 2:1 Омония Никосия - Отеллос 1:2 Отеллос - АПОЭЛ 0:1 Кармиотисса - Отеллос 0:0 Отеллос - Неа Саламина 2:3 АЕК Ларнака - Отеллос 3:2 Этникос Ахна - Отеллос 1:1 Отеллос - Анортосис 0:2 Аполлон - Отеллос 1:1 Неа Саламина - Отеллос 2:0 Отеллос - АЕЛ Лимасол 1:1 Отеллос - Омония 29-го Мая 4:1
Этникос Ахна
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Этникос Ахна - АЕК Ларнака 0:3 Этникос Ахна - Анортосис 0:1 Омония Арадиппу - Этникос Ахна 0:2 Этникос Ахна - Аполлон 2:2
Омония Никосия - Этникос Ахна 4:1 Этникос Ахна - Пафос 1:4 Закакиу - Этникос Ахна 1:1 Этникос Ахна - Докса Катокопия 2:0 Неа Саламина - Этникос Ахна 4:0 Арис Лимасол - Этникос Ахна 2:0 Этникос Ахна - АЕЛ Лимасол 1:0 АПОЭЛ - Этникос Ахна 5:1 Этникос Ахна - Кармиотисса 3:0 Этникос Ахна - Отеллос 1:1 АЕК Ларнака - Этникос Ахна 5:5 Анортосис - Этникос Ахна 3:1 Этникос Ахна - Неа Саламина 4:1 Арис Салоники - Этникос Ахна 3:1 Этникос Ахна - Пейе 2014 3:0 Ахиронас Онисилос - Этникос Ахна 0:4
Результаты матчей
Отеллос
Этникос Ахна
Точный счет
0:1
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
0:1
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
Точное количество голов
0
4 раза 57%
2
2 раза 29%
1
1 раз 14%
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%
Точный счет
1:1
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
5:1
1 раз 14%
5:5
1 раз 14%
Точное количество голов
1
4 раза 50%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
1
4 раза 57%
0
2 раза 29%
5
1 раз 14%
Точный счет
2:1
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
5:5
1 раз 7%
Точное количество голов
0
6 раз 40%
1
5 раз 33%
2
4 раза 27%
1
7 раз 47%
0
4 раза 27%
2
2 раза 13%
3
1 раз 7%
5
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Отеллос
Этникос Ахна
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
34
Больше Меньше
62
25
35
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
52
26
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
96
Больше Меньше
114
411
411
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|11
|2
|2
|28 - 8
|35
|2.
|15
|9
|5
|1
|31 - 15
|32
|3.
|15
|9
|4
|2
|25 - 12
|31
|4.
|15
|9
|2
|4
|29 - 10
|29
|5.
|15
|9
|2
|4
|27 - 16
|29
|6.
|15
|7
|5
|3
|26 - 17
|26
|7.
|15
|6
|4
|5
|21 - 14
|22
|8.
|15
|6
|4
|5
|22 - 20
|22
|9.
|15
|6
|1
|8
|18 - 25
|19
|10.
|1:2
|16
|3
|4
|9
|20 - 37
|13
|11.
|2:1
|16
|3
|3
|10
|15 - 26
|12
|12.
|15
|2
|5
|8
|21 - 39
|11
|13.
|15
|2
|4
|9
|16 - 31
|10
|14.
|15
|1
|1
|13
|7 - 36
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|6
|1
|0
|17 - 3
|19
|2.
|8
|5
|3
|0
|19 - 8
|18
|3.
|7
|5
|1
|1
|10 - 4
|16
|4.
|8
|5
|1
|2
|14 - 4
|16
|5.
|7
|4
|2
|1
|19 - 12
|14
|6.
|7
|4
|1
|2
|11 - 6
|13
|7.
|7
|4
|1
|2
|11 - 12
|13
|8.
|8
|3
|4
|1
|13 - 9
|13
|9.
|1:2
|8
|3
|2
|3
|10 - 11
|11
|10.
|8
|3
|1
|4
|8 - 8
|10
|11.
|7
|2
|3
|2
|12 - 11
|9
|12.
|2:1
|8
|2
|0
|6
|7 - 14
|6
|13.
|8
|1
|2
|5
|8 - 24
|5
|14.
|8
|1
|1
|6
|6 - 15
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|6
|0
|1
|12 - 3
|18
|2.
|8
|5
|1
|2
|11 - 5
|16
|3.
|7
|4
|2
|1
|12 - 7
|14
|4.
|7
|4
|1
|2
|15 - 6
|13
|5.
|8
|4
|1
|3
|17 - 12
|13
|6.
|7
|3
|3
|1
|13 - 6
|12
|7.
|8
|3
|3
|2
|7 - 5
|12
|8.
|8
|2
|3
|3
|11 - 14
|9
|9.
|7
|1
|3
|3
|13 - 15
|6
|10.
|8
|2
|0
|6
|7 - 13
|6
|11.
|2:1
|8
|1
|3
|4
|8 - 12
|6
|12.
|1:2
|8
|0
|2
|6
|10 - 26
|2
|13.
|8
|0
|1
|7
|4 - 20
|1
|14.
|7
|0
|0
|7
|1 - 21
|0
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|АЕК Ларнака
|Фран Соль
|11
|Пафос
|Жайро
|10
|Омония Никосия
|Семедо Вилли
|8
|Этникос Ахна
|Элиа Мариос
|8
|Омония Никосия
|Какулис Андроникос
|7
|Неа Саламина
|Бехарано Данни
|1 7
|Неа Саламина
|Тчаха Серж
|1 6
|АПОЭЛ
|Петрович Радосав
|7
|Этникос Ахна
|Де Ириондо Мануэль
|7
|Этникос Ахна
|Marios Peratikos
|1 5