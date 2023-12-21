  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Кипр
  4. Первый дивизион 2023-2024
Тур: 16.
Отеллос
2:1
Конец матча
Этникос Ахна
0'
12' Желтая карточка
Кастанас Костас
13' Красная карточка
Эммануэль Ломотей
14' Желтая карточка
Де Ириондо Мануэль
17' Желтая карточка
Petros Ioannou
0:1
21' Гол
Де Ириондо Мануэль
1:1
45' Гол
Кастанас Костас
2:1
85' Гол
Marijan Suto
90'+9
Отеллос
Этникос Ахна

История личных встреч

Отеллос
Этникос Ахна

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

7 матчей

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы

10 матчей

30%
30%
40%
3 победы 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

10%
50%
40%
1 победа 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

20%
50%
30%
2 победы 5 ничьих 3 победы

История матчей

ПД
1:1
ВД
2:1
ВД
1:0
ВД
2:3
ВД
1:1
К
0:0
ПД
1:2
ПД
3:1
ПД
1:2
ПД
0:0

Голы

Всего голов

3
7

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

9
4

Голов в среднем за матч

1.29
1.33

Среднее время на гол

70
67

Всего голов

12
11

Голов в среднем за матч

1.2
1.1

Тотал матчей

2.5
8
Больше 80%
Меньше 20%
2
7
Больше 70%
Меньше 30%
3
5
Больше 50%
Меньше 50%
5
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
1
Больше 10%
Меньше 90%
9

Среднее время на гол

75
81

Бомбардиры внутри турнира

Отеллос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Попеску Кэлин 4 0.25
Eduardo Nardini 2 0.13
Кастанас Костас 1 0.06
Христодулу Георгиос 1 0.06
Янсен Квинт 1 0.06
Н'Диайе Мамаду 1 0.06
Marijan Suto 1 0.06
Ibrahim Sangare II 1 0.06
Lukas Brambilla 1 0.06
Перес Хосе 1 0.06
Habib Oueslati 1 0.06
Этникос Ахна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Элиа Мариос 8 (3) 0.5
Пехливанис Мариос 3 0.19
Enzo Cabrera2 3 0.19
Де Ириондо Мануэль 2 0.13
Липски Патрик 2 0.13
Дражич Деян 1 0.06
Эммануэль Ломотей 1 0.06

Карточки

Отеллос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Eduardo Nardini 6 0
Рамос Лукас 5 0
Ананг Бенсон 3 1
Habib Oueslati 4 0
Н'Диайе Мамаду 3 0
Ibrahim Sangare II 3 0
Lukas Brambilla 3 0
Antxon Jaso 3 0
Кастанас Костас 2 0
Marijan Suto 2 0
Попеску Кэлин 2 0
Христодулу Георгиос 1 0
Таудуль Матеуш 1 0
Кориню Жереми 1 0
Этникос Ахна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Де Ириондо Мануэль 8 0
Marios Peratikos 5 1
Спировски Стефан 5 0
Petros Ioannou 5 0
Enzo Cabrera2 5 0
Эммануэль Ломотей 2 1
Giorgos Nicolas Angelopoulos 2 1
Липски Патрик 3 0
Элиа Мариос 2 0
Ристевски Кирче 2 0
Дражич Деян 2 0
Elia Konstantinos 2 0
Богатинов Мартин 0 1
Гомеш Жозе 1 0
Пехливанис Мариос 1 0
Thomas Nikolaou 1 0
Vladimir Bradonjic 1 0
Sotiris Fiakas 1 0

Результаты матчей

Отеллос
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
38% (3)
63% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Этникос Ахна
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

4
3

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

3
10
Отеллос
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Этникос Ахна
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (4)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
38% (3)
63% (5)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

10
8

Упущенные победы

4
9
Отеллос
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
19% (3)
44% (7)
38% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
31% (5)
44% (7)
Этникос Ахна
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
13% (2)
38% (6)
50% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
31% (5)
44% (7)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

5
5

Волевые победы

12
8

Упущенные победы

7
19

Голы по времени матча

Забито

7
10
3 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 3
12 Не забивали 10
0
0%
3
30%
1-15
1
14%
3
30%
16-30
2
29%
1
10%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
3
43%
2
20%
76-90

Пропущено

14
26
8 В 1-м тайме 13
6 Во 2-м тайме 13
7 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 8
1
7%
1
4%
1-15
3
21%
8
31%
16-30
4
29%
4
15%
31-45
3
21%
2
8%
46-60
0
0%
6
23%
61-75
3
21%
5
19%
76-90

Забито

8
10
3 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 5
10 Не забивали 10
0
0%
3
30%
1-15
1
13%
1
10%
16-30
2
25%
2
20%
31-45
1
13%
2
20%
46-60
3
38%
0
0%
61-75
1
13%
2
20%
76-90

Пропущено

12
11
6 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
3
25%
2
18%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
2
17%
2
18%
31-45
2
17%
0
0%
46-60
2
17%
2
18%
61-75
2
17%
5
45%
76-90

Забито

15
20
6 В 1-м тайме 13
9 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 8
6 Не забивали 4
0
0%
6
30%
1-15
2
13%
4
20%
16-30
4
27%
3
15%
31-45
1
7%
3
15%
46-60
4
27%
0
0%
61-75
4
27%
4
20%
76-90

Пропущено

26
37
14 В 1-м тайме 17
12 Во 2-м тайме 20
12 Пропускали первыми 8
14 Не пропускали 13
4
15%
3
8%
1-15
4
15%
8
22%
16-30
6
23%
6
16%
31-45
5
19%
2
5%
46-60
2
8%
8
22%
61-75
5
19%
10
27%
76-90

Результаты последних матчей

Отеллос
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Анортосис - Отеллос 2:1 Отеллос - Дигенис Акритас 4:1 Отеллос - Аполлон 0:3 Отеллос - Омония Никосия 1:2
Пафос - Отеллос 3:0 Отеллос - Закакиу 2:1 Докса Катокопия - Отеллос 0:2 Отеллос - Арис Лимасол 0:1 АЕЛ Лимасол - Отеллос 2:1 Омония Никосия - Отеллос 1:2 Отеллос - АПОЭЛ 0:1 Кармиотисса - Отеллос 0:0 Отеллос - Неа Саламина 2:3 АЕК Ларнака - Отеллос 3:2 Этникос Ахна - Отеллос 1:1 Отеллос - Анортосис 0:2 Аполлон - Отеллос 1:1 Неа Саламина - Отеллос 2:0 Отеллос - АЕЛ Лимасол 1:1 Отеллос - Омония 29-го Мая 4:1
Этникос Ахна
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Этникос Ахна - АЕК Ларнака 0:3 Этникос Ахна - Анортосис 0:1 Омония Арадиппу - Этникос Ахна 0:2 Этникос Ахна - Аполлон 2:2
Омония Никосия - Этникос Ахна 4:1 Этникос Ахна - Пафос 1:4 Закакиу - Этникос Ахна 1:1 Этникос Ахна - Докса Катокопия 2:0 Неа Саламина - Этникос Ахна 4:0 Арис Лимасол - Этникос Ахна 2:0 Этникос Ахна - АЕЛ Лимасол 1:0 АПОЭЛ - Этникос Ахна 5:1 Этникос Ахна - Кармиотисса 3:0 Этникос Ахна - Отеллос 1:1 АЕК Ларнака - Этникос Ахна 5:5 Анортосис - Этникос Ахна 3:1 Этникос Ахна - Неа Саламина 4:1 Арис Салоники - Этникос Ахна 3:1 Этникос Ахна - Пейе 2014 3:0 Ахиронас Онисилос - Этникос Ахна 0:4

Результаты матчей

Отеллос
Этникос Ахна

Точный счет

0:1
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%

Точное количество голов

0
4 раза 50%
2
3 раза 38%
1
1 раз 13%
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%

Точный счет

1:1
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
5:1
1 раз 13%
5:5
1 раз 13%

Точное количество голов

1
4 раза 50%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
1
5 раз 63%
0
2 раза 25%
5
1 раз 13%

Точный счет

2:1
4 раза 25%
0:1
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
5:5
1 раз 6%

Точное количество голов

0
6 раз 38%
1
5 раз 31%
2
5 раз 31%
1
8 раз 50%
0
4 раза 25%
2
2 раза 13%
3
1 раз 6%
5
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Отеллос
Этникос Ахна

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
4
0.5
Больше Меньше
6
2
3
5
1.5
3
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
6
2
2
6
1.5
1
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
6
0.5
Больше Меньше
12
4
5
11
1.5
4
12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АПОЭЛ
 15 11 2 2 28 - 8 35
2.
Омония Никосия
 15 9 5 1 31 - 15 32
3.
Анортосис
 15 9 4 2 25 - 12 31
4.
Пафос
 15 9 2 4 29 - 10 29
5.
Арис Лимасол
 15 9 2 4 27 - 16 29
6.
АЕК Ларнака
 15 7 5 3 26 - 17 26
7.
Аполлон
 15 6 4 5 21 - 14 22
8.
Неа Саламина
 15 6 4 5 22 - 20 22
9.
АЕЛ Лимасол
 15 6 1 8 18 - 25 19
10.
Этникос Ахна
 16 3 4 9 20 - 37 13
11.
Отеллос
 16 3 3 10 15 - 26 12
12.
Закакиу
 15 2 5 8 21 - 39 11
13.
Кармиотисса
 15 2 4 9 16 - 31 10
14.
Докса Катокопия
 15 1 1 13 7 - 36 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АПОЭЛ
 7 6 1 0 17 - 3 19
2.
Омония Никосия
 8 5 3 0 19 - 8 18
3.
Арис Лимасол
 7 5 1 1 10 - 4 16
4.
Пафос
 8 5 1 2 14 - 4 16
5.
АЕК Ларнака
 7 4 2 1 19 - 12 14
6.
Неа Саламина
 7 4 1 2 11 - 6 13
7.
АЕЛ Лимасол
 7 4 1 2 11 - 12 13
8.
Анортосис
 8 3 4 1 13 - 9 13
9.
Этникос Ахна
 8 3 2 3 10 - 11 11
10.
Аполлон
 8 3 1 4 8 - 8 10
11.
Кармиотисса
 7 2 3 2 12 - 11 9
12.
Отеллос
 8 2 0 6 7 - 14 6
13.
Закакиу
 8 1 2 5 8 - 24 5
14.
Докса Катокопия
 8 1 1 6 6 - 15 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Анортосис
 7 6 0 1 12 - 3 18
2.
АПОЭЛ
 8 5 1 2 11 - 5 16
3.
Омония Никосия
 7 4 2 1 12 - 7 14
4.
Пафос
 7 4 1 2 15 - 6 13
5.
Арис Лимасол
 8 4 1 3 17 - 12 13
6.
Аполлон
 7 3 3 1 13 - 6 12
7.
АЕК Ларнака
 8 3 3 2 7 - 5 12
8.
Неа Саламина
 8 2 3 3 11 - 14 9
9.
Закакиу
 7 1 3 3 13 - 15 6
10.
АЕЛ Лимасол
 8 2 0 6 7 - 13 6
11.
Отеллос
 8 1 3 4 8 - 12 6
12.
Этникос Ахна
 8 0 2 6 10 - 26 2
13.
Кармиотисса
 8 0 1 7 4 - 20 1
14.
Докса Катокопия
 7 0 0 7 1 - 21 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
АЕК Ларнака Фран Соль 11
Пафос Жайро 10
Омония Никосия Семедо Вилли 8
Этникос Ахна Элиа Мариос 8
Омония Никосия Какулис Андроникос 7
Весь список

Топ нарушителей
Неа Саламина Бехарано Данни 1 7
Этникос Ахна Де Ириондо Мануэль 8
Неа Саламина Тчаха Серж 1 6
АПОЭЛ Петрович Радосав 7
Этникос Ахна Marios Peratikos 1 5
Весь список
  • 48'
    Элиа Мариос уходит с поля. Giorgos Nicolas Angelopoulos выходит вместо него
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Где смотреть матч Отеллос 2:1 Этникос Ахна онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



    Бонусы букмекеров
    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (11) Обзор Играть
    4 Бонус: $200 Отзывы (4) Обзор Играть
    5 Бонус: $150 Отзывы (1) Обзор Играть






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     