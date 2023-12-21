  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Турция
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 17. Стадион: .
Бешикташ
1:3
Второй тайм: 90+'
Аланьяспор
0'
7' Желтая карточка
Караджа Эфеджан
1:0
9' Гол
Колли Омар
20' Желтая карточка
Масуаку Артур
1:1
38' Гол
Оздемир Юсуф
45' Желтая карточка
Киличсой Семих
74' Желтая карточка
Колли Омар
1:2
87' Гол
Жанвье Николя
1:3
90' Гол
Феррейра Карлос Эдуардо
90' Желтая карточка
Жанвье Николя

Ход матча

7'
 
Караджа Эфеджан
9'
Колли Омар
1:0
20'
Масуаку Артур
 
38'
1:1
Оздемир Юсуф
45'
Киличсой Семих
 
47'
Тыкназ Демир
Окслейд-Чемберлен Алекс
 
63'
Ребич Анте
Мулека Джексон
 
66'
 
Феррейра Карлос Эдуардо
Оздемир Юсуф
71'
Рашица Милот
Киличсой Семих
 
71'
Бингол Тайфур
Хаджиахметович Амир
 
74'
Колли Омар
 
80'
 
Аксой Фатих
Караджа Эфеджан
80'
 
Жанвье Николя
Фер Лерой
85'
 
Кордова Серхио
Новаиш Жоау
87'
1:2
Жанвье Николя
(Айдын Огуз)
90'
1:3
Феррейра Карлос Эдуардо
(Айдын Огуз)
90'
 
Жанвье Николя

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 3
  • 3 Удары в створ 3
  • 9 Угловые 3
  • 0 Офсайды 1
  • 16 Нарушения правил 6
  • 3 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 60 Владение мячом, % 40
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Бешикташ
Ничья
Аланьяспор
55.00
Реклама, pari.ru
5.10
Реклама, betcity.ru
8.43
Реклама, olimp.bet
Все Коэффициенты
34
Гюнок
Мерт
4
Булут
Онур
12
Амарти
Даниэль
6
Колли
Омар
26
Масуаку
Артур
19
Хаджиахметович
Амир
40
Мулека
Джексон
8
Учан
Салих
15
Окслейд-Чемберлен
Алекс
90
Киличсой
Семих
9
Тосун
Дженк
1
Ташкиран
Махмут
27
Аугусто
Лойде
2
Лима
Нуно
5
Алити
Фидан
29
Балковец
Юре
8
Фер
Лерой
25
Алмейда
Ричард
11
Айдын
Огуз
10
Новаиш
Жоау
88
Оздемир
Юсуф
7
Караджа
Эфеджан
Бешикташ
4-1-4-1
Аланьяспор
4-2-3-1

История личных встреч

Бешикташ
Аланьяспор

10 матчей

100%
10 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

70%
20%
10%
7 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

90%
10%
9 побед 1 ничья 0 побед

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

14 матчей

71.4%
14.3%
14.3%
10 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

50%
28.6%
21.4%
7 побед 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

64.3%
21.4%
14.3%
9 побед 3 ничьи 2 победы

История матчей

С
3:0
С
3:3
С
4:1
С
2:0
С
3:0
С
2:1
С
1:2
С
2:0
С
2:1
С
0:0
С
1:0
С
1:2
С
1:4
С
4:1

Голы

Всего голов

19
12

Голов в среднем за матч

2.71
1.71

Среднее время на гол

33
52

Всего голов

10
3

Голов в среднем за матч

1.43
0.43

Среднее время на гол

63
210

Всего голов

29
15

Голов в среднем за матч

2.07
1.07

Тотал матчей

2.5
13
Больше 93%
Меньше 7%
1
12
Больше 86%
Меньше 14%
2
10
Больше 71%
Меньше 29%
4
4
Больше 29%
Меньше 71%
10
4
Больше 29%
Меньше 71%
10
1
Больше 7%
Меньше 93%
13

Среднее время на гол

43
84

Бомбардиры внутри турнира

Бешикташ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Абубакар Венсан 4 0.25
Окслейд-Чемберлен Алекс 4 (1) 0.25
Колли Омар 4 0.25
Тосун Дженк 3 0.19
Рашица Милот 2 0.13
Мулека Джексон 2 0.13
Учан Салих 1 0.06
Геззаль Рашид 1 (1) 0.06
Фернандеш Жедсон 1 0.06
Ребич Анте 0 0
Хаджиахметович Амир 0 0
Уйсал Неджип 0 0
Булут Онур 0 0
Розье Валентен 0 0
Аланьяспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Новаиш Жоау 5 (2) 0.31
Кордова Серхио 2 0.13
Феррейра Карлос Эдуардо 2 0.13
Оздемир Юсуф 1 0.06
Айдын Огуз 1 0.06
Аугусто Лойде 1 0.06
Аксой Фатих 1 0.06
Жанвье Николя 0 0

Карточки

Бешикташ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ребич Анте 5 0
Гюнок Мерт 3 1
Хаджиахметович Амир 3 1
Уйсал Неджип 3 0
Учан Салих 3 0
Бингол Тайфур 3 0
Масуаку Артур 3 0
Розье Валентен 3 0
Амарти Даниэль 2 0
Рашица Милот 2 0
Фернандеш Жедсон 2 0
Йилмаз Бурак 1 0
Булут Онур 1 0
Колли Омар 1 0
Мулека Джексон 1 0
Киличсой Семих 1 0
Аланьяспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Алмейда Ричард 6 0
Оздемир Юсуф 6 0
Байыр Фуркан 5 0
Аугусто Лойде 5 0
Караджа Эфеджан 3 0
Новаиш Жоау 3 0
Эрдоган Эмер 1 1
Ташкиран Махмут 2 0
Балковец Юре 2 0
Алити Фидан 2 0
Жанвье Николя 2 0
Айдын Огуз 0 1
Кордова Серхио 1 0
Феррейра Карлос Эдуардо 1 0
Силва Андерсон 1 0
Лима Нуно 1 0

Результаты матчей

Бешикташ
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
Аланьяспор
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

2
2
Бешикташ
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Аланьяспор
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
71% (5)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

12
6

Упущенные победы

5
9
Бешикташ
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
47% (7)
40% (6)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
20% (3)
40% (6)
Аланьяспор
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
13% (2)
47% (7)
40% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
33% (5)
33% (5)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

13
6

Упущенные победы

7
11

Голы по времени матча

Забито

11
3
5 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 3
8 Не забивали 12
2
18%
0
0%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
1
9%
0
0%
31-45
2
18%
1
33%
46-60
3
27%
0
0%
61-75
1
9%
2
67%
76-90

Пропущено

5
10
1 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
1
20%
2
20%
46-60
1
20%
3
30%
61-75
2
40%
2
20%
76-90

Забито

10
10
2 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 5
8 Не забивали 10
0
0%
0
0%
1-15
1
10%
4
40%
16-30
1
10%
2
20%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
3
30%
1
10%
61-75
5
50%
2
20%
76-90

Пропущено

15
12
8 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 6
1
7%
0
0%
1-15
5
33%
0
0%
16-30
2
13%
5
42%
31-45
4
27%
1
8%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
1
7%
6
50%
76-90

Забито

21
13
7 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 7
8 Забивали первыми 8
1 Не забивали 7
2
10%
0
0%
1-15
3
14%
4
31%
16-30
2
10%
2
15%
31-45
2
10%
2
15%
46-60
6
29%
1
8%
61-75
6
29%
4
31%
76-90

Пропущено

20
22
9 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 14
7 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 10
2
10%
0
0%
1-15
5
25%
1
5%
16-30
2
10%
7
32%
31-45
5
25%
3
14%
46-60
3
15%
3
14%
61-75
3
15%
8
36%
76-90

Результаты последних матчей

Бешикташ
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Лугано - Бешикташ 0:2 Бешикташ - Фенербахче 1:3 Анкарагюджю - Бешикташ 1:1 Бешикташ - Брюгге 0:5
Самсунспор - Бешикташ 1:2 Сакарьяспор - Бешикташ 1:2 Бешикташ - Истанбул Башакшехир 1:0 Бешикташ - Будё-Глимт 1:2 Антальяспор - Бешикташ 3:2 Бешикташ - Газиантеп 2:0 Будё-Глимт - Бешикташ 3:1 Галатасарай - Бешикташ 2:1 Бешикташ - Истанбулспор 2:0 Бешикташ - Лугано 2:3 Коньяспор - Бешикташ 0:2 Адана Демирспор - Бешикташ 4:2 Бешикташ - Кайсериспор 2:1 Брюгге - Бешикташ 1:1 Трабзонспор - Бешикташ 3:0 Бешикташ - Сивасспор 2:0
Аланьяспор
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Истанбулспор - Аланьяспор 0:1 Аланьяспор - Коджаелиспор 1:0 Аланьяспор - Коньяспор 2:2 Галатасарай - Аланьяспор 4:0
Аланьяспор - Газиантеп 0:3 Кайсериспор - Аланьяспор 1:0 Аланьяспор - Кютахьяспор 4:1 Аланьяспор - Сивасспор 1:2 Трабзонспор - Аланьяспор 1:0 Аланьяспор - Фатих Карагюмрюк 2:1 Адана Демирспор - Аланьяспор 4:0 Аланьяспор - Фенербахче 0:1 Аланьяспор - Касымпаша 3:3 Пендикспор - Аланьяспор 1:1 Аланьяспор - Хатайспор 0:0 Ризеспор - Аланьяспор 0:0 Аланьяспор - Истанбул Башакшехир 2:0 НАК Бреда - Аланьяспор 1:1 Волендам - Аланьяспор 1:1 Дордрехт - Аланьяспор 4:3

Результаты матчей

Бешикташ
Аланьяспор

Точный счет

2:0
3 раза 43%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%

Точное количество голов

2
4 раза 57%
1
3 раза 43%
0
3 раза 38%
2
3 раза 38%
1
1 раз 13%
3
1 раз 13%

Точный счет

0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
1:0
2 раза 29%
4:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%

Точное количество голов

2
4 раза 50%
1
3 раза 38%
0
1 раз 13%
0
5 раз 71%
1
2 раза 29%

Точный счет

2:0
3 раза 20%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
4:0
2 раза 13%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%

Точное количество голов

2
8 раз 53%
1
6 раз 40%
0
1 раз 7%
0
8 раз 53%
1
3 раза 20%
2
3 раза 20%
3
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Бешикташ
Аланьяспор

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
1.5
Больше Меньше
4
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
2
5
4
4
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
1
0.5
Больше Меньше
7
8
8
7
1.5
4
11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фенербахче
 Заявка 16 14 1 1 44 - 14 43
2.
Галатасарай
 Заявка 16 14 1 1 32 - 9 43
3.
Кайсериспор
 Заявка 16 8 5 3 24 - 18 29
4.
Трабзонспор
 Заявка 15 8 2 5 29 - 20 26
5.
Бешикташ
 1:3 Заявка 16 8 2 6 23 - 22 26
6.
Ризеспор
 Заявка 16 7 4 5 20 - 21 25
7.
Адана Демирспор
 Заявка 16 6 6 4 29 - 21 24
8.
Антальяспор
 Заявка 16 6 6 4 22 - 17 24
9.
Касымпаша
 Заявка 16 6 4 6 27 - 31 22
10.
Хатайспор
 0:0 Заявка 16 4 7 5 24 - 22 19
11.
Анкарагюджю
 0:0 Заявка 16 4 7 5 21 - 21 19
12.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 16 5 3 8 18 - 21 18
13.
Сивасспор
 Заявка 16 4 6 6 19 - 27 18
14.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 16 4 5 7 18 - 15 17
15.
Аланьяспор
 3:1 Заявка 16 4 5 7 15 - 24 17
16.
Газиантеп
 Заявка 16 5 1 10 17 - 27 16
17.
Самсунспор
 Заявка 16 4 3 9 18 - 26 15
18.
Коньяспор
 Заявка 16 3 6 7 16 - 22 15
19.
Пендикспор
 Заявка 16 3 4 9 17 - 38 13
20.
Истанбулспор
 Заявка 15 2 2 11 12 - 29 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 8 8 0 0 20 - 6 24
2.
Фенербахче
 Заявка 8 7 0 1 26 - 10 21
3.
Адана Демирспор
 Заявка 8 6 1 1 19 - 6 19
4.
Кайсериспор
 Заявка 9 5 3 1 14 - 7 18
5.
Ризеспор
 Заявка 8 5 2 1 12 - 5 17
6.
Бешикташ
 1:3 Заявка 8 5 1 2 12 - 8 16
7.
Антальяспор
 Заявка 9 4 4 1 10 - 7 16
8.
Трабзонспор
 Заявка 7 5 0 2 11 - 6 15
9.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 8 4 1 3 14 - 10 13
10.
Касымпаша
 Заявка 8 4 1 3 17 - 18 13
11.
Хатайспор
 0:0 Заявка 7 3 3 1 15 - 12 12
12.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 8 3 3 2 11 - 5 12
13.
Самсунспор
 Заявка 8 3 2 3 11 - 11 11
14.
Анкарагюджю
 0:0 Заявка 9 2 5 2 9 - 9 11
15.
Газиантеп
 Заявка 8 3 1 4 9 - 12 10
16.
Аланьяспор
 3:1 Заявка 8 2 3 3 10 - 12 9
17.
Коньяспор
 Заявка 8 2 2 4 8 - 9 8
18.
Истанбулспор
 Заявка 8 2 1 5 9 - 15 7
19.
Пендикспор
 Заявка 7 1 2 4 6 - 17 5
20.
Сивасспор
 Заявка 7 0 5 2 7 - 10 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фенербахче
 Заявка 8 7 1 0 18 - 4 22
2.
Галатасарай
 Заявка 8 6 1 1 12 - 3 19
3.
Сивасспор
 Заявка 9 4 1 4 12 - 17 13
4.
Кайсериспор
 Заявка 7 3 2 2 10 - 11 11
5.
Трабзонспор
 Заявка 8 3 2 3 18 - 14 11
6.
Бешикташ
 1:3 Заявка 8 3 1 4 11 - 14 10
7.
Касымпаша
 Заявка 8 2 3 3 10 - 13 9
8.
Антальяспор
 Заявка 7 2 2 3 12 - 10 8
9.
Анкарагюджю
 0:0 Заявка 7 2 2 3 12 - 12 8
10.
Аланьяспор
 3:1 Заявка 8 2 2 4 5 - 12 8
11.
Ризеспор
 Заявка 8 2 2 4 8 - 16 8
12.
Пендикспор
 Заявка 9 2 2 5 11 - 21 8
13.
Коньяспор
 Заявка 8 1 4 3 8 - 13 7
14.
Хатайспор
 0:0 Заявка 9 1 4 4 9 - 10 7
15.
Газиантеп
 Заявка 8 2 0 6 8 - 15 6
16.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 8 1 2 5 7 - 10 5
17.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 8 1 2 5 4 - 11 5
18.
Адана Демирспор
 Заявка 8 0 5 3 10 - 15 5
19.
Самсунспор
 Заявка 8 1 1 6 7 - 15 4
20.
Истанбулспор
 Заявка 7 0 1 6 3 - 14 1
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Фенербахче Джеко Эдин 13 (2)
Галатасарай Икарди Мауро 12 (5)
Кайсериспор Тиам Маме 11 (2)
Касымпаша Кара Айтач 9 (2)
Фенербахче Шиманьски Себастьян 8 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Трабзонспор Менди Батиста 1 6
Газиантеп Соялп Фуркан 1 5
Фенербахче Юксек Исмаил 2 3
Аланьяспор Алмейда Ричард 6
Сивасспор Харисис Харилаос 6
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Бешикташ
    Ничья
    Аланьяспор
    55.00
    Реклама, pari.ru
    5.10
    Реклама, betcity.ru
    8.43
    Реклама, olimp.bet
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Бешикташ 1:3 Аланьяспор онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



    Реклама, fon.bet
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Бешикташ
    Аланьяспор
    Бонусы букмекеров
    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (11) Обзор Играть
    4 Бонус: $200 Отзывы (4) Обзор Играть
    5 Бонус: $150 Отзывы (1) Обзор Играть






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     