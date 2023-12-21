Тур: 17. Стадион: Тупрас.
1:3
Второй тайм: 90+'
0'
7' Желтая карточкаКараджа Эфеджан
1:0
9' ГолКолли Омар
20' Желтая карточкаМасуаку Артур
1:1
38' ГолОздемир Юсуф
45' Желтая карточкаКиличсой Семих
74' Желтая карточкаКолли Омар
1:2
87' ГолЖанвье Николя
1:3
90' ГолФеррейра Карлос Эдуардо
90' Желтая карточкаЖанвье Николя
Ход матча
9'
1:0
20'
38'
1:1
45'
74'
87'
1:2
90'
90'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 3
-
3 Удары в створ 3
-
9 Угловые 3
-
0 Офсайды 1
-
16 Нарушения правил 6
-
3 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
60 Владение мячом, % 40
Прогноз на матч от Liveresult
-
1.51 Победа «Бешикташа»
-
34
Гюнок
Мерт
29
Балковец
Юре
11
Айдын
Огуз
10
Новаиш
Жоау
88
Оздемир
Юсуф
- Основной состав
-
34 Гюнок МертВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Тыкназ ДемирПолузащитник
-
11 Рашица МилотПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Джалимбай Риза
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Балковец ЮреЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Айдын ОгузПолузащитник
-
10 Новаиш ЖоауПолузащитник
-
88 Оздемир ЮсуфПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
35 Айгюн ЯвузВратарь
- Защитник
-
20 Аксой ФатихЗащитник
- Защитник
-
18 Систо ПионеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Алтинаш ЭренПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Текке Фатих
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Бешикташ
Аланьяспор
10 матчей
100%
10 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
70%
20%
10%
7 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
90%
10%
9 побед 1 ничья 0 побед
4 матча
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
14 матчей
71.4%
14.3%
14.3%
10 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
50%
28.6%
21.4%
7 побед 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
64.3%
21.4%
14.3%
9 побед 3 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
19
12
Голов в среднем за матч
2.71
1.71
Среднее время на гол
33
52
Всего голов
10
3
Голов в среднем за матч
1.43
0.43
Среднее время на гол
63
210
Всего голов
29
15
Голов в среднем за матч
2.07
1.07
Тотал матчей
2.5
13
Больше 93%
Меньше 7%
1
12
Больше 86%
Меньше 14%
2
10
Больше 71%
Меньше 29%
4
4
Больше 29%
Меньше 71%
10
4
Больше 29%
Меньше 71%
10
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
Среднее время на гол
43
84
Бомбардиры внутри турнира
Бешикташ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Абубакар Венсан
|4
|0.25
|Окслейд-Чемберлен Алекс
|4 (1)
|0.25
|Колли Омар
|4
|0.25
|Тосун Дженк
|3
|0.19
|Рашица Милот
|2
|0.13
|Мулека Джексон
|2
|0.13
|Учан Салих
|1
|0.06
|Геззаль Рашид
|1 (1)
|0.06
|Фернандеш Жедсон
|1
|0.06
|Ребич Анте
|0
|0
|Хаджиахметович Амир
|0
|0
|Уйсал Неджип
|0
|0
|Булут Онур
|0
|0
|Розье Валентен
|0
|0
Аланьяспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Новаиш Жоау
|5 (2)
|0.31
|Кордова Серхио
|2
|0.13
|Феррейра Карлос Эдуардо
|2
|0.13
|Оздемир Юсуф
|1
|0.06
|Айдын Огуз
|1
|0.06
|Аугусто Лойде
|1
|0.06
|Аксой Фатих
|1
|0.06
|Жанвье Николя
|0
|0
Карточки
Бешикташ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ребич Анте
|5
|0
|Гюнок Мерт
|3
|1
|Хаджиахметович Амир
|3
|1
|Уйсал Неджип
|3
|0
|Учан Салих
|3
|0
|Бингол Тайфур
|3
|0
|Масуаку Артур
|3
|0
|Розье Валентен
|3
|0
|Амарти Даниэль
|2
|0
|Рашица Милот
|2
|0
|Фернандеш Жедсон
|2
|0
|Йилмаз Бурак
|1
|0
|Булут Онур
|1
|0
|Колли Омар
|1
|0
|Мулека Джексон
|1
|0
|Киличсой Семих
|1
|0
Аланьяспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Алмейда Ричард
|6
|0
|Оздемир Юсуф
|6
|0
|Байыр Фуркан
|5
|0
|Аугусто Лойде
|5
|0
|Караджа Эфеджан
|3
|0
|Новаиш Жоау
|3
|0
|Эрдоган Эмер
|1
|1
|Ташкиран Махмут
|2
|0
|Балковец Юре
|2
|0
|Алити Фидан
|2
|0
|Жанвье Николя
|2
|0
|Айдын Огуз
|0
|1
|Кордова Серхио
|1
|0
|Феррейра Карлос Эдуардо
|1
|0
|Силва Андерсон
|1
|0
|Лима Нуно
|1
|0
Результаты матчей
Бешикташ
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
Аланьяспор
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
2
2
Бешикташ
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Аланьяспор
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
71% (5)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
12
6
Упущенные победы
5
9
Бешикташ
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
47% (7)
40% (6)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
20% (3)
40% (6)
Аланьяспор
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
13% (2)
47% (7)
40% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
33% (5)
33% (5)
Сухие победы
5
3
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
13
6
Упущенные победы
7
11
Голы по времени матча
Забито
11
3
5 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 3
8 Не забивали 12
2
18%
0
0%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
1
9%
0
0%
31-45
2
18%
1
33%
46-60
3
27%
0
0%
61-75
1
9%
2
67%
76-90
Пропущено
5
10
1 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
1
20%
2
20%
46-60
1
20%
3
30%
61-75
2
40%
2
20%
76-90
Забито
10
10
2 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 5
8 Не забивали 10
0
0%
0
0%
1-15
1
10%
4
40%
16-30
1
10%
2
20%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
3
30%
1
10%
61-75
5
50%
2
20%
76-90
Пропущено
15
12
8 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 6
1
7%
0
0%
1-15
5
33%
0
0%
16-30
2
13%
5
42%
31-45
4
27%
1
8%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
1
7%
6
50%
76-90
Забито
21
13
7 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 7
8 Забивали первыми 8
1 Не забивали 7
2
10%
0
0%
1-15
3
14%
4
31%
16-30
2
10%
2
15%
31-45
2
10%
2
15%
46-60
6
29%
1
8%
61-75
6
29%
4
31%
76-90
Пропущено
20
22
9 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 14
7 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 10
2
10%
0
0%
1-15
5
25%
1
5%
16-30
2
10%
7
32%
31-45
5
25%
3
14%
46-60
3
15%
3
14%
61-75
3
15%
8
36%
76-90
Результаты последних матчей
Бешикташ
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Лугано - Бешикташ 0:2 Бешикташ - Фенербахче 1:3 Анкарагюджю - Бешикташ 1:1 Бешикташ - Брюгге 0:5
Самсунспор - Бешикташ 1:2 Сакарьяспор - Бешикташ 1:2 Бешикташ - Истанбул Башакшехир 1:0 Бешикташ - Будё-Глимт 1:2 Антальяспор - Бешикташ 3:2 Бешикташ - Газиантеп 2:0 Будё-Глимт - Бешикташ 3:1 Галатасарай - Бешикташ 2:1 Бешикташ - Истанбулспор 2:0 Бешикташ - Лугано 2:3 Коньяспор - Бешикташ 0:2 Адана Демирспор - Бешикташ 4:2 Бешикташ - Кайсериспор 2:1 Брюгге - Бешикташ 1:1 Трабзонспор - Бешикташ 3:0 Бешикташ - Сивасспор 2:0
Аланьяспор
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Истанбулспор - Аланьяспор 0:1 Аланьяспор - Коджаелиспор 1:0 Аланьяспор - Коньяспор 2:2 Галатасарай - Аланьяспор 4:0
Аланьяспор - Газиантеп 0:3 Кайсериспор - Аланьяспор 1:0 Аланьяспор - Кютахьяспор 4:1 Аланьяспор - Сивасспор 1:2 Трабзонспор - Аланьяспор 1:0 Аланьяспор - Фатих Карагюмрюк 2:1 Адана Демирспор - Аланьяспор 4:0 Аланьяспор - Фенербахче 0:1 Аланьяспор - Касымпаша 3:3 Пендикспор - Аланьяспор 1:1 Аланьяспор - Хатайспор 0:0 Ризеспор - Аланьяспор 0:0 Аланьяспор - Истанбул Башакшехир 2:0 НАК Бреда - Аланьяспор 1:1 Волендам - Аланьяспор 1:1 Дордрехт - Аланьяспор 4:3
Результаты матчей
Бешикташ
Аланьяспор
Точный счет
2:0
3 раза 43%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
Точное количество голов
2
4 раза 57%
1
3 раза 43%
0
3 раза 38%
2
3 раза 38%
1
1 раз 13%
3
1 раз 13%
Точный счет
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
1:0
2 раза 29%
4:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
Точное количество голов
2
4 раза 50%
1
3 раза 38%
0
1 раз 13%
0
5 раз 71%
1
2 раза 29%
Точный счет
2:0
3 раза 20%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
4:0
2 раза 13%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
Точное количество голов
2
8 раз 53%
1
6 раз 40%
0
1 раз 7%
0
8 раз 53%
1
3 раза 20%
2
3 раза 20%
3
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Бешикташ
Аланьяспор
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
44
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
25
44
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
141
Больше Меньше
78
87
411
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|14
|1
|1
|44 - 14
|43
|2.
|Заявка
|16
|14
|1
|1
|32 - 9
|43
|3.
|Заявка
|16
|8
|5
|3
|24 - 18
|29
|4.
|Заявка
|15
|8
|2
|5
|29 - 20
|26
|5.
|1:3 Заявка
|16
|8
|2
|6
|23 - 22
|26
|6.
|Заявка
|16
|7
|4
|5
|20 - 21
|25
|7.
|Заявка
|16
|6
|6
|4
|29 - 21
|24
|8.
|Заявка
|16
|6
|6
|4
|22 - 17
|24
|9.
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|27 - 31
|22
|10.
|0:0 Заявка
|16
|4
|7
|5
|24 - 22
|19
|11.
|0:0 Заявка
|16
|4
|7
|5
|21 - 21
|19
|12.
|Заявка
|16
|5
|3
|8
|18 - 21
|18
|13.
|Заявка
|16
|4
|6
|6
|19 - 27
|18
|14.
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|18 - 15
|17
|15.
|3:1 Заявка
|16
|4
|5
|7
|15 - 24
|17
|16.
|Заявка
|16
|5
|1
|10
|17 - 27
|16
|17.
|Заявка
|16
|4
|3
|9
|18 - 26
|15
|18.
|Заявка
|16
|3
|6
|7
|16 - 22
|15
|19.
|Заявка
|16
|3
|4
|9
|17 - 38
|13
|20.
|Заявка
|15
|2
|2
|11
|12 - 29
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|8
|0
|0
|20 - 6
|24
|2.
|Заявка
|8
|7
|0
|1
|26 - 10
|21
|3.
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|19 - 6
|19
|4.
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|14 - 7
|18
|5.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|12 - 5
|17
|6.
|1:3 Заявка
|8
|5
|1
|2
|12 - 8
|16
|7.
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|10 - 7
|16
|8.
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|11 - 6
|15
|9.
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|14 - 10
|13
|10.
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|17 - 18
|13
|11.
|0:0 Заявка
|7
|3
|3
|1
|15 - 12
|12
|12.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|11 - 5
|12
|13.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|11 - 11
|11
|14.
|0:0 Заявка
|9
|2
|5
|2
|9 - 9
|11
|15.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|9 - 12
|10
|16.
|3:1 Заявка
|8
|2
|3
|3
|10 - 12
|9
|17.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|8 - 9
|8
|18.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|9 - 15
|7
|19.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|6 - 17
|5
|20.
|Заявка
|7
|0
|5
|2
|7 - 10
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|7
|1
|0
|18 - 4
|22
|2.
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|12 - 3
|19
|3.
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|12 - 17
|13
|4.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|10 - 11
|11
|5.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|18 - 14
|11
|6.
|1:3 Заявка
|8
|3
|1
|4
|11 - 14
|10
|7.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|10 - 13
|9
|8.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|12 - 10
|8
|9.
|0:0 Заявка
|7
|2
|2
|3
|12 - 12
|8
|10.
|3:1 Заявка
|8
|2
|2
|4
|5 - 12
|8
|11.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|8 - 16
|8
|12.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|11 - 21
|8
|13.
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|8 - 13
|7
|14.
|0:0 Заявка
|9
|1
|4
|4
|9 - 10
|7
|15.
|Заявка
|8
|2
|0
|6
|8 - 15
|6
|16.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|7 - 10
|5
|17.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|4 - 11
|5
|18.
|Заявка
|8
|0
|5
|3
|10 - 15
|5
|19.
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|7 - 15
|4
|20.
|Заявка
|7
|0
|1
|6
|3 - 14
|1
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
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- — Зона вылета
|Фенербахче
|Джеко Эдин
|13 (2)
|Галатасарай
|Икарди Мауро
|12 (5)
|Кайсериспор
|Тиам Маме
|11 (2)
|Касымпаша
|Кара Айтач
|9 (2)
|Фенербахче
|Шиманьски Себастьян
|8 (4)
|Трабзонспор
|Менди Батиста
|1 6
|Газиантеп
|Соялп Фуркан
|1 5
|Фенербахче
|Юксек Исмаил
|2 3
|Аланьяспор
|Алмейда Ричард
|6
|Сивасспор
|Харисис Харилаос
|6