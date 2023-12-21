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  3. Турция
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 17. Стадион: .
Бешикташ
1:3
Конец матча
Аланьяспор
0'
7' Желтая карточка
Караджа Эфеджан
1:0
9' Гол
Колли Омар
20' Желтая карточка
Масуаку Артур
1:1
38' Гол
Оздемир Юсуф
45' Желтая карточка
Киличсой Семих
74' Желтая карточка
Колли Омар
1:2
87' Гол
Жанвье Николя
1:3
90' Гол
Феррейра Карлос Эдуардо
90' Желтая карточка
Жанвье Николя
90'+7
34
Гюнок
Мерт
4
Булут
Онур
12
Амарти
Даниэль
6
Колли
Омар
26
Масуаку
Артур
19
Хаджиахметович
Амир
40
Мулека
Джексон
8
Учан
Салих
15
Окслейд-Чемберлен
Алекс
90
Киличсой
Семих
9
Тосун
Дженк
1
Ташкиран
Махмут
27
Аугусто
Лойде
2
Лима
Нуно
5
Алити
Фидан
29
Балковец
Юре
8
Фер
Лерой
25
Алмейда
Ричард
11
Айдын
Огуз
10
Новаиш
Жоау
88
Оздемир
Юсуф
7
Караджа
Эфеджан
Бешикташ
4-1-4-1
Аланьяспор
4-2-3-1

История личных встреч

Бешикташ
Аланьяспор

10 матчей

100%
10 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

70%
20%
10%
7 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

90%
10%
9 побед 1 ничья 0 побед

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

14 матчей

71.4%
14.3%
14.3%
10 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

50%
28.6%
21.4%
7 побед 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

64.3%
21.4%
14.3%
9 побед 3 ничьи 2 победы

История матчей

С
3:0
С
3:3
С
4:1
С
2:0
С
3:0
С
2:1
С
1:2
С
2:0
С
2:1
С
0:0
С
1:0
С
1:2
С
1:4
С
4:1

Голы

Всего голов

19
12

Голов в среднем за матч

2.71
1.71

Среднее время на гол

33
52

Всего голов

10
3

Голов в среднем за матч

1.43
0.43

Среднее время на гол

63
210

Всего голов

29
15

Голов в среднем за матч

2.07
1.07

Тотал матчей

2.5
13
Больше 93%
Меньше 7%
1
12
Больше 86%
Меньше 14%
2
10
Больше 71%
Меньше 29%
4
4
Больше 29%
Меньше 71%
10
4
Больше 29%
Меньше 71%
10
1
Больше 7%
Меньше 93%
13

Среднее время на гол

43
84

Бомбардиры внутри турнира

Бешикташ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Абубакар Венсан 4 0.25
Окслейд-Чемберлен Алекс 4 (1) 0.25
Колли Омар 4 0.25
Тосун Дженк 3 0.19
Рашица Милот 2 0.13
Мулека Джексон 2 0.13
Учан Салих 1 0.06
Геззаль Рашид 1 (1) 0.06
Фернандеш Жедсон 1 0.06
Ребич Анте 0 0
Хаджиахметович Амир 0 0
Уйсал Неджип 0 0
Булут Онур 0 0
Розье Валентен 0 0
Аланьяспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Новаиш Жоау 5 (2) 0.31
Феррейра Карлос Эдуардо 3 0.19
Кордова Серхио 2 0.13
Айдын Огуз 1 0.06
Оздемир Юсуф 1 0.06
Жанвье Николя 1 0.06
Аугусто Лойде 1 0.06
Аксой Фатих 1 0.06

Карточки

Бешикташ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ребич Анте 5 0
Гюнок Мерт 3 1
Хаджиахметович Амир 3 1
Уйсал Неджип 3 0
Учан Салих 3 0
Бингол Тайфур 3 0
Масуаку Артур 3 0
Розье Валентен 3 0
Амарти Даниэль 2 0
Рашица Милот 2 0
Фернандеш Жедсон 2 0
Йилмаз Бурак 1 0
Булут Онур 1 0
Колли Омар 1 0
Мулека Джексон 1 0
Киличсой Семих 1 0
Аланьяспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Алмейда Ричард 6 0
Оздемир Юсуф 6 0
Байыр Фуркан 5 0
Аугусто Лойде 5 0
Караджа Эфеджан 3 0
Новаиш Жоау 3 0
Жанвье Николя 3 0
Эрдоган Эмер 1 1
Ташкиран Махмут 2 0
Балковец Юре 2 0
Алити Фидан 2 0
Айдын Огуз 0 1
Кордова Серхио 1 0
Феррейра Карлос Эдуардо 1 0
Силва Андерсон 1 0
Лима Нуно 1 0

Результаты матчей

Бешикташ
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
63% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
13% (1)
38% (3)
Аланьяспор
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

3
2
Бешикташ
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Аланьяспор
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (6)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

12
6

Упущенные победы

5
9
Бешикташ
64.3%
35.7%
9 побед 5 поражений
Первый тайм
44% (7)
44% (7)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
19% (3)
44% (7)
Аланьяспор
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
13% (2)
50% (8)
38% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
31% (5)
31% (5)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

13
7

Упущенные победы

8
11

Голы по времени матча

Забито

12
6
6 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 3
8 Не забивали 12
3
25%
0
0%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
1
8%
1
17%
31-45
2
17%
1
17%
46-60
3
25%
0
0%
61-75
1
8%
4
67%
76-90

Пропущено

8
11
2 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
1
13%
1
9%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
1
13%
2
18%
31-45
1
13%
2
18%
46-60
1
13%
3
27%
61-75
4
50%
2
18%
76-90

Забито

10
10
2 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 5
9 Не забивали 11
0
0%
0
0%
1-15
1
10%
4
40%
16-30
1
10%
2
20%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
3
30%
1
10%
61-75
5
50%
2
20%
76-90

Пропущено

15
12
8 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 6
1
7%
0
0%
1-15
5
33%
0
0%
16-30
2
13%
5
42%
31-45
4
27%
1
8%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
1
7%
6
50%
76-90

Забито

22
16
8 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 9
9 Забивали первыми 8
1 Не забивали 7
3
14%
0
0%
1-15
3
14%
4
25%
16-30
2
9%
3
19%
31-45
2
9%
2
13%
46-60
6
27%
1
6%
61-75
6
27%
6
38%
76-90

Пропущено

23
23
10 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 14
7 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 11
2
9%
1
4%
1-15
5
22%
1
4%
16-30
3
13%
7
30%
31-45
5
22%
3
13%
46-60
3
13%
3
13%
61-75
5
22%
8
35%
76-90

Результаты последних матчей

Бешикташ
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Лугано - Бешикташ 0:2 Бешикташ - Фенербахче 1:3 Анкарагюджю - Бешикташ 1:1 Бешикташ - Брюгге 0:5
Самсунспор - Бешикташ 1:2 Сакарьяспор - Бешикташ 1:2 Бешикташ - Истанбул Башакшехир 1:0 Бешикташ - Будё-Глимт 1:2 Антальяспор - Бешикташ 3:2 Бешикташ - Газиантеп 2:0 Будё-Глимт - Бешикташ 3:1 Галатасарай - Бешикташ 2:1 Бешикташ - Истанбулспор 2:0 Бешикташ - Лугано 2:3 Коньяспор - Бешикташ 0:2 Адана Демирспор - Бешикташ 4:2 Бешикташ - Кайсериспор 2:1 Брюгге - Бешикташ 1:1 Трабзонспор - Бешикташ 3:0 Бешикташ - Сивасспор 2:0
Аланьяспор
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Истанбулспор - Аланьяспор 0:1 Аланьяспор - Коджаелиспор 1:0 Аланьяспор - Коньяспор 2:2 Галатасарай - Аланьяспор 4:0
Аланьяспор - Газиантеп 0:3 Кайсериспор - Аланьяспор 1:0 Аланьяспор - Кютахьяспор 4:1 Аланьяспор - Сивасспор 1:2 Трабзонспор - Аланьяспор 1:0 Аланьяспор - Фатих Карагюмрюк 2:1 Адана Демирспор - Аланьяспор 4:0 Аланьяспор - Фенербахче 0:1 Аланьяспор - Касымпаша 3:3 Пендикспор - Аланьяспор 1:1 Аланьяспор - Хатайспор 0:0 Ризеспор - Аланьяспор 0:0 Аланьяспор - Истанбул Башакшехир 2:0 НАК Бреда - Аланьяспор 1:1 Волендам - Аланьяспор 1:1 Дордрехт - Аланьяспор 4:3

Результаты матчей

Бешикташ
Аланьяспор

Точный счет

2:0
3 раза 38%
1:3
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%

Точное количество голов

1
4 раза 50%
2
4 раза 50%
0
3 раза 38%
2
3 раза 38%
1
1 раз 13%
3
1 раз 13%

Точный счет

0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
1:0
2 раза 25%
4:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%

Точное количество голов

2
4 раза 50%
1
3 раза 38%
0
1 раз 13%
0
5 раз 63%
1
2 раза 25%
3
1 раз 13%

Точный счет

2:0
3 раза 19%
1:1
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
4:0
2 раза 13%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%

Точное количество голов

2
8 раз 50%
1
7 раз 44%
0
1 раз 6%
0
8 раз 50%
1
3 раза 19%
2
3 раза 19%
3
2 раза 13%

Тоталы голов в матче

Бешикташ
Аланьяспор

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
4
1.5
Больше Меньше
4
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
3
5
4
4
1.5
1
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
1
0.5
Больше Меньше
8
8
8
8
1.5
5
11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фенербахче
 Заявка 16 14 1 1 44 - 14 43
2.
Галатасарай
 Заявка 16 14 1 1 32 - 9 43
3.
Кайсериспор
 Заявка 16 8 5 3 24 - 18 29
4.
Трабзонспор
 Заявка 15 8 2 5 29 - 20 26
5.
Бешикташ
 Заявка 16 8 2 6 23 - 22 26
6.
Ризеспор
 Заявка 16 7 4 5 20 - 21 25
7.
Адана Демирспор
 Заявка 16 6 6 4 29 - 21 24
8.
Антальяспор
 Заявка 16 6 6 4 22 - 17 24
9.
Касымпаша
 Заявка 16 6 4 6 27 - 31 22
10.
Хатайспор
 Заявка 16 4 7 5 24 - 22 19
11.
Анкарагюджю
 Заявка 16 4 7 5 21 - 21 19
12.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 16 5 3 8 18 - 21 18
13.
Сивасспор
 Заявка 16 4 6 6 19 - 27 18
14.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 16 4 5 7 18 - 15 17
15.
Аланьяспор
 Заявка 16 4 5 7 15 - 24 17
16.
Газиантеп
 Заявка 16 5 1 10 17 - 27 16
17.
Самсунспор
 Заявка 16 4 3 9 18 - 26 15
18.
Коньяспор
 Заявка 16 3 6 7 16 - 22 15
19.
Пендикспор
 Заявка 16 3 4 9 17 - 38 13
20.
Истанбулспор
 Заявка 15 2 2 11 12 - 29 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 8 8 0 0 20 - 6 24
2.
Фенербахче
 Заявка 8 7 0 1 26 - 10 21
3.
Адана Демирспор
 Заявка 8 6 1 1 19 - 6 19
4.
Кайсериспор
 Заявка 9 5 3 1 14 - 7 18
5.
Ризеспор
 Заявка 8 5 2 1 12 - 5 17
6.
Бешикташ
 Заявка 8 5 1 2 12 - 8 16
7.
Антальяспор
 Заявка 9 4 4 1 10 - 7 16
8.
Трабзонспор
 Заявка 7 5 0 2 11 - 6 15
9.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 8 4 1 3 14 - 10 13
10.
Касымпаша
 Заявка 8 4 1 3 17 - 18 13
11.
Хатайспор
 Заявка 7 3 3 1 15 - 12 12
12.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 8 3 3 2 11 - 5 12
13.
Самсунспор
 Заявка 8 3 2 3 11 - 11 11
14.
Анкарагюджю
 Заявка 9 2 5 2 9 - 9 11
15.
Газиантеп
 Заявка 8 3 1 4 9 - 12 10
16.
Аланьяспор
 Заявка 8 2 3 3 10 - 12 9
17.
Коньяспор
 Заявка 8 2 2 4 8 - 9 8
18.
Истанбулспор
 Заявка 8 2 1 5 9 - 15 7
19.
Пендикспор
 Заявка 7 1 2 4 6 - 17 5
20.
Сивасспор
 Заявка 7 0 5 2 7 - 10 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фенербахче
 Заявка 8 7 1 0 18 - 4 22
2.
Галатасарай
 Заявка 8 6 1 1 12 - 3 19
3.
Сивасспор
 Заявка 9 4 1 4 12 - 17 13
4.
Кайсериспор
 Заявка 7 3 2 2 10 - 11 11
5.
Трабзонспор
 Заявка 8 3 2 3 18 - 14 11
6.
Бешикташ
 Заявка 8 3 1 4 11 - 14 10
7.
Касымпаша
 Заявка 8 2 3 3 10 - 13 9
8.
Антальяспор
 Заявка 7 2 2 3 12 - 10 8
9.
Анкарагюджю
 Заявка 7 2 2 3 12 - 12 8
10.
Аланьяспор
 Заявка 8 2 2 4 5 - 12 8
11.
Ризеспор
 Заявка 8 2 2 4 8 - 16 8
12.
Пендикспор
 Заявка 9 2 2 5 11 - 21 8
13.
Коньяспор
 Заявка 8 1 4 3 8 - 13 7
14.
Хатайспор
 Заявка 9 1 4 4 9 - 10 7
15.
Газиантеп
 Заявка 8 2 0 6 8 - 15 6
16.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 8 1 2 5 7 - 10 5
17.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 8 1 2 5 4 - 11 5
18.
Адана Демирспор
 Заявка 8 0 5 3 10 - 15 5
19.
Самсунспор
 Заявка 8 1 1 6 7 - 15 4
20.
Истанбулспор
 Заявка 7 0 1 6 3 - 14 1
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Фенербахче Джеко Эдин 13 (2)
Галатасарай Икарди Мауро 12 (5)
Кайсериспор Тиам Маме 11 (2)
Касымпаша Кара Айтач 9 (2)
Фенербахче Шиманьски Себастьян 8 (4)
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Топ нарушителей
Трабзонспор Менди Батиста 1 6
Газиантеп Соялп Фуркан 1 5
Фенербахче Юксек Исмаил 2 3
Аланьяспор Алмейда Ричард 6
Сивасспор Харисис Харилаос 6
Весь список
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