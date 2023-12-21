Тур: 19. Стадион: Геламко.
Ход матча
4'
1:0
33
Руф
Дави
15
Лагэ
Брам
24
Кумс
Свен
11
Кейперс
Уго
20
Орбан
Гифт
- Основной состав
-
33 Руф ДавиВратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Лагэ БрамЗащитник
- Полузащитник
-
24 Кумс СвенПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Кейперс УгоНападающий
- Нападающий
-
20 Орбан ГифтНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Фадига НоаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ванхазебрук Хейн
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
15 Н'Дри КонанЗащитник
-
88 Мазиз ЮссефПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Гарсия Оскар
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Гент
АХ Лёвен
12 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
10 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
83.3%
33.3%
10 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
10 побед 2 ничьи 0 побед
5 матчей
80%
20%
0 побед 4 ничьи 1 победа
Первый тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы
17 матчей
58.8%
35.3%
5.9%
10 побед 6 ничьих 1 победа
Первый тайм
58.8%
35.3%
5.9%
10 побед 6 ничьих 1 победа
Второй тайм
58.8%
29.4%
11.8%
10 побед 5 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
20
16
Голов в среднем за матч
2.5
1.78
Среднее время на гол
36
50
Всего голов
5
6
Голов в среднем за матч
0.56
0.75
Среднее время на гол
162
120
Всего голов
25
22
Голов в среднем за матч
1.47
1.29
Тотал матчей
2.5
16
Больше 94%
Меньше 6%
1
6
Больше 35%
Меньше 65%
11
4
Больше 24%
Меньше 76%
13
4
Больше 24%
Меньше 76%
13
Среднее время на гол
61
69
Бомбардиры внутри турнира
Гент
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тиссудали Тарик
|6
|0.32
|Кейперс Уго
|5 (1)
|0.26
|Хон Хён-Сок
|3
|0.16
|Самуаз Матисс
|3
|0.16
|Орбан Гифт
|3
|0.16
|Де Сар Жюльен
|3 (3)
|0.16
|Кумс Свен
|1
|0.05
|Фофанан Малик
|1
|0.05
|Ватанабэ Цуёси
|1
|0.05
|Торунарига Джордан
|1
|0.05
|Кандусс Исмаэль
|1
|0.05
|Гандельман Омри
|0
|0
|Браун Арчи
|0
|0
АХ Лёвен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Торстейнссон Йон
|3
|0.16
|Мендиль Хамза
|3
|0.16
|Браут-Брюнес Джонатан
|3
|0.16
|Мазиз Юссеф
|2
|0.11
|Richie Sagrado
|2
|0.11
|Шрейверс Сьебе
|2 (2)
|0.11
|Nachon Nsingi
|1
|0.05
|Мисао Кенто
|1
|0.05
|Nathaniel Opoku
|1 (1)
|0.05
|Рикка Федерико
|1
|0.05
|Шломо Раз
|1
|0.05
|Ezechiel Banzuzi
|1
|0.05
|Joel Schingtienne
|1
|0.05
|Дом Джорен
|0
|0
|Мигель Флориан
|0
|0
|Влитинк Тибо
|0
|0
|Кийине Софиан
|0
|0
Карточки
Гент
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кумс Свен
|3
|0
|Де Сар Жюльен
|3
|0
|Торунарига Джордан
|3
|0
|Самуаз Матисс
|3
|0
|Фадига Ноа
|1
|1
|Гандельман Омри
|1
|1
|Юльсагер Эндрю
|2
|0
|Фортуна Нуриу
|2
|0
|Кандусс Исмаэль
|0
|1
|Орбан Гифт
|0
|1
|Тиссудали Тарик
|1
|0
|Кейперс Уго
|1
|0
|Кастро-Монтес Алессио
|1
|0
|Хон Хён-Сок
|1
|0
|Браун Арчи
|1
|0
|Фофанан Малик
|1
|0
АХ Лёвен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мендиль Хамза
|9
|1
|Шрейверс Сьебе
|6
|0
|Торстейнссон Йон
|4
|0
|Richie Sagrado
|2
|1
|Мигель Флориан
|3
|0
|Влитинк Тибо
|3
|0
|Дом Джорен
|2
|0
|Мисао Кенто
|2
|0
|Мертенс Матье
|2
|0
|Мазиз Юссеф
|2
|0
|Кийине Софиан
|2
|0
|Плетинкс Эвауд
|2
|0
|Ezechiel Banzuzi
|2
|0
|Joel Schingtienne
|2
|0
|Nachon Nsingi
|2
|0
|Браут-Брюнес Джонатан
|1
|0
|Шломо Раз
|1
|0
|Н'Дри Конан
|1
|0
|Nathaniel Opoku
|1
|0
Результаты матчей
Гент
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
АХ Лёвен
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
7
1
Упущенные победы
5
8
Гент
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
11% (1)
78% (7)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
АХ Лёвен
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
11% (1)
22% (2)
67% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
22% (2)
67% (6)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
4
9
Упущенные победы
10
9
Гент
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
28% (5)
56% (10)
17% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
44% (8)
28% (5)
АХ Лёвен
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
22% (4)
28% (5)
50% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
28% (5)
50% (9)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
11
10
Упущенные победы
15
17
Голы по времени матча
Забито
17
10
9 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 2
9 Не забивали 10
0
0%
3
30%
1-15
2
12%
1
10%
16-30
7
41%
3
30%
31-45
4
24%
0
0%
46-60
1
6%
0
0%
61-75
3
18%
3
30%
76-90
Пропущено
12
23
8 В 1-м тайме 11
4 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 9
4
33%
4
17%
1-15
1
8%
3
13%
16-30
3
25%
4
17%
31-45
1
8%
4
17%
46-60
2
17%
2
9%
61-75
1
8%
6
26%
76-90
Забито
10
12
5 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 5
13 Не забивали 11
1
10%
3
25%
1-15
2
20%
2
17%
16-30
2
20%
1
8%
31-45
2
20%
3
25%
46-60
1
10%
1
8%
61-75
2
20%
2
17%
76-90
Пропущено
11
11
6 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 7
1
9%
0
0%
1-15
3
27%
0
0%
16-30
2
18%
5
45%
31-45
3
27%
2
18%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
2
18%
2
18%
76-90
Забито
27
22
14 В 1-м тайме 13
13 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 7
4 Не забивали 3
1
4%
6
27%
1-15
4
15%
3
14%
16-30
9
33%
4
18%
31-45
6
22%
3
14%
46-60
2
7%
1
5%
61-75
5
19%
5
23%
76-90
Пропущено
23
34
14 В 1-м тайме 16
9 Во 2-м тайме 18
10 Пропускали первыми 11
16 Не пропускали 16
5
22%
4
12%
1-15
4
17%
3
9%
16-30
5
22%
9
26%
31-45
4
17%
6
18%
46-60
2
9%
4
12%
61-75
3
13%
8
24%
76-90
Результаты последних матчей
Гент
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Брюгге - Гент 2:0 Маккаби Тель-Авив - Гент 3:1 Гент - РВДМ 47 4:0 Сент-Трейден - Гент 0:1
Генк - Гент 2:2 Гент - Заря 4:1 Гент - Унион Сент-Жиллуаз 1:1 Гент - Андерлехт 1:1 Брейдаблик - Гент 2:3 Спортинг Шарлеруа - Гент 1:3 Патро Эйсден - Гент 1:3 Гент - Стандард 3:1 Гент - Брейдаблик 5:0 Серкль Брюгге - Гент 2:0 Гент - Генк 1:1 Гент - Маккаби Тель-Авив 2:0 РВДМ 47 - Гент 1:1 Антверпен - Гент 0:0 Гент - Эйпен 2:1 Заря - Гент 1:1
АХ Лёвен
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
АХ Лёвен - Серкль Брюгге 1:2 Сент-Трейден - АХ Лёвен 1:1 Кнокке - АХ Лёвен 1:1 Антверпен - АХ Лёвен 1:0
АХ Лёвен - Брюгге 0:1 Генк - АХ Лёвен 3:1 АХ Лёвен - Вестерло 0:2 АХ Лёвен - Эндрахт Элен-Гротенберге 5:0 Андерлехт - АХ Лёвен 5:1 АХ Лёвен - Сент-Трейден 4:0 Серкль Брюгге - АХ Лёвен 3:2 АХ Лёвен - Стандард 1:2 Мехелен - АХ Лёвен 1:2 АХ Лёвен - Гент 1:1 АХ Лёвен - Кортрейк 3:0 Эйпен - АХ Лёвен 3:1 АХ Лёвен - Антверпен 1:1 Унион Сент-Жиллуаз - АХ Лёвен 5:1 АХ Лёвен - РВДМ 47 1:2 Спортинг Шарлеруа - АХ Лёвен 1:1
Результаты матчей
Гент
АХ Лёвен
Точный счет
1:1
3 раза 33%
2:1
2 раза 22%
2:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
1:2
3 раза 33%
1:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
Точное количество голов
1
3 раза 33%
2
3 раза 33%
3
2 раза 22%
4
1 раз 11%
1
5 раз 56%
0
2 раза 22%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
Точный счет
1:1
2 раза 22%
1:3
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
1:1
2 раза 22%
3:1
2 раза 22%
5:1
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
Точное количество голов
0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
3
2 раза 22%
2
1 раз 11%
1
6 раз 67%
2
2 раза 22%
0
1 раз 11%
Точный счет
1:1
5 раз 28%
1:3
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
1:1
4 раза 22%
1:2
4 раза 22%
3:1
2 раза 11%
5:1
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
Точное количество голов
1
6 раз 33%
2
4 раза 22%
3
4 раза 22%
0
3 раза 17%
4
1 раз 6%
1
11 раз 61%
0
3 раза 17%
2
2 раза 11%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Гент
АХ Лёвен
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
63
Больше Меньше
27
36
27
18
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
63
Больше Меньше
81
36
27
27
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
153
Больше Меньше
153
99
414
513
216
117
117
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|18
|14
|2
|2
|41 - 18
|44
|2.
|18
|10
|6
|2
|35 - 20
|36
|3.
|1:0
|19
|9
|8
|2
|31 - 20
|35
|4.
|18
|8
|7
|3
|35 - 15
|31
|5.
|18
|8
|7
|3
|37 - 18
|31
|6.
|19
|10
|1
|8
|25 - 20
|31
|7.
|18
|8
|6
|4
|31 - 15
|30
|8.
|18
|5
|8
|5
|21 - 28
|23
|9.
|19
|6
|4
|9
|19 - 22
|22
|10.
|19
|5
|7
|7
|18 - 28
|22
|11.
|18
|5
|6
|7
|21 - 31
|21
|12.
|18
|4
|6
|8
|18 - 28
|18
|13.
|18
|4
|5
|9
|25 - 33
|17
|14.
|18
|4
|3
|11
|20 - 38
|15
|15.
|0:1
|19
|3
|4
|12
|22 - 35
|13
|16.
|19
|2
|4
|13
|12 - 42
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|8
|1
|1
|24 - 9
|25
|2.
|1:0
|10
|6
|4
|0
|20 - 10
|22
|3.
|9
|6
|3
|0
|22 - 4
|21
|4.
|8
|6
|2
|0
|18 - 8
|20
|5.
|9
|5
|4
|0
|20 - 7
|19
|6.
|10
|6
|0
|4
|15 - 12
|18
|7.
|9
|4
|3
|2
|14 - 14
|15
|8.
|9
|3
|5
|1
|20 - 11
|14
|9.
|10
|4
|2
|4
|10 - 7
|14
|10.
|9
|3
|4
|2
|8 - 7
|13
|11.
|9
|3
|4
|2
|11 - 11
|13
|12.
|9
|3
|3
|3
|8 - 11
|12
|13.
|0:1
|9
|2
|2
|5
|12 - 11
|8
|14.
|9
|2
|2
|5
|8 - 16
|8
|15.
|9
|2
|2
|5
|12 - 21
|8
|16.
|9
|2
|1
|6
|11 - 19
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|6
|1
|1
|17 - 9
|19
|2.
|9
|5
|2
|2
|17 - 7
|17
|3.
|10
|4
|4
|2
|17 - 12
|16
|4.
|9
|4
|1
|4
|10 - 8
|13
|5.
|1:0
|9
|3
|4
|2
|11 - 10
|13
|6.
|9
|3
|2
|4
|11 - 8
|11
|7.
|9
|2
|5
|2
|13 - 17
|11
|8.
|9
|2
|4
|3
|13 - 11
|10
|9.
|9
|2
|4
|3
|14 - 14
|10
|10.
|10
|2
|3
|5
|10 - 21
|9
|11.
|9
|2
|2
|5
|9 - 15
|8
|12.
|9
|2
|2
|5
|10 - 20
|8
|13.
|9
|2
|1
|6
|8 - 17
|7
|14.
|0:1
|10
|1
|2
|7
|10 - 24
|5
|15.
|9
|0
|3
|6
|4 - 14
|3
|16.
|10
|0
|2
|8
|4 - 26
|2
- — Выход в плей-офф за чемпионский титул
- — Выход в плей-офф Лиги Европы
- — Зона вылета
|Серкль Брюгге
|Денкей Кевин
|14
|Унион Сент-Жиллуаз
|Эль-Амин Амура Мохамед
|12
|Андерлехт
|Дрейер Андерс
|11 (2)
|Сент-Трейден
|Койта Абубакари
|11 (1)
|Андерлехт
|Дольберг Каспер
|10 (1)
|АХ Лёвен
|Мендиль Хамза
|1 9
|Стандард
|Nathan Ngoy
|1 6
|Генк
|Баа Кристофер
|2 4
|Серкль Брюгге
|Ван дер Брюгген Ханнес
|7
|Спортинг Шарлеруа
|Илаймахаритра Марко
|1 5