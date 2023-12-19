Стадион: Стадион принца Абдаллы Аль-Фейсала.
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Бомбардиры внутри турнира
Аль-Ахли Каир
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эль-Шахат Хуссейн
|1
|0.5
|Ашур Имам
|1
|0.5
|Маалул Али
|1 (1)
|0.5
Урава Ред
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Схалк Алекс
|1
|0.5
Карточки
Аль-Ахли Каир
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Модест Антони
|0
|1
Урава Ред
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Результаты матчей
Аль-Ахли Каир
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Урава Ред
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
0
0
Аль-Ахли Каир
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Урава Ред
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
0
0
Аль-Ахли Каир
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Урава Ред
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
2
Упущенные победы
0
0
Голы по времени матча
Забито
3
1
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Пропущено
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
2
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
1
2
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Аль-Ахли Каир
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Флуминенсе - Аль-Ахли Каир 2:0 Аль-Ахли Каир - Аль-Иттихад Джидда 3:1 Аль-Ахли Каир - Белуиздад 0:0 Янг Африканс - Аль-Ахли Каир 1:1
Аль-Ахли Каир - Смуха 0:0 Аль-Ахли Каир - Медеама 3:0 Эль-Гунах - Аль-Ахли Каир 1:1 Керамика Клеопатра - Аль-Ахли Каир 1:2 Аль-Мокавлон - Аль-Ахли Каир 1:2 Аль-Ахли Каир - Исмаили 3:1 Аль-Ахли Каир - ФК Сент-Джордж 4:0 ФК Сент-Джордж - Аль-Ахли Каир 0:3 Аль-Ахли Каир - Эль-Масри 4:0 Аль-Ахли Каир - ЮСМ Алжир 0:1 Эль-Масри - Аль-Ахли Каир 0:0 Пирамидс - Аль-Ахли Каир 3:0 Аль-Ахли Каир - Харас Эль-Ходуд 1:1 Аль-Мокавлон - Аль-Ахли Каир 1:4 Аль-Ахли Каир - Замалек 4:1 Аль-Иттихад Аль-Cакандари - Аль-Ахли Каир 0:2
Урава Ред
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Урава Ред - Манчестер Сити 0:3 Леон - Урава Ред 0:1 Ханой ТТ - Урава Ред 2:1 Хоккайдо Консадоле Саппоро - Урава Ред 0:2
Урава Ред - Ухань Три Таунс 2:1 Урава Ред - Ависпа Фукуока 2:3 Урава Ред - Виссел Кобе 1:2 Пхохан Стилерс - Урава Ред 2:1 Ависпа Фукуока - Урава Ред 2:1 Касима Антлерс - Урава Ред 0:0 Урава Ред - Пхохан Стилерс 0:2 Урава Ред - Касива Рейсол 2:0 Урава Ред - Йокогама Ф-Маринос 2:0 Йокогама Ф-Маринос - Урава Ред 1:0 Урава Ред - Ханой ТТ 6:0 Урава Ред - Йокогама 1:1 Гамба Осака - Урава Ред 1:3 Ухань Три Таунс - Урава Ред 2:2 Урава Ред - Киото Санга 0:0 Урава Ред - Гамба Осака 3:0
Результаты матчей
Аль-Ахли Каир
Урава Ред
Точный счет
3:1
1 раз 100%
0:3
1 раз 100%
Точное количество голов
3
1 раз 100%
0
1 раз 100%
Точный счет
2:0
1 раз 100%
0:1
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
1
1 раз 100%
Точный счет
2:0
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
0:3
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
3
1 раз 50%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
Тоталы голов в матче
Аль-Ахли Каир
Урава Ред
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
11
|Аль-Иттихад Джидда
|Бензема Карим
|2
|Манчестер Сити
|Ковачич Матео
|1
|Урава Ред
|Схалк Алекс
|1
|Манчестер Сити
|Силва Бернарду
|1
|Аль-Иттихад Джидда
|Канте Н'Голо
|1
|Аль-Ахли Каир
|Модест Антони
|1
|Леон
|Тесильо Вильям
|1
Прогнозы на матч Аль-Ахли Каир - Урава Ред
Исход игры
Аль-Ахли Каир
71.9% (23)
Ничья
6.3% (2)
Урава Ред
21.9% (7)
Тотал 2.5
Больше
58.06% (18)
Меньше
41.94% (13)
Обе команды забьют
Да
64.52% (20)
Нет
35.48% (11)
Популярный счёт
2:1 Аль-Ахли Каир
34.4% (11)
1:0 Аль-Ахли Каир
25% (8)
1:2 Урава Ред
12.5% (4)
1:1 Ничья
6.3% (2)
0:1 Урава Ред
6.3% (2)
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