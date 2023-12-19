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Стадион: .
Аль-Ахли Каир
 
Позже
Урава Ред
Прогнозы 32
Аль-Ахли Каир 71.9% (23)
X 6.3% (2)
Урава Ред 21.9% (7)
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"

Бомбардиры внутри турнира

Аль-Ахли Каир
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эль-Шахат Хуссейн 1 0.5
Ашур Имам 1 0.5
Маалул Али 1 (1) 0.5
Урава Ред
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Схалк Алекс 1 0.5

Карточки

Аль-Ахли Каир
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Модест Антони 0 1
Урава Ред
Игрок Желтая карточка Красная карточка

Результаты матчей

Аль-Ахли Каир
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Урава Ред
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
0
Аль-Ахли Каир
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Урава Ред
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

0
0
Аль-Ахли Каир
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Урава Ред
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

0
0

Голы по времени матча

Забито

3
1
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
2
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Аль-Ахли Каир
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Флуминенсе - Аль-Ахли Каир 2:0 Аль-Ахли Каир - Аль-Иттихад Джидда 3:1 Аль-Ахли Каир - Белуиздад 0:0 Янг Африканс - Аль-Ахли Каир 1:1
Аль-Ахли Каир - Смуха 0:0 Аль-Ахли Каир - Медеама 3:0 Эль-Гунах - Аль-Ахли Каир 1:1 Керамика Клеопатра - Аль-Ахли Каир 1:2 Аль-Мокавлон - Аль-Ахли Каир 1:2 Аль-Ахли Каир - Исмаили 3:1 Аль-Ахли Каир - ФК Сент-Джордж 4:0 ФК Сент-Джордж - Аль-Ахли Каир 0:3 Аль-Ахли Каир - Эль-Масри 4:0 Аль-Ахли Каир - ЮСМ Алжир 0:1 Эль-Масри - Аль-Ахли Каир 0:0 Пирамидс - Аль-Ахли Каир 3:0 Аль-Ахли Каир - Харас Эль-Ходуд 1:1 Аль-Мокавлон - Аль-Ахли Каир 1:4 Аль-Ахли Каир - Замалек 4:1 Аль-Иттихад Аль-Cакандари - Аль-Ахли Каир 0:2
Урава Ред
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Урава Ред - Манчестер Сити 0:3 Леон - Урава Ред 0:1 Ханой ТТ - Урава Ред 2:1 Хоккайдо Консадоле Саппоро - Урава Ред 0:2
Урава Ред - Ухань Три Таунс 2:1 Урава Ред - Ависпа Фукуока 2:3 Урава Ред - Виссел Кобе 1:2 Пхохан Стилерс - Урава Ред 2:1 Ависпа Фукуока - Урава Ред 2:1 Касима Антлерс - Урава Ред 0:0 Урава Ред - Пхохан Стилерс 0:2 Урава Ред - Касива Рейсол 2:0 Урава Ред - Йокогама Ф-Маринос 2:0 Йокогама Ф-Маринос - Урава Ред 1:0 Урава Ред - Ханой ТТ 6:0 Урава Ред - Йокогама 1:1 Гамба Осака - Урава Ред 1:3 Ухань Три Таунс - Урава Ред 2:2 Урава Ред - Киото Санга 0:0 Урава Ред - Гамба Осака 3:0

Результаты матчей

Аль-Ахли Каир
Урава Ред

Точный счет

3:1
1 раз 100%
0:3
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

2:0
1 раз 100%
0:1
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

2:0
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
0:3
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
3
1 раз 50%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Аль-Ахли Каир
Урава Ред

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1
1
1.5
1
1
2.5

Топ бомбардиров
Аль-Иттихад Джидда Бензема Карим 2
Манчестер Сити Ковачич Матео 1
Урава Ред Схалк Алекс 1
Манчестер Сити Силва Бернарду 1
Аль-Иттихад Джидда Канте Н'Голо 1
Весь список

Топ нарушителей
Аль-Ахли Каир Модест Антони 1
Леон Тесильо Вильям 1
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Аль-Ахли Каир - Урава Ред от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 22 декабря 2023, осталось 2 дня 9 часов 7 минут.



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  • 18 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
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    • Прогнозы 32
    Аль-Ахли Каир 71.9% (23)
    X 6.3% (2)
    Урава Ред 21.9% (7)
    Все прогнозы
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Аль-Ахли Каир - Урава Ред онлайн

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    Прогнозы на матч Аль-Ахли Каир - Урава Ред

    Исход игры
    Аль-Ахли Каир
    71.9% (23)
    Ничья
    6.3% (2)
    Урава Ред
    21.9% (7)
    Тотал 2.5
    Больше
    58.06% (18)
    Меньше
    41.94% (13)
    Обе команды забьют
    Да
    64.52% (20)
    Нет
    35.48% (11)
    Популярный счёт
    2:1 Аль-Ахли Каир
    34.4% (11)
    1:0 Аль-Ахли Каир
    25% (8)
    1:2 Урава Ред
    12.5% (4)
    1:1 Ничья
    6.3% (2)
    0:1 Урава Ред
    6.3% (2)
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