Стадион: Стадион принца Абдаллы Аль-Фейсала.
1:2
Перерыв
Ход матча
19'
0:1
25'
0:2
43'
1:2
Прогноз на матч от Liveresult
19
Ивао
Кэн
25
Ясуи
Кайто
11
Канте
Хосе
30
Хани
Мохамед
21
Маалул
Али
10
Тау
Перси
36
Кука
Ахмед
13
Аттия
Марван
22
Ашур
Имам
7
Кахраба
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Ивао КэнПолузащитник
- Полузащитник
-
25 Ясуи КайтоПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Канте ХосеНападающий
- Запасные игроки
-
16 Ниэкава АюмиВратарь
-
31 Ёсида СюнВратарь
- Защитник
- Защитник
-
66 Охата АюмуЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Сибато КаиПолузащитник
-
27 Паня ЭканитПолузащитник
-
17 Схалк АлексПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Мацей Скожа
- Основной состав
- Вратарь
-
30 Хани МохамедЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Маалул АлиЗащитник
-
10 Тау ПерсиПолузащитник
-
36 Кука АхмедПолузащитник
-
13 Аттия МарванПолузащитник
-
22 Ашур ИмамПолузащитник
- Полузащитник
-
7 КахрабаНападающий
- Запасные игроки
-
16 Алаа ХамзаВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
28 Фуад КаримЗащитник
- Полузащитник
-
15 Дьенг АлиуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Коллер Марсель
Бомбардиры внутри турнира
Урава Ред
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Схалк Алекс
|1
|0.33
|Канте Хосе
|1
|0.33
Аль-Ахли Каир
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эль-Ханафи Яссер
|1
|0.33
|Тау Перси
|1
|0.33
|Эль-Шахат Хуссейн
|1
|0.33
|Ашур Имам
|1
|0.33
|Маалул Али
|1 (1)
|0.33
Карточки
Урава Ред
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Аль-Ахли Каир
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Модест Антони
|0
|1
Результаты матчей
Урава Ред
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Аль-Ахли Каир
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
0
Урава Ред
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Аль-Ахли Каир
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
3
Урава Ред
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Аль-Ахли Каир
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
2
3
Голы по времени матча
Забито
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
3
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Забито
2
3
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
2
1
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Результаты последних матчей
Урава Ред
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Урава Ред - Манчестер Сити 0:3 Леон - Урава Ред 0:1 Ханой ТТ - Урава Ред 2:1 Хоккайдо Консадоле Саппоро - Урава Ред 0:2
Урава Ред - Ухань Три Таунс 2:1 Урава Ред - Ависпа Фукуока 2:3 Урава Ред - Виссел Кобе 1:2 Пхохан Стилерс - Урава Ред 2:1 Ависпа Фукуока - Урава Ред 2:1 Касима Антлерс - Урава Ред 0:0 Урава Ред - Пхохан Стилерс 0:2 Урава Ред - Касива Рейсол 2:0 Урава Ред - Йокогама Ф-Маринос 2:0 Йокогама Ф-Маринос - Урава Ред 1:0 Урава Ред - Ханой ТТ 6:0 Урава Ред - Йокогама 1:1 Гамба Осака - Урава Ред 1:3 Ухань Три Таунс - Урава Ред 2:2 Урава Ред - Киото Санга 0:0 Урава Ред - Гамба Осака 3:0
Аль-Ахли Каир
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Флуминенсе - Аль-Ахли Каир 2:0 Аль-Ахли Каир - Аль-Иттихад Джидда 3:1 Аль-Ахли Каир - Белуиздад 0:0 Янг Африканс - Аль-Ахли Каир 1:1
Аль-Ахли Каир - Смуха 0:0 Аль-Ахли Каир - Медеама 3:0 Эль-Гунах - Аль-Ахли Каир 1:1 Керамика Клеопатра - Аль-Ахли Каир 1:2 Аль-Мокавлон - Аль-Ахли Каир 1:2 Аль-Ахли Каир - Исмаили 3:1 Аль-Ахли Каир - ФК Сент-Джордж 4:0 ФК Сент-Джордж - Аль-Ахли Каир 0:3 Аль-Ахли Каир - Эль-Масри 4:0 Аль-Ахли Каир - ЮСМ Алжир 0:1 Эль-Масри - Аль-Ахли Каир 0:0 Пирамидс - Аль-Ахли Каир 3:0 Аль-Ахли Каир - Харас Эль-Ходуд 1:1 Аль-Мокавлон - Аль-Ахли Каир 1:4 Аль-Ахли Каир - Замалек 4:1 Аль-Иттихад Аль-Cакандари - Аль-Ахли Каир 0:2
Результаты матчей
Урава Ред
Аль-Ахли Каир
Точный счет
0:3
1 раз 100%
3:1
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
3
1 раз 100%
Точный счет
0:1
1 раз 100%
2:0
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
0
1 раз 100%
Точный счет
0:1
1 раз 50%
0:3
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Тоталы голов в матче
Урава Ред
Аль-Ахли Каир
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
|Аль-Иттихад Джидда
|Бензема Карим
|2
|Манчестер Сити
|Ковачич Матео
|1
|Урава Ред
|Схалк Алекс
|1
|Аль-Ахли Каир
|Эль-Ханафи Яссер
|1
|Манчестер Сити
|Силва Бернарду
|1
|Аль-Ахли Каир
|Модест Антони
|1
|Леон
|Тесильо Вильям
|1
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Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Урава Ред 1:2 Аль-Ахли Каир
Исход игры
Урава Ред
24.8% (30)
Ничья
10.7% (13)
Аль-Ахли Каир
64.5% (78)
Тотал 2.5
Больше
70.64% (77)
Меньше
29.36% (32)
Обе команды забьют
Да
79.82% (87)
Нет
20.18% (22)
Популярный счёт
1:2 Аль-Ахли Каир
38.8% (47)
2:1 Урава Ред
19% (23)
0:1 Аль-Ахли Каир
14% (17)
1:1 Ничья
8.3% (10)
1:3 Аль-Ахли Каир
3.3% (4)
1:0 Урава Ред
2.5% (3)
0:2 Аль-Ахли Каир
1.7% (2)
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