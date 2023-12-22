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Стадион: .
Урава Ред
1:2
Перерыв
Аль-Ахли Каир
0'
0:1
19' Гол
Эль-Ханафи Яссер
0:2
25' Гол
Тау Перси
1:2
43' Гол
Канте Хосе

Ход матча

19'
0:1
Эль-Ханафи Яссер
25'
0:2
Тау Перси
43'
Канте Хосе
1:2
Прогнозы 121
Урава Ред 24.8% (30)
X 10.7% (13)
Аль-Ахли Каир 64.5% (78)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Урава Ред
Ничья
Аль-Ахли Каир
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2.30
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Нисикава
Сусаку
2
Сакаи
Хироки
28
Шольц
Александр
5
Хейбротен
Мариус
15
Акимото
Такахиро
3
Ито
Ацуки
19
Ивао
Кэн
14
Сэкинэ
Такахиро
25
Ясуи
Кайто
8
Коидзуми
Ёшио
11
Канте
Хосе
1
Эль-Шенави
Мохамед
30
Хани
Мохамед
6
Эль-Ханафи
Яссер
24
Абдель
Монем
Мохамед
21
Маалул
Али
10
Тау
Перси
36
Кука
Ахмед
13
Аттия
Марван
22
Ашур
Имам
14
Эль-Шахат
Хуссейн
7
Кахраба
Урава Ред
Аль-Ахли Каир

Бомбардиры внутри турнира

Урава Ред
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Схалк Алекс 1 0.33
Канте Хосе 1 0.33
Аль-Ахли Каир
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эль-Ханафи Яссер 1 0.33
Тау Перси 1 0.33
Эль-Шахат Хуссейн 1 0.33
Ашур Имам 1 0.33
Маалул Али 1 (1) 0.33

Карточки

Урава Ред
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Аль-Ахли Каир
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Модест Антони 0 1

Результаты матчей

Урава Ред
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Аль-Ахли Каир
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
0
Урава Ред
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Аль-Ахли Каир
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
3
Урава Ред
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Аль-Ахли Каир
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
3

Голы по времени матча

Забито

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
3
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

2
3
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

2
1
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Результаты последних матчей

Урава Ред
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Урава Ред - Манчестер Сити 0:3 Леон - Урава Ред 0:1 Ханой ТТ - Урава Ред 2:1 Хоккайдо Консадоле Саппоро - Урава Ред 0:2
Урава Ред - Ухань Три Таунс 2:1 Урава Ред - Ависпа Фукуока 2:3 Урава Ред - Виссел Кобе 1:2 Пхохан Стилерс - Урава Ред 2:1 Ависпа Фукуока - Урава Ред 2:1 Касима Антлерс - Урава Ред 0:0 Урава Ред - Пхохан Стилерс 0:2 Урава Ред - Касива Рейсол 2:0 Урава Ред - Йокогама Ф-Маринос 2:0 Йокогама Ф-Маринос - Урава Ред 1:0 Урава Ред - Ханой ТТ 6:0 Урава Ред - Йокогама 1:1 Гамба Осака - Урава Ред 1:3 Ухань Три Таунс - Урава Ред 2:2 Урава Ред - Киото Санга 0:0 Урава Ред - Гамба Осака 3:0
Аль-Ахли Каир
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Флуминенсе - Аль-Ахли Каир 2:0 Аль-Ахли Каир - Аль-Иттихад Джидда 3:1 Аль-Ахли Каир - Белуиздад 0:0 Янг Африканс - Аль-Ахли Каир 1:1
Аль-Ахли Каир - Смуха 0:0 Аль-Ахли Каир - Медеама 3:0 Эль-Гунах - Аль-Ахли Каир 1:1 Керамика Клеопатра - Аль-Ахли Каир 1:2 Аль-Мокавлон - Аль-Ахли Каир 1:2 Аль-Ахли Каир - Исмаили 3:1 Аль-Ахли Каир - ФК Сент-Джордж 4:0 ФК Сент-Джордж - Аль-Ахли Каир 0:3 Аль-Ахли Каир - Эль-Масри 4:0 Аль-Ахли Каир - ЮСМ Алжир 0:1 Эль-Масри - Аль-Ахли Каир 0:0 Пирамидс - Аль-Ахли Каир 3:0 Аль-Ахли Каир - Харас Эль-Ходуд 1:1 Аль-Мокавлон - Аль-Ахли Каир 1:4 Аль-Ахли Каир - Замалек 4:1 Аль-Иттихад Аль-Cакандари - Аль-Ахли Каир 0:2

Результаты матчей

Урава Ред
Аль-Ахли Каир

Точный счет

0:3
1 раз 100%
3:1
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
3
1 раз 100%

Точный счет

0:1
1 раз 100%
2:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

0:1
1 раз 50%
0:3
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Урава Ред
Аль-Ахли Каир

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1

Топ бомбардиров
Аль-Иттихад Джидда Бензема Карим 2
Манчестер Сити Ковачич Матео 1
Урава Ред Схалк Алекс 1
Аль-Ахли Каир Эль-Ханафи Яссер 1
Манчестер Сити Силва Бернарду 1
Весь список

Топ нарушителей
Аль-Ахли Каир Модест Антони 1
Леон Тесильо Вильям 1
Весь список
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  • Первый тайм
  • 50'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 43'
    Г О О О О Л - Канте Хосе бьет в цель!
  • 25'
    Ahmed Kouka сделал результативную передачу.
  • 25'
    Г О О О О Л - Тау Перси бьет в цель!
  • 19'
    Г О О О О Л - Эль-Ханафи Яссер бьет в цель!
  • Судья начинает матч
  • 77 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
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Прогнозы 121
Урава Ред 24.8% (30)
X 10.7% (13)
Аль-Ахли Каир 64.5% (78)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Урава Ред
Ничья
Аль-Ахли Каир
2.95
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Где смотреть матч Урава Ред 1:2 Аль-Ахли Каир онлайн

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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Урава Ред 1:2 Аль-Ахли Каир

Исход игры
Урава Ред
24.8% (30)
Ничья
10.7% (13)
Аль-Ахли Каир
64.5% (78)
Тотал 2.5
Больше
70.64% (77)
Меньше
29.36% (32)
Обе команды забьют
Да
79.82% (87)
Нет
20.18% (22)
Популярный счёт
1:2 Аль-Ахли Каир
38.8% (47)
2:1 Урава Ред
19% (23)
0:1 Аль-Ахли Каир
14% (17)
1:1 Ничья
8.3% (10)
1:3 Аль-Ахли Каир
3.3% (4)
1:0 Урава Ред
2.5% (3)
0:2 Аль-Ахли Каир
1.7% (2)
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