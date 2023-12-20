Стадион: Стадион принца Абдаллы Аль-Фейсала.
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Бомбардиры внутри турнира
Урава Ред
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Схалк Алекс
|1
|0.5
Аль-Ахли Каир
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эль-Шахат Хуссейн
|1
|0.5
|Ашур Имам
|1
|0.5
|Маалул Али
|1 (1)
|0.5
Карточки
Урава Ред
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Аль-Ахли Каир
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Модест Антони
|0
|1
Результаты матчей
Урава Ред
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Аль-Ахли Каир
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
0
Урава Ред
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Аль-Ахли Каир
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
3
Урава Ред
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Аль-Ахли Каир
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
2
3
Голы по времени матча
Забито
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
3
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Забито
2
3
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
2
1
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Результаты последних матчей
Урава Ред
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Флуминенсе - Аль-Ахли Каир 2:0 Аль-Ахли Каир - Аль-Иттихад Джидда 3:1 Аль-Ахли Каир - Белуиздад 0:0 Янг Африканс - Аль-Ахли Каир 1:1
Аль-Ахли Каир - Смуха 0:0 Аль-Ахли Каир - Медеама 3:0 Эль-Гунах - Аль-Ахли Каир 1:1 Керамика Клеопатра - Аль-Ахли Каир 1:2 Аль-Мокавлон - Аль-Ахли Каир 1:2 Аль-Ахли Каир - Исмаили 3:1 Аль-Ахли Каир - ФК Сент-Джордж 4:0 ФК Сент-Джордж - Аль-Ахли Каир 0:3 Аль-Ахли Каир - Эль-Масри 4:0 Аль-Ахли Каир - ЮСМ Алжир 0:1 Эль-Масри - Аль-Ахли Каир 0:0 Пирамидс - Аль-Ахли Каир 3:0 Аль-Ахли Каир - Харас Эль-Ходуд 1:1 Аль-Мокавлон - Аль-Ахли Каир 1:4 Аль-Ахли Каир - Замалек 4:1 Аль-Иттихад Аль-Cакандари - Аль-Ахли Каир 0:2
Аль-Ахли Каир
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Урава Ред - Манчестер Сити 0:3 Леон - Урава Ред 0:1 Ханой ТТ - Урава Ред 2:1 Хоккайдо Консадоле Саппоро - Урава Ред 0:2
Урава Ред - Ухань Три Таунс 2:1 Урава Ред - Ависпа Фукуока 2:3 Урава Ред - Виссел Кобе 1:2 Пхохан Стилерс - Урава Ред 2:1 Ависпа Фукуока - Урава Ред 2:1 Касима Антлерс - Урава Ред 0:0 Урава Ред - Пхохан Стилерс 0:2 Урава Ред - Касива Рейсол 2:0 Урава Ред - Йокогама Ф-Маринос 2:0 Йокогама Ф-Маринос - Урава Ред 1:0 Урава Ред - Ханой ТТ 6:0 Урава Ред - Йокогама 1:1 Гамба Осака - Урава Ред 1:3 Ухань Три Таунс - Урава Ред 2:2 Урава Ред - Киото Санга 0:0 Урава Ред - Гамба Осака 3:0
Результаты матчей
Урава Ред
Аль-Ахли Каир
Точный счет
0:3
1 раз 100%
3:1
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
3
1 раз 100%
Точный счет
0:1
1 раз 100%
2:0
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
0
1 раз 100%
Точный счет
0:1
1 раз 50%
0:3
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Тоталы голов в матче
Урава Ред
Аль-Ахли Каир
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
|Аль-Иттихад Джидда
|Бензема Карим
|2
|Манчестер Сити
|Ковачич Матео
|1
|Урава Ред
|Схалк Алекс
|1
|Манчестер Сити
|Силва Бернарду
|1
|Аль-Иттихад Джидда
|Канте Н'Голо
|1
|Аль-Ахли Каир
|Модест Антони
|1
|Леон
|Тесильо Вильям
|1
Прогнозы на матч Урава Ред - Аль-Ахли Каир
Исход игры
Урава Ред
22.2% (8)
Ничья
5.6% (2)
Аль-Ахли Каир
72.2% (26)
Тотал 2.5
Больше
62.86% (22)
Меньше
37.14% (13)
Обе команды забьют
Да
68.57% (24)
Нет
31.43% (11)
Популярный счёт
1:2 Аль-Ахли Каир
38.9% (14)
0:1 Аль-Ахли Каир
22.2% (8)
2:1 Урава Ред
13.9% (5)
1:1 Ничья
5.6% (2)
1:0 Урава Ред
5.6% (2)
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