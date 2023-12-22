Тур: 1.
0:0
Второй тайм: 47'
Ход матча
40'
22
Кумар
Нишу
19
Hijazi
Maher
29
Сингх
Наорем
26
Эррера
Борха
11
Nanda
Kumar
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Кумар НишуЗащитник
- Защитник
-
19 Hijazi MaherЗащитник
- Защитник
-
29 Сингх НаоремПолузащитник
-
26 Эррера БорхаПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Nanda KumarПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Нападающий
-
62 Aman CK
-
-
-
82 P V Vishnu
-
-
-
-
Главный тренер: Carles Cuadrat
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Ahmed JahouhПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
21 Кришна РойНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Нападающий
-
-
36 Sahil Panwar
-
-
-
-
-
Главный тренер: Sergio Lobera
История личных встреч
Ист Бенгал
Дели Динамос
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
300%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
200%
0 побед 2 ничьи 0 побед
5 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Второй тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 3 победы
6 матчей
16.7%
83.3%
1 победа 0 ничьих 5 побед
Первый тайм
50%
50%
3 победы 0 ничьих 3 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
6
10
Голов в среднем за матч
2
3.33
Среднее время на гол
45
27
Всего голов
15
7
Голов в среднем за матч
5
2.33
Среднее время на гол
18
38
Всего голов
21
17
Голов в среднем за матч
3.5
2.83
Тотал матчей
3.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
Среднее время на гол
25
31
Бомбардиры внутри турнира
Ист Бенгал
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Cleiton Silva
|5 (1)
|0.5
|Nanda Kumar
|2
|0.2
|Сингх Наорем
|2
|0.2
|Эррера Борха
|1
|0.1
|Десай Мандар Рао
|0
|0
|P V Vishnu
|0
|0
Дели Динамос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кришна Рой
|4 (1)
|0.4
|Маурисио Диего
|3
|0.3
|Mourtada Sergine Fall
|3
|0.3
|Jerry Mawihmingthanga
|2
|0.2
|Ahmed Jahouh
|2 (1)
|0.2
|Amey Ranwade
|1
|0.1
|Isak Vanlalruatfela
|1
|0.1
|Lalmalsawma
|1
|0.1
|Годдард Си
|0
|0
|Дельгадо Карлос
|0
|0
|Khawlhring Lalthathanga
|0
|0
Карточки
Ист Бенгал
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пардо Хосе Антонио
|4
|0
|Souvik Chakraborty
|3
|0
|Сингх Наорем
|3
|0
|Cleiton Silva
|2
|0
|Эррера Борха
|2
|0
|Hijazi Maher
|2
|0
|Кхабра Харманджот
|1
|0
|Креспо Сауль
|1
|0
|Сиверио Хавьер
|1
|0
|Кумар Нишу
|1
|0
|Gursimrat Gill
|1
|0
|Mohammad Rakip
|1
|0
|Prabhsukhan Singh Gill
|1
|0
Дели Динамос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ahmed Jahouh
|4
|0
|Маурисио Диего
|2
|1
|Jerry Lalrinzuala
|3
|0
|Pranjal Bhumij
|3
|0
|Сингх Амриндер
|3
|0
|Дельгадо Карлос
|2
|0
|Khawlhring Lalthathanga
|2
|0
|Кришна Рой
|1
|0
|Jerry Mawihmingthanga
|1
|0
|Amey Ranwade
|1
|0
|Гахлот Нарендер
|1
|0
|Princeton Rebello
|1
|0
|Aniket Jadhav
|1
|0
|Lalmalsawma
|1
|0
Результаты матчей
Ист Бенгал
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Дели Динамос
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
2
5
Ист Бенгал
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Дели Динамос
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
0
11
Ист Бенгал
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
Дели Динамос
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
11% (1)
67% (6)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
2
16
Голы по времени матча
Забито
9
6
4 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 4
5 Не забивали 5
2
22%
2
33%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
1
11%
2
33%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
3
33%
1
17%
76-90
Пропущено
5
7
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 3
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
2
40%
2
29%
61-75
1
20%
3
43%
76-90
Забито
1
11
1 В 1-м тайме 7
0 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 4
8 Не забивали 4
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
0
0%
6
55%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
0
0%
2
18%
76-90
Пропущено
4
4
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
2
50%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
1
25%
76-90
Забито
10
17
5 В 1-м тайме 11
5 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 8
4 Не забивали 0
3
30%
2
12%
1-15
1
10%
1
6%
16-30
1
10%
8
47%
31-45
0
0%
2
12%
46-60
2
20%
1
6%
61-75
3
30%
3
18%
76-90
Пропущено
9
11
4 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 5
1
11%
1
9%
1-15
2
22%
1
9%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
0
0%
3
27%
46-60
3
33%
2
18%
61-75
2
22%
4
36%
76-90
Результаты последних матчей
Ист Бенгал
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Мумбаи Сити - Ист Бенгал 0:0 Ист Бенгал - Пенджаб 0:0 Ист Бенгал - Нортист Юнайтед 5:0 Ченнаин - Ист Бенгал 1:1
Ист Бенгал - Керала Бластерс 1:2 Ист Бенгал - Гоа 1:2 Ист Бенгал - НИРОКА 2:3 Бенгалуру - Ист Бенгал 2:1 Ист Бенгал - Хайдарабад 2:1 Ист Бенгал - Джамшедпур 0:0 Ист Бенгал - АТК 0:2 Мумбаи Сити - Ист Бенгал 0:1 Ченнаин - Ист Бенгал 2:0 Ист Бенгал - Нортист Юнайтед 3:3 Ист Бенгал - Керала Бластерс 1:0 Гоа - Ист Бенгал 4:2 Ист Бенгал - Хайдарабад 0:2 Ист Бенгал - Джамшедпур 1:2 Дели Динамос - Ист Бенгал 3:1 Ист Бенгал - Бенгалуру 2:1
Дели Динамос
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Дели Динамос - Хайдарабад 3:0 Дели Динамос - Башундхара Кингс 1:0 АТК - Дели Динамос 2:2 Джамшедпур - Дели Динамос 0:1
АТК - Дели Динамос 2:5 Мазия - Дели Динамос 2:3 Дели Динамос - Нортист Юнайтед 1:0 Дели Динамос - Бенгалуру 3:2 Керала Бластерс - Дели Динамос 2:1 Дели Динамос - Мазия 6:1 Гоа - Дели Динамос 3:2 Башундхара Кингс - Дели Динамос 3:2 Дели Динамос - Мумбаи Сити 2:2 Дели Динамос - Ченнаин 2:0 Дели Динамос - АТК 0:4 АТК - Дели Динамос 2:0 Дели Динамос - Джамшедпур 0:2 Нортист Юнайтед - Дели Динамос 1:3 Дели Динамос - Хайдарабад 3:1 Дели Динамос - Гоа 1:1
Результаты матчей
Ист Бенгал
Дели Динамос
Точный счет
0:0
2 раза 33%
1:2
2 раза 33%
2:1
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
Точное количество голов
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
5
1 раз 17%
3
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
Точный счет
0:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
0:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
1
2 раза 50%
2
2 раза 50%
Точный счет
0:0
3 раза 33%
1:2
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
1:1
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%
3:2
2 раза 22%
2:2
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
Точное количество голов
1
4 раза 44%
0
3 раза 33%
2
1 раз 11%
5
1 раз 11%
2
4 раза 44%
1
3 раза 33%
3
2 раза 22%
Тоталы голов в матче
Ист Бенгал
Дели Динамос
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
24
41
15
23
15
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
63
Больше Меньше
27
63
18
27
18
18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|6
|2
|0
|11 - 3
|20
|2.
|10
|6
|2
|2
|14 - 10
|20
|3.
|8
|6
|1
|1
|18 - 9
|19
|4.
|9
|5
|4
|0
|15 - 7
|19
|5.
|0:0
|10
|5
|3
|2
|17 - 11
|18
|6.
|11
|3
|3
|5
|15 - 19
|12
|7.
|0:0
|10
|2
|5
|3
|11 - 8
|11
|8.
|10
|2
|4
|4
|11 - 16
|10
|9.
|11
|2
|4
|5
|11 - 18
|10
|10.
|11
|2
|3
|6
|11 - 11
|9
|11.
|11
|1
|5
|5
|9 - 17
|8
|12.
|11
|0
|4
|7
|5 - 19
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|4
|2
|0
|10 - 6
|14
|2.
|0:0
|5
|4
|1
|0
|11 - 4
|13
|3.
|5
|4
|1
|0
|6 - 2
|13
|4.
|5
|3
|2
|0
|7 - 4
|11
|5.
|0:0
|7
|2
|3
|2
|9 - 5
|9
|6.
|5
|2
|2
|1
|6 - 8
|8
|7.
|6
|2
|2
|2
|9 - 8
|8
|8.
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|9.
|5
|2
|1
|2
|9 - 8
|7
|10.
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|11.
|5
|1
|2
|2
|5 - 6
|5
|12.
|4
|0
|1
|3
|1 - 9
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|4
|0
|1
|12 - 6
|12
|2.
|4
|2
|2
|0
|8 - 3
|8
|3.
|3
|2
|1
|0
|5 - 1
|7
|4.
|4
|2
|0
|2
|4 - 4
|6
|5.
|0:0
|5
|1
|2
|2
|6 - 7
|5
|6.
|6
|1
|2
|3
|6 - 11
|5
|7.
|6
|1
|1
|4
|6 - 5
|4
|8.
|7
|0
|3
|4
|4 - 10
|3
|9.
|7
|0
|3
|4
|6 - 14
|3
|10.
|0:0
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|11.
|4
|0
|2
|2
|2 - 8
|2
|12.
|6
|0
|2
|4
|5 - 10
|2
- — Выход в 1/2 финала
- — Выход в 1/4 финала
|Мумбаи Сити
|Перейра Диас Хорхе
|6
|Керала Бластерс
|Диамантакос Димитрис
|5 (1)
|Джамшедпур
|Чима Даниэль
|5
|Ист Бенгал
|Cleiton Silva
|5
|АТК
|Каммингс Джейсон
|4 (1)
|Мумбаи Сити
|Стюарт Грэг
|1 4
|Мумбаи Сити
|Сингх Пратап Викрам
|1 4
|Нортист Юнайтед
|Бемаммер Мохаммед
|5
|Мумбаи Сити
|Ван Нифф Юлл
|1 3
|Бенгалуру
|Синг Наорем Рошан
|2 1