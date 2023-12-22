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  3. Индия
  4. Суперлига Индии 2023-2024
Тур: 1.
Ист Бенгал
0:0
Второй тайм: 47'
Дели Динамос
0'
28' Желтая карточка
Jerry Lalrinzuala
40' Желтая карточка
Hijazi Maher

Ход матча

28'
 
Jerry Lalrinzuala
40'
Hijazi Maher
 
Лучшие коэффициенты
Ист Бенгал
Ничья
Дели Динамос
3.40
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3.45
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2.90
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Все Коэффициенты
13
Prabhsukhan
Singh
Gill
22
Кумар
Нишу
5
Лалчунгнунга
19
Hijazi
Maher
17
Десай
Мандар
Рао
29
Сингх
Наорем
26
Эррера
Борха
4
Пардо
Хосе
Антонио
11
Nanda
Kumar
23
Souvik
Chakraborty
10
Cleiton
Silva
1
Сингх
Амриндер
4
Amey
Ranwade
15
Mourtada
Sergine
Fall
5
Дельгадо
Карлос
18
Jerry
Lalrinzuala
42
Lenny
Rodrigues
10
Ahmed
Jahouh
7
Khawlhring
Lalthathanga
17
Jerry
Mawihmingthanga
21
Кришна
Рой
19
Isak
Vanlalruatfela
Ист Бенгал
Дели Динамос

История личных встреч

Ист Бенгал
Дели Динамос

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

300%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

5 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 3 победы

6 матчей

16.7%
83.3%
1 победа 0 ничьих 5 побед

Первый тайм

50%
50%
3 победы 0 ничьих 3 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

История матчей

СИ
3:1
СИ
2:4
СИ
1:2
СИ
6:4
СИ
6:5
СИ
3:1

Голы

Всего голов

6
10

Голов в среднем за матч

2
3.33

Среднее время на гол

45
27

Всего голов

15
7

Голов в среднем за матч

5
2.33

Среднее время на гол

18
38

Всего голов

21
17

Голов в среднем за матч

3.5
2.83

Тотал матчей

3.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
1
Больше 17%
Меньше 83%
5

Среднее время на гол

25
31

Бомбардиры внутри турнира

Ист Бенгал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Cleiton Silva 5 (1) 0.5
Nanda Kumar 2 0.2
Сингх Наорем 2 0.2
Эррера Борха 1 0.1
Десай Мандар Рао 0 0
P V Vishnu 0 0
Дели Динамос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кришна Рой 4 (1) 0.4
Маурисио Диего 3 0.3
Mourtada Sergine Fall 3 0.3
Jerry Mawihmingthanga 2 0.2
Ahmed Jahouh 2 (1) 0.2
Amey Ranwade 1 0.1
Isak Vanlalruatfela 1 0.1
Lalmalsawma 1 0.1
Годдард Си 0 0
Дельгадо Карлос 0 0
Khawlhring Lalthathanga 0 0

Карточки

Ист Бенгал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пардо Хосе Антонио 4 0
Souvik Chakraborty 3 0
Сингх Наорем 3 0
Cleiton Silva 2 0
Эррера Борха 2 0
Hijazi Maher 2 0
Кхабра Харманджот 1 0
Креспо Сауль 1 0
Сиверио Хавьер 1 0
Кумар Нишу 1 0
Gursimrat Gill 1 0
Mohammad Rakip 1 0
Prabhsukhan Singh Gill 1 0
Дели Динамос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ahmed Jahouh 4 0
Маурисио Диего 2 1
Jerry Lalrinzuala 3 0
Pranjal Bhumij 3 0
Сингх Амриндер 3 0
Дельгадо Карлос 2 0
Khawlhring Lalthathanga 2 0
Кришна Рой 1 0
Jerry Mawihmingthanga 1 0
Amey Ranwade 1 0
Гахлот Нарендер 1 0
Princeton Rebello 1 0
Aniket Jadhav 1 0
Lalmalsawma 1 0

Результаты матчей

Ист Бенгал
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Дели Динамос
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

2
5
Ист Бенгал
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Дели Динамос
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

0
11
Ист Бенгал
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
Дели Динамос
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
11% (1)
67% (6)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

2
16

Голы по времени матча

Забито

9
6
4 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 4
5 Не забивали 5
2
22%
2
33%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
1
11%
2
33%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
3
33%
1
17%
76-90

Пропущено

5
7
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 3
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
2
40%
2
29%
61-75
1
20%
3
43%
76-90

Забито

1
11
1 В 1-м тайме 7
0 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 4
8 Не забивали 4
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
0
0%
6
55%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
0
0%
2
18%
76-90

Пропущено

4
4
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
2
50%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
1
25%
76-90

Забито

10
17
5 В 1-м тайме 11
5 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 8
4 Не забивали 0
3
30%
2
12%
1-15
1
10%
1
6%
16-30
1
10%
8
47%
31-45
0
0%
2
12%
46-60
2
20%
1
6%
61-75
3
30%
3
18%
76-90

Пропущено

9
11
4 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 5
1
11%
1
9%
1-15
2
22%
1
9%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
0
0%
3
27%
46-60
3
33%
2
18%
61-75
2
22%
4
36%
76-90

Результаты последних матчей

Ист Бенгал
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Мумбаи Сити - Ист Бенгал 0:0 Ист Бенгал - Пенджаб 0:0 Ист Бенгал - Нортист Юнайтед 5:0 Ченнаин - Ист Бенгал 1:1
Ист Бенгал - Керала Бластерс 1:2 Ист Бенгал - Гоа 1:2 Ист Бенгал - НИРОКА 2:3 Бенгалуру - Ист Бенгал 2:1 Ист Бенгал - Хайдарабад 2:1 Ист Бенгал - Джамшедпур 0:0 Ист Бенгал - АТК 0:2 Мумбаи Сити - Ист Бенгал 0:1 Ченнаин - Ист Бенгал 2:0 Ист Бенгал - Нортист Юнайтед 3:3 Ист Бенгал - Керала Бластерс 1:0 Гоа - Ист Бенгал 4:2 Ист Бенгал - Хайдарабад 0:2 Ист Бенгал - Джамшедпур 1:2 Дели Динамос - Ист Бенгал 3:1 Ист Бенгал - Бенгалуру 2:1
Дели Динамос
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Дели Динамос - Хайдарабад 3:0 Дели Динамос - Башундхара Кингс 1:0 АТК - Дели Динамос 2:2 Джамшедпур - Дели Динамос 0:1
АТК - Дели Динамос 2:5 Мазия - Дели Динамос 2:3 Дели Динамос - Нортист Юнайтед 1:0 Дели Динамос - Бенгалуру 3:2 Керала Бластерс - Дели Динамос 2:1 Дели Динамос - Мазия 6:1 Гоа - Дели Динамос 3:2 Башундхара Кингс - Дели Динамос 3:2 Дели Динамос - Мумбаи Сити 2:2 Дели Динамос - Ченнаин 2:0 Дели Динамос - АТК 0:4 АТК - Дели Динамос 2:0 Дели Динамос - Джамшедпур 0:2 Нортист Юнайтед - Дели Динамос 1:3 Дели Динамос - Хайдарабад 3:1 Дели Динамос - Гоа 1:1

Результаты матчей

Ист Бенгал
Дели Динамос

Точный счет

0:0
2 раза 33%
1:2
2 раза 33%
2:1
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
5
1 раз 17%
3
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%

Точный счет

0:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
0:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
1
2 раза 50%
2
2 раза 50%

Точный счет

0:0
3 раза 33%
1:2
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
1:1
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%
3:2
2 раза 22%
2:2
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%

Точное количество голов

1
4 раза 44%
0
3 раза 33%
2
1 раз 11%
5
1 раз 11%
2
4 раза 44%
1
3 раза 33%
3
2 раза 22%

Тоталы голов в матче

Ист Бенгал
Дели Динамос

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
2
4
1.5
4
1
1
5
2.5
2
3
1
5
3.5
1
5
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
0.5
Больше Меньше
2
7
1.5
6
3
1
8
2.5
2
7
1
8
3.5
1
8
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гоа
 8 6 2 0 11 - 3 20
2.
Керала Бластерс
 10 6 2 2 14 - 10 20
3.
АТК
 8 6 1 1 18 - 9 19
4.
Мумбаи Сити
 9 5 4 0 15 - 7 19
5.
Дели Динамос
 0:0 10 5 3 2 17 - 11 18
6.
Ченнаин
 11 3 3 5 15 - 19 12
7.
Ист Бенгал
 0:0 10 2 5 3 11 - 8 11
8.
Нортист Юнайтед
 10 2 4 4 11 - 16 10
9.
Бенгалуру
 11 2 4 5 11 - 18 10
10.
Джамшедпур
 11 2 3 6 11 - 11 9
11.
Пенджаб
 11 1 5 5 9 - 17 8
12.
Хайдарабад
 11 0 4 7 5 - 19 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Керала Бластерс
 6 4 2 0 10 - 6 14
2.
Дели Динамос
 0:0 5 4 1 0 11 - 4 13
3.
Гоа
 5 4 1 0 6 - 2 13
4.
Мумбаи Сити
 5 3 2 0 7 - 4 11
5.
Ист Бенгал
 0:0 7 2 3 2 9 - 5 9
6.
Бенгалуру
 5 2 2 1 6 - 8 8
7.
Нортист Юнайтед
 6 2 2 2 9 - 8 8
8.
АТК
 3 2 1 0 6 - 3 7
9.
Ченнаин
 5 2 1 2 9 - 8 7
10.
Пенджаб
 4 1 2 1 3 - 3 5
11.
Джамшедпур
 5 1 2 2 5 - 6 5
12.
Хайдарабад
 4 0 1 3 1 - 9 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АТК
 5 4 0 1 12 - 6 12
2.
Мумбаи Сити
 4 2 2 0 8 - 3 8
3.
Гоа
 3 2 1 0 5 - 1 7
4.
Керала Бластерс
 4 2 0 2 4 - 4 6
5.
Дели Динамос
 0:0 5 1 2 2 6 - 7 5
6.
Ченнаин
 6 1 2 3 6 - 11 5
7.
Джамшедпур
 6 1 1 4 6 - 5 4
8.
Хайдарабад
 7 0 3 4 4 - 10 3
9.
Пенджаб
 7 0 3 4 6 - 14 3
10.
Ист Бенгал
 0:0 3 0 2 1 2 - 3 2
11.
Нортист Юнайтед
 4 0 2 2 2 - 8 2
12.
Бенгалуру
 6 0 2 4 5 - 10 2
  • — Выход в 1/2 финала
  • — Выход в 1/4 финала

Топ бомбардиров
Мумбаи Сити Перейра Диас Хорхе 6
Керала Бластерс Диамантакос Димитрис 5 (1)
Джамшедпур Чима Даниэль 5
Ист Бенгал Cleiton Silva 5
АТК Каммингс Джейсон 4 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Мумбаи Сити Стюарт Грэг 1 4
Мумбаи Сити Сингх Пратап Викрам 1 4
Нортист Юнайтед Бемаммер Мохаммед 5
Мумбаи Сити Ван Нифф Юлл 1 3
Бенгалуру Синг Наорем Рошан 2 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 40'
    Hijazi Maher получил желтую карточку от судьи
  • 28'
    Jerry Lalrinzuala получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
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Ист Бенгал
Ничья
Дели Динамос
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