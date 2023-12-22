Тур: 17. Стадион: Читта-дель-Триколоре. Главный судья: Гуида Марко
0'
13' Желтая карточкаБани Маттиа
22' Желтая карточкаЛорьенте Арман
1:0
28' ГолПинамонти Андреа
39' Желтая карточкаФеррари Джанмарко
1:1
64' ПенальтиГудмундссон Альберт
Ход матча
13'
22'
28'
64'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
5 Удары по воротам 8
-
2 Удары в створ 4
-
2 Угловые 6
-
2 Офсайды 1
-
7 Нарушения правил 8
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
180 Количество передач 268
-
38 Владение мячом, % 62
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
13
Бани
Маттиа
47
Бадель
Милан
22
Васкес
Хоан
18
Экубан
Калеб
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
35 Липани ЛукаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
44 Нето Руан
-
Главный тренер: Дионизи Алессио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
13 Бани МаттиаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
47 Бадель МиланПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Васкес ХоанПолузащитник
-
18 Экубан КалебНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Леали НиколаВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Ягелло ФилипПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
40 Фини СейдуНападающий
-
Главный тренер: Джилардино Альберто
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Сассуоло
Дженоа
10 матчей
80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
60%
40%
6 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
30%
20%
5 побед 3 ничьи 0 побед
8 матчей
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Первый тайм
62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 3 победы
Второй тайм
62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 5 побед
18 матчей
44.4%
27.8%
27.8%
8 побед 5 ничьих 5 побед
Первый тайм
33.3%
50%
16.7%
6 побед 9 ничьих 3 победы
Второй тайм
27.8%
44.4%
27.8%
5 побед 8 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
22
11
Голов в среднем за матч
2.44
1.22
Среднее время на гол
36
73
Всего голов
14
9
Голов в среднем за матч
1.56
1
Среднее время на гол
57
90
Всего голов
36
20
Голов в среднем за матч
2
1.11
Тотал матчей
2.5
17
Больше 94%
Меньше 6%
1
14
Больше 78%
Меньше 22%
4
10
Больше 56%
Меньше 44%
8
6
Больше 33%
Меньше 67%
12
4
Больше 22%
Меньше 78%
14
3
Больше 17%
Меньше 83%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
17
1
Больше 6%
Меньше 94%
17
Среднее время на гол
45
81
Бомбардиры внутри турнира
Сассуоло
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Берарди Доменико
|9 (5)
|0.53
|Пинамонти Андреа
|6
|0.35
|Торстведт Кристиан
|3
|0.18
|Энрике Матеус
|2
|0.12
|Лорьенте Арман
|1
|0.06
|Эрлич Мартин
|1
|0.06
|Байрами Недим
|1
|0.06
|Болока Даниэль
|1
|0.06
|Тольян Йереми
|0
|0
|Винья Матиас
|0
|0
|Дефрель Грегоре
|0
|0
Дженоа
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гудмундссон Альберт
|7 (1)
|0.41
|Ретеги Матео
|3
|0.18
|Малиновский Руслан
|2
|0.12
|Торсби Мортен
|1
|0.06
|Дрэгушин Раду
|1
|0.06
|Бани Маттиа
|1
|0.06
|Бираски Давиде
|1
|0.06
|Мессиас Жуниор
|1
|0.06
|Френдруп Мортен
|0
|0
|Стротман Кевин
|0
|0
|Бадель Милан
|0
|0
|Хапс Ридгесиано
|0
|0
|Экубан Калеб
|0
|0
|Де Винтер Кони
|0
|0
Карточки
Сассуоло
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Берарди Доменико
|5
|0
|Болока Даниэль
|3
|1
|Нето Руан
|3
|1
|Энрике Матеус
|3
|0
|Эрлич Мартин
|3
|0
|Торстведт Кристиан
|3
|0
|Педерсен Маркус II
|3
|0
|Феррари Джанмарко
|2
|0
|Лорьенте Арман
|2
|0
|Лопес Максим
|0
|1
|Консильи Андреа
|1
|0
|Тольян Йереми
|1
|0
|Пинамонти Андреа
|1
|0
|Винья Матиас
|1
|0
|Мулаттьери Самуэле
|1
|0
Дженоа
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Малиновский Руслан
|6
|0
|Бани Маттиа
|6
|0
|Бадель Милан
|4
|0
|Френдруп Мортен
|4
|0
|Де Винтер Кони
|4
|0
|Мартинес Хосеп
|2
|1
|Джилардино Альберто
|3
|0
|Ретеги Матео
|3
|0
|Аарон Мартин
|1
|1
|Стротман Кевин
|2
|0
|Васкес Хоан
|2
|0
|Сабелли Стефано
|2
|0
|Гудмундссон Альберт
|2
|0
|Фольякко Алессандро
|2
|0
|Торсби Мортен
|1
|0
Результаты матчей
Сассуоло
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Дженоа
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
13% (1)
63% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
4
5
Сассуоло
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
0% (0)
38% (3)
Дженоа
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
25% (2)
75% (6)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
13% (1)
88% (7)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
10
5
Упущенные победы
9
10
Сассуоло
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
38% (6)
31% (5)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
13% (2)
38% (6)
Дженоа
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
25% (4)
44% (7)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
25% (4)
56% (9)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
3
6
Волевые победы
13
5
Упущенные победы
13
15
Голы по времени матча
Забито
11
6
7 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
11 Не забивали 12
2
18%
1
17%
1-15
2
18%
1
17%
16-30
3
27%
2
33%
31-45
1
9%
1
17%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
1
9%
1
17%
76-90
Пропущено
13
10
5 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 7
2
15%
0
0%
1-15
2
15%
1
10%
16-30
1
8%
1
10%
31-45
1
8%
1
10%
46-60
1
8%
2
20%
61-75
6
46%
5
50%
76-90
Забито
13
11
7 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 5
9 Не забивали 9
3
23%
1
9%
1-15
4
31%
0
0%
16-30
0
0%
5
45%
31-45
1
8%
3
27%
46-60
3
23%
1
9%
61-75
2
15%
1
9%
76-90
Пропущено
17
10
7 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 6
2
12%
2
20%
1-15
2
12%
2
20%
16-30
3
18%
1
10%
31-45
2
12%
1
10%
46-60
3
18%
1
10%
61-75
5
29%
29%
3
30%
76-90
Забито
24
17
14 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 7
4 Не забивали 5
5
21%
2
12%
1-15
6
25%
1
6%
16-30
3
13%
7
41%
31-45
2
8%
4
24%
46-60
5
21%
1
6%
61-75
3
13%
2
12%
76-90
Пропущено
30
20
12 В 1-м тайме 7
18 Во 2-м тайме 13
10 Пропускали первыми 9
16 Не пропускали 13
4
13%
2
10%
1-15
4
13%
3
15%
16-30
4
13%
2
10%
31-45
3
10%
2
10%
46-60
4
13%
3
15%
61-75
11
37%
8
40%
76-90
Результаты последних матчей
Сассуоло
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Удинезе - Сассуоло 2:2 Кальяри - Сассуоло 2:1 Сассуоло - Рома 1:2 Эмполи - Сассуоло 3:4
Сассуоло - Салернитана 2:2 Торино - Сассуоло 2:1 Сассуоло - Специя 0:0 Сассуоло - Болонья 1:1 Сассуоло - Лацио 0:2 Лечче - Сассуоло 1:1 Сассуоло - Монца 0:1 Интер Милан - Сассуоло 1:2 Сассуоло - Ювентус 4:2 Фрозиноне - Сассуоло 4:2 Сассуоло - ФералпиСало 0:2 Сассуоло - Верона 3:1 Наполи - Сассуоло 2:0 Сассуоло - Аталанта 0:2 Козенца - Сассуоло 2:5 Вольфсбург - Сассуоло 1:1
Дженоа
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Дженоа - Ювентус 1:1 Монца - Дженоа 1:0 Лацио - Дженоа 1:0 Дженоа - Эмполи 1:1
Фрозиноне - Дженоа 2:1 Дженоа - Верона 1:0 Кальяри - Дженоа 2:1 Дженоа - Реджана 2:1 Дженоа - Салернитана 1:0 Аталанта - Дженоа 2:0 Дженоа - Милан 0:1 Удинезе - Дженоа 2:2 Дженоа - Рома 4:1 Лечче - Дженоа 1:0 Дженоа - Наполи 2:2 Торино - Дженоа 1:0 Лацио - Дженоа 0:1 Дженоа - Фиорентина 1:4 Дженоа - Модена 4:3 Кремонезе - Дженоа 0:0
Результаты матчей
Сассуоло
Дженоа
Точный счет
0:2
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
1:0
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
Точное количество голов
0
3 раза 38%
1
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
1
5 раз 63%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%
4
1 раз 13%
Точный счет
2:1
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:4
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
1:0
3 раза 38%
2:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
Точное количество голов
2
3 раза 38%
1
3 раза 38%
0
1 раз 13%
4
1 раз 13%
0
4 раза 50%
1
3 раза 38%
2
1 раз 13%
Точный счет
0:2
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
4:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
1:0
5 раз 31%
0:1
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
5 раз 31%
0
4 раза 25%
2
4 раза 25%
4
2 раза 13%
3
1 раз 6%
1
8 раз 50%
0
5 раз 31%
2
2 раза 13%
4
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Сассуоло
Дженоа
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
71
35
26
26
17
17
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
44
44
17
17
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
124
Больше Меньше
115
79
313
313
115
214
115
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|13
|2
|1
|39 - 7
|41
|2.
|Заявка
|16
|11
|4
|1
|24 - 10
|37
|3.
|Заявка
|16
|10
|2
|4
|29 - 18
|32
|4.
|Заявка
|16
|7
|7
|2
|20 - 12
|28
|5.
|Заявка
|16
|8
|3
|5
|28 - 19
|27
|6.
|Заявка
|16
|8
|3
|5
|25 - 18
|27
|7.
|Заявка
|16
|8
|2
|6
|28 - 19
|26
|8.
|Заявка
|16
|7
|4
|5
|28 - 19
|25
|9.
|2:0 Заявка
|17
|7
|3
|7
|18 - 18
|24
|10.
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|14 - 16
|23
|11.
|Заявка
|16
|5
|6
|5
|16 - 17
|21
|12.
|Заявка
|16
|4
|8
|4
|19 - 21
|20
|13.
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|21 - 26
|19
|14.
|1:1 Заявка
|17
|4
|5
|8
|17 - 22
|17
|15.
|1:1 Заявка
|17
|4
|5
|8
|25 - 31
|17
|16.
|Заявка
|16
|3
|4
|9
|16 - 29
|13
|17.
|Заявка
|16
|1
|10
|5
|14 - 27
|13
|18.
|0:2 Заявка
|17
|3
|3
|11
|10 - 30
|12
|19.
|Заявка
|16
|2
|5
|9
|13 - 23
|11
|20.
|Заявка
|16
|1
|5
|10
|12 - 34
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|6
|2
|0
|12 - 4
|20
|2.
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|21 - 5
|19
|3.
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|12 - 4
|19
|4.
|Заявка
|8
|6
|0
|2
|14 - 4
|18
|5.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|19 - 7
|17
|6.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|14 - 10
|17
|7.
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|16 - 7
|16
|8.
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|14 - 8
|16
|9.
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|8 - 5
|15
|10.
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|11 - 11
|15
|11.
|2:0 Заявка
|8
|4
|2
|2
|8 - 6
|14
|12.
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|10 - 5
|13
|13.
|1:1 Заявка
|8
|3
|3
|2
|11 - 10
|12
|14.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|11 - 15
|11
|15.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|12 - 13
|10
|16.
|1:1 Заявка
|9
|2
|3
|4
|12 - 14
|9
|17.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|7 - 11
|6
|18.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|7 - 16
|6
|19.
|Заявка
|8
|0
|6
|2
|9 - 14
|6
|20.
|0:2 Заявка
|9
|1
|2
|6
|5 - 14
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|7
|1
|0
|18 - 2
|22
|2.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|16 - 6
|17
|3.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|12 - 6
|17
|4.
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|15 - 14
|14
|5.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|11 - 10
|11
|6.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|12 - 12
|10
|7.
|2:0 Заявка
|9
|3
|1
|5
|10 - 12
|10
|8.
|Заявка
|8
|1
|6
|1
|8 - 8
|9
|9.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|9 - 12
|8
|10.
|1:1 Заявка
|8
|2
|2
|4
|13 - 17
|8
|11.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|6 - 11
|8
|12.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|6 - 12
|8
|13.
|0:2 Заявка
|8
|2
|1
|5
|5 - 16
|7
|14.
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|5 - 13
|7
|15.
|Заявка
|7
|0
|5
|2
|8 - 10
|5
|16.
|1:1 Заявка
|9
|1
|2
|6
|6 - 12
|5
|17.
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|6 - 12
|5
|18.
|Заявка
|8
|0
|2
|6
|7 - 16
|2
|19.
|Заявка
|8
|0
|2
|6
|5 - 14
|2
|20.
|Заявка
|8
|0
|2
|6
|5 - 18
|2
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- — Вылет в Серию B
|Интер Милан
|Мартинес Лаутаро
|15 (2)
|Сассуоло
|Берарди Доменико
|9 (3)
|Милан
|Жиру Оливье
|8 (4)
|Интер Милан
|Тюрам Маркус
|7 (6)
|Болонья
|Зиркзее Джошуа
|7 (2)
|Рома
|Паредес Леандро
|7
|Салернитана
|Дьомбер Норберт
|7
|Лечче
|Рамадани Юльбер
|7
|Эмполи
|Мале Юссеф
|7
|Верона
|Дуда Ондрей
|1 5
Прогноз на матч от Liveresult
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Сассуоло 1:1 Дженоа
Исход игры
Сассуоло
64.1% (75)
Ничья
26.5% (31)
Дженоа
9.4% (11)
Тотал 2.5
Больше
51.35% (57)
Меньше
48.65% (54)
Обе команды забьют
Да
76.58% (85)
Нет
23.42% (26)
Популярный счёт
2:1 Сассуоло
41.9% (49)
1:1 Ничья
23.9% (28)
1:0 Сассуоло
17.1% (20)
1:2 Дженоа
5.1% (6)
0:1 Дженоа
3.4% (4)
2:0 Сассуоло
1.7% (2)
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