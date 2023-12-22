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  2. Матчи
  3. Италия
  4. Серия A 2023-2024
Тур: 17. Стадион: . Главный судья: Гуида Марко
Сассуоло
1:1
Второй тайм: 79'
Дженоа
0'
13' Желтая карточка
Бани Маттиа
22' Желтая карточка
Лорьенте Арман
1:0
28' Гол
Пинамонти Андреа
39' Желтая карточка
Феррари Джанмарко
1:1
64' Пенальти
Гудмундссон Альберт

Ход матча

13'
 
Бани Маттиа
22'
Лорьенте Арман
 
28'
Пинамонти Андреа
(Лорьенте Арман)
1:0
39'
Феррари Джанмарко
 
46'
Нето Руан
Феррари Джанмарко
 
60'
Байрами Недим
Кастильехо Самуэль
 
60'
Вольпато Кристиан
Торстведт Кристиан
 
60'
 
Аарон Мартин
Васкес Хоан
60'
 
Торсби Мортен
Бани Маттиа
64'
1:1
Гудмундссон Альберт
74'
 
Стротман Кевин
Бадель Милан

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 5 Удары по воротам 8
  • 2 Удары в створ 4
  • 2 Угловые 6
  • 2 Офсайды 1
  • 7 Нарушения правил 8
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 180 Количество передач 268
  • 38 Владение мячом, % 62

Владение мячом

Прогнозы 117
Сассуоло 64.1% (75)
X 26.5% (31)
Дженоа 9.4% (11)
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
47
Консильи
Андреа
3
Педерсен
Маркус
II
5
Эрлич
Мартин
13
Феррари
Джанмарко
22
Тольян
Йереми
24
Болока
Даниэль
7
Энрике
Матеус
20
Кастильехо
Самуэль
42
Торстведт
Кристиан
45
Лорьенте
Арман
9
Пинамонти
Андреа
1
Мартинес
Хосеп
5
Дрэгушин
Раду
13
Бани
Маттиа
4
Де
Винтер
Кони
20
Сабелли
Стефано
17
Малиновский
Руслан
47
Бадель
Милан
32
Френдруп
Мортен
22
Васкес
Хоан
18
Экубан
Калеб
11
Гудмундссон
Альберт
Сассуоло
4-2-3-1
Дженоа
3-5-2

История личных встреч

Сассуоло
Дженоа

10 матчей

80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

60%
40%
6 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
30%
20%
5 побед 3 ничьи 0 побед

8 матчей

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 3 победы

Второй тайм

62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 5 побед

18 матчей

44.4%
27.8%
27.8%
8 побед 5 ничьих 5 побед

Первый тайм

33.3%
50%
16.7%
6 побед 9 ничьих 3 победы

Второй тайм

27.8%
44.4%
27.8%
5 побед 8 ничьих 5 побед

История матчей

СA
1:1
СA
2:2
СA
1:2
СA
2:1
СA
5:0
СA
2:1
СA
1:1
СA
5:3
СA
1:0
СA
0:0
СA
0:1
СA
2:0
СA
0:1
СA
2:1
СA
3:1
СA
3:3
СA
4:2
СA
2:0

Голы

Всего голов

22
11

Голов в среднем за матч

2.44
1.22

Среднее время на гол

36
73

Всего голов

14
9

Голов в среднем за матч

1.56
1

Среднее время на гол

57
90

Всего голов

36
20

Голов в среднем за матч

2
1.11

Тотал матчей

2.5
17
Больше 94%
Меньше 6%
1
14
Больше 78%
Меньше 22%
4
10
Больше 56%
Меньше 44%
8
6
Больше 33%
Меньше 67%
12
4
Больше 22%
Меньше 78%
14
3
Больше 17%
Меньше 83%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
17
1
Больше 6%
Меньше 94%
17

Среднее время на гол

45
81

Бомбардиры внутри турнира

Сассуоло
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Берарди Доменико 9 (5) 0.53
Пинамонти Андреа 6 0.35
Торстведт Кристиан 3 0.18
Энрике Матеус 2 0.12
Лорьенте Арман 1 0.06
Эрлич Мартин 1 0.06
Байрами Недим 1 0.06
Болока Даниэль 1 0.06
Тольян Йереми 0 0
Винья Матиас 0 0
Дефрель Грегоре 0 0
Дженоа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гудмундссон Альберт 7 (1) 0.41
Ретеги Матео 3 0.18
Малиновский Руслан 2 0.12
Торсби Мортен 1 0.06
Дрэгушин Раду 1 0.06
Бани Маттиа 1 0.06
Бираски Давиде 1 0.06
Мессиас Жуниор 1 0.06
Френдруп Мортен 0 0
Стротман Кевин 0 0
Бадель Милан 0 0
Хапс Ридгесиано 0 0
Экубан Калеб 0 0
Де Винтер Кони 0 0

Карточки

Сассуоло
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Берарди Доменико 5 0
Болока Даниэль 3 1
Нето Руан 3 1
Энрике Матеус 3 0
Эрлич Мартин 3 0
Торстведт Кристиан 3 0
Педерсен Маркус II 3 0
Феррари Джанмарко 2 0
Лорьенте Арман 2 0
Лопес Максим 0 1
Консильи Андреа 1 0
Тольян Йереми 1 0
Пинамонти Андреа 1 0
Винья Матиас 1 0
Мулаттьери Самуэле 1 0
Дженоа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Малиновский Руслан 6 0
Бани Маттиа 6 0
Бадель Милан 4 0
Френдруп Мортен 4 0
Де Винтер Кони 4 0
Мартинес Хосеп 2 1
Джилардино Альберто 3 0
Ретеги Матео 3 0
Аарон Мартин 1 1
Стротман Кевин 2 0
Васкес Хоан 2 0
Сабелли Стефано 2 0
Гудмундссон Альберт 2 0
Фольякко Алессандро 2 0
Торсби Мортен 1 0

Результаты матчей

Сассуоло
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Дженоа
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
13% (1)
63% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

4
5
Сассуоло
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
0% (0)
38% (3)
Дженоа
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
25% (2)
75% (6)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
13% (1)
88% (7)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

10
5

Упущенные победы

9
10
Сассуоло
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
38% (6)
31% (5)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
13% (2)
38% (6)
Дженоа
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
25% (4)
44% (7)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
25% (4)
56% (9)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

3
6

Волевые победы

13
5

Упущенные победы

13
15

Голы по времени матча

Забито

11
6
7 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
11 Не забивали 12
2
18%
1
17%
1-15
2
18%
1
17%
16-30
3
27%
2
33%
31-45
1
9%
1
17%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
1
9%
1
17%
76-90

Пропущено

13
10
5 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 7
2
15%
0
0%
1-15
2
15%
1
10%
16-30
1
8%
1
10%
31-45
1
8%
1
10%
46-60
1
8%
2
20%
61-75
6
46%
5
50%
76-90

Забито

13
11
7 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 5
9 Не забивали 9
3
23%
1
9%
1-15
4
31%
0
0%
16-30
0
0%
5
45%
31-45
1
8%
3
27%
46-60
3
23%
1
9%
61-75
2
15%
1
9%
76-90

Пропущено

17
10
7 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 6
2
12%
2
20%
1-15
2
12%
2
20%
16-30
3
18%
1
10%
31-45
2
12%
1
10%
46-60
3
18%
1
10%
61-75
5
29%
29%
3
30%
76-90

Забито

24
17
14 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 7
4 Не забивали 5
5
21%
2
12%
1-15
6
25%
1
6%
16-30
3
13%
7
41%
31-45
2
8%
4
24%
46-60
5
21%
1
6%
61-75
3
13%
2
12%
76-90

Пропущено

30
20
12 В 1-м тайме 7
18 Во 2-м тайме 13
10 Пропускали первыми 9
16 Не пропускали 13
4
13%
2
10%
1-15
4
13%
3
15%
16-30
4
13%
2
10%
31-45
3
10%
2
10%
46-60
4
13%
3
15%
61-75
11
37%
8
40%
76-90

Результаты последних матчей

Сассуоло
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Удинезе - Сассуоло 2:2 Кальяри - Сассуоло 2:1 Сассуоло - Рома 1:2 Эмполи - Сассуоло 3:4
Сассуоло - Салернитана 2:2 Торино - Сассуоло 2:1 Сассуоло - Специя 0:0 Сассуоло - Болонья 1:1 Сассуоло - Лацио 0:2 Лечче - Сассуоло 1:1 Сассуоло - Монца 0:1 Интер Милан - Сассуоло 1:2 Сассуоло - Ювентус 4:2 Фрозиноне - Сассуоло 4:2 Сассуоло - ФералпиСало 0:2 Сассуоло - Верона 3:1 Наполи - Сассуоло 2:0 Сассуоло - Аталанта 0:2 Козенца - Сассуоло 2:5 Вольфсбург - Сассуоло 1:1
Дженоа
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Дженоа - Ювентус 1:1 Монца - Дженоа 1:0 Лацио - Дженоа 1:0 Дженоа - Эмполи 1:1
Фрозиноне - Дженоа 2:1 Дженоа - Верона 1:0 Кальяри - Дженоа 2:1 Дженоа - Реджана 2:1 Дженоа - Салернитана 1:0 Аталанта - Дженоа 2:0 Дженоа - Милан 0:1 Удинезе - Дженоа 2:2 Дженоа - Рома 4:1 Лечче - Дженоа 1:0 Дженоа - Наполи 2:2 Торино - Дженоа 1:0 Лацио - Дженоа 0:1 Дженоа - Фиорентина 1:4 Дженоа - Модена 4:3 Кремонезе - Дженоа 0:0

Результаты матчей

Сассуоло
Дженоа

Точный счет

0:2
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
1:0
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%

Точное количество голов

0
3 раза 38%
1
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
1
5 раз 63%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%
4
1 раз 13%

Точный счет

2:1
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:4
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
1:0
3 раза 38%
2:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%

Точное количество голов

2
3 раза 38%
1
3 раза 38%
0
1 раз 13%
4
1 раз 13%
0
4 раза 50%
1
3 раза 38%
2
1 раз 13%

Точный счет

0:2
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
4:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
1:0
5 раз 31%
0:1
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
5 раз 31%
0
4 раза 25%
2
4 раза 25%
4
2 раза 13%
3
1 раз 6%
1
8 раз 50%
0
5 раз 31%
2
2 раза 13%
4
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Сассуоло
Дженоа

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
0.5
Больше Меньше
7
1
3
5
1.5
2
6
2
6
2.5
1
7
1
7
3.5
1
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
4
4
4
4
1.5
1
7
1
7
2.5
1
7
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
4
0.5
Больше Меньше
11
5
7
9
1.5
3
13
3
13
2.5
1
15
2
14
3.5
1
15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 16 13 2 1 39 - 7 41
2.
Ювентус
 Заявка 16 11 4 1 24 - 10 37
3.
Милан
 Заявка 16 10 2 4 29 - 18 32
4.
Болонья
 Заявка 16 7 7 2 20 - 12 28
5.
Наполи
 Заявка 16 8 3 5 28 - 19 27
6.
Фиорентина
 Заявка 16 8 3 5 25 - 18 27
7.
Аталанта
 Заявка 16 8 2 6 28 - 19 26
8.
Рома
 Заявка 16 7 4 5 28 - 19 25
9.
Лацио
 2:0 Заявка 17 7 3 7 18 - 18 24
10.
Торино
 Заявка 16 6 5 5 14 - 16 23
11.
Монца
 Заявка 16 5 6 5 16 - 17 21
12.
Лечче
 Заявка 16 4 8 4 19 - 21 20
13.
Фрозиноне
 Заявка 16 5 4 7 21 - 26 19
14.
Дженоа
 1:1 Заявка 17 4 5 8 17 - 22 17
15.
Сассуоло
 1:1 Заявка 17 4 5 8 25 - 31 17
16.
Кальяри
 Заявка 16 3 4 9 16 - 29 13
17.
Удинезе
 Заявка 16 1 10 5 14 - 27 13
18.
Эмполи
 0:2 Заявка 17 3 3 11 10 - 30 12
19.
Верона
 Заявка 16 2 5 9 13 - 23 11
20.
Салернитана
 Заявка 16 1 5 10 12 - 34 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ювентус
 Заявка 8 6 2 0 12 - 4 20
2.
Интер Милан
 Заявка 8 6 1 1 21 - 5 19
3.
Болонья
 Заявка 8 6 1 1 12 - 4 19
4.
Милан
 Заявка 8 6 0 2 14 - 4 18
5.
Рома
 Заявка 8 5 2 1 19 - 7 17
6.
Фрозиноне
 Заявка 8 5 2 1 14 - 10 17
7.
Аталанта
 Заявка 8 5 1 2 16 - 7 16
8.
Фиорентина
 Заявка 8 5 1 2 14 - 8 16
9.
Торино
 Заявка 8 4 3 1 8 - 5 15
10.
Лечче
 Заявка 9 4 3 2 11 - 11 15
11.
Лацио
 2:0 Заявка 8 4 2 2 8 - 6 14
12.
Монца
 Заявка 8 3 4 1 10 - 5 13
13.
Дженоа
 1:1 Заявка 8 3 3 2 11 - 10 12
14.
Кальяри
 Заявка 8 3 2 3 11 - 15 11
15.
Наполи
 Заявка 8 3 1 4 12 - 13 10
16.
Сассуоло
 1:1 Заявка 9 2 3 4 12 - 14 9
17.
Верона
 Заявка 7 1 3 3 7 - 11 6
18.
Салернитана
 Заявка 8 1 3 4 7 - 16 6
19.
Удинезе
 Заявка 8 0 6 2 9 - 14 6
20.
Эмполи
 0:2 Заявка 9 1 2 6 5 - 14 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 8 7 1 0 18 - 2 22
2.
Наполи
 Заявка 8 5 2 1 16 - 6 17
3.
Ювентус
 Заявка 8 5 2 1 12 - 6 17
4.
Милан
 Заявка 8 4 2 2 15 - 14 14
5.
Фиорентина
 Заявка 8 3 2 3 11 - 10 11
6.
Аталанта
 Заявка 8 3 1 4 12 - 12 10
7.
Лацио
 2:0 Заявка 9 3 1 5 10 - 12 10
8.
Болонья
 Заявка 8 1 6 1 8 - 8 9
9.
Рома
 Заявка 8 2 2 4 9 - 12 8
10.
Сассуоло
 1:1 Заявка 8 2 2 4 13 - 17 8
11.
Торино
 Заявка 8 2 2 4 6 - 11 8
12.
Монца
 Заявка 8 2 2 4 6 - 12 8
13.
Эмполи
 0:2 Заявка 8 2 1 5 5 - 16 7
14.
Удинезе
 Заявка 8 1 4 3 5 - 13 7
15.
Лечче
 Заявка 7 0 5 2 8 - 10 5
16.
Дженоа
 1:1 Заявка 9 1 2 6 6 - 12 5
17.
Верона
 Заявка 9 1 2 6 6 - 12 5
18.
Фрозиноне
 Заявка 8 0 2 6 7 - 16 2
19.
Кальяри
 Заявка 8 0 2 6 5 - 14 2
20.
Салернитана
 Заявка 8 0 2 6 5 - 18 2
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  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Интер Милан Мартинес Лаутаро 15 (2)
Сассуоло Берарди Доменико 9 (3)
Милан Жиру Оливье 8 (4)
Интер Милан Тюрам Маркус 7 (6)
Болонья Зиркзее Джошуа 7 (2)
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Топ нарушителей
Рома Паредес Леандро 7
Салернитана Дьомбер Норберт 7
Лечче Рамадани Юльбер 7
Эмполи Мале Юссеф 7
Верона Дуда Ондрей 1 5
Весь список
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    Прогнозы 117
    Сассуоло 64.1% (75)
    X 26.5% (31)
    Дженоа 9.4% (11)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Сассуоло
    Ничья
    Дженоа
    4.27
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Сассуоло 1:1 Дженоа

    Исход игры
    Сассуоло
    64.1% (75)
    Ничья
    26.5% (31)
    Дженоа
    9.4% (11)
    Тотал 2.5
    Больше
    51.35% (57)
    Меньше
    48.65% (54)
    Обе команды забьют
    Да
    76.58% (85)
    Нет
    23.42% (26)
    Популярный счёт
    2:1 Сассуоло
    41.9% (49)
    1:1 Ничья
    23.9% (28)
    1:0 Сассуоло
    17.1% (20)
    1:2 Дженоа
    5.1% (6)
    0:1 Дженоа
    3.4% (4)
    2:0 Сассуоло
    1.7% (2)
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