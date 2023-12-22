Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Игра останавливается на короткое время, так как мяч был задет судьей

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

87' Г О О О О Л - Экубан Калеб забивает с левой ноги!

86' Удар от ворот произведет Дженоа

86' Лорьенте Арман не смог попасть в створ ударом издали

86' Байрами Недим навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

85' Мартинес Хосеп взял и забрал мяч на выходе

84' Сассуоло совершает вбрасывание на половине поля противника

82' Сассуоло совершает вбрасывание на половине поля противника

82' Удар от ворот произведет Сассуоло

82' Какая игра! Мы являемся свидетелями интенсивной и качественной игры с обеих сторон.

81' Удар от ворот произведет Дженоа

81' Пинамонти Андреа оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

81' Тольян Йереми из команды Сассуоло своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

80' Удар от ворот произведет Сассуоло

80' Пинамонти Андреа нанес удар головой, но Хосеп Мартинес спокойно отбил мяч.

79' Вольпато Кристиан из команды Сассуоло своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

77' Сассуоло совершает вбрасывание на своей половине поля

77' Дженоа совершает вбрасывание на половине поля противника

76' Удар от ворот произведет Дженоа

76' Тольян Йереми не смог попасть в створ ударом издали

75' Сассуоло идет вперед с потенциально опасной атакой.

75' Дженоа совершает вбрасывание на своей половине поля

75' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

74' Консильи Андреа взял и забрал мяч на выходе

72' Сассуоло совершает вбрасывание на половине поля противника

70' Мартинес Хосеп взял и забрал мяч на выходе

70' Энрике Матеус навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

70' Лорьенте Арман навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

68' Удар от ворот произведет Сассуоло

66' Дженоа совершает вбрасывание на половине поля противника

66' Сассуоло совершает вбрасывание на половине поля противника

66' Команда Дженоа сравняла счет! Игра продолжается!

64' Г О О О О О Л - Гудмундссон Альберт из команды Дженоа забивает с точки! Удар был нанесен правой ногой! Андреа Консильи прыгнул не в ту сторону.

63' После проверки VAR судья изменил решение - Дженоа пробьет пенальти!

63' VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для Дженоа

62' Малиновский Руслан из команды Дженоа не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

62' Гудмундссон Альберт навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

61' Хорошую попытку сделал Торсби Мортен . Удар в створ, но вратарь начеку

61' Дженоа совершает вбрасывание на половине поля противника

60' Матч возобновлен

59' Ох, нехорошо это выглядит. Торстведт Кристиан получил травму и медбригада забирает его с поля.

59' Торстведт Кристиан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

59' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

57' Удар от ворот произведет Дженоа

57' Пинамонти Андреа нанес смелый удар ножницами, но пробил сильно мимо

56' Удар от ворот произведет Сассуоло

56' Гудмундссон Альберт не смог попасть в створ ударом издали

56' Оооо... вот это был удар! Гудмундссон Альберт должен был забить с этой позиции.

56' Хорошую попытку сделал Гудмундссон Альберт . Удар в створ, но вратарь начеку

56' Де Винтер Кони создает голевую возможность для своего партнера по команде.

55' Де Винтер Кони выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

54' Дженоа совершает вбрасывание на половине поля противника

54' Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

52' Дженоа совершает вбрасывание на своей половине поля

52' Удар от ворот произведет Сассуоло

52' Оооо... вот это был удар! Бадель Милан должен был забить с этой позиции.

52' Сабелли Стефано создает голевую возможность для своего партнера по команде.

52' Дженоа совершает вбрасывание на половине поля противника

50' Удар от ворот произведет Сассуоло

49' Сассуоло совершает вбрасывание на своей половине поля

48' Матч возобновлен

48' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

47' Эрлич Мартин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

46' Удар от ворот произведет Дженоа

46' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.