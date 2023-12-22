Тур: 17. Стадион: Карло Кастеллани. Главный судья: Маркетти Маттео
0'
0:1
9' ГолГендузи Маттео
15' Желтая карточкаМальдини Даниэль
26' Желтая карточкаПатрик
45' Желтая карточкаФаццини Якопо
46' Желтая карточкаРовелла Николо
57' Желтая карточкаБастони Симоне
0:2
67' ГолДзакканьи Маттиа
Ход матча
9'
0:1
15'
26'
45'
46'
57'
67'
0:2
Статистика матча
-
0 Голы 2
-
4 Удары по воротам 0
-
6 Удары в створ 6
-
6 Угловые 7
-
2 Офсайды 2
-
6 Нарушения правил 12
-
3 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 2
-
211 Количество передач 178
-
58 Владение мячом, % 42
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
25
Каприле
Элия
29
Мале
Юссеф
77
Марушич
Адам
4
Патрик
34
Хила
Марио
- Основной состав
-
25 Каприле ЭлияВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Мале ЮссефПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
99 Бериша ЭтритВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Марин РэзванПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Андреаццоли Аурелио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
77 Марушич АдамЗащитник
-
4 ПатрикЗащитник
-
34 Хила МариоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
33 Сепе ЛуиджиВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Сарри Маурицио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Эмполи
Лацио
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
133.3%
3 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
100%
2 победы 3 ничьи 0 побед
10 матчей
20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 6 побед
Второй тайм
20%
80%
0 побед 2 ничьи 6 побед
13 матчей
23.1%
15.4%
61.5%
3 победы 2 ничьи 8 побед
Первый тайм
23.1%
30.8%
46.1%
3 победы 4 ничьи 6 побед
Второй тайм
15.4%
38.5%
46.1%
2 победы 5 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
6
5
Голов в среднем за матч
0.86
0.83
Среднее время на гол
105
108
Всего голов
14
9
Голов в среднем за матч
2.33
1.29
Среднее время на гол
38
70
Всего голов
20
14
Голов в среднем за матч
1.54
1.08
Тотал матчей
2.5
9
Больше 69%
Меньше 31%
4
6
Больше 46%
Меньше 54%
7
4
Больше 31%
Меньше 69%
9
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
Среднее время на гол
58
83
Бомбардиры внутри турнира
Эмполи
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Капуто Франческо
|3 (1)
|0.18
|Коваленко Виктор
|2
|0.12
|Канчельери Маттео
|1
|0.06
|Фаццини Якопо
|1
|0.06
|Гьяси Эммануэль
|1
|0.06
|Бальданци Томмазо
|1
|0.06
|Эбюэхи Тайронн
|0
|0
|Грасси Альберто
|0
|0
|Камбьяги Николо
|0
|0
Лацио
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Иммобиле Чиро
|4 (3)
|0.24
|Альберто Луис
|3
|0.18
|Дзакканьи Маттиа
|3
|0.18
|Весино Матиас
|2
|0.12
|Андерсон Фелипе
|1
|0.06
|Кастельянос Валентин
|1
|0.06
|Камада Даити
|1
|0.06
|Педро Родригес
|1
|0.06
|Гендузи Маттео
|1
|0.06
|Лаццари Мануэль
|0
|0
Карточки
Эмполи
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мале Юссеф
|7
|0
|Гьяси Эммануэль
|4
|0
|Грасси Альберто
|4
|0
|Какаче Либерато
|4
|0
|Канчельери Маттео
|4
|0
|Фаццини Якопо
|4
|0
|Раноккья Филиппо
|3
|0
|Валюкевич Себастьян
|2
|0
|Дестро Маттиа
|1
|0
|Берешиньски Бартош
|1
|0
|Бастони Симоне
|1
|0
|Хаас Николас
|1
|0
|Луперто Себастьяно
|1
|0
|Пеццелла Джузеппе
|1
|0
|Мальдини Даниэль
|1
|0
|Бальданци Томмазо
|1
|0
Лацио
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Альберто Луис
|5
|0
|Маурицио Сарри
|3
|1
|Иммобиле Чиро
|4
|0
|Дзакканьи Маттиа
|4
|0
|Ровелла Николо
|4
|0
|Лаццари Мануэль
|2
|1
|Педро Родригес
|3
|0
|Катальди Данило
|3
|0
|Пеллегрини Лука
|3
|0
|Патрик
|2
|0
|Весино Матиас
|2
|0
|Романьоли Алессио
|2
|0
|Марушич Адам
|2
|0
|Исаксен Густав
|2
|0
|Андерсон Фелипе
|1
|0
|Хюсай Эльсейд
|1
|0
|Казале Николо
|1
|0
Результаты матчей
Эмполи
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
38% (3)
63% (5)
Лацио
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
4
3
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
3
4
Эмполи
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
13% (1)
38% (3)
Лацио
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
14
3
Упущенные победы
4
7
Эмполи
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
38% (6)
44% (7)
19% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
25% (4)
50% (8)
Лацио
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
38% (6)
44% (7)
19% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
44% (7)
44% (7)
Сухие победы
5
3
Сухие поражения
6
5
Волевые победы
14
4
Упущенные победы
7
11
Голы по времени матча
Забито
4
8
3 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 5
14 Не забивали 10
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
4
50%
16-30
1
25%
2
25%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Пропущено
13
12
5 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 7
2
15%
1
8%
1-15
3
23%
1
8%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
2
15%
3
25%
46-60
4
31%
3
25%
61-75
2
15%
3
25%
76-90
Забито
6
7
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 4
11 Не забивали 11
0
0%
3
43%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
17%
1
14%
61-75
3
50%
2
29%
76-90
Пропущено
15
7
6 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 2
6 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 4
2
13%
1
14%
1-15
2
13%
1
14%
16-30
2
13%
3
43%
31-45
3
20%
0
0%
46-60
2
13%
2
29%
61-75
4
27%
0
0%
76-90
Забито
10
15
5 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 9
9 Не забивали 5
1
10%
3
20%
1-15
2
20%
4
27%
16-30
2
20%
2
13%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
1
10%
2
13%
61-75
4
40%
2
13%
76-90
Пропущено
28
19
11 В 1-м тайме 8
17 Во 2-м тайме 11
11 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 11
4
14%
2
11%
1-15
5
18%
2
11%
16-30
2
7%
4
21%
31-45
5
18%
3
16%
46-60
6
21%
5
26%
61-75
6
21%
3
16%
76-90
Результаты последних матчей
Эмполи
(20 матчей)
20%
15%
65%
4 победы 3 ничьи 13 поражений
Торино - Эмполи 1:0 Эмполи - Лечче 1:1 Дженоа - Эмполи 1:1 Эмполи - Сассуоло 3:4
Наполи - Эмполи 0:1 Фрозиноне - Эмполи 2:1 Эмполи - Аталанта 0:3 Фиорентина - Эмполи 0:2 Эмполи - Удинезе 0:0 Болонья - Эмполи 3:0 Эмполи - Салернитана 1:0 Эмполи - Интер Милан 0:1 Рома - Эмполи 7:0 Эмполи - Ювентус 0:2 Монца - Эмполи 2:0 Эмполи - Верона 0:1 Эмполи - Читтаделла 1:2 Фрайбург - Эмполи 3:2 Эмполи - Лилль 2:1 Хайденхайм - Эмполи 2:1
Лацио
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Лацио - Интер Милан 0:2 Атлетико М - Лацио 2:0 Верона - Лацио 1:1 Лацио - Дженоа 1:0
Лацио - Кальяри 1:0 Лацио - Селтик 2:0 Салернитана - Лацио 2:1 Лацио - Рома 0:0 Лацио - Фейеноорд 1:0 Болонья - Лацио 1:0 Лацио - Фиорентина 1:0 Фейеноорд - Лацио 3:1 Сассуоло - Лацио 0:2 Лацио - Аталанта 3:2 Селтик - Лацио 1:2 Милан - Лацио 2:0 Лацио - Торино 2:0 Лацио - Монца 1:1 Лацио - Атлетико М 1:1 Ювентус - Лацио 3:1
Результаты матчей
Эмполи
Лацио
Точный счет
0:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
3:4
1 раз 13%
1:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
Точное количество голов
0
5 раз 63%
1
2 раза 25%
3
1 раз 13%
0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
Точный счет
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
7:0
1 раз 13%
2:1
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
Точное количество голов
0
4 раза 50%
1
3 раза 38%
2
1 раз 13%
1
4 раза 50%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
Точный счет
0:1
3 раза 19%
0:2
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
7:0
1 раз 6%
1:0
3 раза 19%
0:2
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
Точное количество голов
0
9 раз 56%
1
5 раз 31%
2
1 раз 6%
3
1 раз 6%
1
7 раз 44%
0
5 раз 31%
2
3 раза 19%
3
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Эмполи
Лацио
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
35
Больше Меньше
53
17
26
17
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
44
Больше Меньше
62
17
26
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
79
Больше Меньше
115
214
412
115
115
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|13
|2
|1
|39 - 7
|41
|2.
|Заявка
|16
|11
|4
|1
|24 - 10
|37
|3.
|Заявка
|16
|10
|2
|4
|29 - 18
|32
|4.
|Заявка
|16
|7
|7
|2
|20 - 12
|28
|5.
|Заявка
|16
|8
|3
|5
|28 - 19
|27
|6.
|Заявка
|16
|8
|3
|5
|25 - 18
|27
|7.
|Заявка
|16
|8
|2
|6
|28 - 19
|26
|8.
|Заявка
|16
|7
|4
|5
|28 - 19
|25
|9.
|2:0 Заявка
|17
|7
|3
|7
|18 - 18
|24
|10.
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|14 - 16
|23
|11.
|Заявка
|16
|5
|6
|5
|16 - 17
|21
|12.
|Заявка
|16
|4
|8
|4
|19 - 21
|20
|13.
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|21 - 26
|19
|14.
|1:1 Заявка
|17
|4
|5
|8
|17 - 22
|17
|15.
|1:1 Заявка
|17
|4
|5
|8
|25 - 31
|17
|16.
|Заявка
|16
|3
|4
|9
|16 - 29
|13
|17.
|Заявка
|16
|1
|10
|5
|14 - 27
|13
|18.
|0:2 Заявка
|17
|3
|3
|11
|10 - 30
|12
|19.
|Заявка
|16
|2
|5
|9
|13 - 23
|11
|20.
|Заявка
|16
|1
|5
|10
|12 - 34
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|6
|2
|0
|12 - 4
|20
|2.
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|21 - 5
|19
|3.
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|12 - 4
|19
|4.
|Заявка
|8
|6
|0
|2
|14 - 4
|18
|5.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|19 - 7
|17
|6.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|14 - 10
|17
|7.
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|16 - 7
|16
|8.
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|14 - 8
|16
|9.
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|8 - 5
|15
|10.
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|11 - 11
|15
|11.
|2:0 Заявка
|8
|4
|2
|2
|8 - 6
|14
|12.
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|10 - 5
|13
|13.
|1:1 Заявка
|8
|3
|3
|2
|11 - 10
|12
|14.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|11 - 15
|11
|15.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|12 - 13
|10
|16.
|1:1 Заявка
|9
|2
|3
|4
|12 - 14
|9
|17.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|7 - 11
|6
|18.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|7 - 16
|6
|19.
|Заявка
|8
|0
|6
|2
|9 - 14
|6
|20.
|0:2 Заявка
|9
|1
|2
|6
|5 - 14
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|7
|1
|0
|18 - 2
|22
|2.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|16 - 6
|17
|3.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|12 - 6
|17
|4.
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|15 - 14
|14
|5.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|11 - 10
|11
|6.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|12 - 12
|10
|7.
|2:0 Заявка
|9
|3
|1
|5
|10 - 12
|10
|8.
|Заявка
|8
|1
|6
|1
|8 - 8
|9
|9.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|9 - 12
|8
|10.
|1:1 Заявка
|8
|2
|2
|4
|13 - 17
|8
|11.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|6 - 11
|8
|12.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|6 - 12
|8
|13.
|0:2 Заявка
|8
|2
|1
|5
|5 - 16
|7
|14.
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|5 - 13
|7
|15.
|Заявка
|7
|0
|5
|2
|8 - 10
|5
|16.
|1:1 Заявка
|9
|1
|2
|6
|6 - 12
|5
|17.
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|6 - 12
|5
|18.
|Заявка
|8
|0
|2
|6
|7 - 16
|2
|19.
|Заявка
|8
|0
|2
|6
|5 - 14
|2
|20.
|Заявка
|8
|0
|2
|6
|5 - 18
|2
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Вылет в Серию B
|Интер Милан
|Мартинес Лаутаро
|15 (2)
|Сассуоло
|Берарди Доменико
|9 (3)
|Милан
|Жиру Оливье
|8 (4)
|Интер Милан
|Тюрам Маркус
|7 (6)
|Болонья
|Зиркзее Джошуа
|7 (2)
|Рома
|Паредес Леандро
|7
|Салернитана
|Дьомбер Норберт
|7
|Лечче
|Рамадани Юльбер
|7
|Эмполи
|Мале Юссеф
|7
|Верона
|Дуда Ондрей
|1 5
Прогноз на матч от Liveresult
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Эмполи 0:2 Лацио
Исход игры
Эмполи
2.5% (3)
Ничья
12.4% (15)
Лацио
85.1% (103)
Тотал 2.5
Больше
50.45% (56)
Меньше
49.55% (55)
Обе команды забьют
Да
60.36% (67)
Нет
39.64% (44)
Популярный счёт
1:2 Лацио
41.3% (50)
0:1 Лацио
23.1% (28)
0:2 Лацио
11.6% (14)
1:1 Ничья
9.9% (12)
2:3 Лацио
1.7% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!