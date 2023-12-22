Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

49' Команда Лацио имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.

49' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

48' Эмполи совершает вбрасывание на половине поля противника

48' Эмполи идет вперед с потенциально опасной атакой.

46' Ровелла Николо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

46' Фаццини Якопо - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

45' Проведель Иван взял и забрал мяч на выходе

45' Эмполи идет вперед с потенциально опасной атакой.

44' Лацио совершает вбрасывание на половине поля противника

43' Лацио совершает вбрасывание на половине поля противника

42' Лацио идет вперед с потенциально опасной атакой.

41' Лацио совершает вбрасывание на половине поля противника

41' Лацио совершает вбрасывание на своей половине поля

40' Проведель Иван взял и забрал мяч на выходе

40' Мальдини Даниэль пробил со штрафного прямо в стенку

38' Удар от ворот произведет Эмполи

37' Mario Gila из команды Лацио перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

37' Эмполи идет вперед с потенциально опасной атакой.

36' Лацио совершает вбрасывание на половине поля противника

35' Удар от ворот произведет Лацио

34' Хорошую попытку сделал Мальдини Даниэль . Удар в створ, но вратарь начеку

34' Грасси Альберто пробует нанести удар издали, но Иван Проведель держит все под контролем

33' Эмполи идет вперед с потенциально опасной атакой.

33' Mario Gila из команды Лацио перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

33' Эмполи идет вперед с потенциально опасной атакой.

32' Эмполи совершает вбрасывание на половине поля противника

32' Mario Gila ослабляет давление, выбив мяч.

32' Эмполи идет вперед с потенциально опасной атакой.

31' Дзакканьи Маттиа навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

30' Лацио идет вперед с потенциально опасной атакой.

29' Удар от ворот произведет Лацио

29' Бастони Симоне не смог попасть в створ ударом издали

26' Патрик - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

26' Валюкевич Себастьян выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

26' Лацио идет вперед с потенциально опасной атакой.

26' Эмполи совершает вбрасывание на своей половине поля

26' Матч возобновлен

26' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

24' Альберто Луис навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

24' Лацио идет вперед с потенциально опасной атакой.

24' Лацио идет вперед с потенциально опасной атакой.

24' Альберто Луис навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

23' Лацио идет вперед с потенциально опасной атакой.

23' Лацио идет вперед с потенциально опасной атакой.

23' Альберто Луис навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

22' Матч возобновлен

22' Иммобиле Чиро на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

21' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

21' Хорошую попытку сделал Гендузи Маттео . Удар в створ, но вратарь начеку

21' Иммобиле Чиро создает голевую возможность для своего партнера по команде.

21' Лацио идет вперед с потенциально опасной атакой.

20' Лацио совершает вбрасывание на половине поля противника

20' Mario Gila из команды Лацио перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

19' Эмполи совершает вбрасывание на половине поля противника

18' Эбюэхи Тайронн выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

18' Лацио идет вперед с потенциально опасной атакой.

17' Грасси Альберто выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

15' Мальдини Даниэль получил желтую карточку от судьи

15' Канчельери Маттео пробует нанести удар издали, но Иван Проведель держит все под контролем

15' Mario Gila успешно блокирует удар.

15' Эмполи идет вперед с потенциально опасной атакой.

14' Хорошую попытку сделал Иммобиле Чиро . Удар в створ, но вратарь начеку

14' Лацио идет вперед с потенциально опасной атакой.

13' Лацио совершает вбрасывание на половине поля противника

12' Лацио совершает вбрасывание на своей половине поля

12' Эмполи идет вперед с потенциально опасной атакой.

11' Эмполи совершает вбрасывание на половине поля противника

11' Матч возобновлен

11' Альберто Луис на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

11' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

10' Команда Лацио забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

9' Иммобиле Чиро создает голевую возможность для своего партнера по команде.

9' Дзакканьи Маттиа создает голевую возможность для своего партнера по команде.

9' Лацио идет вперед с потенциально опасной атакой.

9' Г О О О О Л - Гендузи Маттео первый реагирует на отскок и посылает его в ворота левой ногой!

9' Mario Gila выиграл воздушное противоборство у Канчельери Маттео

8' Эмполи совершает вбрасывание на своей половине поля

8' Назначен штрафной. Пострадал Фаццини Якопо , его свалил Mario Gila.

7' Лацио совершает вбрасывание на половине поля противника

7' Альберто Луис навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

6' Лацио идет вперед с потенциально опасной атакой.

6' Пеллегрини Лука выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

5' Удар от ворот произведет Эмполи

5' Камбьяги Николо не смог попасть в створ ударом издали

4' Матч возобновится спорным мячом

4' Игра останавливается на короткое время, так как мяч был задет судьей

3' Лацио совершает вбрасывание на половине поля противника

2' Удар от ворот произведет Лацио

2' Мальдини Даниэль не смог попасть в створ ударом издали

2' Грасси Альберто выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

2' Бастони Симоне выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Эмполи начинает с центра поля