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  3. Италия
  4. Серия A 2023-2024
Тур: 17. Стадион: . Главный судья: Маркетти Маттео
Эмполи
0:2
Второй тайм: 76'
Лацио
0'
0:1
9' Гол
Гендузи Маттео
15' Желтая карточка
Мальдини Даниэль
26' Желтая карточка
Патрик
45' Желтая карточка
Фаццини Якопо
46' Желтая карточка
Ровелла Николо
57' Желтая карточка
Бастони Симоне
0:2
67' Гол
Дзакканьи Маттиа

Ход матча

9'
0:1
Гендузи Маттео
15'
Мальдини Даниэль
 
22'
 
Кастельянос Валентин
Иммобиле Чиро
26'
 
Камада Даити
Альберто Луис
26'
 
Патрик
45'
Фаццини Якопо
 
46'
 
Ровелла Николо
57'
Бастони Симоне
 
62'
Коваленко Виктор
Фаццини Якопо
 
62'
Бальданци Томмазо
Канчельери Маттео
 
67'
0:2
Дзакканьи Маттиа
75'
Марин Рэзван
Грасси Альберто
 
76'
Дестро Маттиа
Мальдини Даниэль
 

Статистика матча

  • 0 Голы 2
  • 4 Удары по воротам 0
  • 6 Удары в створ 6
  • 6 Угловые 7
  • 2 Офсайды 2
  • 6 Нарушения правил 12
  • 3 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 2
  • 211 Количество передач 178
  • 58 Владение мячом, % 42

Владение мячом

Прогнозы 121
Эмполи 2.5% (3)
X 12.4% (15)
Лацио 85.1% (103)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
25
Каприле
Элия
24
Эбюэхи
Тайронн
4
Валюкевич
Себастьян
33
Луперто
Себастьяно
30
Бастони
Симоне
21
Фаццини
Якопо
5
Грасси
Альберто
29
Мале
Юссеф
20
Канчельери
Маттео
28
Камбьяги
Николо
27
Мальдини
Даниэль
94
Проведель
Иван
77
Марушич
Адам
4
Патрик
34
Хила
Марио
3
Пеллегрини
Лука
8
Гендузи
Маттео
65
Ровелла
Николо
10
Альберто
Луис
7
Андерсон
Фелипе
17
Иммобиле
Чиро
20
Дзакканьи
Маттиа
Эмполи
4-3-2-1
Лацио
4-3-3

История личных встреч

Эмполи
Лацио

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
133.3%
3 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
100%
2 победы 3 ничьи 0 побед

10 матчей

20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 6 побед

Второй тайм

20%
80%
0 побед 2 ничьи 6 побед

13 матчей

23.1%
15.4%
61.5%
3 победы 2 ничьи 8 побед

Первый тайм

23.1%
30.8%
46.1%
3 победы 4 ничьи 6 побед

Второй тайм

15.4%
38.5%
46.1%
2 победы 5 ничьих 6 побед

История матчей

СA
0:2
СA
2:2
СA
3:3
СA
1:3
СA
1:0
СA
0:1
СA
1:2
СA
2:0
СA
2:0
СA
1:0
СA
4:0
СA
2:1
СA
1:0

Голы

Всего голов

6
5

Голов в среднем за матч

0.86
0.83

Среднее время на гол

105
108

Всего голов

14
9

Голов в среднем за матч

2.33
1.29

Среднее время на гол

38
70

Всего голов

20
14

Голов в среднем за матч

1.54
1.08

Тотал матчей

2.5
9
Больше 69%
Меньше 31%
4
6
Больше 46%
Меньше 54%
7
4
Больше 31%
Меньше 69%
9
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
1
Больше 8%
Меньше 92%
12

Среднее время на гол

58
83

Бомбардиры внутри турнира

Эмполи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Капуто Франческо 3 (1) 0.18
Коваленко Виктор 2 0.12
Канчельери Маттео 1 0.06
Фаццини Якопо 1 0.06
Гьяси Эммануэль 1 0.06
Бальданци Томмазо 1 0.06
Эбюэхи Тайронн 0 0
Грасси Альберто 0 0
Камбьяги Николо 0 0
Лацио
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Иммобиле Чиро 4 (3) 0.24
Альберто Луис 3 0.18
Дзакканьи Маттиа 3 0.18
Весино Матиас 2 0.12
Андерсон Фелипе 1 0.06
Кастельянос Валентин 1 0.06
Камада Даити 1 0.06
Педро Родригес 1 0.06
Гендузи Маттео 1 0.06
Лаццари Мануэль 0 0

Карточки

Эмполи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мале Юссеф 7 0
Гьяси Эммануэль 4 0
Грасси Альберто 4 0
Какаче Либерато 4 0
Канчельери Маттео 4 0
Фаццини Якопо 4 0
Раноккья Филиппо 3 0
Валюкевич Себастьян 2 0
Дестро Маттиа 1 0
Берешиньски Бартош 1 0
Бастони Симоне 1 0
Хаас Николас 1 0
Луперто Себастьяно 1 0
Пеццелла Джузеппе 1 0
Мальдини Даниэль 1 0
Бальданци Томмазо 1 0
Лацио
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Альберто Луис 5 0
Маурицио Сарри 3 1
Иммобиле Чиро 4 0
Дзакканьи Маттиа 4 0
Ровелла Николо 4 0
Лаццари Мануэль 2 1
Педро Родригес 3 0
Катальди Данило 3 0
Пеллегрини Лука 3 0
Патрик 2 0
Весино Матиас 2 0
Романьоли Алессио 2 0
Марушич Адам 2 0
Исаксен Густав 2 0
Андерсон Фелипе 1 0
Хюсай Эльсейд 1 0
Казале Николо 1 0

Результаты матчей

Эмполи
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
38% (3)
63% (5)
Лацио
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

4
3

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

3
4
Эмполи
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
13% (1)
38% (3)
Лацио
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

14
3

Упущенные победы

4
7
Эмполи
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
38% (6)
44% (7)
19% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
25% (4)
50% (8)
Лацио
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
38% (6)
44% (7)
19% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
44% (7)
44% (7)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

6
5

Волевые победы

14
4

Упущенные победы

7
11

Голы по времени матча

Забито

4
8
3 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 5
14 Не забивали 10
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
4
50%
16-30
1
25%
2
25%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

13
12
5 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 7
2
15%
1
8%
1-15
3
23%
1
8%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
2
15%
3
25%
46-60
4
31%
3
25%
61-75
2
15%
3
25%
76-90

Забито

6
7
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 4
11 Не забивали 11
0
0%
3
43%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
17%
1
14%
61-75
3
50%
2
29%
76-90

Пропущено

15
7
6 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 2
6 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 4
2
13%
1
14%
1-15
2
13%
1
14%
16-30
2
13%
3
43%
31-45
3
20%
0
0%
46-60
2
13%
2
29%
61-75
4
27%
0
0%
76-90

Забито

10
15
5 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 9
9 Не забивали 5
1
10%
3
20%
1-15
2
20%
4
27%
16-30
2
20%
2
13%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
1
10%
2
13%
61-75
4
40%
2
13%
76-90

Пропущено

28
19
11 В 1-м тайме 8
17 Во 2-м тайме 11
11 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 11
4
14%
2
11%
1-15
5
18%
2
11%
16-30
2
7%
4
21%
31-45
5
18%
3
16%
46-60
6
21%
5
26%
61-75
6
21%
3
16%
76-90

Результаты последних матчей

Эмполи
(20 матчей)
20%
15%
65%
4 победы 3 ничьи 13 поражений
Торино - Эмполи 1:0 Эмполи - Лечче 1:1 Дженоа - Эмполи 1:1 Эмполи - Сассуоло 3:4
Наполи - Эмполи 0:1 Фрозиноне - Эмполи 2:1 Эмполи - Аталанта 0:3 Фиорентина - Эмполи 0:2 Эмполи - Удинезе 0:0 Болонья - Эмполи 3:0 Эмполи - Салернитана 1:0 Эмполи - Интер Милан 0:1 Рома - Эмполи 7:0 Эмполи - Ювентус 0:2 Монца - Эмполи 2:0 Эмполи - Верона 0:1 Эмполи - Читтаделла 1:2 Фрайбург - Эмполи 3:2 Эмполи - Лилль 2:1 Хайденхайм - Эмполи 2:1
Лацио
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Лацио - Интер Милан 0:2 Атлетико М - Лацио 2:0 Верона - Лацио 1:1 Лацио - Дженоа 1:0
Лацио - Кальяри 1:0 Лацио - Селтик 2:0 Салернитана - Лацио 2:1 Лацио - Рома 0:0 Лацио - Фейеноорд 1:0 Болонья - Лацио 1:0 Лацио - Фиорентина 1:0 Фейеноорд - Лацио 3:1 Сассуоло - Лацио 0:2 Лацио - Аталанта 3:2 Селтик - Лацио 1:2 Милан - Лацио 2:0 Лацио - Торино 2:0 Лацио - Монца 1:1 Лацио - Атлетико М 1:1 Ювентус - Лацио 3:1

Результаты матчей

Эмполи
Лацио

Точный счет

0:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
3:4
1 раз 13%
1:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%

Точное количество голов

0
5 раз 63%
1
2 раза 25%
3
1 раз 13%
0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%

Точный счет

0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
7:0
1 раз 13%
2:1
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%

Точное количество голов

0
4 раза 50%
1
3 раза 38%
2
1 раз 13%
1
4 раза 50%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%

Точный счет

0:1
3 раза 19%
0:2
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
7:0
1 раз 6%
1:0
3 раза 19%
0:2
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%

Точное количество голов

0
9 раз 56%
1
5 раз 31%
2
1 раз 6%
3
1 раз 6%
1
7 раз 44%
0
5 раз 31%
2
3 раза 19%
3
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Эмполи
Лацио

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
5
0.5
Больше Меньше
5
3
1
7
1.5
2
6
1
7
2.5
1
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
4
0.5
Больше Меньше
6
2
1
7
1.5
2
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
9
0.5
Больше Меньше
11
5
2
14
1.5
4
12
1
15
2.5
1
15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 16 13 2 1 39 - 7 41
2.
Ювентус
 Заявка 16 11 4 1 24 - 10 37
3.
Милан
 Заявка 16 10 2 4 29 - 18 32
4.
Болонья
 Заявка 16 7 7 2 20 - 12 28
5.
Наполи
 Заявка 16 8 3 5 28 - 19 27
6.
Фиорентина
 Заявка 16 8 3 5 25 - 18 27
7.
Аталанта
 Заявка 16 8 2 6 28 - 19 26
8.
Рома
 Заявка 16 7 4 5 28 - 19 25
9.
Лацио
 2:0 Заявка 17 7 3 7 18 - 18 24
10.
Торино
 Заявка 16 6 5 5 14 - 16 23
11.
Монца
 Заявка 16 5 6 5 16 - 17 21
12.
Лечче
 Заявка 16 4 8 4 19 - 21 20
13.
Фрозиноне
 Заявка 16 5 4 7 21 - 26 19
14.
Дженоа
 1:1 Заявка 17 4 5 8 17 - 22 17
15.
Сассуоло
 1:1 Заявка 17 4 5 8 25 - 31 17
16.
Кальяри
 Заявка 16 3 4 9 16 - 29 13
17.
Удинезе
 Заявка 16 1 10 5 14 - 27 13
18.
Эмполи
 0:2 Заявка 17 3 3 11 10 - 30 12
19.
Верона
 Заявка 16 2 5 9 13 - 23 11
20.
Салернитана
 Заявка 16 1 5 10 12 - 34 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ювентус
 Заявка 8 6 2 0 12 - 4 20
2.
Интер Милан
 Заявка 8 6 1 1 21 - 5 19
3.
Болонья
 Заявка 8 6 1 1 12 - 4 19
4.
Милан
 Заявка 8 6 0 2 14 - 4 18
5.
Рома
 Заявка 8 5 2 1 19 - 7 17
6.
Фрозиноне
 Заявка 8 5 2 1 14 - 10 17
7.
Аталанта
 Заявка 8 5 1 2 16 - 7 16
8.
Фиорентина
 Заявка 8 5 1 2 14 - 8 16
9.
Торино
 Заявка 8 4 3 1 8 - 5 15
10.
Лечче
 Заявка 9 4 3 2 11 - 11 15
11.
Лацио
 2:0 Заявка 8 4 2 2 8 - 6 14
12.
Монца
 Заявка 8 3 4 1 10 - 5 13
13.
Дженоа
 1:1 Заявка 8 3 3 2 11 - 10 12
14.
Кальяри
 Заявка 8 3 2 3 11 - 15 11
15.
Наполи
 Заявка 8 3 1 4 12 - 13 10
16.
Сассуоло
 1:1 Заявка 9 2 3 4 12 - 14 9
17.
Верона
 Заявка 7 1 3 3 7 - 11 6
18.
Салернитана
 Заявка 8 1 3 4 7 - 16 6
19.
Удинезе
 Заявка 8 0 6 2 9 - 14 6
20.
Эмполи
 0:2 Заявка 9 1 2 6 5 - 14 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 8 7 1 0 18 - 2 22
2.
Наполи
 Заявка 8 5 2 1 16 - 6 17
3.
Ювентус
 Заявка 8 5 2 1 12 - 6 17
4.
Милан
 Заявка 8 4 2 2 15 - 14 14
5.
Фиорентина
 Заявка 8 3 2 3 11 - 10 11
6.
Аталанта
 Заявка 8 3 1 4 12 - 12 10
7.
Лацио
 2:0 Заявка 9 3 1 5 10 - 12 10
8.
Болонья
 Заявка 8 1 6 1 8 - 8 9
9.
Рома
 Заявка 8 2 2 4 9 - 12 8
10.
Сассуоло
 1:1 Заявка 8 2 2 4 13 - 17 8
11.
Торино
 Заявка 8 2 2 4 6 - 11 8
12.
Монца
 Заявка 8 2 2 4 6 - 12 8
13.
Эмполи
 0:2 Заявка 8 2 1 5 5 - 16 7
14.
Удинезе
 Заявка 8 1 4 3 5 - 13 7
15.
Лечче
 Заявка 7 0 5 2 8 - 10 5
16.
Дженоа
 1:1 Заявка 9 1 2 6 6 - 12 5
17.
Верона
 Заявка 9 1 2 6 6 - 12 5
18.
Фрозиноне
 Заявка 8 0 2 6 7 - 16 2
19.
Кальяри
 Заявка 8 0 2 6 5 - 14 2
20.
Салернитана
 Заявка 8 0 2 6 5 - 18 2
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Интер Милан Мартинес Лаутаро 15 (2)
Сассуоло Берарди Доменико 9 (3)
Милан Жиру Оливье 8 (4)
Интер Милан Тюрам Маркус 7 (6)
Болонья Зиркзее Джошуа 7 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Рома Паредес Леандро 7
Салернитана Дьомбер Норберт 7
Лечче Рамадани Юльбер 7
Эмполи Мале Юссеф 7
Верона Дуда Ондрей 1 5
Весь список
  • 75'
    Лацио пытается что-то создать.
  • 74'
    Эмполи начинает контратаку
  • 74'
    Эмполи идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 74'
    Эмполи пытается что-то создать.
  • 73'
    Судья сигнализирует, что Андерсон Фелипе из команды Лацио поставил подножку. Пострадал Мале Юссеф
  • 72'
    Эмполи контролирует мяч.
  • 72'
    Эмполи совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 72'
    Mario Gila ослабляет давление, выбив мяч.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 72'
      Эмполи идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 72'
      Эмполи контролирует мяч.
    • 72'
      Эмполи совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 72'
      Эмполи пытается что-то создать.
    • 71'
      Эмполи контролирует мяч.
    • 71'
      Эмполи совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 70'
      Эмполи контролирует мяч.
    • 70'
      Эмполи совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 70'
      Эмполи совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 70'
      Контроль мяча: Эмполи: 56%, Лацио: 44%.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Carlo Castellani. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 1:2 – на это поставили 41.3% пользователей.
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    Прогнозы 121
    Эмполи 2.5% (3)
    X 12.4% (15)
    Лацио 85.1% (103)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Эмполи
    Ничья
    Лацио
    4.40
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    4.80
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    3.55
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Эмполи 0:2 Лацио

    Исход игры
    Эмполи
    2.5% (3)
    Ничья
    12.4% (15)
    Лацио
    85.1% (103)
    Тотал 2.5
    Больше
    50.45% (56)
    Меньше
    49.55% (55)
    Обе команды забьют
    Да
    60.36% (67)
    Нет
    39.64% (44)
    Популярный счёт
    1:2 Лацио
    41.3% (50)
    0:1 Лацио
    23.1% (28)
    0:2 Лацио
    11.6% (14)
    1:1 Ничья
    9.9% (12)
    2:3 Лацио
    1.7% (2)
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