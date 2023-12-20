Стадион: Кинг Абдулла Спорт Сити.
Позже
Бомбардиры внутри турнира
Флуминенсе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Манчестер Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ковачич Матео
|1
|1
|Силва Бернарду
|1
|1
Карточки
Результаты матчей
Флуминенсе
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Манчестер Сити
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
0
0
Флуминенсе
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Манчестер Сити
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
0
0
Голы по времени матча
Забито
0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Флуминенсе
(1 матч)
100%
1 победа 0 ничьих 0 поражений
Манчестер Сити
(1 матч)
100%
0 побед 0 ничьих 1 поражение
Результаты матчей
Флуминенсе
Манчестер Сити
Точный счет
2:0
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
Точный счет
2:0
1 раз 100%
0:3
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
3
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Флуминенсе
Манчестер Сити
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
|Аль-Иттихад Джидда
|Бензема Карим
|2
|Манчестер Сити
|Ковачич Матео
|1
|Урава Ред
|Схалк Алекс
|1
|Манчестер Сити
|Силва Бернарду
|1
|Аль-Иттихад Джидда
|Канте Н'Голо
|1
|Аль-Ахли Каир
|Модест Антони
|1
|Леон
|Тесильо Вильям
|1
Прогнозы на матч Флуминенсе - Манчестер Сити
Исход игры
Флуминенсе
58.6% (17)
Ничья
3.4% (1)
Манчестер Сити
37.9% (11)
Тотал 2.5
Больше
67.86% (19)
Меньше
32.14% (9)
Обе команды забьют
Да
64.29% (18)
Нет
35.71% (10)
Популярный счёт
2:1 Флуминенсе
27.6% (8)
1:2 Манчестер Сити
27.6% (8)
1:0 Флуминенсе
27.6% (8)
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