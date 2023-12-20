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Стадион: .
Флуминенсе
 
Позже
Манчестер Сити
Прогнозы 28
Флуминенсе 60.7% (17)
X 3.6% (1)
Манчестер Сити 35.7% (10)
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Лучшие коэффициенты
Флуминенсе
Ничья
Манчестер Сити
9.00
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1.33
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Бомбардиры внутри турнира

Флуминенсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Манчестер Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ковачич Матео 1 1
Силва Бернарду 1 1

Карточки

Результаты матчей

Флуминенсе
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Манчестер Сити
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

0
0
Флуминенсе
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Манчестер Сити
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

0
0

Голы по времени матча

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Флуминенсе
(1 матч)
100%
1 победа 0 ничьих 0 поражений
Победитель первого полуфинала - Победитель второго полуфинала 1:1
Манчестер Сити
(1 матч)
100%
0 побед 0 ничьих 1 поражение
Победитель первого полуфинала - Победитель второго полуфинала 1:1

Результаты матчей

Флуминенсе
Манчестер Сити

Точный счет

2:0
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%

Точный счет

2:0
1 раз 100%
0:3
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
3
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Флуминенсе
Манчестер Сити

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Топ бомбардиров
Аль-Иттихад Джидда Бензема Карим 2
Манчестер Сити Ковачич Матео 1
Урава Ред Схалк Алекс 1
Манчестер Сити Силва Бернарду 1
Аль-Иттихад Джидда Канте Н'Голо 1
Весь список

Топ нарушителей
Аль-Ахли Каир Модест Антони 1
Леон Тесильо Вильям 1
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Флуминенсе - Манчестер Сити от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 22 декабря 2023, осталось 2 дня 12 часов 37 минут.



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    • Прогнозы 28
    Флуминенсе 60.7% (17)
    X 3.6% (1)
    Манчестер Сити 35.7% (10)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Флуминенсе
    Ничья
    Манчестер Сити
    9.00
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    5.20
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    1.33
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    Прогнозы на матч Флуминенсе - Манчестер Сити

    Исход игры
    Флуминенсе
    58.6% (17)
    Ничья
    3.4% (1)
    Манчестер Сити
    37.9% (11)
    Тотал 2.5
    Больше
    67.86% (19)
    Меньше
    32.14% (9)
    Обе команды забьют
    Да
    64.29% (18)
    Нет
    35.71% (10)
    Популярный счёт
    2:1 Флуминенсе
    27.6% (8)
    1:2 Манчестер Сити
    27.6% (8)
    1:0 Флуминенсе
    27.6% (8)
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