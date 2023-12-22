Джек Грилиш сам теперь отмечается нарушением правил. Возле чужой штрафной площадки прицепился он к владевшему мячом Нино и уронил того на газон.

+3 минуты к первому тайму. Не забываем, что водопой был.

Фил Фоден опять атаковал из зоны левого инсайда. На этот раз ни гола он не добился, ни углового. Подача Фодена оказалась чересчур далёкой, но мяч сохранили игроки "Сити".

Одна минута компенсированного времени остаётся ещё в первом тайме. "Манчестер Сити" держит мяч на чужой половине поля и не позволяет соперникам отнять его.

Свисток на перерыв. 2:0 в пользу "Ман Сити". Заслуженно, справедливо. Но впереди ещё второй тайм.

Обменялись команды дальними ударами. Попытка Фодена с подступов к штрафной была заблокирована, а Кано из центра поля перебросил ворота вместе с Эдерсоном.

Не испытывают проблем "небесно-голубые" с раскатыванием мяча в середине тайма. Вполне возможно, к перерыву счёт на табло обретёт крупное выражение.

Джека Грилиша уронили на газон на левом фланге атаки "Сити". Тут судья увидел нарушение правил. Сфолил Самуэл Шавьер.

Джон Ариас поборолся на правом крыле нападения "Флуминенсе" с Натаном Аке и заработал угловой удар для бразильского клуба. Марсело станет исполнять этот стандарт.

Выполнил Марсело подачу слева с углового, и Джон Ариас с ближней штанги пробил головой в дальний угол. Эдерсон отразил мяч, после чего был зафиксирован офсайд у Хермано Кано, претендовавшего на добивание.

Джеку Грилишу немало достаётся по ногам. Андре на сей раз сфолил против игрока атакующей группы "Манчестер Сити" на половине поля манкунианцев.

Прикладывается Джек Грилиш почти с линии штрафной в правый угол - Фабио отбивает на угловой. После этого корнера блокируется дальний удар Фила Фодена.

Во втором тайме "Флуминенсе" нужно прыгнуть выше своей головы, чтобы совершить камбэк и переломить ход матча. В первом тайме "Сити" выглядит явно сильнее.

36' Да, атакующую игру, конечно, проваливает "Флуминенсе" в первом тайме. Абсолютно никакого давления не оказывается на оборону "Манчестер Сити".

35' Хитро разыграли угловой манкунианцы. Мяч от левого флажка Бернарду Силва выкатил в центр Филу Фодену, у которого удар не получился, и зафиксирован фол в атаке со стороны "Сити".

34' Где-то полторы минуты пили воду футболисты, а ещё слушали указания от главных тренеров. Болельщики же не устают петь свои кричалки. Атмосфера самая что ни на есть футбольная.

33' Но с подачей своего корнера "небесно-голубым" придётся подождать, так как арбитром объявлена пауза на водопой.

32' Фил Фоден снова прорывался вперёд на левом полуфланге. С угла вратарской площади на этот раз заработал он угловой удар для "Манчестер Сити".

31' Джанни Инфантино присутствует сегодня на трибуне. Впрочем, было бы странно, если бы не присутствовал. Только что показали президента ФИФА крупным планом на экране.

30' Джек Грилиш считал, что нарушали против него правила в центральной части поля, но арбитр показал, что это всё чепуха и надо играть дальше. Мяч остался у "Манчестер Сити".

29' На классе выигрывает сегодня "Манчестер Сити". Ну и не только сегодня, конечно. Всё-таки Лига чемпионов не зря считается сильнейшим клубным турнирном на планете.

28' В 2025 году клубный чемпионат мира будет разыгран по новой схеме и в другое время. Так что нужно сейчас наслаждаться олдскульным вариантом.