Стадион: Кинг Абдулла Спорт Сити.
2:0
Второй тайм: 47'
Ход матча
1'
1:0
27'
2:0
46'
Статистика матча
-
2 Голы 0
-
10 Удары по воротам 3
-
2 Удары в створ 1
-
2 Угловые 0
-
2 Офсайды 3
-
4 Нарушения правил 5
-
56 Владение мячом, % 44
-
2 Голы 0
-
10 Удары по воротам 3
-
2 Удары в створ 1
-
2 Угловые 0
-
2 Офсайды 3
-
4 Нарушения правил 5
-
56 Владение мячом, % 44
Прогноз на матч от Liveresult
82
Льюис
Рико
47
Фоден
Фил
10
Грилиш
Джек
33
Нино
III
30
Мело
Фелипе
7
Андре
21
Ариас
Джон
10
Гансо
Пауло
11
Кено
14
Кано
Херман
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
82 Льюис РикоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
47 Фоден ФилПолузащитник
-
10 Грилиш ДжекПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
33 Карсон СкоттВратарь
-
21 Гомес СерхиоЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
68 Аллейне МаксЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
52 Бобб ОскарПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Луис МатеусНападающий
-
Главный тренер: Гвардиола Пеп
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
33 НиноЗащитник
-
30 Мело ФелипеЗащитник
- Защитник
-
7 АндреПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Ариас ДжонПолузащитник
-
10 Гансо ПаулоПолузащитник
-
11 КеноПолузащитник
-
14 Кано ХерманНападающий
- Запасные игроки
-
22 Ранжел ПедроВратарь
-
98 Эудес ВиторВратарь
-
4 МарлонЗащитник
-
23 ГугаЗащитник
-
29 Тьяго СантосЗащитник
-
40 ДиогоЗащитник
-
44 Браз ДавидЗащитник
- Полузащитник
-
45 ЛимаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
20 Даниэл
-
Главный тренер: Динис Фернандо
Бомбардиры внутри турнира
Манчестер Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ковачич Матео
|1
|0.5
|Силва Бернарду
|1
|0.5
|Альварес Хулиан
|1
|0.5
Флуминенсе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Карточки
Результаты матчей
Манчестер Сити
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Флуминенсе
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
2
0
Манчестер Сити
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Флуминенсе
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
2
0
Голы по времени матча
Забито
2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Манчестер Сити
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Урава Ред - Манчестер Сити 0:3 Манчестер Сити - Кристал Пэлас 2:2 Црвена Звезда - Манчестер Сити 2:3 Лутон Таун - Манчестер Сити 1:2
Астон Вилла - Манчестер Сити 1:0 Манчестер Сити - Тоттенхэм 3:3 Манчестер Сити - РБ Лейпциг 3:2 Манчестер Сити - Ливерпуль 1:1 Челси - Манчестер Сити 4:4 Манчестер Сити - Янг Бойз 3:0 Манчестер Сити - Борнмут 6:1 Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити 0:3 Янг Бойз - Манчестер Сити 1:3 Манчестер Сити - Брайтон 2:1 Арсенал - Манчестер Сити 1:0 РБ Лейпциг - Манчестер Сити 1:3 Вулверхэмптон - Манчестер Сити 2:1 Ньюкасл - Манчестер Сити 1:0 Манчестер Сити - Ноттингем Форест 2:0 Манчестер Сити - Црвена Звезда 3:1
Флуминенсе
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Флуминенсе - Аль-Ахли Каир 2:0 Флуминенсе - Гремио 2:3 Палмейрас Сан-Паулу - Флуминенсе 1:0 Сантос - Флуминенсе 0:3
Флуминенсе - Коритиба Парана 2:1 Флуминенсе - Сан-Паулу 1:0 Фламенго - Флуминенсе 1:1 Интернасьонал Порту Алегре - Флуминенсе 0:0 Бока Хуниорс - Флуминенсе 1:2 Байя - Флуминенсе 1:0 Атлетико Минейро - Флуминенсе 2:0 Флуминенсе - Гойяс 5:3 Ред Булл Брагантино - Флуминенсе 1:0 Флуминенсе - Коринтианс 3:3 Флуминенсе - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:2 Интернасьонал Порту Алегре - Флуминенсе 1:2 Куяба - Флуминенсе 3:0 Флуминенсе - Интернасьонал Порту Алегре 2:2 Флуминенсе - Крузейро 1:0 Васко да Гама - Флуминенсе 4:2
Результаты матчей
Манчестер Сити
Флуминенсе
Точный счет
0:3
1 раз 100%
Точное количество голов
3
1 раз 100%
Точный счет
0:3
1 раз 100%
2:0
1 раз 100%
Точное количество голов
3
1 раз 100%
2
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Манчестер Сити
Флуминенсе
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
|Аль-Иттихад Джидда
|Бензема Карим
|2
|Аль-Ахли Каир
|Маалул Али
|2
|Манчестер Сити
|Ковачич Матео
|1
|Урава Ред
|Схалк Алекс
|1
|Аль-Ахли Каир
|Эль-Ханафи Яссер
|1
|Аль-Ахли Каир
|Модест Антони
|1
|Леон
|Тесильо Вильям
|1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Манчестер Сити 2:0 Флуминенсе
Исход игры
Манчестер Сити
76.6% (111)
Ничья
4.1% (6)
Флуминенсе
19.3% (28)
Тотал 2.5
Больше
66.67% (74)
Меньше
33.33% (37)
Обе команды забьют
Да
64.86% (72)
Нет
35.14% (39)
Популярный счёт
2:1 Манчестер Сити
29% (42)
2:0 Манчестер Сити
15.9% (23)
3:1 Манчестер Сити
9.7% (14)
0:1 Флуминенсе
5.5% (8)
1:2 Флуминенсе
4.8% (7)
1:0 Манчестер Сити
3.4% (5)
3:0 Манчестер Сити
2.1% (3)
3:2 Манчестер Сити
1.4% (2)
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