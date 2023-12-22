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  3. Клубный чемпионат мира 2023
Стадион: .
Манчестер Сити
2:0
Второй тайм: 47'
Флуминенсе
0'
1:0
1' Гол
Альварес Хулиан
2:0
27' Гол в свои ворота
Нино

Ход матча

1'
Альварес Хулиан
1:0
27'
Нино
2:0
46'
 
Джон Кеннеди
Кено

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 10 Удары по воротам 3
  • 2 Удары в створ 1
  • 2 Угловые 0
  • 2 Офсайды 3
  • 4 Нарушения правил 5
  • 56 Владение мячом, % 44
  • 2 Голы 0
  • 10 Удары по воротам 3
  • 2 Удары в створ 1
  • 2 Угловые 0
  • 2 Офсайды 3
  • 4 Нарушения правил 5
  • 56 Владение мячом, % 44
Прогнозы 145
Манчестер Сити 76.6% (111)
X 4.1% (6)
Флуминенсе 19.3% (28)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Манчестер Сити
Ничья
Флуминенсе
9.00
Реклама, pari.ru
6.70
6.60
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
31
Эдерсон
Мораес
2
Уокер
Кайл
5
Стоунс
Джон
3
Диаш
Рубен
6
Аке
Натан
82
Льюис
Рико
16
Родри
Эрнандес
20
Силва
Бернарду
47
Фоден
Фил
10
Грилиш
Джек
19
Альварес
Хулиан
1
Фабио
Лопес
2
Самуэл
Шавьер
33
Нино
III
30
Мело
Фелипе
12
Марсело
Виера
7
Андре
8
Мартинелли
Габриэл
21
Ариас
Джон
10
Гансо
Пауло
11
Кено
14
Кано
Херман
Манчестер Сити
Флуминенсе

Бомбардиры внутри турнира

Манчестер Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ковачич Матео 1 0.5
Силва Бернарду 1 0.5
Альварес Хулиан 1 0.5
Флуминенсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Результаты матчей

Манчестер Сити
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Флуминенсе
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
0
Манчестер Сити
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Флуминенсе
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
0

Голы по времени матча

Забито

2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Манчестер Сити
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Урава Ред - Манчестер Сити 0:3 Манчестер Сити - Кристал Пэлас 2:2 Црвена Звезда - Манчестер Сити 2:3 Лутон Таун - Манчестер Сити 1:2
Астон Вилла - Манчестер Сити 1:0 Манчестер Сити - Тоттенхэм 3:3 Манчестер Сити - РБ Лейпциг 3:2 Манчестер Сити - Ливерпуль 1:1 Челси - Манчестер Сити 4:4 Манчестер Сити - Янг Бойз 3:0 Манчестер Сити - Борнмут 6:1 Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити 0:3 Янг Бойз - Манчестер Сити 1:3 Манчестер Сити - Брайтон 2:1 Арсенал - Манчестер Сити 1:0 РБ Лейпциг - Манчестер Сити 1:3 Вулверхэмптон - Манчестер Сити 2:1 Ньюкасл - Манчестер Сити 1:0 Манчестер Сити - Ноттингем Форест 2:0 Манчестер Сити - Црвена Звезда 3:1
Флуминенсе
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Флуминенсе - Аль-Ахли Каир 2:0 Флуминенсе - Гремио 2:3 Палмейрас Сан-Паулу - Флуминенсе 1:0 Сантос - Флуминенсе 0:3
Флуминенсе - Коритиба Парана 2:1 Флуминенсе - Сан-Паулу 1:0 Фламенго - Флуминенсе 1:1 Интернасьонал Порту Алегре - Флуминенсе 0:0 Бока Хуниорс - Флуминенсе 1:2 Байя - Флуминенсе 1:0 Атлетико Минейро - Флуминенсе 2:0 Флуминенсе - Гойяс 5:3 Ред Булл Брагантино - Флуминенсе 1:0 Флуминенсе - Коринтианс 3:3 Флуминенсе - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:2 Интернасьонал Порту Алегре - Флуминенсе 1:2 Куяба - Флуминенсе 3:0 Флуминенсе - Интернасьонал Порту Алегре 2:2 Флуминенсе - Крузейро 1:0 Васко да Гама - Флуминенсе 4:2

Результаты матчей

Манчестер Сити
Флуминенсе

Точный счет

0:3
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%

Точный счет

0:3
1 раз 100%
2:0
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Манчестер Сити
Флуминенсе

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Топ бомбардиров
Аль-Иттихад Джидда Бензема Карим 2
Аль-Ахли Каир Маалул Али 2
Манчестер Сити Ковачич Матео 1
Урава Ред Схалк Алекс 1
Аль-Ахли Каир Эль-Ханафи Яссер 1
Весь список

Топ нарушителей
Аль-Ахли Каир Модест Антони 1
Леон Тесильо Вильям 1
Весь список
  • Второй тайм
  • Замена
    46'
    Произошла замена в перерыве составе "Флуминенсе". Кено покинул игру. Джон Кеннеди появился на футбольном поле.
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался.
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Свисток на перерыв. 2:0 в пользу "Ман Сити". Заслуженно, справедливо. Но впереди ещё второй тайм.
  • 45'
    Одна минута компенсированного времени остаётся ещё в первом тайме. "Манчестер Сити" держит мяч на чужой половине поля и не позволяет соперникам отнять его.
  • 45'
    Фил Фоден опять атаковал из зоны левого инсайда. На этот раз ни гола он не добился, ни углового. Подача Фодена оказалась чересчур далёкой, но мяч сохранили игроки "Сити".
  • Дополнительное время
    45'
    +3 минуты к первому тайму. Не забываем, что водопой был.
  • Фол, нарушение
    44'
    Джек Грилиш сам теперь отмечается нарушением правил. Возле чужой штрафной площадки прицепился он к владевшему мячом Нино и уронил того на газон.
  • 43'
    Во втором тайме "Флуминенсе" нужно прыгнуть выше своей головы, чтобы совершить камбэк и переломить ход матча. В первом тайме "Сити" выглядит явно сильнее. 
  • Угловой
    42'
    Прикладывается Джек Грилиш почти с линии штрафной в правый угол - Фабио отбивает на угловой. После этого корнера блокируется дальний удар Фила Фодена.
  • Фол, нарушение
    41'
    Джеку Грилишу немало достаётся по ногам. Андре на сей раз сфолил против игрока атакующей группы "Манчестер Сити" на половине поля манкунианцев.
  • Опасный момент
    40'
    Выполнил Марсело подачу слева с углового, и Джон Ариас с ближней штанги пробил головой в дальний угол. Эдерсон отразил мяч, после чего был зафиксирован офсайд у Хермано Кано, претендовавшего на добивание.
  • Угловой
    40'
    Джон Ариас поборолся на правом крыле нападения "Флуминенсе" с Натаном Аке и заработал угловой удар для бразильского клуба. Марсело станет исполнять этот стандарт.
  • Фол, нарушение
    39'
    Джека Грилиша уронили на газон на левом фланге атаки "Сити". Тут судья увидел нарушение правил. Сфолил Самуэл Шавьер.
  • 38'
    Не испытывают проблем "небесно-голубые" с раскатыванием мяча в середине тайма. Вполне возможно, к перерыву счёт на табло обретёт крупное выражение.
  • 37'
    Обменялись команды дальними ударами. Попытка Фодена с подступов к штрафной была заблокирована, а Кано из центра поля перебросил ворота вместе с Эдерсоном.
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    • 36'
      Да, атакующую игру, конечно, проваливает "Флуминенсе" в первом тайме. Абсолютно никакого давления не оказывается на оборону "Манчестер Сити".
    • Фол, нарушение
      35'
      Хитро разыграли угловой манкунианцы. Мяч от левого флажка Бернарду Силва выкатил в центр Филу Фодену, у которого удар не получился, и зафиксирован фол в атаке со стороны "Сити".
    • 34'
      Где-то полторы минуты пили воду футболисты, а ещё слушали указания от главных тренеров. Болельщики же не устают петь свои кричалки. Атмосфера самая что ни на есть футбольная.
    • Судья
      33'
      Но с подачей своего корнера "небесно-голубым" придётся подождать, так как арбитром объявлена пауза на водопой.
    • Угловой
      32'
      Фил Фоден снова прорывался вперёд на левом полуфланге. С угла вратарской площади на этот раз заработал он угловой удар для "Манчестер Сити".
    • 31'
      Джанни Инфантино присутствует сегодня на трибуне. Впрочем, было бы странно, если бы не присутствовал. Только что показали президента ФИФА крупным планом на экране.
    • Судья
      30'
      Джек Грилиш считал, что нарушали против него правила в центральной части поля, но арбитр показал, что это всё чепуха и надо играть дальше. Мяч остался у "Манчестер Сити".
    • 29'
      На классе выигрывает сегодня "Манчестер Сити". Ну и не только сегодня, конечно. Всё-таки Лига чемпионов не зря считается сильнейшим клубным турнирном на планете.
    • 28'
      В 2025 году клубный чемпионат мира будет разыгран по новой схеме и в другое время. Так что нужно сейчас наслаждаться олдскульным вариантом.
    • Гол в свои ворота
      27'
      АВТОГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 2:0! Нино (в свои ворота)!
      Фил Фоден получил проникающий пас низом от Родри на левом полуфланге, попытался то ли пробить, то ли подать, а от подкатившегося Нино мяч предательски срикошетил в дальний угол.
    • 26'
      Хулиан Альварес наносит удар по чужим воротам примерно с линии штрафной площадки. Мяч рикошет от игрока "Флуминенсе" и прилетает в перчатки Фабио Лопеса.
    • 25'
      Фелипе Мело сзади снабдил мячом Марсело, который со своего левого фланга осуществил безадресный дальний заброс вперёд. Мяч добрался спокойно до Эдерсона.
    • 24'
      Разыграли свой стандарт "небесно-голубые", и последовал заблокированный дальний удар. После этого мяч вернулся под плотный контроль "Манчестер Сити".
    • Фол, нарушение
      23'
      Джека Грилиша роняют на футбольное поле на левом фланге атаки "Сити". Арбитр затем помогает пострадавшему футболист подняться. Штрафной исполнит команда из Манчестера.
    • 22'
      Сейчас привычную перепасовку устроили "бело-голубые" в середине поля. Сколько ни стараются игроки "Флуминенсе", не могут себе отобрать мяч.
    • 21'
      Значительное преимущество имеет в последние минуты "Флуминенсе" по владению мячом, однако это не даёт чёткой характеристики того, что происходит на футбольном поле. Потому что бразильский клуб в основном контролирует мяч вдали от чужих ворот.
    • 20'
      Привержены по-прежнему футболисты "Флуминенсе" практике держания мяча в своей штрафной площади (и даже во вратарской) под высоким прессингом "Сити".
    • 19'
      Ошибка получается у Джона Стоунза в диагональной передаче. Налево он её выпиливал на Джека Грилиша, а мяч улетел в аут. Пеп Гвардиола негодует на бровке.
    • 18'
      Теперь же "Флуминенсе" рискует внутри своей штрафной. Перепасовываются футболисты бразильского клуба под высоким прессингом - прокатывает.
    • 17'
      В любом случае тревожный звоночек прозвенел для "Манчестер Сити". Нужно аккуратнее действовать на своей половине поля, иначе можно запросто привезти момент в свои ворота.
    • Офсайд
      16'
      Положение "вне игры". А сначала показалось, что пенальти! Ошибись манкунианцы теперь сзади, и Херман Кано бросился один на один с Эдерсоном. Нарушены были правила против Кано, и судья остановил игру. Офсайд там был, это первичнее фола.
    • 15'
      Техничный вратарь - враг своей команды? Правда, Фабио Лопес сейчас не ошибается, обыгрывая соперника прямо на углу своей вратарской площади.
    • Фол, нарушение
      14'
      Марсело на левом фланге своей половины поля здорово прокинул мяч мимо Рико Льюиса, который сфолил против своего оппонента.
    • 13'
      Действительно похоже, что команда Хосепа Гвардиолы перестраивается на вариант игры вторым номером, но с использованием прессинга на чужой половине поля.
    • 12'
      Кено решился на дальний удар по чужим воротам. Сильно выше створа полетел мяч. Крайне неточная попытка от игрока "Флуминенсе".
    • 11'
      Не блещет игра опасными моментами. "Сити" забил на первой минуте - это да. В дальнейшем команды обходились без остроты. В последнее время больше атакует "Флуминенсе".
    • 9'
      "Флуминенсе" потихоньку приходит в себя, но рано пока говорить, что коллектив Фернандо Диниса перехватывает инициативу.
    • 8'
      Марсело запустил длинную диагональ вперёд на правый фланг на Джона Ариаса, но того прикрыл Натан Аке, поэтому не последовало подачи в штрафную "Сити".
    • 7'
      "Флуминенсе" вообще любит разыгрывать мяч в своей штрафной площадке. Это чревато риском чувствительных ошибок, надо учитывать данную опасность команде из Рио.
    • 6'
      Снова ошибаются в районе своей штрафной площади футболисты "Флуминенсе", но тут везёт им, что "Манчестер Сити" не создаёт голевого момента.
    • 5'
      Конечно, "Манчестер Сити" считался явным фаворитом финала, но гол именно на первой минуте вряд ли кто-то ожидал. Потерянными пока выглядят на поле игроки бразильского клуба.
    • 4'
      Пока "Флуминенсе" не объявлялся в атакующих действиях. Плохо проводит начало матча команда Фернандо Диниса.
    • 3'
      Справляются без Эрлинга Холанна "небесно-голубые". Это важно, что есть кому заменить норвежского супербомбардира в составе "Сити".
    • 2'
      На первой же минуте открыл счёт "Манчестер Сити". Вопрос, останется ли теперь интрига в сегодняшнем финальном матче.
    • Описание гола
      1'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 1:0! Хулиан Альварес!
      Марсело ошибся на своей половине поля, затем последовал дальний удар Натана Аке. Мяч внедрился в левую штангу, а на отскоке его в падении отправил в пустые ворота Хулиан Альварес.
    • 1'
      "Манчестер Сити" играет в бело-голубой форме, а у "Флуминенсе" зелёно-красная расцветка, и белый цвет там тоже присутствует.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч стартовал, поехали!
    • Второй тайм
    • 46'
      Кено уходит с поля. Джон Кеннеди выходит вместо него
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 27'
      Г О О О О Л - Нино III уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
    • 1'
      Г О О О О Л - Альварес Хулиан бьет в цель!
    • Судья начинает матч
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Манчестер Сити 2:0 Флуминенсе

    Исход игры
    Манчестер Сити
    76.6% (111)
    Ничья
    4.1% (6)
    Флуминенсе
    19.3% (28)
    Тотал 2.5
    Больше
    66.67% (74)
    Меньше
    33.33% (37)
    Обе команды забьют
    Да
    64.86% (72)
    Нет
    35.14% (39)
    Популярный счёт
    2:1 Манчестер Сити
    29% (42)
    2:0 Манчестер Сити
    15.9% (23)
    3:1 Манчестер Сити
    9.7% (14)
    0:1 Флуминенсе
    5.5% (8)
    1:2 Флуминенсе
    4.8% (7)
    1:0 Манчестер Сити
    3.4% (5)
    3:0 Манчестер Сити
    2.1% (3)
    3:2 Манчестер Сити
    1.4% (2)
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