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  4. Серия A 2023-2024
Тур: 17. Стадион: .
Салернитана
 
Позже
Милан
Прогнозы 45
Салернитана 0% (0)
X 2.2% (1)
Милан 97.8% (44)
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Салернитана
Ничья
Милан
7.40
4.84
4.80
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Салернитана
Милан

История личных встреч

Салернитана
Милан

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

200%
100%
2 победы 1 ничья 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 0 побед

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

История матчей

СA
1:1
СA
1:2
СA
2:2
СA
2:0

Голы

Всего голов

3
1

Голов в среднем за матч

1.5
0.5

Среднее время на гол

60
180

Всего голов

3
4

Голов в среднем за матч

1.5
2

Среднее время на гол

60
45

Всего голов

6
5

Голов в среднем за матч

1.5
1.25

Тотал матчей

2.5
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

60
72

Бомбардиры внутри турнира

Салернитана
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Диа Булайе 4 (1) 0.25
Кандрева Антонио 3 0.19
Кастанос Григорис 1 0.06
Иквуемеси Чуквубуикем 1 0.06
Сими Нванкво 1 0.06
Кабрал Жоване 1 0.06
Пирола Лоренцо 1 0.06
Маццокки Паскуале 0 0
Кулибали Лассана 0 0
Брадарич Домагой 0 0
Чауна Лум 0 0
Милан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Жиру Оливье 8 (3) 0.5
Пулишич Кристиан 5 0.31
Леау Рафаэл 3 0.19
Окафор Ноа 3 0.19
Йович Лука 2 0.13
Рейндерс Тиджани 2 0.13
Эрнандес Тео 2 (1) 0.13
Томори Фикайо 2 0.13
Лофтус-Чик Рубен 1 0.06
Симич Ян-Карло 1 0.06
Калабрия Давиде 0 0
Флоренци Алессандро 0 0
Меньян Майк 0 0
Чуквуэзе Саму 0 0
Муса Юнус 0 0

Карточки

Салернитана
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дьомбер Норберт 7 0
Маджоре Джулио 5 0
Фасио Федерико 3 1
Маццокки Паскуале 3 0
Кулибали Лассана 3 0
Кастанос Григорис 3 0
Брадарич Домагой 3 0
Индзаги Филиппо 2 0
Пирола Лоренцо 2 0
Ловато Маттео 2 0
Данилюк Флавиус 2 0
Иквуемеси Чуквубуикем 2 0
Кандрева Антонио 1 0
Бохинен Эмиль 1 0
Кабрал Жоване 1 0
Ботхейм Эрик 1 0
Диа Булайе 1 0
Ленговски Матеуш 1 0
Мартеджани Агустин 1 0
Чауна Лум 1 0
Милан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эрнандес Тео 6 0
Томори Фикайо 3 1
Тиав Малик 3 1
Рейндерс Тиджани 4 0
Муса Юнус 4 0
Калабрия Давиде 2 1
Флоренци Алессандро 3 0
Крунич Раде 3 0
Стефано Пиоли 3 0
Жиру Оливье 1 1
Меньян Майк 1 1
Лофтус-Чик Рубен 2 0
Йович Лука 2 0
Беннасер Исмаэль 1 0
Пулишич Кристиан 1 0
Адли Ясин 1 0
Леау Рафаэл 1 0
Окафор Ноа 1 0
Ромеро Лука 1 0

Результаты матчей

Салернитана
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
38% (3)
63% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Милан
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
38% (3)
63% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

5
7
Салернитана
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
63% (5)
13% (1)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
38% (3)
0% (0)
Милан
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

14
2

Упущенные победы

4
14
Салернитана
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
31% (5)
25% (4)
44% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
31% (5)
19% (3)
Милан
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
31% (5)
31% (5)
38% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
25% (4)
50% (8)

Сухие победы

5
4

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

15
4

Упущенные победы

9
21

Голы по времени матча

Забито

7
15
0 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 5
11 Не забивали 8
0
0%
2
13%
1-15
0
0%
3
20%
16-30
0
0%
5
33%
31-45
2
29%
3
20%
46-60
3
43%
0
0%
61-75
2
29%
2
13%
76-90

Пропущено

16
14
7 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 6
4
25%
1
7%
1-15
1
6%
1
7%
16-30
2
13%
2
14%
31-45
2
13%
2
14%
46-60
1
6%
4
29%
61-75
6
38%
4
29%
76-90

Забито

5
14
4 В 1-м тайме 8
1 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 6
13 Не забивали 10
2
40%
2
14%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
6
43%
31-45
1
20%
2
14%
46-60
0
0%
2
14%
61-75
0
0%
2
14%
76-90

Пропущено

18
4
9 В 1-м тайме 1
9 Во 2-м тайме 3
6 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 4
3
17%
0
0%
1-15
3
17%
0
0%
16-30
3
17%
1
25%
31-45
4
22%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
5
28%
1
25%
76-90

Забито

12
29
4 В 1-м тайме 18
8 Во 2-м тайме 11
2 Забивали первыми 11
8 Не забивали 2
2
17%
4
14%
1-15
1
8%
3
10%
16-30
1
8%
11
38%
31-45
3
25%
5
17%
46-60
3
25%
2
7%
61-75
2
17%
4
14%
76-90

Пропущено

34
18
16 В 1-м тайме 5
18 Во 2-м тайме 13
14 Пропускали первыми 5
16 Не пропускали 10
7
21%
1
6%
1-15
4
12%
1
6%
16-30
5
15%
3
17%
31-45
6
18%
2
11%
46-60
1
3%
6
33%
61-75
11
32%
5
28%
76-90

Результаты последних матчей

Салернитана
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Аталанта - Салернитана 4:1 Салернитана - Болонья 1:2 Фиорентина - Салернитана 3:0 Салернитана - Лацио 2:1
Сассуоло - Салернитана 2:2 Салернитана - Наполи 0:2 Салернитана - Сампдория 4:0 Дженоа - Салернитана 1:0 Салернитана - Кальяри 2:2 Монца - Салернитана 3:0 Салернитана - Интер Милан 0:4 Эмполи - Салернитана 1:0 Салернитана - Фрозиноне 1:1 Салернитана - Торино 0:3 Лечче - Салернитана 2:0 Салернитана - Удинезе 1:1 Рома - Салернитана 2:2 Салернитана - Тернана 1:0 Салернитана - Аугсбург 2:1 Салернитана - Хатайспор 1:6
Милан
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Милан - Монца 3:0 Ньюкасл - Милан 1:2 Аталанта - Милан 3:2 Милан - Фрозиноне 3:1
Милан - Боруссия Д 1:3 Милан - Фиорентина 1:0 Лечче - Милан 2:2 Милан - ПСЖ 2:1 Милан - Удинезе 0:1 Наполи - Милан 2:2 ПСЖ - Милан 3:0 Милан - Ювентус 0:1 Дженоа - Милан 0:1 Боруссия Д - Милан 0:0 Милан - Лацио 2:0 Кальяри - Милан 1:3 Милан - Верона 1:0 Милан - Ньюкасл 0:0 Интер Милан - Милан 5:1 Рома - Милан 1:2

Результаты матчей

Салернитана
Милан

Точный счет

1:1
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
0:4
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
0:1
2 раза 25%
1:0
2 раза 25%
2:0
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%

Точное количество голов

0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
2
2 раза 25%
0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
3
2 раза 25%
2
1 раз 13%
4
1 раз 13%

Точный счет

1:0
2 раза 25%
2:2
2 раза 25%
3:0
2 раза 25%
2:0
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
2:2
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
5:1
1 раз 13%

Точное количество голов

0
5 раз 63%
2
2 раза 25%
1
1 раз 13%
2
5 раз 63%
1
2 раза 25%
3
1 раз 13%

Точный счет

2:2
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
0:1
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%

Точное количество голов

0
8 раз 50%
1
4 раза 25%
2
4 раза 25%
2
6 раз 38%
1
4 раза 25%
3
3 раза 19%
0
2 раза 13%
4
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Салернитана
Милан

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
0.5
Больше Меньше
6
2
2
6
1.5
4
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
5
0.5
Больше Меньше
2
6
1.5
6
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
8
0.5
Больше Меньше
14
2
4
12
1.5
10
6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 16 13 2 1 39 - 7 41
2.
Ювентус
 Заявка 16 11 4 1 24 - 10 37
3.
Милан
 Заявка 16 10 2 4 29 - 18 32
4.
Болонья
 Заявка 16 7 7 2 20 - 12 28
5.
Наполи
 Заявка 16 8 3 5 28 - 19 27
6.
Фиорентина
 Заявка 16 8 3 5 25 - 18 27
7.
Аталанта
 Заявка 16 8 2 6 28 - 19 26
8.
Рома
 Заявка 16 7 4 5 28 - 19 25
9.
Торино
 Заявка 16 6 5 5 14 - 16 23
10.
Лацио
 Заявка 16 6 3 7 16 - 18 21
11.
Монца
 Заявка 16 5 6 5 16 - 17 21
12.
Лечче
 Заявка 16 4 8 4 19 - 21 20
13.
Фрозиноне
 Заявка 16 5 4 7 21 - 26 19
14.
Дженоа
 Заявка 16 4 4 8 16 - 21 16
15.
Сассуоло
 Заявка 16 4 4 8 24 - 30 16
16.
Кальяри
 Заявка 16 3 4 9 16 - 29 13
17.
Удинезе
 Заявка 16 1 10 5 14 - 27 13
18.
Эмполи
 Заявка 16 3 3 10 10 - 28 12
19.
Верона
 Заявка 16 2 5 9 13 - 23 11
20.
Салернитана
 Заявка 16 1 5 10 12 - 34 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ювентус
 Заявка 8 6 2 0 12 - 4 20
2.
Интер Милан
 Заявка 8 6 1 1 21 - 5 19
3.
Болонья
 Заявка 8 6 1 1 12 - 4 19
4.
Милан
 Заявка 8 6 0 2 14 - 4 18
5.
Рома
 Заявка 8 5 2 1 19 - 7 17
6.
Фрозиноне
 Заявка 8 5 2 1 14 - 10 17
7.
Аталанта
 Заявка 8 5 1 2 16 - 7 16
8.
Фиорентина
 Заявка 8 5 1 2 14 - 8 16
9.
Торино
 Заявка 8 4 3 1 8 - 5 15
10.
Лечче
 Заявка 9 4 3 2 11 - 11 15
11.
Лацио
 Заявка 8 4 2 2 8 - 6 14
12.
Монца
 Заявка 8 3 4 1 10 - 5 13
13.
Дженоа
 Заявка 8 3 3 2 11 - 10 12
14.
Кальяри
 Заявка 8 3 2 3 11 - 15 11
15.
Наполи
 Заявка 8 3 1 4 12 - 13 10
16.
Сассуоло
 Заявка 8 2 2 4 11 - 13 8
17.
Верона
 Заявка 7 1 3 3 7 - 11 6
18.
Салернитана
 Заявка 8 1 3 4 7 - 16 6
19.
Удинезе
 Заявка 8 0 6 2 9 - 14 6
20.
Эмполи
 Заявка 8 1 2 5 5 - 12 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 8 7 1 0 18 - 2 22
2.
Наполи
 Заявка 8 5 2 1 16 - 6 17
3.
Ювентус
 Заявка 8 5 2 1 12 - 6 17
4.
Милан
 Заявка 8 4 2 2 15 - 14 14
5.
Фиорентина
 Заявка 8 3 2 3 11 - 10 11
6.
Аталанта
 Заявка 8 3 1 4 12 - 12 10
7.
Болонья
 Заявка 8 1 6 1 8 - 8 9
8.
Рома
 Заявка 8 2 2 4 9 - 12 8
9.
Сассуоло
 Заявка 8 2 2 4 13 - 17 8
10.
Торино
 Заявка 8 2 2 4 6 - 11 8
11.
Монца
 Заявка 8 2 2 4 6 - 12 8
12.
Лацио
 Заявка 8 2 1 5 8 - 12 7
13.
Эмполи
 Заявка 8 2 1 5 5 - 16 7
14.
Удинезе
 Заявка 8 1 4 3 5 - 13 7
15.
Лечче
 Заявка 7 0 5 2 8 - 10 5
16.
Верона
 Заявка 9 1 2 6 6 - 12 5
17.
Дженоа
 Заявка 8 1 1 6 5 - 11 4
18.
Фрозиноне
 Заявка 8 0 2 6 7 - 16 2
19.
Кальяри
 Заявка 8 0 2 6 5 - 14 2
20.
Салернитана
 Заявка 8 0 2 6 5 - 18 2
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Интер Милан Мартинес Лаутаро 15 (2)
Сассуоло Берарди Доменико 9 (3)
Милан Жиру Оливье 8 (4)
Интер Милан Тюрам Маркус 7 (6)
Болонья Зиркзее Джошуа 7 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Рома Паредес Леандро 7
Салернитана Дьомбер Норберт 7
Лечче Рамадани Юльбер 7
Эмполи Мале Юссеф 7
Верона Дуда Ондрей 1 5
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Салернитана - Милан от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 22 декабря 2023, осталось 2 дня 14 часов 22 минуты.



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  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 1:2 – на это поставили 34.8% пользователей.
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    • Прогнозы 45
    Салернитана 0% (0)
    X 2.2% (1)
    Милан 97.8% (44)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Салернитана
    Ничья
    Милан
    7.40
    4.84
    4.80
    Все Коэффициенты
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Салернитана - Милан

    Исход игры
    Салернитана
    0% (0)
    Ничья
    2.2% (1)
    Милан
    97.8% (45)
    Тотал 2.5
    Больше
    54.55% (24)
    Меньше
    45.45% (20)
    Обе команды забьют
    Да
    52.27% (23)
    Нет
    47.73% (21)
    Популярный счёт
    1:2 Милан
    34.8% (16)
    0:2 Милан
    34.8% (16)
    1:3 Милан
    13% (6)
    0:1 Милан
    8.7% (4)
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