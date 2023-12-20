Тур: 17. Стадион: Аречи.
Позже
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Главный тренер: Индзаги Филиппо
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Главный тренер: Пиоли Стефано
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История личных встреч
Салернитана
Милан
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
200%
100%
2 победы 1 ничья 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 0 побед
4 матча
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Второй тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
3
1
Голов в среднем за матч
1.5
0.5
Среднее время на гол
60
180
Всего голов
3
4
Голов в среднем за матч
1.5
2
Среднее время на гол
60
45
Всего голов
6
5
Голов в среднем за матч
1.5
1.25
Тотал матчей
2.5
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
Среднее время на гол
60
72
Бомбардиры внутри турнира
Салернитана
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Диа Булайе
|4 (1)
|0.25
|Кандрева Антонио
|3
|0.19
|Кастанос Григорис
|1
|0.06
|Иквуемеси Чуквубуикем
|1
|0.06
|Сими Нванкво
|1
|0.06
|Кабрал Жоване
|1
|0.06
|Пирола Лоренцо
|1
|0.06
|Маццокки Паскуале
|0
|0
|Кулибали Лассана
|0
|0
|Брадарич Домагой
|0
|0
|Чауна Лум
|0
|0
Милан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Жиру Оливье
|8 (3)
|0.5
|Пулишич Кристиан
|5
|0.31
|Леау Рафаэл
|3
|0.19
|Окафор Ноа
|3
|0.19
|Йович Лука
|2
|0.13
|Рейндерс Тиджани
|2
|0.13
|Эрнандес Тео
|2 (1)
|0.13
|Томори Фикайо
|2
|0.13
|Лофтус-Чик Рубен
|1
|0.06
|Симич Ян-Карло
|1
|0.06
|Калабрия Давиде
|0
|0
|Флоренци Алессандро
|0
|0
|Меньян Майк
|0
|0
|Чуквуэзе Саму
|0
|0
|Муса Юнус
|0
|0
Карточки
Салернитана
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дьомбер Норберт
|7
|0
|Маджоре Джулио
|5
|0
|Фасио Федерико
|3
|1
|Маццокки Паскуале
|3
|0
|Кулибали Лассана
|3
|0
|Кастанос Григорис
|3
|0
|Брадарич Домагой
|3
|0
|Индзаги Филиппо
|2
|0
|Пирола Лоренцо
|2
|0
|Ловато Маттео
|2
|0
|Данилюк Флавиус
|2
|0
|Иквуемеси Чуквубуикем
|2
|0
|Кандрева Антонио
|1
|0
|Бохинен Эмиль
|1
|0
|Кабрал Жоване
|1
|0
|Ботхейм Эрик
|1
|0
|Диа Булайе
|1
|0
|Ленговски Матеуш
|1
|0
|Мартеджани Агустин
|1
|0
|Чауна Лум
|1
|0
Милан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эрнандес Тео
|6
|0
|Томори Фикайо
|3
|1
|Тиав Малик
|3
|1
|Рейндерс Тиджани
|4
|0
|Муса Юнус
|4
|0
|Калабрия Давиде
|2
|1
|Флоренци Алессандро
|3
|0
|Крунич Раде
|3
|0
|Стефано Пиоли
|3
|0
|Жиру Оливье
|1
|1
|Меньян Майк
|1
|1
|Лофтус-Чик Рубен
|2
|0
|Йович Лука
|2
|0
|Беннасер Исмаэль
|1
|0
|Пулишич Кристиан
|1
|0
|Адли Ясин
|1
|0
|Леау Рафаэл
|1
|0
|Окафор Ноа
|1
|0
|Ромеро Лука
|1
|0
Результаты матчей
Салернитана
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
38% (3)
63% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Милан
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
38% (3)
63% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
1
2
Упущенные победы
5
7
Салернитана
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
63% (5)
13% (1)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
38% (3)
0% (0)
Милан
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
14
2
Упущенные победы
4
14
Салернитана
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
31% (5)
25% (4)
44% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
31% (5)
19% (3)
Милан
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
31% (5)
31% (5)
38% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
25% (4)
50% (8)
Сухие победы
5
4
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
15
4
Упущенные победы
9
21
Голы по времени матча
Забито
7
15
0 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 5
11 Не забивали 8
0
0%
2
13%
1-15
0
0%
3
20%
16-30
0
0%
5
33%
31-45
2
29%
3
20%
46-60
3
43%
0
0%
61-75
2
29%
2
13%
76-90
Пропущено
16
14
7 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 6
4
25%
1
7%
1-15
1
6%
1
7%
16-30
2
13%
2
14%
31-45
2
13%
2
14%
46-60
1
6%
4
29%
61-75
6
38%
4
29%
76-90
Забито
5
14
4 В 1-м тайме 8
1 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 6
13 Не забивали 10
2
40%
2
14%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
6
43%
31-45
1
20%
2
14%
46-60
0
0%
2
14%
61-75
0
0%
2
14%
76-90
Пропущено
18
4
9 В 1-м тайме 1
9 Во 2-м тайме 3
6 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 4
3
17%
0
0%
1-15
3
17%
0
0%
16-30
3
17%
1
25%
31-45
4
22%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
5
28%
1
25%
76-90
Забито
12
29
4 В 1-м тайме 18
8 Во 2-м тайме 11
2 Забивали первыми 11
8 Не забивали 2
2
17%
4
14%
1-15
1
8%
3
10%
16-30
1
8%
11
38%
31-45
3
25%
5
17%
46-60
3
25%
2
7%
61-75
2
17%
4
14%
76-90
Пропущено
34
18
16 В 1-м тайме 5
18 Во 2-м тайме 13
14 Пропускали первыми 5
16 Не пропускали 10
7
21%
1
6%
1-15
4
12%
1
6%
16-30
5
15%
3
17%
31-45
6
18%
2
11%
46-60
1
3%
6
33%
61-75
11
32%
5
28%
76-90
Результаты последних матчей
Салернитана
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Аталанта - Салернитана 4:1 Салернитана - Болонья 1:2 Фиорентина - Салернитана 3:0 Салернитана - Лацио 2:1
Сассуоло - Салернитана 2:2 Салернитана - Наполи 0:2 Салернитана - Сампдория 4:0 Дженоа - Салернитана 1:0 Салернитана - Кальяри 2:2 Монца - Салернитана 3:0 Салернитана - Интер Милан 0:4 Эмполи - Салернитана 1:0 Салернитана - Фрозиноне 1:1 Салернитана - Торино 0:3 Лечче - Салернитана 2:0 Салернитана - Удинезе 1:1 Рома - Салернитана 2:2 Салернитана - Тернана 1:0 Салернитана - Аугсбург 2:1 Салернитана - Хатайспор 1:6
Милан
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Милан - Монца 3:0 Ньюкасл - Милан 1:2 Аталанта - Милан 3:2 Милан - Фрозиноне 3:1
Милан - Боруссия Д 1:3 Милан - Фиорентина 1:0 Лечче - Милан 2:2 Милан - ПСЖ 2:1 Милан - Удинезе 0:1 Наполи - Милан 2:2 ПСЖ - Милан 3:0 Милан - Ювентус 0:1 Дженоа - Милан 0:1 Боруссия Д - Милан 0:0 Милан - Лацио 2:0 Кальяри - Милан 1:3 Милан - Верона 1:0 Милан - Ньюкасл 0:0 Интер Милан - Милан 5:1 Рома - Милан 1:2
Результаты матчей
Салернитана
Милан
Точный счет
1:1
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
0:4
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
0:1
2 раза 25%
1:0
2 раза 25%
2:0
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
Точное количество голов
0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
2
2 раза 25%
0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
3
2 раза 25%
2
1 раз 13%
4
1 раз 13%
Точный счет
1:0
2 раза 25%
2:2
2 раза 25%
3:0
2 раза 25%
2:0
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
2:2
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
5:1
1 раз 13%
Точное количество голов
0
5 раз 63%
2
2 раза 25%
1
1 раз 13%
2
5 раз 63%
1
2 раза 25%
3
1 раз 13%
Точный счет
2:2
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
0:1
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
Точное количество голов
0
8 раз 50%
1
4 раза 25%
2
4 раза 25%
2
6 раз 38%
1
4 раза 25%
3
3 раза 19%
0
2 раза 13%
4
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Салернитана
Милан
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
62
26
44
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
35
Больше Меньше
26
62
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
88
Больше Меньше
142
412
106
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|13
|2
|1
|39 - 7
|41
|2.
|Заявка
|16
|11
|4
|1
|24 - 10
|37
|3.
|Заявка
|16
|10
|2
|4
|29 - 18
|32
|4.
|Заявка
|16
|7
|7
|2
|20 - 12
|28
|5.
|Заявка
|16
|8
|3
|5
|28 - 19
|27
|6.
|Заявка
|16
|8
|3
|5
|25 - 18
|27
|7.
|Заявка
|16
|8
|2
|6
|28 - 19
|26
|8.
|Заявка
|16
|7
|4
|5
|28 - 19
|25
|9.
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|14 - 16
|23
|10.
|Заявка
|16
|6
|3
|7
|16 - 18
|21
|11.
|Заявка
|16
|5
|6
|5
|16 - 17
|21
|12.
|Заявка
|16
|4
|8
|4
|19 - 21
|20
|13.
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|21 - 26
|19
|14.
|Заявка
|16
|4
|4
|8
|16 - 21
|16
|15.
|Заявка
|16
|4
|4
|8
|24 - 30
|16
|16.
|Заявка
|16
|3
|4
|9
|16 - 29
|13
|17.
|Заявка
|16
|1
|10
|5
|14 - 27
|13
|18.
|Заявка
|16
|3
|3
|10
|10 - 28
|12
|19.
|Заявка
|16
|2
|5
|9
|13 - 23
|11
|20.
|Заявка
|16
|1
|5
|10
|12 - 34
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|6
|2
|0
|12 - 4
|20
|2.
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|21 - 5
|19
|3.
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|12 - 4
|19
|4.
|Заявка
|8
|6
|0
|2
|14 - 4
|18
|5.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|19 - 7
|17
|6.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|14 - 10
|17
|7.
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|16 - 7
|16
|8.
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|14 - 8
|16
|9.
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|8 - 5
|15
|10.
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|11 - 11
|15
|11.
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|8 - 6
|14
|12.
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|10 - 5
|13
|13.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|11 - 10
|12
|14.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|11 - 15
|11
|15.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|12 - 13
|10
|16.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|11 - 13
|8
|17.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|7 - 11
|6
|18.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|7 - 16
|6
|19.
|Заявка
|8
|0
|6
|2
|9 - 14
|6
|20.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|5 - 12
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|7
|1
|0
|18 - 2
|22
|2.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|16 - 6
|17
|3.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|12 - 6
|17
|4.
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|15 - 14
|14
|5.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|11 - 10
|11
|6.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|12 - 12
|10
|7.
|Заявка
|8
|1
|6
|1
|8 - 8
|9
|8.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|9 - 12
|8
|9.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|13 - 17
|8
|10.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|6 - 11
|8
|11.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|6 - 12
|8
|12.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|8 - 12
|7
|13.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|5 - 16
|7
|14.
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|5 - 13
|7
|15.
|Заявка
|7
|0
|5
|2
|8 - 10
|5
|16.
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|6 - 12
|5
|17.
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|5 - 11
|4
|18.
|Заявка
|8
|0
|2
|6
|7 - 16
|2
|19.
|Заявка
|8
|0
|2
|6
|5 - 14
|2
|20.
|Заявка
|8
|0
|2
|6
|5 - 18
|2
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Вылет в Серию B
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|Мартинес Лаутаро
|15 (2)
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|Милан
|Жиру Оливье
|8 (4)
|Интер Милан
|Тюрам Маркус
|7 (6)
|Болонья
|Зиркзее Джошуа
|7 (2)
|Рома
|Паредес Леандро
|7
|Салернитана
|Дьомбер Норберт
|7
|Лечче
|Рамадани Юльбер
|7
|Эмполи
|Мале Юссеф
|7
|Верона
|Дуда Ондрей
|1 5
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Салернитана - Милан
Исход игры
Салернитана
0% (0)
Ничья
2.2% (1)
Милан
97.8% (45)
Тотал 2.5
Больше
54.55% (24)
Меньше
45.45% (20)
Обе команды забьют
Да
52.27% (23)
Нет
47.73% (21)
Популярный счёт
1:2 Милан
34.8% (16)
0:2 Милан
34.8% (16)
1:3 Милан
13% (6)
0:1 Милан
8.7% (4)
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